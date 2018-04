El Larguero: el Barça, campeón de Liga, el Sanedrín de los domingos, Carolina Marín y la Fórmula 1 con De la Rosa (29/04/2018)

Voz 1940 00:00 la Kathleen así

hola buenas noches bienvenidos al larguero enseguida empieza el tiempo de opinión de sanedrín como cada domingo con toda la banda ahí está

Voz 1284 00:38 por ahí te recuerdo si no te has enterado lo dudo pero te recuerda que el Barça acaba de ganar su

Voz 1375 00:43 vigésimo quinto título de Liga está a ocho de las treinta y tres que ha ganado el Real Madrid es la séptima del Barça en esta última década es el gran dominador de la Liga en España sí siete de diez un Barça que ha sido líder desde la jornada tres Ike a estas alturas no ha perdido ni un solo partido ni uno solo mañana habrá rúa por las calles de Barcelona ya hemos conectado ahora mismo en la recta final de Carrusel con Cristóbal nuestro compañero que está ahí al que vamos a volver a a va a ir a verle enseguida Canaletas donde el barcelonismo está celebrando el título hace unos días la Copa esta noche el título de Liga y además Andrés Iniesta que jugó a los últimos minutos finaliza su etapa en el Barça con treinta y dos títulos XXXII nueve ligas siete Supercopas de España seis Copas del Rey cuatro Champions tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes no está mal XXXII títulos con la camiseta del Barça dio además ovacionado en Riazor se halló una ovación espectacular cuando ha entrado en el campo en el último tramo del partido además de ese Depor dos Barça cuatro goles de Lucas Pérez hizo Luck ID de Coutinho y tres de Messi para el Barça que deja al Barça boga como campeón de Liga y al Deportivo de La Coruña como equipo de Segunda así que ya sabemos los tres que han bajado Málaga Las Palmas el Depor un abrazo a toda A Coruña hay que vuelvan lo antes posible además viajó al Valencia cero Eibar cero Alavés cero Atlético de Madrid uno gol de Gameiro que Fernando Torres falló un penalti esta mañana el Getafe uno Girona uno goles de Amat para el Getafe Stuani para el Girona a falta del Betis Málaga mañana a las nueve líder ya campeones el Barça zona Champions segundo sigue el Atlético tercero Real Madrid cuarto el Valencia y lo único que falta por decidirse en la Liga es quién va a ser quinto sexto séptimo que son los tres que van a ir a jugar la Europa League el quinto ahora mismo es el Betis con cincuenta y seis el sexto es el Villarreal con cincuenta y cuatro y el séptimo el Getafe con cuarenta y nueve por ahí falta ese partido de mañana como decimos así que tienen un partido menos el Betis bueno ya un tendrían opciones algunos equipos más además de esos tres hay todavía la hasta siete ocho equipos que pueden estar respirando porque está séptimo el Getafe con cuarenta y nueve pero luego está Sevilla con cuarenta y ocho Girona con cuarenta y ocho Real Sociedad con cuarenta hay seis Celta con cuarenta y cinco Éibar con cuarenta y cuatro hay seis equipos en cinco puntos a falta de tres jornadas irregulares que el Sevilla también tiene todavía uno pendiente un Sevilla que hoy ha anunciado la contratación de Joaquín Caparrós de manera oficial el regreso de Caparrós trece años después para hacerse cargo de lo que queda a sus sesenta y dos años luego hablaremos con el míster nuevo tarde el Sevilla bajan ya hemos dicho de por Las Palmas Málaga en Segunda hoy ha ganado el Numancia tres cero al Oviedo el Sporting dos uno al Albacete el Rayo tres uno al Tenerife la Cultural dos uno al Córdoba en Lorca uno cero al Nástic en Lorca y el Sevilla Atlético han descendido esta tarde a Segunda B en zona de ascenso directo a Primera estaría en el Rayo con setenta y el Sporting con sesenta y ocho también con sesenta y ocho es tercero el Huesca ya en zona de play off cuarto Numancia con sesenta y uno quinto Cádiz con cincuenta y nueve sexto Zaragoza con cincuenta y nueve además de Lorca Sevilla Atlético ahora mismo bajarían a Segunda B el Córdoba que tiene treinta y nueve el Barça B que tiene treinta y siete pero esto todavía no están descendidos matemáticamente si el Lorca y el Sevilla Atlético fuera de España está Casillas a un paso de conseguir su primer título con el Oporto ha ganado al Marítimo y le saca cinco al Benfica con sólo seis por disputar solo dos jornadas en Italia la Juve tiene medio Scudetto en la mano el Nápoles ha caído antelación ante la Fiore por tres cero con tres goles por cierto Talavera

Voz 1576 04:26 de un chaval que no juega mal no se de Jesse Meana allí los tres ha hecho y está haciendo una gran temporada en su debut en acciones en los tres de Giovanni similar

Voz 1375 04:35 y ahora está a cuatro puntos de la Juve el Nápoles les saca cuatro la Juventus a falta de tres jornadas en Inglaterra Huesca han uno City cuatro y Manchester United dos Arsenal uno y fuera del fútbol la vida sigue igual sea lo de la tierra no hay nada que hacer para nadie Rafa Nadal ha ganado su undécimo trofeo de Montecarlo hace una semana Joy su décimo trofeo en Barcelona en el Conde Godó ganaba al Griego Si citas seis dos seis uno bueno es que el chaval fue número uno del mundo junior hace dos años me parece un chaval ha visto de frente al ciclón Nadal ya undécimo título para Rafa en Barcelona Carolina Marín pues también la vida sigue igual cuarto Campeonato de Europa consecutivo de bádminton esta vez conseguido en casa en Huelva y en Fórmula uno luego hablaremos con Pedro Martínez de la Rosa Ponseti qué carrerón hoy agrado Hamilton una carrera absolutamente loca en Azerbaiyán segundo Raikkonen tercero checo Pérez quinto ha quedado Carlos Sainz que por momentos ha acariciado el podio séptimo Alonso en la NBA Lebron James acaba de meter a los Cavs en la semifinales de Conferencia Este el metido cuarenta y cinco puntos a Indiana queda por tanto eliminado Indiana Pacers Cleveland en la siguiente ronda y acaba de ganar Houston sufrió el partido de semifinales de el oeste ayuda ya sin Ricky Rubio que está lesionado en la ACB el Madrid ganaba al Estu siete cinco nueve dos partió más destacado la jornada treinta para terminar el VRAC Entrepinares ha ganado ante quince mil personas en Valencia la Copa del Rey de Rugby ante el otro equipo de Valladolid veinte dieciséis El Salvador así que enhorabuena Entrepinares pues todo esto en la portada de El Larguero con todos

Voz 1284 06:10 no ya por ahí está Antonio Romero hola Antonio muy buenas qué tal Manu muy buenas a todo está Julio Pulido la Julio qué tal buenas buenas

Voz 1375 06:17 Se buenas tardes estoy iba a decir buenas

Voz 1104 06:20 creo que no piense la gente está grabado

Voz 1375 06:22 yo siempre he decidido piensan el saludo de traca Jack choque ensayar está por ahí Jordi Martí en Barcelona Joan sí señor Marcos López también Marcos qué tal buenas noches a todos buenas noches está Ramon Besa que sigue por ahí también ahí sí hemos Sique Rodríguez Lluís Flaqué

Voz 1284 06:44 aquí estamos ahí Pablo Pinto Antón Meana presente Miguel Martín Talavera aquí estamos Mario Torrejón

Voz 1375 06:50 los y nuestro árbitro Iturralde es bueno pues enhorabuena al Barça ahora cada uno diréis me gustaría oir puesto titular de con qué os quedáis esta Liga es verdad que ha sido un gran trabajo de Valverde pero para mí es la Liga de Messi porque es que a ese nivel sin quitarle mérito a Valverde que no hay que quitarle ninguno todo lo contrario tiene mucho sólo por lo que ha dicho en la rueda de prensa que cuanto menos en redes mejor es tan importante no enredar en este tipo de te quiero tener esos ataques de entrenador que al final acabas ligándola que Valverde el ocho perfecto en ese sentido pero en el campo y en la sala de prensa Valverde ha estado de diez en el campo y en la sala de prensa pero para mí la Liga de Messi y la del adiós de Iniesta evidentemente ahora cada uno O pero la celebración del Barça trae de Un paquete envenenado al madridismo lo ha dicho Guillermo Amor acabamos de escuchar a Jordi Alba el pasillo es protagonista creéis que debería hacer el pasillo no pregunta para los oyentes El Larguero hace bien el Madrid ya lo dijo Zidane o sea no hay ninguna duda porque Zidane lo dijo hace unas semanas no le haremos pasillos acaba de decir Guillermo Amor que ellos lo harían por supuesto que lo harían si fuera a la inversa que ya ha pasado más veces siempre que sea la misma competición una competición que jueguen los dos equipos y lo acaba de decir Jordi Alba con un agravante Jordi Alba dicho esto

Voz 0977 08:16 cada uno tiene respeto a quien quiere ahí seguro que el bar que el Barça lo haría no en su día pues eh hablaba de que no lo hicimos esa competición hora no lo jugamos he recuerdo hace años en el Bernabéu también se hizo igual no yo creo que que bueno la gente que que no quiere hacerlo pues seguro que viene de arriba no no porque yo no quiera

Voz 4 08:34 bueno sólo el temas de ellos creo que decir y no fallar pero tampoco no me quedas de mayor importancia yo creo que si te sale hay manera natural y crees que lo tienes que hacer por méritos del contrario porque es un buen momento para hacerlo pues lo haces y si no pues no nosotros no tenemos ningún problema en hacer pasillos cuando un equipo gana la Liga o algún campeonato de los que nosotros hemos participado sido al revés pues seguramente lo haríamos

Voz 1375 08:57 pues eso es lo que dicen tanto Guillermo Amor como Jordi Alba enseguida espió también las opiniones pero es de las pido ya los oyentes de El Larguero ya sabéis nota de voz al pasar del Larguero seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta queréis que hace viene el Madrid no haciéndole pasillo al Barça si o no vuestra opinión me interesa mucho vuestra opinión seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta mandáis una nota de voz vuestra opinión en con qué os quedáis ahora también a vosotros por el pasillo eh pero vuestro título

Voz 1906 09:24 tarde la Liga de esta Liga que acaba de ganar el

Voz 1375 09:26 el Barça indiscutible todavía no ha perdido un partido eh la de Messi la de Valverde la de Iniesta el Madrid ha estado fatal qué os ha parecido

Voz 3 09:36 para mí es la Liga de Messi de Valverde porque meses jugaba el año pasado en el Barça no hubo un entrenador el Barça tenía mejor equipo el año pasado que este año tenía Neymar a Messi a Suárez Valverde creo que le ha dado las condiciones a Messi las condiciones al equipo

Voz 5 09:50 es para estar jugando

Voz 3 09:53 que a este rendimiento que ha ofrecido en la Liga por lo tanto para mí y voy a ser breve es de Messi

Voz 0985 09:58 por supuesto pero con un entrenador creado el

Voz 3 10:01 sistema Atlántico necesario para que Messi pueda explotar como ha explotado el año pasado el Barça ganó la Copa del Rey gracias

Voz 1375 10:08 habrá quien diga estando Messi como si no está como si hubiera entrenador repiten hay que darle el mérito que tiene Valverde

Voz 1576 10:15 sí pero yo estoy de acuerdo con muertos en una cosa es que cuando porque Messi empieza de manera supersónica la temporada de hecho prácticamente gana él todos los partidos pero llega un momento en el que se tira bastante tiempo sin marcar y sin ser ese jugador decisivo al menos en cuanto a números de cara a la portería contraria y ahí yo creo que emerge la figura del entrenador ahí emerge la figura de Valverde también algunos partidos del portero de Ter Stegen que creo que también ha sido decisivo en tramos de la temporada pero yo creo que lo importante de Valverde es que cuando Messi estaba súper no molestaba como él mismo ha dicho pero cuando Messi no funcionaba del todo tuvo que retocar cosas creo que las tocó con acierto a mi me parece que ganar una Liga es dificilísimo para mí es lo más difícil que hay que hacerlo sin haber perdido ni un partido tiene un mérito enorme

Voz 1296 10:59 yo creo que por ser la primera de Valverde y la última de Iniesta me da que es la Liga de la gente normal a partir de la normalidad de ambos se ha hecho se han hecho cosas extraordinarias el parece fundamental porque tras el verano con lo que dio el Barça la salida de Neymar aquella Supercopa que que parecía el fin del mundo en Barcelona estará estaba la gente quemarlo todo pues a partir de la normalidad del sentido común de no molestar demasiado como ha hecho el propio Valverde hayan zona mixta tras ser campeón pues ha ido tejiendo el ecosistema para que el vestuario funcionara para que funcionará Messi y a partir de la naturalidad y el sentido común de Valverde hemos el Barça ha ido creciendo hasta convertirse en dominador de una Liga en la que no ha perdido ni un partido

Voz 0577 11:35 Valverde ha relajado

Voz 1906 11:37 la el ambiente eso se percibe en las ruedas de prensa se percibe de puertas afuera pero también de puertas adentro

Voz 0577 11:43 no ha relajado la

Voz 1906 11:46 las tensiones vividas en los últimos años entre estamentos del del club ya ha relajado también las tensiones senda en la plantilla Lorca vamos el otro día que según fuentes del vestuario de este año es el que menos problemas sabido de largo difícilmente por lo que dicen desde dentro va a haber otro año con tan pocos problemas como éste

Voz 3 12:08 bueno yo creo que eso es mérito del entrenador

Voz 1284 12:10 pero creo que es evidente que en la Liga de Messi

Voz 3 12:13 me parece que el titular gordo sería es el titular que que todos tenemos en la Liga de Messi segundo paso en el en el titular para darle brillo también el trabajo de Valverde tercer paso para completar el titular en un campeonato en el que el Real Madrid no sólo lo toman en serio o ha decidido tirarlo yo creo que es la Liga de Messi con un gran trabajo de Valverde icono tu máximo rival que no sólo ha tomado en serio y ha decidido tirarlo

Voz 1375 12:37 igual AIS ha decidido la Liga no cuando Messi no sé quién ha dicho el inicio de Messi que no me acuerdo cuántos en su fue en las primeras diez de Talavera lo decía un escándalo primeras diez o doce partidos del doblete en doblete casi marcando goles Cristiano metió en la primera vuelta dos goles pues digo estuvo cinco varios sancionado y fallando

Voz 1501 12:52 los otros quince veinte sea que que verdad que que empezó tarde en todo yo te iba a decir que sin restarle ningún mérito a la labor de Valverde que creo que es pieza fundamental clave central de de esta Liga ya está copado este doblete muy meritorio del Barça creo que todo en el Barça es Messi todo pasa por Messi cuando Messi está bien todo el mundo está bien y esos momentos en los que el Barça no brillaba en el juego sí que estaba sólido atrás esa esa solidez defensiva agraviado Valverde al final muchos partidos se resolvían y se resuelven porque Messi es un genio absoluto entonces todo tiene que pasar por Messi lo cual es una pena para para no da un título al corto de decir la ley de Valverde porque se lo merece me parece que lo da coherencia la coherencia la sala de prensa costaba diciendo como decía así que dentro del club y tácticamente lo enriquecido pero es que Messi es que Messi todo todo es Messi coge el balón y es otra cosa entonces tiene que salir

Voz 0985 13:39 sé sí pero también también Luis Enrique tuvo la oportunidad de gestionar a Messi entrada no lo hizo con acierto Luis Enrique le gestionó el escudo de Cherie no se lo quiso poner Luis Enrique y esto causa un alboroto que incluso se llevó por delante pero esta veta provocó elecciones anticipadas por lo tanto la justicia

Voz 1375 13:57 lo contrario de lo que ha dicho Valverde hoy pues eso te digo

Voz 0985 14:00 Como Guardiola le dio la receta que es oye seamos inteligentes para hacerle feliz seamos inteligentes para ponerle cómplices que esté a gusto en el entorno esto Valverde lo ha hecho a la mar de bien por lo tanto el momento que empatizar un conecta con Messi incluso para gestionar sus descansos de centrales suposición de arropar le con Busquets con Rakitic ya tiene mucho ganado y la segunda Antonio es que Valverde y esto nos lo ha contado Moisés Hurtado varias veces tenía una cosa entre ceja y ceja encadenar Víctor áreas para hacer fuerte al grupo y por lo tanto el arranque brutal del Barcelona como ha dicho Busquets la exigencia de no permitirnos ni un tropiezo lo que hace es que sus adversarios se de cuenta que a esta velocidad de crucero va a ser imposible alcanzarle

Voz 1375 14:43 sí

Voz 0985 14:43 para mí es la Liga de lo que nadie imaginaba si nos vamos al mes de agosto Supercopa de España nadie de los que estamos aquí hubiese firmado que hoy el Barça iba a ganar esta Liga es más yo creo que todos hubiésemos hecho esta tertulia diciendo que el Madrid iba a arrasar al Barça y que no iba a borrar después de ver la exhibición que dio la Supercopa sin embargo después de esos partidos alguien tocó una tecla cambió por completo el sino de este equipo que si en ese momento hubiésemos hablado pensamos que se iba a hundir en Liga en Champions a etcétera y que daba unas sensaciones malísimas yo si tuviera que apuntar a alguien apuntaría a Valverde sin duda lo de Messi está fuera de toda duda yo creo que que es un futbolista extraordinario por el que pasa el juego del Barça pero yo creo que el que tocó esa tecla y consiguió revertir una situación que era complicada es Valverde que poco a poco fue ganando confianza al equipo en defensa el centro el campo etcétera yo creo que la clave de de esa situación de revertir esa situación que se tornaba muy difícil para el Barça es de Valverde

Voz 1375 15:52 yo estoy con Pulido aquí lo que navales que casi palmas en Roma la culpa de Valverde pero ganar la Liga de los jugadores no perdona la culpa es de Valverde cuando pierdes para mí la culpa Valverde es cuando ganas Messi como lo decía también Jordi estuvo con el Tata Martino hoy estuvo con Luis Enrique no ha ganado las ligas el que consiguió con ese sentido común para menos la Liga Valverde es la Liga del sentido común de Valverde porque cuando llega explota lo de Neymar todo el día del partido con Las Palmas lo saben la situación no puede ser peor el el clima en a Valverde

Voz 3 16:20 había una moción de censura contra el presidente además puso el mal no olviden nunca eso eh y como con un señor

Voz 1375 16:27 como una sensatez una sonrisa relajado en la rueda de prensa lo vas sacando adelante además luego en lo táctico entrecomillado libreto le favorece la lesión de Belén porque reside sirve para armar un equipo más qué más arropado con Paulinho y con lo que queda además en una ciudad en la que te tienes que ponen las orejeras para no jugar al fútbol bonito porque ahí a a la mínima sale la sombra de Guardiola de Cruyff y demás ya la exactamente igual el como decía antes Giorgio Marcos ha querido encadenar victorias consecutivas si ya es lo que ha hecho con poco brillo ahora bien

Voz 1284 17:00 otro titular que dejó para mí es que es la liga menos

Voz 1375 17:03 celebrada cambio visto

Voz 1284 17:05 no olvida yo creo en esa línea que ni el doblete cicatriz

Voz 1576 17:08 ya de Roma creo que ha sido la peor Liga ganó el Barça fíjate que la va a ganar sin ningún partido perdido posiblemente salvo que de la en el clásico pero el Barça ganado Ligas a cien puntos con el rival a noventa y seis ha tenido ligas de una exigencia máxima esta Liga que tiene un mérito enorme e la ganado sin rivales sin rivales porque llega culpa no la tiene el Barça pero hace que la Liga sea

Voz 0239 17:30 pero pero hasta no hace que la Liga tenga menos valor padece Galán tiene el Real Madrid Antón Antón es que al final el Barça va a tener que pedir pero no no no Marcos pero dice una cosa Antón muy sensato no perdió su responsabilidad del Atlético de Madrid pero de aquel raro más pero Marcos pero pero al subir al Barça no pero al final nada más de las tres jornadas Marcos yo te he dicho que para mí es

Voz 1576 17:52 duró más importante que se puede ganar que es una Liga no

Voz 0239 17:55 yo no soy de los cuatro Champions algo no no no no

Voz 1576 17:58 yo yo te digo que para mí gana una Liga me parece que es difícil

Voz 0239 18:00 es una chorrada más

Voz 1576 18:03 la liga española pero yo lo que te digo yo lo que te digo Marcos es que el edil la razón Antón en una cosa es que las palabras que pueden venir de que se ligue demás luego las ha hecho suyas

Voz 1375 18:14 el Barça porque la celebración en Canaletas muy pocas persona

Voz 1576 18:17 las veo la celebración en Riazor más allá del respeto al Deport

Voz 0239 18:20 la situación que eso los

Voz 6 18:22 a escala que lleva ganada la Liga lleva ganada desde diciembre ya ya yo

Voz 1284 18:25 pero ella levanta pero ello no no vale pero yo lo siento mucho perdona Romero si el Madrid tiene la Liga es una pena para el Barça porque es como cuando Piqué dijo no yo quiero que la Champions me toque el octavo de Alemania el tercero de a Italia y el cuarto de Inglaterra es decir si te tocan los buenos parece que la Champions tiene más valor que el los malos no así también

Voz 1576 18:43 puntos es la leche Easy el cuarto

Voz 0239 18:46 era hacían putos es peor que esta Liga ese descafeinado no tiene la culpa el Barça el Barça ha hecho lo que no son cosas que no han hecho lo que tenía que hacer son fundamentalmente para mi vida pero son cosas

Voz 3 18:57 incompatible esa es evidente que el Barcelona gana la Liga con todo el merecimiento que ganó la Liga con todo el mérito del mundo ganó la Liga con toda la brillantez del mundo porque ahí demuestra con la celebración de hoy que a la gente no le pone cachondo Laurel no que no le ponga sino que lo tenía ya asumido y que no se tiran a las calles a celebrarlo

Voz 0239 19:12 títulos lo alguna cosa

Voz 3 19:15 de ahí Jerez dejando en Sagunto en alguna cosa se ha puesto de moda el hecho de que todos los entrenadores que gana en la Liga digan que la Liga de cada campeonato es más importante que la Liga de Campeones

Voz 0239 19:25 lo dice Jordi porque es que yo digo que es yo no soy Zidane tengo pero lo dice Dios te gusta mucho Zidane Zidane lo dice no lo de importa no lo dice sólo el que gana también lo he dicho que la perdiz si queréis os lo explico mi opinión que no suicidan tengo un poquito más de pelo un poquito

Voz 3 19:43 más menos dinero y menos guapo hoy Antonio Romero yo creo que está muy bien que ganar la Liga tiene un mérito tremendo que es el trabajo del día a día pero vosotros mismos estáis diciendo ni la Liga cicatriz halo de Roma

Voz 6 19:58 por eso ha dicho

Voz 0239 20:03 esto es ya

Voz 3 20:04 a en la ganan Romero en Europa la Liga de Campeones la gana uno en Europa y lo más complicado

Voz 1284 20:12 la Liga española que tiene la Liga española

Voz 3 20:14 Europa también tiene más brilló en el mundo es pero no está Guardiola el de la Juve o el Daily

Voz 0239 20:23 en serio pero no estamos hablando de la Champions el más difícil palabras de Zidane espera me falta Ramon Besa estaba es que se tiene que ir

Voz 1375 20:29 al país enseguida tu valoración titular tu titular

Voz 0239 20:31 Antonio así habléis a todos que es el único que falta pero esto es lo que dijo Zidane de lo que estáis hablando

Voz 1994 20:35 con la Champions tiene efecto en el sentido que es muy importante también pero nuestro día a día es la Liga y los jugadores lo sabe perfectamente están convencido que la Liga es la más difícil de Mondo y la más bonito

Voz 1284 20:49 por ejemplo para tienes que tú me pregunta si

Voz 1994 20:52 la ilusión que el el recuerdo que ha sido impresionante para mí es ganar la Liga porque es lo más difícil lo pero a veces bueno son temporadas donde hay más dificultades

Voz 0239 21:05 tiene menos pero que tú pero lo ha dicho más venga a hacer más sirve bastante menos pero sí claro

Voz 3 21:15 a él le hace más ilusión si tú preguntas en el vestuario del Real Madrid que título hace más ilusión yo te lo digo si preguntas en el vestuario del Barcelona de manera anónima metáis unas papeletas le preguntáis en la noche de hoy le preguntéis a la noche que el Barcelona campeonato como dirían los argentino en la Liga qué título les hace más ilusión pensando

Voz 0239 21:32 exacto por la sala

Voz 1284 21:35 difícil de verdad Antonio está una Liga de Campeones

Voz 0239 21:37 para nada para mí no es el problema

Voz 3 21:41 prevé que el sabes porque el Barça nota no celebrar en Liga es también porque ha ganado siete en diez años no no siete en diez años eso demuestra una hegemonía es bastante

Voz 0239 21:51 más fácil que que ganar la Liga de Campeones eso no es verdad

Voz 3 21:54 no es además de la verdad encajemos bien el ánimo

Voz 0239 21:56 la española por tanto fácil el día antes

Voz 1104 22:01 el segundo hito que opine Ramón que se tiene que ir a la reacción Ramón perdona a tu titular que nos dejaba

Voz 1375 22:06 esta Liga opinas no es lo que he dicho

Voz 1501 22:08 antes que el Valverde para mí ha equilibrado el equipo hoy Messi ha desequilibrado a los rivales pero para añadir algo más entre mil novecientos veintinueve y mil novecientos sesenta

Voz 1375 22:17 hasta el Barça ganó ocho Ligas el Madrid

Voz 1501 22:20 seis entre los sesenta y los noventa el Madrid ganó diecinueve Ligas el Barça dos desde mil novecientos noventa hasta hoy el Barça gana o quince Ligas por dicho al Madrid qué quiere decir eso que para a efectos del madridismo que ha dado un paso adelante en la Champions la Liga lo considera igual que si fuera una cosa normal y ha pasado por ese estadio en cambio para el Barcelona es una así la acción novedosa de ahí el mérito que tiene o sea el Barça se ha acostumbrado a ganar la Liga como antes se había acostumbrado al Madrid y ese es un mérito enorme del Barça porque a nivel de ligas le ha recortado veinticinco a XXXIII en los últimos años es verdad que el en el en la Champions ha despegado y luego hay otros factores un par de factores más que me gustaría añadir estoy de acuerdo no sé quién lo ha comentado con que no se ha sido Pulido harán

Voz 0577 23:07 me acuerdo no me sabe mal porque no no he anotado

Voz 1375 23:09 yo te lo tendrán que es culpa mía pero el bar

Voz 1501 23:12 ha hecho un poco de Valverde lo mismo que hizo el Barça de Tito cuando vio que la liga se le ponía a tiro con las siete primeras jornadas tiró a matar descabalgó al Madrid el Madrid quería seguir pero no siguió se quedó en la cuneta y cómo se pidió la coleta el el Madrid va tan alto y tan pancho que puede decidir cuándo juega y no juega la Liga sin que pase nada porque el Madrid no gana la Champions pero si no gana la Champions ya ya pasado delatan temporada sin que haya ocurrido nada en cambio el Barcelona pues Se le está juzgando sirva lo ha hecho bien o peor y luego creo que como punto final el Barça engañado incluso a sus propios socios porque les ha hecho creer que podían ganar el triplete cuando antes de empezar la temporada se conformaban con la Supercopa

Voz 1104 23:53 y de Ramon Besa mañana tenemos en él

Voz 1375 23:55 es un abrazo Ramón hasta mañana hasta luego es que el mérito del Barça me voy a Canaletas a ver qué opina la gente en esto que estáis hablando si es más importante ganar la Liga o ganar la Champions pero es que el Barça lo ha hecho tan sólo ha hecho una cosa que es muy poco habitual en la Liga española hacer la Liga aburrida ha hecho la Liga aburrida porque nadie ha podido seguir es casi aburrida a ellos incluso claro no no digo que no la Celia sí claro cuando tú sabes que vas a ser campeón

Voz 1284 24:19 en enero o en febrero porque sabes que sacas quince Alsa

Voz 1375 24:21 segundo diecisiete pues es que sabes que va a ser campeón entiendo que la celebración es distinta a cuando tienes un mano a mano con el Madrid gana el o con el Athletic hice la ganas en la última jornada la celebración es totalmente diferente pero han coincidido dos cosas el temporal donde el Barça y el desastre de temporada del Madrid es que el Madrid no ha presentaba la Liga pero todavía no se ha presentado está a punto de ganar la décimo tercera o puede ganarla pero en la Liga el Madrid no se ha presentado entonces eso también les resta un poco de de de salsa de pimienta a la acera

Voz 0239 24:50 no siempre se presentó en el Bernabéu y el Barça ganó cero tres bueno

Voz 1284 24:54 sí en la Liga cuanto se quiso presentarles a que vayan aparte es que sí

Voz 1375 24:57 venga ya casi ganada desde hace tiempo casi celebrada ya es que

Voz 1284 25:01 ya lo quita méritos a uno

Voz 1576 25:03 Isabel palmo en partido que es histórico

Voz 1375 25:05 pero estamos en un momento del año apunta a empezar Mayo en el que en tres días el Madrid se puede meter en una final de Champions y en el que el Barça el rejón de la Roma todavía esta ahí sí ha hablado Busquets hablado Valverde lo de la Roma sigue ahí hasta el final

Voz 1104 25:16 bueno pero en Canaletas que dicen los aficionados que sigue por ahí Cristóbal sigue la gente en Canaletas cerebral el título de Liga pero no sé si alguien le puedes preguntar por ahí Cristóbal si es más importante ganar la Liga hoy es más importante ganar la Champions

Voz 1623 25:28 qué tal mano qué tal a todos los oyentes de El Larguero pues trasladamos este debate que tenéis aquí a la fuente de Canaletas que confirmamos que respecto a otras temporadas hay menos gente ya España no eh que es más importante la Liga o la Champions a David los Race importante en la línea lo que Bogart al Barça en lo más importante no ahora más ahora estábamos hablando de por qué hay menos gente en la fuente de Canaletas lo tengo muy claro

Voz 0239 25:54 a fácil el Barça está acostumbra a ganar tantas ligas que aquí no hay no

Voz 7 25:57 nadie nadie nadie no hay nada entonces

Voz 0239 26:00 yo me acuerdo de Liga robadas como la de Mateo

Voz 7 26:02 la os por ejemplo hay tantas que da igual que no pasa nada

Voz 1623 26:06 bueno pues la afición eufórica e estamos con también con el aficionado más joven que está en la fuente de Canaletas celebrando el título de Liga en el doblete qué tal

Voz 8 26:18 la pasada

Voz 1623 26:21 creéis que el el Madrid debería hacer el pasillo al Barça en la próxima jornada

Voz 7 26:27 yo creo que no porque si igual que le den por culo

Voz 8 26:30 vale vale te lo diga ya si su mujer nos lo tendría encaste y sabes cómo con un maletín en la mano el Barça el maletín que hay allá escalar nada

Voz 1623 26:41 buenos momentos es un momento difícil hasta ahora ya que el meta en la noche va a ser la Canaletas mano porque bueno lo atribuyen todo a ganar muchas ligas siete de diez que es una auténtica barbaridad

Voz 1104 26:54 llega un momento que micrófono en directo a determinadas horas del día o de la noche se oponen control antidoping o puede pasar el guión está está bastante desmadrado pocos cuya te Cristóbal que mi dinero

Voz 1623 27:09 mañana la falta mucho café porque aquí la gente no desaloja eh continúan celebrando el título

Voz 1104 27:13 no hay prisa diré que hasta la una y media aguanten luego ya que se recojan si quieren llevaron ahora vuelvo contigo quién me pides pasamanos

Voz 1906 27:18 juntarse que que en Twitter Gerard Deulofeu ha reivindicado que esta Liga también es en parte suya lo dice porque en la camiseta llega una celebración del Barça la que ha repartido el club entre los jugadores hay en la espalda la arista de los futbolistas de la plantilla está Rafinha que ya no juega en el Barça sino en el en el en el Inter de Milán el club se ha olvidado de Mascherano Deulofeu y Arda Turan estos tres jugadores no están en esta relación en la camiseta del Barça por eso Deulofeu ha hecho este

Voz 1576 27:52 de tweet diciendo que media Liga también debería considerarse suya hizo

Voz 1284 27:57 por eso porque sí que pues habrán obligada

Voz 0239 27:59 simple que se hayan olvidado lo preguntaré pero no olvidado porque por increíble que pase que cobra por eso tipo de cosas pero podemos ver la sabéis porque yo puedo oye

Voz 1284 28:07 es que Rafinha es eso está cedido pero tengo que decir que ha cedido los otros traspasa ya

Voz 1576 28:12 el club no supongo que será eso

Voz 1284 28:15 tú lo pagamos Le paga una partida vale

Voz 1375 28:17 pasan aquí la foto del tuit de Gerard Deulofeu pone campeones de Liga media copa medio título también es mía no dice y pone la foto de la camiseta de están todos desde Ter Stegen que es el primero hasta Vermaelen que es el último de arriba abajo en la espalda de la camiseta todos los nombres de los jugadores

Voz 1906 28:33 la tentación será esa eh que Rafinha no está en el Barça pero es cedido importante todavía pertenece

Voz 0239 28:37 al club le dio con opción de compra obligatoria creo

Voz 1906 28:40 es eso de que es obligatoria lo dijeron ensayos pero es discutible obligatoria el Inter es decir también que m punto Rajoy no ha felicitado al Barça si lo ha hecho con Rafa Nadal y con Feliciano López Marcos pasado habrá pasado

Voz 1375 28:55 ah y que casualmente o curiosa

Voz 1576 28:57 ante el Twitter oficial del Real

Voz 1906 29:00 Madrid a las ocho cuarenta y cinco que es cuando empezaba el partido del Barça

Voz 1576 29:05 ha publicado un tuit donde se lee

Voz 1906 29:08 que vamos a por la décimo tercera Faltan dos días tampoco felicita al Barça justo

Voz 0239 29:13 a la hora que entregaba en Madrid tranquilos verdad yo creo que tenía

Voz 1501 29:16 con problemas serios otro en mayo

Voz 6 29:19 el pregón preguntáis

Voz 0239 29:22 casualidad que empiezan

Voz 6 29:25 letra hay que tirar la XXIX tiramos Radetzky

Voz 1375 29:27 yo ya hablamos en el pasillo pero antes de que ya te lo he preparado mano exactamente antes de que habléis vosotros primeras opiniones de los oyentes del Larguero hace bien el Madrid en no hacerle el pasillo al Barça hay aviso de Jordi Alba lo que ha dicho ya Guillermo Amor nosotros claro que lo haríamos Jordi Alba añadido por supuesto que lo haríamos no tendríamos ningún problema estoy convencido de que si no lo hacen es porque eso viene de arriba lo ha dicho Jordi Alba opiniones de los oyentes creéis que el Madrid hace bien en no hacer el pasillo al Barça

Voz 9 29:55 creo que el Real Madrid no hace bien en no hacer ver al al Fútbol Club Barcelona creo que es una mala imagen que se le da

Voz 1375 30:02 a los jóvenes que quieran seguir sus pasos

Voz 0301 30:07 vergonzoso lo que ha dicho Jordi Alba que vienen de las ver algo de arriba

Voz 1375 30:12 lo que debe hacer es haber hecho

Voz 0301 30:15 el pasillo al Madrid con

Voz 10 30:18 la Supercopa

Voz 11 30:20 Leal el Barça sólo hace el pasillo eh a los equipos campeones de la competición en la que fue la debería de haberle hecho el pasillo al Madrid por haber ganado la Champions

Voz 1994 30:32 como madridista lo me gustaría que lo hiciera el conceller el Barcelona lugar que ellos en su día los de lo dice Herrera nórdica Cristiano

Voz 10 30:39 no es decir una demanda metió gol horas básicamente la Champions

Voz 1994 30:42 pero bueno son que puede ser una buena temporada se merece que lo hagan el pasillo Paneque en fin Naher una mal hiciste es que yo no lo he hecho no somos niños

Voz 1375 30:49 pocos niños increíble

Voz 0307 30:52 que el Madrid estuviera esperando al Barça el Barça salieran de a uno si fueran mezclando uno a uno con los de el Real Madrid Ike el último fuera inquieta a todos los jugadores del Barça Real Madrid apeló

Voz 12 31:08 me pilla él es que si se debería hacer el pasillo puesto que no dejan de ser tú

Voz 1375 31:12 los compañeros de profesión y además muchos de

Voz 25 35:36 ya habéis escuchar las opiniones de los oyentes

Voz 1375 35:39 siempre donde los haya enseguida las vuestras

Voz 1284 35:41 Ellos siempre también donde los haya pero cerramos en Coruña esta paralizaran Hermida para contarnos lo que ha dicho el presidente del Depor mandándose mensajes a la afición de Coruña por el descenso a Segunda División hola de nuevo en A Coruña

Voz 0688 35:52 qué tal mano muy buenas pues ha sido uno de los protagonistas en la zona mixta donde habitualmente pasan dos futbolistas a dar sus opiniones bueno pues hoy solamente uno y el otro ha sido el presidente del Deportivo que ha comparecido con todo el consejo de administración para enviar pues por un lado un mensaje bueno su cara desde luego lo decía todo visiblemente emocionado pero sobretodo para indicarle a la afición que desde mañana mismo empieza la reconstrucción para intentar que el Depor vuelva con la mayor brevedad posible a Primera División esto es lo que decía el presidente Tino Fernández

Voz 0307 36:24 la primera palabra de la primera opción es decir que lo sentimos lo sentimos mucho pues por toda la gente del Deportivo por la ciudad por todos deporte de todo el mundo y lo sentimos de corazón bueno donde por otro lado pues bueno pues empezara a pensar en que mañana o hoy mismo pues puede ser el primer día pues de este nuevo proyecto que que cuanto antes pues tiene que devolver al Deportivo pero cuando tienes un familiar que de alguna manera ya los médicos han desahuciado que sabes que se va a morir pero día que se muere pues pues yo ahora si estás triste no es una sensación parecida yo creo que el descenso empieza pues con las primeras decisiones equivocadas y luego pues con con múltiples ejecutor

Voz 1104 37:07 haciendo balance pero que ha sido la temporada

Voz 1375 37:09 el presidente del Deportivo no Fernández diciendo que esto es algo que se veía venir y lo dicho que vuelvan cuanto antes un abrazo para Hermida para la afición del Depor y también cerramos ahí en Riazor que os van a cerrar con flaco y con Adrià es es conocen ya los horarios y los festejos que mañana del Barça sí sí

Voz 0017 37:24 sí sí va a haber una rúa para celebrar el doblete va a empezar a las seis de la tarde está arrugan en el World Trade Center de Barcelona y terminará relativamente cerca del Camp Nou aunque no habrá fiesta en el estadio del Barça porque se reserva para el último partido de Liga en el Camp Nou frente a la Real Sociedad pero sí habrá esta rúa que como digo va a empezar a las seis de la tarde el equipo ahora ya de vuelta a Barcelona

Voz 1284 37:46 ahora no salimos hasta luego Zaki buenas noches hasta luego pero también ha

Voz 1375 37:51 en el ahí en Coruña en Riazor Jordi Alba esto es lo que ha dicho mensaje al Madrid cada uno tiene respeto

Voz 0977 37:56 quién quiere Hay seguro que el bar que el Barça luego lo haría no en su día pues es hablaba de que no hicimos esa competición hora no los jugamos es recuerdo hace años en el Bernabéu también se hizo igual no yo creo que que bueno la gente que que no quiere hacerlo pues seguro que viene de arriba no no porque yo no quiera

Voz 1375 38:13 seguro que viene de arriba si no lo hace el Madrid no es porque ellos no quieran yo creo que no lo quieren hacer al margen de que arriba piensen lo mismo que lo piensan lo piensan arriba en medio y abajo pero yo lo que dice es que es algo que viene de arriba esto o lo del pasillo va a traer cola hasta que no pase el partido tenemos una semana hablar del paseíllo creéis que debería hacérselo o que hace bien el Madrid no hacerlo ya hemos oído a los oyentes yo creo

Voz 1501 38:35 sinceramente que debería hacérselo que es un detalle de deportistas reconocerse unos a otros y que debería haberlo hecho y que lo que sigue creo que hacerse el tonto ahora con no nosotros no hicimos era otra competición está es la misma excusa agarrarse a la misma excusa cuando el Madrid decía que no quería que estaban reformando los baños una estupidez con piano quiero decir no la quería porque no la quería y punto no quería que el Barça celebrara ningún título allí se acabó no no había más razón que el Barça no quiso hacérselo porque no me apetecía ir punto lo cual es un mal detalle como los deportistas es exactamente lo mismo es hacerlo por venganza

Voz 0239 39:04 no hacerlo por aquello por lo que el Madrid ahora diga no sé

Voz 1501 39:08 hay tontería quiero hacer entre deportistas una una especie de Vendetta de venganza nos Nolte porque tú lo hiciste Sammy pues chico actual lo que tú quieras hacer me parece que de de buenos deportistas reconocerse al rival y ya está que parece que debería hacérselo cómo debía hacérselo en su momento que la excusa de él de que no es la misma competición que nosotros por ahí no vamos en el Mundialito es una estupidez sinceramente fue estuviera en ese momento y lo saben

Voz 1375 39:27 yo creo que no yo firmaba todo lo dice firmó

Voz 3 39:30 todo lo que dice lo que dice Mario yo creo que el Real Madrid debería hacerlo me parece que Jordi Alba afortunadamente para el Barcelona para la selección española el bastante más saber jugando al fútbol con un micrófono delante de una zona mixta aquí tengo la sensación de que en esto el único que no engañaba a nadie es Zidane Zidane te puede parecer bien o mal a mí me parece mal repito porque creo que es de las pocas veces de la ESA equivocado representando el escudo del Real Madrid aunque el madridismo aplauda o gran parte del Madrid aplaudió la decisión de Zidane a mi me parece que el club es que Zidane

Voz 1284 40:01 lo dice porcina uno tiene que estar

Voz 3 40:03 que lo dice por el se Fidalgo dice todo por él no se no te quepa para Talavera ni una sola duda firme

Voz 0239 40:08 en pocas palabras

Voz 3 40:11 ya está bueno pues digo que creo que la institución tiene que estar por encima en esta ocasión de lo que pueda pensar El Vestuario de lo que pueda pensar el entrenador inglés puso eh manteniendo al margen que creo y eso lo sabemos todos que todo el madridismo o gran parte del Madrid aplaude la decisión me parece que era una buena oportunidad para hacer el pasillo el próximo domingo y quedar con perdón como adiós dicho esto prefiero la delegación de Zidane que la mentira Pérez peregrina que inventaron en Barcelona empezando por el entrenador que en estos equivocó porque hay que recordarle a Valverde que el Villarreal que yo sepa no jugó la Liga de Campeones no jugó el Mundialito en el dos mil diez creo que puedo Mildred le hizo el pasillo al Fútbol Club Barcelona siendo del el entrenador sale Valverde ese ponen no suponen ni Colorado diciendo que que como Najwa la competición y tal bueno póster tendrán hasta el sapo yo prefiero que no se traga el sapo diga no lo hago porque no me da la gana que se trague el sapo un claro y mienta y luego ahora iba entregando y luego entiendo si vas a la explicación que además repito conviene no creerse la mentira porque muy peligroso porque el Barcelona tuvo la oportunidad de jugar esa competición jugó la Liga de Campeones que la que da derecho a jugar en según del Real mal

Voz 1576 41:18 el Real Madrid hace hace el ridículo sino hacer el pasillo así declaró pero a mí yo me sorprende que la gente se sorprenda yo creo que hace muchos muchos años o por lo menos los últimos años que esa grandeza y señorío que tenía el Real Madrid lo va perdiendo con estos días

Voz 0239 41:32 pareció que hizo el ridículo al Barcelona o no por supuesto

Voz 1576 41:35 por supuesto que se han supuesto ya está fantástico

Voz 0239 41:37 sí lo que pasa es que ahora Saviola

Voz 1284 41:40 no yo lo que te digo pero me parece más ridículo

Voz 1576 41:42 hacerlo por vendetta decir como tú no hiciste a mí

Voz 1375 41:45 me parece todavía más ridículo que el primer ridículo