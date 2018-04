Play Basket: 16 años de españoles en la Final Four (30/04/18)

Voz 1 00:00 bueno

Voz 0699 00:34 cadena ser punto com o la todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número treinta de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro el Real Madrid será nuestro representante española en la lucha por el título de campeón de la Euroliga en la Faina al Four de Belgrado nos hubiera gustado que el acompañar a Baskonia pero los de Vitoria se quedaron en el camino en la pelea con Fenerbahce al que llevaron eso sí al cuarto partido los de Laso vencieron también en las sería el Panathinaikos en el cuarto partido ganaron tres seguidos provocando la indignación del muy especial Ito presidente del rival unos ya haciendo grande una sadismo al menos un equipo español ha estado en las últimas dieciséis acciones de la final por lo que es una absoluta barbaridad el pase del Real Madrid a la Final Four de Atenas tiene varios factores claves la presencia en la serie de Sergio Llull el segundo partido impresionante de Felipe Reyes pero sobre todo algo que ocurrió en una habitación del hotel de concentración de uno de los capitanes del equipo en Grecia tras caer en el primer parto en esa habitación Llop viciado por Felipe Reyes y Rudy Fernández y con Sergio Llull estando pero sin estar la plantilla al completo se reunió para conjurarse en la remontada en algo que ha hecho en más de una ocasión por ejemplo la selección española de baloncesto en esa reunión que tuvo lugar en Atenas y que duró casi dos horas sobre todo Reyes y Rudy hablaron en esa reunión con toda la plantilla pero también jugadores como a John Cassetti Carroll estuvieron por lo menos conversando a un nivel un poquito inferior al de los capitanes eso sí hablaron de hacer piña de bordar a base de canastas la humillación del primer partido sinceramente borrado quedó la reunión fue tan positiva que jugadores como Rudy Fernández o Gustavo Ayón hablaron de ella en la zona mixta tras la clasificación del equipo para la final

Voz 1854 02:17 por los primeros partidos allí fueron muy difíciles no y sabíamos que jugando con el primer partido no no íbamos a a ir a la Final Four no así que yo creo que hubo una reunión entre todo el equipo oí ahí ese saco muchísimas cosas positivas Si y sobre todo pues ha sacado una eliminatoria que desde un principio no se no fue fácil acabo de hablar con el Chapo así que está feliz por nosotros sí es lo que nos ha dicho no sabemos la calidad que tiene CSKA

Voz 3 02:44 ahora vamos a intentar descansar preparador tan

Voz 1854 02:46 en la Liga ACB que esto es muy exigente pero también pensando un poco en en la Final Four que hay oportunidades que que son importantes de de coger no yo creo que este año más que nunca no nos lo merecemos por todo lo que hemos luchado llevada hasta aquí yo creo que ya es hora algo ganado pero queremos más

Voz 0359 03:08 la pregunta fue importante aunque tuvisteis entre vosotros en Atenas para el cambio

Voz 4 03:12 no no yo no estuve en esa reunión la caballa decir

Voz 0359 03:17 eh yo creo que importantísimo porque ahí no cerramos un poquito en el grupo empezamos a a ver que que esto iba en serio que si no dábamos un paso adelante todos eh no hay vamos a no hay vamos a lograr el objetivo no que fue lo que hicimos dar un paso al frente en muchos jugadores que tienen experiencia dentro del equipo lo lo hicieron si al final se logra el objetivo no la madre tiene que ver mucho esa esa reunión pero también el cambio en la mentalidad que que mantuvimos después de perder por treinta

Voz 0699 03:48 no quería Jones ser el que desveló ante los medios de comunicación lo de la reunión de así lo dijo uno de los capitanes no había problema habrá que decir que hablando se entiende la gente que hablando se mejoran los resultados pero sobre todo habrá que decir que el Real Madrid es nuevamente equipo de Final Four y estará en Belgrado en el tercer fin de semana de mayo para jugar primero contra el CSKA en la disputa del título de campeón de Europa hablaremos del Real Madrid vamos a ir a Jaycee Carroll y alguno más en eso que nosotros llamamos Inside que no es más que un micrófono del programa en lo más íntimo de un vestuario en un momento clave es hoy hablaremos de lo bien que también ha hecho Baskonia la temporada en Europa pero si tengo más las semifinales de conferencia de la NBA están servidas ya se ha quedado en el camino Paul Gasol se ha metido con brillantez Ricky Rubio aunque seguramente no pueda jugar porque está lesionado durante los próximos días los bélicas han sido la sorpresa de la primera ronda por la manera en acceder a las semis que van a jugar contra Golden State por eso pasó por La Ser Nico Mirotic ayudarnos a entender cómo son estos peli Candy a explicarnos por primera vez su affaire con portes en los Bulls luego lo vamos a escuchar bueno John daremos en los medios de la NBA que dejan imágenes como la de Wes Brook sabiendo muy mosca de la lucha veranillo la de Donovan Mitchell cuya actuación en los playoffs se está empezando a comparar con vientos como Jordan aunque para mito lo del Ebro

Voz 2 05:04 Le Bron que se marcó un partidazo

Voz 0699 05:05 cuarenta y cinco punto para meter los Cavaliers en semifinales de conferencia casi el cincuenta por ciento de los que hizo su equipo para seguir vivos en competición contra Indiana aunque él aunque físicamente sea una bestia puede llegar muerto a los siguientes cuartos así que estaremos en Estados Unidos y estamos ya en España donde arde la lucha por el octavo puesto en la ACB y está brutal lo de vitales descensos cuento ahora mismo Betis y Bilbao ocupan los puestos de descenso Bilbao Basket se ha cargado hoy a su entrenador ya ha puesto a Lackovic hasta la recta final de temporada huyen de ellos el Joventut de Badalona hay técnico hasta Zaragoza y el octavo puesto Sara de Iberostar Tenerife que ganó el derbi canario como el Real Madrid por cierto ganó el derbi madrileño pero ya pues lo voy a presentar al primer protagonista es jugador del Barça que el pasado sábado era uno de los que asaltaron el Fernando Martín de Fuenlabrada en el primer duelo de la jornada hacía tiempo que no habláramos con un jugador azulgrana ya había que poner remedio al tema lo ha puesto a nuestra con Barack Obama Iván Martín que para que nos presente quién ha sido el primer protagonista de este Play Basket Iván Álvarez cuenta no muy buenas tardes

Voz 5 06:06 qué tal va cojo si aquí estoy con uno de los protagonistas de la victoria del

Voz 1982 06:10 saben cuál labrada Pau Ribas lo primero en alguno para Victoria

Voz 0931 06:13 partidazo no había conseguido ganar aquí nada más y nada menos que por dieciocho puntos sesenta un rival complicado y un hábito ya clasificado matemáticamente ya para el play off

Voz 1763 06:21 sí creo que he estado muy acertados tanda de tres sin problema menos un poco pero bueno vamos a montar una espesa la segunda parte hemos atacado bien el ritmo hemos encontrado el rebote cuando con nuestro padre contra el robo tiene el mismo como lo has comentado que empezado muy

Voz 0931 06:44 en el Fuenlabrada pero quizá la clave ha estado en ese tercer cuarto donde que habéis hecho un parcial de ocho a veintiséis habéis dinamitado el partido cuáles han podido ser las claves para estar victoria del Barça

Voz 1763 06:55 sí yo creo que me parte hemos hablado de los problemas que teníamos nuestra defensor el pick and roll no está haciendo nada buena segunda parte ha sido mucho mejor las pérdidas que llevábamos creo que tres en la primera parte son muchísimas que habrá segunda partirse tres bueno cuando luego cambia tanto en defensa es normal que podamos hacer parciales si bien el Barcelona que llevamos esta temporada ahí queremos

Voz 0931 07:24 cómo separa un jugador como Ante Tomic ha hecho veinte puntos diez rebotes treinta y uno de valoración tuve le tienes como compañera una suerte no jugar a su lado

Voz 1763 07:32 sí o no creo que nos entendemos muy bien pero es buena presto para recibir un buen balón bueno es una de nuestras armas en ataque genera mucho juego no hasta llegar hasta el final cortas para pasar un buen reboteador bueno la gran temporada ahí nosotros demostramos la Eli esto cuando son poco bien le va muy bien el para con el playoff ya en el bolsillo a falta de cuatro jornadas al final cuál es el objetivo del Barça a partir de ahora más arriba no el segundo puesto sabemos que el fuerte me eran bien vamos a pelear hasta el final tenemos un patrimonio importante pues en Valencia pero aunque era hay que ir pasando pasando etapas porque es también te dejas partidos partidos pues pero en importancia hay que llegar hasta allí con todas las victorias para vaya por otra

Voz 0931 08:33 hasta muchas Paul ya las o Pacojó las palabras de Pau Ribas con el objetivo del Barça de aquí a final de temporada estar lo más arriba posible para pelear por el título de Liga

Voz 0699 08:42 pues gracias a Ibai gracias a Iván Álvarez e que a todos nos gusta que nos llame por el apellido correcto que lo ha hecho posible llovido el protagonista no me quiero olvidar de mandar mucha suerte a UCAM Murcia al equipo de Ibón Navarro que va a ser el próximo fin de nuestro representante en la Final Four de la FIBA Champions su primer rival será cada escenas esperamos que debutar contra el anfitrión de cancha no les lastre y con en llegar a la final primero ganarla después aunque el equipo que ha ganado pero una liga el Perfumerías Avenida el equipo salmantino que venció en dos encuentros a Girona y logra el triplete en la temporada ganar Supercopa Copa y Liga y dejar sorprendiendo una buena temporada en Europa que hubiera sido la culminación de una temporada que se ha quedado en notable alto y hubiera llegado al sobresaliente con algo Euroliga o en la Eurocup aún así de quitárselo hombre lo lo del equipo salmantino que es el claro dominador en la última década del baloncesto español el menú es ese la semana tiene sus huecos de día festivo así que tiempo tenéis para disfrutar nos con calma y además en el programa va a haber dos protagonistas muy especiales a los que escucharemos con calma lo que hacemos ahora con calma es contaron los titulares el resumen es tratado en dos minutos de los números de la semana del planeta baloncesto aviso que el programa entre muchas cosas pero antes de meterme a fondo en ellas vamos a la hacemos a dúo cual Operación Triunfo Marta Casas y hola Marta muy buena o muy buena vamos lo número primero de la Liga Endesa el jugador más valorado

Voz 1509 10:04 por tercera vez esta temporada tornillos Shengelia logrado la designación como Jugador de la Jornada y lo ha conseguido después de toda una exhibición en la cabeza ha batido su mejor marca en anotación veintiocho puntos y también en valoración terminó con cuarenta y uno a nivel general el propio toco Shengelia sigue siendo el jugador más valorado de toda la liga con veinte coma siete por partido el máximo anotador liderando la victoria del Monbus Obradoiro en la pista del Mora Banc Andorra más Thomas estableció su mejor marca anotadora en la Liga de esa después de sumar un total de treinta puntos y lo consiguió además en gran medida gracias a su efectividad desde la línea de seis setenta y cinco logrando convertir seis de nueve en triples repasando las estadísticas de toda la Liga sirven Landis es ver que esta semana ha volvió a jugar con el Movi Star sigue siendo el máximo anotador de la ACB con veinte coma cinco puntos de media por encuentro mejor asistente sigue luciendo sí en el divina seguros Joventut y conel Nicolás la provisto la el base argentino mostró su excelente visión de juego repartiendo ocho asistencias que sirvieron para que su equipo el verdinegro sumara veintiún puntos más en el marcador en el apartado General el mejor asistente de la Liga es Thomas Heurtel con siete pases por partido

Voz 0699 11:11 el máximo reboteador de la jornada imponente

Voz 1509 11:14 lo de la zona Walter Tavares lució en el derbi frente al Movistar Estudiantes el pívot del Real Madrid fue el máximo reboteador del partido y también de la jornada al conseguir un total de trece capturas curiosamente el mismo número de puntos que anotó mirando las estadísticas globales el mejor reboteador de la Liga es Dion Thompson del San Pablo Burgos con una media de seis coma nueve por en cuenta

Voz 0699 11:32 ya todos son estadísticas globales mejor recuperador

Voz 1509 11:35 sigue siendo Campazzo con uno coma setenta y nueve por jornada máximo taponado por Eddie Tavares con dos coma uno por encuentro matador de la ACB Baldwin con dos por partido

Voz 0699 11:43 jugador que más faltas recibe Silver grandes ver que reza

Voz 1509 11:45 de seis coma dos faltas por encuentro el que más comete Gregory Vargas con tres coma siete por partido

Voz 0699 11:51 además balones pierden Gary Nebil que pierde dos coma ocho

Voz 1509 11:53 eso balones por partido quinteto de la Semana de Play Basket no

Voz 0699 11:56 probase elegimos al base del Mora Banc Andorra Hayes

Voz 1509 11:58 me Fernández uno de los más destacados de la jornada con sus dieciséis puntos cinco rebotes cuatro asistencias y veinticuatro de valoración el escolta de la jornada lo encontramos en Santiago Mc Thomas clave en un nuevo triunfo del Obradoiro con sus treinta puntos un rebotes seis asistencias para terminar con treinta y cuatro de valoración

Voz 0699 12:14 Nuestro alero esta semana Gary Neville del técnico

Voz 1509 12:17 la goza clave en el triunfo de los maños con veinticuatro puntos cuatro rebotes seis asistencias y treinta de valoración

Voz 0699 12:22 el ala pívot no puede ser otro que el envío de la jornada

Voz 1509 12:25 toco Shengelia el líder del Baskonia que terminó su partido con veintiocho puntos diez rebotes una asistencia nueve faltas recibidas para terminar con cuarenta y uno de valoración si voto

Voz 0699 12:34 el pívot de la jornada nuestro cinco

Voz 1509 12:37 Ante Tomic que fue capaz de sumar veinte puntos diez rebotes y treinta y uno de valoración

Voz 0699 12:41 las estadísticas de la NBA en playoff quién manda en puntos

Voz 1509 12:44 Lebron James con treinta y cuatro coma cuatro puntos de media por partido en rebotes Lin Capella de los Rockets con trece coma ocho rebotes de media por encuentro

Voz 0699 12:51 asistencia a en ronda de los peli Cannes con doce coma

Voz 1509 12:54 ocho por partido en tapones Anthony Davis con dos coma seis por encuentro

Voz 0699 12:57 robos de balón Víctor hola Deep hoy Ben Simmons

Voz 1509 13:00 los dos empatados con dos coma cuatro por encuentro gracias Marta

Voz 0699 13:02 llegas a leer exactamente lo que tenías escrito los hubiéramos divertido bueno lo tenemos todo bien ordenar adicto y estructurado que es lo que vamos a hacer con nuestro primer tema la clasificación del Real Madrid para luchar por el título de campeón de la Euroliga Nos espera el análisis nos espera el gran protagonista de las eliminatorias ya escuchar desde dentro del vestuario del Real Madrid como se vivió todo

Voz 1509 13:22 hola soy Serge juegas de Ramalho baloncesto hoy como cada lunes ese pendientes de haber cuando sale Play Basket Sergio

Voz 0699 13:29 pero Real Madrid CSKA por un lado del cuadro y Fenerbahce Zalgiris por otro van a luchar en Belgrado entre el dieciocho y el veinte de mayo por ser campeones Durban todas las series de cuartos resolvieron en el cuarto partido todos los equipos por lo tanto ganaron algún encuentro Real Madrid al guiri robaran el factor cancha ningún equipo griego accede a la Final Four por primera vez en casi quince años Ése sería el análisis muy rápido de lo que ha pasado en la Euroliga pero más pormenorizado Se escribe así esto es un micrófono de Play Basket en la satisfacción del Real Madrid tras saberse equipo de Faina el foro lo que nos gusta llamar Insabi tutor Romareda

Voz 1509 14:04 qué tal Pacojo muy buenas pues con uno de los jugadores del Real Madrid después de una noche muy especial sabían coser buenas noches buenas noches te hasta la Final Four conseguida

Voz 6 14:12 todo voy sufrimiento no unos cuatro espacios muy muy dificil es cada uno muy diferente pero bueno a conseguimos eh ya donde él es un sueño desde principio de año pero ahora estamos en los cuatro primeros de todos estos neurales de Europa hay hay que haga por este trofeo

Voz 1509 14:30 oye hablando de ese cuarto partido cuenta Melo como lo visteis desde dentro porque vio muy sólidos en todo momento con distancias muy abultadas pero en el último cuarto yo se pusieron a cinco y lo pusieron muy complicado

Voz 6 14:41 hemos tenido mucho hace acto durante treinta minutos

Voz 7 14:45 Timo cuarto han jugado una zona muy típica pero que no conseguíamos mover el balón que movió el balón deseo que no nos ha dado tantos tiros abiertos durante dos ante el partido y nos ha costado muchísimo atacarla pero bueno al final sacamos bueno Lucas acoja un tiro increíble que no que nos da muchísimo

Voz 6 15:05 y lo botes de Felipe VI

Voz 1509 15:08 bueno lo hemos sabido sufrir después de una temporada con tantas lesiones con tantos problemas que significa para este Real Madrid llegar a la Final Four

Voz 6 15:16 creo que este equipo tiene muchísimo mérito o la temporada que está haciendo desde desde septiembre tenemos lesionados hemos sabido y bueno ha conseguido victorias a aunque teníamos a jugadores muy importantes fuera de del equipo y ahora llega lo mejor casi todo el mundo está así que estábamos esperando a Facua que se recupere ahí estaremos todos

Voz 1509 15:40 gracias Fabian pues Fabian coser uno de los jugadores del Real Madrid feliz después de haber conseguido un nuevo billete para la Final Four La Sexta en ocho años y dejamos a sabían coser y vamos a hablar con otro de los grandes protagonistas sin duda de la eliminatoria frente al Panathinaikos Jaycee Carroll otra final four más laSexta en ocho años

Voz 8 15:57 sí ese estamos contando paso a otra aquí es algo grande que hemos conseguido ahora tenemos otra oportunidad de de hacer es toreo

Voz 1509 16:06 ganar tres partidos seguidos al Panathinaikos suena fácil pero pero no lo es

Voz 8 16:11 no es complicado así pises gran equipo haga mucho mucho talento muy hemos podido aguantarlo sobre todo este segundo partido en Panathinaikos nosotros fuimos capaces de parar un camarero del partido

Voz 1509 16:26 es una muestra de orgullo de carácter y no sé cuántas cosas más el hecho de que el Real Madrid aparte de por todos los problemas que habéis tenido esta temporada pero tal y como comenzó la serie teniendo el factor cancha en contra que lo hayas conseguido otra vez

Voz 8 16:38 no sé cómo hemos tenido una un año muy extraño ahora recuperado muchos de los jugadores Si estamos esperamos llegar a tope deja con todos para que sepan Osborne

Voz 1509 16:50 muchísimas gracias lo clases pues así

Voz 0699 16:52 se vivió el partido desde dentro y así se analiza desde fuera vamos saldó a expertos semanal de Play Basket Ricardo González compañero del diario al muy buenas y muy buenas Faustino Sainz compañeros del diario El País muy buenas tardes

Voz 1621 17:04 buenas tardes qué tal Ricardo cuál fue la clave

Voz 0699 17:06 qué explica el acceso del Madrid a la Final Four así a lo bestia serán este

Voz 9 17:09 Asia

Voz 10 17:10 pues de no dar nunca nada por perdido saber levantarse no

Voz 0250 17:14 porque la derrota en el primer partido fue la tercera más amplia de su historia en la Copa de Europa y de ahí pasó a ganar tres partidos seguidos el segundo durísimo en Atenas con todo en contra bueno eso demuestra carácter hay una determinación que muy pocos equipos tienen

Voz 0699 17:30 Faus cuanto pudo a pesar en lo anímico sobre todo supongo el retorno de Sergio Llull

Voz 1621 17:36 pues mucho para para bien y para mal porque fue muy importante salvar ese partido por por la carga emocional que tenía decía Laso que que la víspera había hablado casi más de de Giuly con razón que del partido

Voz 11 17:49 Iggy supieron que analizarlo en positivo

Voz 1621 17:50 hoy supieron que supieron hacer de la llegada de Llull y el el punto definitivo para para espolear al equipo lo además en las condiciones que la que la que volvió con esos ocho puntos determinantes cuando el partido más igualado estaba para para dar ese golpe gracia Panatinecos

Voz 0699 18:09 los griegos el presidente se ha quejado durante toda la la eliminatoria de los árbitros Ricardo pataleta o tenía algo de razón en algún momento

Voz 10 18:19 no yo creo que pataleta absoluta el ha lanzado un órdago y ahora no sabe muy bien cómo continuar sabes intentando recabar excusas para para no sé salir de la Euroliga y tener una justificación de la ante sus aficionados pero yo le veo callejón José salida la verdad

Voz 0699 18:38 dieciséis años Faus con una Espanyol en la Final Four que te dice el dato

Voz 1621 18:42 sí es es una es una secuencia histórica es habla muy bien del baloncesto español habla muy bien de de la consolidación de de la Liga española como probablemente la mejor la mejor liga de Europa

Voz 1627 18:55 sí

Voz 1621 18:57 y habla muy bien de de la alternativa no durante años fue el Barça también Baskonia alguna vez Unicaja durante los últimos años

Voz 0250 19:06 en Madrid espectacular en sus

Voz 1621 19:09 que sea competitiva desde que la eso está en el banquillo seis presencias en ocho años las cinco últimas con él habla muy bien del baloncesto español de esa de esa alternativa de liderazgo que siempre se traslada al escenario europeo también

Voz 0699 19:23 Ricardo ya tiene el Real Madrid rival lógicamente en la Final Four que es el CSKA del que por cierto también hay polémica arbitral con respecto a la clasificación es el no partío eh

Voz 10 19:33 pues sí pues que es el el final de todo lo que ha pasado el capital como a la canasta pero sí es cierto que habían pedido

Voz 0250 19:40 en cambio en ese cambio se tiene que

Voz 10 19:43 lanzar osea que fue un error de del por no por no anular un cambio que no necesitaba pero que que la eliminatoria porque si hubiera habido quinto partido y yo no veía tan claro que fuera ganar el CSKA ni siquiera en su propia pista porque sin sin coló y sin Kyle Hines estaba mermado hubiera podido ser un partido muy filo

Voz 13 20:04 el precipicio lo hablaremos

Voz 0699 20:06 Ana de la Final Four pero Faus ves al CSKA e imposible debatir más asequible que otros años o cómo lo ves así más o menos a priori sabiendo que las cosas puedan cambiar

Voz 1621 20:16 hombre durante la temporada regular ha dado una

Voz 0299 20:19 la sensación de solvencia

Voz 1621 20:22 grandísimo mejorando incluso los números de Madrid del año pasado pero sí que es verdad que en este play off con el Khimki en no al dado ninguna señal de algunas son

Voz 10 20:33 con respecto al al otro equipo ruso

Voz 1621 20:35 no ha ganado todos los partidos por diferencias cortas y te da una sensación de de mayor ar abarca habilidad que lo que ha ido dando durante Lang

Voz 9 20:46 ah y tiene pieza es

Voz 1621 20:48 de sobra y que en una secuencia de ni de quince dieciséis últimas que habla muy bien de su de su recorrido pero sí que es verdad que también ha ganado apenas tres títulos en esa en esa misma secuencia con lo cual yo creo que es un es un rival abarca hable para este Madrid que ha tenido un rearme anímico físico a todos los niveles que llega en condiciones porque no de de derrotar en semifinales a al CSKA casi

Voz 0699 21:18 por el otro lado Ricardo qué pena lo de Baskonia aunque hay que decir que deben estar muy orgullosos con la temporada que han hecho en Europa

Voz 10 21:24 sí lo lo que pasa es que te queda esa sensación de que si se hubiera cruzado a Olympiacos

Voz 1621 21:29 el Baskonia sí sí me he dado ese posible Cruz

Voz 10 21:32 que era a priori el que es más probable no ha quizá ahora estaríamos hablando del Baskonia en la en la Final Four sí sí hombre ha hecho una a una gran temporada una gran relación otras un inicio muy malo

Voz 0250 21:44 si al final es que con el Fenerbahce

Voz 10 21:47 se plantó batalla pero no pudo porque ahora mismo

Voz 0250 21:50 y teniendo en cuenta las ausencias del del CSKA que hay que ver si te parece que va a llegar pero tiene que llegar y Heinze igual

Voz 0699 21:57 no

Voz 0250 21:58 eh ahora mismo con esa no ausencias yo creo que el Fenerbahce serial favorito

Voz 9 22:02 al al título es verdad que lo es

Voz 0699 22:04 de hecho Fenerbahçe es campeón de Europa pero Faus con un Zalgiris que para mí es ya pase lo que pase la clara revelación de la temporada

Voz 12 22:12 ajá

Voz 1621 22:13 sí sí sin duda lo fue durante la temporada regular los playoffs se ha coronado como esa revelación ganando con mucha solvencia a un equipo históricamente muy competitivo pero es verdad que se han cruzado un equipo quizá en retirada

Voz 12 22:28 sí en cambio de ciclo cuando entró muy muy poco

Voz 1621 22:31 ante muy vigoroso con ganas de hacer historia y con un entrenador fantástico en el banquillo que que tiene muchos latiguillos de obrado de cuando hay que felicitar a cuando todos piensan que que abrazar al jugador que acaba de meter un triple y reprocha la defensa anterior

Voz 11 22:48 IU exige le exige y a base de exige

Voz 1621 22:50 en Asia hay de de talento se han colado en la Final Four eh vuelven a una final four después de mil años desde el noventa y nueve que fueron campeones veremos a ver esa pujanza hasta donde les lleva el factor Obradovic entiendo que empezará mucho más en casa pero pero ya han hecho historia

Voz 10 23:09 con con la temporada que han hecho

Voz 0699 23:12 en aras maestro contra alumno lo que daría yo Ricardo puede entrevistar a los dos a la vez frente a frente lo que sería esa entrevista tú

Voz 10 23:19 sí porque son son son personajes a parte de entrenador jugador

Voz 13 23:24 son personajes carismáticos que siempre tiene mucho que decir

Voz 10 23:27 algo parecido qué pasa cuando habla con cuando hablas con salsa Jordi

Voz 1621 23:30 no son son gente que transmite y la verdad es que

Voz 0250 23:33 sí ya sé que usted ha conseguido transmitir en muy poco tiempo con poca experiencia de como entrenador pues todo lo que lleva dentro de sus jugadores y bueno allí es una institución mi idea al ronca ACC apretar al máximo todos los jugadores lo han acatado sin sin rechistar y la seguido y cómo se les ha comprado el el discurso y así ha seguido ese camino y con mucho éxito

Voz 0699 23:58 pues nada ya tenemos la Final Four configurada la tercera semana del mes de mayo tenemos un Espanyol el Real Madrid luchará por ella dejamos descansar una semana al dúo de cracks en la Semana de la Final Four estoy seguro de que le vamos a volver a llamar how Ricardo muchísimas gracias por estar una semana más en Play Basket

Voz 1627 24:17 es que lo diga vosotros me queda escucharan el gran

Voz 0699 24:19 la honesta de las eliminatorias de los españoles que fue el hombre que regreso ocho meses y medio después a una cancha de baloncesto se llama Sergio is apellida Jordi

Voz 1894 24:29 es bastante complicado resumir no así un día muy emocionante para mí no veía la hora de que empezaba el partido oí bueno luego el recibimiento en la presentación y cuando saltaba a la cancha ha sido espectacular no son ha puesto la piel de gallina ha sido un momento muy bonito Álvarez siempre hay yo estoy mi ahora ha sido mucha alegría porque como he dicho Príncipe el partido pues no no las he metido y al final cuando metes dos en un momento importante y al Palacio que que se vuelve loco pues es un momento de mucha alegría no siempre ya sabe que mi carácter yo voy p'alante siempre entonces eh

Voz 0699 25:04 sí

Voz 1894 25:04 intentado ser yodo aunque todavía pues no estoy al cien por cien pero sobre todo lo importante es que hemos ganado hemos consiguió esa victoria yo el viernes tenemos que hacer ahora si una de las claves ha sido no alargar un poco la recuperación sino hacerla como se tiene que hacer no no correría a los seis meses quería estar jugando sino ir alma pensar egoístamente en mi en ese momento no hay curar bien la rodilla

Voz 15 25:27 no hay muchos muy duros y tengo que volver a dar las gracias a toda la gente

Voz 1894 25:32 de que trabaja en el Real Madrid porque nunca me han dejado solo yo te diría pues el primer mes no que estás ahí en Ghassan eso falte puedes mover sufres mucho no viéndolos en la tele viéndolos aquí al final el banquillo lesionado por esa sensación de impotencia de no poder ayudar en la cancha pero bueno pues eso ya está olvidado ha sido un aprendizaje muy bueno para mí ahora hay que seguir me voy a pensar y lo había soñado muchas veces no pero sí que es verdad que la gente pues ha volcado ha tenido mucha repercusión en mi regreso a estoy muy agradecido sobre todo pues a nuestros aficionados toda la gente que me apoya hay mucha gente también de otros equipos que que se alegra de mi vuelta Hay bueno eso habla bien de nuestro deporte no

Voz 0699 26:11 Sergio Llull el protagonista de las eliminatorias y sin duda alguna con su retorno el protagonista de la semana en el baloncesto ahora lo que no se esperan son otros temas en este Play Basket fuera de la Euroliga de hecho vamos a marcarnos una entrevista con una español dónde en la NBA hola soy Pau Gasol que mandar un saludo para todos

Voz 9 26:28 los oyentes de Play Basket

Voz 0699 26:31 es lo mandamos nosotros a Pau también el echamos de menos en las semifinales de las conferencias estamos muy acostumbrados a la imagen de nuestros jugadores en una cancha de la NBA como la de Pau y la de muchos otros

Voz 16 26:41 nos vemos por muchas partes y nos alegramos un montón

Voz 0699 26:45 pero nos alegra tanto el ver como una español se va abriendo hueco en esos banquillos de la NBA este año no hemos hablado todavía con un hombre al que hemos visto entrenar al Hebrón y al equipo de Liga de Desarrollo de los Cavs pero que hace un par de años cambió Cleveland por Denver y allí ha sido ayudante de Malone en los Nuggets que han hecho una temporada más que decente y se han quedado un paso de meterse él Juancho en los play off de la NBA así que vamos a preguntarle por la temporada por cómo ve los playoffs bueno hoy por lo que se deje a Jordi Fernández hola Jordi muy buenas tardes muy buenas Costa nosotros muy bien cómo estás tú cómo te ha ido la temporada

Voz 13 27:16 pues bueno en general contento muy buenas hemos quedado muy cerca final pues te deja poquito de mal sabor de boca pero bueno cuarenta y seis victorias son muchas y lo bueno eramos positivamente la verdad

Voz 0699 27:29 da mucha rabia Jordi a quedarse viendo las eliminatoria hace desde caso sabiendo que las habéis tenido tan cerquita

Voz 13 27:37 pues sí sobre todo porque hemos acabado muy fuertes y ganando muchos partidos contra equipos de arriba equipos de play off no perdimos fuera de casa en un muy buen partido en la gala final con lo que te queda es que es una experiencia muy buena para los jugadores jóvenes que tenemos ya que nuestra base de jugadores importantes son chicos de entre veintiuno mayo

Voz 0699 28:01 desde fuera parecería que ha sido una de las temporadas más intensas en la lucha por los playoffs

Voz 13 28:06 sí bueno yo creo que lo que lo ha hecho es que los equipos de abajo han sido muy flojo el grupo de nueve equipos arriba que han sido muy fuertes y esto hace que decirte muchas victorias para meterte entonces esta diferencia entre los de arriba o de abajo creo que que ha a esos cuarenta y siete partidos cuatro siete victorias para meterte ya esto es una locura en años anteriores el año pasado con cuarenta y dos te metías es lo normal en el en el este de hecho ha sido el cuarenta y cuatro cuarenta y tres bueno atemporal un poquito de distinta pero bueno hay que competir y la verdad es que ha estado muy muy muy cerca

Voz 0699 28:47 supongo que el balance de la temporada es muy positivo no habiendo estado cerca de playoff Isabel no como tú dices Jordi que en otras temporadas con ese número de victorias os hubiera metido en primera ronda

Voz 13 28:58 sí bueno de hecho es que es que hemos estado en lo ha con una victoria más hubiéramos entrado sextos con dos más hubiéramos entrado tercero lo dice pues es un poco el reflejo de la competitividad que esta conferencia justo al final pues bueno ya te digo todo va pues pese a muchos partidos que has perdido pero bueno es lo

Voz 17 29:22 para nosotros es más teniendo

Voz 13 29:24 Marcos jugadores buen jóvenes esto nos ayuda a que tengan un año más de experiencia que haber jugado partidos metidos casi casi los últimos partidos para nosotros acción playoff que hay esto es con lo que nos tenemos que ganar

Voz 0699 29:36 los Nuggets son uno de nuestros equipos porque tenemos dos españoles uno de ellos es Jordi el otro Juancho Hernangómez que esta temporada Jordi a tener un poquito menos de protagonismo de lo que por lo menos nosotros esperábamos

Voz 13 29:47 sí la verdad es que ha sido duro para Juancho pero el te va a mí tu han habido muchos jugadores su positiva y bueno la decisión técnicas el ha disputado menos partidos y que empezó pues con una enfermedad al principio de temporada que lo dejó un poco tocado has semanas pero después ha vuelto ha estado excelente ha trabajado como como el que más cuando ha tenido la oportunidad de jugar que jugó al final al final el último tramo de temporada tuvo que jugar contra Lakers bastantes minutos en casa hijo o muy bien esto de bueno yo creo que aunque es muy duro le ha hecho crecer creo que ha demostrado sólo con con esa esas oportunidades que ha tenido que él es un jugador que extraer esta Liga por mucho tiempo

Voz 0699 30:37 el ingreso se establece una relación de proximidad entre entre vosotros porque sois del mismo país habláis el mismo idioma se le puede transmitir desde el banquillo siendo tuvo una momentos de tranquilidad momentos de calma ante una temporada así las tenido que decir tú tranquila esto es muy largo

Voz 13 30:55 sí bueno él es joven de hecho los jugadores es parte del proceso no cuando eres tan joven la frustración es parte del proceso después de haber venido en una primera temporada excelente liderando los rookies el porcentaje de tiros de tres y jugando más que los que puedes encontrarte de desactivación no es no es nada fácil como dices tú

Voz 10 31:19 tengo una relación especial pero aparte de ponerse el recuerdo

Voz 13 31:24 el idioma es verdad que el es un proceso provisional excelente e hice merece por mí no porque si fuera otro toda la atención y ayuda posible porque el es el número uno en trabajo extra bueno esto los compañeros de hecho es cómodo como la valoran a él no uno de los mejores que de equipo es más trabajadores sólo por eso por su mentalidad e hice competiría Elba el va a conseguirlo

Voz 0699 31:56 o sea que uno deducir ya que el año que viene las cosas mejor no

Voz 9 32:00 eh

Voz 13 32:01 sí buena paso a paso ya hecho de demuestra mucha madurez el hecho de estar tanto tiempo parado y que iba a jugar un partido de está bien que estés a ritmo y sobre todo eso es lo que cuesta mucho porque bueno son pasan mucho las jornadas horas deparan semanas meses cuando tienes que volver las escuela la excusa de cualquier persona si aguardó tengo ritmo a mucho que no juego creo que esto ha sido bueno para mí yo lo va aunque sólo así eso dos partidos en el tramo final yo creo que es muy muy muy positivo para darlo por mucho

Voz 0699 32:35 oye Yordi veníamos hablando del paso a paso de Juancho nosotros estamos siguiendo hace bueno es que ya no me acuerdo cuando fue la primera vez que te llamamos pero hace mucho tiempo tus pasos en la NBA como has sido el paso de este año porque creo que vas dando pasos también muy importantes en en los Nuggets eh

Voz 13 32:51 bueno yo soy contento de mi trayecto desde que aquí en evidentemente

Voz 10 32:57 me siento afortunado con mi trabajo unos a año año

Voz 13 33:01 me he ido aprendiendo y mejorando leído como ese estuvo escalas

Voz 1621 33:07 para alargar

Voz 13 33:09 este año ha sido sin duda alguna mis veranos que ha sido trabajar con con la selección absoluta en una especie de lo mejor que he hecho en los últimos años y esto me ha ayudado a volver aquí a tener un poquito más de Degas y energía pues para afrontar la temporada como dices todo pues bueno ya llevo nueve años en nueve temporadas aquí empezando desde que en Cleveland desde posiciones muy bajas en en tecnificación está lejos de bien pasar a no viajar a viajar con Cleveland a la liga de desarrollo en el primer entrenador y ahora aquí como uno de los principales ayudantes son pasitos y lo hago con mucha ilusión siempre con un objetivo

Voz 10 33:56 a corto plazo de este si ir mejorando aprendieron

Voz 0699 33:59 no hemos recorrido ese camino junto nosotros llevamos nueve años de Play Basket los nueve años que llevan

Voz 9 34:03 los abriéndose camino en en la NBA oye

Voz 0699 34:07 Navas de Cleveland aprovechar el luso

Voz 9 34:09 jo de tenerte a ti aquí de saber que tú conoces mucho mejor que yo diría casi nadie

Voz 0699 34:17 ese equipo por dentro preguntarte sobre cómo lo han pasado esta temporada y sobre si te ha extrañado que hayan tenido que sufrir hasta el límite de forzar el séptimo partido Indiana en la primera ronda de playoffs

Voz 13 34:28 bueno a veces a Serbia tutorías y al final de la manera que que se desarrollan es pues los emparejamientos de hecho Cleveland como has dicho tú han tenido una temporada dura han tenido muchos cambios el rendimiento Aguido como lo ha sido muy inconsistente han sufrido no han ganado tantos partidos como es sea esperar ha acabado si no me equivoco cuartos de la de la Conferencia jugado contra mediana que ha sido una de las revelaciones jugar fuera de casa en un qué sitios es muy complicada ya no es uno de ellos casi ganar allí es muy difícil y bueno derecho Cleveland ha ganado en y una vez ahí bueno perdón a una desde ahí bueno al final lo han sacado porque tienen algo mejor jugador del mundo que metió cuarenta y cinco puntos y diez rebotes y siete asistencias bueno yo creo que al final equipos como quedan pasarlo tan mal en un momento hace que después come llegar al playoff tengan una una marcha más y eso nos pasó el año que ganamos el campeonato y ganar el anillo hubo hubieron muchos momentos que te va sonadas hecho al entrenador y al final todo esto cuando tienes la espalda contra la pared a la espalda contra lo que te hace es estar más o has pasado todos lo peor y lo que tienes que es que ganar yo veo que esto ahora después de un séptimo partido afrontar Toronto que en principio es un equipo pues más complicado que Iliana creo que les va a ayudar porque eran más lo suficientemente bueno como para pasar a la final de conferencia hay como para llegar a

Voz 1621 36:12 no

Voz 0699 36:12 a esta Jordi pendiente de una reunión así que no le quiero quitar mucho tiempo así que el resto de la pregunta se la voy a hacer

Voz 9 36:18 tipo test y si es así de respuesta rápida

Voz 0699 36:22 la primera es preguntarte quién ve esto como favorito al anillo de la NBA así sin anestesia vale nombres propios de la temporada lo primero que se te pasa por la cabeza con con estos jugadores Ben Simmons

Voz 13 36:35 y es un jugador especial que es un es un base de que seis siete dos seis muy especial un jugador distinto una sorpresa para mucha gente es un jugador que que tiene mucho mérito llegue a un playoff a Soledad con la experiencia que tiene de impacto que tiene una vuestros ha sorprendido pues bueno la verdad es que en el proceso del draft no tengo tanta información debido a lo bueno nosotros nos quedamos contra China ir a primera ronda yo creo que los dos equipos han sido beneficiados esto es muy difícil de de valorar como él sería con nosotros

Voz 0699 37:23 la al vuelvo a los nombres James Harden

Voz 9 37:28 Le Bron James el mejor jugador del mundo ante todo cumplo

Voz 13 37:34 y es difícil de difícil de de de de describir con una palabra pero sí yo creo que tiene las capacidades atléticas que lo lo he visto perdido tiene pasando años con Lebron he visto jueves especial pero Janis algo fuera normal y creo y cuando lo consigue consolida un poco su lanzamiento exterior

Voz 9 38:01 pasa era buenísima superior me quedan dos lanzo Ball

Voz 13 38:06 un va un rookie que casi bueno gastado cerca de promediado un triple doble que sus números son muy buenos el casi final por mucha especulación que creo que es ensucia por pues bueno porque todo su entorno sus números a sus compañeros les gusta jugar con un jugador que tiene mucho de esto yo le considero muy el jugador francés

Voz 9 38:30 se requiere y ojo al último nombre Luka Doncic

Voz 13 38:35 pues bueno fuera de lo que sea su elección del draft que creo que es lo de menos es uno dos tres cinco sea un jugador que estará muchos años en esta Liga hay que tiene una oportunidad de marcar una eh

Voz 10 38:47 pocas en el baloncesto europeo abrió NBA sin duda

Voz 0699 38:52 la última personal te vamos a ver próximamente de nuevo en el banquillo de la selección Jordi

Voz 13 38:58 bueno pues yo espero que yo tengo mucha ilusión para para poner volverá a tener una experiencia cómoda al verano anterior ahora con las ventanas el calendario se complica un poquito por para combinarlo pero espero que en el futuro

Voz 18 39:15 te puedan si aprendiendo

Voz 13 39:17 tan y bueno pues estas en aceleración te te

Voz 9 39:21 tenemos más cerca y sino pues te volveremos a llamar ya hablaremos entre continentes que es lo que nos toca Jordi que nos alegramos muchísimo de que los pasitos vayan siendo pasos y cada vez vemos más cerca la posibilidad de tener un español entrenando como primero de la NBA vale

Voz 13 39:38 muchas gracias por el apoyo estoy nueve años

Voz 19 39:42 gracias a ti por darnos volaron en un abrazo Jordi apurará hasta luego

Voz 0699 39:47 Nuestras este ratito de charla con un protagonista vamos a completar la NBA con nuestros expertos que no a ayudar en el análisis y en el resto de las noticias

Voz 16 39:53 hola soy José Manuel Calderón y me levanto todas las madrugadas sólo para escuchar playback

Voz 0699 40:00 que escuchar a Caldes diciendo eso pero que no hace falta que se madrugar alcalde lo pues cualquier hora vale pero bueno que si quieres hacerlo de madrugada también va como os decía vamos al resto de la NBA tras escuchar a nuestro país en los banquillos como esta semana nos van a ir atropellando las semifinales de conferencia os quiero contar las cosas para que no caduque hay mucha mucho de lo que hablar la reconducción de San Antonio por dónde pasa que ha pasado con guays Bruce la cuáles son los movimientos que se empiezan a intuir que este verano pero bueno que hay mucha competición que las semifinales son Houston Utah Golden Stade vivirla Amper peli Cannes Toronto Cleveland Boston Filadelfia sea veintiséis eh nos diga el resultado porque depende cuando lo Jusep va a ser de una manera o de otra así que José Ajero muy buenas tardes David Sardinero muy buenas tardes muy buenas pues se está el plus Gigantes del Basket aquí representados y lo primero que os quiero preguntar José es lo de Cleveland Cavaliers tú esperabas que sufrirá tanto Le Bron Cleveland para llegar a las semifinales de conferencia

Voz 20 40:56 todo el mundo visto como iba a toda la temporada así evidentemente sí pero es que el sentimiento de de sufrimiento y no salen hoy hoy he podido leer a primera hora de la mañana cosas historias el tremendas no como que que que que el George Hill ha tenido que ponerse una he ido mural para jugar

Voz 0699 41:18 qué dices que Lebron James ateniense Ferretti

Voz 20 41:21 desde el tercer cuarto a ponerse fluido en arenales porque está completamente deshidratado y que al final decidió que hoy que con un supuesto subidos a pudo volver al partido dejamos a de un esfuerzo que va más allá de lo que ha sido un esfuerzo personal creo que que que algo ha fallado en Cleveland lo que que no sé

Voz 0299 41:43 poco que puede ser una catarsis porque no vayamos para ya

Voz 20 41:46 que sea una catarsis y que ahora vayan para arriba pero desde luego hemos tenido que que que asistirá mejores exhibiciones individuales cuarenta y cinco puntos de Le Bron James para para para que Cleveland Lebron ganar a enviar a un equipo que a principios de temporada posiblemente no entraba unos quiniela te muchos para ello

Voz 0699 42:04 lo que no un equipo lo que nos cuentas cosas generó David es algo tirando casi hacia la épica en la primera ronda de playoff lo que nos contaba Jordi Fernández ahora

Voz 13 42:14 muchas veces equipo

Voz 0699 42:15 así que sufren tanto en la primera ronda lo que llegan es a un ritmo competitivo mayor a las semifinales pueden ir más rodados yo tengo dudas sobre todo viendo el desgaste al que someten partido tras partido a Le Bron

Voz 21 42:26 si es que tiene mucha cabra encima ni él mismo la rueda de prensa reconoció que había Abbas ha sentado que estaba muy cansado que quería irse a casa Hay que pasaron poco todo esto no hizo bueno yo digo es verdad que competitivamente el equipo llega al séptimo partido muy enchufado la verdad si el partido que hacer un partido muy serio pero claro en Hebrón se come cuarenta y tres

Voz 1627 42:49 los casos se había jugado ya cuarenta y siete

Voz 21 42:52 te estoy viendo otros dos partidos planteamientos también en en la serie contra Indiana es decir bueno pues la carga que lleva en Primera otros que cuatros a es es demencial lo que está jugando y lo que está teniendo que hacer eh no sólo anotar sino defender a jugadores potentes sufridos contra uno subir el balón no Sastre hacen haciendo prácticamente de todo y aunque competitivo del equipo responde yo sigo pensando que va a necesitar más ayuda en en siguientes fases perfectamente me tenía dudas en esto yendo siempre que enterraran Le Bron es muy difícil muy que incluso cuando parece que está todo en contra pues migas saca un séptimo partido como el de ayer

Voz 1621 43:28 hay revientan los pechos de todas maneras

Voz 0699 43:31 se lo del futuro del Ebro en esta rareza porque antes de el séptimo partido de playoff de primera ronda le preguntaron si creía que si perdía podía ser su último partido con los Cavs Lebron lejos de negarlo lo único que dijo es la verdad es que no me lo planteado Jose eso es lo que dijo eh

Voz 1621 43:50 yo estoy ya la verdad es que

Voz 0299 43:52 de es un despiste total lo que estamos en lo que se está sometiendo Le Bron no porque a mí personalmente después de haber pasado velas me cuesta pensar que que lo pueda dejar que que pueda dejar la ciudad con lo que supuso su vuelta con lo que supuso lo de intentar tirar de una ciudad maldita en el deporte que ya lo ha hecho y que han sido campeones pero y claro también hay que ver el ansia competitiva en León bien por tú te quiero decir por ver todos los puntos de vista colgara el de Hebrón que hace ya queda mano sobre mano IB como Le pasan los tres últimos años buenos que les queden

Voz 9 44:24 sí sí

Voz 0299 44:25 es que la situación está un poco raro pero sí es posible que que pudiéramos asistir al último partido de

Voz 12 44:31 el último partido de Lemoniez encargado de pacientes

Voz 0299 44:33 perdido como mínimo la tenemos otros cuatro de productos escriben ante la pregunta sobre qué hacer pero yo creo que es un despiste total ahora mismo lo que tenemos con Lebron

Voz 0250 44:42 hay hirió solucionan pronto el verano una vez que acabe la temporada sino vamos a tener

Voz 0699 44:48 culebrón mucho sí sí

Voz 0299 44:50 un Le Bron bastante interesante lo último que

Voz 0699 44:53 he leído David esa marca Einstein el tipo de el New York Times que ha puesto que los Sixers serían un destino posible

Voz 1621 44:59 de de Le Bron claro que sí

Voz 21 45:02 bueno es que sale de Cleveland

Voz 1621 45:05 hay que tener en cuenta que destinos algo que que