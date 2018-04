Iniesta: "¿Pasillo? Lo importante ya lo hemos hecho, que era ganar la Liga"

no hombre es muy difícil muy difícil lo imagina mirando atrás todo lo que lo que ha sucedido final pues siempre aspira a lo máximo pero pero bueno año tras año pues hemos ido mejorando hemos ido consiguiendo cosas así lo que está consiguiendo este equipo sobre todo a nivel a nivel Liga pues es es brutal si le gustaría levantar la Liga contra el Madrid bueno me gustaría levantarla en uno de estos últimos partidos que quedan en casa intentaremos no por levantar la Liga o no al final somos somos campeones si eso es lo que lo que importa intentaremos el próximo fin de semana pues volver a hacer un gran partido oí hizo para nuestro rival con con nuestra gente son lo más lo más importante

por qué no no porque no hay nada nada cerrado cuando cuando éste pues ya lo comunicará

Voz 0165

02:15

las cosas de una forma hay mono respetable una cosa respetable otra final nuestro objetivo era ganar la Liga y lo hemos hecho en el pasillo no pues ya no es algo que que sea tan importante como para estar hablando todos somos dos mil ocho bueno pues esa AZ ya estás y no hay pasillo no no hay pues sí sí ahí pues hay no no es algo que que sea tan tan relevante no es así pero si pasillo no