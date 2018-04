“Están jugando con la salud de la gente con remedios que no tienen ni pies ni cabeza”

Voz 1 00:00 Trigueros tres puntos el mundo de los nuevos timos las ofertas bajo sospecha los fraudes las estafas

Voz 2 00:14 el televisivo Two María Alfaro dijo esto hace muy poquito dirigiéndose a personas afectadas de cáncer o con familiares afectados como ya escuche harían aquí hace sólo unas semanas

Voz 3 00:25 tampoco hemos estado en ese caso la comida han venido varias mujeres ya da hablar conmigo ha sido maravilloso para mí serbios la pena solamente por está tres mujeres que había entendido el problema que tenía Schumacher y qué hacemos ahora yo les digo nada ahora la terapia consiste no hace arreglar solamente tomar conciencia de que el cáncer de pecho que tiene ser siquiera verdad entonces ella dice pero vamos a ver a mi hija tiene una enfermedad muy grave pero mi hija que no problemas muy importantes

Voz 4 01:02 importa en un cáncer la terapia es no

Voz 0485 01:16 no hacer nada bueno pues ahora vuelve a las andadas va a dar varias charlas en Valladolid para curar supongo que con los mismos métodos científicos por ejemplo a los celiacos y queremos consultar qué les parece a los afectados María van de Jobs tan es responsable de calidad y seguridad alimentaria de la Federación Española de Asociaciones de feria cosa María

Voz 5 01:36 buenos días cómo estás hola buenos días este apellido en los andaluces eh no no para nada

Voz 6 01:41 qué os parece esto de lo que va contando el famoso Two María Alfaro en esto también hay muchas mentiras no

Voz 0268 01:49 sí muchísimas la verdad es que desde la Federación pensamos que es un despropósito las declaraciones que hace este señor porque actualmente la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica con una base inmune muy estudiada además los últimos años ha recibido muchas a mucha atención por parte de la comunidad médica porque muchos ámbitos diferentes que hasta este momento no estaban relacionados con la enfermedad ahora están empezando a relacionar el único tratamiento que tiene en la dieta sin gluten durante toda la vida que no no hay posibilidad de cura al menos de momento

Voz 6 02:24 en un saco de unos cursos que va a dar en Valladolid el el famoso pata en relación a la intolerancia alimentaria con desamores la Celia guía con el conflicto familiar y la alergia por ejemplo al huevo con el miedo de perder a mi bebé lo cual está creando bastante indignación entre entre vosotros no

Voz 0268 02:43 por supuesto porque no tiene ningún sentido he transmitido ese tipo de mensajes cuando son completamente erróneo porque todas esas patologías tienen una base científica clínica demostrada que que no está para nada relacionada con las cosas que dice este señor

Voz 6 03:00 Ellos se basan en bueno en algo que parece que lo ha puesto en marcha los remedios milagro de de un médico alemán al que sigue también bueno que hacen barbaridades ya elegíamos antes María Alfaro el otro día decía pues leíamos de un curandero Enric Enrico verá que llegó a afirmar que sólo se mueren de cáncer los gilipollas bueno pues a este se mueve en un mundo en el que probablemente y según un estudio reciente del CSIC que lo que lo que lo ha estado analizando también en el desconocimiento de mucha gente no

Voz 0268 03:33 claro es que están jugando con con la salud de la gente al final con las expectativas que esas personas pueden tener sobre mejoraron no mejorar su salud in dándoles esperanzas en casos muchísimo más graves que la enfermedad celíaca con remedios que no tiene ni pies ni cabeza y que no tiene ningún tipo de de apoyo científico detrás entonces nosotros lo que queremos también es transmitir a la población general que muchas veces es la que sale más perjudicada de todo esto porque a lo mejor por desconocimiento o cualquier otro otra circunstancia no conocen de cerca ninguna de estas patologías pues jolín que vayan a los especialistas a los médicos a los profesionales a los científicos

Voz 6 04:15 bueno esto cursos hay que decirlo que no son gratuitos son cerca de trescientos euros doscientos

Voz 5 04:19 los noventa cuestan una pasta cuando realmente

Voz 0268 04:22 no tiene ningún tipo de beneficio para que asista

Voz 6 04:25 esas María van de Jobs y responsable de calidad seguridad alimentaria Federación Española de Asociaciones celiacos muchísimas gracias seguiremos la pista de este de este personaje eh que creo que no no es la primera ni iba a ser la última me temo