Jordi Cruz: "La pizza con piña es una maravilla"

los Moya además hoy hoy lunes es el día de las tres España la que está en paro la que hace puente en la que finge trabajar somos nosotros habitualmente todos los lunes todos los lunes una legión de políticos acude a radios y televisiones para inundar nos con su sabiduría compiten en algo que ahora se llama relato pero que antes se llamaba milonga ahora se dice mucho ahora se dice mucho a ver qué político domina el relato o incluso les llevan politólogos por eso van tantos políticos y políticos hablar a radios y televisiones pero como hoy es lunes de Puente no han ido mucho no esto nosotros lo notamos porque hay un descenso del pluralismo

Voz 1704 02:10 hablaba jaimas

Voz 1296 02:11 ahora mismo es una enfermedad de la política cuando tienes el blairismo alto la política colapsa mismo es la política algo que el colesterol el corazón hoy es un día de Blabla abismo bajo medio puente no hay casi nadie alargar milongas dicho en fino a competir por el relato pero al que le ha tocado ha dicho yo voy y la lio parda sí ha sido el ministro de Justicia Rafael Catalá mosqueado por tener que trabajar el lunes de Puente la Alia o parda el viernes pasado en Hora Veinticinco el ministro se manifestaba sorprendido con la sentencia sobre La manada pero decía esto en cuatro segundos

Voz 1764 02:55 yo como mi justicia como puede imaginarse lo primero que digo es el respeto

Voz 1296 02:59 esto hoy lunes en una entrevista en la Cadena Cope ha dicho que uno de los jueces del tribunal que juzgó a la manada tiene un problema y que todos lo saben son cuatro segundos también

Voz 1764 03:09 todos salen todos saben que alguna persona tiene algún problema

Voz 1296 03:14 todos saben que alguna persona que es juez en ese tribunal tiene algún problema más llamativos lo que ha dicho a continuación que no sabe exactamente qué problema es pero que lo ha huido lo sabe de buena tinta y que todos los saben

Voz 1764 03:28 no lo conozco con detalle tampoco sería razonable hablar de cuestiones personales pero insisto Don Carlos todos lo saben

Voz 1296 03:36 todos lo saben no sería cuestión de hablar de cosas personales dice en todo momento se refiere al juez que con un voto particular era partidario de la absolución en el caso de la manada luego sigue diciendo el ministro que él no quiere descalificar sólo que el juez tiene algún problema yo no he dicho nada

Voz 1764 03:53 no descalificaba personal porque no le conozco personalmente yo le digo que a mí me han dicho que es como una persona que ha tenido algunos expedientes que tiene algún problema

Voz 1296 04:02 más bien muchas cosas aparte de toda consideración lo grave lo lo cómo decirlo

Voz 5 04:11 débil ministro

Voz 1296 04:16 dice que todos lo saben porque si todos lo saben el ministro de Justicia está acusando a los jueces de ocultar un problema personal de un juez está acusando al CGPJ de incumplir con su obligación a sabiendas no a sabiendas a sabiendas que a sabiendas que hay un problema no actúa hoy hemos conocido que la Audiencia de Navarra había solicitado al Consejo General del Poder Judicial que se inspeccionar este fue todas las asociaciones de jueces y de fiscales han pedido la dimisión del ministro por el ataque personal a un juez en política no ha sido exactamente así la portavoz parlamentaria del PSOE Margarita Robles dice

Voz 8 05:01 que el ministro dice lo que dice porque sabe lo que dice

Voz 1296 05:04 cuando el ministro Catalá dije lo que hizo

Voz 8 05:06 estoy segura de que lo dulce porque sabe lo que dice

Voz 4 05:09 no bueno

Voz 1296 05:12 es un poco desconcertante y encima para más desconcierto los pensionistas de Bilbao hora por pensionistas hora por bilbaíno se manifiestan hoy después del acuerdo para subir las pensiones que no nos engañen mal que no lo decía no había dinero y ahora resulta que aparece lo que en lugar de salir a la calle para dar las gracias al Gobierno como ha pedido el Partido Popular la semana pasada los pensionistas salen a la calle para pedir explicaciones por el engaño como dijo el bigotes que es lo que falta en España

Voz 9 05:50 María

Voz 1136 05:57 qué no falta nunca son las twiterías

Voz 10 06:00 cómo dirigir sus compañeras compañero a los las temidas tenía primaveral empieza a causar estragos al menos en hombre al agua define en tres palabras flojo muy fiel a sus principios o eso parece un ejemplo Nos lo da ser tan

Voz 11 06:17 lo que está claro José Luis es que vivimos en una sociedad en la que es necesario llamar a las cosas por su nombre me llama José Andrés lo que sea

Voz 10 06:26 pues con una conversación costumbrista callejera a cargo de que perra más bonito o como se llama homeopatía acariciarlo claro almacenará a nosotros también nos ha pasado esto que describe evocador

Voz 11 06:40 ves el cartel Parking exclusivo clientes imaginas algo exquisito especial cuando en realidad es un descampado de mierda al lado el súper

Voz 10 06:49 si acabamos las tutorías con un tuit de ser Doni moco

Voz 11 06:51 día Puppy que significa anodino en lo que se llamaba Petit Suisse cuánto sabes

Voz 10 07:04 después después de las Twitter

Voz 7 07:06 Trias

Voz 14 07:09 bueno

Voz 1296 07:12 es el mundo

Voz 1981 07:14 una mujer cambia de hacer al ver que se estaban acercando a unos juzgados

Voz 0573 07:18 cada vez más españolas temen ser juzgadas a plena luz del día

Voz 1981 07:22 Iniesta dejará al Barça para iniciar su carrera de futbolista en solitario

Voz 0573 07:26 pero el fútbol tiene Iniesta contará con Iniesta la portería Iniesta la defensa Iniesta por las bandas e Iniesta en la delantera según confirma el entrenador Andrés Iniesta

Voz 1981 07:36 Corea del Norte y Corea del Sur celebran su reconciliación limpiando una paella gigante con Fairey

Voz 0573 07:41 el milagro antinuclear dice el eslogan de la marca de detergente

Voz 1981 07:47 una tienda cumple setenta y siete años en liquidación por cierre

Voz 0573 07:50 el cartel de últimas unidades ya está descolocado por los rayos del sol y desde que decidió cerrar el negocio ha ido pasando de padres a hijos

Voz 1981 07:59 el meteorito que mató a los dinosaurios vuelve a la tierra que sospecha que se dejó formas de vida por destruir

Voz 0573 08:05 sigue habiendo mucho jaleo por ahí dicen pedrusco

Voz 1981 08:09 la policía busca un nombre con una media en la cabeza acusado de atracar un millón de bancos

Voz 0573 08:14 sus atracos tienen su sello personal porque siempre entra gritando esto es un atraco impide a la gente que se tumba en el suelo

Voz 1981 08:21 aprovecha un viaje en Metro para ducharse cortarse el pelo y maquillarse

Voz 0573 08:25 como aún quedan dos paradas aprovechará para hacerse la depilación brasileña dos de cada tres españoles creen que saben hablar italiano cuando el italiano perfectamente sí o qué cosa dicen

Voz 1981 08:41 una chica lleva diez años alimentándose exclusivamente de lo que prueba del plato de su novio

Voz 0573 08:46 con su dieta consistente en no pedir comida ha engordado ya diez kilos

Voz 1981 08:51 Mariano Rajoy admite que él no preside por la noche porque le da miedo

Voz 0573 08:55 los datos muestran que de doce a cinco de la madrugada el producto interior bruto alcanza máximos históricos

Voz 0230 11:23 asociaciones de fiscales y de jueces piden la dimisión del ministro de

Voz 1296 11:26 dice Rafael Catalá que también fue reprobado

Voz 0230 11:28 en su día en el Parlamento tiene el récord del mundo de falta de apoyos el ministro con menos apoyo del mundo a partir de la sentencia sobre La manada es verdad que hubo muchas críticas muchísimas políticas y ciudadanas muchísimas el presidente del Poder Judicial se quejó de las quejas políticas y el ministro de Justicia dice hoy en la COPE en la Cadena Cope en una entrevista con Carlos Herrera que les sorprende escuchamos primero diecisiete segundos

Voz 1296 11:52 y luego me sorprende

Voz 1764 11:54 sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso pues que cuando todos saben todos saben que alguna persona tiene algún problema incitación de singular que el Consejo no actúe y que luego se producen resultados singulares pues yo creo que eso se podía haber evitado

Voz 1296 12:11 entonces bueno vamos por partes el primer ministro se sorprende

Voz 1764 12:14 IU me sorprende sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso

Voz 1296 12:19 sobretodo entre miembros de la carrera que conocen el caso que caso el caso del juez que tiene un problema

Voz 1764 12:24 pues que cuando todos saben todos saben que alguna persona tiene algún problema ilustración de singular

Voz 1296 12:32 dice el ministro que el Consejo del Poder Judicial tenía que actuar

Voz 1764 12:35 que el Consejo no actúe

Voz 1296 12:37 esto tiene consecuencias y que luego se no

Voz 1764 12:39 o singulares

Voz 1296 12:41 que se podían haber evitado pues yo creo que eso supone

Voz 1764 12:43 el evitado entonces tenemos lo que dice el ministro

Voz 1296 12:45 pero el Consejo del Poder Judicial ha incumplido con su obligación ha permitido que un juez con su capacidad de juzgar limitada dice el ministro participe en una sentencia que se considera justa tiene que haber algún tipo de malentendido porque aquí sobra uno de los dos o el ministro

Voz 1136 13:03 presidente del Poder Judicial es uno de los dos

Voz 1296 13:06 no cabe en el pueblo no se sabe qué problema es pero en Navarra lo saben

Voz 1764 13:11 insisto en el en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ahí en Navarra conoce muy bien esta situación el Consejo tendría que haber actuado preventivamente

Voz 1296 13:20 cómo será de de de de podríamos decir de delicada o de bestia la situación creada por el ministro de Justicia que su colega el ministro de Interior José Ignacio Zoido ha pasado corriendo ante los micrófonos diciendo lo sé no sabes qué me habla me hablan

Voz 10 13:34 no

Voz 1296 13:34 no lo ha dicho el ministro de el competente en el ramo cómo no comentar al respecto pero el ministro del ramo de que Ramos

Voz 19 13:45 el Che

Voz 1296 13:53 hay que hacer una lista de las cosas de las que no sabe el ministro del Interior la imagen de la Justicia española en el extranjero durante los últimos meses no está siendo positiva no eh os acordáis de que intentamos enviar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a un señor que tenía ciertas dificultades con el inglés eh luego el Gobierno en un hábil giro de prestidigitador envío ese mismo Tribunal de Derechos Humanos a una juez que había escrito algunas cosillas sobre homosexualidad que generado ciertas dudas sobre de qué lado de los derechos humanos estaba un tenemos algunos tribunales europeos preguntándose si en las acusaciones del delito de rebelión hacia los independentistas catalanes nos estará exagerando tenemos al Gobierno discutiendo con los jueces sobre si hubo malversación más logros recientes de la imagen de la Justicia española las esta sentencia judicial de la manada que ha dado la vuelta al mundo y ahora el ministro de Justicia español diciendo que bueno que es normal porque el juez tiene un problema el poder judicial lo oculta mí no ciudadanos a través de su secretario general José María Villegas ha criticado que el ministro señala el juez

Voz 21 14:59 podemos no estar de acuerdo con con las decisiones judiciales podemos comentar las podemos criticar las pero lo que no se puede hacer es señalar a los jueces personalmente como está como ha hecho el ministro iraquí decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer al Consejo General del Poder Judicial

Voz 1296 15:18 no lo puede hacer el ministro señalar dice José María Villegas es verdad que esto de señalar a veces bueno

Voz 1136 15:24 sí unos lo hacen de hoy pero bueno lo hace mucha gente

Voz 1296 15:26 este fin de semana ha creado una cierta polémica Albert Rivera porque un periódico ha difundido las fotografías de los nueve maestros catalanes acusados por la Fiscalía de Delitos de Odio por humillar a hijos de guardias civiles en las aulas y Alvia Rivera desde su cuenta de Twitter red difundió esas fotografías esto lo hace Albert Rivera no lo hace ningún líder político en España tal vez vamos hacia ese estilo nuevo de estar señalando los unos a los otros estamos todos con el dedo arriba no tal vez ese es el futuro y quién quiera llorar que se busca un armario una universidad de Estados Unidos crea un armario para llorar por los exámenes lo cuenta nerviosos

Voz 22 16:04 así es una noticia que hemos encontrado esta mañana en el país es una iniciativa que ha puesto en práctica una alumna de la Universidad Salt Lake City en en el Estado de Utah desde el domingo pasado veintidós de abril hasta el próximo dos de mayo todos los estudiantes podrán encerrarse para calmar este estrés están en el centro de la biblioteca situado el armario entonces en cualquier momento

Voz 1296 16:21 si sientes que tienes que llorar pues te levantas

Voz 22 16:24 en Martha's el interior está forrado de negro lleno de animales de peluche para poder entrar hay que cumplir cinco reglas una tocar antes de entrar por si acaso está ocupado al entrar de uno en uno no puede haber más de una persona permanecer un máximo de diez minutos buenos aún apagar la luz antes de salir luego compartirlo en las redes con un específico que es Krahe Closer You View de esta manera pues Miller que es la persona que ha hecho esta iniciativa pues puede analizar un poco cómo funciona si está sirviendo nuestra sirviendo muy bien

Voz 1136 16:57 siento muy bien venga señores es un poquito de Tele con este

Voz 24 17:09 el hay hoy voy de música

Voz 25 17:12 hombre claro es que no hagan hablando

Voz 24 17:14 la verdad es que no pierde mañana en el Palacio

Voz 26 17:19 nos acercaba el Festival de Eurovisión que se celebrará en mayo en Lisboa bueno os acordáis conocimos la canción en español sonaba así pues ahora ya hemos conocido en inglés porque la presentaron en un concierto especial que hicieron con amigos Isona sino una más

Voz 27 17:37 a cada vez que mi hijo y a su muy

Voz 28 17:50 el venir a

Voz 4 18:05 pero hombre no pero está bien

Voz 29 18:13 en español que cabemos a en inglés no todas lo aceptan en cambio sí

Voz 4 18:16 no no no no no no de Remedios Amaya

Voz 1704 18:25 May Bowles venga a Pedro el Broadway de esta semana en que estamos aquí este fantástico lunes de puente verdad dónde íbamos a estar mejor que aquí un saludo a Isaías Lafuente por ejemplo íbamos a estar mejor que aquí en una casa rural de Navarra tomando un chupito de después de comer con nuestros amigos un delicioso chuletón claro aquí mejor la verdad que el punto de mayo en algunos casos muy largo mi hija por ejemplo

Voz 30 18:57 he querido en Madrid conmigo por cierto que bien eso no tiene Cole ya hasta el viernes el jueves hasta el viernes no va al cole pero no no el viernes si eso no es no el jueves no eso no es un puentes una excedencia mi hija se ha cogido una excedencia directamente

Voz 1704 19:15 yo de todas formas os quiero animar a los que estáis currando porque currar en Puente tiene sus cosas buenas por ejemplo no hay atascos oye hemos ido fluidos por las carreteras de nuestras ciudades y a los que sí que se han ido de puente les está haciendo mal tiempo y eso quieras que no poquito a reconforta además podemos dedicarle una canción a todos los que no nos oyen que no pase absolutamente nada no

Voz 1296 19:34 no

Voz 2 22:15 sí

Voz 44 29:05 Jordi Morata

Voz 4 29:06 tardes estamos que different

Voz 1136 29:09 con es un cocinero yo creo que un cocinero eso es bueno no lo sé todos empezamos un poquito y no lo sabes tú yo me considero un cocinero que me encanta cocinar como mucho empeño y al final un cocinero es esto es como lo sumida el el sumidero es un borracho con carné joven

Voz 7 29:26 a todo esto hace días pues más profesional no

Voz 0313 29:35 el que el que te vende un marmita Cosin que lo sea

Voz 7 29:39 a ver como yo lo esperado esto es como lo vamos a ver en equilibrio

Voz 0573 29:46 una buena tónica no limón ni magia ni poesía ni de vino ni hierba ni no

Voz 1136 29:54 no ignoramos si luego con según que cosas de la comprendería no

Voz 0313 29:58 oye Yordi el Master Chef que empezó la semana pasada es el número lo sea con toques el trece no contando los tres formatos el cheque si se sí Celebrity el exacto exacto trece después sigues teniendo ganas sigues aprendiendo te siguen motivando los concursantes

Voz 1136 30:14 bueno esto es como lo de la cocina yo creo que es un mundo estable que no se acaba nunca hay que la motivación no pones tú de que tú tienes que reinventarte estar motivado si te gusta pues tengo la suerte de que de que entonces la cocina de que realmente donde se que me voy a sentir realizados en el mundo de la cocina porque aparte es de largo recorrido pero si falla un equipazo que que se lo curra mucho para que temporada tras temporada haya pruebas nuevas sabía nuevos concursantes por lo tanto no es un es un formato muy estandarizado pero que siempre es diferente y en el que tú vas evolucionando también sea del que salía la primera temporada iba peinado como plancha

Voz 7 30:50 ahora

Voz 1136 30:51 quince y quince kilos menos hay gente que me dicen que incluso soy guapo imagínate sea es una cosa de locos por lo tanto hay una evolución y creo que me sirve sobre todo para una timidez que tenía dentro de que es esta transformando en otra cosa

Voz 0313 31:05 son también clara de los concursantes

Voz 1136 31:08 por ejemplo a la hora de protestar mira bueno involución a la primera idea me quedé sorprendido

Voz 45 31:13 no me refiero porque no hay trabajo

Voz 29 31:16 esperas estaban cocinadas tan cruda que el puré había puré de plátano

Voz 45 31:22 cree plátano hilo yogures que te sobraron y no sé qué como plato de cocina serio y con rigor a mí no me lo parece he visto júnior aquí con un poquito más de chispa

Voz 29 31:31 Victor estos poniendo caritas como que no es todo acuerdo parte de mi plato también tiene cocinado como los otros yo aprovechado el calor de horno para cocinar muchas cosas que mis compañeros seguramente también han usado tú platos las nada escucha y aprende porque es lo mismo un plato roto lo quería decir de niño pequeño Escucha aprende hizo que lo mejor de ti pero no disculpas tonterías gracias

Voz 7 31:54 gracias definió una cosa

Voz 1136 32:00 si esto es lo que estamos aquí en La Ventana para pedir disculpas porque ahí está viendo el programa iPS de Calella aquí te has pasado quiero pedir disculpas a los niños pequeños

Voz 7 32:10 mucho más que ese plato

Voz 1136 32:12 Víctor que yo le tengo mucho cariño que muy buen chaval Víctor pero que eran tres fruta más pues el plazo a partir de casa yo yo yo escuchando escuchaba Xavi Puche igual también a mí no me gusta nada en el caso de Victor peca de inocente porque parece mentira que no conozca el jurado Masterchef porque él es es muy voluntarioso y le mete mucha muchas ganas su idea es muy buena luego la materializa Le queda un fiasco ya te lo dice hombre que yo tenía muchas ganas y mira al otro no tu plato en la era de cinco años calientes ya está habéis ganado el jurado también opinó yo me dulcificado tú si no lo que que al principio yo soy soy muy muy pequeñito a mí me dice Jordi hay que hacerlo bien me considero un buen profesional yo entendí que tenía que ser pues muy duro muy chungo en las primeras ediciones ahora me conformo con decir la verdad y con Icon intentar traspasar ese rigor si cliente que paga esa tensión que hay una cocina que el plato de Master Chef no lo es pues ese reloj queda presión y el jurado somos los únicos que que somos la realidad de la cocina no yo intento ser serio y tiquismiquis como si en mi cocina sin ser un cabroncete que eso es diferente

Voz 0313 33:23 Lorente hoy hay ayer la expulsión de la de la abuela de Loli

Voz 4 33:27 por por por el otro

Voz 0313 33:29 eso eso es son muy bonito no fue decir tú le coge por trufas unos compañero ha quedado si luego no lo reconoce

Voz 7 33:36 a ver si fuentes yo creo que fue lo de menos el despiste todos sabemos que la cremas si no

Voz 1136 33:42 despiste de fondo es que es un caos te pones muy nervioso realmente que cocinar en Master Chef para darse cuenta de que todo eso es verdad de que te pones de los nervios de que es muy complicado se puso nervioso el problema fue que el trabajo fue malo fue el peor de trabajo y eso se merece la expulsión oye quién ha ganado más Master Chef que no tengo yo la cuenta pero tú a qué te refieres a quién haga quién es quién

Voz 0313 34:06 además a los que ganan a ver porque sólo lleva he contado vosotros no no no no no no no no

Voz 1136 34:11 si te refieres a las pues de Exteriores de quién gana más Exteriores voy a Pepe le ganó en todo

Voz 7 34:16 no te lo claro que te lo has ganado

Voz 1136 34:19 el extractores campo a todo se lo hemos hecho algo bueno hubo una tirada en paracaídas que no se ha tirado porque son Caleta también

Voz 7 34:28 ha llegado la Liga o la Champions ya lo hemos dicho cuatro veces pues eso ganar todo el rato lo que pasa

Voz 1136 34:37 es que él es un vacilón y tiene ese humor castellano manchego que te vacila gira la tortilla aprovecha que yo soy un iluso y eso me llevó me hace enfadar y se ríe de mí

Voz 7 34:46 pero yo legaron todo es ir reflexionando no oye

Voz 0313 34:52 que haya cada año cada temporada miles y mire este año ha sido cuanto más de veinte mil veintitrés mil esto esto que y que ya es una tendencia consolidada para la gente que os dedicáis a esto y que lo habéis hecho posible alguna manera que supone motivo de satisfacción au algo que de verdad nos llega alguno de los concursantes tú tú lo llevaría a alguno de tus cuatro restaurantes

Voz 1136 35:11 me lo acabo de de para bueno para decirle que venga a currar así no tarde mucho que tengan hueco sí sí sí porque hay gente que realmente está motivada tengo que decirte que gran parte de la gente que pasa por ser el ochenta por ciento la cocina o el mundo de la gastronomía es su vida a día de hoy

Voz 0313 35:25 pero el paso de de ser un cocinero aunque sea es bueno e aficionado a meterte en un equipo profesional hostiase eso tiene que ser complicado no no no no no porque mira yo tengo

Voz 1136 35:34 la casa donde donde donde polémicas a parte del tema de los becarios siempre decía así que que entre dos meses alguien que entra se transformen Un buen cocinero por dónde metemos quien le metemos mucha información y es un sitio para aprender maravilloso y lo sigo repitiendo y sigo insistiendo en ello al cocinero que venga mi cocina en un mes pasa a ser un tío que sabe de qué va esto que salen que mundo está teniendo un montón cuando un aspirante es bueno no ha tenido buena suerte en el programa nervioso por mil cosas yo les digo vente a la que en un mes eres cocinero eso es la verdad más grande ahora que has mencionado llevas que son

Voz 0313 36:11 seis meses con la tercera estrella como con páginas todo Too Late

Voz 1136 36:14 L la exigencia que era tener la tercera estrella Michelin más se ha portado muy bien pero yo les dije mirar siempre intento estar en el restaurante espera ahora con la tercera más lo arreglo pues mira yendo a grabar a cinco la mañana a las cinco de la tarde para restaurante otra vez si eso se hace con horas dedicando todos los días de la semana todas las horas que contienen trabajo con la trayectoria que lleva Jordi que alguna vez lo hemos comentado y restaurantes en plural del Master Chef libros fama tras a China Un día como Iniesta para que a veces no no no para nada yo sí que algún momento tendré que descansar un poco al médico ir al dentista estás cosas de todo hijo de vecino Adrián bastante bien ahí sí pero yo disfruto mucho trabajo me siento muy realizado y aparte pues la gente que está conmigo que son el eje de mi de mi vida pues que estén todos contentos estos flecos me llena mucho pero mientras pueda ahí estaremos considera que ha llegado a la cima o quiere seguir subiendo más la cima

Voz 7 37:18 el camino estamos

Voz 0313 37:21 venga tiempo de rueda de prensa que pregunte todo quisque del primero Xavi por alusiones la voz piensa que puedan ser piñas una delicia o una barbarie

Voz 1136 37:34 a la la pizarra tropical tu una piña tropical sientes que con jamón ciento mí pararía es un dulce salado maravilloso una cosa exquisita estamos viviendo España Abel entiende me dependerá de lo bien ejecutada que no esté colapsado el concepto de la piña dicha Pina el Jabal sí pero hay que seguir funcionando

Voz 7 37:56 bueno pues ya tenemos titula uno de una burgueses mala

Voz 1136 38:05 qué te pega de de no una hamburguesa con me mira me cuadra más en la bicha que en la hamburguesa la

Voz 30 38:13 estoy de acuerdo pero no me en la fruta no vengo aquí con Piñana buenísimo oye Jordi yo te quería preguntar llevas trece ediciones de Masterchef ese son muchísimos programas has probado muchísimos platos normalmente lo que se ven pantallas que lo masticar otra gays

Voz 0313 38:30 alguna vez has hecho como yacían acomodar del cole te la saca de la boca tras metió en el bolsillo porque eso no había Dios que es el otra no

Voz 1136 38:36 a esta se profesional siempre hombre pese a que las materias primas son de primera calidad garra como para que te entrar sin partiendo de esa base tiene que ser muy torpón para que eso realmente este malo sea puede tener menos gracias a simplón pero receta mala mala mala mortal

Voz 7 38:54 las de Pepis Samantha a otro titular oye

Voz 1136 38:59 ahora ante Master Chef en Madrid ahora no dentro de poco dentro en pocos días yeso que sea una carta del de concursantes au cómo irá a ver si podemos Chipre es muy amplio tenemos unos culinarios de diez que son los que están recuperando las canteras de estas platos del jurado también porque no se abrirá con mucho cariño yo pues un en el Masters es donde por ejemplo cuando el día ocho creo tenemos que viene pronto pronto pues si una semana hacemos un plato X en Master Chef pues los culinarios otro Brühl lo podrá aprobar la gente bien en los bienes

Voz 7 39:33 digamos come gambas lo vais a de restar

Voz 1136 39:36 sí que sí tengo claro es que sólo haremos platos que funciona fallidos no hacemos sino tengo más preguntas Toni

Voz 1296 39:43 así como en el almuerzo y en la cena se ha llegado ya a un grado de sofisticación muy notable en cambio el desayuno yo creo que tiene recorrido como se puede complicar un desayuno sin gastarse mucho dinero

Voz 1136 39:55 no han hecho cositas luego el llamado en manera no sí que intenta hacer innovaciones en un desayuno yo tengo trabajo un hotel también por lo tanto te puedo contar cosas de desayuno de críticos Laurie yo creo que sí sí puedo Quintanilla eso no bueno oye mira en Cataluña tenemos que sí sí sí

Voz 7 40:15 señor sí señor Capio entre los ciclistas de conociendo a Pepe no no dudo en que se comería una fabada a las ocho La mañana hay aquí no pasaría nada por lo tanto

Voz 0313 40:28 sí costillitas más preguntas Armani aquí

Voz 10 40:31 las venga pues mira Jordi dime dime dime un plato que que te salga como el culo quiere decir que que que no no hay manera de

Voz 46 40:40 que te salga bien de que no puedas dominar hay algún plato intenta mil veces y no me sale estás mirando siempre un talón de Aquiles juzgarlos que se desarme

Voz 1136 40:52 un talón de Aquiles porque suena aquí lo diga tengo muy pocas virtudes pero soy virtuoso en la cocina y eso no es de toda la vida pese a las matemáticas la restas todo eso me perdí la cocina virtud dije déjate esto que ahí tienes que fallar para acordar de que les mortal la tortilla francesa

Voz 10 41:12 a lo que pasa que no te deja

Voz 1136 41:14 hace unos días francesa como harías tú quizá Jamal quizá quizá mejor pero esa tortilla o Balada perfecta de media luna Lisa Lisa que es como un rabioso yo tengo mi segundo la cocina David que es que es Messi de la tortilla no te lo juro hacer una tortilla que te mueres y aparte con una tranquilidad y una historia que dices coño haces un corte cito Se abre como raviolis dices aquí le metería una trufa alimentaría no sé esto sería sería la exaltación del hubo una maravilla sólo con un huevo quizás es el plato que me he dejado que no ha acabado de pulir la técnica para hacerlo como considero que se tiene que hacer de Díez la tortilla francesa

Voz 0313 41:50 aquí lo y lo vas a dejar así abandonado lo va a intentar o no

Voz 1136 41:53 sí sí ya está Liz piensa que llevo muchos años saliendo el relato que te acabo de dar ahí lo mantengo una noche no podría acogerá una sartén y hacer trescientas hasta que la cosa salga nítida

Voz 7 42:08 esa es la parte

Voz 1136 42:10 igual más preguntas Íñigo

Voz 1296 42:15 Jordi nos estamos pasando con la burbuja de servir la comida en cualquier cosa que no sea lo que antes conocíamos como plato encima de un tronco de estoy en el suelo directamente quizás en pizarras

Voz 1136 42:29 se está pasando la Peña o no te voy a decir porque sí que es verdad que llevamos un par de añitos en que hay mucho periodista hay mucho que te dice que la cosa está muy circense que parezca Circo del Sol sin agravio porque suele es la maravilla del señor la cosa maravilloso lo saben es lo mismo que la de piña depende no yo tengo hay cositas que las sacamos por ejemplo con una con un falso un pequeño con un plato de una cerámica que parece Polaris dentro metemos una caja de cartón que etapa que pone frágil metemos esa casa de chocolate frágil donde hoy en día que se con menos azúcar que menos si logramos hacer un coste súper intenso de chocolate que es súper ligero nutricionalmente y en muchos aspectos lo llamamos Frágil es un concepto de fragilidad que yo te lo remarca implantado si está hecho como y gracia no es malo que te pongo unos cohetes que de pongo no sé qué que me paso de raya que no tiene sentido es criticable las cosas que no son criticables y amplían el discurso sin ser el protagonista sin que se desdibuje el plato está bien pero todo en su justa medida y creo que se puede llegar a un millón de cosas que ahora toca a eso para mí eso es como decir bueno en El Bulli una época de los cincuenta platos cuarenta y cinco tenían justificantes gente decía que basar abajo bueno no siempre intenta siempre han dos gigantes sí que en algunas técnicas como las que edificación te comía ocho porque la reacción de distinta manera y es lógico como cuando hace más de piedra están las cosas bien hechas y las manchas eso es la lo que tenemos que analizar además también

Voz 0313 44:07 la pregunta de fondo con dieciséis y comer comer es sólo alimentarse o puede también ser algo más cuando vas a un restaurante y aun sin lugar determinado pues vamos yo creo sinceramente que va a buscar algo más osea te alimentas sin duda por supuesto y eso tiene que ser de top pero luego hay más cosas está claro que hay un propio ritmo al de experiencia de todo no claro un producto de un cocinero que tienen que sacarle partido en que potenciarlo

Voz 1136 44:29 transformarlos sin cartel sin cargárselo y a partir de ahí todo lo que se haga en torno al experiencia del acto de ir a comer a casa todo lo que sea para sin moverse de ese objetivo que es que el protagonista que aporte la experiencia mejor bienestar bien hecho está

Voz 0313 44:44 pero hoy la última pregunta para un filósofo para Quique venga aquí que a ver si digo profundo eh

Voz 7 44:50 pues no sé que no lo conocéis que no se peina nunca no que ayer me cortan el pelo pero regular

Voz 0573 45:04 si ayer domingo mi novia mía la pregunta a mí cada vez me gusta más cocinar y menos comer y algún plato que te guste mucho cocinar pero que con es aburrido comer sean muy vertió el proceso pero luego el resultado no tanto

Voz 1136 45:17 pues sí es filosóficos no lo que te recomendaría que separa es las dos cosas porque cuando cocino con tengo pocas ganas de comer es decir durante todo cuando usted no restaurante durante el día mira que debemos mira a punto de jamón del bueno mil cosas que después de un pan de diez cuando esté en el restaurante bueno como porque estoy harto de ver todo eso es llegar a casa cualquier miel

Voz 7 45:41 la policía cualquier guardando cada me la echo la cada encuentro

Voz 1136 45:51 Jordi Cruz muchísimas gracias amigo como siempre