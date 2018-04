La Constitución americana vs la Constitución de Cádiz

Voz 0598 00:00 la floreciente burguesía cosmopolita de la ciudad se han sumado funcionarios médicos abogados clérigos comerciantes intelectuales de toda España que hacen de Cádiz el centro político y cultural de la resistencia patriótica en sus tabernas se comienza a oír la palabra liberal o liberales para designar a los sectores más reformistas de la disuelta Junta Central que presionaron hasta el último momento para conseguir la convocatoria de las Cortes como los afrancesados los liberales quieren tener una Constitución que les sirva para reformar y modernizar el país y además para legitimar al Gobierno nacido de la insurrección

José Antonio S catedrático de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá acaba de publicar nexos liberales la Constitución de Estados Unidos y la española de mil ochocientos doce

Voz 3 01:55 bueno no te lo piensas

Voz 4 01:58 no está pensando en una respuesta larga y corta pero

Voz 2 02:02 me quisieron no vamos a hacerlo cuanto yo hice Filología Inglesa originalmente estuve estudiando a Joyce incluso recibió una beca estuve un año en Irlanda hice mi tesina sobre Joyce estaba haciendo mi tesis sobre Joyce ondea como San Pablo me caí del caballo en Dublín y dije yo no voy a dedicar toda mi vida un solo escritor mientras pues quise cambiar radicalmente el tema de mi tesis que estaba haciendo entonces sí hablé con el que era mi director de tesis que los filólogos ingleses y con cierta experiencia a conocerlo perfectamente Cándido yo le dije yo no quiero hacer más Joyce quiero apuntan a que sea mucho más general que estuve muchos autores después me me dijo que hicieron antes es imposible aunque la hice que era la pequeña comunidad en la novela norteamericana hay empecé con los estudios norteamericanos y después la historia ha sido siempre mi mi vocación no sea lo que siempre quería hacer poco a poco primero C con la literatura norteamericana pero después ya llegue hacia el campo de lo de lo que en EEUU se llaman American Studies que aquí no es tan tan conocido no entraría pues todo lo que tiene que ver con la American Idol

Voz 0772 03:09 el acabas de publicar como decía este libro nexos liberales la Constitución de Estados Unidos y la española de mil ochocientos doce que es un liberal porque seguramente muchos yo mismo de los que están escuchando este programa no oído hablar de los liberales los conservadores los hay pero que es

Voz 2 03:25 pero en la entraría en la entradilla que que ha dispuesto ha estado bastante bien definido cuando decías empezaba a oír hablar de los liberales un término que ahora pues está bastante denostado no los he de decir que es neoliberal lo que sea una política neoliberal etc pues da un poco incluso de repelús no enseña antes a gente cuando desde mi punto de vista la democracia se debe fundamentalmente a los liberales ha sido por los liberales primero norteamericanos de finales del siglo XVIII ir en el caso de España los liberales de comienzos del siglo XIX pues muy difícilmente se habrá ya se habría alcanzado la democracia o como decía te no me repito al la entradilla que habéis puesto en los liberales eran aquellos que habían forzado a la Junta Central a convocar a Cortes ya tener unas a tener unas no simplemente unas unas leyes acorde con el tiempo se unas leyes en las que por ejemplo existía una división de poderes que no existía es decir la división de de los tres poderes el ejecutivo legislativo y el judicial es fruto del más puro liberalismo no que es la base de la de la de la democracia o quiénes en lo que va a ser la piedra angular de la democracia que se resume en una frase muy sencilla el poder no lo tienen los gobernantes y lo tienen los gobernados esa es una máxima liberal es decir que el poder lo tienen los gobernados ese ese poder para cambiar el el Gobierno no

Voz 0772 04:46 en el año mil setecientos ochenta y siete nace la Constitución de Estados Unidos que además es una Constitución que que se sigue utilizando hoy con sus parches subir

Voz 2 04:55 enmienda ha salido sus enmiendas efectivamente

Voz 0772 04:57 pero que marcó de alguna forma la la línea también las líneas base de esa Constitución española de mil ochocientos doce

Voz 2 05:04 si el normalmente cuando los estudios desde luego que que estuvieron muy bien realizado Si no tenemos sino palabras de alabanza para todos ellos que se han realizado al comparar la Constitución española siempre el referente parece ser que era la Constitución francesa o la Constitución inglesa ya admitiendo que efectivamente las constituciones inglesas francesa inglesa estaban estaba muy presentes lo que yo intento demostrar en mi libro es que el transfer cuando filosófico el trasfondo conceptual el lo que ilumina el liberalismo que ilumina en la Constitución española se encuentra también en la Constitución de los Estados Unidos una Constitución que era conocida por por buena parte buena parte de los de los constitucionalistas españoles desde luego era conocida por todos los representantes que habían venido de América a Cádiz a redactar la Constitución claro incluso abogaban abogaban por que fuera el modelo que se siguiera pero claro obviamente no podían consentir lo aquí en España

Voz 0772 06:03 es lo que te iba a preguntar en aquella época no había Internet no podrían mandarla por email pero imagino que al poco tiempo pues a finales de la década de mil setecientos ochenta durante la década de mil setecientos noventa llegaría aquí alguna copia impresa

Voz 2 06:17 sí incluso recientemente hace unos diez años entre diez quince años más o menos se ha descubierto una copia de la Constitución norteamericana traducida hay precisamente en Cádiz con lo cual ya se tiene constancia cierta de que de que esa Constitución era una constitución conociera no es sólo como digo por los representantes americanos que vinieron sino también por los propios representantes españoles durante en los diarios de sesiones en en repetidas ocasiones Se menciona la constitución de los de los Estados Unidos consolas religión por ejemplo cuando habla de esclavitud consola de colonias se menciona la Constitución de los Estados Unidos y aquí cómo se tomó como es entendido es esa mundo en el clara cuando estaba la monarquía cierto absolutismo todavía coletazos de ese claro el problema que tuvo la Constitución de EEUU es que se trataba de una Constitución nacida de una revolución contra la metrópoli entonces claro pues ni los absolutistas Fernán dignos ni los reformistas liberales podían realmente tomarla como modelo por las implicaciones que podía que podía temer no era bueno pues re reconocer las bondades de quiénes son habían sublevado contra la metrópoli de las trece colonias en el momento de la Constitución ya trece estados lo mismo podía ocurrirle es pues a los territorios de ultramar a las a las colonias aunque en la Constitución Española de mil ochocientos doce se habla de provincias no se habla se se rehuye el termino el término colonia qué es lo que convierte sobre todos los Borbones a esos territorios de ultramar

Voz 0598 07:50 desde el comienzo de los debates los diputados se dividen en absolutistas o enemigos de las reformas liberales o defensores de los cambios radicales

Voz 5 07:58 ahora que vaya desde el codo es una monarquía lectiva primero hereditaria de fue la que le ha ganado por la que ha sabido ejercer la suprema autoridad sobre eso Pupi con pitos no ciudadano

Voz 0772 08:24 escuchábamos a José Antonio Gurpegui catedrático de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá y autor de este libro nexos liberales la Constitución de Estados Unidos y la española de mil ochocientos doce un nuevo fragmento de ese documental de Televisión Española dedicado a las Cortes de Cádiz en donde nos imaginamos el escenario en lo que se pudo haber dado en aquella época de de esa lucha de intentar dar un cambio absolutamente radical de ciento ochenta grados a lo que se había tenido en los últimos siglos a un concepto aún concepto nuevo no de política a partir de unas leyes que separaran pues eso no solamente la anulación de de de la monarquía sino de la la separación de poderes clave había gente que que defendía incluso pues como escuchábamos ahora en uno de los actores ese absolutismo no

Voz 2 09:14 si se nos había gente que defendía sino que al final cuando regresa Fernando VII son los que se los que se impone con el manifiesto de los con el manifiesto de los persas el lo que defendían estos absolutistas es Fernando y no será más o menos que ese las las leyes tradicionales para poder derogar las tenía que hacer ese con el consentimiento real y ese consentimiento real no existía con lo cual todo lo que se hacía allí era ilegal algo muy parecido porque no suele ser no sólo es que digamos esa vocación liberal de las dos Constituciones sino que los contextos de las dos Constituciones también son tremendamente parecidos como digo algo muy parecido con lo que pasa con la Constitución norteamericana que también en cierta forma es ilegal porque anterior a la Constitución norteamericana existían los artículos de la Confederación para derogar los artículos de la Confederación era necesario la unanimidad de los trece estados y uno de los trece pues no acudió con lo cual no existió esa esa unanimidad no pero le sí fue efectivamente fueron quienes acabaron imponiendo en España resultaba todo resultó todo tremendamente más mucho más complejo que que incluso que en Estados Unidos pero incluso la estructura de los debates de una y otra Constitución eran pues eran muy parecidos en Estados Unidos el enfrentamiento se daba entre Estados grandes y Estados pequeños Estados esclavistas y no no esclavistas en España entre entre absolutista Si reformistas So o liberales no era esa esa confrontación las dos tienen las dos tienen un gran personaje pues nada hubiera sido igual el caso de la norteamericanas Madison Allyson y el caso de la española obviamente es Agustín de Argüelles y liberal que tuvo que arreglárselas para ver cómo podía regatear no pues esa cerrazón que tenía pues la aristocracia o que tenían en el también la Iglesia aunque aunque aunque muchos clérigos que estuvieron en Cádiz eran eran liberales también lo que después serían después fueron perseguidos por por Fernando VII pero tuvo que hacer encajes de bolillos para que pudiera pudiera salir adelante esa Constitución que bueno pues que rápidamente fue malograda tras el regreso de Fernando VII que no la ni ni la ni la juran y la reconoce y no sólo eso sino que persigue a sus a sus autores no hay muchos pues acababa muriendo

Voz 0772 11:35 te voy a comentar precisamente antes decíamos al principio de esta charla contigo José Antonio Gurpegui que la Constitución de Estados Unidos de mil setecientos ochenta y siete tiene un recorrido hasta el la sí sí sí sí sí esas sin embargo la la la española de mil ochocientos doce apenas llega a función

Voz 2 11:52 sí en en el libro lo comento en el libro y yo estoy muy contento tiene una frase que dije que cuando cuando se me ocurrió es como que te quedas dices que bien hoy ha quedado es que no no sé si es si es bueno pues esas una es una tontería no pero sigue siendo que una porque una tiene este recorrido que llega hasta hoy en día pues con sus enmiendas y todo eso pero nadie la cuestión no sé por supuesto que nadie cuestiona que porque una generación no haya votado una constitución no no es válida porque era española tiene tan tan recorrió tan corto la frase era gloriosa no sé si es cierto que no de lo que es lo que digo es que el problema de la yo estoy bien española mil ochocientos doce es que está demasiado anclada en el pasado y continuamente mirando al pasado y la construcción norteamericana sin embargo el ochenta y ocho es una Constitución de futuro que mira al futuro y que tiene vocación de futuro y eso es lo que ese ese ese lastre del pasado es lo que va a hacer que una pues fracase y esa vocación de futuro en el caso de la americana es lo que va a hacer que siga adelante y que efectivamente pues estamos en el siglo XXI será totalmente totalmente vigente con sus enmiendas que alguna vez incluso en este programa lo hemos comentado con se que poner una enmienda se pone pues seguir quitarla se quita como el de la provincia donde la gol que primero se puso como límite pues hay otra enmienda que dice ahora la quitamos aquí no pasa nada

Voz 0772 13:12 yo aquí tengo anotado un palabro que no no entiendo mi letra ahora través reitera porque viene a colación de uno de los argumentos que tuvieron que con los que lidiar los americanos en su constitución fue la esclavitud bien el en España en mil ochocientos doce con las castas

Voz 2 13:29 el gastas descargas para las castas pardas las cajas pardas era las castas parda serán los descendientes de africanos descendientes de africanos negros que estaban en que estaban en en en América que tampoco era el tema de las de las castas pardas el él si se presenta pero el problema no se presenta tanto con los castas pardas que sí que son ignoradas los nativos reconoce sino además el problema como te comentaba hace un momento no las similitudes que hay entre una y otra no es un tema que acaba de sacar que es muy interesante la esclavitud en España no era tanto el tema esclavitud sino el tema de la Inquisición es decir las dos cada una de las Constituciones tiene que lidiar con un asunto socialmente muy espinoso pero difícil de solventar las dudas lo sobre lo solventan de la misma forma lo ignora en está en la Constitución norteamericana no es decir para nada la esclavitud ni se habla de la esclavitud ni incluso es no se utiliza ni la palabra esclavo ni la palabra negro money es es creo que utilizaba así como People Colors personas de otros colores así pero no se utilizan y negro ni esclavitud no se no se legisla nada en cuanto a la posible abolición de la esclavitud se llega llegaron al acuerdo de los de los tres quintos es decir cada cinco negros contaba cómo tres blancos a efectos de computar los para los votos efectos también a for perfecto Se impositivos de pagar tasas pareciendo cuentan los los negros será era aún bien sea un bien tangible material pecuniario no entonces cuando los americanos hablan de cómo va de que iban a pagarlas los impuestos al Estado no según los bienes que tienes según lo rico que eres pues tú tendrás que pagar en dos claro eso no tenía muchos esclavos pues rico lo que tenía era esclavos lo esos son bien entonces tú tienes que pagar por tus esclavos no

José Antonio Gurpegui autor de este libro nexos liberales la Constitución de Estados Unidos y la española de mil ochocientos doce

