José María Macías: "La expresión jolgorio y regocijo no es ofensiva"

Voz 1 00:00 José María Macías es vocal del Consejo General del Poder Judicial señor Macías buenos días hola buenos días bueno la primera pregunta es obligada cuál es la diferencia entre responsabilidad disciplinaria y cuestiones jurisdiccionales

Voz 2 00:14 dónde está el límite para la potestad e investigadoras sancionadora

Voz 3 00:20 inspectora del Consejo General del Poder Judicial respecto de la actuación de jueces y magistrados es el límite está precisamente en que no estemos ante ante una ante una actividad jurisdiccional sea el el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno de de los miembros de del Poder Judicial como órgano de gobierno pues ejercemos funciones de gobierno que pasan por controlar determinado tipo de de actuaciones de de jueces y magistrados siempre que no se trate del ejercicio de la potestad politizando no lo lo que justifica la existencia de consejo es garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de esa potestad y por lo tanto por eso no podemos inmiscuirnos en ella la cuestión es un radica entonces en definir qué es potestad jurisdiccional esta definición la proporciona a la propia Constitución es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado fundamentalmente juzgar juzgar consiste en dirigir el juicio

Voz 2 01:26 entre partes en examinar la prueba que se practican el juicio en llegar a establecer un un relato de hechos final derivado de la valoración de la prueba y una vez que los jueces han identificado

Voz 3 01:42 los hechos

Voz 2 01:43 seleccionar la norma que debe ser aplicada y extraer conclusiones todo eso es la da potestad jurisdiccional IN

Voz 3 01:51 eso nosotros como órgano de gobierno no nos podemos inmiscuían sin lo hiciéramos entonces estaríamos perturbando la independencia de los jueces y nuestro trabajo consiste precisamente en garantizar que los jueces son independientes no en perturbar su independencia

Voz 1 02:07 entiendo que aunque sea disparatada esa potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado a los ojos de un observador neutral

Voz 3 02:16 a los ojos de un observador me neutral es difícil para un observador neutral que yo poder establecer conclusión de que algo es disparatado porque generalmente la labor de enjuiciamiento es muy compleja hay que haber examinado los hechos hay que conocerlos bien hay que conocer la la prueba y a partir de aquí pues pues es cuando se pueden extraer conclusiones para decir que algo es disparatado o no tendríamos que ponernos en el papel donde el juez y eso es algo que que nosotros no no podemos hacer nosotros en el ejercicio de la potestad disciplinaria ya que que Podemos se plantearon en relación con un juez viene definido por la ley

Voz 2 03:00 en una serie de posible de de infracciones

Voz 3 03:04 sin ese ámbito donde nos movemos el ejercicio de la potestad jurisdiccional queda fuera de irse al hay hay yo eso eso sí que lo lo pongo de manifiesto hay situaciones veinte hay situaciones límite

Voz 2 03:20 en la que se acerca mucho al ejercicio de la potestad jurisdiccional

Voz 3 03:26 el control que podemos hacer ahí hay dos supuestos concretos que se acercan mucho y que están definidos en la ley uno es que el ejercicio de esa potestad se lleve a cabo

Voz 2 03:37 dictando sentencias que no contiene ningún tipo de motivación ningún tipo de motivación si eso sucediese entonces no estaríamos y examinando

Voz 3 03:49 sí

Voz 2 03:50 qué es lo que se ha decidido sino como se ha decidido que no se ha hecho bien porque es obligación de los peces motivar la otra in en una resolución se puedan llegar a emplear expresiones disparatadas de extravagantes ofensivas que no sean necesarias esas expresiones

Voz 3 04:14 para establecer las conclusiones de la sentencia en ese caso también podríamos intervenir pero dese cuenta en los dos supuestos para que el Consejo puede intervenir es necesario que los recursos un tribunal diga que eso ha pasado si un tribunal ya dice que eso ha pasado entonces el Consejo puede intervenir porque no estaría inmiscuye dos en el ejercicio de la jurisdicción porque un tribunal ejerciendo la jurisdicción Llanos dice que eso ha pasado ya que también incluso para esa situación que que usted me dice la ley ofrece remedio pero es un remedio que tiene que estar rodeado de todas las garantías para que el órgano de gobierno no perturbe la independencia de los jueces

Voz 1 04:58 claro porque la línea que separa la cuestión jurisdiccional de la responsabilidad disciplinaria que usted ha acabado estoy perfectamente es tremendamente fina Iker de un lado del otro no es tontería porque digamos que podría convertir al promotor en una especie de de pues al promotor de la acción disciplinaria una especie de juez supremo revisor para abrir expedientes incluso aparcar

Voz 3 05:18 jueces no que haya sentencias que no gusta

Voz 1 05:20 en una de las partes

Voz 2 05:21 a ver generalmente no es final se generan interés siguiente penalmente suele ser clara general

Voz 3 05:29 el para todo los límites pero generalmente suele ser clara porque mujeres cuando está haciendo juicio está desarrollando esa labor está examinando las pruebas está estableciendo conclusiones sobre hechos y luego selecciona ya aplica la ley pues es algo que nosotros podemos promotor de la acción disciplinaria cuando se les formulan los quejas y después nosotros eh en la Comisión Permanente del Consejo pues solemos Louis Play no cuando los asuntos llegan al pleno solemos apreciar con nitidez es cierto sin embargo que puede haber estos límites como el que le indico que no son los más habituales ni muchísimo menos ahora bien cuando esos supuestos Lino te suceden digo que que la ley ha establecido las propias garantías para que el órgano de gobierno no se inmiscuya en lo que no le corresponde en que se produce ese intermedios de un órgano jurisdiccional que por vía de apelación por ejemplo dice que el órgano distancia ha dictado la sentencia e sin motivar en absoluto y entonces nos da traslado a nosotros afirmando no es que se ha producido esa carita graves entonces sí que podríamos entrar y correcciones pero no por lo que se ha decidido no por lo que se ha decidido en absoluto que eso es algo que siempre queda al margen de nuestra nuestra posibilidad de revisión sino por cómo se ha decidido hice puede sancionar a un juez por por por un voto particular por las cosas que inscriben voto particular

Voz 2 07:01 el voto particular sigue el mismo régimen de la sentencia entonces cuando un juez expresa su parecer discrepante en el

Voz 3 07:11 otro particular para que sea conocida la razón esposas que disiente de la opinión de la mayoría está amparado desatada en el ejercicio de la función jurisdiccional exactamente igual que en la sentencia se entonces se le podría sancionar a mí lo que hizo un voto particular pues con con la misma

Voz 2 07:32 indicación que les digo antes tendría que

Voz 3 07:35 algo que se aprecie desde la propia jurídica

Voz 2 07:39 pues que se trata de una expresión

Voz 3 07:41 on

Voz 2 07:42 ofensiva extravagante

Voz 3 07:45 la rocambolesca que no guarda relación alguna con la explicación que se da en la que será en el voto ellos tienen podría haber Dios dígame y en el caso por ejemplo

Voz 1 07:58 de de las setecientos ocupa a hablar de jolgorio y regocijo puede entenderse como no

Voz 3 08:03 a la víctima y vamos a ver yo no no entró en en su puesto concreto yo entiendo ameno o no por nada sino

Voz 2 08:11 porque esto puede llegar por vía

Voz 3 08:16 María a la decisión de de de Consejo General del Poder Judicial y yo no puedo comprometer ahora un criterio de de futuro

Voz 2 08:26 en qué pero dicho esto hay para pobres no les digo que que sea éste el caso no le digo

Voz 3 08:36 pese a esta situación pero para poder llegar a la conclusión de que una expresión como esa palabra olió he está fuera

Voz 2 08:45 lugar

Voz 3 08:46 pues habría que estar las las circunstancias del caso habría que ver cómo esa palabra aparece la la resolución en la sentencia en el voto habría que ver cómo se empleó en el juicio si esa es una expresión utilizada por las defensas por ejemplo Ozil fue utilizada por los acusados a esa expresión después recogida al explicar algo

Voz 2 09:14 si esto es así

Voz 3 09:16 pues la verdad es que no tendría no tendría mucha cómo decirlo he podría estar perfectamente explicado la utilización porque la palabra jolgorio en sí misma no es un insulto no es una ofensa no es algo que esté fuera de la utilización en el lenguaje común a eso habría que examinarlo en el caso concreto yo yo juraría examinado duraría poco y por eso no no no establezco ninguna conclusión

Voz 2 09:51 de todo pero yo leído la sentencia ya he leído el voto al que usted se refiere la palabra jolgorio juraría que aparece empleada tanto la sentencia

Voz 3 10:03 como el voto

Voz 2 10:05 que la sentencia se emplea para decir que no había jolgorio y en el gol todo se emplea creo recordar para decir que se disiente de lo que se afirma en la sentencia que sí pudo haberlo sabido y es pretender que

Voz 3 10:25 en un sitio estaba justificado emplear la palabra jolgorio para decir que no lo hubo Ike cuando se contradice entonces si la expresión malsonante pues resulta un poco extraño resulta un poco extraño con esto quiero decirle que el examen que tenga que hacer uso de la palabra pues es más complejo que meramente decir que se ha empleado la palabra gorgorito y como no es lo habitual pues pues ya resulta indebido

Voz 2 10:52 más allá de de E T

Voz 1 10:56 la falta de argumentación más allá de la ofensa porque puede actuar el Consejo General del Poder Judicial para sancionar al juez incluso puede llegar a apartarle de la carrera judicial porque motivos bueno los motivos son muy variados

Voz 3 11:10 y dos Si tenemos tres prefectos cuatrocientos diecisiete cuatrocientos dieciocho cuatrocientos diecinueve de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recogen tres tres capítulos de conductas a unas que se consideran muy graves otras que se consideran graves otras que se consideran leves y allí se recoge que conduzca al muy variada y él no rendir adecuadamente cuando no esté justificado por ejemplo retrasos

Voz 2 11:42 a paso menos llamativos

Voz 3 11:44 en el dictado resoluciones es un motivo que no se va a abrir procedimientos para examinar qué es lo que ha sucedido y si esos retrasos no son justificados pues se puede llegar a sancionar revelar secretos puso la reserva de vida en el en el ejercicio de la jurisdicción nosotros no nos relacionamos bajo la jurisdicción con muchos datos que son muy delicados son íntimos de las personas y revelar los puede constituir una infracción en definitiva un catálogo amplio

Voz 2 12:20 conductas que pueden

Voz 3 12:22 Ibar eh que consejo inspeccione

Voz 2 12:25 se sancione

Voz 3 12:27 pero que salvo en esos dos supuestos límites que es le le indicaba no tienen que ver con propiamente el ejercicio de la jurisdicción sino con unas actividades que tienen que ver con las obligaciones del juez pero que no se incluyen en el enjuto ejecutado si un juez pues tiene mala relación con con compañeros o con o cofuncionarios o con ciudadanos que se acerquen apodado pierde los nervios no no guardar la educación bebida profieren una ofensa pero bueno eso también nos corresponde conocernos a nosotros en el catálogo puede es apto en el catálogo no es precisamente pequeño la actividad que desarrolla el promotor de la acción disciplinaria después la Comisión Disciplinaria pues es una actividad

Voz 2 13:18 eh

Voz 3 13:20 muy cuidadosa usted la última pregunta que me haga usted chino piensan sobre lo lo lo que ha ocurrido comprende

Voz 1 13:29 la la la reacción de de la calle ante la sentencia de la manada

Voz 3 13:34 a ver yo tengo opinión sobre esto y sobre otras muchas cosas desde luego

Voz 2 13:40 lo que también les digo que

Voz 3 13:43 no descarto que el concejo tenga que que acabar pronunciándose sobre servía un aspecto que tenga que ver con ellos y los ciudadanos se dirigen de alguna manera formular algún tipo de queja por tanto comprenda amé Si siempre digo que que esa opinión la la reservo para no perder la necesaria apariencia de imparcialidad que yo también debo mantener cuando cuando examine estos hechos

Voz 2 14:08 sin entiendo sin entiendo que sí

Voz 3 14:12 situaciones tan conflictivas tan complejas como como él

Voz 2 14:17 pues se produzca en clínicas pueblo no entender también que que en un momento dado las críticas se desaten me cuesta aceptar que se desaten más allá de un determinado punto y sobre todo me cuesta entender que que alguna de esas críticas se hayan formulado o responsables públicos

Voz 3 14:43 Nos

Voz 4 14:44 que tiene

Voz 2 14:47 también la obligación entre otras cosas desprestigiar al al

Voz 3 14:50 Poder Judicial

Voz 2 14:51 que en una situación tan compleja como la que plantea este tema que es mucha la complejidad de a los quince minutos se puedan estar dando tuits y lo que es imposible que puedan haber el resultado

Voz 3 15:08 critica que no ya se contienen de la lectura de trescientos setenta y un folios pues es algo que no puedo comprar

Voz 2 15:15 eh

Voz 3 15:16 y el presidente del Consejo se hizo

Voz 2 15:20 el comunicado expresando

Voz 5 15:22 yo

Voz 2 15:23 la razones por las que era necesario exigir prudencia de estos responsables creo que fue un comunicado muy acertado que yo comparto totalmente que que en fin debiera ser tenido en cuenta la reflexión que dice así a este es un hecho complejo no se agota con editaba una resolución

Voz 3 15:45 eh

Voz 2 15:46 habrá más resoluciones posteriores ir más allá de de la crítica es a través

Voz 3 15:52 el sistema de recursos de un sistema muy garantista como es el nuestro que se tendrá que ver sin la resolución judicial dictada la es acertada no con muchísima normalidad con muchísima normalidad los asuntos se examinan los asuntos se confirma o modifica será el resultado de un proceso complejo que es el conjunto de garantía de la que nos hemos dotado para tener un sistema lo más fiable posible rechazarlo por las buenas con con críticas exacerbada al final no beneficia absolutamente a nadie y sobre todo no beneficia a las posibles víctimas que son las más de las que están en el en el objeto de la tutelar que proporcionan los