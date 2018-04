De la rosa: "Por momentos he pensado que Carlos podía hacer podio"

Voz 1025 00:00 pues Alá un ratito de Fórmula uno coma tenga Domingo que ha habido gran premio hola qué tal está por los coches a por los coches hola Pedro Martínez de la Rosa muy buenas

Voz 1371 00:08 es muy buena mano muy buenas Ponseti tal Pedro pues bien con Carrero o no hay nada tope

Voz 1025 00:13 sí señor Charo no ha sido salida que inicio vaya dos primeras vueltas de locura pasar de todo luego que me va a contar Pedro las sensaciones durante el fin de semana no eran Nesta será que vamos a sufrir mucho me me refiero a nuestros sacarlos a avanzar dando Alonso y que esto iba a ser un drama pero al final vamos espectáculo el inicio y el final después de que el car Se retira quedaban cuántas vueltas eran tres o cuatro más no seis ha sido tremendo Pedro

Voz 1371 00:39 sí sí ha sido ha sido tremendo ha habido dos partes la salida bueno y luego también en el momento de repostaje con con la salida el primero cuando nadie lo esperaba y luego las últimas vueltas que han sido de infarto bueno al final lo que pone de manifiesto es que un safety car en según qué momentos tela puede transformar no claro ya tocaba además yo creo yo creo que llevamos Vinicio temporalmente es verdad es verdad es verdad

Voz 1025 01:07 eh es verdad que no están tan arriba como les hubiera gustado Carlos y Fernando que hablamos de ellos pero el inicio de temporada está bien parece que hay más alternativas que más igualdad que hay más emoción yo tengo muchas preguntas eh a ver a ver si Pedro yo estuve luego luego como si fuera tu programa pero yo ya los que bueno Pedro lo primero que ha encontrado en Ferrari tío para meterle casi un segundo despistado a a Mercedes que hoy han ganado de rebote porque se ha montado el lío que ha montado porque la cara del podio de Hamilton no era un tío que había ganado una carrera que estaba satisfecho con lo que había pasado

Voz 1371 01:47 no es Hamilton no estaba satisfecho porque la encontrados ahí lo ha dicho no esperaba yo ganar esta carrera iba segundo luego iba tercero y al final gana la carrera no sea además en las la ganado en las últimas dos vueltas entonces estaba sorprendido pero es que el problema de Hamilton es que él sabe que ha ganado la carrera pero no sé merecía yo creo que eso es lo que le preocupa porque por lo que tú dices porque los cerraría ahora mismo son los son los mejores coches al menos el los coches más completos y esto es lo que nadie esperaba porque no tengo ni idea sea te voy a ser sincera no pero sí que hay algo que es importante y es que el coche que mejor entiende el neumático que lo hace trabajar mejor es Ferrari Mercedes que visionó la temporada una pretemporada espectacular y no no no entienden los neumáticos lo sobre calientan o los o no los hacen trabajar bien no osea que tienen tienen problemas sigue siendo un buen coche pero no el coche el coche dominante que conocíamos

Voz 1025 02:43 lo que pasa es que fíjate ahora te sigue con las preguntas se va a pesar de lo bien que ha empezado a Ferrari de la sensación que dan los Ferrari como dice de Pedro cuatro grandes premios líder Hamilton ya

Voz 1371 02:54 sí sí eso eso es lo lo increíble que Gan

Voz 1025 02:58 gana la carrera y el líder del

Voz 1371 03:00 mundial ahora mismo si va el primero el de siempre pero el que no se lo merece es decir como equipo y como piloto ahora mismo tendría que estar Vettel pero es que Vettel ha perdido las últimas dos carreras pues museística porque sino largan las gana las dos claro ahora Iria estaríamos dando de bueno líder destacado osadas el han complicado las dos carreras que tenía en el bolsillo por dos eficaz que entraron en el momento que no le tocaba

Voz 1025 03:22 según segunda parte lío Red Bull para quien no lo haya visto ha llevado puesto que ella tenía Verstappen porque ha hecho nada maniobra rara pero ya llevaban anteriormente un toque por cierto que pelea tan bonita entre Carlos Sainz

Voz 1 03:36 eh los Red Bull en el arranque

Voz 1025 03:39 de de carrera bueno de Lyon Red Bull que me cuentas qué qué conclusiones sacamos el que sacamos algo aparte de que esta noche se levantó como diría la caliente le les han dado unos cuantos pasito no y sobre todo de quién ha sido la culpa según vosotros

Voz 1371 03:55 bueno a ver si todo hay que decirlo ha sido un año es un lío sea Alcides a Ricardo lado por detrás a Verstappen los dos fuera séptica tal pero realmente hay llevaban ya cuarenta y pico vueltas de la ya llevaban una pelea ya en la salida que ya nos han enganchado ahí de milagro ir y luego en los repostajes di Ricardo al adelantar y luego hayan dado quiero decir que había habido muchos momentos de cuidado que se van a ir fuera esta vez han durado muchas vueltas en pista a esto podría haber pasado mucho antes porque pues a ver ha sido vas culpa de Verstappen está claro porque ha hecho dos cambios de dirección cuando el reglamento dice que sólo puedes hacer uno ya trescientos treinta por hora hacer un cambio de atención en Barcelona

Voz 1025 04:36 en plena resaca el reglamento dice que sólo se puede hacer un cambio director uno uno

Voz 1371 04:39 exacto puedes hacer un cambio él ha hecho un cono osea cuando cuando Ricardo la intentó adelantar por la derecha y la derecha y cuando el otro ve que se le mete por la izquierda también por la izquierda claro son cuando hablamos de cambios de direcciones son son en ligeros movimientos en la recta a trescientos treinta no puedes ir pegando bandazos no pero bueno son lo suficiente para a se lo lleve puesto culpa Verstappen ahora ya podría haber hecho algo es decir tienes que para

Voz 1025 05:05 como dos niños de aquí a abril de durante pero de treinta segundos sólo Pedro tú eres piloto afortunadamente mi vida os conozco a muchos de pilotos me refiero lo primero que gresca ganar esa tu compañero de equipo sea Kenny órdenes de equipo gurú yo el templo yo entiendo está Pele tienen que dar un tranquilo para que vaya más relajado porque llevaba un arranque de temporada que tela marinera pero pero bueno es lo que ha pasado es normal Lucky

Voz 1371 05:32 es normal normal no es que hay una cosa que es verdad tu compañero es tu es tu primer rival no y además como decía Luis Moya el que te da de comer esto lo tengo lo tenemos todos clarísimos ahora dicho esto luego a mí Niki Lauda me decía una cosa que tenía mucha razón me decía a ver yo no espero que trate es que trate esa tu compañero de equipo también que les es pasar pero tal un con un poco mejor que a cualquier otro rival no peor yo y lo que hemos visto

Voz 1025 06:01 todo lo contrario y que ha dado mucho pero todo lo contrario va va a haber lío con esto quiero decir que aquí te ponga una historia o no

Voz 1371 06:07 no no va a haber lío por un tema muy porque si miras la reacción de los pilotos después en la rueda de prensa hay tal cuando les han preguntado ya habían pasado por capilla ya les habían dicho lo que tenía que decir que más en que había metido la pata pero que esto lo tenían que resolver dentro del vestuario como se tiene que hacer esa me parece bien ahora es me van a dar tortazos dentro El vestuario seguro pero saldrán eso saldrán despecho fuera y aquí no ha pasado nada bueno

Voz 1025 06:31 espectáculo en el inicio espectáculo al final el lío de los Red Bull y en medio de todo esto carrerón de Carlos Sainz que recordamos ha terminado quinto incluso no sé si a vosotros en algún momento se os ha pasado por la cabeza la opción de podio yo la tenía a ellos no arranque verdad Pedro qué te digo Juan a ver si aprovecha y se mete pero hay que está metidos del otro el Force India

Voz 1371 06:52 bueno a ver haber habido habida hay que decir una cosa al final de la carrera ha sido ya un descontrol tremendo porque entre que Vettel se pasa de frenada hacia un plano podía haber hecho

Voz 1025 07:01 digo yo llegando al parking de I B

Voz 1371 07:05 tiene un pinchazo una ha sido tal descontrol que yo ha un momento que digo Carlos podio ya lo he visto porque luego había una una sanción que estaba pendiente de que no está pendiente ya la había hecho Pérez que pensábamos que se iba a colocar detrás entonces ha sido un error nuestro porque ya la había servido digamos la la la sanción pero es que Vettel tenía un neumático cuadrado del de la bloqueada de ruedas que había pegado a a final de recta no entonces yo a Carlos de visto en el podio eh a utilizar ese es porque pero es que el Ayuntamiento hay chicos que decía al principio

Voz 1025 07:37 qué manera de pasar a los Red Bull peleando con ellos luego como le pasaba Alonso que ha habido mucho que le ha pegado un pasado en Alonso y sin embargo luego Fernando que parecía que iba a acabar muy abajo ha terminado séptimo ya ha acabado diciendo la mejor carrera de mi en la primera vuelta tío no tenía rueda no tenía amor bueno estaba o estaba hoy en Davos otro estaba oyendo a Pedro en el arte pues soy capaz de vez en cuando dos cosas a la vez incluso decía Pedro Ortega has dicho creo que has dicho no va a poder entrar porque no va a poder gira del coche

Voz 1371 08:04 no bueno es que se ha apoyado en el muro de boxes cuando entraba momento que faltaban es que a dos ruedas es claro como para entrar en el garaje para cambiar ruedas también avala a izquierdas no tiene ruedas no

Voz 1025 08:19 ahora tanto como la mejor carrera de su vida que ha dicho

Voz 1371 08:22 bueno a ver yo creo que estaba muy satisfecho por el séptimo lugar a ver a ver al final es un séptimo lugar pero habiendo habiendo recreado durante toda la carrera porque no hay que olvidar que el coche le queda dañado es decir cuando los neumáticos están ahí rompiendo el fondo plano etcétera pierdes carga aerodinámica no luego o sea que tiene todavía más mérito

Voz 1025 08:42 pues nada próxima cita en Gaza victoria para Hamilton segundo Raikkonen tercero Pérez que no hemos hecho un carrerón Vettel quinto Saëns esto Leclerc séptimo Alonso del Mundial metiendo ahí sí sí la verdad ahí sexto con el Sauber Hamilton Hamilton líder con setenta después de cuatro carreras Vettel segundo con sesenta y seis a cuatro tercero Raikkonen con cuarenta y ocho evitemos a Zhang X eso es Alfonso VI ya lo saque muy bien y la próxima cuando decíais Cataluña no Pedro ya dos semanas

Voz 1371 09:12 sí sí sí es decir a mediados de el

Voz 1025 09:15 de mayo empieza el quince de mayo tenemos que carrera aquí

Voz 1371 09:18 casa Fito espectacular también la mano decir que también no que Mclaren dice que va a tener un paquete aerodinámico importante para el coche de Fernando que bueno que todo da un poco más de de esperanzas Si bueno Calderón en casa te pido una cosa que hemos tenemos hemos pasado cuatro carreras muy buenas que la quinta en casa se igual

Voz 1025 09:40 qué te has ido a Canaletas no no no no pudo llevamos un programa muy culé muy de la liga del Barça el otro día la Copa enhorabuena por la parte que te toca como buen culé

Voz 1371 09:53 nada muchas gracias pero bueno queremos más queremos la Champions

Voz 1025 09:57 hola yo que viene sólo te voy a decir una cosa buena

Voz 1371 10:00 insaciable ahora que no hemos escuchado Pedro

Voz 1025 10:02 si Pedro llega a estar en el puesto Ricardo se lleva puesto a Verstappen yo sí pero yo en la vuelta uno llena de calentamiento yo yo yo

Voz 1371 10:13 no lo he querido decir comentando yo hubiese perdido los estribos en la Vuelta dos

Voz 1025 10:18 ya

Voz 1371 10:18 lo que ha hecho Ricardo ahí el tirón y toda la carrera ahí como una lapa ahí muchas averías aviar Chapo además sin ningún comentario mal en la radio sabes yo yo yo hubiese explotado lo tengo clarísimo además eh pero bueno por eso no estoy en Fórmula uno ya