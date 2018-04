El suicidio (involuntario) de Séneca

Voz 1626

00:31

el treinta de abril del año sesenta y cinco el filósofo cordobés Séneca se largó de este mundo porque así se lo ordenó Nerón y todo porque al emperador se le metió entre ceja y ceja que Séneca que había sido su maestro su principal consejero político su instructor moral estaba conspirando para matarlo viven ahí no estuvo listos Enic Se debería haber pensado más aceptar el cargo con ese perturbado tanto pensar tanto prensa no vio venir que enero necesitaba un consejero que necesitaba un psiquiatra Séneca fue un brillante abogado un hábil político y un gran orador de pensamiento afilado como doctoras tiene una ventana en esto de la filosofía los recovecos del pensamiento de Séneca se los dejamos a Irene Lozano y mejor nos centramos en el Séneca mundano que este no sé yo si se lleva tanto aplauso porque mucho estoicismo mucha búsqueda de la sabiduría mucho prescindir de los bienes materiales pero sólo de boquilla San Agustín dijo de él que practicaba lo que reprendía hacía lo que criticaba y adoraba cuanto censuraba parece que era un poco o pelotas verdad codicioso usureros que miraba para otro lado cuando su pupilos Abba hasta cuando Nerón asesinó a su madre a gritar Pina Séneca le dijo el caso has hecho bien era tu madre pero tenía lo suyo también es verdad que si hubiera censurado al emperador alguna de sus actuaciones Séneca no habría llegado a los setenta años a Séneca acabó dimitiendo de su cargo de consejero de enero on ice largó a disfrutar de su fortuna y su joven esposo pero la deserción no sentó bien al emperador que no paró hasta encontrar una excusa para acusarle de conspira acción hala a suicidarse le dijo Séneca Se aplicó lo escrito en su libro la brevedad de la vida eso de que no es que tengamos poco tiempo es que perdemos mucho hice organizó una muerte rapidito en teoría se cortó las venas nada aquello era muy lento tomó cicuta tampoco debía de estar caducada y al final se metió en la bañera de agua caliente para acelerar la hemorragia claro pensando así cualquier