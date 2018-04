Guillermo Amor: "Lo de Roma nos va a valer para aprender para las próximas temporadas"

Voz 1560 00:00 está ahora mismo en directo Guillermo Amor que es el director de Relaciones Institucionales del Barça hola Guillermo buenas noches hola buenas noches enhorabuena hombre

Voz 1 00:09 muchas gracias

Voz 1560 00:11 doblete en una semana una celebración comedida pero siendo conscientes de lo importante que es ganar y lo difícil que es conseguir un doblete no

Voz 1 00:20 pues sí aunque parece que que bueno que bueno que más sencillo de porque tal y como estaba la Liga por la situación la diferencia de puntos y luego la Copa se consiguió la verdad es que íbamos una semana comentaba bueno compañeros suyos de muchas emociones no ya la semana pasada semana fue con la Copa luego entre semana con todo el asunto de de Andrés que marchaba Joy hoy pues ha cerrado esta semana con la en la Liga entonces pues es verdad es que me siento muy felices por todo además tenemos que que en este momento porque significa mucho para todos

Voz 1560 00:51 ahora fíjate que a Messi se lo vio dado de Roma no se olvida lo de Roma sobre todo también por dedicárselo Andrés decía que pena que no se haya podido ir con el triplete no lo lo de Roma cuesta olvidar lo a pesar de lo de la grandeza de lograr la Copa y la Liga no

Voz 1 01:04 bueno cuesen que era un año como que la teníamos ahí un año importante porque habíamos hecho una Champions creo que muy buena también porque estábamos jugando a un buen nivel porque veníamos Klum cuatro uno de de Barcelona y entonces pues mucha gente no daba ya también por hecho pero son cosas del fútbol y cosas de Liga ya es en estos pequeños palitos que te puede dar pues sólo el resultado de estas eliminatorias pues pues para crecer y aprender y te lo tienes que es aumentó más de esta manera hemos seguido adelante problema estamos muy rápido porque seguidamente ganamos al ballet se casa es un partido fundamental y a partir de ahí pues bueno hemos conseguido Copa hay Liga Si no sé lo que pasó en Roma pues para bueno sigamos para en próximos partidos os próximas eliminatorias tal vez el año que viene de los llevábamos en la misma situación pues nos puede servir

Voz 1560 01:52 lo que pasa es que ese ese dato Guillermo está siendo se está convirtiendo en una tendencia eh lleváis siete de diez Ligas sois el equipo algo más regular temporada tras temporada jornada tras jornada pero una de ocho en Europa eso solamente es un dato una casualidad o no porque eso están regulares y tan fiables en la Liga siete de diez sin embargo en Europa una de ocho

Voz 1 02:14 bueno porque en Europa seguramente son días muy muy puntuales y que no puedes callar si es cierto esas competiciones mucho más cortas al menos partidos la verdad es que equipos como nosotros tú sabes que durante el año tenemos no sé cuántos exactamente Liga Copa Supercopa así en este caso Champions pues acaba la temporada con muchos partidos dentro de unos bueno ahí hay videojuegos casi siempre entre semana en fin de semana es si eso se nota no se nota pero no es excusa yo creo que no es tampoco pensar que que fue por eso lo que durante los últimos años pues justamente en esa fase de clasificación pues hemos hemos caído pero hay que pensar que tenemos que dar esa vuelta la vuelta que en Liga somos muy irregular ya estamos muy bien todos estos últimos años que copa igual que en Champions estamos ahí peleando pero que en el último momento también porque te enfrentas a los equipos más potentes y más fuertes de Europa entre ellos los que están ahora mismo en ese final entonces puede pasar de todo en esa eliminatoria espero que nos sirva siempre digo que no si a base de golpes pues uno aprende no

Voz 1560 03:17 sí sí sin embargo fíjate en la Copa que también es eliminatorias también están siendo muy muy tremendamente efectivos pero bueno doblete para el Barça te hubiera gustado Guillermo que la semana que viene hiciera pasillo el Madrid

Voz 1 03:29 bueno es un sistema de ellos creo que no que no que no harían pero tampoco no me quedas de mayor importancia yo creo que si te sale ahí como decíamos de manera natural y crees que lo tienes que hacer por méritos del contrario porque es un buen momento para hacerlo pues lo haces y si no pues tampoco pasa los creo que haya que darle mayor importancia hoy el Deportivo lo ha hecho antes del partido fue el tema de la Copa la semana pasada y nada gracias gracias de no recibir un poco de de tongo porque agradece porque además ha sido bueno les han salido muy dentro y nada más el Madrid lo hace lo hace pues tampoco pasa nada

Voz 1560 04:09 otros hubierais echó a la inversa

Voz 1 04:12 al inversa en caso de en caso de que fue

Voz 1560 04:14 al Madrid campeón de Liga y que vosotros tuviera que hacer el pasillo

Voz 1 04:18 si nosotros no tenemos ningún problema en hacer pasillos cuando un equipo gana la Liga o algún campeonato de los que nosotros hemos participado no tenemos ningún problema ya ya lo hemos dicho siempre donde hubiera sido al revés pues seguramente lo haríamos porque además este tipo de cosas yo pienso que siempre

Voz 2 04:33 he aspirante al equipo que lo hace y lo recibe no que bonita

Voz 1560 04:38 la última vez que bonita la la ovación a Iniesta que bonito que un jugador se marche como se va no solamente despedido por el Camp Nou sino por todo el fútbol que le ha tributado está ovación cuando ha entrado en el campo Riazor

Voz 3 04:52 sí Riazor con el equipo yéndose a Segunda Guillermo todo el de estadios gritando Iniesta Iniesta

Voz 4 04:59 pero también lo comentaba antes como me acompañáis visto cosa igual estuve jugador que se ha clamado Itzik y que lo quieran tanto una cosa es en yo oí

Voz 1 05:08 la gente que está contigo y los barcelonistas pues era el local vaya donde vaya usó del español que es un equipo que con nosotros pues siempre hay una rivalidad y otros equipos Valladolid vaya pues siempre lo lo reclaman y lo quiere en todos los sitios no se lo ha ganado a pulso por lo que ha dado durante tantos años tantos como fuera no es un lapso magnífica es muy humano es es cariñoso y luego en el terreno de juego que te voy a decir lo que te digo

Voz 1560 05:32 la tremendo prefiere es que te pregunte por Griezmann a uno

Voz 5 05:37 pues no tengo nada que decir la cumbre cine tiro te pregunte yo no te preguntan pues no me pregunto el porqué no te voy a decir nada porque nada que decir de osea que no bueno no lo has vuelto a tener conversaciones con nadie del entorno yo al menos no vale pero alguien del club

Voz 1 05:55 sí nunca las tenido y tampoco sé si hay gente que la satélite ahora que jugadores

Voz 2 06:00 eh qué jugadores

Voz 1 06:02 el Atlético de Madrid tiene un grandísimo equipo también