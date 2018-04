Caparrós: "¿N'Zonzi? Es importante escuchar al jugador y al vestuario"

Voz 1560 00:00 Joaquín Caparrós buenas noches aquí hay mano muy buenas noches le va la marcha si es que te va la marcha

Voz 0956 00:05 pues sí sí me va me va la marcha y más cuando cuando te lo pide un club o en una situación no se puede decir que no es cierto que es complicado cuatro partido Pontes no puedes hacer mucho sino bueno pues él crea buen ambiente intentar bueno pues se lo futbolista que bueno pues que saquen su talento y nada más no hay confiar porque porque hay jugadores muy bueno muy buenos jugadores por una mayoría todos los internacionales

Voz 1560 00:33 no te llama el Sevilla para que padres este incendio o para que intente arreglar arreglarlo que ahora mismo sería un Sevilla sin Europa la próxima temporada algo que no se quieren imaginar nos queréis imaginar pero como tú dices en sólo cuatro partidos no te va a dar tiempo a hacer mucho tú aceptas

Voz 1 00:47 te reto pero luego el año que viene seguir en el club

Voz 0956 00:50 sí eso ya se había hablado lo habíamos hablado con todo lo que es el presidente y director general pues están están preparando un nuevo organigrama ahí tienen que yo esté en ese organigrama sabes cómo en calidad de qué bueno pues ese es una diríamos todavía no está concreto pero sí que es haciendo labores con el fútbol profesional humo fútbol formación no lo tanto bueno celeridad dando forma a eso

Voz 1560 01:17 como nexo vinieron entre de hecho viene el primer equipo y la cantera

Voz 0956 01:20 sí puede ser puede ser entonces y entonces bueno pero ahora lo lo importante es el primer partido el primer partido que en la Real y tenemos que que nosotros generar y predispone a los futbolista sobre todo eso no puedes poder que crea un buen ambiente y que es hito admitirla a la grada en que bueno pues que todos los futbolistas todos los profesión estamos todos muy implicado oí deseoso de darle una pequeña alegría

Voz 1560 01:44 eso es lo más importante eh sea como director deportivo perdón cierre con esto director deportivo no sería el cargo el año

Voz 0956 01:50 pero no no no deportiva para el club piensa crear una dirección deportiva distinta a la que hasta ahora no

Voz 1560 01:58 hoy encima un derbi para para acabar la Liga imagínate que te lo juegas ahí

Voz 0956 02:04 bueno quedan todavía lo que pasa es que hay consecuencia de los de los partidos que tenemos ante no tengo el partido de la real es el que tenemos que tener puesto todo no dividir la la nuestro pensamiento sino en el partido la Real y luego tenemos el partido aplazado con el Madrid el equino y un IES vinos puede llevar pues los partidos como el Comet anteriores el último pues el partido de la Alavés no queremos hacer con entonces lo tienes claro lo tenía claro lo que he comentado en rueda de prensa y quiero hablar con él pero hoy no es un chico que tenía permisos por el club Chim porque hoy teóricamente era el día de descanso del equipo hoy bueno entonces mañana pues hablaremos es importante es la conversación de entrenador o jugador entrenador y bueno en tu cabeza que está aprovecharla verlo verlo esté quiero ver con la experiencia que que llevo ya yo he tenido mucha Hypo este tipo de situaciones en casi todos los equipos que he estado he tenido este tipo de problema por lo tanto es muy importante escucha al jugador si escucharon el vestuario también muy importante

Voz 1560 03:11 importantes escucharnos jugador escuchar al vestuario pues nada Joaquín ya hablaremos con calma pero te deseo te deseo toda la suerte si te sale bien te al equipo en Europa te lo vas a perder tu eso el año que viene

Voz 0956 03:22 no yo creo que que en que no tenemos que pensar tanto no pero no lo descartan no no no no no yo ya te lo tengo yo muy decidido en lo tengo aunque ya lo tengo que hay por lo tanto vamos a centrarnos exclusivamente en lo que es el partido de la Real

Voz 1560 03:39 la en Europa no sigue Lola

Voz 0956 03:41 si así no vamos a pensar en lo que ser tácticas

Voz 1560 03:46 hoy algo para algo para el Depor que se ha ido a Segunda que hiciste viste tú versaron

Voz 0956 03:49 pena una pena una pena una pena pues una ciudad como el Depor que que bueno pues se segunda división pero bueno yo creo que no es el momento de ahora sí ahora Haití a consignar se pero a partir de mañana estoy seguro que reflexionar y hacer un proyecto muy importante fuerte sobretodo sólido no en nombre sino en en persona elegí a las personas que tienen que hay que hacer ese proyecto ir a trabajar a trabajar a trabajar porque es una ciudad histórico que se merece está no solamente en Primera sino codeándose pues con darle muchas alegrías con los equipos grandes por lo tanto lo siento lo siento enhorabuena lógicamente al Barça en ha demostrado ser el equipo más regular mejor sea el campeonato de la regularidad lo gana el mejor en el campeonato de la Liga