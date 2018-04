Aura Garrido: "Hay que salir a hablar, debatir e iniciar conversaciones sobre lo que nos sucede. Durante demasiados años nos hemos visto sometidas a callarnos"

Voz 1

00:00

creo que nos queda mucho por hacer eh que tenemos que hacer esfuerzos reales porque esto no se queda en una superficie sino porque penetre en la profundidad de la sociedad y podamos hacer cambios estructurales fuertes que creo que es lo que necesitamos pero sí creo que llevará tiempo que no es una cosa de un día para otro entonces eh los los los problemas euros sucediendo no como hemos visto en la sentencia el juez la manada pero creo que es muy interesante el lo lo que se las respuestas que se están generando que estamos sintiendo nos cada vez más moderadas las mujeres y cada vez más eh apoyados todos para salir a la calle ocupar espacios hablar debatir iniciar conversaciones sobre unos poder hablar sólo en lo que no sucede no que muchas veces durante demasiados años nos hemos sentido eh sometidas a callarnos Llanos nos no era sólo en lo que sufríamos sino el silencio y el vivirlo en en silencio y en intimidad al que estamos sometidas a una doble sumisión y creo que puede generar esos espacios es lo que va a permitir un cambio real y poder sentir que te que está que tenemos lugares Ike tenemos el apoyo y la fuerza que no estamos entre nosotros porque nadie más nos lo está dando para para exigir cambios para replantearnos el mundo