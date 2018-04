Hora 25 Deportes: El Barça celebra el doblete (30/04/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media

Voz 3 00:09 con Ángels Barceló hizo Jesús Gallego Gallego buenas tardes Angels en Barcelona están de celebración no hombres que dobletes una cosa muy importante pues la verdad es que sí

Voz 0919 00:18 por el Rey y la Liga la está celebrando el Barça con sus aficionados una rúa por las calles de la ciudad condal aunque en esta ocasión no habrá final de fiesta en el Camp Nou con los típicos parlamentos de los jugadores como está ahora mismo la fiesta por donde va nos vamos a Barcelona Santi Ovalle buenas tardes

Voz 4 00:37 qué tal Gallego buenas tardes pues mira acaba de finalizar justo ahora la rueda del doblete el MVP de esta Rueda ha sido Gerard Piqué miles de personas por las calles de Barcelona clamando a los campeones del doblete el nombre más coreado el de Andrés Iniesta que hoy se despedía era su última rúa acaban de bajarse como digo los jugadores del autocar han volado bambas hacía al público sean divertido los futbolistas ha habido baños de cerveza incluidos felicidad al fin y al cabo en la rúa del doblete que justo ahora acaba de llegar a su fin en la Diagonal de Barcelona para celebrar este octavo doblete de la historia del club

Voz 0231 01:13 no hay discursos y megafonía ni ni micrófonos porque finalmente Santi

Voz 0919 01:21 otras veces esto terminaba en el Camp Nou con final de fiesta aquí no se ha hecho no no

Voz 4 01:26 porque lo que se pretende es que él lo celebren en el último partido de Liga hay sea también el homenaje

Voz 0919 01:31 Andrés Iniesta no se descarta también hacer algo

Voz 4 01:34 de cara al clásico en el próximo partido en el Camp Nou pero la fiesta lo que sea decidido es que se celebre con el público del Camp Nou el público habitual el que va durante toda la temporada el estadio y celebrarlo allí con los más habituales y por eso hoy sólo se ha hecho una rúa que ha durado más o menos unas dos horas por las calles de Barcelona y por eso no se acaba en el caos

Voz 0919 01:54 no como era habitual yo hoy no haber parlamentos de los futbolistas calcular cuánta gente habrá habido no ha sido tan tanta la euforia como en otras ocasiones hay puente hay mucha gente que está fuera de Barcelona muchos turistas la verdad mucha menos

Voz 0919 02:33 gracias Santi el Barça celebrando su doblete en un día en el que estamos en vísperas de la gran semifinal partido de vuelta mañana en el Bernabeu Champions League Real Madrid Bayern de Munich uno dos en la ida enseguida hablamos de cómo está el equipo de Zidane aunque vaya por delante la noticia Isco está fuera de la convocatoria también Carvajal tal también Vallejo entra Nacho por Citi Zidane tiene que tirar mañana de él no partido donde se va a originar de cerca al árbitro enseguida escuchamos los mensajes que ha lanzado June Heynckes el entrenador del Bayern de Munich

Voz 0919 03:15 Málaga si el Betis gana habrá

Voz 5 03:17 seguido matemáticamente su clasificación para la Europa League que hace mucho mucho tiempo no tiene al Betis a Ifrán Rome Quillo seguro que va a haber un ambientazo cómo salen los equipos muy buenas tardes hola Gallego muy buena has ambientazo por todo lo alto ya hace días que se colgó el no hay billetes en la grada del Villamarín así que llenazo garantizado en este estadio que hoy puede celebrar la clasificación europea salta el Betis con Pedro Barragán Mandi Amat júnior y juega dormir si no está Bartra por sanción Javi García Fabián Joaquín de voz y arriba Sanabria Roberto por el Málaga Rosales Luis Hernández Mikel Diego González Adrián Lacen les tienen Roland Success arriba en Siri Pita Del Cerro Grande esto arranca a las nueve ambientazo en Sevilla

Voz 0919 04:00 llenar el Villamarín sin duda Carter

Voz 5 04:02 de test desde hace una semana mañana festivo y esto además

gracias así se presenta la jornada como siempre el programa lo abrimos también con vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 6 04:15 las deja vivir todo bueno pues enhorabuena

Voz 1122 04:18 a los aficionados del Barça también un bonito detalle de los jugadores del Deportivo hacer el pasillo a un equipo que ha ganado un título incluso siendo en otra competición distinta sea que enhorabuena los dos por el detalle si por la Liga eh la rúa a ver si Messi

Voz 4 04:38 no

Voz 1122 04:40 Luis Suárez van a tener que renovar el carné de identidad el el K la tarjeta de la Seguridad Social lo algo innovan a poderío que el apaño un hombre que eso hay que disfrutarlo y celebrarlo venga un saludo

Voz 0919 04:51 lo han apañado apañado no estuvieron en la despedida de Iniesta pero ya tenía los papeles en regla ya han estado en la arroba dejado tropieza

Voz 0919 05:46 todos de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones abre fuego en el Bernabéu el Real Madrid ante el Bayern de Munich ya sabéis uno dos en la ida el Madrid es el favorito evidentemente vamos a conocer las novedades en el equipo de Zidane que hay noticia Isco no se ha recuperado no va a estar mañana Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego muy buenas tardes desde el estadio Santiago Bernabéu sacaba de subir al venimos la expedición autobús que les lleva a la deportiva de Valdebebas tarde

Voz 10 06:13 fresquita y si no está Isco porque para jugar tendría que haberse infiltrado Isco que sufrió un fuerte golpe entrada de Boateng minuto uno en el área en salen hace justamente una semana ese hombro izquierdo está maltrecho para entrenar sí pero para jugar no en ese autobús si está Nacho que le falta a rodarse más con sus compañeros pero que momento Zidane lo mete en la convocatoria sino esta Nacho jugaría Lucas como lateral derecho yp podría meter a Karim Benzema o ser más conservador y meter al croata Mateo Kovacic aunque esta opción parece más remota vamos a escuchar Hokkaido Zidane esta mañana la rueda de prensa hablando de lo que tiene que hacer el Real Madrid para pasar a la final no se fían ni mucho menos del Bayern de Munich hace poquito la Juve estuvo a punto de remontar con cero tres y así lo ve Zizou

Voz 1994 06:59 lo que tenemos que hacer pensar a ganar el partido nada más entrar a ganar el partido esto es efectivo para nosotros ni especular ni pensar ni recular ni hacer y cosa extraña no tenemos que salir a a marcar rápidamente y bueno es lo que vamos a intentar hacer

Voz 10 07:21 vamos a hacer lo que no hizo contra ayude que fue recular especular y que le pudo costar muy caro también ha dado Sergio Ramos la importancia de meterse en la final de Kiev el apoyo del público es la preguntado por el monotema el asunto del pasillo el próximo domingo en el Nou Cana ante el Barça lo dijo Zidane el Marino va a hacer pasillo que dice el capitán Ramos lo escuchamos

Voz 1896 07:42 lo que dice Si su a misa por lo tanto yo creo que el estamos dando demasiado revuelo lo del pasillo ya está ellos tienen el título de Liga que es lo que querían y el pasillo es es indiferente tanto para ellos como para nosotros ya dijimos que no se iba a hacer no se va a ser ya está no Leyma vuelta que yo disfruto en el título y nosotros a lo nuestro a intentar eliminar a a los alemanes y a volver a defender nuestro título en en otra final en en Kiev no

Voz 0919 08:08 pues ser aunque no quieras Sergio Ramos de aquí al próximo domingo se le va a dar vueltas al tema seguro Javi el lateral derecho mañana sin hecho entrar en la convocatoria puede estar ahí de titular o la opción Lucas la vez con más posibilidades ahora mismo

Voz 10 08:25 más opciones eh Nacho físicamente con hecho Zidane está bien pero es una lesión complicada Gallego es una lesión muscular hay un Mundial de por medio hay Nacho ayer por ejemplo se hablaba de que había entrenado con el equipo yo te cuento que ayer Nacho hizo la mitad del entrenamiento eso significa que no está al cien por cien y Zidane cuando uno no está al cien por cien normalmente no le pone pero con Nacho es mejor esperar

Voz 0919 08:46 esperaremos entonces gracias Javier Herráez vamos a ver cómo ha sido la previa en el Bayern de Munich

Voz 0239 08:51 de prensa de Heynckes había ganas de escuchar también a James en su vuelta al estadio

Voz 0919 08:56 digo Bernabéu con ellos ha estado Antón Meana hola Antón buenas tardes

Voz 0231 08:59 qué tal Gallego buenas tardes a hace aproximadamente una hora se marchaba el Bayern de este estadio Santiago Bernabéu van camino de Plaza España tienen el hotel en el centro de Madrid han hablado un poco del árbitro porque considera Heynckes que lo más importante en la Copa de Europa es tener un buen día el día clave con un árbitro que este bien el adecuado con un equipo que esté metido en el partido su Bayern está metido en el partido mañana va a jugar con el equipo que todos tenemos en mente con Ullrich en la portería con Álava que ha entrenado hoy sin problema en el lateral completando la zaga con suele Hummels y Mitch Javi Martínez Thiago James arriba Ribery Müller y Lewandowski los focos se ponen sobre James Rodríguez que espera que el Bernabéu le reciba bien

Voz 11 09:43 creo que bueno son sentimientos lindos que yo tengo hacia todos ellos creo que adoptó cuando cuando pude jugar aquí creo que di todo pero yo creo que me iban a residir de muy buena manera

Voz 0231 09:57 James sonriente pero un poquito nervioso él que estaba más serio era Müller que ha dicho que no quieren ejercer presión sobre del árbitro pero que saben lo que pasó el año pasado lo que le pasó a la Juve

Voz 0919 10:08 muy bien gracias Antón así se presenta el partido que mañana narrará en Carrusel deportivo Antonio Romero que está que a mi izquierda o la Romero buenas tardes hola no meterle presión al árbitro o no querer lo disimula bastante bien eh es que Heynckes dos puntos para ganar la Champions hay que tener un buen día tener talento y un árbitro adecuado mañana recordemos que pita dir el turco es un nombre de muchísima experiencia que a priori antes del partido parece adecuado para un compromiso como éste según Iturralde

Voz 0239 10:35 Tales el analista de árbitros de la Cadena Ser uno de los mejores árbitros un top tres de los que hay ahora mismo la Liga de Campeones verdad que no no en ese sentido no luego todo puede pasar pero que que a mi me parece que no es ni un novato

Voz 0919 10:49 nada me parece normal me parece normal que lo fondistas

Voz 0239 10:51 el Bayern de Munich quieran ejercer presión pero lo que no cuela es que Müller que ha sido los pesos pesados del Vestuario se plante delante de un micrófono y diga que que no están intentando ponerle nervioso al árbitro no lo van a poner nervioso pero quieren ponerle en sobre aviso y hacen bien

Voz 0919 11:04 convocatoria de Zidane Isco está fuera entra Nacho qué te parece lo del lateral derecho es un riesgo poner a Lucas desde el inicio con la prueba que salió bien pero al fin al cabo era una prueba en el anterior partido tú Pontes

Voz 0239 11:18 las a Nacho hay que saber cómo está Nacho estas una duda importante que puede condicionar el resto de la alineación yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Javier Herráez una cosa es entrenar con el equipo después de un mes y otra estar preparado para competir durante noventa minutos contra Ribéry Nacho es un seguro de vida al que seguramente Zidane quiera guardar en el banquillo por si la cosa se pone fea en la segunda parte es evidente que eso en riesgo lo de Lucas Vázquez durante noventa minutos pero con la planificación de la lista de convocados lo ha clarificado todo porque con Rafa no cuenta le ha dejado fuera y otra de las posibilidades que podría ser a Vallejo a Sergio Ramos en la banda derecha también no Vallejo perdona Varane en la banda derecha también lo ha dejado absolutamente claro que no porque Vallejo se queda fuera también por decisión técnica yo creo que va a ser Lucas Vázquez

Voz 10 11:57 físicamente está preparado y otra cosa es

Voz 0239 12:00 está capacitado para durante noventa minutos aguantara ahí a un peso pesado del Bayern como como Ribéry no no no sea una cuestión de de que le pueda una presea la presión que yo creo que no lo puede yo creo que va a ser una cuestión de oficio y me parece que es una oportunidad muy complicada para Luca baje pero hasta ahora todas las que ha tenido de notable para arriba

Voz 0919 12:17 Isco Carvajal son dos bajas sensibles en el Madrid o te parece que salga quien salga ponga el once que ponga Zidane con un solo delantero con Benzema acompañando a a Cristiano porque lo de Gareth Bale no lo vemos de ninguna manera el Madrid es el gran favorito Hinault tiene que sufrir mañana de además en otro momento de la temporada mil la baja más importante de parece a la de Carvajal en otro momento de la temporada

Voz 0239 12:40 la Isco hubiera sido también muy importante pero Asensio está como un toro creo que Asensio lo va a dar equilibrio ahí en la banda izquierda Benzema está mal pero Benzema el otro día jugó sesenta minutos le dio treinta minutos de descanso y creo que va a ser con Cristiano Ronaldo la pareja de ataque no va a ser una cuestión de de

Voz 0919 12:55 bonistas me parece que es una cuestión como ha dicho en rueda de

Voz 0239 12:58 esa de actitud el Real Madrid tiene que ir a por la eliminatoria como si el partido de ida hubiera terminó empate a cero

hacia Romero mañana mañana estará a punto de comenzar ese Real Madrid Bayern de Munich seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 14:28 ayer con la victoria del Barça en Riazor se finiquitó la Liga el título del Barça y se finiquitó una nueva etapa del Depor en primera división descenso a Segunda que el día después como se asumen Coruña de cara al futuro de cara a la temporada que viene intentando el ascenso Francia Hermida buenas tardes

Voz 0688 14:47 qué tal muy buenos como bueno pues ahora Coruña o la gente sobretodo estar pendientes de ver cuáles son los primeros pasos queda el club porque ayer anunciaba el presidente Tino Fernández que en su hoja de ruta lo primero que está marcado is nombraron director deportivo que será el encargado de señalar quién era ir ocupan desde el banquillo blanquiazul para al equipos de Primera y luego habrá que tomar muchísimas decisiones en torno a plantilla donde se prevén bastantes bajas en cuanto al vestuario como se ha tomado ese descenso bueno pues en el entrenamiento de recuperación ve esta mañana silencios no ha habido ningún protagonista en la sala de prensa no lo va a haber a lo largo de la semana y lo único que va a hacer declaraciones es Clarence Seedorf en la previa del partido de este fin de semana frente al Celta ese o no soberbio el sábado en el que el Dépor va a llegar ya sin ninguna opción de permanente

Voz 0919 15:35 ahora mismo Fran se piensa Sidor tiene opciones de entrenará al Depor en segunda muchas pocas ninguna

Voz 0688 15:41 bueno pues como te decía ahora mismo todo supeditado a lo que considere el director deportivo se habla del dos que tienen muchas opciones Luis Helguera Carmelo del Pozo la decisión estará en sus manos ayer se le pregunta propio calen Sidor decían sala de prensa que en principio están todas las puertas abiertas que las dos partes estaban a gusto uno con el otro y que por lo tanto pues por ahora no se decantaba ningún sentido mi opinión personal bueno yo creo que Clarence Seedorf en Segunda no es una opción que ahora mismo esté barajando el deporte

Voz 0919 16:11 gracias Fran vamos a Sevilla allí trabaja ya Joaquín Caparrós al frente del equipo hispalense hoy estaba previsto Se esperaba un encuentro con él para ver si se comprometió no con los partidos que restan para el final de temporada se ha producido el encuentro como ha sido este nuevo día de Caparrós al frente de Sevilla Manolo Aguilar hola hola qué tal Gallego no

Voz 18 16:31 ha hecho público en el Sevilla pero ya se han visto las caras dijo Caparrós que quería mirar a la carita N'Zonzi que quería ver si le brillaban los ojos aunque Caparrós todavía no ha dicho nada al parecer ha visto brillo el brillo les lleva a pensar que va a intentar exprimera N'Zonzi en los próximos cuatro partidos que el francés se va a comprometer con Caparrós y con él equipo después ya se verá cuando termine la temporada probablemente se marche traspasado pero va a intentar convencer de hecho parece que lo tiene convencido N'Zonzi para que intente dar bastante más en los cuatro partidos que quedan han llegado Vitamina al equipo y parece que también al Frances el sexo

Voz 0919 17:08 ya peleándose por la séptima plaza que ahora recordemos ocupa el Getafe sería el equipo del sur de Madrid el que tendría la opción de jugar la próxima temporada la Europa League el Atlético de Madrid juega el jueves la vuelta de la semifinal de la Europa League ante el Arsenal de cara a ese partido los que llegan los que no llegan en el equipo de Simeone quiénes son Pedro Fullana buenas tardes

Voz 0765 17:32 qué tal muy buenas bueno pues lleva prácticamente toda la plantilla salvo los lesionados salvo Filipe Juanfran evidentemente no van a estar en condiciones tampoco ver salio por sanción el resto estarán disponibles algunos bastante descansados como son los casos de Griezmann de Oblak o de Saúl que no estuvieron ayer en Vitoria el caso de Jiménez que tampoco estuvo por sanción Diego Costa y Koke además jugaron pero tuvieron

Voz 0919 17:52 doctor de descanso y Thomas pasó la prueba de lateral

Voz 0765 17:54 derecho y apunta a ser titular en esa posición once partidos sin encajar en casa así que el Atlético de Madrid está más que confiado en el partido de vuelta y además muy arropado por su afición que se va a volcar porque prácticamente ya no quedan

Voz 0919 18:06 tras suena Johnny el lateral de Z como futurible rojiblanco

Voz 0765 18:11 sí lo quiere el Atlético Madrid lateral que va a jugar en la zona zurda pero también puede jugar por la fiesta ya sabes que tiene bastantes problemas colaterales el Atlético de Madrid esta temporada fuentes de la negociación han confirmado el interés la Cadena Ser y también los contactos el futbolista tiene ofertas de grandes del fútbol europeo pero él quiere jugar en España ve con buenos ojos la opción del Atlético de Madrid la negociación está avanzada ya con el futbolista y el problema es ahora cerrar la operación entre clubes porque la cláusula de rescisión de jóvenes de dieciocho millones de euros y el Atlético quiere abaratar un poco

Voz 0919 18:41 gracias Pedro y en Valencia Carlos Martínez sea hablan de que con novia se va a quedar buenas tardes sí

Voz 1284 18:46 va a hacer su primer fichaje para la próxima temporada buenas tardes era algo bastante lógico dado el buen rendimiento de Geoffrey con dos a lo largo de esta temporada el viernes el Valencia le comunicó a sus agentes que va a hacer efectiva a mediados del mes de mayo la opción de compra que tiene para el Inter de Milán de veinticinco millones

Voz 0919 19:01 euros para quedarse al francés en propiedad Illa

Voz 1284 19:04 tiene establecidos un nuevo contrato que será para las cuatro próximas temporadas con dos vía en propiedad del Valencia un gran pelotero seguimos Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 20:40 el fútbol internacional los lunes repasamos con Bruno Alemany en lo más importante sucedió el fin de semana en las Ligas extranjeras muy pendiente sobre todo del calcio Bruno buenas tardes

Voz 0301 20:51 hola Gallego muy buenas pues sí porque además ganó la Juventus remontando en este caso el partido que tenía contra el Inter el sábado por la noche acabó ganando por dos goles a tres con un gol del Pipa Higuaín de cabeza en los últimos minutos que le dio tres puntos importantísimos porque además con el hat trick primero en Italia de You Simeone del hijo del Cholo perdió el Nápoles quedan tres jornadas por disputarse en Italia y la diferencia es ya de cuatro puntos en favor de la Juventus que el próximo fin de semana en función de los resultados podría ser campeón lo mismo que el Oporto en Portugal puede ser el primer título de Casillas en su era en el Oporto después de ganarle por cero goles a uno al mal que perdiera el Benfica el sábado ante el donde dela el Celtic ya es campeón en Escocia ganó por cinco goles a cero en el partido decisivo ante su eterno rival el Rangers fue bonito gesto de ayer de Ferguson y Mourinho del Manchester United en general

Voz 0919 21:41 entonces le dieron un trofeo Arsene Wenger en reconocimiento a la trayectoria del técnico en el Play Fútbol de esta semana por dónde vamos pues

Voz 0301 21:49 es eh entrevistamos a Dimitri Cheryshev Le preguntamos cómo están las cosas en Rusia de cara al Mundial quedada en sólo un mes y evidentemente ponemos el foco en la Champions en las semifinales el Bayern el Real Madrid Bayern también

Voz 0919 22:01 vuelta de ese Roma Liverpool recordemos el miércoles cinco dos ganó el Liverpool en la ida segunda división ahora mismo lo más emocionante que nos queda en el fútbol es el ascenso la lucha por ser equipos de la Primera División recordemos Rayo y Sporting son ahora primero segundo luego vienen el Huesca Numancia al Cádiz el Real Zaragoza Paco Hernández la emoción que ha dejado la jornada buenas tardes

Voz 21 22:25 buenas tardes Gallego si el fin de semana nos deja pleno de victorias de los tres de arriba el Rayo el el líder de la segunda división del Sporting y del Huesca ojo al Numancia que es el equipo más en forma del mes con trece puntos en los últimos cinco partidos hice afianzado en esos puestos de playoff no eleva también al Granada que esta bastante lejos de esa zona de play off y que hoy ha anunciado la destitución de Pedro Morilla como entrenador es el segundo entrenador que despide el Granada esta temporada después de echar también a Oltra por debajo Sevilla Atlético y Lorca son ya desde este fin de semana a equipos de Segunda División B todavía tendrán que pelear por salvarse Nàstic cultural Alcorcón Almería Barça B Córdoba estos dos últimos equipos ocupan por ahora las plazas de descenso

Voz 0919 23:04 gracias Paco baloncesto ACB hay cambio de entrenador en el Bilbao Basket Diego González hola

Voz 22 23:10 hola qué tal Gallego si destituido vivir sic tras caer ayer en Málaga Bilbao Basket solución de urgencia ya a la desesperada del consejo de administración para ver si esto estos cuatro partidos que restan Virosque puede evitar el descenso Lackovic ese va a hacer cargo del equipo el propio Mir secar recomendado al que ha sido su segundo hasta ahora el exjugador del Barça empezará mañana a dirigir a los hombres de negro que lo tienen muy difícil pero aún creen en él

Voz 0919 23:31 Milagro leyendo en la página del diario As unas declaraciones del presidente de la Federación griega que fue en su día presidente de la FIBA Giorgios Wasilla polos se ha descolgado con este titular España está en decadencia se refiere a la selección de baloncesto claro España está en decadencia y Pau Gasol es un ex jugador que falta de respeto de este señor por llamarlo de alguna manera Giorgios Bassi Lacko polos España está en decadencia bueno eso ya lo verán los resultados yp Pau Gasol uno de los más grandes de la historia del baloncesto europeo sin duda alguna dice que es un ex jugador no le voy a decir nada a Wasilla bolos Heredia a Javi Blanco buenas tardes Gallego muy bueno vaya más Ball que ha salvado Cleveland esta mañana o has salvado

Voz 23 24:25 casi casi Le Bron James bueno hay que decir que es que la clasificación de Cleveland para las semifinales del Este se resume pues eso en un nombre en Le Bron James porque fue vital te acuerdas en aquel quinto partido con ese Trip plazo en el último segundo ya anoche en el séptimo pues es que fue claramente el Rey el Rey mayúsculas cuarenta y cinco puntos ocho rebotes siete asistencias y cuatro robos para destrozar a unos países que la verás Ken han está bastante cerca de la gala sana era mucha mucha guerra pero es que el Hebrón es mucho Le Bron y eso que antes de terminar el tercer cuarto tuvo que marchar a vestuario tenía unos calambres pero bueno los fisios retrataron volvió pues igual que como se había ido es llegó el jugador que más anota en estos play off más de treinta y cuatro puntos por partido y mira este dato porque es tremendo en los siete partidos jugados contra Indiana ninguno de sus compañeros ha superado los veinte puntos trece hay una Lebron dependencia absoluta pero bueno está claro que es algo que funcionará a partir de mañana a los Cavs se medirán a los Raptors de Ibaka en esas semifinales de conferencia en el otro partido de ayer los Rockets ganaron el primer partido de la serie los Jazz con un intratable James Harden que chupo cuarenta puntos y hay que recordar que eh Ricky en no jugó por lesión que tiene problemas en los Ischia una lesión muscular que casi seguro se va a perder por lo menos tres partir eso es tres partidos vamos a ver cuánto es capaz de alargar la serie Utah para ver si puede jugar aunque ya sabemos que los Rockets son claramente favoritos para esta noche sólo un partido el primer envite entre los Sixers de Embid hicimos contra unos Celtics que han sorprendido eliminando recordemos a los Bucks de ante todo

Voz 0919 25:53 gracias Javi Marta Casas buenas tardes Play Basket de la web que tenemos esta semana

Voz 1509 25:58 pues mira un nuevo programa en el que escuchamos a Fabian coser Jaycee Carroll después de que el Real Madrid sellará su clasificación para la Final Four de la Euroliga y además escuchamos en una semana importantísima para el UCAM Murcia Augusto Lima juegan la Final Four de la Champions League Basketball este fin de semana miramos también a los play offs de la NBA y los analizamos con Jordi Fernández es el entrenador ayudante de los Denver Nuggets un entrenador que trabajó mano a mano con Lebron James al que conoce muy bien habla de la temporada de Lebron de la lucha por el anillo de la futura llegada de Don Sitges en general de toda la actualidad de la NBA no nos olvidamos de la Liga ACB charlamos con Nicolas la provisto la jugador de la Peña y por supuesto repasamos también el desenlace de la Liga Femenina que nos ha dejado de nuevo al Perfumerías Avenida como equipo Camps

Voz 0919 26:36 han al triplete las chicas del Perfumerías

Voz 1509 26:38 año consecutivo

Voz 0919 26:40 fórmula uno Manu Franco muy buenas tardes

Voz 0688 26:43 hola muy buenas tardes Gallego como pues del quinto

Voz 0919 26:45 puesto de Carlos Sainz y el séptimo de Fernando Alonso lo próximos el Gran Premio de España circuito de Montmeló en Catalunya podemos soñar con el pódium de alguno ahí o no

Voz 0688 26:57 complicado complicado pero soñar podemos bueno David Peque checo Pérez hizo podio ayer con el Force India en Bakú así que por qué no lo va a conseguir Fernando Alonso con el Magdaleno Carlos ahí con el Renault y los dos están en un buen momento de forma viste como Fernando llegó con dos ruedas en la segunda vuelta y finalmente terminó séptimo Carlos hizo un muy buen tinto con el Renault y luego lo lógico sería que

Voz 24 27:19 también en Barcelona con estuvieran los Ferrari Mercedes y Repsol pero yo creo que tenemos que soñar con las mejoras de Renault y por qué no con alguno de los nuestros el mando