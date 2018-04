Martín Fiz: "Llevo más de 300.000 kilómetros en las piernas"

Voz 0313 00:00 que esto del gen de la competición el gen de ponerse retos y objetivos en la vida es algo que si se tiene difícilmente se pierde nunca y creo que tenemos un ejemplo clarísimo hoy para confirmarlo alguien que haya sido tu ha sido deportista de élite te acuerdas de eso no lo justo

Voz 1546 00:14 sí es visto fotos del sistema electoral pero no

Voz 0313 00:17 a alguien que ha sido campeón de Europa de maratón campeón del mundo que fue cuarto en unos Juegos Olímpicos medalla de plata en los Mundiales Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo Premio Príncipe de Asturias de los Deportes dice poder seguir compitiendo tiene ganas puede seguir ganando pues las dos cosas y lo ha hecho se ha convertido en el primer ser humano indicó ser humano porque en el primer hombre primer podía haber hecho una mujer pero tampoco que gana en su categoría de más de cincuenta años los seis de ellos los seis grandes maratones del mundo que son Nueva York Tokio Boston Berlín cago Illa que faltaba el último el maratón de Londres el pasado día veintidós hiló ganado también los escuchan los estudios de SER Vitoria Martín Fiz buenas tardes

Voz 1522 01:01 buenas tardes qué tal Martín cómo va eso mira ambiente

Voz 0313 01:03 que el estoy muy bien yo me

Voz 1 01:06 yo yo recuerdo a Michael cuando jugaba en el Osasuna era un gran seguidor de de Michael Robinson la verdad es que tú también has visto las fotos Martín he visto fotos y lo he visto jugar en directo a ver si por cierto

Voz 1546 01:18 Martín enhorabuena en Londres dicen que fue el día el maratón más caluroso de la historia del maratón de Londres se mira fijaros

Voz 2 01:25 en el Londres ese día veintidós de abril estaban congregados no

Voz 1522 01:30 mejores atletas del mundo y no lo digo por mí lo digo por él choque campeón del mundo Kenenisa Bekele que lo ha hecho todo una primera cinco mil diez mil IMO Farah que es el atleta que más medallas de oro está ganando el sí en las en las JJOO y allí ninguno de ellos incluso las las chicas también intentaron batir el récord del mundo y ahí nadie pudo batir ninguna ninguna marca sobre el asfalto el único que Mati que batió una marca fue un un sol de justicia que hizo justicia y no mató a todos y luego el Támesis que con ese agua pues el porcentaje de humedad fue muy estoy hizo que nosotros unos nos

Voz 0313 02:06 sí

Voz 1522 02:06 pues que sufríamos mucho pero he pasado de todo

Voz 0313 02:08 Herrera te caía en el kilómetro creo que era diecisiete estabas ya con dolores de falleciendo la familia tuvo que bebe me echara una mano con el ánimo con todo que casi que casi no lo consigue vamos bueno sí fue una eh

Voz 1522 02:22 fue una carrera épica es si es tal vez creando vamos a poner un poco el el símil que estás en el Sadar estás a punto de ganar la Liga o bajar a Segunda División y tienes que tirar del de los aficionados del público fue una carrera bastante épica lo que es para mí porque una caída en el kilómetro seis me dice mucho bueno bastante daño de lo que es en la en la cadera pero lo que peor lo que peor es el el estado anímico te quedan treinta y dos kilómetros no sabes cómo vas a poder rendir como hemos dicho anteriormente ese calor y esa humedad va haciendo mella en en tu cuerpo bien empieza en las articulaciones tu Carles Francino quienes también sueño corre corredor se que has tenido problemas con las rodillas pues sabes que cualquier dolor cuando estás en una prueba de de tanta del tan larga distancia lo más remisas a a tope y no sois iba a llegar o sea que por seguir con el civil entonces vas perdiendo en casa uno tres Si tienes que remontar si efectivamente y luego hay sale ese FEMA de El Vasco y si se garra y luego

Voz 1546 03:22 apela épico pero cuando termines Matín es más gratificante ver pasado dificultades pues yo creo

Voz 1522 03:30 es más gratificante ver la gente me esta pregunta dice que cuando fue tú mejor época cuando fue campeón del mundo o ahora yo he dicho que es totalmente diferente el sufrimiento ha sido mucho mayor es decir tampoco te recuperas y cómo te recuperas cuando tiene cuando estaba en la en la alta competición pero sí que es cierto que lo disfrutado con la misma intensidad que cuando pude lograr la medalla de campeón del mundo pues porque los dos lados de la carretera estaba mi hijo estaban familiares que me habían dado esa sorpresa yo pensaba que iba a estar sólo en peligro y comer rivales en iría del del maratón y ahí se presentaron de manera sorpresiva colocaron en lugares estratégicos cada vez que que les veía porque como he dicho yo he ese era ese ese geles en cafeína esa bebidas isotónicas que te empujaba seguir adelante

Voz 0313 04:18 oye Martín cuántos kilómetros puedas haber corrido tú en tu vida lo tienes calculado o más o menos sí sí

Voz 1522 04:23 menos ha calculado que empecé con doce años y es en esa época no hacía evidentemente carreras de de Maratón Ciudad campo a través pero yo calculo que unos trescientos mil kilómetros han caído sobre las piernas unas piernas dañadas esto quiere decir que bueno que muchos pueden pensar muchos oyentes de la era pueden pensar Juan Caro Martín Fiz ha sido campeón del mundo sólo tiene chupado el problema que si se suscribe que es que tiene trescientos mil kilómetros en las piernas que la musculatura está muy dañada que tienes que jugar en estos seis mayor con entrenar ICOM mantener una buena salud para poder estar en el día a día a la hora H en estas maratones

Voz 1546 05:02 es que puede verlos pero yo no conozco

Voz 0313 05:05 sus coches que ha hecho trescientos kilómetros eh bueno yo yo un coche un coche

Voz 1522 05:12 en una una cara

Voz 2 05:14 ya de de Debra detrae el cómo

Voz 1522 05:17 es el coche de Carlos Sainz que ese parón falta de de un kilómetro por lo tanto algún día me tendré que parar es que has hecho doscientas cincuenta veces ida y vuelta a Madrid Barcelona sí sí

Voz 2 05:27 pues sí ya Aguirre

Voz 1522 05:29 de muchos clásicos pagaría el Madrid Barcelona y ahora lo que trato es un poco de que la musculatura vuelta vuelva a su ser y que poder pues como decía Michael ponerte reto objetos personales de no sólo de retos ya te tan tan élite hay que tener hay que mantener la pasión por no seguir compitiendo participando pero eso ya es más retos personales que profesionales próximo cuál es Martín o cuál será bueno es seguramente serán hago algún algún reto aeróbico de sufrimiento nosotros sabemos disfrutar sufriendo ese tesoro de de competiciones de carreras y a mí me gustaría pues sé que es que sería un reto solidario que alguien me me acompañara pues por ejemplo al aquí manjares y subiendo a gente con una insuficiencia un invidente por ejemplo alguien que tenga a una insuficiencia pues para para estar con ellos para que sepan que que bueno que ellos también tienen derecho a hacer ese tipo de cosas Martín Fiz tiene

Voz 0313 06:27 experiencia en este no es acaba de contar yo esto no lo saben los oyentes de La Ventana porque el pasado veintiocho de enero Manuel Garnica que es uno de los fondistas más reconocidos de España fondistas invidentes estaba a punto de correr en Sevilla pero su guía profesional se lesionó de forma inesperada Hay el recambio fue Martín que no dudó en ir a Sevilla conocer Emmanuel y hacer los veintiún kilómetros de la media que tenía pendientes lo que sintió esa mañana nos lo ha contado hoy aquí en la SER no se lo ha contado a Marta Estévez

Voz 3 07:03 veintiocho de enero Sevilla nueve de la mañana comienza en medio maratón en la salida dos corredores destacan del resto Martín Fiz no hace falta decir más Manuel Garnica uno de los fondistas invidentes más reconocidos de España antes de salir

Voz 4 07:22 el bueno estábamos en la parte delantera por por intentar evitar un poco tropezones Si bueno y además porque eso no no dejando una marca relativamente buenas y tampoco era cuestión de salir muy atrás

Voz 3 07:34 pero hay un problema cuando salimos

Voz 4 07:37 da íbamos con un Lacuerda en mi mano derecha la izquierda de Martín porque me dijo que que para él era más cómodo y bueno pues

Voz 3 07:45 se complica por tanto se empieza la media con la cuerda a mano cambiada y aún así

Voz 4 07:50 no a todo el mundo saludando Martí queriendo hacerse fotos la razón poco presión extra en la salida

Voz 3 07:56 como en todas las pruebas hay que esquivar a la gente pero si vas con un campeón como Martín Fiz la cosa se complica

Voz 4 08:02 sobre el kilómetro dos empieza aclare un poco más el grupo pero hubo mucha gente que bueno pues eso que si tiene la opción de corrección Markovic y pues intentó correr con nosotros hasta el kilómetro

Voz 3 08:15 con todo marchaba bien pero las sensaciones al siguiente para Manuel eran

Voz 4 08:19 en principio alejamiento que habitualmente no no corro por el con de hecho me ha costado entonces sobre seis así que cambiarán el realmente iba muy fresco iba bastante complicada

Voz 3 08:36 ese cambia la cuerda si va mejor

Voz 4 08:39 soy bastante mejor más tranquila la carrera fue absolutamente disfrutar disfrutar de Sevilla de las calles de la gente animando a la gente

Voz 3 08:47 otra duda avituallamiento agua sí o no

Voz 4 08:51 sí bueno de hecho Simi día pide agua pues hay gente que no que no lo ubicado tales Martín Fiz segurísimo

Voz 3 09:02 con la mayor parte de la carrera completada Sevilla el cartel del kilómetro veinte ese cruza la meta en uno hora dieciséis Martín le dice

Voz 4 09:15 de que bueno que es un buen tiempo la verdad que es que con el tema de la caída y tal que bueno que bien que está bien es un pelín de lo que era el reto y tal pero bueno la verdad es que que disfrutar en muy orgulloso

Voz 3 09:26 a pesar de la presión los agobios con la cuerda la caída de ir un punto por encima de su ritmo cuando le preguntas a Manuel si repetiría con Martín como guía Él lo tiene claro

Voz 4 09:37 que es claro si a la opción de

Voz 1 09:43 qué tal fue la experiencia Martín te acordarás pone la experincia fue

Voz 2 09:46 qué inolvidables ceder mi mi vista a mí

Voz 1522 09:51 él fue lo mejor que me ha podido pasar yo aprendí mucho mucho del saber desenvolverse en el grupo que tú estás preocupado porque no no no ocurre nada durante la carrera y que les estoy tranquilo o mirando T más que nada escuchándote cómo va como va todo y fue una una gran una una una vamos fue una experiencia increíble no es yo creo que gracias a la plataforma comparte tu energía de que que ha puesto a mucha gente que empieza a salir de debería hay empieza a salir y que esta gente que que sí quedaban en casa ante esa poltrona sin poder hacer su a partir de ahora pueden salir a mi me gustaría repetir la experiencia con Migueli Si eres y si soy egoísta y ambicioso ya que no consiguió ninguna medalla en unos Juegos Olímpicos fui cuarto medalla de chocolate por qué no soñar con ir con Miguel a esos juegos para Olympus y haciendo deberían fíjate igual consigo una medalla gracias a a Miguel

Voz 1546 10:45 por cierto Martín es que yo era un futbolista el campo muy callado porque me costó mucho gritando hablando cuando estaba respirando y estaba exhausto con con el atleta invidente Itu sin tu guía eso es una dificultad tiene que hablar cuando estéis pues se yendo en cierto determinado

Voz 1522 11:06 bueno es una es es mucha es mucha el IMAS cuando yo era la primera vez que iba a ejercer de larga distancia yo lo que lo que pretendía era darle muchas referencias a apriete yo creo que salí demasiado tenso demasiado nervioso curvo a la izquierda adoquines hay un bordillo yo creo que les volvió un poco un poco loco con tanta porque él ya sabe desenvolverse él sabe correr casi sin sin guía sabe que tienen hay atletas al lado a un lado a otro porque él él lo lo intuye sólo con con respirar ya ya es más que su evidente sí que es cierto que que que su ha añadido el darle tantas tantas referencias y sobre todo que quiero destacar que es que Miguel hizo una hora Manuel

Voz 0313 11:51 bueno él es Manuel perdóname Mabel Manuel

Voz 1522 11:53 es un aura dieciséis y ese tiempo es un tiempo hace cualquiera pero que incluso que tenga que vea Hyypia

Voz 0313 11:59 ya lo hubiera querido yo a media ya te digo ya ya te lo digo

Voz 5 12:02 si ya lo hubiera creído yo oye eh Martín en tutor

Voz 0313 12:06 pues bien la vida corriendo

Voz 1522 12:08 bueno yo soy yo yo soy de los atletas

Voz 0313 12:10 privilegiados que que mi hobby

Voz 1522 12:13 se convirtió en profesión mi profesión Sinde siendo sigue siendo mi mi hobby el deporte me ha tratado muy bien los sponsors patrocinado ese siempre he admirado de de cara de de de buena cara a Martín Fiz y sí que es cierto que me he podido ganar la vida bien con con con este deporte otro sobre todo dentro del atletismo con la disciplina del maratón porque sólo hay que pensar que en cualquiera de las maratones que antes hemos citado corren cincuenta mil atletas cincuenta fíjate te son cincuenta mil zapatillas cincuenta contaminen relojes hay muchos patrocinador mucho colaborador siempre se fijan en en imágenes de atletas como como en este caso como Martín Fiz por tanto puedo decir que me han tratado muy bien y me siguen tratando bastante bien me hubiera gustado que en mi época de de que estaba a punto de destaca Arbus hubieran ayudado con lo que miraban a dando ahora

Voz 0313 13:04 anoche escuchando larguero después de que el Barça se proclamara campeón de Liga me acordé de ti de que hoy teníamos una entrevista aquí en La Ventana por una cosa porque se formó un debate en fin de Unai Michael yo creo que he estado no sé si lo escuchas te no estaba ya un debate con una intensidad enorme entre todo un grupo de periodistas árbitro de todo el mundo debatiendo sobre si hay que hacer el pasillo del Madrid Barça yo pensaba que debe pensar un atleta como Martín Fiz de estas chorradas que rodean el mundo del fútbol que para mí son auténticas chorradas nimiedad es tonterías para un deportista de élite sufridor que a tus años sigue todavía hay pim pim dándole dándole cuando ve que dedicamos tanto tiempo y que se forman tanto espolones con esas cosas del fútbol sinceramente que te viene a la cabeza Martín

Voz 1522 13:49 bueno que eso estamos una sociedad que que nos gusta este tipo de vamos a decirlo de de polémicas que son pequeñeces que que hablar de algo dejar dejar atrás

Voz 0313 14:00 problemas como como antes lo los que

Voz 1522 14:03 con los que antes había citado y que y que es una una manera pues de de de quitarnos de encima de lo de de los problemas yo un paseíllo como puede hacerle el Madrid el Barcelona es juego limpio el Madrid factor respecto a eso se lo puedo hacer al Barça hay en otras en otras temporadas pues me imagino que el Barça tendrá que hacer

Voz 0313 14:21 los mismos Barça hizo el ridículo el año pasado y este año lo hace el Madrid yo estoy me imagino que una esas cosas el atletismo no pasan no

Voz 1522 14:27 Nos han no me están no consumir alcohol no sólo no esa cosa no pues mira para que os deis cuenta un poco de cómo sobre las cosas el esta semana yo tenía un rival muy potente Mohamed el y que el año pasado me ganó en en el maratón de Londres tuvo un poco lo que era mi trayectoria de las seis mayor Yell esta semana con todo respeto siendo todo un profesional me ha llamado me ha felicitado ha mandado mensajes tengo los mensajes escritos de él y eso dice mucho de lo que es el el atletismo dentro de la cancha dentro de lo que es el asfalto somos rivales que vamos a por todas que intentamos ganar los sea como sea pero una vez que cruzas por por el arco de meta y somos muy amigos y se da la enhorabuena

Voz 0313 15:09 muy bien Martín Fiz un placer como siempre amigo felicidades de verdad

Voz 1522 15:13 espero verle cartas por alguna de las competiciones hecha