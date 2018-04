Muere Alfie Evans

Voz 1 00:00 tremenda espero de la noticia es menos triste una historia que tuvo durante doce días durante semanas atenazado al Reino Unido bueno también aparte de Italia la polémica pública de un país el sábado falleció Alfie Evans el de deben tres meses que sufría una enfermedad degenerativa irreversible los médicos contra la opinión de sus padres desactivaron la máquina que lo mantenía con vida porque consideran que prolongar su vida era inhumano Nos vamos hasta Londres Begoña Arce corresponsal muy buenos días

Voz 0273 00:36 qué tal buenos días cómo se recibió la noticia del fallo

Voz 1 00:39 cimiento de de Alfie en el Reino Unido

Voz 0273 00:42 pues ya que decir que con pena pero también con alivio porque llevábamos meses con este caso desde diciembre el niño llevaba un año ya entonces en diciembre en en el hospital aldeas de Liverpool pero en diciembre los médicos dijeron que no podían hacer nada que querían de desconectar la máquina que mantenía al niño en estado vegetativo con el cerebro completamente destruido sin ninguna posibilidad de recuperación querían desconectar esa máquina que le hacía poder seguir respirando movimiento prácticamente mecánico los padres se negaron y ahí empezó una batalla judicial que que llegó hasta el hasta el practicamente el sábado en los padres incluso quisieron llevarse al niño a Italia en un último intento intervino el Vaticano se convirtió en un conflicto internacional les ofrecieron una un pasaporte incluso a través del Vaticano no un pasaporte y una nacionalidad italiana el niño después de todo era ciudadano británico los jueces no autorizaron ese viaje y finalmente el sábado falleció como decías el hospital de Aldea del Liverpool

Voz 1 01:48 es interesante preguntarse porqué este caso ha generado tanto debate después incluso de la muerte de Alfie la sociedad británica sigue de Vidic dividir hay quien piensa que el derecho a decidir sobre la vida de un hijo la tienen los padres y otros que la tienen los médicos

Voz 0273 02:02 aquí hay quizás un malentendido efectivamente muchos padres piensan que ellos tienen derecho absoluto sobre la vida de sus hijos sin embargo eh en un caso como éste y en casos como este no es el primero los médicos tienen también su opinión y piensan como en este caso que era inhumano seguir haciendo cualquier tipo de tratamiento con con este niño aquí el conflicto sectario se planteó si recordáis conchas ligar un bebé de once meses que murió el año pasado después de una batalla legal muy parecida pero existe una ley la ley del Niño de mil novecientos ochenta y nueve que establece que el Estado debe intervenir cuando el menor pueda sufrir daño lo que limita de hecho los derechos de los padres a decidir sobre sus hijos en los médicos llegan allí con todos sus expedientes con todas las pruebas de lo que le pasa al enfermo los padres defienden su posición pero es la cabeza fría de los jueces viendo todo eso la que decide en último caso y la que tiene legalmente la última palabra

Voz 1 03:00 es tremendo e Silas bien has éste venda finalmente son fue el que va a decidir sobre la vida de alguien además también Begoña en todo esto un transfondo religioso los padres sean católicos muy jóvenes han recibido el apoyo como nos contabas de de del Papa recibieron la simpatía de la Iglesia católica la simpatía se extendió más allá de las fronteras de Delafé solamente grupos católicos los que estaban con ellos o iba más allá

Voz 0273 03:24 no fue no fue no solamente grupos católicos fue y quizás es la aspecto peor y más lamentable de esta tragedia es la explotación de algunos grupos que tienen intereses muy concretos y y en última el último momento los padres que lo es decir que eran muy jóvenes y este es un dato que me parece relevante la madre tiene veinte años el padre tiene veintiuno está en una situación terrible están pillados en este enorme drama hay grupos que empezaron a prometer les cosas y y meterles ideas que realmente eran grupos evangelistas el Christian Legal Center sustituyó al al al abogado que ellos habían tenido son unos activistas con un programa muy concreto en manipuladores de emociones llegó a decir el juez fanáticos mentirosos y toda esta gente creo unos grupos en Internet también personalmente en el hospital que estuvieron en la puerta del hospital acosando a pacientes acucia acosando al al servicio sanitario incluso hubo amenazas de muertes a los médicos una situación muy insostenible como digo una manipulación muy grave de grupos provida de movimientos similares

Voz 1 04:35 bueno esperemos que al menos la elección sirva para algo y la reflexión sobre la muerte de Alfie lleve algún tipo de conclusión positiva que Yago de esperanza hacia el futuro tenía busca las Begoña también de una noticia que hemos conocido hace muy pocas horas de un de un tema del que hablamos hace algunas semanas de la generación Windrush finalmente ser cobrado su primera víctima política la ministra de Interior Amber Rudd ha tenido que dimitir cuéntanos porque si hace unas semanas nos llamaba la atención la idea de que pudieran sacar de sus casas a gente que lleva cuarenta años viviendo en en el Reino Unido la dimisión confirma el despropósito de todo

Voz 0273 05:07 la dimisión confirma que la política de inmigración del del Gobierno británico es completamente caótica la ministra además ha sido digamos que económica con la verdad sobre todo este asunto porque fue bueno se tuvo que presentar ante la Comisión de Interior del Parlamento e allí le dijeron que el Parlament que su departamento había establecido unas cuotas a que había un número fijo de gente a expulsar cada año ella dijo que eso no existía le mostraron los datos se retractó aceptó que había tales cuotas pero afirmó que no lo sabía y el domingo el diario The Gardian publicó una carta firmada por la propia Rudd pues la propia Amber ministra dirigida a la primera ministra Theresa May en la que en decía me marco como objetivo ambicioso pero factible de portar un diez por ciento más de inmigrantes ilegales en los próximos años ahora en la carta de dimisión dice involuntariamente engañado a la comisión parlamentaria de Asuntos de Interior sobre los objetivos de desplazamiento de inmigrantes clandestinos es una gran crisis tará para Theresa May la peor desde que está en el cargo de primera ministra que era una de las figuras o la voz más poderosa del gabinete en favor del mantenimiento del Reino Unido en la Unión Europea ahora su salida de desestabiliza el equilibrio interno entre defensores y oponentes del Brexit dentro del Gobierno y además esta crisis se produce a pocos días de las elecciones locales que van a tener lugar el jueves

Voz 1 06:31 es un paso más allá de lo que pensábamos sobre todo porque percibimos los inmigrantes una forma a veces muy muy confusa pero se trata si mete de poner un diez por ciento lo que pretendía elevar ese no se da igual es un diez por ciento da igual nombres devastación da igual las personas es lo importante y me gusta mucho el término economía de la verdad Begoña parece ser que el Reino Unido ha entrado con fuerza la economía de la verdad

Voz 0273 06:59 el término que aquí se utiliza muy muy finamente para no decir que alguien está mintiendo o sugerir que ha podido mentir es una carta esta carta te vaya demuestra que ella misma estaba potenciando esto debieron diez diez por ciento más de inmigrantes ilegales Además del número que ya había es decir de ella lo que quería era incrementar todavía más en un diez por ciento esos inmigrantes ilegales que ha pasado que se ha confundido en este caso en la crisis del Wad Ras a in a personas que estaban aquí de derecho propio con inmigrantes ilegales ya haber ahí ha estallado el escándalo

Voz 1 07:31 Begoña Arce nunca económica con la verdad muchísimas gracias

