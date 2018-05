Estartapeando: la fórmula del emprendedor

Voz 1 00:00 y apoyando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca Cadena Ser

Voz 0194 00:21 hablamos ahora de empresas emprendedores esto es estartapeando Rafa Bernardo buenas noches buenas noches y tenemos entre manos un libro

Voz 1762 00:28 si un libro escrito por una emprendedor que contiene las claves y los consejos que le hubiera gustado haber recibido cuando se inició en esto de poner un negocio cuando tenía veintiséis años el autores Alberto lanchas su empresa Schreiber del mundo de las Facility es decir mantenimiento para comunidades de propietarios empresas el libres la fórmula del emprendedor de la Editorial Sara Alejandría Alberto lanchas buenas noches muy buenas noches bueno el libro que es para los que estén lanzándose a emprender lo quieren hacerlo les das a tus lectores una fórmula de ahí su nombre la fórmula del emprendedor cuáles

Voz 4 00:56 es una fórmula muy fácil pero es complicada de aplicar no la fórmula consta de varios factores muy importantes para que el emprendedor tenga en cuenta para llegar al éxito empresarial en factores como el conocimiento un emprendedor debe tener conocimiento sobre la materia que va a emprender porque sino tiene conocimiento esta materia va a ser un fracaso en un éxito debe de tener intuición que la intuición es pues todo ese bagaje que ha tenido tanto en su vida profesional como en su vida personal la idea la ideas está en el centro de la de la ecuación de la fórmula la idea un emprendedor sin idea no no llega a ser ningún emprendedor pero seguida da la tiene que materializar esa no puede ser una idea que no se pueda materializar hablo en el libro que seguido hay que hacerla a través de un plan de negocio que convenza lógicamente esfuerzo el esfuerzo yo lo entiendo como el trabajo diario y constante pero no el trabajo de estar diecisiete horas trabajando sino dirigido

Voz 0194 02:00 hacia un objetivo dice es que la idea es clave para el emprendedor como se define como consiguió uno tener una buena idea

Voz 4 02:06 la idea es un momento de inspiración los momentos que tenemos de inspiración es cuando estamos en un lugar tranquilo cuando estamos en un lugar a gusto cuando dejamos un poco la mente libre no entonces el emprendedor por de espíritu en el libro hablo de dos tipos de emprendedores el espíritu el de necesidad en este caso hablo del emprendedor de espíritu libre de espíritu siempre está pensando que siempre está pensando en nuevas ideas Él necesita tiempo para poder pensar siempre abre los mejores momentos para poder pensar en momentos ociosos es decir pues cuando más un fin de semana el campo cuando dejas más en libertad la mente para poder pensar entonces cuando a un emprendedor le viene a la cabeza por todos los medios intenta materializar la cuando te encuentras una idea que realmente va va va va a tener un efecto positivo en tu empresa o en tu nueva empresa te tras una adrenalina que sabes perfectamente que esa idea es la idea que tú vas a desarrollar

Voz 0194 02:57 también dices que empezará a emprender no tiene por qué ser muy caro según el tipo de proyecto que tenga

Voz 4 03:01 por ejemplo alguien sale ocurrido porque tiene conocimiento sobre ello empezar con una consultoría de marketing perfectamente con un ordenador portátil con el smartphone con la fibra o la de sale de su vivienda y en su casa puede comenzar con una consultoría de marketing osea no hay ningún problema entonces este es el entrenador de locos locos porque todos los martes de los tenemos con lo cual el coste inicial del emprendimiento es de cero euros cero euros incluso si si vamos más allá cada persona que tiene un trabajo por cuenta ajena tiene que gastar dinero en su desplazamiento tiene que gastar dinero lógicamente pues en la oficina si se quiere tomar un café se quiere coger algo que al final hacemos más gastos y salimos de nuestro entorno que si nos quedamos en torno así que sí que es verdad que el emprendedor locos del que habló lo puede hacer desde su viviendas y siempre y cuando pues ese negocio que quiere hacer lo puede

Voz 6 03:54 eh gestionar desde ahí ir el

Voz 4 03:56 a incial serían cero euros

Voz 6 03:59 el solamente los casos que tendría sería

Voz 4 04:02 pues el de darse de alta de una figura fiscal como el de autónomo que ahora mismo hay una tarifa plana de cincuenta euros al mes que yo creo que cincuenta euros al mes se pueden amortizar perfectamente

Voz 1762 04:12 hablas en el libro también de cómo presentar tu proyecto emprendedor a tu entorno a familia y amigos y qué hacer con sus consejos

Voz 5 04:18 yo como modelo de financiación hay hago referencia al modelo tradicional de ahorros no o de familia hay ya amigos no al final la femenina y los amigos son los que más

Voz 4 04:30 más cerca están hizo los que más cerca están dentro de tu entorno a los primeros que tú eres les les comentas la idea de negocio que tu tienes y son ellos los que de primera manos son los que te van a ayudar al inicio seguramente ha va a darte fuerza con ello pero no tenemos que hacer tampoco cien por cien caso a lo que nos digan porque en el libro como comentas al principio indicó algo que es importante que cuando un familiar un amigo quizá no le vea bueno pues interesante esta idea de negocio este plan de negocio que tú ha realizado a lo mejor no es por ti sino para él o sea que tenemos que hacer caso relativa a familiares y amigos tenemos que hacer caso a nuestro yo interior a nuestro yo emprendedor y a nuestra intuición

Voz 1762 05:15 Alberto libro ya está a la venta próximos proyectos

Voz 4 05:18 pues yo soy un emprendedor de espíritu tengo muchísimas edad cabeza que tengo que materializar una de ellas es comenzar con mi segundo libro tengo ya mucho material muchas anotaciones para poder comenzar con él puramente irá encaminado a la ayuda también emprendedor porque quiero pues a sacar una serie de libros encaminado al al al emprendimiento

Voz 0194 05:40 cuanto a libros y en cuanto a proyectos tengo dos o tres que me están rondando la cabeza que estoy ahora las fases de la materialización Alberto lanchas autor de la fórmula del emprendedor muchas gracias por estar ahí con nosotros muchas gracias a vosotros por invitarme

Voz 7 05:53 sí claro sin unas será una semana humedad

Voz 1762 06:01 vamos a hablar ahora de digitalización clásico de este programa aquí pero esta vez desde el punto de vista más práctico quizá de la habitual hablando de los porqués y los cromos de esos procesos de transformación digital desde el punto de vista de los pequeños negocios que tenemos para ello a nuestro experto Julio Prats director de productos y soluciones de empresas de Vodafone qué tal buenas noches buena noches empezamos preguntando por qué los negocios conectados au digitalizados crecen más au tienen

Voz 8 06:25 mejores perspectivas que los que no lo están pues porque seguramente el negocio tradicional siempre ha consistido en contactar con el cliente allí donde está el cliente en base a una necesidad concreta si el cliente está cada vez más en el mundo digital y nosotros cada vez estamos más conectados a través de un tableta de a través del móvil a través del ordenador al mundo al mundo online lo normal es que Sillero yo quiero encontrar a un cliente vaya a buscarlo al mundo online que es donde los negocios conectados digitalizados tienen las la posibilidad de crecer más porque van a ser capaces de encontrar al cliente allí donde están por cierto allí donde están buscando los productos y servicios que podemos ofrecerles no además se puede contactar no solamente más rápido con ellos sino hacerlo por el Canal más conveniente que elija el cliente en esa experiencia dominical que de alguna forma forma parte esa decisión del propio cliente y además porque puedo ofrecerle una experiencia ha ampliado a mejorar respecto a lo que es la la pura pura compra presencia no

Voz 0194 07:19 qué pasos qué decisiones ha de tomar un pequeño negocio para tomar la vía hacia la

Voz 8 07:23 si te Alice hacían yo creo que lo primero es asumir lo que antes comentábamos asumir que el cliente no se esperan esa experiencia digital clientes no está esperando el mundo Line y a partir de ahí ahí es donde tienes que ir a buscarlo seguramente el segundo paso es entender que nuestra compañía a día de hoy tiene una serie de de de en temas ha potenciado temas a mejorar para poder encontrar una forma más efectiva a esos clientes en el mundo online y quizá la di la la decisión más crítica de alguna forma de cualquiera de estos negocios es acometer ese cambio desde la propia Gerencia desde la propia dirección de de el negocio no y a partir de ahí evidentemente meterte en las inversiones que sean necesarias para tener por ejemplo la única finalidad comercial el poder contactar con el cliente por distintos canales físicos online el marketing online seguramente tendrá que invertir en él porque es una tendencia que la mía la que tu cliente estaba más en On Line vas a tener que invertir en este tipo de medios y a partir de ahí también la atención digital al versos atención personal en función del producto servicios que vendes con un buen equilibrio que ofrezca alguna forma el servicio más más relevante al cliente no

Voz 1762 08:29 en el proceso de digitalización desde el punto de vista de un pequeño negocio que puede hacer uno mismo el que conviene a contratar con terceros

Voz 8 08:34 yo siempre digo que digamos lo que se puede hacer in house lo que se puede hacer en la propia empresa lo básico es la decisión de inversión y hace de acometer esa evolución digital de acometer digamos o de de prepararte para ese para ese cambio digital y a partir de ahí en función de las capacidades técnicas que tiene tu tu negocio tu empresa puedes decidir acometerla con recursos internos o efectivamente contar con un tercero no contar con el integrador de soluciones digitales para poder hacer un planteamiento trescientos sesenta de todo lo que tienes que hacer para poder llegar un poco a ese contacto con el cliente modo digital y ese servicio digital al al cliente ideal para una vez que Thomas esta decisión pues desde luego las infraestructuras digitales son críticas para es decir tener la mejor conectividad fijo y móvil pero que además el negocio sea más eficiente a la hora de contactar con el cliente invirtiendo en buenas tecnologías de marketing de marketing online un buen diseño una página web e idiomas es un es una es un segundo punto ideado tercero y es lo que está haciendo seguramente los negocios más avanzado el punto de vista de gestión digital del cliente es incluso a ofrecer servicios digitales actos propios clientes pues por ejemplo el eh el wifi en el negocio poder ofrecer wifi al a a los clientes que van a tu nuevo de forma que ellos pueden utilizar ese wifi y tú te puedes tener de alguna forma a ese cliente finalizado con una serie de servicios como como wifi

Voz 0194 09:55 yo Prats director de productos y soluciones de empresas de Vodafone muchas gracias por estar ahí con nosotros a vosotros pues cerramos por ahí estartapeando Rafa volver

