“Nos echaron de una terraza de Benidorm por ser españoles”

Voz 0313 00:00 es un actor archiconocido hemos invitado a asomarse noventa en La Ventana porque lo colgó ayer en Twitter lo tuvo hay un ratito describió una cosa además como de forma muy esquemática muy sencilla Exterior noche terraza de un bar de copas camarera dos puntos igual os parece un poco fuerte lo que voy a decir pero nos podéis sentar aquí siendo españoles Benidorm Alicante España dos mil dieciocho rica

Voz 1 00:21 para Gómez buenas tardes hola muy buenas tardes mío cómo estás bien bien dando un paseo aquí enfrente el mar pero si Josep sigues en Benidorm entonces hombre sí sí escucharan de un bar no de la pradera me he cruzado me cruzaba una entente que es una isla marca si sí estoy dando un paseíto ahora frente al mar ya me vuelvo estatal para seguir trabajando ya Madrid

Voz 2 00:50 oye Ricardo vio da un poquito el titular el la la explicación esquemática que tuvo ofreciste anoche en en Twitter pero qué paso estaba muy lleno

Voz 1 01:01 estaba así dijo prácticamente había dos personas estaba yo andando con con dos amigos que hemos venido aquí a pasar el puente inhala aire cuando yo iba hablando por teléfono y le dije has iban un poco más que hay ahí vamos a vamos a combinar es una copa sí vale eso ellos se sentaban yo seguí hablando por teléfono enfrente pasan treinta segundos les fija Alice in liven que hacéis que entonces la tía salió es excusándose oye disculparme de verdad ha generado alguna bronca que otra es que eso digo pero que pasa no no es que aquí españoles no sé pues si era un padre inglés llamaba Texas coyotes o algo así

Voz 3 01:42 sí es muy bueno muy positivo examinen adelante los primos hermanos tal vez no

Voz 1 01:51 sí sí bueno eso nos dijeron me dijeron así que nos dejaron y al final no nos retiramos logramos retirada

Voz 1546 01:59 haber sido que el camarero en cuestión era camarera camarera velando por nuestros salud peor fue tienes las caras no ya de bebido sí habrán pensado a cuidar los paisanos

Voz 1 02:11 no no no no vamos a la que eran las dos y cuarto Juan con todavía no nos hemos tenido posibilidad de coger este Estado que comentar mayor

Voz 2 02:23 bueno la verdad es absolutamente sorprendente no puede el reservado el derecho de admisión Ricardo de viento te puedes ver perfectamente perfectamente digo que eso no se puede hacer además vamos si hubiera un letrero todavía sería peor porque

Voz 4 02:42 eh donde ilegal no de directamente

Voz 2 02:44 pero no se otra con amigos de ésta

Voz 4 02:47 mañana de de de de Palma de Mallorca no sé qué hay

Voz 2 02:49 Ares donde van básicamente alemanes pero eso no quiere decir que tú no puedes entrar osea Jesús no había pasado nunca la camarera por cierto era era inglesa

Voz 1 02:58 no no no no era era española yo no sé si no sé muy bien si me atrevería a decir pero tenía un acento parecido hago como Murcia yo no sé muy bien pero sí sino además fue bastante divertido como nos ha cómo abordó bueno os va a aparecer un poco fuerte sí pero como yo creo que la pobre con más vergüenza de seguir las órdenes que que otra cosa claro

Voz 2 03:21 el Foro Ricardo tienes ahí a una idea para yo qué sé para una comedia para acoplar a pocos días

Voz 1 03:27 es eso el que quiere meter desde luego esto no se vamos todo el sentido del humor porque porque no lo podía no voy a ser de otra manera pero pero fue bastante estuvimos bastante rato comentando el tema desde luego

Voz 1546 03:38 bueno es lo lo expuesto ha sido pues mire mire señorita me han echado es mucho mejor

Voz 5 03:47 ella teoría mentiras

Voz 3 03:52 los Ricard soy amigo un abrazo muy grande