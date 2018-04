"Estamos recuperando la ilusión de volver a la Luna"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0958 00:09 nica ley que ni siquiera un político español puede desafiar no es preparador de Astronautas todas Guillermo es el preparador de los preparadores estamos convencidos de que la gravedad es un tema fantástico si están ustedes de Puente Emma buenísimo Guillermo Rojo muy buenos días

Voz 4 00:30 muchas gracias por invitarme al programa es simple

Voz 0958 00:33 SER estamos con un bueno vieron una atleta de alto rendimiento de un especialista la licencia cuatrocientos metros que bueno pues un trabajo de fin de grado de los de verdad de verdad y abierto las puertas de los gimnasios de los astronautas para prepararnos físicamente para adaptarse a las condiciones de la microgravedad no de la ausencia total de la gravedad sino de la micro graves

Voz 4 00:54 eso es bueno pues yo desde que hice mi trabajo fin de Grado me involucre más en este tipo de bueno especialidad no porque al final es una especialidad de la medicina se llama medicina espacial bueno hay como el ejercicio podía ayudar a los astronautas en este tipo de ambientes a Bono ha amortiguado un poco los efectos de nocivos para

Voz 0958 01:12 la salud porque la gravedad es buena nos nos viene bien claro

Voz 4 01:18 puesto nosotros la fisiología humana es dependiente totalmente de una fuerza que la fuerza de la gravedad nuestro cuerpo desde que somos un feto se construye a partir de ese tipo de bueno de ese tipo de fuerzas no por tanto nosotros el ser humano son muy eficientes cuando estamos sometidos una fuerza de un G uno coma ocho metros por segundo pero no somos tan eficientes no somos tan efectivos en un ambiente de microgravedad

Voz 0958 01:43 te tienes que hablar como sobre todo el sueco como si no supiéramos de absolutamente nada nada nada de esto sea por lo que dices que es como el amor o como la salud correcto que sólo te das cuenta cuando lo pierdes exactamente es cuando tuvo físicamente tú como como preparador físico como puedes no sé qué ejercicios hay que hacer no lo digo porque nosotros tengamos intención de prescindir de la gravedad pero que nunca darle pues si un día te quedas sin gravedad

Voz 4 02:12 Nos los diferentes tipos de ejercicio que bueno en el caso de la Agencia Espacial Europea que es donde yo he estado trabajando con los astronautas europeos hay diferentes tipos de ejercicio en función de un poco de la fase en la que nos encontremos hablamos de una fase previa la misión espacial entonces son unos ejercicios que se basan en el en principio alcanzar unos niveles de físicos muy buenos para posteriormente realizar una buena misión espacial a nivel pues por ejemplo sale a correr es un ejercicio muy recurrente para mejorar la salud pues eso a nivel cardiovascular el corazón Don poco la respiración todo el acaparado cardiorrespiratorio en el caso de los niveles de fuerza pues simplemente es hace unos ejercicios multe articular es decir que implican pues grandes grupos musculares como podíamos hacer en cualquier gimnasio pues por ejemplo en unas sesenta días press de banca pues es cool de bíceps son ejercicios que podemos ver día a día en gimnasios

Voz 0958 03:05 no era gimnasio pero cobrándose vale mucho hierro

Voz 4 03:08 portantes de alcanzar unos niveles de masa muscular eh

Voz 0958 03:11 bueno Guillermo es un buen ejemplo porque hablábamos hace un rato sobre el trabajo el trabajo futuro te has buscado trabajo que tiene mucho futuro si sabemos que la conquista del espacio está queda ahí dentro de los de los deberes de la humanidad trabajar en eso sea te has buscado un buen trabajo de futuro es verdad que hay muchas cosas Guillermo explicarlas tienes que explicarnos las más despacio y sé que será un proyecto maravilloso del que apenas entendemos unos titulares ya estableciendo da la razón no es parecen y fascinantes insisto pero ejemplo vamos a escuchar lo que decía sobre todo esto alguien que sabía mucho

Voz 5 03:47 hoy entraremos en el mágico mundo de la ausencia de gravedad algo que en el pasado ningún hombre pudo experimentar y que ninguna civilización habría soñado poder llegar a realizar la posibilidad de llegar a ser ligeros como una pluma flotar en el aire volar de un punto a otro gracias a un simple impulso

Voz 0958 04:09 entendemos que son las elecciones es decir que nuestra supervivencia como especie dependerá de esos pioneros que pisen por primera vez planetas lejanos tú estás trabajando con alguno de esos pioneros eso es eso es yo creo

Voz 4 04:23 estamos viviendo una época que va a ser fascinante porque de aquí a pocos años vamos a poder ver cómo volvemos a los viajes a la Luna no eso que habíamos perdido ya desde la época de las misiones Apolo Se perdió totalmente y estamos recuperando esa ilusión y esa iniciativa de ir con máximas garantías de seguridad más allá me voy a hacer una una una una apuesta yo creo que todos los que actualmente pues podemos considerar los jóvenes treinta cincuenta años vamos a vivir como ser humano viaja a Marte por primera vez quizás podamos ver el comienzo el primer paso hacia una una colonización del sistema solar por parte el ser humano yo creo que es fascinante

Voz 0958 05:05 no lo es tanto como que no

Voz 2 05:08 yo lo tuyo Pedro Duque no pudo comprar un billete de metro

Voz 0958 05:10 Madrid exacta el pobre es conquistar esto es es el primer español nacido en España nacido en España pero dudo que un tipo alucinante no que viajó al espacio dos veces bueno pues fue incapaz y lo puso en su Twitter y le contestó el Ayuntamiento de Madrid fue incapaz de comprar porque ahora hay que sacar una tarjeta roja esto lo sabe la gente que está de puente ahora es mucha gente de puente en Madrid bueno el metro yo tengo aquí la mía tú puedes dar fe aquí tengo entonces comprar esto es un reto una odisea es un desafío que Stephen Hawking que pena ha decidido imagina qué pena que Stephen Hawking no esté con nosotros aquí para comparar lo del billete de Metro de Madrid comparado con con la conquista del espacio bueno segunda seguimos hablando de nuestro futuro hoy hemos decidido en este puente dedicar mucho espacio de este programa Hablar del futuro que es irremediablemente dónde vamos a vivir

Voz 0958 06:19 seguimos en el espacio y seguimos charlando con Guillermo Rojo que es un atleta que compite en atletismo para el Fútbol Club Barcelona enhorabuena muchísimas gracias ayer el Barça ganó invicto todavía la Liga ya decidido interesarse por por un aspecto crucial que es el aspecto físico de los astronautas los prepara Guillermo prepara astronautas para lanzarlos mejor dicho al estrellato las estrellas es la que pensamos en la preparación previa antes de iniciar un viaje de un astronauta sedada someterá fuerzas G tremenda sin donde vivir momentos de tensión que debe controlar pero no pensamos bueno y una vez en el espacio es ese cuerpo serrano hay que conservarlo en cómo hacerlo sin gravedad como hacer deporte a funcionando igual con uno porque tú vas al gimnasio el peso va contra la gravedad cuando no hay gravedad que tiene sentido hablar de ella

Voz 4 07:09 plantar pesos porque en ese caso no no existe pues eso la esa esa fuerza no pero sí que es verdad que los primeros quince días se dedican exclusivamente a la adaptación del cuerpo de decir bueno aunque él astronautas a hagan muchas simulaciones en este caso pues en vuelo parabólica pero sí que es verdad que en la Estación Espacial Internacional los primeros quince días son dedicados a orientarse por la propia estación orientarse porque ha también me refiero a orientar me porque no tiene sentido hablar de arriba abajo izquierda o derecha en un ambiente donde no hay gravedad pues no tiene mucho sentido no pues poder pueden estar desayunando y tu compañero dado la vuelta y eso para el cerebro USOC sobre todo cuando en el sistema pues del equilibrio el sistema por el que no nos reunimos para saber cómo estamos posicionados está confundido porque le lleva diferentes imágenes del de los ojos no de sistema visual del sistema neural estimula del equilibro que está en el oído

Voz 0958 08:06 sabes dónde se hace son muy evidente y no cuando das a un centro comercial lo desea y las escaleras mecánicas no funciona pero tienes que utilizarlas entonces tu cuerpo dice esté preparado para subir a las categorías pero no función cuando éstas todavía pero cuando sales hay una décima segunda donde tras devolver adaptarte porque tienes acostumbraba tu cerebro a que cuando vamos queda mecánica ya sabes cómo proceder bueno pues esa es la rutina de nuestra nota eso es completa

Voz 4 08:35 mente y luego pues después de los que decías que han adaptado ya siguen régimen de siete días a la semana de ejercicio aproximadamente dos horas y media contando con bueno pues el seta o digamos la preparación de todos los los aparatos también eh del de la higiene que bueno podríamos hablar de Gene también un poco es es curiosa porque en el espacio no hay duchas en las primeras estaciones espaciales sí que hubo una especie de Duchamp en ese vio que se desparrama a todo el agua que aquello era una odisea pues sobre todo para los aparatos electrónicos de otra ya lo utilizan son toallas húmedas de un solo uso cada tres días pues aproximadamente pues sea sean con ese tipo

Voz 0958 09:14 de pero déjame hacerte una pregunta sea en les en el espacio sin gravedad las cosas huelen igual que la Tierra

Voz 4 09:21 bueno el olor eh va mucho en función del sistema también el olor es similar el problema es que ellos tienen o la ventaja que ellos tienen un buen sistema de ventilación ese sistema de ventilación están avanzado que incluso recoge el sudor Rico si el sudor y la humedad que produce nuestro ejercicio lo lleva un sistema de recuperación de agua que es el mismo agua que luego procesada Nos bebemos en bueno se ve en ellos en el espacio

Voz 0958 09:51 no es fácil don tú imagínate que tu vas al espacio con el astronauta ibas en el mes de de mayo como casi ya estamos pero eso sobaco es agosto entonces muchas vías de mucha convivencia de ejercicio necesario para mantener el cuerpo en óptimas condiciones Icomos como es preparas dice trabajo tú Guillermo descubren como un entrenador personal

Voz 4 10:15 el equipo de preparación física de lo que se encarga es de lo primero prescribir el tipo de ejercicio que querían hacer ellos en función de muchísimos Paco Dolores sobre todo pues factores de tipología muscular de antropométrico es decir como es corporal mente esa persona de preferencias también dejas de ello porque muchas veces hay ejércitos que son incómodos para algunas personas baratas no pero Fun principalmente los ejercicios se basan en ejercicios de fuerza para preservar la masa muscular ejercicios cardiovasculares decir correr bicicleta estática porque tienen dos dispositivos justamente para eso para preservar el sistema cardiovascular porque es uno de los subsistemas que más bueno pues digamos que sufre más en este caso no para prevenir luego posibles enfermedades posibles fracturas óseas son esas este tipo de ejercicio yo no hay muchos

Voz 0958 11:07 mayores en tu trabajo bueno cada vez

Voz 4 11:10 más cada vez más sorprendentemente yo cuando llegué allí sí que me encontré pues un grupo en el European astronauta centro hay en Colonia me encontré con un grupo de españoles actualmente está un poco en decadencia porque bueno se va Chan y entrar en nuevos pero bueno todavía somos fuertes sí que un saludo a mis compañeros del tiro penas Center que cada vez seamos más españoles y nos hagamos una piña

Voz 0958 11:35 pues ya ven ustedes Guillermo se dedica a preparar astronautas para que vayan el espacio hay en tu caso Tomás sigues siendo deportista de élite en los cuatro especialistas los cuatrocientos metros objetivos ir a Tokio si negativo o cada mente será Tokio y creo que estamos realizarle una muy buena temporada

Voz 4 11:51 nada bueno con el apoyo de del Fútbol Club Barcelona los compañeros que tengo pues es es es probable que suceda y lucharemos por ello

Voz 0958 11:59 estando piense usted jóvenes que es verdad que hay mucho tipo de jóvenes perdón que movido olvidó piensen en gente como deportista de élite que se dedica prepara el astronautas además con otro grupo de gente españoles también quieren romper la última frontera que es que exhibe espacio ahí hay que hay que volver a que volver a trabajar en esa carrera espacial de la que tú hablabas que hemos olvidado por completo durante los últimos años y que parece que nuestro futuro pasa así que hoy que hemos decidido hablar de futuro hemos alaba con Guillermo que sin duda no se está preparando sí ayudando para ese futuro Guillermo todas las del mundo que vayas a Tokio que váyase que prepara es muy bien a la gente va despacio muchísimas gracias que vuelvan los muchachos árabes para para que vuelan y verá que eres muy buen ejemplo muchísimas gracias de verdad en muchísima muchísima suerte con el programa Guillermo Rojo un placer

