Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:05 eh

Voz 3 00:08 Félix el conjunto animal y a mi hermano que en Euskal Ángel porque esa es brindis El lo creo que cuando llegamos a España un poco más tarde ella busco a mis para mostrar su agradecimiento ahora le sido salvaje e India baja dos di por no comento que encontré porque bueno que fuimos salvados por ellos porque en el año cuarenta y cuatro no se judíos claros adscritas y me abuela tenía un restaurante un varón di entonces ella me escribía mi madre estaba Budapest carta con una carta Corneille seguido de España fuimos aceptado en una casa de protección española por supuesto por ello salvados Kucinich

Voz 4 01:18 no

Voz 0772 01:22 la figura de Ángel Sanz Briz El ángel de Budapest sin lugar a dudas es uno de esos protagonistas de la historia de ese vínculo de esos de esa participación de España en la Segunda Guerra Mundial es un verdadero héroe no cuando yo en cuanto entraba ahora nuestro invitado en nuestro estudio en esta máquina del tiempo aquí en Ser Historia en la Cadena SER le daba la enhorabuena no por por por la figura de su padre de un verdadero héroe no cuando tenemos la imagen a través de la literatura del cine de esos héroes en forma de personajes e idealizado es que son capaces de volar que tiene superpoderes que hacen infinidad de cosas extraordinarias en muchas ocasiones la la simple humanidad del individuo de la persona lo convierte realmente en algo que quizá muchos de su entorno no supieron hacer en aquella la década del año mil novecientos cuarenta Juan Carlos Sanz Briz bienvenido a Ser Historia

Voz 0288 02:16 hola

Voz 0772 02:17 Juan Carlos Aduriz como digo ese hijo de Ángel Sanz Briz que fue ese diplomático español que estuvo en la década de los años cuarenta en Budapest en en Hungría que de motu propio pues viendo un poco las circunstancias que en que estaba que estaban tomando desarrollo en la en la Segunda Guerra Mundial la aparición de de esos campos de concentración en la persecución de minorías la persecución de los de los judíos pues decidió tomar cartas en el asunto dando la espalda no solamente al propio régimen político de de del nazismo que en aquella época pues estaba eh con sus poderosas botas machacando el viejo continente sino también enfrentándose de alguna forma al propio estamento franquista que no no lo olvidemos era un diplomático puesto allí por por Francisco por Francisco Franco el el dictador no y todo aquello ahora lo hablaremos con él no de de esas ideas de la conspiración judeo masónica imagino que sorprendería no cuando un diplomático desde un país en aquella época tan lejano como como Hungría en la capital Budapest y propusiera la la el salvamento no la defensa de de casi cinco mil judíos no que sean las las personas que fueron salvadas por El ángel de Budapest que el mote como digo el nombre con el que se le suele conocen Juan Carlos Sanz Briz eh está en estas fechas en el Madrid a colación de los actos de los eventos que ese que tienen lugar en la exposición eh Auschwitz no hace mucho no muy lejos que tiene lugar en el Centro de Exposiciones Arte Canal en profe Castilla en Madrid hasta el próximo diecisiete de junio Juan Carlos yo creo que el protagonista es usted voy a dejar de hablar no suelo hacer las introducciones tan tan largas pero yo creo que el protagonista su padre lo lo merecía y cuando hablamos de la de la Segunda Guerra Mundial y tenemos tenemos todos en la cabeza esas imágenes tan crudas de los campos de concentración tenemos que descubrir también que hay otro lado quizás más y más humano más bondadoso más hermoso no que fue por ejemplo el que protagonizó su padre

Voz 0288 04:27 bueno así es mi padre llega apesta como segunda el primer secretario se que había un embajador recién casado ir recién ingresado a la carrera diplomática poco después en marzo el cuarenta y cuatro Hitler el invade Hungría Franco llama al embajador España o ahí se queda mi padre de encargado de negocios máximo responsable de de la legación de España en Hungría empiezan a ocurrir rápidamente todos los abusos Si horrores con los judíos mi padre lo lo ve ir informa al Ministerio de Asuntos Exteriores Tzipi instrucciones entonces el Ministerio pero no le contesta entonces y vuelve a pedir instructor instrucciones no le devuelven a no decir nada ahí él piensa llega a la conclusión de que no han dicho ni que sí pueda actuar y que no puede actuar con cual ha dicho que no voy a actuar entonces en nombre España sin autorización de España y ha tomado una serie de decisiones para salvar al mayor me lo posible de judíos la primera decisión que toma es que se a ver al Gobierno húngaro nazi Illes habla de esta ley que ya está derogada mediante la cual los sefardí TAS tenían derecho a la nacionalidad española esta ley hacía catorce años que no estaba vigente pero bueno el caso es que les convence ellos no comprueban a Yves Le dan permiso para emitir hasta doscientos pasaportes a ciudadanos húngaros barritas y era consciente que de que no había tantos sefardí en Hungría había poquísimos lo que hace es bueno pues empieza a dar pasaportes a judíos que no era ese fritas no y no entonces además para lograr salvar al mayor número posible de personas lo que hace es que nunca supera ese número doscientos que habían puesto como límite se empieza a emitir también pues salvoconductos cartas de protección uno a uno B I C uno de dos de total que nunca pasa del doscientos pero sí a la ley hecha la trampa es que por cierto a base de mi padre era una persona que cumplía la ley a rajatabla siempre es decir que que que que lo que uno hace en circunstancias complicadas no para para salvar como en este caso pues a miles de personas inocentes entonces imagino que

Voz 0772 06:55 la decisión que el que él tomó de de de salvar lo hemos dicho el principio en cinco mil judíos húngaros chocaría no chocaría no solamente con con el entorno nazi sino también en en España no como se vio que en aquella

Voz 0288 07:10 poca los años cuarenta ya se empezaba a hablar de

Voz 0772 07:13 la conspiración judeo masónica que decía que hubiera un diplomático español que intentara salvar a los judíos para para traerlos a España

Voz 0288 07:19 claro yo creo que en ese momento en ese momento y en España no nadie era consciente de lo que está haciendo él pide instrucciones no le contestaron y bueno pues parte su plan era poder hacer esto sin que realmente senté a los los los alemanes no porque la la la correspondencia entre la embajada de Hungría de España en Hungría y España da a través de Berlín con lo cual pues esto esto no se podía poner abiertamente en los en los que la correspondencia entre el caso es que emite dos mil y pico cada documentos que protegen a que protegían a un total de cinco mil y pico cinco mil doscientas personas osea es decir que los doscientos doscientos la utilización de las ciento la convierte en un instrumento que acabas hablando a cinco mil doscientas personas y como como de no bastaba con tener un documento está protegido porque los nazis o los que fechad podían llegar a alguien su comento y romperse indefensa entonces lo más importante todo era poder refugiar y de todo lo que hizo fue alquilar una serie edificios Dios donde refugió a estas personas donde había una persona en la entrada un conserje que en el momento que entraban en los nazis cruce echadas avisa abiertamente a la embajada para que fuera rescatar porque es de estas casas lo que hizo fue poner la realidad española indicando así queda queda Territorio extraterritorial que era territorio español y que y que nadie podrían ahora hay y el permiso de de de España no pero bueno que entraba entraba y sacaban a los refugiados a los que estaban ahí protegidos ir a mi padre una de las personas las pocas personas que trabajaba con un equipo de cuatro personas pues iban a para esta persona

Voz 0772 09:12 estamos recordemos en el año mil novecientos cuarenta y cuatro casi a finales de la de la Segunda Guerra Mundial el el el ambiente el escenario yo de alguna forma también tenía cierto vacío legal no es decir en no olvidemos que estamos en guerra es decir que las leyes dentro de lo que cabe pues en en una en un conflicto son suficientemente ambiguas como usted decía ahora como tú decías ahora de que algún funcionario nazi se le presentaba un judío con este papel de la embajada lo rompía ya

Voz 0288 09:41 exactamente podía romper el el papel la documentación no podía para el tiro y allí no pasaba nada también de un tiro a cualquier otra persona que estuviera por ahí es decir por ejemplo pues a mi padre o a uno de sus colaboradores no era un caos total y desorden caos y pánico terror ahí es que estaban dominadas por las SS y los fechas que que a veces era gastar todavía más más malos por así decirlo que que los que que es los nazis pero es que también eh duda apesta está siendo bombardeada prácticamente a diario por las tropas aliadas el aire con lo cual pasó de ser es una ciudad maravillosa tranquila durante la Segunda Guerra Mundial que a ser sitio más peligroso del mundo no

Voz 0772 10:29 en ese escenario a tu padre no llegó nunca a tener miedo de cualquier día se presenta alguien en la puerta y me pega dos tiros au las circunstancias se van encontrando

Voz 0288 10:41 bueno yo creo yo creo que yo creo que mi padre pasado muchísimo miedo pero muchísimo miedo como o lo pasó cualquier persona que que vivió esa circunstancia no lo que pasa es que que bueno pues te creces ir a una persona que que era absolutamente normal a la persona absolutamente normal no nunca había sido entregado para enfrentarse a una situación como esta bueno pues pues ser reaccionó positivamente y la de una forma muy valientes y se enfrentó varias veces a la nazi para para rescatar a gente que que que había por ejemplo ha estado refugiada en las casas españolas bueno pues no no no dudó en enfrentarse a un régimen peligrosísimo ir jugándose la vida hizo todo momento que él empezaba a la suya porque ahí estaba casado acababa de tener una hija tenía otra de camino no

Voz 0772 11:33 sí

Voz 5 11:34 Ángel hay un señor que quiere verle parece nervioso me asegura que es urgente lo ha dicho quiénes no señor dice que se lo explicará usted está viendo ahora

Voz 6 11:48 buenas noches perdonen mi atrevimiento al sé que es muy tarde me llamó Albert Hofmann ha venido agradecerle sus gestiones para la protección de los niños judíos y de los judíos sefardíes lo la y también los nazis aunque en realidad son la misma cosa ha sido una agradable sorpresa para nosotros que España a pesar de tener una deuda guerra con Hitler no sólo no haya colaborado el exterminio de los judíos sino que además les está ayudando a sobrevivir ha oído hablar del campo de Sobibor en Polonia vagamente conocemos la existencia de campos de concentración pero poco más Sobibor es un campo de exterminio uno de los muchos que Hitler ha implantado en Europa el año pasado hubo una fuga masiva de judíos y yo fui uno de ellos

Voz 0772 12:43 escuchábamos un fragmento de esa miniserie de televisión española El ángel de Budapest hablando de la bueno que recrea un poco las vivencias en ese año mil novecientos cuarenta y cuatro de nuestro protagonista Ángel Sanz Briz que estamos compartiendo estos minutos con su hijo el hijo de un verdadero héroe como decía al al comienzo Juan Carlos Sanz Briz en su padre además era un ferviente católico Kiko y además lo que llama la atención es el bono que no tenga que llamar la atención pero la la mentalidad abierta no de de pues esa humanidad de abrir la mano para ayudar a personas de otro credo de otra religión de otra cultura de otro pensamiento en situaciones totalmente adversas absoluta

Voz 0288 13:26 ante yo creo que mi padre probablemente antes llegar a a Uría nunca había conocido a un judío es decir que que él hubiera reaccionado de la misma forma siguiendo su conciencia pues en en cualquier otra en cualquier otro sitio Congo con pesar que cualquier otro otra religión

Voz 0772 13:46 además él nunca ese lo tengo aquí anotado nunca se consideró un héroe no porque él decía que él actuó de la forma que debería o cualquier persona no debería haber hecho

Voz 0288 13:57 así es así es el peso que que el grado de una forma justa que que todos deberíamos reaccionar ante circunstancias similares de esa forma nunca considero que que que que sumó una labor humanitaria decía ni redecoró ni reconocimiento ni agradecimiento pensó que hizo lo que había que hacer mi hija siempre estuvo muy contento de ruidos a haberlo podido hacer de haber salvado te podrías inocentes

Voz 0772 14:29 lo decíamos también al principio usted y nos visita en el marco de de de conferencias y actividades que se están organizando alrededor de esta exposición que podemos ver en el Centro de Exposiciones Arte Canal hasta el diecisiete de junio Auschwitz no hace mucho no muy lejos y crear recordar precisamente su padre Ángel Ángel Sanz Briz fue el primero en hablar en España de ese Holocausto

Voz 0288 14:53 sí

Voz 0772 14:54 de de de lo que estaba sucediendo en en Europa con esos campos de concentración y el exterminio de de los judíos hoy lo vemos muy nos cuesta entenderlo no por el hecho de que la información es muy muy rápida de aquella época cierta había había teléfonos había una manera de de de enviar mensajes telegramas etc pero pero él fue el primero no en en ser testigo no oí de de todo aquello que estaba sucediendo y de

Voz 0288 15:19 Carlo aquí por lo menos de llamar la atención bueno yo creo que el fragmento justamente que habéis puesto y trata sobre eso no unos unos unas personas que se habían escapado a campo concentración y que había incluso traído planos de todas las cámaras de gas y tal entonces bueno pues mi padre y cuando esta información Alí hizo parece ser que que que fue la primera noticia que hubo en España sobre la existencia de estos campos de exterminio que estaban llevamos de una forma súper secreta es decir que que que poca gente sabía ya verdaderamente lo que estaba ocurriendo dentro entonces y yo creo que que que es muy que eso es muy importante no el el el ser informado de de de de esa situación no yo respecto a la exposición creo que es una es una gran exposición estoy muy contento que hayan visto me contaba hoy sus organizadores más de doscientas cincuenta mil personas al día de hoy es mucho muchas de esas personas o niños son estudiantes porque no tenemos que no tenemos que olvidar jamás eh que que a los genocidios continúan ocurriendo no el Holocausto obviamente fue el peor de todos en vanidad pero pero bueno pues seis millones de personas murieron depende cómo cómo se cuente ir bueno pues hay que hay que tenerlo presente para que para evitar para intentar evitar que vuelva a ocurrir no entonces el ser humano no no ha aprendido todavía ocurrido genocidio después del Holocausto u otros importantes en en África y en Asia en el siglo XXI estamos viendo conatos también de genocidios y bueno pues hay que te consciente de que estas caso ocurre que son tremendas para evitarlas no también lo que me gusta independientemente que se recuerde a mi padre es el hecho de que en esa expedición Se habla de y de las naciones que ardieran las subidas es uno de ellos lo bueno de esto es que que que la gente se dé cuenta que con muy pocos medios pero con mucha voluntad y y se puede hacer se puede salvar a la gente se puede salvar a mucha gente se puede hacer mucho bien Iker y lo que hay que hacer en esos casos no es no mirar para otro lado y no es indiferente a la injusticia sufrimiento humano y hace algo y eso es lo que estas personas lograron hacer y también se la recuerda en en esta magnífica exposición usted cuando era niño como

Voz 0772 18:00 contaba su padre si hablaba no lo desconozco en la familia en el entorno más cercano de estas vivencias que él había tenido en en primera persona de todo el horror de la guerra de de heroicidad no de haber salvado a más de cinco mil personas como lo contaba a sus hijos

Voz 0288 18:16 bueno pues él él la verdad es que que que no quería nunca presumir de estorbaba entonces por lo general hablaba alaba el tema y cuando alguien de preguntada específicamente sino pues no era un tema que para la cómo me la familia in yo creo que esto se debe a primero a no querer presumir el tema I II se debe también a que cuando tú has vivido cosas tan duras y tan trágicas como puede ser el todas las noticias que que vivieron los la comunidad judía en Budapest cómo los mataban como los por ejemplo les les ataban uno al otro y los tiraban a Río con con una persona con un tiro de otros ahogaba porque estaban atados a los convoyes que salían cuando estaba perdiendo la guerra en vez de usar los trenes para para intentar movilizar a militares los usaba para transportar el último reducto que había en muchos judíos en Europa a los campos de exterminio no entonces entonces esas cosas te marca muchísimo son momentos muy tristes muy muy malos muy muy muy injustos ir yo creo que que el ser humano tiende a no creer recordar esos momentos malos de hecho tuvimos una ceremonia muy interesante en Naciones Unidas en donde nos juntamos los descendientes de de los salvadores con los descendientes de los salvados in esto fue lo dice ahora una vez a la mujer de Kofi Annan que es una Wall en ver que Wall empezaron diplomático sueco que estaban Budapest y también haciendo la labor que padre e amigos y corroboraron juntos y bueno estaba casada con cofia la no entonces y el comentario que tuvimos todos después de hablar entre conocieron estar es que ni lo Salvador es hablaban de este tema solo todos salvados preferían en obviar de recordar esos momentos tan duros

Voz 0772 20:24 escuchábamos al principio el el testimonio no de

Voz 7 20:29 el tengo que he notado de Qatar que cuando su familia llegó a ama a Madrid

Voz 0772 20:36 la cría apenas un año sí que lo estuvo buscando a la familia de de tu padre Ángel Briz para para darle las gracias no eso también es un bonito gesto no

Voz 0288 20:45 ETA hizo un detallado por su parte ha hecho pues sabemos desde hace muchos años muy amigos y queremos muchísimo a la familia y eso pues no sé pues es es impresionante es un ejemplo de cómo una familia que un momento dado vivió circunstancias tremendamente trágica Se pudo sobreponer tan rápidamente no de ejemplo para todos los gustos