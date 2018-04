100 Yardas - Especial Draft (Programa 117)

Voz 1 00:00 ya

Voz 1025 00:31 qué tal estáis bien vendiendo está bien yardas bienvenidos todos a este especial sobre lo que ha pasado en los últimos cuatro días ese drama que hemos tenido en marcha excederá lo que efectivamente ha arrancado con jugador y que todos teníamos dudas de si estarían quarterback con ronden Bach Ike a partir de ahí con el escogido por los Cleveland Pons pues hombre no sabe parado yo creo que alguna que otra sorpresa en nada estará por aquí aterrizando pero a los que ya tengo aterrizado distintos puntos esa Louis Jones en Barcelona me pasa Louis Jones cómo estás

Voz 3 01:07 pues aquí estaba preocupado porque a comisaría está bien pero

Voz 4 01:12 en la la soledad del corredor de fondo estás has quedado ahí sólo en Barcelona

Voz 1388 01:17 pensando aquí tenía nuestro chat inundando estaba inundando nuestro chat interno de preveo que si veo que se me tenía en cuenta

Voz 1025 01:23 no te preocupes que se escucha alto y claro

Voz 1388 01:26 en un draft incuria

Voz 5 01:28 caso curioso vamos a dejarlo apalabrado

Voz 1025 01:31 no pues va a ser un dato curioso del que vamos a hablar tengo en en una de las líneas telefónicas a estas horas a Andreas oteando la Andrea qué tal está digo Andrea has ido la pinza ya aquí ahora madre vea iluso

Voz 6 01:47 no te preocupes que te hoy vos escuchamos y lo peor es que luego estemos de acuerdo

Voz 1025 01:53 oye yo estoy de acuerdo

Voz 6 01:55 es curioso muy divertido con muchísimas cosas que ahora sí que venga vamos al lío

Voz 1025 02:02 vamos al lío tengo también por ahí hoy a Javi Gómez que en vez de estar al final en los últimos Sachs hoy bastar repartiendo desde el minuto uno hola Javi Gómez qué tal estás

Voz 7 02:11 qué ganas tenía de arrancar el programa tras curiosos Jos tras divertido dice otra apasionante añado yo

Voz 1025 02:20 bueno no no está mal me parece un un punto importante porque realmente con que vamos a ir analizando trozos a trozos me decís que qué os ha parecido quién ha escogido bien quién escogido mal como han estado todos así que insisto me no esperamos ni quién arranca lo primero cuota va número uno sorpresa la lección de Cleveland que haya sido éste va concretamente el el que haya salido número uno

Voz 6 02:53 hombre yo creo que por lo menos eso cuando menos es una elección

Voz 3 02:58 arriesgadas es decir yo estaba grandes arriesgadas

Voz 6 03:02 pero ellos ellos lo tiene claro sí parece que es el el hombre que tenían aparcado y está claro que todo eso

Voz 8 03:10 portes a qué tipo cuartel luso no no es el el hombre grande

Voz 6 03:17 bueno pero pero sí que es poco muchísima personalidad que si se hace con ese vestuarios y es capaz de transmitir lo que con

Voz 8 03:24 el juego la él sea hacerlo es él

Voz 6 03:28 es pues claro que me difícil puede ser una estrella o puede ser un gran fracaso ellos han adoptado por porel ellos piensan que puede ser veremos si es un nombre más en esa larga lista de cuartel más que es el han pegado en los brazos o si realmente va a ser el tipo que es también el rumbo de esta francés esta fracaso

Voz 1388 03:48 yo yo yo francamente esperaba no sé el histórico de los Brawn como viene a remarcar es es un poco un poco especial no irá yo creo que la una de las unas de las decisiones arriesgadas de vuelve a incidir en esa situación no en esa en esa posición que francamente llevan años intentando intentando encontrar la tecla adecuada Ipod eso para mí la decisión es arriesgada no primero dejas pasar era un jugador para mí de una talla espectacular que te podía dar resultados inmediatos sigue apostando o no y a iba a decir a corto no me corto no a corto medio iba a decir pero a medio largo es más bien no vuelves apostar a medio largo no para mí esto es un poco es un poco raro yo francamente no se no yendo mucho esta decisión evidentemente en los expertos son ellos yo aquí simple soy un simple y mero comentarista de mis percepciones y sensaciones pero yo creo que que que se la han jugado mucho ibamos alegrado la vida a los Giants así de claro

Voz 7 04:50 yo yo creo que le han alegrado la vida llegamos a mucho

Voz 8 04:53 gente porque no me extrañaría que San darnos

Voz 7 04:56 pero tres del draft elegido por los vídeos Jeffs fuera uno de los hombres más contentos del mundo cuando vio que no elegía en la que se puede ir a Nueva York donde tiene más herramientas a ver Baker me difícil para que la gente

Voz 1025 05:10 a espera espera para para hacer un poco para crear un poco de polémica herramientas Brad Jones tienen a casco Porro

Voz 8 05:18 claro claro si ya que con

Voz 7 05:21 yo tengo tengo tengo muchas dudas con con eso

Voz 9 05:25 no bueno pero Javi que herramientas tiene es verdad que luego la sepa tu utilizar es otro rollo pero jugadores tienen ahora como para regalar

Voz 7 05:32 sí lo que pasa es que lo que no tienen es una idea al

Voz 8 05:35 al ha preguntado si no sólo aquí juegan los

Voz 7 05:38 no sino a que quieren jugar nadie tiene idea tienen un vestuario han montado un vestuario que nitroglicerina con Josh Gordon con Jarvis Landry con otro Guaita pues si ver bastante problemático que han elegido en el draft Galloway vimos lo último que necesitas en un el equipo que ha ganado un partido en dos años nitroglicerina pero más allá de eso Baker Mayfield quarterback vamos a decir bajito estilo Russell Wilson para que la gente se espanta capacidades de salir del y ponerse por ahí ya a mariposa pero sobre todo han elegido hundida han elegido a alguien que mentalmente puede superar la presión de intentar hacer ganar al equipo más perdedor de la historia por duro que suene es exactamente así yo soy un poquito más magnánimo con Cleveland sabéis que no son de mi agrado especialmente en sus decisiones pero creo que podía ser el número uno que si eligen a dar no me hubiera extrañado menos pero pero me ha gustado ese punto de Riesco me ha gustado elegido líder es verdad que con Taylor Taylor como quarterback titular tienen dos Bucks muy bajitos que es muy feo

Voz 8 06:42 claro muy raro en la NFL a mí donde me han dejado loco el loco de de de

Voz 7 06:49 que no entiendo su decisión es con el cuatro sea yo puedo entender a los que no puedo entender es que tú con el uno y el cuatro Beltrán te lleves y Phil ida en Selwo y si queréis para que la gente que no lo ha seguido vaya teniendo un guión Cleveland Brown eligen el uno aún quarterback éste del que os hablamos

Voz 1025 07:06 se nota con mucho carácter

Voz 7 07:09 Baker Mayfield New York Giants elige a un runner que es que es una locura una locura que puede que tanto para Luis

Voz 1025 07:17 Pons como para mí debería haber sido la primera decisión

Voz 8 07:21 yo estoy con vosotros sabéis que para mí

Voz 7 07:24 Cleveland tenía que haber elegido a los únicos a los dos jugadores que no eligió a Juan Barkley ya probable hecha tres cuartos Bach más clásico y además de jugar en el New York Jets Cleveland Brown se vuelve a elegir aún córner que esas lección que yo no entiendo y luego los Denver Broncos se llegan se llevan probablemente

Voz 8 07:45 jugador centrarse es Rothley

Voz 7 07:48 sabes que con Von Miller en un lado entregándole al cuarto va Kiel entrando por el otro

Voz 1025 07:53 no pude volver a sembrar errores

Voz 7 07:56 tras para poner el contexto dejo que bueno vamos

Voz 6 07:58 vamos un poco por parte Javi como te echábamos de menos para darle un poquito de picante

Voz 9 08:04 ya

Voz 1025 08:08 la voz siempre haber

Voz 8 08:13 sí es desde luego así me lo hizo muy bien lo que os digo vamos por partes eh para empezar a mí me gusta mucho me parece me parece un gran jugador pero quizá el número cuatro sí sí que es muy alto así que es una lección muy alta para el de acuerdo lo que dices con bífida es es un jugador con muchísimo carácter es un jugador capaz de liderar un vestuario que va a tener mucho pero yo creo que ha desatado la lotería con él otro jugador que querían si no es que estoy muy de acuerdo con eso de que han alegrado la vida mucha gente los los brazos porque eso pero dicha en el cinco los Broncos bueno yo creo que no contar con eso mensual

Voz 1388 08:53 en sus mejores sueños Ésta es una

Voz 8 08:56 la elección pero a partir de ahí bueno a mí dicen creo que es un jugador que le viene muy bien Alhambra pero quizá había talentos más importante es que han dejado pasar claro ellos me necesitaban un corner va acosado al final en el trazo lo tenga claro tú tienes que les o el mejor jugador Kenneth

Voz 7 09:13 ese momento esté disponible el mayor talento

Voz 8 09:16 o llegó lo que nacen con quienes en la plantilla claramente los Brawn han ido a llenar

Voz 7 09:22 los huecos que tienen pero claro eso significa

Voz 8 09:24 que estás dejando pasar jugadores que pueden marcar época

Voz 1025 09:28 de ahí está claro eso de mucho talento

Voz 8 09:30 puede un jugador que va a marcar época muy probablemente y que ya es va a ser el que más camisetas va a vender Silva ha anunciado el propio Beckham en Nueva York es veintiséis de color azul que va va a ser líder de ventas yo os digo una cosa antes de irme que luego luego vuelvo a la conversación que os tengo que dejarlo Rato me parece los dos grandes robos del draft y luego lo comentamos si queréis son por un lado del Queen James que ha caído muchísimo que para mí eran opten absolutamente de acuerdo

Voz 1025 10:00 creo que ahí ahí don finalmente del puesto dieciocho siete a Chaves Los Ángeles vale

Voz 8 10:06 antes cosechando champán me parece un caso muy parecido a lo que pasa con el año pasado que luego fue el rookie defensivo del del futuro

Voz 7 10:14 Haidar Gates el otro gran robo

Voz 8 10:17 este sí que ha caído bastante más porque no salió el primer día que sonaba primera ronda por unos temas extradeportivos que luego comentaremos bastante feos ha caído por talento lo red que se han llevado un Running de los mejores destacaba que podía ser primeros

Voz 7 10:32 la ronda ahí tras

Voz 1025 10:35 por escucharme que luego lo comentamos pero que serrana en Bach que viene con cereza eh que tiene problemas para dar para venderme da la sensación eh

Voz 8 10:43 sí sí sí problemas personales citen luego dosificar deja comentamos os dejo incorporo dentro

Voz 1025 10:49 no voy bien por mientras te más dentro es un rato dejamos a Iker Sagasta y nosotros seguimos analizando todo lo que ha dado de sí estos cuatro días de Adra que insisto ha dado mucho de sí en nada estaremos en Connecticut con Kenneth Garay que me ha prometido que a estas horas de la mañana va a estar despiertos porque para nosotros no es temprano pero para él es pura madrugada pero me ha dicho que se incorporaba ya veremos también lo pasaremos por México de momento seguimos estos son cien yardas con americanas bueno mientras se van incorporando poco a poco todos los miembros de este cien yardas para ponerlos en contexto si no habéis estado atentos no habéis podido escuchar qué ha pasado bueno pues os lo decíamos ya lo contábamos hace un instante Cleveland escogía el primero lo hacía con Baker infiel el quarterback de Oklahoma dicen llamado a ser una estrella lo veremos rápidamente aparecía en Nueva York se llevaba a la que tanto Louis Jones como ya apostamos y ha apuntado también Javi Gómez a la perita en dulce de este de este draft que Sakon Clay de Penn State el ronden Bach otro bueno se lo lleva a los jets quarterback Denzel Word va van cuarta eh decisión por parte de Cleveland que es un córner Bach de Ohio State VRAC Le Chat el defensa dicen se lo lleva y a Denver luego viene cuento Nelson que es un chaval de no tren que se lo llevan los Coutts los Beatles en séptima elección se llevan a John salen de Wyoming un quarterback también a ver qué tal por cierto yo no sé qué qué os parece bien

Voz 7 12:53 a mí me gustaba para número uno incluso

Voz 1025 12:57 en serio te lo dije el otro día que Iker Mayfield

Voz 7 12:59 no salen me parecían los los cortes Max con mayor potencial y me parece que los Beatles son otros de esos equipo otro esos equipos

Voz 1025 13:07 pescado bien tal porque siento

Voz 7 13:09 llevado a un a ellas transitaban Porter Bach como fuera como fuera y tienen en el número siete Se han llevado a un tipo que podía ser número uno pero es que con la elección dieciséis se han llevado al probablemente mejor Lime Baker de de esa promoción es verdad que sí aquí estaba el otro apostó por lo cual Smith había dos jugadores más o menos al

Voz 1025 13:34 sí pero es que se han llevado

Voz 7 13:37 los dos Dios que podían ser top cinco top ten con una elecciones de siete y otra en el dieciséis osea que muy buen de los vimos

Voz 1025 13:43 en el puesto número ocho al que mencionabas jarro de Georgia en el puesto número nueve para mi sorpresa hice lo voy a preguntar directamente a Louis Jones Florin hay Nurse escogían a Mike Mc Kean Jay que no sé si era

Voz 1388 13:59 a lo que tenían previsto de eso ya has visto que no no no et no entrado con excesiva euforia con con la elección de Miss Inés yo creo que no era no era lo que al menos yo esperaba eh yo esperaba esperaba más un reforzar más lo que era la parte de la línea vale para para acompañar a a nuestro queridísimo Bach yo creo que esa es la parte de donde más nos tenemos que centrar porque es que es lo que va lo es lo que va equilibrada y lo que da a mover nuestro ataque y nuestra defensa se ha demostrado que tenemos un muy buen

Voz 7 14:34 a aquel ofensivo sí sí

Voz 1388 14:37 el chip pero pero no es la línea exactamente que yo la posición que yo me esperaba bueno a mí no me ha ilusionado especialmente su su elección eh no me no me ha emocionado no sé yo creo que nos vamos a mover mejor a partir de ahora no ha sido para mí así como el año pasado sí que sí que vi que había hubo una muy buena muy buenas elecciones un muy buen movimiento de nuestro general manager este este año no he visto no he visto opción no nos ha nos ha beneficiado estos movimientos para mí francamente no no no estoy ilusionado

Voz 7 15:14 a mí también a mí me parece la la elección una rara junto a la Denzel Word de los de los primeros diez vamos a ir por hablar de los primeros diez porque luego no el número diez Ponseti hay que hablar de Josh Rouse

Voz 1025 15:26 el que era porque este western va que se lleva que era un chaval de UCA a mí me parece un fichaje

Voz 7 15:31 claro este es uno de esos pues jugó

Voz 1025 15:34 me gusta más clásicos cada día

Voz 7 15:36 se habló de él durante meses como previsible número uno es verdad que luego

Voz 1025 15:40 déjame un segundo Javi porque la verdad esto justo tengo el otro de la línea desde Connecticut Garay que se está dejando medio panorama para asistir con nosotros al fin yardas Kenneth buenos días

Voz 11 15:52 hola José Antonio un abrazo no le cuento que apenas estamos iniciando a los que se quejan que es temprano en España

Voz 1025 15:58 sí son las cinco de la mañana

Voz 9 16:01 ah

Voz 1025 16:01 sí pero no pueden las las calles hasta las seis seis y media no

Voz 11 16:08 no ojo ojo que hay prima

Voz 12 16:11 venga

Voz 11 16:11 ya ya cuarenta grados a Tura

Voz 1025 16:14 Fahrenheit Fahrenheit cuidado que no se confunda nadie

Voz 11 16:19 no exactamente yo esperaba que los cuarenta y éticamente motivo de celebración día de playa aquí me pasó página

Voz 7 16:27 voy andando ahí es bien le cuento

Voz 11 16:30 dígame

Voz 8 16:31 después del debate el jueves viernes y sábado hombre a mí me quedan muy

Voz 11 16:37 pocas dudas sobre lo que pudo pasar claro hay una que otra cosa

Voz 13 16:43 pero el conjunto de lo describen aquí

Voz 11 16:45 dio mucho de qué hablar pero por lo demás se creo que a ver lo que se esperaba de parte de los Giants terminan primando el corredor que necesitaba como para alargar la vida de Il Aymán y yo no soy de acuerdo con que Baker lo has sido la selección del para mí no era sin embargo se lo dieron a ver yo me hablaron mucho muy lo siguiente muchacho que el año tras año a lo largo de su carrera a Pichi

Voz 13 17:13 persistencia que necesita Kinney in que ahora llegan de riñones

Voz 11 17:20 yo en lo que pasa es que lo pregunto exhibe Land ha sido más

Voz 13 17:22 es que históricamente y muchísimo en que queremos decirle me hizo no

Voz 11 17:29 el Santo dándole

Voz 13 17:31 creo que esperemos digo pero yo no lo creo que sí necesito mucho

Voz 9 17:44 pero tú te voy a tener que preguntar tú te voy a tener que preguntar por algo

Voz 1025 17:48 Liga Oti hoy Idol porque a mí yo me estoy reservando no he dicho nada de los dos Vince in me voy a reservar a que empiece esto pero me ha dejado un poco asustado que todos nuestros enemigos de conferencia hayan escogido escogidas nosotros hemos estado pescando desde donde hemos estado pescando que no es precisamente un éxito donde hemos estado pescando

Voz 11 18:10 yo pero tampoco lo tan mal a mí no me parece compañeros no me pareció cierto que a menos de cien yardas quedó sea malo creo que era el mejor jugador disponible en el momento

Voz 8 18:20 yo estoy de acuerdo e a mí me parece un

Voz 7 18:22 sí cuente Fancy Paqui Miami necesitaba reforzar esa zona y luego habéis cogido on line Baker muy bueno para ayudar a Kiko Alonso yo creo que tener no están mal las herramienta

Voz 1025 18:31 vale vale vale no no yo he dicho que me voy a esperar a que esto empieza a funcionar un poco

Voz 11 18:36 yo soy yo estoy de acuerdo con los compañeros soy muy bien claro a ver lo que pasa es que uno sufre hasta altura de una duda eterna con los Miami dosis porque generalmente se habla de un buen Black ice terminen no cumpliendo con una buena campaña estaba más ágil W

Voz 13 18:54 yo se lesionó en el que tuviera aquella cambiante ante el partido de pleno fuentes estoy no que yo creo que no yo yo

Voz 7 19:06 te pintan mucho mejor en la ofensiva del equipo

Voz 13 19:09 los medios que utiliza usted se quedó en Gran Premio atrapando a ver siempre es el de la han hecho me lo que era mi ese muchacho que siempre han abierto una doble en la NFL para mí independientemente de los colores mantiene fio mucho talento que se tuve que incluso llegó a ser de Guti lo ponen a mí el gran beneficiado habló ayer sobre el peligro Philippe Robin Betts sensacional que debe doble el sureste

Voz 7 19:43 el equipo en el que tú eres

Voz 13 19:45 sí terreno no Yatch Club son vanos los paremos aquí la José Antonio que a los mejores

Voz 1025 19:53 si sólo cuarenta años de estoy tranquilo un abrazo enorme Kenneth Félix mañana en feliz da despertar en Estados Unidos

Voz 11 20:00 más en la vi el señor feliz semana de Champions y felicidad se lo podía antes de la revisión televisión estuvo escuchando cien yardas Gillette seis Tahri

Voz 9 20:13 está bien que te indica

Voz 1025 20:15 ah no venal eh

Voz 9 20:18 marcha que hay vamos a recordar dónde

Voz 1025 20:20 estamos acaba incorporar Andrea Andrea buenos días es una alegría para que tampoco Capello sí

Voz 4 20:30 sí sí contexto quería sí contestó alto pico no hoy olla del tráfico contar más toque

Voz 14 20:44 entre Cibeles y el y el abismo

Voz 4 20:46 cerca de la calle Alcalá es una locura pero ni andando te puedes mundo

Voz 1025 20:51 bueno pues que para eso se ha sido estamos en fin ya seguimos

Voz 15 21:04 por qué te das tu hasta la fecha

Voz 1388 21:19 no para así es recordando los tayikos me encanta últimamente que nada pero cada semana estamos oyendo al Bossi esto es

Voz 1025 21:29 ahí vamos bueno es simplemente por repasar los treinta y dos primeros no sabíamos pasado amparados en el número diez en Jos que estaba para los Cardinals en el puesto once decidieron los Dauphine fichar a fin tal y como estábamos contando por detrás de de bueno de Fitzpatrick ver que no me sale

Voz 7 21:53 la trampa exacto

Voz 1025 21:55 Van Rompuy impago de Alabama para Washington con los seis Se llevan a Marcus Davenport Defence en de de San Antonio Marcus Davenport y la verdad es que es un pedazo de jugador al gustar más o menos parece que es una

Voz 7 22:13 sí pero tuvieron que soltar su tuvieron que soltar muchas rondas para subir al catorce ojo eh que no sólo no era su elecciones soltaron varias rondas para poder coger ese número catorce

Voz 1025 22:25 sí sin ninguna duda el los Ryder se llevan Ana Couto Miller me los Bin está que los lo explique la NASA sí que gusta bueno esto dando va escalando a una vida de

Voz 16 22:39 que de lo horrendas desde calle

Voz 1025 22:41 no Chucky el muñeco diabólico quedó ahí eh a tener Maine Mons va para los Mills en el puesto dieciséis del James que a mí me me encanta este tío da de Florida State se va para los Chargers a Alexander el córner para Green Bay estamos en el puesto ya diecinueve cogen los cowboys Athletic con A por si lo pregunté Méndez Leite de Dayton Van der age efectivamente un Van Baker sí Juan han sido el Center se va para los Lions otros Center Marc para los gags que es Bill Price y Alain Baker para no está ahí Times Isaiah Ewing es la primera decisión de los Patriots luego bien que es un receptor que a mí me parece muy bueno de Maryland se va con Carolina Hayden Hartz Se va el tarareen a Baltimore

Voz 7 23:37 rara esa lección para mí rara bueno pero digo mal no digo mal anómalas no digo mala

Voz 1025 23:42 no vale no no te digo que Calvin Ray del el receptor va en el puesto veintiséis a los balcones Rashad Penny el roaming Bach ojo con este también eh se va para Seattle terrenal es el séptimo para a los Steelers y entonces Jaguar se llevan a Ryan los By Kim Sun Mike kitsch al córner Bach Sony Michael el de John ya se va para parados Patriots ir rematados con una de las sorpresas la mar Jackson el quarterback que se esa son los treinta y dos primeros vale a partir de ahí que pues hombre hay dudas como decía por ejemplo lo que han dicho los Reynders pues yo no sé si realmente vamos saber algo muy distinto en los Riders pero claro es que con que lo habían estado comprando veteranos por ahí no no sé muy bien yo qué era lo que les faltaba que me da la sensación que han estado cubriendo más posiciones que no eres como han hecho los dólmenes por ejemplo no sé qué les deja Andrea Andrea ha contado es todavía

Voz 0862 24:52 intentando situarme porque como llegado tarde no

Voz 1025 24:55 de La Hoya claro en el barrio doy por parte y te voy a preguntar a Tim en fin te ha sorprendido número uno

Voz 0862 25:03 no me ha sorprendido aunque no es lo que yo hubiera hecho a aquí hay lo que uno hubiera hecho lo que uno pensaba que iban a hacer si no que se ha hecho realidad

Voz 14 25:16 hombre yo lo he dicho de otro días a

Voz 0862 25:20 Phil ya es un es una apuesta arriesgada en el sentido que tú te equivocas con Barkley y en el fondo pues no pasa nada

Voz 17 25:28 o Olsen

Voz 0862 25:33 esto se va has come F de tienes otra vez todas las críticas encima ahora por otra parte como a mí siempre me gusta mirar al

Voz 17 25:42 el vaso medio lleno a hombros brazos demuestran

Voz 0862 25:47 qué ha cambiado una época de que tienen una personalidad no a ellos tenían claro que Mayfield a su número uno sobre todos sobre sobre Barclays sobre hecha sobre todo si al final serán juzgados han jugado con uno que que que bueno que que lógicamente comparado con Eras de lo que se pueda o no por lo que pueda cuajar o no es otra pero que comparado ante plantea más dudas

Voz 1025 26:16 segunda pregunta los pescado son los Giants

Voz 17 26:20 pero para mí se para menos ya han hecho un gran draft

Voz 1388 26:26 quién les viene un poco más pero bueno

Voz 0862 26:29 por suerte

Voz 1025 26:30 no te con mi nombre porque este presiones marcados un poco por las decisiones por ejemplo si Cleveland llega a coger en la primera decisión ya ya ya habría sido creía

Voz 14 26:42 la sintonía allá pero si yo tuviese

Voz 1025 26:45 no ya pero que que esto que han hecho un buen de la P

Voz 4 26:49 han cogido te das cuenta aclare todos alquile porque Lorenzo casta a mí lo que me han la de eso no sé si el otro

Voz 1025 27:00 no te lo Bach

Voz 0862 27:01 para mí puede ser uno de los robos

Voz 4 27:04 el futuro si se de te hace futuro porque bueno lo han cogido

Voz 0862 27:10 quinta ronda es uno que

Voz 18 27:12 todo el mundo está

Voz 0862 27:15 encantado con Suu con su capacidad de de de aprendizaje con Suu capacidad de de estudio y de su memoria Hay como sabe analizar las cosas yo francamente la boleta estaba convencido que iba patrios Chen el segundo día yo pensaba que lo primero que iban a hacer era acogerse lo Let

Voz 1388 27:38 no sabéis la la la la

Voz 1025 27:40 las titulares lo que se habla de

Voz 1388 27:43 de lo que hizo lo que intentaban los Patriots con con salen no es bueno al parecer salen tenía unas unos tuits tuvo unos tuits racistas hace ya muchos años hablamos del dos mil doce dos ejes cuando estaba está exacto cuando estaba el joven e hizo bueno y casualmente fueron filtrados días antes de del de vida sea casualidad exactamente no algunas de las versiones apuntaban a Abel y chic porque el interesaba bastante

Voz 1025 28:14 me perdiera ha puesto

Voz 1388 28:17 dos Villar pudiera pillarlo eh

Voz 4 28:19 pero esto es ciencia ficción ha dejado aviones eh

Voz 1025 28:22 dame que os pregunte a todos el quarterback ha pillado los Patriots es el chaval de Eliseu Dani Ling lo conocéis lo habéis visto yo yo no tengo muchas referencias del Baqué

Voz 0862 28:34 lo digo yo creo que eso es más una hombre luego no sabes nunca lo que te sale no porque ya salió otra vez en el ejemplo de esta ronda lo sabemos claro yo de lo veo más como una cosa Un puente sea una transición ellos

Voz 8 28:50 bueno estos son ya sabes que te ella es siempre Ponseti ellos sean especializado en elegir Kuerten Bucks Sean mejor esos sean peores que solo

Voz 7 29:01 Joseba viendo porque allí juegan muy poco obviamente porque hay señor que se llama Briguitte delante son capaces luego de sacarles muchísimo rendimiento en traspasos entonces ellos tienen gente los forman yo creo que dejan que la salsa periodística haga el resto el posible va deberé di luego los van traspasando sean muy buenas como Garó Polo o menos buenos siempre han mantenido esa línea de ir rastreando cada dos años un quarterback ahora yo no tengo ni idea de este lo que sí quería decir es que me alegra estamos todos de acuerdo en cien yardas con el gran que han hecho los Giants pero en Estados Unidos hay mucha gente que tiene dudas por lo que significa elegir un running back y yo creo que son dudan un poco antiguas porque hay alguien cowboys que no esté de acuerdo en haber elegido así Kjelling con lo que le ha cambiado la ofensiva dos cowboys hay alguien los Jaguar hubiera de acuerdo en elegirá Fornés

Voz 1025 29:52 que si estuviera se dice siempre Andrea al final tiempo es donde pone dos

Voz 4 29:58 sin Dios está de moda siempre

Voz 1025 30:03 si no es si los ejemplos muy claros de una posición no

Voz 0862 30:09 ente te puede cambiar un ataque si es un si es un fuera de serie ese run

Voz 1388 30:14 es el Valencia más que un receptor más que cualquier

Voz 0862 30:16 que vamos a ver a toro pasado es un despeje hubiera sido un desperdicio coger con el número uno del draft tapar risa Ander

Voz 1025 30:24 no que va que lo hemos hablado y disipar es otro parrizado claro

Voz 4 30:29 es que es que

Voz 0862 30:31 podías haber cogido a darnos con el número uno y no les un paquete al final

Voz 1025 30:37 hemos necesidades tiene más

Voz 0862 30:39 probabilidad Sun Cuartero de de fracasar

Voz 1388 30:42 que que un ánima cuando cuando

Voz 0862 30:45 Estaca tanto por encima de arresto sea Barclay luego puede pasar lo que puede pasar es volvemos a lo mismo yo no soy Dios

Voz 1025 30:51 hombre algo mejor

Voz 4 30:56 mejor por la razón que sea

Voz 1388 30:58 otros como la ronda que no han cuajado

Voz 4 31:01 a menos de lo que sí que luz

Voz 7 31:03 luego es muy coherente porque la segunda elección de los Giants a mí me encanta Will Hernández que es un lugar para abrirle hueco a Sakon Barquillo sabes que lo que han hecho reestructurar el juego Herrera entero de arriba abajo con el rap no sólo han cogido un ganen Bach sino que han cogido un tipo cuyo trabajo va a ser abrirle pasillos

Voz 1388 31:24 han arropado a su corta han cambiado han cambiado

Voz 7 31:27 juego de carrera han hecho como los Layos había dos equipos con un juego de carrera vamos a decir patético en la Liga unos eran los Lions otro serán los Giants y los dos ha reestructurado completamente ese juego de carreras

Voz 1388 31:40 yo creo yo creo que estratégicamente a ver no es que es una falta de confianza hacia su Bach pero yo creo que van a cambiar bastante su modo de juego ya no van a centrarse tanto en en en en en en los pases sino que van a tirar más más hacia bueno estás la previsión por lo que han porque han

Voz 0862 31:59 ha habido además marca branding banquete vale parados tras esta

Voz 4 32:02 claro que ahí para mí

Voz 0862 32:05 he hecho trabado pero siempre estamos con el tema de que realmente sea o fichas SATE que fichar por necesidades otra cosa es que haya un monstruo que dice mira por mucho que

Voz 4 32:19 que a mí me esta posición estoy menos

Voz 0862 32:22 Berto o en necesito más en otro lado pero éste es tan sumamente superior a la media que me lo tengo que llevar

Voz 1388 32:29 sí pero bolsas este año

Voz 0862 32:32 bueno pero te digo una cosa yo a mi me gusta siempre verle el lado positivo de las cosas yo hubiera hecho otra cosa con él cuatro yo hubiera ido a Xavi total que se lo has dicho esto sin luego lo pienso con calma digo pero vamos a ver realmente tenía carencias en la línea de defensa es verdad que tú tú luego juntas a a Garret y a Chad en la misma línea y creas un un una pesadilla

Voz 4 33:01 vamos a al que el verdad

Voz 1025 33:05 buena tener los Broncos perros

Voz 4 33:07 exacto exacto pero realmente

Voz 0862 33:10 los Brawn necesitaban reforzar esa línea antes de reforzar a la secundaria no ha sea la línea de defensa la tenían ya muy potente tenía Etienne tenían una secundaria muy débil dicho esto te vas a coger el que el mejor corner va que hay que es verdad que insisto no estoy diciendo siempre ahora no ahora no lo han hecho fenomenal pero tiene una lógica aplastante y además o si te sale otro a la Timor

Voz 8 33:41 pero un detalle a mí lo hemos comentado

Voz 7 33:43 antes que tú no estabas estamos de acuerdo contigo Iñaki lo comentaba yo de hecho que han elegido el hueco que más necesitaban reforzar

Voz 4 33:50 no tiene lógica lo que pasa es que con

Voz 7 33:53 la cantidad de elecciones que tenían las bragas tú fíjate lo bien que se está calificando y es verdad que lo han hecho muy bien los Green Bay Packers tenían ese mismo agujero que los bravos y eligiendo ahora no no recuerdo pero creo que es en el

Voz 0862 34:07 el diez nueve once antes vale

Voz 7 34:09 y en el yen segunda ronda Jones Jackson tiene jugadores que esto de una mente del nivel del cuarteto tú dices te podrías haber llevado a Chad y con tu elección de segunda ronda

Voz 0862 34:21 a lo mejor a córner vas que son

Voz 7 34:24 en parecidos al es menor que entre el de chapa y el siguiente en esa posición eh entonces pero estoy de acuerdo es tiene lógica simplemente yo creo que podían haber sido

Voz 1025 34:34 claro pero es que ayer que es es decir

Voz 0862 34:37 sí es un poco como hablamos de lo mismo pero por qué porque es el tema de de de este es decir esta es una gran generación de Running vas hay que teóricamente porque hasta hasta que no lleguen al campo es teoría pero teóricamente está muy por encima pero si tú realmente quiere ser Barclay si lo pillas con con donde puedes Isinbayeva dicho esto luego probablemente hay otros que que habrán cogido mucho más abajo para mí hay muchos chollos en este draft de Randy en Bucks cogido mucho más abajo que tendrán ahora hundimientos fantástico no igual

Voz 18 35:17 todo ante el año pasado bueno

Voz 0862 35:23 hay uno dice ya pero podía haber cogido otro otro con un arma también hay que sabe si igual están enamorados

Voz 1025 35:31 seguro desierto expresamente si no le ponen en cuatro siete

Voz 0862 35:35 por ser otro temor entonces dice claro es que sí

Voz 4 35:38 yo ahora no lo pillo ya no lo no lo pillo

Voz 1025 35:42 si eso es lo que eso es lo que veremos pero es verdad que estamos

Voz 7 35:44 acuerdo en que

Voz 1025 35:45 en qué bueno que es arriesgado el draft de los de los Brawn bueno salió bien ser positivo

Voz 0862 35:51 yo diría que que tiene que hayan demostrado que tienen personalidad sabe yo creo mucho cambio de general son gran ya

Voz 19 36:00 la banca que seguimos que vamos hablando además historias que hay jugadores para dari para vender en esta edad que nos escucha

Voz 4 36:25 por cierto de Juan en el momento que a mi se me escapó a mi se me ha escapado varias sonrisas y varias maldiciones no os voy a contar

Voz 1025 36:34 me guardo para mí para darle el toque positivo aquí a mi amigo gato de mármol pero me reí mucho cuando Johnny Townsend el Panthers de Florida fue elegido por los Reynders claro nos dedicamos a echar a las estrellas que tenemos de mantenernos vamos a buscar un chaval en Florida que eh que que es un chaval correcto pero que que nada que ver con lo que tenía los Ryder no sé estas cosas raras que pasan ahí dentro en el está apuesto carita Andrea D

Voz 7 37:09 a raíz del que yo yo me sorprendió muchísimo lo estaba viendo en directo tenían precisamente al jugador elegido en la posición siguiente por los Vince que es un pedazo de la en Baker y apostaron por corto Miller que han apostado por jugadores como muy grandes muy físicos pero poco refinados y entonces no sé yo no he tenido muy claro cuál ha sido la línea de lo Ryder no la he tenido ni la obsesión con la agencia libre ni la he tenido clara en este drama yo creo que siguen teniendo agujeros importantes en defensa pues de salir de las pues yo yo creo que

Voz 1025 37:45 y vamos a ver en raíz del distinto no sé exactamente pero distintos por cierto oye Florin I Nurse os habéis llevado he visto dos receptores no Petit Si James un Lime Baker un corner va dos el país que más había por ahí un defensor ya creo que sí

Voz 1388 38:04 qué haría si tú querías lo bueno es supongo que este movimiento que que veremos a que yo creo que necesitamos Hayden de referencia un gran cosa

Voz 21 38:17 me sabe muy alto un Ferrari

Voz 1025 38:23 a mi padre

Voz 9 38:25 el Sevilla tiene que aspirar a Armero

Voz 3 38:28 siempre arriba nunca me puedo quedar bajo

Voz 1388 38:34 aspirar a uno de allí entonces para quedarnos un poco más abajo pero yo creo que es una de las por el tipo de juego que

Voz 1025 38:40 oye pues pues ahora que has dicho déjame que os pregunto si os parece el tienen de de Miami el que ha pillado en segunda ronda Chiki Chiki a mi me gusta a éste le he visto High lights yo que me gusta nosotros hemos pillado se ha ese ya ella mismo

Voz 1388 38:56 a mí me encanta he visto high life ya te digo en luego en la NFL todo cambia

Voz 7 39:04 Mañero destacó en Barkley Iker creo que batió el récord de recepción Feito sea que que es la nueva generación de evidentemente mira qué bien eso para recibir un Tyrone para para bloquear en ambas Ice como el comer y más con un quarterback que si vuelve sano sabemos que subrayen sus zonas preferidas es sano eso jugador que pase muy muy profundo pero pero lo habéis necesitado estas temporadas lo que pasa es que en el cuarenta y dos no sé si tenéis algún otro hueco que cubrir por ahí

Voz 1025 39:35 ah no yo eso no te lo he preguntado Javi el tío me parece muy bien sorprendido por ejemplo en miré con mucho niño en Los Ángeles Chargers oye no me parece que sí forzado mal el equipo e incluso con ya las Tin Jackson ese en va que que me ha dicho que lo que era Iker que le gustaba mucho cantar el el el receptor que también me parece que que viene Texas Tech que a mí me parece un tío yo descanso

Voz 7 40:08 a ver tres defensas que de aguas Brahms y los Chargers que va a ser yo creo que más divertido que ver cualquier ataque de esta Liga y lo que pueden hacerlos Win James ahí detrás iba a poco que les aguante la salud que estos años no les acompañado es maravilloso se les ha venido Dios a ver con eso

Voz 18 40:28 no es que además deben Jens ellos sí que han cumplido con las dos que no sean cogido un gran jugador

Voz 14 40:35 hay cubriendo la necesidad de que necesitaban vienesa

Voz 0862 40:41 ambos dicción y han pillado de lo mejor que hay en esa posición

Voz 1025 40:45 Il luego por ejemplo no sé si has mirado nada Luis de de tu equipo que son los Buy Kings que se han llevado no sé yo si ella por James también se han llevado y con Clint de centro que tales este chaval la verdad no lo he visto yo soy francés pero no no me ha parecido una decisión un de jugadores así no se entiendo que iban a cubrir huecos no

Voz 1388 41:11 qué huecos canino no abre

Voz 1025 41:13 ya sabemos el el equipo los vais

Voz 1388 41:16 Se están es un equipo y un equipo hecho ya no es un equipo que ahora mismo donde yo creo que deben moverse más será en el post draft no en el draft no creo que no no ha habido nada nada nada nada espeta especialmente remarcable para ellos

Voz 7 41:34 yo yo si me dejáis me apetece para un tema sabéis que yo le tengo muchísimo cariño muchísimo cariño a los Seahawks se caracteriza por ser uno de los equipos que mejor draft durante un tiempo y que entonces yo cuando cuando con o sea es no tienen tienen una línea transparente a Russell Wilson le pegan palos doblados en cada una cuando yo veo que eligen Running yo no daba crédito y Rashad Penny es bueno

Voz 1025 42:02 era si va o para ir en el XXVII pero este chavales San Diego State es bueno de narices en serio y bueno pero te rayos Wise

Voz 7 42:09 yo estaba por ahí mira dónde he mirado necesarios sean tengo mis dudas de que sea nivel elección veintisiete pero es que aunque sean muy bueno con el agujero que tienen en la línea Si no tienes quién te bloquea el running backs y no tienes quien te aguante al puerto But You no lo sé pero yo creo que Russell Wilson ha encargado un cargamento de tiritas para este año de algodón y si inerte

Voz 1025 42:31 el nuevo eh y luego sabes que han llevado a internacional que me llamó mucho la atención a Alex Macao que esté chaval no lo he visto jugar pero de ser bueno porque se lo se lo pillaron al final ellos dime dime Andrea

Voz 0862 42:43 perdona no digo que de esta manera para proteger aunque también se empieza el juego de carreras ahí ellos el otro otro sitio donde donde tenían que cubrieron la necesidad de Russell Wilson últimamente si le pegan también porque porque la fórmula Hall de los Seahawks ganadores funcionado sea los hijos necesitan correr para ser efectivos ha habido grande iba que te los sido exilió defendido mucho y al final no no no han cuajado sea claro es decir no es que se me caen los anillos yo creía mucho en en

Voz 17 43:18 en algunos de el de la nueva guerra eh

Voz 0862 43:24 después de Lynch y al final no no han cuajado era Penny podría ser uno de ellos a todo el mundo dice que encaja perfectamente

Voz 14 43:33 y a partir de ahí se construye pero no lo sé yo no no lo usted

Voz 1025 43:39 pero

Voz 7 43:42 me da la sensación de que no la

Voz 1025 43:44 cito yo estoy bien la verdad line Baker

Voz 7 43:47 salvo la imágenes aquí Griffin que sabe tiene además el historiador de que es manco de que su hermano juegan los Seahawks pero pero hay muchos huecos en esa defensa que yo pensé que claramente iban a intentar resucitar con este drama no me ha dado esa sensación no digo que lo hayan hecho mal que a mí me

Voz 4 44:02 Neil Young no lo digo yo estoy de acuerdo con con Javi no en la en la

Voz 1388 44:08 en la en el tema de los hijos no personalmente bajo muy bajo mi punto de vista no hubiera ido por ahí los tiros no no obstante yo yo también el tema del draft yo siempre lo Milosz todavía con mucha cautela e es son decisiones concretas con chavales vale que tienen pero que no van a ser la base clave de los equipos en cuanto a su salidas no son los movimientos posteriores que vamos a ver ahora

Voz 0862 44:34 cómo van a ver verdaderamente los equipos

Voz 1388 44:37 el estructural si yo creo Javi que que los Seahawks necesitan primeros niveles eran

Voz 7 44:42 claro pero fíjate que le he dicho en octubre la le yo no Dunn Jones son jugadores drapeados y la mayoría no los tengo todos en la cabeza pero muchos de ellos en cuarta ronda en quinta ronda no son no son jugadores que hayan sido primer ellos lo han hecho poquito a poco han puesto a Defensa ignora intentado reconstruir la al menos de golpe

Voz 1025 45:04 lo antes en gran carencia la verdad

Voz 0862 45:06 carencia de los si os el año pasado al ataque

Voz 1388 45:09 ataque

Voz 0862 45:10 entonces si tú un estaba como éste con un cuarto va como ese donde el ataque de los os es efectivo en el momento en que realmente tiene una amenaza de Russell Wilson corriendo o no en una Auction pero para todo esto tiene que tiene que ser creíble el juego de carrera ahí para para hacerlo creíble tienes que tener en primer lugar a un buen Randy Manu Chao que realmente sea una amenaza en el momento que se dejan de creer que tú les les puedes hacer daño a la carrera o lo puede hacer daño con la cola Auction pues van a Portillo y entonces ya es cuando tampoco puede

Voz 1025 45:43 eso lanza quiero hacer un juego con vosotros lo voy a hacer no no no no es ese muy divertido quiero que me digáis os dejo quince segundos no no quiero que sonreír porque sin duda tiempo pero que me que me diga yo seguiré diciendo en la primera decisión de cada uno de los equipos y que me digáis buena mala o no OPI

Voz 1388 46:04 Saiz no nos parece eso él vuestra decisión

Voz 1025 46:08 ha gustado después podéis ver al descaro te voy a decir por ejemplo el primero me voy a ir a los Cardinals que hemos hablado de la primera decisión de ellos ha sido yo roto en un quarterback buena mala o no sabes sobre el papel mucho

Voz 4 46:21 mucho yo no he llegado a pillarle con el diez lo que ellos realmente necesitaba sin sin sacrificar nada sin tener que hacer de

Voz 1025 46:32 buenísima Javi indispensable

Voz 7 46:34 lo único que podían hacer vale Atlanta el nulo

Voz 1025 46:37 pero uno ha acogido acabe baile y no sé si lo conocéis un receptor dudas tengo dudas tengo dudas dudas

Voz 1388 46:45 también

Voz 1025 46:46 señor digo perdón señora

Voz 0862 46:50 no a mi me gusta cómo hubiera sido blogs de la quizá equivocado completamente

Voz 1025 46:55 no no no me gusta francamente

Voz 4 46:57 bueno todos complemente muy bien lo que

Voz 0862 47:00 ya tiene tira yo creo que es va más la pregunta

Voz 1388 47:03 se tira por lo que por lo poco que podía por lo que pensábamos au podrían necesitar antes no que sean malos jugadores ahí no tenemos nadie

Voz 1025 47:10 no no para nada para nada un Tyreke cogido Baltimore en su primera decisión a Hayden Horse buena de esos Carolina buena buena buena ti Javi

Voz 7 47:22 en mala por qué no

Voz 8 47:24 no entiendo que la ira jugador que no Soliva

Voz 7 47:27 los siguientes para detrás y en las siguientes de las siguientes

Voz 8 47:33 no elecciones ilustres

Voz 7 47:36 que tengas que pagar para subir para acoger a la mar Jackson el XXXII haberlo cogido ahí

Voz 0862 47:41 yo digo a Aznar ni ellos ellos se habían planteado cogerlo del dieciséis lo que pasa es que es que llegado a unos y claro bueno yo necesito también si nadie lo ha cogido después pero es que a lo mejor sino le coges tu con el XXV sí que alguien le coge después

Voz 1025 48:01 está claro está claro si se nos pide que no no

Voz 1388 48:08 hacía falta esa posición con la menor duda

Voz 1025 48:11 es aún muy mal

Voz 7 48:12 en los últimos años hay que han cogido dos en los últimos tres años y no ha funcionado

Voz 1025 48:16 a mí me ha gustado mar Jackson treinta vale el siguiente decisión Buffalo la primera edición de ellos fue enorme

Voz 1388 48:26 sí sí ya hizo ya hizo de de hecho lo que ya los patios

Voz 1025 48:33 sin comentarios

Voz 0862 48:37 sí hombre me parece bien siempre con la misma incógnita de los que

Voz 1025 48:42 bueno sigamos Carolina en su primera decisión un receptor un chaval

Voz 1388 48:48 que viene Maryland necesario

Voz 1025 48:52 yo veo que esto

Voz 7 48:55 ha ido me hubiera ido a la defensa eh porque ellos tienen todavía jugadores que tiene que explotar como Carty Samuel yo me hubiera ido a la defensa

Voz 4 49:04 el Andrea a ti te parece bien que yo estoy mirando treinta y dos

Voz 9 49:14 hombre pero si la duda la duda es si la habría escogido la primera

Voz 1388 49:17 sí yo creo que Cam necesitaba necesitaba apoyo

Voz 1025 49:21 era su primera decisión buena

Voz 0862 49:25 yo lo que te he dicho antes con el número uno de clima yo hubiera elegido Mayfield no pero no me parece mal si ellos están convencidas serán estudiado

Voz 14 49:33 sí con un teniendo un número uno

Voz 0862 49:36 van a por él quiere decir que ellos absolutamente claro

Voz 1388 49:38 de Englaro para mí pero yo por ejemplo si me hubiera preguntado por la decisión de los Brawn se quedó bien la hubiera dicho no

Voz 9 49:49 habrá que ahora llegamos no te hago pesas Chicago a pillar

Voz 1025 49:53 cuál en la en Baker de Georgia se incorpora por ser muy bien bien se y que buena reconstrucción está siendo chica se incorpora a Iker Iker has vuelto eh muy buena estoy preguntó estoy para poner te estoy preguntando sólo la primera decisión de cada uno de los equipos y sólo me vale si me si te parece bien la esa primera decisión no no estamos valorando la calidad del jugador que sabemos que la tiene sino que es una buena decisión acertada empresarial

Voz 8 50:23 con la que achacan Ron Howard Smith es que me parece que es una lección de manual por parte de lo que necesitaban un jugador buenísimo me parece que el como lo está diciendo Javier dijo el Chicago es de bastante nivel creo que salen bastante reforzado

Voz 7 50:39 muy bien bien viendo mandaré para rematar

Voz 18 50:42 sí hombre necesitado sea chocaba necesita muchas cosas han cogido según buena meto probablemente el mejor

Voz 1025 50:51 los venga once la primera decisión era paran Billy Price un center de Ohio State quién se moja venga una empresas

Voz 8 51:00 los has dicho que iban a coger al jugador más físico que hubiera en la primera ronda

Voz 9 51:05 a un armario macho

Voz 7 51:09 pues sí pero la campaña se les quitaron yo creo que le les quitaran entrecomillas justo con la elección anterior los Lions muy listos les quitaron a Fran y yo creo de largo el mejor center de de que había disponible entonces Billy será el segundo mejor antes

Voz 1025 51:25 que que me queda Up to yo pensaba

Voz 1388 51:29 entre comillas esto no lo no lo maneja

Voz 1025 51:31 no muy bien nos vamos a Cleveland la primera edición el venga a gol a Ronda citó os parece bien Jones empieza contigo va

Voz 1388 51:40 cuando la gente está claro no ha contestado no

Voz 1025 51:44 no no te parecería que heredar

Voz 9 51:46 Javi Gómez

Voz 8 51:48 pues con tu dichas que os he dicho antes pero sí sí sí eso lideró la playa

Voz 1025 51:53 si Iker

Voz 8 51:55 sí yo voy a decir que si también es es una decisión no vamos a decir que puede resultar ciertamente polémica porque quizá la había jugadores además con más prestigio o que o que sabe seguro que te van a rendir vías desde ya pero ellos tenían una apuesta clara por él ya veremos hay que abrir el melón pero a mi me gusta les dijo

Voz 4 52:16 el señor Antoni eh mira para variar un poco te digo que no sea entonces si si la teoría es es yo hubiera hecho otra cosa vale muy bien

Voz 1388 52:26 Opel yo te digo que dicen una cosa

Voz 1025 52:28 si me pongo chapo Shame rindo los pies

Voz 1388 52:31 desde la personalidad de los Brawn e indiscutible pero se puede decir