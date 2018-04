Arte rupestre en la provincia de León

Voz 1 00:00 ah sí

Voz 2 00:14 sí

Voz 0772 00:22 sí pero décimos hablando de Prehistoria que lo diferencia de la etapa histórica en que no había escritura no había textos que es precisamente este elemento lo que separa la prehistoria de él el nacimiento de la historia con con esos primeros textos hacia el cuatro mil más o menos el cuarto milenio antes de nuestra era sin embargo en la en la prehistoria contamos con otro tipo de de de fuentes dentro enclavadas dentro de la de la arqueología que podrían ayudar en ocasiones sabemos que pueden incluso sustituir a lo que convenció realmente denominamos escritura que son los grabados rupestres los petroglifos esas imágenes en muchas ocasiones geométricas representaciones de de seres humanos de antropomorfos de de animales recreando en ocasiones incluso escena So paisajes de lo que se veía de lo que esos hombres prehistóricos hace miles de años veían en su entorno natural sobre la mesa de esta máquina del tiempo de Ser Historia tenemos un nuevo trabajo grabados rupestres de la provincia de León publicado por el Centro de Estudios astorganos Marcelo Macías cuyo autor Juan Carlos Campos Gómez es yo creo que la persona que mejor conoce los grabados rupestres y los petroglifos de la de la provincia de León Juan Carlos bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 1960 01:44 hola qué tal encantado de estar con vosotros

Voz 0772 01:46 ya estuvo hace tiempo con nosotros Juan Carlos en el programa ciento diecinueve lo podéis buscan en los podcast hablando de de esos primeros grandes descubrimientos que él realizó al pie de del monte Teleno en la provincia de León hace hace unos años en un Juan Carlos I es tu verdadera pasión es tu casi me atrevería decir que tu obsesión tu hobby de de fines de semana de días libres salir el bosque salir al campo a buscar estos grabados en piedra dejados por los hombres prehistóricos como podríamos definir e muy brevemente un grabado rupestre que es un petroglifos

Voz 1960 02:26 pues un petroglifos una manifestación artística pues grabada en la roca sabemos que hay muchas cosas grabada en la roca muchos símbolos pero para para diferenciar de los grabados modernos que le llamaríamos simplemente grabados a los prehistóricos a los prehistóricos les llamamos petroglifos

Voz 0772 02:46 en la Maragatería Aba en la provincia de León aparecen pues quizá los los más abundantes los más espectaculares también los que tú mejor conoces y lo más llamativo de todo por ejemplo es que aparte zen casi aislado sin supuestas aparentes y evidencias de de poblaciones alrededor no lo que le da más misterio quizás estos estos grabados

Voz 1960 03:10 efectivamente porque aparentemente aquí en Maragatería como en otros muchos sitios que los petroglifos prehistóricos aparecen desconectados de contextos históricos que los pudiesen eh describir aparecen lejos de poblaciones lejos de Castro los antiguos castros parece más bien marcar zonas de pastos de altura que en aquella época sería un tesoro preciado como para marcar ese territorio aparecen en rocas al al ras del suelo lo nada de una roca que se vea desde muy lejos parece que pertenecen a a cosas de de rituales apartados destinados sólo a determinada gente porque precisamente están al ras del suelo parece que ahora en cuanto crece en unas pequeñas y plantas los tapan son manifestaciones que tienen que ver con lo cultural con lo religioso son manifestaciones también que seguramente son esos símbolos transmitían una información entonces algunos estudiosos los tratan de pre escritura demuestran la presencia de del hombre prehistórico en esas zonas cuando como tú bien dices no hay asentamientos cercanos y pruebas de la de la presencia de esta gente entonces son verdaderas joyas

Voz 0772 04:39 me imagino que a la horquilla temporal que abarcan estos grabados rupestres es muy grande no de de que milenio antes de nuestra era o de hace cuántos miles de años estamos hablando

Voz 1960 04:49 pues por lo menos los petroglifos que aparecen por aquí por pedía ahí como más o menos como en todo el noroeste español la zona norte de Portugal y de Galicia y el el auge de ellos aparecen a final del Neolítico principios de calcolítico que es la Edad de los Metales se van casi hasta al finales de la desde el bronce incluso algo en la Edad del Hierro entonces los más antiguos podrían tener cuatro mil cuatro mil quinientos años antes del presente lo que nos llevan a un mundo de brumas desconocido totalmente claro

Voz 0772 05:26 in que representan porque en aquella época por ejemplo cuando hablamos de de los petroglifos aparecidos junto al pie del monte Teleno hablábamos de esos laberintos de esas espirales cuál es el motivo más común que imágenes porque en la portada de este libro grabados rupestres de la provincia de León de del cual tú eres autor Juan Carlos Campos en ese espectacular no salen tres paisano fines con los brazos en alto cómo como saludando a aquella persona no que es acerca a ver la eh haber esta esta escena cuál es el motivo más común

Voz 1960 06:04 el motivo más común son el el símbolo más primigenio y más común también de tomar las estaciones rupestres de todo el mundo que son las llamadas cazoletas que son semi esferas como con cavidades hechas en la roca que realmente es son como puntos no sabemos que pueden significar porque simplemente son tan básicos un punto ya todo el mundo puede darse una idea que puede significar cualquier cosa a veces están orientadas sales hasta determinado punto cardinal hay hay gente que dice que pueden ser señalar algo algunas de las estrellas otros simplemente son marcadores de apropiación del territorio altares para hacer ofrendas porque son con cavidades donde se podría derramar el líquido leche sangre alguna alguna ofrenda ir con respecto a la portada del libro es una demostración de que aquí en Maragatería por ejemplo sean grabado desde la noche de los tiempos hasta la actualidad porque estos antropomorfos con las manos levantadas que parece que están saludando efectivamente se llama antropomorfos Orantes corresponden a un contexto de la edad del es un castro de los astures y de un poblado romano que después fue romanización y a mi me parece que pueden que sean una de las pocas manifestaciones de de esa época por eso estas joyas son tan importantes hay que tener en cuenta que aquellos pueblos tendrían unas manifestaciones artísticas que se han perdido las tradiciones orales que se contarían unos a los otros en el fuego las leyendas la música que tendrían la danza las pinturas corporales los tatuajes los adornos las plumas que se pondrían todo eso se ha perdido pero sin embargo los petroglifos es un pequeño mensaje que ha quedado escrito la roca que que que nos nos nos lleva a que el mundo que se ha perdido en el que no todo se ha perdido por lo menos llegado está estas manifestaciones que son como decía culturales religiosas eh que demuestran que nos que que estuvieron aquí son un legado de nuestros antepasados entonces claro decías que era mi pasión y mi obligación también cuando alguien se encuentra con este mundo y teme que enseñarlo a la gente

Voz 0772 08:39 en tras comentando ahora tú que has ido obsesión no a modo de dejó bien en ratos libres pero no solamente es el único duras contada en varias ocasiones el el eco que ha tenido tu trabajo en en pues en en otros vecinos de de la de la comarca que han salido no va a buscar sus propios petroglifos no ya han compartido no luego esos descubrimientos realizados pues por video como con por por gente bastante bastante anónima

Voz 1960 09:07 sí es una de las cosas que más orgulloso estoy porque cuando empezaron a salir los primeros petroglifos los primeros descubrimientos se produjo en la provincia de León una especie de de de fiebre de las rocas como un aldabonazo los leoneses los incorporar un seguida estas manifestaciones a su acervo cultural hay realmente hubo gente que salió como yo a admirar las rocas de otra manera Ia había pues a a amantes del arte rupestre que se convirtieron enseguida en vigilantes de todo eso entonces senderistas montañeros pescadores cazadores ciclistas que separaban a descansar en una roca pero que me llamaban y me decían Juan Carlos que he encontrado una roca de las tuyas al principio iría hemos conseguido que los pueblos de Maragatería esas esa comarca que parece que está en las brumas e tan olvidada de la gente pues los pues la gente de los pueblos hable de de de arqueología hay hable de petroglifos y hable de aquellas gentes eh que estuvieron antes aquí decían osea que esas esas marcas en las rocas que antes llamábamos de los moros son de ellos y es cómo caerse del caballo colectivamente entonces yo estoy muy orgulloso de ser una correa de transmisión de la gente me ve cercano me ve uno de los bellos uno de los suyos irme llaman y yo lo que he ido también es recogiendo toda esa labor colectiva dar aviso a Patrimonio porque es una obligación y una vez que hemos Law el aviso pues hacer estas publicaciones esta última de grabados rupestres de la provincia porque mi obligación es que todos los esfuerzos no se pierde

Voz 0772 10:54 efectivamente es un catálogo espectacular muy bien editado publicado como digo por ese centro de estudios e astorganos Marcelo Macías en donde tú como autor Juan Carlos Campos Gómez recoges a gran parte de esos grabados rupestres de la provincia de León que es el título en la propia provincia en León capitales bastante sencillo encontrar este libro pero los que no estén escuchando y que estén interesados en hacerse con él lo pueden hacer bueno pues escribiendo al propio autor vamos a dar su correo que es Juan Carlos todo junto en minúscula la nueve nueve nueve nueve cuatro nueve Juan Carlos nueve nueve nueve nueve arroba gmail punto com a partir de ahí se pondrá en contacto ya con los interesados en poder conseguir este este libro fantástico como digo publicado por el Centro de Estudios astorganos Marcelo Macías Juan Carlos compañero eh muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y enhorabuena una vez más por este fantástico trabajo que está realizando de manera absolutamente desinteresada y altruista en los últimos años para para sacar a la luz la la historia y el patrimonio de la provincia de León muchísimas gracias