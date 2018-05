Tres en Uno: Yo, trabajador

Voz 2 00:00 ante buena ingleses en la Cadena Ser tres

Voz 1108 00:48 hola bienvenidos a una nueva edición de tres en uno el programa de la Cadena Ser en el que no pretendemos arreglar agujeros bajo la lluvia sólo dar respuesta a algunas preguntas que nos rondan en este inicio del siglo XXI hoy hablamos de trabajo de cómo puede afectar al empleo la robotizado de la inteligencia artificial de cómo serán las relaciones laborales a la vista de algunas características que ya se manifiestan como la precariedad la temporalidad la individualización también de cómo el valor trabajos está convirtiendo en valor empleo en el segundo tramo abordaremos la modalidad de empleabilidad que las empresas están utilizando como elemento de ajuste que se está convirtiendo en una característica importante en el mercado laboral español no referimos a los autónomos o emprendedores tendremos la particular visión de uno de ellos el humorista Antonio Castelo y para cerrar hablaremos de siniestralidad un asunto que parece silenciado por los medios de comunicación y que sin embargo aumenta más de medio millón de accidentes el año pasado en España muchos de ellos en un sector que ya se conoce como el de las viudas el de reparto y paquetería el trabajo en tres en uno empezamos

Voz 3 02:30 yo creo que cuando se habla de la inteligencia artificial bisagra de los problemas que que nos va a producir la creciente tipicidad yo no estoy muy rico muy de acuerdo cuando dice no es que me va a quitar los puestos de trabajo sirve bueno si recordamos lo que pasó en la en la revolución industrial bueno pues el ser humano está ya lo suficientemente hábil como para poder cambiar digamos buscar nuevas formas de trabajo probablemente pasemos por temporadas donde el trabajo sea de mala calidad el ser humano pero bueno estamos en un sistema de automatización de la producción que tiene siguiente problema yo por mi de robots logra una automatización del sistema productivo entonces produzca más eso es beneficioso para para digamos la sociedad no pero claro a producir más que ocurre que hay más gente que va al paro los precios se disparan entonces dices bueno podemos legislar es decir no no ve automatizar no en Estados Unidos dicen que los cuarenta y cinco próximos años Se va automatizar el cincuenta por ciento el trabajo no pero si yo lo que hago es producir más prohiba a producir más detrás de eso está la competitividad si no lo hago yo lo va a ser otra persona

Voz 1108 03:43 estas son las reflexiones que nos dejaba uno de los investigadores españoles que más saben de robótica

Voz 4 03:48 Humberto Justice catedrático de autonomía

Voz 1108 03:51 Dick hay Computación de la Universidad de Navarra los robots y la inteligencia artificial van a modificar nuestra relación con el trabajo pero también hemos querido ver cómo están las cosas en el dorado tecnológico de Silicon Valley donde el futuro ya parece haber llegado en cuestión de condiciones de trabajo Rosa Jiménez es la corresponsal de El País

Voz 0210 04:13 Google Facebook Apple llevan varios

Voz 1108 04:16 años desarrollando sus propias políticas de recursos humanos y le hemos preguntado se puede hacer ya un balance es tan idílico todo como se presenta a través del marketing

Voz 5 04:26 Google Apple y Facebook marcan la pauta en cuanto a condiciones de trabajo en Silicon Valley su fórmula Se sigue por todas las startups y empresas con aspiración de trascender tienen horario flexible autobuses de empresa guardería para niños comedor con chefs reconocidos y hasta la opción de llevar el perro la oficina todo vale con tal de que el empleado pasen más tiempo produciendo sin pensar en nada más Google incluso tiene lavandería dentro para que los empleados laven allí su ropa la otra cara de la moneda es la inflación de precios la vivienda inaccesible y una desigualdad que se ve en las calles de San Francisco la fractura social en la bahía es patente las calles están llenas de sin techo son incapaces de encontrar una solución

Voz 1108 05:11 siempre hay una excepción el garbanzo negro entre comillas de Silicon Valley es Tesla cuál es el problema de su fundador Oregón más

Voz 1600 05:19 el sueño de lo más Tesla es pionera en coche eléctrico y conducción automática también el caso más sonrojante de condiciones de trabajo deplorables en Silicon Valley los empleados se quejan de largas horas de trabajo y condiciones inseguras apenas encuentran nuevos empleados que quieran sumarse a sus filas dada las exigentes condiciones en la cadena de montaje

Voz 4 05:41 algo superado hace más de un siglo por la industria

Voz 1600 05:43 adicional del automóvil el visionario y lo más que duerme en la fábrica de Foreman para supervisar el mismo el ensamblado del Model free el coche llamado a salvar las finanzas de la empresa pero que quizás Seller por delante toda esta ilusión por hacer un coche del futuro

Voz 6 06:02 como vemos

Voz 1108 06:03 os ningún sistema está exento de tensiones así que nos hemos preguntado cómo van a evolucionar las relaciones laborales en un futuro inmediato a partir de varias constataciones en la actualidad la temporalidad la individualización y la precariedad hemos hablado con uno de los mayores expertos en derecho laboral en España el catedrático Federico Durán con el profesor de Sociología de la Universidad Complutense Pablo López calle el sociólogo y activista político Jorge uno este es el resultado de sus testimonios cruzados

Voz 1058 06:46 cuál va a ser el rostro de la región laborales consumados esos cambios lo que ahora conocemos los que puedan aparecer no lo sabemos no creo que podamos a verlo pero lo que sí es cierto que no van a ser como la que estamos que tuvo el gran problema hoy día de las relaciones laborales es que muchas veces los problemas que en ella se plantean Se tratan de resolver como si el modelo que hemos tenido durante la década precedente fueron modelo que va a continuar y el modelo no va a continuar va a cambiar sustancialmente va a cambiar drásticamente van a desaparecer muchos trabajos no sólo puestos de trabajo sino trabajos ocupación van a aparecer ocupaciones nueva las cualificaciones laborales van a ser muy distinta a los requerimientos formativo van a ser muy distinto etcétera etcétera

Voz 1535 07:28 se pueden pronosticar dos escenarios en a nivel nacional a nivel mundial a nivel nacional todo apunta a que pues tendemos a un modelo productivo basado básicamente en los bajos costes laborales la la precarización del empleo así hizo un empeoramiento relativo de las condiciones de trabajo a nivel nacional

Voz 0210 07:51 nacional a nivel internacional

Voz 1535 07:54 es una crisis muy importante que ha supuesto pues el inicio de una transferencia de capital productivo hacia los países emergentes y todo indica que pues el que se están produciendo tasas altísimas de crecimiento empleo a nivel a nivel mundial Ike pues también se va a desplazar el eje del de la demanda que era un poco el Puntal donde se agarraba al asalariado europeo no el cumplir su función de demanda cada vez va a tener menos protagonismo en ese en ese aspecto

Voz 0026 08:22 bueno yo lo que entiendo es que los parámetros las lógicas las fórmula sobre la cual funcionaba a la sociedad el empleo es decir un trabajo remunerado que te garantiza el acceso una serie de derechos te garantiza el acceso a la condición de ciudadanía que marca una clara separación entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo todos esos equilibrios que el juez sólo se equilibro sobre los cuales se construyen los órdenes constitucionales salidos de la Segunda Guerra Mundial ya se pusieron en crisis en los años setenta durante todos estos años ha estado pedaleando en el aire a través del crédito y la deuda pero que están en clara erosión es decir tener un trabajo ya no te garantiza el acceso a una vida digna ahí están los trabajadores pobres ahí está la falta de de de seguridad esa sociedad son trabajo y al igual que los bosques crecen los hongos de las del resto de plantas putrefacto de la descomposición de la sociedad del empleo aparecen todo una nueva serie de figuras laborales que van acorde a esta nueva realidad de neoliberal en el sentido de que aparecen pues eso falsos autónomos el papel de los becarios trabajadores pobres y una total inseguridad en torno al al empleo de hecho esto es algo que la precariedad es un modelo extensible e intensivo es decir que afecta también al conjunto de su modelo social que se unos singular

Voz 7 09:39 ah

Voz 1058 09:42 canciones serla de precariedad confundiendo duro con la temporalidad puede haber situaciones precarias de explotación de sobreexplotación de indefensión de los trabajadores pero que no estan asociada al a la temporalidad el vínculo y viceversa hay situaciones de contratación temporal en la que no hay un deterioro de la calidad de las condiciones de trabajo no heló lo que no podemos lo ideal es que hoy un componente nuevo de la temporalidad y es que la nuevas oportunidades de empleo que están apareciendo en la sociedad digital son empleo temporal no son indefinidos el problema es que hoy día el empleo que se crea en el mundo productivo y el los cambios que están teniendo en el empleo temporal y esto tenemos que hacer las cuentas con ellos pero no veo temporal que muchas veces los Traore distan de estar incómodo ahí de sectores muy cualificados de la clase trabajadora en el mundo de la ingeniería en el mundo de la informática que no quieren oír hablar de una vinculación indefinida una empresa no quieren oír hablar de la vinculación proyecto eh y en el momento en que esa vinculación a ese proyecto termina buscar otro proyecto clave de satisfacción desde el punto de vista profesional desde el punto de vista personal no

Voz 1535 10:51 la intensificación del trabajo implica como forma coherente de articular la relación laboral un proceso de individualización de las relaciones laborales porque pues el modelo característicos el destajo no es vincular el salario no cobra o el empleo que uno tiene a la entrega de trabajo entonces pues ahí el claro el falso autónomo el nuevo emprendedor pues aparecen como el paradigma la punta del iceberg de este proceso de individualización pero que se traslada o se puede observar también pues en el micro en pesar empresarial licenció en el tamaño de la reducción del tamaño los empresas que es una es un resultado de la fragmentación de los procesos productivos de la deslocalización y la subcontratación de empresas

Voz 0026 11:33 los derechos tiene tanto derecho tanta fuerza tengas para que exista es decir no son atemporales Ny son eternos y la conciencia de la y la idea de que tienen que existir una serie de derechos debe mantenerse en el tiempo si se pierde se pierde el concepto y la y el imaginario que asocia el hecho de tener esos esos derechos si eso pasa mucho tiempo sin que se disfruten también se olvida de hecho tenemos un modelo laboral especialmente los países del sur y por supuesto en España que es como el perro el hortelano ni deja salir a nuestros mayores ni deja entrar a nuestros jóvenes porque si vemos la radiografía laboral de de nuestra juventud es realmente dramático y el más allá del envejecimiento de la población que va a aumentar todavía más según el Instituto Nóos Canal de estadística para el año dos mil treinta nacerán cinco millones de niños menos todavía vemos según la Comisión Europea que los últimos diecisiete años ya sea por envejecimiento de la población ya sea porque han tenido que marchar alrededor del veintiocho por ciento de los jóvenes entre veinte y treinta años se ha reducido ese peso de la población española es decir hoy hay un veintiocho por ciento menos de jóvenes en esa franja edad pero aún así los que están el veinte por ciento de los que trabajan son pobres el veintinueve por ciento los autónomos jóvenes que trabajan son pobres hilos que tienen entre veinte y veinticinco años el treinta y cinco por ciento están en paro in un tercio de los que tiene entre veinticinco treinta y cinco años no salen digamos no ha salido de casa de sus padres sigue viviendo con ellos así que es una realidad en la cual se obliga a tener que buscarte la vida unas condiciones profundamente dramáticas donde tienes que aceptar condiciones miserables de empleo porque se impone esa máxima de mejor tener un empleo que no tener ni

Voz 7 13:14 bueno los sindicatos tienen que reinventar

Voz 1535 13:19 se antes está nuevas condiciones pero sí que es cierto que han sufrido yo diría dos tipos de de ataques

Voz 1439 13:26 Pablo López calle profesor

Voz 8 13:28 ciudad de la Universidad Complutense y autor de la desmovilización

Voz 1535 13:32 uno lo vi a las condiciones objetivas en los centros de trabajo lo que hablamos entre la micro empresas realización a nivel nacional lo la representación sindical que hasta entonces lo que llamamos el modelo Ford dista keynesiano pues tenía un reconocimiento incluso estatal para llegar a pactos sociales generales no sobre salarios mínimos etcétera pero digamos la base objetiva a la fuerza de negociación de los trabajadores está debilitando debilitando mucho el camino tiene que ser la internacionalización de la negociación colectiva como ya están iniciando también los los sindicatos con dificultades a través de la OIT a través de los llamados convenios marco internacionales pero a nivel nacional cada vez es más difícil no articular una negociación colectiva que sea capaz de hacer frente a las estrategias de las trasnacionales

Voz 1058 14:22 no es un deshidrate un muy razonable pero el problema es que hoy por hoy las empresas son cada vez más transnacionales y los sindicatos nacionales sabe ser el internacionalismo proletario ahora mismo no existe

Voz 8 14:36 Federico Durán López catedrático de Derecho Laboral y primer presidente del Consejo Económico y Social y en la actualidad vinculado al bufete Garrigues

Voz 9 14:44 si no existe basta ver eh cada vez

Voz 1058 14:48 se produce un proceso de adjudicación de una nueva producción en una empresa de el sector del automóvil por ejemplo eh a competencia feroz entre los propio las propias representaciones laborales de los distintos países incluso planta de un mismo país no entonces el los sindicatos deben cambiar deben cambiar drásticamente ese problema de la internacionalización es uno de los graves problemas que tienen que no es fácil de resolver lo que sí creo que se deben dedicar a a las funciones para las que están constituidos no yo creo un grave error de los sindicatos en los últimos tiempo ha sido intentar asumir un papel de defensor de intereses generales no por encima de los partidos políticos de por encima de los órganos de representación parlamentaria

Voz 0026 15:36 hay que dar el salto de no únicamente que también es fundamental en la defensa de los derechos dentro del centro de trabajo España están los puestos más bajos en calidad del empleo según la según la OCDE recuperar los convenios colectivos derogar la reforma laboral es eso por supuesto

Voz 8 15:52 Jorge Amor uno sociólogo y autor del libro no tengo tiempo geografías de la pequeña

Voz 0026 15:57 pero hace falta construir imaginarios defensas de derechos que vayan más allá del centro trabajo y que incorporen otras dímelo desde la vida que no son estrictamente lo que llamamos el centro de trabajo ya ahí estoy pensando en modalidades en Renta Básica estamos pensando en alquiler social en movilidad sostenible porque todo eso constituye de alguna manera el reparto del tiempo nuestra sociedad que no es otra cosa que el reparto de las relaciones de poder y creo que hay hay que renovar los proyectos sindicales al margen de cómo se auto posicionen ellos mismos dentro del arco de mayor o menor radicalidad es una cuestión de ampliar y modificar el el enfoque de lo que creo yo que debe ser una ciudades que se puede entender como sociedad de trabajadores no es algo eterno y que haya sucedió en todas las etapas de la historia sino que se forja a raíz del siglo del siglo XVIII cuando se introduce un concepto claro de la riqueza moderna es decir la riqueza en nuestras sociedades es aquella que se presenta

Voz 10 16:55 es como un enorme cúmulo de mercancías no casi empezaba el el el capital marche en el capital

Voz 0026 17:00 la cuestión es que hoy esa sociedad sigue operando sobre esa lógica pero cada vez es más difícil seguir funcionando por eso se convierte el trabajo una suerte de embudo donde cada vez es más difícil entrar ir cada vez entran menos entrar no te garantiza ninguna certidumbre ninguna garantía hay un también un conflicto discursivo o no en esta en este conflicto de cómo interpretar la la realidad no te dicen que de alguna manera el paro es una oportunidad la precariedad de su falta de empleabilidad y los derechos son un lastre para tu éxito no es como esa viñeta de El Roto de emancipación unos de las cadenas de las conquistas sociales te dicen que yo discutía con uno en Twitter que me decía que los Riders desde de libro que van con la bicicleta decía que no son precarios que son micro emprendedores que están tomando las riendas de su futuro así que claro si tú te percibes optimismo como un Indiana Jones que sale todos los días a cumplir una misión y que por lo tanto la vida es como escalar el Everest pues tienes que estar muy motivado claro tiene que estar motivado pero como construimos una sociedad de triunfadores cuando eso no es democratizar hable y qué hacemos con los que no triunfan o buscamos formas para garantizar la vida au sino estamos sometiendo cada vez más capas de la población a la sensación de inutilidad al paro crónico a la incertidumbre ya la total ausencia de brújula que ese es el gran meollo que hay de fondo las crisis políticas de los regímenes políticos europeos que se está derrumbando todo ese modelo de organizar la sociedad sin hoy no vamos otros más democráticos es cuando aparecen los monstruos reaccionarios o cuando se implanta suerte de populismo neoliberal donde tú eres el artífice de tu vida y sólo vale la su propia

Voz 1535 18:33 así otro de los de los mitos claves de las reformas laborales de los años noventa fue precisamente esta idea del fin del trabajo el trabajo se acababa precisamente por la tecnología etcétera no y se ha demostrado que no que simplemente cambia de forma hace de la mayor parte de las veces invisible no precisamente la invisibilidad nación y la informatización los falsos autónomos las becas el trabajo en prácticas e alguna formas de emprendimiento pues se están difuminando las relaciones laborales y uno de los efectos puede ser precisamente que debiliten la capacidad los derechos laborales no es necesaria investigación por una parte y por otra parte capacidad hay decisión digamos política parar

Voz 4 19:15 a regular esas nuevas situaciones laborales no

Voz 1058 19:18 yo creo que hay que recuperar ese valor ese valor del trabajo no decían como dicen algunos texto constitucionales que determinaba son República fundada sobre el trabajo o monarquía fundada sobre el trabajo eso hay que recuperarlo de este tiene que ser un país fundado sobre el trabajo donde se valore el trabajo del trabajo bien hecho el esfuerzo

Voz 9 19:39 eh la sana competencia ya aquí hay una serie de

Voz 1058 19:43 factores que probablemente desde el mundo educativo han estado erosionando unos valores tradicionales que yo creo que no habría que poner en qué habría que poner en discusión que deben seguir fundando la Sociedad no no podemos ir a una sociedad en la que la figura preeminente sea la del especulador no la buscador de ganancia rápida no es que el trabajo bien hecho debe ser un símbolo de orgullo ciudadano y debe ser una señal distintiva de una buena de una buena ciudadanía no y eso hay que recuperarlo y hay que poner el acento eh esas cuestiones realmente hay el sistema educativo tiene que corregir el papel de sentido

Voz 0210 20:33 así las cosas la situación actual del mercado laboral en nuestro país se ve marcada por la precariedad salarial y contra actual como nos detalla Rafa

Voz 1762 20:41 harto uno de los principales termómetros de la precariedad laboral es la duración de los contratos y en este sentido se constata que la situación post crisis es peor que la pre crisis ahora los contratos duran una media de cincuenta y un días ya hace diez años setenta y ocho días de media antes de la crisis el quince por ciento de los contratos eran de menos de una semana ahora el veinticinco por ciento Otro de los síntomas los contratos a tiempo parcial hace diez años serán once coma ocho por ciento del total sólo un treinta y dos por ciento de los contratados con esta fórmula eran involuntarios es decir esta Mon parciales por no haber podido encontrar contrato a tiempo completo hoy los contratos a tiempo parcial sólo un catorce coma nueve por ciento del total tres puntos más y los involuntarios son el cincuenta y cuatro por ciento veintidós puntos más estas formas de empleo asalariado precario más el florecimiento de las becas y de los falsos autónomos debilitan al sindicatos y a su posición negociadora ya muy tocada por las reformas laborales sobre todo la de dos mil doce que ha facilitado la modificación de condiciones de trabajo por parte del empresario ya ha hecho prevalecer los convenios de empresa sobre los de sector a todos estos fenómenos se les suma el impacto incierto de la cotización y automatización los estudios discrepan sobre si este fenómeno acabará destruyendo puestos o creando nuevos nichos de empleo pero sí apuntan a que peligran los trabajos de tareas repetitivas tareas peligrosas que pueden hacer mejor las máquinas que aumentarán las oportunidades en el ámbito de la supervisión para controlar a los robots que la formación permanente de los trabajadores era cada vez más importante

Voz 11 21:59 de que habrá que revisar la legislación para actualizarla en materias como el despido por causas tecnológicas ganó bien no

Voz 2 22:23 el hambre mucha hambre y bastante una morirá siempre con verla a la tal

Voz 1108 22:50 esto es lo que cantaba hace unos años Kiko Veneno Isi sigue siendo válido se atribuye la actual situación de precariedad a la reforma laboral pero sobre todo a que el Gobierno no ha aprovechado una vez más la oportunidad de la crisis del ladrillo para cambiar de modelo productivo para hablar de ello al otro lado del teléfono tenemos a José Carlos Díez economista y divulgador qué tal José Carlos un placer estar con vosotros un economista decía gráficamente aquí en la Cadena Ser que España ha pasado en cuestión de empleo de poner ladrillos a servir cañas no sé si me parece un poco exagerado pero compartes este análisis aunque sea así de simple

Voz 12 23:28 lo que sí estamos viendo que la frase es buena es que el el sector que más empleo ha creado desde el dos mil catorce y en etapas de recuperación hacia el sector de la hostelería tenido crecimientos anuales prácticamente el diez por ciento soy evidentemente que ahí se ha concentrado buena parte de la precariedad todo está aparte de que es un poco despectivo no sé a mí me encanta las caña pero la el tema es una caña y a un euro o la sirves a diez euros y un restaurante de lujo y crear dos empleos en vez de uno eso es un poco lo que hay que analizar

Voz 1108 23:59 España de todas formas cuando ingresó en la Unión Europea vamos a remontarnos un poco en el tiempo realizó una gran reconversión industrial porque así no la exigieron en todo con nuestros socios comunitarios perdimos podíamos decir entonces una parte de nuestro potencial

Voz 12 24:13 no yo creo que hicimos la para la gran primera reconversión fue agrícola en los años cincuenta sesenta prácticamente cuando murió Franco el todavía el veinticinco por ciento de los trabajadores trabajaban en el campo y ahora estamos en tres y la segunda reconversión como dices ha sido la la industrial también es verdad que que muchos servicios yacían directamente por las empresas industriales por ejemplo todo el tema de logística transporte no el tema de la asesoría fiscal asesoría contable la asesoría jurídica que eran servicios que estaban entre ese computables dentro del sector industrial externalizar los pues ahora son empresas de servicios aunque sigan haciendo lo mismo y atendiendo al sector industrial pero bueno es verdad que que tenemos un un problema industrial en Europa y en España que tiene más que ver con la con la globalización y la revolución tecnológica y que bueno que nos falta empresas que sean capaces de posicionarse ahí

Voz 1108 25:08 por qué no hemos aprovechado precisamente te quería preguntar por la crisis económica para cambiar ese modelo productivo por qué ese volvemos a hablar otra vez de burbuja inmobiliaria aunque en este caso esté centrada en las grandes ciudades en el alquiler del turismo que es una cosa que se hablaba ya tradicionalmente desde Franco como los motores de la economía española

Voz 12 25:27 de ahí hemos tenido una cosa positiva no que en principio sólo la contaba yo y luego todo el mundo se apuntó no que es que es verdad que España siempre ha sido una economía muy agradecida cuando la crisis aquí se hundió cuando la burbuja pinchó cuando estuvimos prácticamente un millón y medio de empleos solo en el sector de la construcción después del boom inmobiliario ignoró había nuestras empresas no tenían ventas aquí han buscado fuera esos consumidores que no había aquí ahora lo que estamos viendo que es lo mismo que hemos visto en otras recuperaciones es que en cuanto la demanda interna se vuelve a recuperar y los consume ahora están aquí eso que hace la funcionan muy bien se empieza a revertir un poquito no todavía no del todo ya empezamos a ver otra vez pues como dices que es el sector de la construcción lo que está tirando que volvemos a subir los precios de la vivienda sin ninguna justificación por encima de los salarios que empezamos a hablar ya de burbujas en el centro de la ciudad de Madrid de Barcelona ya empezamos otra vez no a hablar del sector de la construcción sobre todo no es que sea construcción servicios industria me da igual es que los empleos que creamos son muy poco productivos osea con muy poca capacidad de diferenciación y con muy poca capacidad por parte de las empresas para fijar precios altos y al tener precios bajos y haber convertido a España en un país locos como pasó de la reforma moral del doce pues en este momento si tú vendes con precios low cost pues evidentemente tienes que tener al a los locos hice tienes los salarios locos pues para las pensiones locos eso está claro lo que no puede conseguir Rajoy aunque lo intentara todos los días es transformar los panes y los peces no tienen en muchas más comida hay multiplicar la para dar de comer a toda labor que hay cosas que sólo al están en manos de Jesucristo

Voz 1108 27:14 pues estas son las asignaturas pendientes nuevamente de la economía española muchas gracias José Carlos Díez economista por haber respondía a las preguntas de la Cadena SER muchas gracias placer

Voz 13 27:30 tres en uno con José María Patiño

Voz 2 27:35 eh

Voz 1058 27:36 si en este segundo

Voz 1108 27:38 tramo de tres en uno hablamos de esa individualización del trabajo hablamos de autónomos con autos

Voz 14 27:44 hemos empezamos con uno muy especial

Voz 15 27:49 claro claro Boya

Voz 1108 28:14 Antonio Castelo humorista y colaborador del programa de la Cadena SER A vivir que son dos días

Voz 0210 28:19 es que tal como está nuestra esto qué tal don José María echando a los tiene del Norte encantan este tema trabajo por mi cuenta bueno da la impresión de lo que trabajar por cuenta ajena es malo es el busca buscar por su cuenta te identificas con esta canción totalmente porque además hablan de narcotráfico y es lo más parecido hacer comedia en España muchos chistes tú dices mucha ironía para hablar de el trabajo autónomo que es una de las características que existen en el mercado laboral en España cuáles son Tucker es un experto en esto entonces cuáles son los principales males que acechan a la autónomo en España desde tu punto de vista en España por ejemplo en el que mucha gente descansa sobre el estado como unas dado paternalista tiene esa idea de de bueno el Estado está por mí el C2 me protegen muchos aspectos de la vida los autónomos somos totalmente de Río Bravo osea es nada Every Manon him self hace un surco en la tierra y es mi casa y la defenderé en si viene aquí gente tal y lo que no hagas no lo cobras lo que no lo que no estés no estás dependes de optimismo y eso creo que en Europa en España es como algo que de primeras nadie te explica en el colegio es una reflexión un poco dura que hacer un día estás de noche hecho agazapado en posición fetal en la cama pensando mientras estoy solo pero el tu es tener una nómina como tengo yo por ejemplo no sé el qué ocurre si le preguntas a un narcotraficante si preferirían ser funcionario te dices que ya sólo se hacer esto un autónomo que llega a pagar la cuota la tiene beneficios a final de mes como para sobrevivir o es un tío que es que se ha hecho a sí mismo de alguna manera a me parece yo por ejemplo estoy súper orgulloso de de ganar mucho dinero haciendo chistes en blande ganan mucha pasta y siempre lo digo de ganan mucho dinero haciendo chistes es dificilísimo cuando vino Woody Allen a España quería entrevistarle De Buena Fuente El no estaba seguro y lo primero que preguntó por yo trabajaba allí en lo primero que preguntó ese filtro es que dijo pero este hombre es millonario de hacer chistes le dijeron sí dicen vale pues voy tú crees en las organizaciones sindicales en este caso no porque tú eres autónomo claro lo tanto lo tienes nómina no tiene derecho a ser representado por un sindicalista me parece maravilloso que exista

Voz 16 30:26 a como de broma en blando yo iba a reclamar a defender estáis de coña hace

Voz 0210 30:34 pues me es ajena pero igual hace seis años yo tengo treinta y seis con treinta tuve una novia que tenía vacaciones pagadas en verano de repente lo dije a más de ignorantes totales no te preocupes que en verano vivimos de lo mío y aguantamos el tirón y me dice a mí me pagan el sueldo no en el sueldo del medio pero igual que todos los meses te pagan te ingresa si estaba como claro yo soy autónomo desde los veinte y veinte años además con paga extra que esto no te lo bueno

Voz 16 31:04 la verdad dijo esto me enteré luego porque a mi madre entró a trabajar era

Voz 0210 31:07 a un sitio descubrirlo de catorce pagas que eso ya que yo tengo días que lo mejor que tienes un sueldo alto tal realmente porque tengo muchos trabajos matando me un poco absurdamente muchas veces lo pensado hasta qué punto claro puedo seguir cogiendo trabajos sólo para hacer dinero es que al final acabas volviendo al otro sistema llegadas pensando no será mejor tener un trabajo en el que estoy guay ISI no mover me tanto hacia arriba y hacia abajo desgracias opción bueno crece las organizaciones de autónomos en este caso no son sindicales sea autor no os en ellas uno es que se autónomos no creo nada de quieres nada sí sí sin creyera es le pediría es algo en concreto que es lo que cuál es el peor mes que tiene un autónomo obviamente la vida septiembre peor mes porque vienes de todo el verano oí tienes que aguantar septiembre co aún sin haber cobrado septiembre yo me como autónoma unas cuantas cosas que me explota la cabeza por ejemplo porqué yo tengo que prestar dinero a grandes corporaciones eso no lo entiendo no entiendo que no me paguen al segundo que acaba a hacer el trabajo o a los dos días a las cinco o casi te mueves hacia ese mundo EEUU que me muevo hacia cobrar en la mano al salir por la puerta que es lo que hacen allí vas de camarero dos horas y dos horas Si te vas y aquí igual mañana no vuelves que es lo mismo derecho que tengo pues me en la SER por ejemplo Annan no me llaman y dicen quién eres que no sé quién eres y aquí no pasa nada pues por eso mismo hay muchos sitios que trabajo que me pagan a a a noventa días eso es una locura para mí es que mi colombiano puede soportar eso y luego otra cosa que es flipante para los autónomos salir del hoyo del principio es muy complicado es decir si yo yo empieza a ganar en algún punto en mi vida y veinte mil euros al mes para mí pagar la cuota de autónomos es cómo sacarnos moco y pagar todo lo que tengo que pagar vivir me da igual es que no tengo nada no tengo ningún problema cuando ganas mil ochocientos que no está mal de repente se complica un montón la vida porque por abajo el embudo es estrecha muchísimo es durísimo por abajo el embudo ya como no tienes permite tampoco apostar ya decirme me tienen un mes escribiendo un un proyecto que tengo para Televisión Española ETA ahora lo hago ahora cojo y de repente digo vamos a toda esto que claro cuando vas yo que juega mucho al póquer cuando va suelto que esté resuelto ya no es igual pues algunas de estas reflexiones lo vamos a hablar ahora con Celia Ferrero que es de ATA

Voz 10 33:25 que es de una asociación bastante potente además Scarlett reunía a ver qué nos dice de estas cuestiones que tienen el Tigres del Norte POM pacas de aquí lo que es mi favorita

Voz 1108 33:53 la situación que nos ha descrito Castelo es

Voz 0210 33:55 ambivalente mala pero buena agria pero dulce Rafa Bernardo nos sitúa en el mundo de los autónomos

Voz 1762 34:01 España a pesar de los esfuerzos institucionales por impulsar el empleo autónomo como alternativa al asalariado en España hay ahora tres millones setenta y cinco mil autónomos una cifra que está entre las más bajas de la serie hace diez años al comienzo de la crisis había tres millones seiscientos mil el número no es la única diferencia entre entonces y ahora en dos el ocho era más probable que ahora encontrar un autónomo con trabajadores a su cargo mientras que en estos momentos ha aumentado el porcentaje de trabajadores por cuenta pro ya que están ellos solos sin empleados por sectores hace diez años y ahora el mayor porcentaje de autónomos se concentra en el comercio pero ahora las dos siguientes categorías son actividades profesionales y hostelería mientras que hace diez años eran construcción y actividades agrícolas estas variaciones recogen no sólo el cambio en las actividades productivas y las mayores dificultades para emplear propiciadas por la crisis mis sino también un desplazamiento en el problema de los falsos autónomos las personas que tendrían que estar contratadas pero que trabajan por cuenta propia que existe aunque es difícil de medir según un reciente estudio de ATA ese fenómeno se ha desplazado de la construcción antes de la crisis a los medios de comunicación ahora antes de la crisis el ochenta por ciento de los falsos autónomos estaban en el ladrillo mientras que ahora hay sesenta y cinco mil periodistas autónomos el doble que hace diez

Voz 2 35:10 bien

Voz 4 35:13 eh

Voz 17 35:15 la feria de Ferrero es vicepresidenta ejecutiva de ATA la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos qué tal Celia cómo estás bien hemos estado escuchando hace unos minutos a un humorista Antonio Castelo que es colaborador de esta casa es autónomo también

Voz 1108 35:29 qué se siente indefenso decía él no porque él dice que un país como España donde durante muchos años

Voz 1535 35:35 ha tenido el Estado una importancia sólo los trabajar

Voz 1108 35:39 eres de efecto protector y que ahora él se sentía indefenso

Voz 4 35:42 los autónomos siempre está indefenso simplemente por la propia definición del trabajo autónomo es decir es cierto que hay una autonomía es cierto que hay un riesgo que yo creo que uno de los grandes problemas es que mucha gente se ha hecho autónomo sin saber cuál era el riesgo de ser autónomo pero hoy en día podemos decir que está menos desprotegidos que antes

Voz 0210 36:05 eres autónoma por cierto así IATA nace porque los sindicatos se desentendió de los autónomos de alguna manera porque nace ATA sí

Voz 4 36:13 yo creo que que es muy difícil una figura que está un poco a caballo entre lo que es el empresario y el trabajador no es decir es muy difícil encontrar una representación propia y luego las circunstancias del trabajador del trabajador autónomo son muy distintas a la de un trabajador asalariado incluso un empresario si entendemos el empresario como una persona pues directivo con una gran empresa etcétera aquí estamos hablando de de eso una figura mixta y por tanto la representación debe ser propia

Voz 0210 36:39 los bancos ven a los autónomos si atendemos a las campañas que están haciendo publicitarias y bueno como un nicho muy interesante de mercado pero os pintan como superhéroes como personas que sois capaces de aguantar todo tipo de sacrificios supongo que muchos autónomos no les hace ninguna gracia esta esta imagen quedan de ellos los bancos así

Voz 4 37:00 hombre yo creo que hay un reconocimiento por parte del esfuerzo que hace el autónomo de esa persona que efectivamente esta no tiene horario no tiene jornada hace todo lo posible para salir adelante es hay cierta heroicidad en todo eso ahora bien eh yo me gustaría que los autónomos tuviese fuesen menos héroes y se les ayudase más es evidente que hay todavía hay un camino muy largo por recorrer que estamos en ello que cada vez vamos avanzando pero yo creo que que autónomo será autónomo tiene que ser algo lógico y no heroico porque va a ser algo habitual en las relaciones laborales del futuro ahí vamos es decir yo gasto siempre una broma que es un poco a veces de humor negro no de decir muy breve quedaremos los robots y los autónomos no es el él es un poco duro pero pero parece que es el futuro si tenemos que empezar a adaptarnos esta situación y por tanto es ahora el momento de revisar toda la figura del autónomo para que no sea algo que simplemente lleve a que nos parecemos más a los robots que a los humanos

Voz 0210 38:09 a principios de este año entró en vigor la nueva ley del autónomo que digamos es resultado un poco en parte también el trabajo que lleváis a cabo las asociaciones de autor hemos para llevar esas reivindicaciones a la al Parlamento en ellas incluyen esa ley de autónomos incluye algunas novedades como por ejemplo la de ampliar lo que se denomina si no me equivoco la tarifa plana para autónomos es decir los cincuenta euros que pasan de seis a doce meses otra que destacaba también es que habrá tres altas y bajas al año en las que se cotiza por los días trabajados el mes completo pero yo me pregunto si estar medidas no favorecen precisamente uno de los problemas que tienen los autónomos que es la temporalidad que por supuesto la precariedad

Voz 4 38:49 claro yo creo que ahí hay que avanzar es cierto que es muy importante que se pongan todas las ayudas necesarias al inicio de la actividad pero entendiendo que la tarifa plana es algo sólo para el inicio de la actividad es verdad que el autónomo cuando empieza es decir paga por trabajar porque no va a tener ingresos y sin embargo sí que va a tener que pagar cuota a la Seguridad

Voz 0210 39:11 por tanto es esencial

Voz 4 39:13 más existe en toda Europa que haya esas ayudas de inicio ahora bien esto no puede ser la regla es decir el autónomo hay que buscarlas medidas no sólo para ayudarles en esos inicios sino también para su consolidación yo creo que ahora esa es la gran asignatura pendiente es decir no ayudar sólo al autónomo el emprendedor que empieza sino ir al autónomo que ya está y eso tiene que ver con deducciones fiscales tiene que ver con un montón de cosas que le den más seguridad al autónomo que permitan precisamente que no haya esos saltos de temporalidad autónomo esporádico como lo llamamos que es yo creo que el gran reto que tenemos ahora porque él es algo que estamos viendo cada vez más y además lo estamos viendo con las plataformas digitales etcétera de lo que es el autónomo esporádico entonces claro esos autónomos no generan los ingresos suficientes para tener una cobertura social al nivel que tienen otros autónomos consolidados y por tanto hay que buscar todas las fórmulas necesarias para que estén cubiertos aún que su trabajo sea esporádico y evidentemente porque este trabajo esporádico no tiene porque ser esporádicos siempre entonces tenemos que buscar que sea autónomo o bien se consolide o bien llevarlo otros itinerarios cuando hablamos de plataformas etcétera yo esto es un debate que estamos teniendo continuamente ahora mismo no que es evidente que lo que es un fallo del mercado no es que un estudiante universitario esté en una bici para sacarse ingresos extras lo que es un fallo el mercado es que haya una persona además de cincuenta años en una bici porque no encuentra trabajo entonces no se puede asociar a la figura del autónomo la precariedad porque no es así de hecho hay estudios que dicen que los autónomos las los las familias encabezadas por autónomos tienen tres veces más probabilidades de tener más riqueza que los asalariados es decir porque es cierto que ellos deciden sus ingresos y generalmente hay autónomos de todo tipo estamos hablando un colectivo muy heterogéneo pero también es cierto que hay ciertos trabajos relacionados ahora con el auto empleo que deben ser para circunstancias muy específicas igual que la temporalidad hay una causa en el autónomo también tiene que haberla

Voz 0210 41:19 precisamente los puestos de trabajo que también estrenan un marco digamos regulatoria de actuación que sea aprobado a primeros de abril denuncian que la reforma laboral ha desembocado precisamente en un uso abusivo como decías tú hay muchos tipos de autónomos de lo que se viene decir falso autónomo

Voz 4 41:35 qué soluciones se une ahora el falso a ver el falso autónomo y nosotros siempre lo hemos dicho no son autónomos compartamos de esa Barcelona directamente el falso autónomo es alguien que utiliza la figura del autónomo de forma fraudulenta reemplazó en un asalariado que debería será Sarabia entonces evidentemente ahí tiene que entrar la inspección ahora bien que el fenómeno todo el mundo está diciendo que efectivamente que todo el crecimiento de autónomos que se ha dado es falsos autónomos eso es totalmente irreal primero porque el falso autónomo era una figura que ya existía antes de la crisis y que estaba muy concentrada en sectores como la construcción y el transporte esos sectores han amortizado muchísimos puestos de trabajo de hecho muchísimos autónomos y falsos autónomos durante la crisis por tanto el número de falsos autónomos que había antes seguramente era bastante mayor de lo que es ahora lo que sí que es cierto es que ahora hay un boom de esta figura en ciertas actividad otros

Voz 0210 42:29 tienes uniforme recientemente curiosamente va al periodismo el periodismo es uno de los sectores

Voz 4 42:35 digamos que el periodismo yo creo que también por la transformación digital que está viviendo desde hace mucho tiempo es uno de los sectores donde más está dando esta figura claro la inspección me parece muy bien que haga el diagnóstico pero también tiene que actuar

Voz 0210 42:49 muchas gracias Celia Ferrero por este análisis vicepresidenta de la ejecutiva de ATA mucha suerte en la defensa de vuestras reivindicaciones

Voz 4 42:57 ahí está el niño

Voz 18 43:04 en la Cadena Ser ha

Voz 19 43:17 la

Voz 18 43:23 tres en uno con José María Patiño

Voz 1108 43:26 a este último tramo de tres en uno abordamos la siniestralidad en el trabajo una realidad que pasa desapercibida a pesar de que como nos detalla Rafa Bernardo vuelve a aumentar con la recuperación de la actividad

Voz 1762 43:40 amiga el número de accidentes de trabajo de crecía al comienzo de la crisis con el desplome en el empleo especialmente el sector de la construcción que tiene una elevada siniestralidad pero lleva años repuntando Yesa repunta comenzó antes de que empezase la recuperación del empleo lo que sugiere un deterioro en la prevención y en la seguridad es más la tasa de incidencia que mide el número de accidentes por cada cien mil trabajadores es por tanto inmune a la variación de la empleo muestra continuas subidas desde dos mil trece en ese año marcaba tres mil nueve a finales de dos mil diecisiete estaba en tres mil trescientos treinta y cuatro en datos absolutos dos mil diecisiete dejó quinientos tres mil accidentes en jornada de trabajo un aumento del cuatro con nueve por ciento respecto al año anterior y un hito al superar por primera vez desde dos mil once el medio millón de accidentes en un año de ellos fueron mortales cuatrocientos ochenta y cuatro ocho más que en el año anterior los últimos datos hasta febrero de este año muestran que la tendencia al alza en accidentes laborales continúa el ritmo de aumento es del cinco con siete

Voz 11 44:31 tanto las actividades con mayor incidencia de accidentes según los datos oficiales son construcción suministro de agua y saneamiento sector agrario industria manufacturera y transporte y almacenamiento

Voz 6 44:45 estoy bien da pasa eso se esas

Voz 20 45:13 eh

Voz 21 45:14 eh

Voz 6 45:20 P

Voz 20 45:23 eh

Voz 2 45:27 eh

Voz 1108 45:34 de Prevención de Riesgos Laborales hemos hablado con Dolores Rico que es técnico en activo desde mil novecientos noventa y ocho en la actualidad es consultora formador a auditora durante este tiempo ha visto disminuir la siniestralidad y asegura que la conciencia es mayor pero que las empresas siguen sin percibir que la seguridad

Voz 0210 45:53 es rentable

Voz 22 45:54 está demostrado que que las acciones en seguridad y salud son rentables si tienen un retorno de la inversión todavía hoy muchas empresas conciben la seguridad y salud como una como un gasto no como y no como una inversión no tiene lo tienen ese concepto de costes gasto y no y no una inversión no normalmente pues bueno que nadie se pregunta con esta medida de seguridad por ejemplo que hemos implantado que hemos adoptado nadie se pregunta qué es lo que hemos evitado cuánto nos hemos ahorrado toda la gente se lo pregunta óseas de la prebenda la plantea la cuestión a posteriori no cuando hay un accidente que es lo que nos está costando este accidente en jornadas pérdidas en en pérdidas de producción en costes sanitarios en costes sociales costes eh bueno para para la el accidentado y su familia no el drama y el coste y humano que que tiene no que hay que pensar que que las son las personas a las que se accidental en las que aparecen las enfermedades profesionales no saque

Voz 1108 46:52 algunas empresas sin embargo utilizan la seguridad como un elemento de ajuste a la hora de hacer más competitiva su oferta o más rentable una contrata sí

Voz 22 47:01 que la preclaros a un empleo precario normalmente está caracterizado por por Bono con contratos de trabajo pues atípicos no como fórmulas a través de empresas de trabajo temporal trabajos de temporales no

Voz 0210 47:11 por muy cortos periodos de tiempo

Voz 22 47:14 donde bueno pues hay pocos o nulos beneficios sociales donde hay mucha inseguridad laboral que los ritmos de los ritmos de trabajo bueno son son son elevados hay salarios además bajo si hay un importante riesgo no de lesiones y enfermedades profesionales y en un en general en un trabajo precario pues será un deterioro general generalizó de las condiciones de trabajo y por extensión de las condiciones de seguridad y salud osea en trabajos temporales por ejemplo de muy corta duración pues los trabajadores no reciben y la más elemental formación e información en materia de seguridad esa luz no no se les hace reconocimientos o exámenes de salud específicos en los en función de los riesgos a los que van a estar sometidos incluso en ocasiones no se les facilita ni siquiera los equipos de protección individual que que son necesarios para la ejecución de de del trabajo no bueno pues una situación también de desempleo masivo o generalizado pues claro el que tiene un trabajo pues prácticamente tiene un un tesoro no ya a veces pues incluso que bueno pues no nos vemos obligados a hacer cosas que bueno pues que en otras condiciones a lo mejor no haríamos

Voz 2 48:21 eh

Voz 20 48:23 sí

Voz 0210 48:45 uno de los sectores en los que más ha aumentado el número de accidentes es el de la paquetería que ya se va conociendo como el de las viudas por el elevado número de accidentes mortales entre los repartidores Almudena López sino ha indagado en esta nueva siniestralidad

Voz 2 49:05 no

Voz 6 49:11 lo dejo

Voz 17 49:12 has tardado mucho que pasa que te has perdido me dice el tío con sus santos Si su pijama de Batman pues cuánto quieres que es la historia de un repartidor de comida no es un testimonio real pertenece al corto buenas noches de Pau rodilla que en poco más de tres minutos resume la precaria situación en la que se encuentra este sino fuera porque necesito los cuatrocientos euros de Minerva que cobró al mes desde dos mil once hasta dos mil quince los accidentes con furgoneta han aumentado un cuarenta y uno por ciento según un estudio

Voz 1439 49:38 ha realizado recientemente en estos años como consecuencia de este tipo de siniestros han muerto novecientas treinta y cinco personas y cuatro mil seiscientas han resultado heridas graves Javier Llamazares ex director general de FES vial Fermín

Voz 23 49:51 vida el grupo hacían planes de movilidad tener en cuenta sobre todo en las empresas especialización por Internet que los pedidos prometen pedidos y entregas muy rápido y a dilatar un poquito más en el tiempo esas entregas el hay que mantener el vehículo es decir vehículos hay que mantenerlos hay que vigilarlo estamos gritando dentro de Manresa aspectos que conllevan una seguridad eh el perfil de los accidentados

Voz 1439 50:21 con furgoneta a varones de entre treinta y cinco y cuarenta y cinco años que viajan solos y en este sentido adquiere especial relevancia el sector del reparto cuyos trabajadores cuentan con unas condiciones que no hacen sino aumentar el riesgo de sufrir

Voz 1762 50:34 de un accidente esto repartidores

Voz 23 50:36 no tienen contratos muy precarios les paga más bien poco y entonces la ruta Celestin en el último momento que eso genera también mayor estrés

Voz 24 50:47 estación por no saber tampoco dónde está

Voz 23 50:49 por mirando también el el GPS esos factores que los cuales pues es también un mayor incremento de lo que es en la seguridad de los accidentes viales laboral

Voz 1439 51:00 Antonio es repartidor de mensajería ha dejado su empresa porque han encontrado un trabajo donde le pagan más y en el que las condiciones son algo mejores reconoce que las prisas en esta profesión han provocado muchos aquí

Voz 24 51:11 sí creo que sí que genera estrés puede Gena este es obviamente que te digan que tienes que llegar a Teodora o la forma en la que tienen ustedes enteras de cobrar hasta de pagar los autónomos que están repartiendo les por pedido pero obviamente si tú quieres ganar un poco de dinero necesites hacen pedidos por internet Mazón se llega a poder cometer un fallo

Voz 1439 51:34 jornadas laborales de entre ocho y doce horas estrés por los tiempos de entrega a trabajar de noche o no reconocer que el estado del vehículo que conducen tiene unas condiciones deficientes son algunos de los factores que contribuyen a la elevada siniestralidad aunque su principal reivindicación sigue siendo el salario

Voz 24 51:51 estas horas en balde básicamente en la calle pero sin nada salario normal por hora eso mejoraría mucho las condiciones

Voz 1439 51:59 según datos de Fes vial los fallecidos conduciendo furgonetas un medio ligado a lo laboral han aumentado un treinta y tres por ciento una cifra que apunta al nuevo modelo de comercio ya la proliferación de compañías que reparten a domicilio un escenario que merece atención especial para cambiar esta tendencia

Voz 0210 52:20 con los testimonios de aquellos a los que quizá hayamos adelantado en la calle o en la carretera o incluso recibido en nuestras casas terminamos este tres en uno dedicado al trabajo ya sabe que pueden escuchar en cualquier momento en la web el programa en Cadena Ser punto com recomiende heló a sus amistades y vecinas por favor

Voz 17 52:42 en la realización técnica

Voz 1108 52:43 ha estado David Nieto echando una mano en la producción Almudena López sino las ideas Severino Donate

Voz 0210 52:49 de todo lujo un placer les dejo con Van Morrison