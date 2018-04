Play Fútbol: Salah, los inicios de una estrella

Voz 1 00:00 a retrasarlo granito pisa la paz el mirlo realiza dos sin no póquer exconcejales militar

Voz 0301 00:26 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa se deciden ya esta semana los finalistas de la Champions Madrid y Liverpool parten con cierta ventaja ante un Bayern y una Roma que tiene evidentemente ganas de remontar de hacer la machada el Madrid ganó por un gol a dos en el Allianz exhibiendo grandeza de plantilla dos golazos de Marcelo idea Asensio que decantan la eliminatoria en favor de los de Zidane

Voz 1994 00:53 lo que tenemos que hacer pensar a Ghana de partido nada más entrar a ganar el partido esto es el objetivo para nosotros ni especular ni pensar ni recular ni hacer cosa extraña no eh tenemos que salir a a marcar rápidamente y y bueno es lo que vamos a intentar hacer

Voz 0301 01:15 el Liverpool goleó por su parte por cinco goles adiós a la Roma con exhibición de Mohamed Salah hoy vamos a analizar en Play Fútbol la carrera de Salah desde unos meses en clave en dos mil doce que el empezaron a cambiar la vida en unos minutos lo explicamos y lo analizamos todo en la tertulia vamos Anna Lizaran hablar de toda la semana de Champions de todas las posibilidades de que estará pasando por las cabezas de los Heynckes Zidane Di Francesco Jürgen Klopp de cara a los partidos de de vuelta también novedades a nivel de bajas y además de los cuatro equipos que van a afrontar estas semifinales de la Champions pero tenemos mucho más en el programa de hoy en nuestra sección del Mundial

Voz 2 01:55 vamos Ida Rusia Nos vamos a acercaba

Voz 0301 01:58 el país anfitrión para saber cómo están viviendo en estos meses previos al gran campeón todo el mundo de dos mil dieciocho como lo afrontan en lo futbolístico y también como se prevé en la seguridad de cara al torneo vamos a hablar con un ex internacional ruso en unos minutos charlamos con Dmitri Cheryshev himnos vamos a acercar a la figura seguramente del mejoro de uno de los mejores porteros de todos los tiempos Levy Achim único portero que hasta el momento tiene el Balón de Oro hablaremos también de ellos Simeone uno de los protagonistas sin duda del fin de semana hat trick que con la Fiorentina ante el Nápoles que deja el scudetto temblando lo deja todo prácticamente de cara para la Juventus y evidentemente haremos hueco a dos campeones e se han proclamado campeones este fin de semana de la Liga en Escocia ya en Suiza el Celtic y el hoy respectivamente así que nuestro Defensor del oyente Sebastián Delgado hablará de estos dos equipos eso y mucho más en hora y media de fútbol internacional que arrancamos ya semana decisiva en la Champions League evidentemente tendremos que empezar el programa por ahí el martes el Real Madrid Bayern de Múnich con el resultado de uno dos ventaja para los de Zidane tras el partido de ida y el miércoles después de cuatro a uno en Anfil vamos a tener un Roma Liverpool que vamos a hacer en directo en Play Fútbol veremos si con emoción cómo esperamos au o no vamos a analizarlo todo esta semana de Champions con Aritz Gabilondo con José David López y con Fermín Suárez que me acompañan ya en este tramo inicial de de Play Fútbol hola David qué tal muy buenas

Voz 4 03:54 muy buenas bueno encantados una semana europea

Voz 0301 03:57 hola qué tal cómo estás qué tal muy buenas ya sabes mucho más recuperada evidentemente Ibrahim también Fermín Suárez cómo estás Fermín qué tal muy buenos chicos bueno empezamos con el plato fuerte de las mana que es ese Real Madrid Bayern después del partido de ida David el uno dos es bastante engañoso bueno no sé si decir engañoso o no pero el caso es que tiró diecisiete veces el Bayern de Munich por siete del Real Madrid aún así acabó ganando el el equipo de de Zidane es que a mí me me deja el partido y la teoría que tenemos desde el principio de temporada y es que el Madrid tiene clarísimamente la mejor plantilla de Europa le vale con ser inferior a un equipo que juega en el Allianz que es histórico que se llama Bayern de muy para incluso ganarle en su propia casa

Voz 4 04:39 sí la verdad es que resultan muy muy muy difícil intentar explicarlo desde un punto de vista digamos épico lógico respecto a lo que es el Bayern es respecto a lo que es el el Real Madrid porque la madre se transforma total de Champions no sólo es que tenga una no no quiero llamarlo suerte porque no es suerte cuarto cuando se reitera que cuando es algo tan regular pero City más acción con esta competición en la que las cosas le salen mucho mejor en la que es capaz de gestionar momentos delicadísimo que no es capaz de hacerlo en varios incluso en un escenario tan importante como la Alianza venga pues es capaz de con

Voz 0301 05:13 par de Machester en momentos concretos

Voz 4 05:15 luego tener esa capacidad para insisto gestionar muy bien y con la solvencia y la categoría que que tiene la plantilla y como hemos avisado aquí durante toda temporada tiene unas alternativas del banquillo ahora mismo por lo menos la que mejor funcionan de toda Europa en el sentido de que les permita Zidane poder jugar a diferentes cosas tiene varios registros tener además a casi todos enchufados que es algo siempre muy difícil en una plantilla tan larga y con tanto se Ghost que evidentemente como es la del Real Madrid donde ya no parece tan raro que jugadores que ya está de poco eran vacas sagradas pues se queden en el banquillo porque vienen apretando por detrás ahora mismo tiene mucha más relevancia más importancia a los resultados se lo del Valle para mí me costó mucho más todavía explicarlo porque es un equipo que es cierto lo habíamos avisado que era un equipo más germano más alemán que nunca o por lo menos más que lo que le hemos visto los cuatro cinco últimos años Jacques Chirac que lo digo con Guardiola me equipo mucho directo que sin embargo aunque no tenga un gran día en cuanto a por lo menos sensación de peligro pues siempre te va a generar ocasiones el otro día la generó como siempre pero sin embargo les faltó lo que verdaderamente siempre decimos como la número uno del Bayern que es la pegada ha habido partidos los que las cosas no han funcionado pero ha llegado dos veces y ha marcado dos goles sin embargo el otro día te faltó toda la pegada que sabemos que tiene este equipo por eso es lo que nos da todavía por pensar bien mucho

Voz 0301 06:37 puede haber eliminatoria claro desde luego luego

Voz 4 06:39 sí porque la pegada que tiene este Bayern en cualquier momento te puede crear un problema aunque el Real Madrid creencia que está de gestionar muy bien este tipo de ventajas desde luego que ya vimos en la ronda empieza como sufrió yo desde luego estoy segurísimo que para nada lo tiene hecho el Real Madrid

Voz 0301 06:56 eh Arts en teoría el Bayern y tienen la duda de de Alá mira yo creo van a jugar bueno casi seguro es una dejen portería que Mejía lavan los laterales sino juega en fin le Ivo ADN perdón su ley en el centro de la defensa con Javi Martínez Thiago Alcántara James Rodríguez en el centro del campo Ribery Müller seguramente los extremos Lewandowski es que estamos hablando Arts de bajas Neuer uno de los mejores porteros del mundo Boateng titular indiscutible en el Bayern en la selección alemana Arturo Vidal Robben como que está jugando una temporada formidable hasta que se lesionó son bajas de mucho eso para el Bayern y además

Voz 5 07:36 estoy es una circunstancia que ha ido repitiendo sus últimos años en los momentos clave en el Bayern no que que al no ha tenido nunca la plantilla al cien por cien o algunos jugadores han terminado tocados en el momento decisivo no hizo y además consideró que hay una

Voz 6 07:52 la gran diferencia entre lo que es la unidad

Voz 5 07:54 baila unidades así como en el Real Madrid pues no se nota tanto pero fíjate lo todavía no jugaba jugó Rafinha Hay el brasileño comete un error clave no que al final es el el uno dos os doy mucha distancia entre lo que son los titulares o más de la que debería ante lo que los titulares y los suplentes y luego bueno recalca

Voz 0301 08:12 también para mí

Voz 5 08:14 eh disposición que está teniendo en eliminatoria a Zidane a mi ciudad me estás ofendiendo mucho como técnico de eliminatorias siempre muy cuidados todos los detalles a la hora de enfrentarse ante equipos poderosos cuando este año ha metido cambio sí detalles de

Voz 6 08:32 puntuales en su alineación en los partidos pero

Voz 5 08:34 yo a la postre definitivos el otro día sin ir más lejos de Havel y a Benzema en el banquillo y aún así sale victorioso

Voz 1123 08:42 que también le doy me esa importancia al hecho de que Zidane se esté

Voz 5 08:48 mostrando como un técnico que entiende muy bien los partidos tiene una gran experiencia como entrenador como jugador no la tenía como entrenador pero desde luego ha demostrado que es un técnico que entiende perfectamente de qué va esto

Voz 0301 08:59 a mí me está gustando más Zidane corrigiendo durante los partidos que los planteamientos previos eh creo que contra el París Saint Germain por ejemplo en el partido de ida corrige y a si llega la avalancha final del Madrid que acaba ganando por tres goles

Voz 2 09:13 a uno y le deja en bandeja

Voz 0301 09:17 el planteamiento del partido de vuelta en el que también acierta es verdad contra el Bayern yo creo también que que acaba acertando con los cambios en en la segunda parte Fermín no sé si ves una locura por lo que se ha venido viendo en las últimas semanas que no fue Casemiro que vuelve a utilizar un cuatro cuatro dos en este caso los Zidane no sé qué opciones versa sobre todo en el Real Madrid llegara al al partido de vuelta de cosas que puedo hacer Zidane

Voz 7 09:41 yo creo que más o menos va a seguir por el mismo por el mismo camino

Voz 0301 09:44 no me extrañaría que un Madrid sí

Voz 7 09:47 al que acabe poniendo Zidane en el terreno de juego se caiga como ha caído en los dos últimos partidos es cierto que en Munich sacó un buen resultado sacó una victoria pero estaremos de acuerdo que han sido tres dos accidentes y no creo que se vaya a producir un tercero contra la Juve fue un accidente contra el Bayern fue un accidente que ganara teniendo en cuenta todo lo que generó el Bayern Iker Emma te regaló un gol de Asensio en el contrataque después me extrañaría otra vez que que sea cual sea el planteamiento se vuelve a caer el Madrid cuando tiene a tocar a dos partidos solo la Luis Deep de la triple corona un Madrid que por encima de todo tiene esa mística esa pegada es cierto y de acuerdo con el tema de los cambios tiene imprevisibilidad en el en el banquillo a veces puede puede matizar es su alineación titular pero más allá de eso el Madrid tiene la idea muy clara se adapta a cualquier guión sabe resistir tiene mística tiene pegada y eso inclina la balanza e incluso su escudo parece que pesa más ante rivales cuya heráldica es

Voz 0301 10:42 es de sobras conocida como la del Bayern pero parece igual

Voz 7 10:44 de que en partidos así Lewandowski por ejemplo que tendría que demostrar que es uno de los mejores arietes del mundo en la ida no acabo de estar acertado tuvo muchísimas y ahí es donde han los grandes jugadores Easy que aparecen por ejemplo en el en el Madrid

Voz 0301 10:56 hace Benzema ese partido el de lejanas que los otros ya en en Champions si lo matan es es evidente pero yendo al a cositas dentro de del partido de lo que pueden ser las alineaciones el Madrid tiene un hueco un boquete ahí con la baja de de Carvajal Nacho es duda y se habla de la posibilidad de que Lucas o sea el lateral derecho de del Real Madrid a ver a mí me cuesta ver que Ribéry repito el que jugó el otro día pero por ahí puede tener un boquete el Madrid y una vía de meterse en la eliminatoria el Bayern

Voz 5 11:27 sí bueno no sólo por ahí vamos yo creo que lo está completamente vivo en la eliminatoria ahí además no lo digo porque sea el valle a la grandeza esa historia sino porque en el partido díganos demostró que que puede llegar a ser superior al Real Madrid cosa que desde luego el partido o la eliminatoria no está cerrada no estuvo mal Lucas el otro día en el ratito que jugó por Carvajal es verdad que sufrió pero igual que había suplió Carvajal que es un lateral derecho específico frente a Ribéry que estuvo sensacional osea que va a tener que atarse atarse Musa mucho los machos el el Madrid yo creo que vamos a ver un Bayern dominador y que por lo menos va a lanzarse a polaco sería con talio porque tiene que marcar evidentemente un Bayern como el que hemos visto por cierto en los últimos meses

Voz 0301 12:12 que a mí me ha gustado mucho desde luego más

Voz 5 12:14 el otro día que me ha parecido un equipo que bueno le le faltó un poquito de personalidad

Voz 0301 12:20 es decir eso que no es verdad lo que

Voz 5 12:22 ya permiten que quizás le pesó el hecho de estar jugando frente al doble campeón de Europa y bueno es una también una manera de poder reivindicar la grandeza de este equipo que tiene que irse a por todo y ganar y sacar un resultado diría que histórico en el Bernabéu para poder jugar la final de la Champions

Voz 7 12:40 tiene Álava debería sufrir el Madrid en el costado derecho porque hablaba Ribéry en ese en esa banda deberían hacer daño y más teniendo en cuenta que en la ida Rafinha no supo interpretar ninguna de las acciones de Ribéry doblaba mal a destiempo cuando tenía que ir

Voz 0301 12:53 trigo por fuera cuando era por dentro otra vez dice

Voz 7 12:56 Estados a Rafinha tuvo un partido muy desajustado y no le ofreció garantías a Ribéry en el desborde

Voz 0301 13:01 al contrario que Kimi que sí que jugó un gran partido ya los escépticos de los que no se creían que era un gran jugador que podía haber sido reconvertido no podía ser un gran lateral derecho

Voz 8 13:10 no hay escépticos con me entonces

Voz 0301 13:12 no yo me las he tenido con Antonio Romero a ver simplemente por decir yo dije que me parecía uno de los mejores laterales derechos del mundo eh y Antonio Romero me lo discutió en antena simplemente pero bueno eh cayó en mis redes en el partido de ida tengo que decir Arts y medio razón la razón sí es normal ha muerto ahí el el debate sobre Kimi vamos con la otra eliminatoria que vamos a Bono por cierto desde las ocho y cuarto mañana el todo lo que pasa en ese Real Madrid Bayern de Múnich en directo en Carrusel Deportivo coles ocho y media nos dan Un cuartito de hora menos pero bueno es lo que hay eh en la aplicación de la serie en Cadena Ser punto com podéis seguir desde Play Fútbol con todo el equipo que estáis escuchando y con la narración de José Palacio lo que pase en el Roma Liverpool vamos a empezar hablando de Mohamed Salah David escribía un el otro día en en Twitter creo que es interesante contarlo Mohamed Salah explotado este año pero hay que contar quién le cambió la vida de una manera tremenda en en dos mil doce se produce ese bueno él él debutó en Primera División en Egipto con diecisiete años empieza por ejemplo en el dos mil once es tercero con Egipto en la Copa de África juvenil con diecinueve años tan sólo le convocan de manera habitual con la selección sub veintitrés que luego juega los Juegos Olímpicos de Londres en el dos mil doce como todo el mundo sabe ese uno de febrero del dos mil doce se produce el desastre de de Port Said la liga egipcia se suspende el Basilea que venía siguiendo a a sale propone a la Federación de de Egipto jugar un amistoso Basilea contra Egipto sub veintitrés les dicen que es bueno para los futbolistas para que lleguen más rodados a a los Juegos Olímpicos y demás pero la lo reconoce derechos a su presidente de aquel momento la única intención de ese amistoso para la gente de Basilea era ver a Mohamed Salah ese día a Mohamed Salah marca dos goles entrando en el segundo tiempo marcó dos goles Egipto sub veintitrés le gana al Basilea por tres goles a a cuatro le llevan a Suiza una semana para aprobar y acaba quedándose hay que decirlo así David seguramente el desastre de Port Said a Mohamed le le ha cambiado la vida vete tú a saber si se hubiera producido ese amistoso si el Basilea me hubiera cavando acabado fichando a un futbolista que es verdad que ha explotado este año pero que le cambió la vida en dos mil doce

Voz 1123 15:35 sí desde luego yo que además ha Tóful

Voz 4 15:38 dicho de de cambiado porque marcó un antes y después digamos que la generación encargado y tocó concejala ataco con el seleccionador con el ganado varias copas África dejando nivel altísimo pues digamos que toca fondo en en ese momento porque ya le costó régimen nacional se ha era una perla bueno perla gran la gran leyenda digamos desde suelo egipcio ya venía con muchos años nunca había jugado fuera era momento además de de Porta a algunos jóvenes que están empezando a salir una Europa ahora ya bastantes egipcios en Europa cosa que hace unos años pues se francamente era muy complicado portal lo llevó que cambió verdaderamente a todo el fútbol egipcio ahí evidentemente Salah es que ahora mismo es el gran icono de esas nuevas genial quién no sólo por todo lo ha conseguido sino por el potencial que creo que están sorprendiendo y superando las expectativas e incluso sus mejores sueños y creo que todos le conocemos ya bastante viviendas de ese aumento yo decía el otro día

Voz 5 16:35 sí

Voz 4 16:36 de broma en el en la retransmisión de fútbol que ya habíamos hablado aquí justo el año que lo había fichado Basilea en una sección que teníamos la culpa sobre jóvenes promesas y aunque hable maravillas es todo lo que se esperaba de él pues ni en el mejor de los sueños en si tuviésemos pensado

Voz 0301 16:49 claro

Voz 4 16:50 que podía llegar a tener un desempeño oí hasta el punto ya no te digo de goles sino la presencia la importancia de ratificarlo todo eso en un gran momento que atraviesa en una semifinal de Champions con el show que yo el otro día a todos los grandes jugadores necesitamos día concreto pero que todos ya había sabido lo que que Salah estaban en momento clave pero reiterarlo y reafirma verlo de manera tal como hizo el otro día era verdaderamente le coloca ya entre los top top de de esta competición que quizá todavía le depara una sorpresa final porque por el momento que atraviesa yo insisto que para el Mundial no espero que vaya a hacer nada parecido porque aunque esto se pueden meter en la siguiente fase pues evidentemente está demasiado solo dependen demasiado de él además un equipo mucho más defensivo como ya sabemos con con Cooper a la cabeza pero desde luego la Champions puede dar todavía un paso adelante la él y de verdad que Egipto con él es tal claro contra podría un millón de votos ha tenido en las elecciones presidenciales cuando él pues no no es nada el picor y tiene que ver lo que un millón de personas vestida de manera imprevisible y anónima

Voz 0301 17:59 quiere premiar al

Voz 4 18:02 acuerdo con los problemas del país premiando lo digamos que ellos consideran que es algo que de verdad se rompe todo todo la leña que podremos

Voz 0301 18:10 qué tal George Weah e de Egipto al final es señal de es señal de que salga está jugando muy bien y que Egipto está muy mal como país es evidente

Voz 9 18:19 hay un poco en contra de la teoría esa de que la de repente este año ha roto una barrera

Voz 0301 18:25 pues abrimos debate Ari

Voz 9 18:28 no para mí Salah ya era un jugador destacadísima haya pasado marcó quince goles con la Roma que es una cifra que está francamente bien para para ser un jugador de la Roma que además no no peligro pero el campeonato el creo que hace dos años también estuvo entre el catorce quince goles en Italia ya venía de de hacerlo muy bien no florentina antes eh recuerdo en las semifinales de la Europa League creo que fueron con el Basilea frente al que se ve ya ya desde lejos no me parece que haya sido

Voz 0301 18:54 yo escucho una conversación con sí que

Voz 9 18:58 pues bien comparado con bates

Voz 0301 19:00 sí pero no a nivel futbolístico

Voz 9 19:03 de suceso dedique este año en la premier de repente ensalada de la nada se haya convertido en una estrella de vamos para nada yo creo que he tenía un recorrido previo que sea sigue que hacía intuir que podíamos estar hablando bastante

Voz 0301 19:16 totalmente en eso en eso

Voz 4 19:18 es decir que evidentemente los que llevamos viendo fútbol internacional hace mucho tiempo ya no sólo les Vimos cositas en ambas ideas sino que desde luego los poquitos minutos que tuvo necesidad demostró para mí es ahora Ari lo ha citado es fundamental los meses que pasó en la tienen Tina porque son los que le recuperan como jugador para causar los que de verdad demuestran que estaba capacitado para jugaron cuando el nivel de de máxima élite y por eso le le lleva la Romadera tengo aquí los datos son incluso diciendo Aries diecinueve goles en año pasado todas las competiciones quince el anterior y los poquitos el partido que jugó en la Fiorentina porque estuvo solo unos meses mueve que fue en los que verdaderamente de colocarme la élite compararle con Vardy bueno yo creo que eso es una teoría no no tiene sentido compararlo pero desde luego

Voz 0301 20:01 qué títeres ella hacerlo

Voz 4 20:03 también ya suponemos saltó

Voz 0301 20:05 el tema osea yo creo que el acierto goleador de Salah yo creo que en eso no hay discusión este año ha pegado o sea se ha multiplicado absolutamente Hay en el juego es verdad hay estoy de acuerdo con con Ari me acuerdo es eliminatoria que jugó el Madrid contra la Roma el Lugo que daba la sensación de poder cambiar las cosas pero es que luego llegaba a la portería Hay por lo que fuera se le apagaban las luces día ya lo estamos viendo goles como es que él es que al final nos olvidamos de que firmó sino que por cierto ha renovado y me parece una renovación muy importante para para el Liverpool los olvidamos de de que firmó dos goles y dos asistencias pero es que con los goles que marcó sala con como definen el primero y en el segundo es que está todo dicho hay una clave en lo táctico Fermín que me parece muy interesante lo comentábamos

Voz 2 20:50 ya en la transmisión tanto Klopp como sobre todo diría

Voz 0301 20:57 Héctor Cúper con la selección de Egipto le permiten no bajar tanto de defender es decir no ser el extremo derecho que defiende tanto en esa parcela jugar permanentemente en línea con el último defensa de del equipo rival ir al juego de sala que es un futbolista que al espacio que tiene una velocidad brutal le va perfecto creo que marca mucho la la temporada de la y creo sinceramente que no otro equipo con otras características Salah no hubiera hecho el año que ha hecho este año

Voz 7 21:25 la gestión de los de los descolgados ese planteamiento asimétrico que que plantea que plantea Cooper y que después también hay replica Klopp en el en el Liverpool Annette tiene un pelín más de carga defensiva que no Sala en la en la otra banda después Allah Akbar un jugador que que que es capaz de esos contextos inclinar el campo o marcharse en velocidad atacar los intervalos esas zonas entre medias entre delantera y defensa ahí es es letal a la que que hasta ahora llevaba once goles en Europa contando Europa

Voz 0301 21:54 la Champions lo que había disputado ya ahora

Voz 7 21:56 sumando o fase previa más esta temporada con el Liverpool lleva once por lo tanto al final ha sido una eclosión Bárbara de de un Salah y un Liverpool que en ese ecosistema no creo que vaya a sufrir evidentemente lo hemos visto todo y tampoco se puede descartar ningún tipo de escenario pero Liverpool igual que el Madrid me parecen dos equipos que se pueden plantar fácilmente en la en la final algo no tan fácilmente por tres ideas muy claras que están priorizando la idea de juego es fundamental y es muy clara la en el totalmente grabada en el ADN después son equipos exuberante desde el punto de vista físico tal vez menos el Madrid pero lo compensa con más talento tercero son equipos con pegada eso parece que está decantando claramente a la la balanza Ana

Voz 0301 22:38 es ves alguna opción en la eliminatoria para que pase al final la la Roma

Voz 1123 22:42 sí opción sí que veo y me parece que lío

Voz 9 22:45 bueno es un equipo acostumbrado al sufrimiento e acordadas aquella final de la Champions que gana remontando un tres cero sea creo que es un equipo que convive mucho con el sufrimiento no no considero o no veo un Liverpool superando brillantemente unas semifinales de Champions creo que algo va sufrir pero también piensa que con el ataque que tiene y los espacios lógico que va a dejar la Roma en alguna de estas va a cazar un gol que que de ese respiro pero vamos insisto no no creo que el Liverpool sea un equipo acostumbrado a convivir con con la tranquilidad no yo no creo que vuelva a ocurrir eso tampoco soy final

Voz 4 23:21 el tema es que por ejemplo eliminatoria anterior que es el equipo que digamos amalgama de de alternativas que tiene para destrozar tengo para creerte muchos goles puestos ocasión de gol e les dábamos muchas opciones la Roma es un equipo que yo le cuesta mucho va a llegar a un punto de que no sólo domine las sensaciones y las que tiene una pelota sino que además tenga esa capacidad de esa pegada eso de Le pues está más ideas de luego la idea que tiene claro con con te para mí bueno respecto a lo que decíamos antes es un equipo que está creado totalmente para para Salah para arriba principalmente pero para Salah de otra manera imperial que está todo el equipo trabaja para eso esos automatismos al final en eliminatorias todo tan a favor pues una mínima opción que le pueda dejar precisamente la defensa a la toma de la romano lo lo ha condenado ahí ya le pasó al Tzipi que empezó muy bien los minutos pues vio como claramente cualquier contragolpe era una amenaza al final pues acabó sucumbiendo llegó que la romano va tener todavía mucho por lo que tiene enfrente

Voz 0301 24:25 a veremos qué es lo que pasa fue la la noche yo me quedo también con un tuit de de Ari da poniéndole a Maldini a Julio Maldonado hablan de firmar hoy le pone firmando es el Benzema bueno me parece el tuit de de Aritz Gabilondo de del otro día por cierto arresto ha renovado firmando me parece una gran noticia para para el Liverpool porque le está dando mucho porque sabe Salah que firmó uno les da mucho también puede ser al final un cara a Milito para que salas acabe quedando vosotros que os riáis el otro día que os decía Rubén Pontes Un gran FIS yo no perdón me decía no les está pagando Bruno los este verano pues que lo lleva al Mundial David o de fisio personal va a estar ahí con la selección de Egipto y los más atentos a los va a dar el el fisio del Liverpool

Voz 7 25:17 hartos ya sabemos

Voz 9 25:19 estamos pues yo creo que sí pero CNC de pasar el grupo se habla poco de Sí Se habla mucho de que Salah tiene pocas condenas en el Mundial pero yo creo además con cierta holgura porque Rusia de parece estar muy lejos del nivel y Arabia Saudí

Voz 0301 25:34 creo que es imperioso muy abierto ahora hablaremos de precisamente del grupo de Rusia de la selección Russian la sección de del Mundial pero estoy bastante de acuerdo con Aritz no sé si holguras la palabra de ello utilizaría pero sí que sí que creo que pasa eh yo también estoy de acuerdo que que pasa la la selección de Egipto para cerrar aunque sea rápidamente David Europa League el jueves es la juega el Atlético con la el el Arsenal uno a uno en el partido de ida que dejaba bastante las cosas o o muy a favor de el digo como comentabais el jueves pasado en Carrusel eh

Voz 1123 26:03 si decía yo durante el partido que con todos

Voz 4 26:08 Peraza de que iba a llegar en una ocasión por lo menos el más sufría el Atlético activa perdiendo cuando prácticamente el Arsenal le tenía encerrado el más hubiese matado la eliminatoria por lo menos ponerla mucho más difícil y al final llegó llegó de repente porque precisamente las dudas que siempre genera la defensa del Arsenal y aguantó el mismo despiste le iban a dar una una oportunidad yo por eso creo que con uno uno en la gestión de Atlético de Madrid que seguramente desde la de los clubes top total de Europa para saber gestionar este tipo de de resultado así este tipo de emociones en un partido que además se ser en su estadio Benzema yo creo que la verdad de lo tiene muy difícil para mí el Arsenal la clave es que además además de ser un equipo que está evita la peor que que debe pesar muchísimo y que lo va a pesar más en los próximos meses enzimas que en Europa se ve muy condicionado primero pues varias lesiones que tiene fundamentales y sobre todo porque por ejemplo no puede estar tampoco Bamiyán que digamos y no hay que demostrar que se quiere ir hacia adelante cuando vuelves a Europa te das cuenta que que te queda una plantilla bastante más corta insisto con bastante lesiones además arrastradas en estas últimas semanas que dicen estar yo porque está demasiado mermado evidentemente el adiós de venderle puede pesar pero también les un estímulo nuevo para pensar en un partido un poco especial que que de repente la Corona pero me cuesta mucho pensar que al Atlético de Madrid deben te pueden romperlo pueden tener dominado en momentos hasta hacerle tanto dudar tanto de su idea como para levantarle una eliminatoria

Voz 0301 27:39 gracias Arts David hasta la iba a decir hasta la próxima lo hasta el miércoles un abrazo lo mismo Fermín hasta el miércoles

Voz 7 27:46 el miércoles adiós

Voz 10 27:48 no dan dando que ha intentado tanto lamento de han aunque a haga canta

Voz 0301 28:01 no son cosa de gusto a día de la eliminatoria que enfrenta al Atlético contra el Arsenal ya hay que hablar también de de la otra de la que enfrenta al al Marsella contra el Salzburgo sea fijado Axel Torres y nos quiere hablar esta semana en el cambio de posición de Luiz Gustavo Nos queda hablar de la importancia que está teniendo el futbolista brasileño en el Marsella está temporada este tramo final en el que está jugando tantas cosas el equipo de Rudi García Axel Torres qué tal muy buenas qué tal muy buenas no he Luiz Gustavo que me contabas fuera de antena que que últimamente está jugando bastante más en la posición de central que de mediocentro también es verdad que ha entrado Maxime López en algunos partidos hayan de esa posición de de centrocampista son una al final varios cambios en el equipo pero lo que quieres y sobre todo esta edificar ese importancia del futbolista brasileño en el Marsella Woody

Voz 0267 28:58 sí se habla del Marsella aire porque ha llegado tan lejos en Europa League lo primero que se suele responde es que tiene en un momento de forma extraordinarios sobre todo a tope ya ya payés son los dos futbolistas de los que más se habla es verdad que están marcando diferencias que están a todo de forma de nivel altísimo desequilibrantes tomen una en el ex jugador de la finalización el último pase esas diagonales de fuera adentro Pallete entre líneas para que se fuera también a balón parado en muchas cosas pero pero yo creo que otro jugador que tiene quizá él mismo peso que ellos os ha gustado creo que es un jugador que me ha dado oficio dando bagaje lealtad al equipo es la experiencia ellos ven don Juan que ha ganado cosas de un jugador que ha ganado cosas en el máximo yo él ideó un jugador que además es ha jugado como vieja con la selección brasileña como titular en tasa es decir acostumbrado a la presión extrema esto es Marsella es importantísimo y creo que que está sujetando luego al equipo la sujetadores excepto en el campo cobrase toda la temporada y ahora central en los últimos partidos pues les resuelve la para mí el punto débil lo podríamos decir es la la posición que no tenía adensando con un jugador que convenciera en parte ya que nadie central zurdo por ahí robando hasta ser un especialista como central si ir al final les estaba todo ese nivel era una posición es lazos pero que desde luego bola la está manejando como estilo

Voz 0301 30:52 al final es verdad Axel que Luiz Gustavo es un jugador que para mucha gente que no ve todos los partidos que ni ni siquiera se acercan en y tiene demasiado más interés va a quedar muy estigmatizado por ese uno a7 de Mena Eraso porque en ese día fue fue titular y el centro campo de de Brasil es verdad hay que decirlo tal como fue supera This Ximo por los Khedira Di y compañía en aquella ocasión Nicolás evidentemente con con dos goles aquel aquel día pero es un futbolista que ha dejado una carrera para mí importante también es cierto que cuando jugaba en el Bayern posee de recibía críticas porque no no era un jugador posee demasiado rápido en la ejecución un centrocampista que no siendo malo técnicamente es verdad que sí le veían rápido algunos como dices puntos débiles pero a mí su carrera me me parece la de un futbolista y en los tiempos que ha estado en mejor forma física de de de ser un jugador de equipo Iggy de dejarte prácticamente en cada partido entre un siete y un hijo en ocho seguramente no bajaba prácticamente ningún partido jugador súper fiable

Voz 0267 32:00 sí a mí siempre me ha gustado mucho a mí siempre me ha gustado mucho lo de hecho me sorprendió que no sé lo que da Guardiola cuando cuando yo digo creía que era un jugador podido hablar cosas dentro posicional porque a mí técnicamente me parece tiene muy buena salida este tiene que es un jugador que tiene visión de juego que además defensivamente es muy competente muy completo para esa demarcación pero bueno no han tomado la decisión de no quedárselo el club lo vendió y el continuo con su carrera con una carrera que que yo creo que empieza a nivel de del gran público Haifa el suelo no tu colistas que aparecen en la primera vuelta con el Hoffenheim nos firmas de Brasil cuando cuando el equipo estaba todavía en sus inicios esa magnífica la primera verdad que me llegan incluso a Alcampo del Bayern como líderes en la última jornada primera vuelta que parecía que incluso podría caras a mí era el mejor jugador de Ibiza evite ese año hizo muchísimos goles el jugador que generalmente marcaba los tiempos en los que dominaba los partidos estado por lo tanto no sorprendió en absoluto que el Bayern lo acabará fichando siguiendo esa estrategia ilógica debes firmará los mejores jugadores del resto de equipos de la Liga les gusta bloguera en el Senado y luego ayer Guardiola importantísimo yo les recuerdo un partido en el Bernabéu en esa semifinal que me gana el Bayern al Real Madrid está extractos cinco les gusta favorecería un partido descomunal eso es una exigencia Real Madrid semifinal de Copa de Europa partido de vuelta en el Bernabéu si es máxima ya Jerry el altísimo también luego como dices bueno será creo que hubo muchos problemas en el equipo y que no se puede ni mucho menos focalizar en Luiz Gustavo yo creo que lo que estaba ocurriendo víctima de un equipo que no tenía ha

Voz 12 34:11 a la creo recordar que faltaba

Voz 0301 34:15 si no estás bien Thiago Silva sí

Voz 0267 34:17 Thiago Silva en ese partido en la defensa ya jugó con mucho la clave no fue capaz de para dejarla al equipo además encajara un gol fue presa de una ansiedad de muchas cuestiones que creo que le afectaron si se partió por la mitad bueno Gustavo no fue capaz de corregir eso pero pero yo creo es jugar muy válidos y creo que en este Marsella o sea se les ve jugador de aquellos que lo grupo cuando tú desde fuera a la vez que ha alegado el jugador claro porque firmas para acompañar al resto del colectivo al llegar a ese nivel superior es decir igual que veo segunda de los jugadores que han jugado mucho para que me digan juicio en vagas que vea al equipo me llena muchas es cosas a los que optan a alcanzar ese objetivo creo que les gusta lo cumple ese papel en el Olympique de Marsella y ahora con el cambio de posición y manejar se de esta manera todavía no lo pareces más ojos que además permitió a Rudi ligar cambiar de Fisterra lo hemos visto jugar con defensa de tres centrales en los partidos de Europa League que es la remontada en la ronda anterior si no recuerdo mal

Voz 0301 35:42 sí sí sí

Voz 0267 35:44 tres centrales es el central del digamos el líbero si ahora esto último correo Europa League cuatro más difícil para él probablemente lo hace muy bien y bueno creo que creo que a ser pueden interesarse observar que voy o qué decisión toma con respecto a una hipotética final de Europa League que es lo que van a llegar en qué posición juega porque desde luego se ha contra el Arsenal se contra Atlético de Madrid sería Madrid la llave ahora Marsella falso

Voz 13 36:22 sí me parece

Voz 0267 36:24 qué le pareció

Voz 6 36:26 lo que no puede sostener al equipo

Voz 0267 36:29 bueno que seguramente regresaría lo usaba esa posición de medio centro puro en una hipotética final

Voz 0301 36:36 ya lo has de dicho tú pero acabó por por ahí habíamos hablado unas semanas atrás de de la RBE Salzburgo e hizo andadura en esta edición de de la Europa League para la vuelta dos a cero a favor del Marsella el partido en en Austria decías que lo veías prácticamente hecho para para los de Rudi García no

Voz 0267 36:57 sí he hecho no lo pero creo que van a tener muchas oportunidades de gol el Sanse porque es un equipo que se expone a una barbaridad que que te va a dejar en situaciones de transiciones de mano a mano con el portero y bueno evidentemente es el Barça ya no tiene acierto pues pues hay posibilidades no todos lo difícil que el Salzburgo marque Solbes lo que creo es que que va a encajar seguro practicamente seguro otro que que que es un equipo que en los partos pasen muchas cosas y si tú estás acertado lo normal es que les penalice es no en un encuentro al que era remontar desde el principio con los centrales que tiene el gravísimo ofensivo tomaba decisiones in bueno yo creo que por ahí el sería tiene muchas posibilidades a quitar pero bueno es porque

Voz 4 37:56 tras

Voz 0267 37:57 tienes no te esperaba pensaba que puedes meter cuatro porque a la Lazio consiguió meter yo tres delanteros que marcaron como para para que voy era guapa que me casi casi por por derrotado

Voz 0301 38:11 un placer charlar contigo Axel cada semana en un abrazo

Voz 0267 38:14 un abrazo hasta la próxima

Voz 14 38:20 del Centenario a luz mitin

Voz 17 38:37 ah

Voz 18 38:39 a ver dos

Voz 19 38:45 se vio crecer eso sí

Voz 20 38:48 muy bien de nuestra sección de el Mundial el del centenario

Voz 0301 38:52 la luz Nicky nos vamos a acercar a Rusia al país anfitrión del Mundial dos mil dieciocho para saber cómo está Rusia el país a un mes del torneo y cómo afrontan también en torneos en lo futbolístico Rusia va a ser el epicentro del mundo del fútbol entre el catorce de junio y el quince de julio día en que se discuta la gran final sesenta y cuatro partidos repartidos en doce está los luz Nicky o si sigue Arena estadio de San Petersburgo de Kaliningrado el Kazán Arena el estadio Nizhni Nóvgorod el el Samara arena Volgogrado Elena Maure Dovi arena Rostov Arena el estadio Fisk Ekaterimburgo aprendan en definitiva trece doce sedes doce estadios en este caso para vivida al al máximo la la emoción de del Mundial que en nada aunque en en menos de un mes nos escucha el ex internacional ruso jugó en él España muchos años les recordáis sobre todo de su etapa en el Sporting pero estuvo jugando también a gran nivel en este caso en Rusia y ahora está probando con lo de entrenar y Cheryshev qué tal muy buenas horas buenas tardes

Voz 13 40:01 cómo estás qué tal tema que todos los dijo esto

Voz 11 40:05 esto de anuncio para que nosotros vamos a darlo todos los ensayos que tenemos nosotros para el mundial así que estamos muy atentos a cualquier cosa ya lo sabemos hay muchos jugado ex jugadores del fútbol que han jugado en en el en en España que también esta misión llenando y están diciendo cómo están preparando los campos de fútbol en cualquier ciudad van a participar los a los equipos de casi desde todo el mundo

Voz 0301 40:32 sí de entendido bien Dimitri tú estás en una especie de de Comité que supervisa que todo esté bien que todo esté preparado no

Voz 11 40:40 mira yo por ejemplo que soy embajador te he dicho que soy un pescador raíz de para para el que está en buenas condiciones y sobretodo que nosotros vamos a preparar voy a invitar a las personas extranjero que de da pro pasado ocho bienvenido a mi ciudad mi ciudad natal de donde entonces participar Aires algunos equipos es sobre todo cuatro partidos del grupo iraquí un octavo y un año

Voz 0301 41:12 sí qué tal está todo que qué tal lo estás bueno en este caso en en en vuestra sede Nits de no no gordo como está como está la cosa ah

Voz 11 41:20 el estadio está viene a nosotros ahora mismo lo único que tenemos que mejorar ahí las carreteras pierden en general está yo y todo lo que está alrededor parque se hay sobre todo el centro de la ciudad puedo a donde tiene que viniera aficionados para para celebrar victoria todo hola sí

Voz 0301 41:41 si no pero es que estamos preparando todo para qué

Voz 11 41:44 el los visitantes antes de

Voz 0301 41:48 del Mundial del Mundial

Voz 11 41:51 entre todos los países que van a alguien ir con sus equipos que van a disfrutar de de la que tenemos nosotros con él ni él ni chula sobre todo

Voz 0301 42:00 eh que ya ya que estás vendiendo tanto tu tu ciudad lo haces también Dmitri que recomiendas tu de de tu ciudad el gordo al que no es otro

Voz 11 42:12 Nuestra tener equipos como de Croacia de Argentina de Panamá de Argentina Inglaterra se van a jugar ahí Costarica yo lo único que quería para que ellos puedan ver las la belleza que tenemos otro sobretodo es en el centro de la ciudad desde que las hizo esquí tenemos otro ir por supuesto hay miles de museos que tenemos nosotros dentro de de la ciudad que gente pueden disfrutar sobre todo hacer compras dejó Oklahoma ya lo sabéis de matrículas cada que son de la fábrica te no tenía ciudad Piero de mi provincia

Voz 0301 42:50 a nivel político queda muy claro Dmitri que que hay a muchos como atractivo pero si te hablo a nivel cultural a nivel gastronómico que Nos destacas

Voz 11 42:58 mira a nosotros ya lo tenemos sólo una cosa es que primero que la comida como nosotros estábamos hablando de la poquitas no es diferente a la rusa probarlas de toros hay hay una comida georgianas por todos nosotros portón de nosotros pudimos probar la comida y la comida georgiana para comer carne echarme un poco hay cómo no como una Asturias decirlo ahí es diferente si sobretodo sobre toros que gente pueden ver ver una la gente que exigente nosotros la ciudad era antes era cerrado entonces para entrar y cuando soviética es difícil para entrar y ahora como nosotros tenemos gente muy amable gente muy cariñosos que lo único que puedo lo lo lo único que pudo

Voz 13 43:55 a ver gente extranjeros es la belleza la con

Voz 11 43:59 mira es voy yo Carme georgiano o carne Run Sutil min sobre todo por supuesto lo amable tenemos otro otras personas

Voz 0301 44:11 Dmitri la la el resto de sedes como están ya ya no hablando sólo de de la tuya la que representa si estás tú pendiente está todo el trabajo a tiempo para para que se vea un Mundial como toca

Voz 11 44:27 mira yo te voy a decir una cosa aquí es amar hay Samara principio de que todo el mundo estaba diciembre que no está preparado algo pero yo voy a decir de mi parte como como tengo una un amigo mío que estuvo en el mar aquí estuvo examinando el estadio y sólo una cosa

Voz 13 44:41 el estadio la al rededor del campo y la ciudad están va a estar preparados vale nos quedamos con

Voz 0301 44:53 ese titular ir a nivel de de ambiente Dimitri tú cómo lo estás viendo estás viendo a la a la gente ya con ganas de verdad de de mundial

Voz 11 45:00 sabe cómo cómo comer mejor decirlo que en principio el reciente eso el año pasado hasta noviembre más menos era bastante frío que quién que las carreteras están cerrar tanto de obras que nosotros ya tenemos muchos fruto de muchas cosas trazados que hay muchos Fatah cosieron cada vez mejorando mejorando mejorando yo creo que cuando yo después del Mundial no vamos con caracter todo estará preparado gente sobretodo todo ahora mismo que en principio eran bastante fríos con el Mundial pero hoy están calentando cada día más

Voz 0301 45:36 tú te pregunto también la selección a Rusia de cara al Mundial como como la ves porque no se en las últimas se los últimos amistosos la la gran mayoría han sido derrotas es una generación que no tiene un gran líder en lo futbolístico parece que falta un crack una una estrella como ves la participación de Rusia en el Mundial

Voz 11 45:57 mira yo te puedo decir sólo una cosa no hay nada que ver ahí con él con lo que nosotros tenemos ahora mismo de de preparación es como la pretemporada yo por ejemplo cuando estuve jugando el entrenador siempre estaba diciendo una cosa que colas llegó Toxo pero sí podemos mejorar algunas cositas por eso quedas toda la tierra otras que tenemos a a los a los entrenadores van a analizar tenemos un gran entrenador yo parecían banalizar Beer tuvo que tuvimos nosotros porque jugamos con con casi con los mejores equipos del mundo contra para aquí contra Francia contra

Voz 0301 46:33 España Argentina

Voz 11 46:35 dime y España son campeones del mundo así que nos vamos a estar bien preparados con el partido y con nosotros hicimos vamos a preparar al equipo bien bien días parado para el Mundial

Voz 0301 46:47 tú tú estuviste en una grandísima generación de futbolística en rusa a que ella Rusia de los noventa estuviste en el Mundial noventa y ocho pero es que bueno venía a Rusia de del noventa y cuatro que ellos cinco goles de de esa elenco una generación en la que estaban o no como Mostovoi Karpin Le Viacom seguramente tanto talento desde entonces a pesar de que en el dos mil ocho estuvisteis muy bien en aquella Eurocopa según grandísimo fútbol con Arshavin y compañía pero no sé si a a nivel futbolístico haya o ha habido alguna igual o parecida a aquella que formaba Isco no como estoy Karpin y compañía

Voz 11 47:21 en el año noventa perdimos Sylvinho m veinticuatro horas

Voz 6 47:24 todos son es así de los otros

Voz 11 47:26 me dijeron que inmigración ahí estoy casi todos los equipos que estabas

Voz 0267 47:31 comprando ahora mismo han jugado en España

Voz 11 47:34 ya ha jugado yo soy de verdad que tiene en gentes disfrutaron con el juego de cada jugador que nosotros que tú estabas diciendo ahora mismo pero eso ha sido un ahora mismo hay más que jugadores ahí de Rusia ahora mismo todos los jugadores casi todos los jugadores que son de de la de de la X tan jugando en Rusia el único jugador que pude vivir hay algunos allí por ejemplo el portero como yo

Voz 0301 48:04 te tu hijo que que supongo que debe estar con muchísimas ganas de Mundial también no

Voz 11 48:08 tiene muchísimas ganas de ahora mismo como ya tiene está jugando todos los partidos recuperados de lesiones y yo creo que tiene posibilidades para estar entre veintitrés jugadores hay seleccionadas con hache ligue con con la rusa hay por supuesto disfrutar y trabajar a tope para que nosotros premian es como dicen los ingleses te parece

Voz 0301 48:31 ese para te paso a paso evidentemente Dimitri ya para cerrar ahora vamos a hablar de la figura seguramente del mejor futbolista ruso de de la historia como es el Shin el portero la la Araña Negra tú empezaste a jugar en el Dinamo de Moscú que fue el club en el que ella Sheen pues estuvo toda su vida ganó cinco Ligas soviéticas interés copas también allí no se haber pone Datu tú eres joven tampoco le le verías mucho la verdad visto más en vídeo que que otra cosa pero qué qué nos puedes contar de la figura del Shin