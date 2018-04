"¿Alguien conoce alguna enfermedad erradicada con la homeopatía? Es azúcar"

Voz 0927 00:00 vamos a hablar de la homeopatía polémica ya saben cura o no cura es un engaño o no tras años en el limbo legal la ministra de Sanidad ha presentado esta semana el borrador de la orden que marcará la pauta para permitir la venta en farmacias de estos productos con revuelo en algunas comunidades autónomas porque por ejemplo la de Valencia la Comunidad Valenciana ha dicho no cura pero vamos a hablar de ese asunto

Voz 1 00:22 verdad o mentira Alberto Díaz hablamos

Voz 0927 00:28 buenos días muy buenos días asesor científico de la Asamblea Nacional de homeopatía díganos usted lo primero cura o no curan la homeopatía

Voz 2 00:36 si la homeopatía puede ayudar a muchísimas personas tiene muchísimas enfermedades y como digo los médicos la incorporamos como una herramienta más de las que tenemos que nuestros pacientes igual que utilizamos fármacos convencionales utilizan más recomendaciones dietéticas jugó a veces hace falta la cirugías fuera Padilla es una herramienta más que puede ayudar las estaciones en las que se sea prohibido utilizarlas

Voz 0927 00:57 entonces porque en las comunidades los responsables de Sanidad de algunas comunidades les están poniendo tantas pegas ya han dicho textualmente gráficamente la homeopatía no cura es un engaño porque dicen esto lo que ocurre

Voz 2 01:11 es que semestral muchos conceptos diferentes si en realidad cuando ya ha hablado con algunas de las personas que han tomado estos posicionamientos sobretodo estar en contra de las promesas infundadas de quién dice utilizar medicamentos homeopáticos que a veces ni siquiera los está utilizando que no tiene la titulación adecuada sí efectivamente a mí como médico no se me ocurriría por ejemplo si es que la homeopatía curas pues según que firme desgracias no las promesas tienen que estar fundamentadas por la experiencia evidencia científica pero yo creo que más que nada de lo que quieren controlar es que se haga una utilización inadecuada de recursos como la como la apatía

Voz 0913 01:51 ya sin embargo con nuestra ejercida por médicos

Voz 2 01:53 quise utilizar medicamentos regulados y en situaciones donde pacientes tan informado donde nuestra experiencia nos dice que puede ser útil es perfectamente lícito hacerlo y por eso en la mayor parte de los países de Europa se utiliza regularmente

Voz 0927 02:06 pero ustedes dicen que hay evidencia científica pero otras para otros otros colectivos otros muchos profesionales dicen que no hay ninguna evidencia científica por ejemplo la Organización Médica Colegial lo la Real Academia Nacional de Farmacia

Voz 2 02:20 sí yo creo que hay también se se tergiversa un poquito da idea de que hay evidencia científica es tan evidente como que absurdamente cualquier médico y cualquier persona pueden meterse en una base de datos pública que utilizamos los médicos en general los los investigadores del terreno biomédico para encontrar artículos científicos unos en a base de datos ponen hasta en inglés y encuentra más de seis mil quinientas referencias más de publicaciones en revistas tanto de homeopatía pero también en revistas de convencionales de intereses especialidades

Voz 0927 02:54 con nota

Voz 1176 02:54 en indicación terapéutica y la

Voz 2 02:58 esto de conos sin indicación terapéutica no tiene un sentido médico tiene un sentido burocrático es decir cuando un laboratorio introduce el medicamento en el mercado tiene la posibilidad de hacerlo reclamando una indicación terapéutica y pudiendo hacer publicidad con ella o renuncia a esta posibilidad de hacer publicidad sobre estas indicaciones terapéuticas es decir no tiene que ver con que los médicos estemos sonó utilizando dándolos para diferentes patologías y por eso la mayor parte de personas que están criticando esta clasificación nuestra posibilidad desde un punto de vista médico es que no es su punto de vista médico es un punto de vista burocrático

Voz 0927 03:38 ya es que el señor Díaz que gente usted usted lo habrá oído muchas veces como yo y aquí nos lo han dicho en estos micrófonos es que la homeopatía es azúcar

Voz 2 03:46 sin embargo defienda si no venga para defenderlos yo voy a dejar que la defiendan los estudios científicos una vez más cuando uno busca pero claro no tiene que molestarse en buscar encuentra que se han publicado más estos mil estudios de laboratorio es decir hechos con células y donde se hacen las mediciones con equipos automatizados es decir que no hay posibilidad de de subjetividad la mayor parte de estos estudios confirma efectos biológicos congresos específicos para estos principios activos entonces cualquiera que diga el pues como usted acaba de sugerir no que es el azúcar o que es agua o que es algo que está efectivamente diluido cualquiera que diga esas cosas lo que tiene que hacer es intentar entender y demostrar cómo se producen los efectos que observamos en medicamentos homeopáticos kilos observamos en granjas en cultivos en células en niños entre ellos observamos en por supuesto en enfermos entonces hay que explicar el cómo se producen estos efectos para entender cada vez mejor y utilizarlas cada vez mejor pero que se producen eso está más que demostrado

Voz 0927 04:54 ya la Organización Médica Colegial decía ante la Real Academia Nacional de Farmacia la Asociación para proteger enfermos de terapia científicas dicen que ustedes están mucho más cerca de las pseudo ciencias que realmente de productos con eficacia demostrada

Voz 2 05:13 bueno pues aquí mire yo no sé si responder desde lo desde desde el sentido común

Voz 1176 05:18 que usted considere sentido común

Voz 2 05:23 es prácticamente impensable que la Organización Mundial de la Salud avale la utilización de las terapias complementarias y tradicionales incluida la homeopatía en todo el mundo y que ponga incluso indicadores para cómo debe incorporarse progresivamente a la formación a la investigación ya la asistencia química incomprensible que en países como C ya ya hace unos años el Ministerio francés publicó que sólo de los medicamentos reembolsados más del noventa por ciento de los dermatólogos ginecólogos médicos de familia y pediatras había prescrito medicamentos homeopáticos Alberto de satén más del noventa por ciento de los médicos franceses en la Organización Mundial de la Salud y tantísimos otros de cientos de miles de médicos y millones de diciembre de millones de pacientes están todos equivocados y que estamos saliendo de terreno de la anécdota pero sobre todo como he dicho Sí Se si encontramos publicaciones científicas que además nos demuestran que efectos entonces ya no podemos saber a ciencia incluso si es en efectuaran controvertidos la cuestión es que hay científicos tanto en las universidades como en los hospitales o en las cremitas de Primaria eh que están investigando y que están encontrando cosas entonces eso es cien piezas terreno de la piel

Voz 0927 06:37 ustedes no han superado ensayos clínicos las los de los fabricantes de medicamentos dice nosotros tenemos que pasar veinte mil ensayos y hacer veinte mil investigaciones estos señores que tenemos al lado que se venden sus productos en la farmacia no tienen que pasa de estos ensayos estos ensayos

Voz 2 06:51 bueno lo primero que tiene que quedar claro es que si hay ensayos clínicos realizados con medicamentos homeopáticos en diferentes formas de aplicar esos medicamentos homeopáticos si los hay otra cosa es que en este caso en concreto no siempre las autoridades sanitarias al parecer van a exigir que estos que este tipo concreto de estudios se presente para su aprobación pero sabe que después de que un medicamento pasa un ensayo clínico la siguiente prueba aún más dura es pasar un estudio de observación y que el medicamento en las pruebas de laboratorio o el medicamento en comisiones sub controladas a resultas de un ensayo clínico para que los oyentes lo entiendan pero luego queda saber si cuando lo ponemos en la calle se lo utilizan en la práctica real los médicos con pacientes reales que a veces tienen edades avanzadas que toman otros medicamentos que a veces cumplen el tratamiento bien y otras no tanto en condiciones reales sigue funcionando igual o no o incluso da problema

Voz 0927 07:53 enfermo

Voz 2 07:54 en homeopatía tenemos este tipo de estudios nos confirma que son realmente útiles en materia de salud pública

Voz 0927 08:00 no ya muy cortito Alberto Díaz científico de la Asamblea Nacional de apatía usted cuando está enfermo toman homeopatía o toma los medicamentos tradicionales

Voz 2 08:09 cuando yo estoy enfermo y cuando mi casa mi pequeño mi mujer están enfermos estrabismo que mis padres solemos recurrir en general si es posible a la homeopatía cuando no hay una solución homeopática para el caso pues se recurriría a los medicamentos convencionales o como digo a cuestiones a formas de abordarlo con nutrición pues si falta con cirugía o con cualquier otra herramienta que esté a nuestro alcance porque somos médicos

Voz 0927 08:33 Alberto Díaz muchísimas gracias se seguiremos hablando este asunto e gracias gracias un saludo adiós bueno está también con nosotros José Miguel Mulet hola qué tal José Miguel

Voz 0913 08:44 hola qué tal buenos días investigador colaborado

Voz 0927 08:46 era habitual en nuestro programa autor de medicina sin engaños profesor titular de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia cuando estás enfermo tu Thomas homeopatía o no

Voz 0913 08:56 no porque no se prefiera rescatarle

Voz 2 09:00 la garganta por qué tal

Voz 0913 09:03 piensa visto que tiene un efecto también se ha visto que hay estudios científicos sobre el poder de la nación y también sabéis se han visto efectos medibles la diferencia es que rezarán San Blas es mucho más barato que la homeopatía y el efecto esos mismo

Voz 0927 09:18 porque tú eres de los que dice que la homeopatía es azúcar

Voz 0913 09:22 a ver lo digo yo lo dice cualquiera que coja una píldora de homeopatía una pastilla y la llevé a cualquier análisis entonces aquella empezamos con la ley hecha a medida si hay una farmacia que compra cualquiera especialidad no sé si una aspirina pone a ácido acetilsalicílico tantos miligramos pues hay una cosa que se llama control de calidad islote y lo pueden llevar a cualquier laboratorio de análisis tiene que salir esa cantidad de miligramos Villa se preocuparan que lo ven de que salga porque como salga además salga de menos a parte que el pelo podría ser peligroso para la persona que es lo toma el problema es que cuando tú haces esto con una pastilla homeopática sólo te sale azúcar no es que lo diga yo lo dicen a veces los mismos hay un anuncio de pastillas homeopática que te lo pone claramente al cien por cien azúcar

Voz 0927 10:13 de Miguel como unas pastillas de azúcar han podido llegar tan lejos como pueden estar en la farmacia como puede estar Europa respaldando esto en contra de eso de las evidencias científicas de tanta cosa tanto poder tiene este sector

Voz 0913 10:26 a ver hay varias cosas a favor exprimera hay industrias bastante potentes así don léase to hell luego hay que deben cuando las cosas se han beneficiado de una ley que hasta ahora solamente decía que no tenían que probar efectividad Moreso dicen lo de la eficacia terapéutica la eficacia terapéutica es que no demostrado ninguna efectividad no es un tema de publicidad porque a ver en España los medicamentos Barroza ETA tienen prohibida la publicidad

Voz 2 10:54 no no nos olvidamos

Voz 0913 10:55 todo esto hizo medicamentos de verdad que han superado ensayos clínicos entonces Apple a parte del lobby de la industria hay que pensar también en señor de la oficina de farmacia haber un farmacéutico de un medicamento con receta el margen de beneficio que tener muy poco en cambio de un medicamento como estos el margen de beneficios del cuarenta al cincuenta por ciento

Voz 0927 11:15 luego les interesa venderlos

Voz 0913 11:18 no les interesa venderlos luego hay que pensar una industria farmacéutica que sí que ya sé que dicen muchas cosas malas de ellas pero cuánto cuesta sacar un medicamento la receta al mercado muchísimo porque hay que hacer todos los análisis hay que hacer todas las pruebas en cambia aquí no le pide nada a un medicamento homeopático para sacarlo al mercado hombre fíjate si le piden poco que estamos hablando de que para a regular los durante treinta años han estado vendiéndose sin ningún tipo de regulación

Voz 0927 11:45 eso decía yo qué es esto de que han aprobado ahora sí se están vendiendo así todo el mundo y los médicos lo recetan iban a la farmacia por si no entendido

Voz 0913 11:52 fíjate cualquier oyente que no esté yendo de alguna empresa una industria imagínate que han de permitirán sacar algo el mercado sin regulación es decir que podría sacar virtualmente lo que le diera la gana

Voz 0927 12:02 ha ido manga ancha no con este sector durante muchos años

Voz 0913 12:05 ha habido bastante manga ancha hombre se reunieron hace unos meses con Rajoy ya sabéis que esa reunión dio sus frutos porque obviamente poco tiempo después de hacer esto luego otra cosa es que en su momento ya con Ana Mato de ministra Se dijo que se iba a regularizar y cuando se dieron unos números de las especialidades que se estaban vendiendo la directora general del medicamento que creo que era a Crespo de una cifra la ministra de otra de otra pero si realmente nadie sabía ni siquiera cuántas estaban comercializando es decir era una ley de la selva al final el tema es que te va a vender por quién

Voz 0927 12:44 bueno pues José Miguel Mulet tebeo te muy desengañado con estos productos eh

Voz 1176 12:49 no no no porque no los consumo a ver

Voz 0913 12:53 venga de estos sí que es verdad que la homeopatía no hace nada es azúcar pero hay un problema ese problema lo hemos visto

Voz 1176 13:01 muchas veces que deje otras otros tratamientos nato

Voz 0913 13:04 quién tenga un problema de verdad se quiera poner en manos saber alguien ha oído que alguna vez digan para que realmente sea efectivo la homeopatía o qué enfermedad hemos erradicado gracias a la homeopatía yo nunca he vivido no sé creo que has estado zurra Togo Alberto día si en algún momento ha dicho para que sea efectiva la homeopatía pero bueno nombró a mí nadie me ha dicho nunca para que si me han dicho muy danés llama enfermedades graves cuidan todos a partir de ahí hombre el tema está como está

Voz 0927 13:35 a José Miguel Mulet como siempre hay muchísimas gracias por arrojar luz y tu visión muy particular muy interesante

Voz 0913 13:43 vale no particular no bueno yo es que además de buscar los estudios que citaba me lo sé

Voz 1176 13:50 así en que no tiene más efecto bueno bueno otro

Voz 0927 13:54 el otro día os tenemos aquí juntamos a los dos

Voz 1176 13:58 venga muchas gracias José Miguel abrazaba hasta luego adiós buenos días

Voz 3 14:03 te han engañado que ha robado de han tomado el pelo no clanes reclama utiliza tus derechos SER Consumidor

Voz 4 14:17 eh