La señora que le limpia la casa a Rajoy también le deja por Rivera

Voz 1022

00:09

muy buenos días Pepa Bueno qué tal estas fue mira muy contento pero muy contento sí que es novedad y eso pues mira porque me alegra mucho que en el Partido Popular estén valorando poner a Casado al frente de Madrid imaginaba yo que no es por ahí por Gil lo conoce no no de nada pero me alegro por el chaval hombre me alegra que por fin en este país compense decir que has estudiado en Harvard que se valores sabes que hay muchísima gente por ahí que se cree que trepar como mono inventando el currículum no lleva esfuerzo Easyjet esfuerzo coño muy bien por el PP poniendo en valor estas cosas es que los titulares dentro Careta