Carolina Marín: "Toca celebrarlo pero el lunes a Madrid para retomar los entrenamientos cuanto antes"

Voz 1375 00:00 muy buenas noches Manu qué tal pues el guión ha salido perfecto ni un punto ni una como allí cambiarlo eh

Voz 1385 00:04 yo creo que lo han tenido tono Manu ha tenido todo lo que se podía esperar de un Campeonato de Europa que a mi me parece que ha sido precioso veces

Voz 1375 00:12 Pitita hasta el final tan serio pidiendo entradas no toda la semana

Voz 1 00:15 pues alguna caído alguna alguna petición alguna traba ojalá

Voz 2 00:20 el dado alguna entrada ahí incluso gente que esta misma mañana se presentaba en el pabellón esperando a ver si había alguna remesa que se hubiera perdido alguna posibilidad hay gente que se ha quedado fuera

Voz 1375 00:31 lleno absoluto en Huelva ayer y hoy prácticamente todos los días pero sobre todo pendientes de Carolina Marín que está por ahí a esta hora de la noche y le queremos decir que enhorabuena campeona una vez más hola Carolina buenas noches

Voz 1 00:43 hola muy buenas noches no te cansas de ganar ERE sí

Voz 1375 00:46 hacía hable

Voz 1 00:48 bueno mientras sea emitiendo hay falta a la verdad es que no

Voz 3 00:53 jo en tu tierra y fuera de tu tierra pero éste sí que he oído hoy durante el día teoría que hablabas a las tres con Dani Garrido en Carrusel te he oído estos días sí

Voz 1375 01:04 ya has dicho sobre todo que presionada estaba por ser en mi tierra no en mi casa

Voz 0394 01:09 sí efectivamente al final ha sido un cúmulo de vacaciones por una parte el aprendizaje no que tenido bate todas las semanas de autocontrol de de todo algo que me llevaba por dentro porque había que toda Huelva consigamos este título hay y luego también a la hora de salir a la pista pues esos del yo acabo de llegar a todo el público hay apoyado coger pero la verdad es el día de hoy ha sido Calamita olvidable y precioso

Voz 1375 01:35 fíjate que ya has ganado dos campeonatos del mundo un oro olímpico tres europeos habías ganado ya con este es el cuarto además consecutivos sin embargo da termina el partido te ha roto a llorar te has emocionado por eso porque te has quitado todo lo que llevabas encima estos días no de no puedo fallar en mi casa ante los míos no puedo fallar no

Voz 0394 01:52 sí efectivamente era lo que yo creo que que les debía idea de garante de este campeonato de Europa puesto toda Huelva de toda la gente que ha venido a cuidar de hasta hasta hoy lo Vico irá agrega que bueno pues ha salido todo redondo ya ha sido un día de esos que que dices que todo ha sido perfecto tanto

Voz 4 02:10 yo he

Voz 0394 02:13 la pita y la estrategia que el equipo también ha salido perfecta así que la verdad es que me hace muy feliz igual contesta

Voz 1375 02:21 qué te ha dicho la abuela

Voz 0394 02:23 bueno y podrá para la pensar nada porque estaba además nada imagínate pero dado luego yo de eso y que la aquí dos hagas que te la fosa

Voz 1375 02:33 es para el que no lo sepa a esta hora de la noche el modelo ya lo habréis pero le ha ganado a la rusa ya que nunca había jugado con ella veinticinco quince en el primer set por veintiuno siete en el segundo nunca Travis enfrentado a ella no

Voz 0394 02:46 no era la primera vez de hecho yo creo que esta chica pues ha sorprendido bastante durante este torneo porque ha vencido a rivales que esperar reiteradas esperaba que que fuera veces sobre todo la así nada ha ganado hay anteriormente a la número dos de del cuadro no va a escocés atípico circo celebrado a primera vez así que puedes eso mismo la verdad que hoy de hecho cuando me he levantado lo primero que me dicho de caros y se les pedía al chico porque es el último partido ya de toda tu gente te va a ir a ver ídem de persona allí que disfruta y así lo he hecho así que su pues me vi como las celebradas

Voz 1375 03:24 has hecho ve desde que terminó el partido hasta ahora que has hecho

Voz 0394 03:27 bueno pues mira salia a las cinco de la tarde el pabellón nueve pasión son meros galgos llevase ICO a hacer entrevistas y de todo lo me he ido a comer ha apuntado con con todo el equipo me está celebrando poco obviarse

Voz 1 03:43 me he adelantado pero me diez muertos

Voz 0394 03:48 allí iba a ahí como concertado con toda mi familia ahí yo he disfrutado mucho de exacto con todos ellos pero bueno

Voz 1375 03:54 pero bueno oye que estamos orgullosos que enhorabuena no nos cansamos de felicitarte sólo tienes veinticuatro años llevas dos Mundiales cuatro europeos un oro olímpico veinticuatro años imagino que hará unas vacaciones no poquito o no

Voz 1 04:06 no no no

Voz 0394 04:12 pues ahí ya mañana volveremos a Madrid para retomar los entrenamientos

Voz 1375 04:17 bueno bueno pues nada Carolina disfrútalo eh a disfrutarlo mañana vuelve a entrenar pero cuando estás haciendo historia ahí están haciendo que el bádminton sea un deporte mucho más conocido en España que eso desde luego es otro de tus triunfos además de las medallas y los títulos

Voz 0394 04:30 muchísimas gracias Manu y un saludo a todos

Voz 1375 04:32 un beso hasta luego Carolina un beso grande pues nada Fran que ahí estaba la familia y todo el mundo viendo cómo cómo se colgó

Voz 5 04:39 va otra medalla de oro el cuarto consecutivo porque ha ganado

Voz 1375 04:42 el de dos mil catorce dos mil dieciséis dos mil diecisiete el de dos mil dieciocho porque en dos mil quince no hubo no

Voz 1385 04:47 no hubo no hubo ese año no hubo pero ella está dejando claro que a nivel europeo reina no tiene rival con quién se juegan los cuartos por decirlo de alguna manera las asiática Manu una cosa ha sido una apisonadora no ha habido un son los campeonatos tremendo el nivel es verdad que luego llega lo mundial

Voz 1375 05:05 si entran las asiáticas y nosotros hoy en los Juegos Olímpicos pero en Europa es la dominadora total y absoluta el dato que

Voz 1 05:11 sí sí no tiene rival

Voz 6 05:15 pues nada Fran un abrazo ya está