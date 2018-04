“Tenemos un pacto de Estado pendiente de materializar y ejecutar”

Voz 0313 00:00 Inmaculada Montalbán buenas tardes buenas tardes Inmaculada Montalbán ex magistrada y expresidenta del Observatorio de Violencia de Género del del Consejo General del Poder Judicial juez yo siempre que ocurren casos estos Nos preguntamos lo mismo damos la vuelta a lo mismo las órdenes de alejamiento cómo se garantiza cómo se protege yo sinceramente no sé por dónde empezar

Voz 1 00:23 bueno pues si me permite yo voy a empezar diciendo que efectivamente no es número más Siria es una vida arrebatada ahí las instituciones tenemos que reactivar el compromiso institucional y tenemos un pacto de Estado pendiente de materializaría ejecutar verdad cuando hablamos de las órdenes de alejamiento no son un mero papel no hemos avanzado sí que tenemos que hacer las más eficaces y la experiencia ha demostrado pues varias cuestiones en primer lugar que hay que hacer órdenes de alejamiento de un mínimo de protección de un kilómetro que hay que también instalar únicos que a la alarma cuando el denunciado entrar en el perímetro de seguridad de la víctima no

Voz 0313 01:11 no a todas las todas las órdenes llevan aparejada un un uno aparejado un sistema de control telemático no todos no

Voz 1 01:18 no precisamente de las medida el pacto de Estado mejorar el sistema técnico de instrumento de vigilancia electrónica lo que decían los brazaletes e instar para que se fomente su uso a partir de los supuestos de riesgo medio es decir que tenemos que reactivar este instrumento tecnológico que permite saltar la alertas cuando hay un quebranto porque hacer es lo quebranta producen también por el que la mujer en el ciclo de la violencia de género menea sabes Picos de sumisión donde se pueden encontrar entonces es necesario que tenga activos la medida de protección en estos casos no por eso digo que es ciertamente aunque nos duela pero tenemos que seguir como hacemos esta tarde lamentándose condenando a las víctimas de violencia de género y seguir trabajando para erradicar la causa última que está la desigualdad

Voz 0313 02:21 estaba pensando magistrada que uno de los asuntos más peliagudos más complicados joder más complejos es su trabajo debe ser valorar el nivel de riesgo en el que se encuentra una mujer que ha sufrido malos tratos no que o cómo cómo define una lo que es el nivel medio de peligro nivel alto nivel Jo debe ser muy complicado

Voz 1 02:40 es muy complicado pero es cierto que tenemos protocolos realizado por persona es el TAS en donde han intervenido pues psicólogas policías para determinar los distintos niveles de riesgo evidentemente son hay riesgo cero verdad y hay que ir perfeccionando lo paulatinamente por eso hay indicadores pues como pueden ser el antecedente como puede ser la tenencia de armas como puede ser el carácter del agresor en fin hay muchos elementos que nos pueden indicar un nivel de riesgo hay que perfeccionar los por eso tenemos que seguir a trabajando e implantar este pacto de Estado que parece que no tenemos internado indica que citamos medios y recursos para seguir trabajando y evitar este tipo de tragedias

Voz 0313 03:32 oiga Inmaculada aprovecho que ahora tengo en antena es que llevamos una secuencia de muy poquitos días que empezaba el jueves con la difusión con el conocimiento de la sentencia por el caso conocido como de la de la manada eso fue el primer paso es segundo paso fue la ola de indignación civil ciudadana que en fin volvía a sorprender a propios y extraños porque algo está cambiando en este país tenemos en fin el el tercer acto de de esta obra con las palabras del ministro de Justicia que dices hombre se puede criticar la sentencia aquí lo hicimos duramente con argumentos con profesionales con juristas etc etc con un ministro que llegue lo que ha dicho no sé de todo esto Inmaculada qué conclusiones saca usted

Voz 1 04:11 pues yo la conclusión que saco es que se ha reactivado la presión social la dignidad de la mujer es es algo sagrado y que tiene que ser protegido institucionalmente esto es la voz de la sociedad civil y todo todos los servidores públicos tenemos que estar atentos a una voz razonable que que pide que se garanticen los derechos en mi opinión estamos en una nueva etapa donde efectivamente tenemos que fortalecer unos responder garantizando de manera real los derechos

Voz 0313 04:51 y eso de que un ministro de Justicia ponga la diana en un juez concretó

Voz 1 04:56 bueno a mí eso no me parece bien yo creo que que ha valorado las declaraciones del ministro porque yo no la conozco de primera mano no pero yo creo que cada institución debe hacer su trabajo también pues la sociedad civil también manifestarse en el sentido de hacer una crítica de las resoluciones judiciales a través de del análisis de los razonamientos de estas sentencias como se ha hecho cada uno tenemos que hacer nuestra labor ir sin duda el sistema funcionara ahí al final pues establecerá una decisión que esperemos justa