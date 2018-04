Amor a prueba de corrupción

Voz 1389

00:34

es una frase que básicamente quiere decir que si un partido gana en las urnas y preside una comunidad como ocurrió con el Partido Popular en Madrid la representación parlamentaria del resto de ciudadanos o a la oposición no puede hacer nada para quitar lo haga lo que haga este partido que gobierna de básicamente Se está diciendo eso yo no sé si tú se que no eres futbolera yo no sé si conoces el uso más popular que tiene esa expresión de ganar en los despachos y ese de la política de las amenazas indicaba en Cuéntame y bueno por los utiliza bastante sobre todo cuando se aplica la justicia más allá del terreno en juego cuando un equipo alinea a un jugador que no está inscrito cuando un equipo intentado sobornar a un árbitro cuando la afición de un equipo invade el campo o tira bengalas Olé abre la cabeza a un jugador rival vamos que no es una victoria hoy no no es una victoria brillante pero no deja de ser una victoria porque se ha infringido la ley el reglamento las leyes que está ocurriendo ahora mismo conciudadanos en Madrid con esta expresión que es la penúltima la que se aferra para no decepcionar a sus votantes entregarle como ellos dicen en el Gobierno a la Izquierda más radical encarnada en Ángel Gabilondo bueno pues no querer ganar en los despachos para ciudadanos es ese clavo ardiendo perdón decir de Ángel Gabilondo por cierto que esto me ha llamado mucho la atención que está ansioso por preside la Comunidad a toda costa la ansiedad dije en la sociedad el PSOE pero preside la Comunidad del PSOE puede ser de Ángel Gabilondo me parece que esta entenderlo posible creo que aquí se está insultando a la inteligencia de los votantes no sólo de los del PSOE sino también de los de los de Ciudadanos después se le ha pedido al PP que encuentra en Madrid un candidato limpio tiene que la eh después de cuantas décadas estamos reclamando un candidato limpio un creo que sí