Punto de Fuga: "5 ataques a la prensa" (29/04/2018)

Voz 1667 00:23 este es el sonido del descontento en Nicaragua que van mucho más allá de la reforma de la Seguridad Social de Daniel el Ortega cómo estáis muy buenas noches este domingo atraen nuestra atención uno de los países más pobres y más conflictivos de América Central un país azotado por todo tipo de males en su historia más reciente una dictadura a una guerra civil desastres naturales la violencia del narco Nicaragua protesta contra ese agravamiento de su pobreza allí ha estado toda la semana Marta del Vado buenas noches

Voz 1463 00:53 qué tal buenas noches ha sido una semana intensa

Voz 1667 00:56 ahí qué impresión te llevas del país

Voz 1510 00:59 es la de que los nicaragüenses están hartos de la falta de libertad desde la corrupción del fraude electoral de la represión el optimismo se ha encargado de liquidar el Estado de Derecho y las instituciones de este país durante estos once años de gobierno para hacerlo a su medida para controlar absolutamente todo la gente se ha plantado ha dicho basta ya ha perdido el miedo y el movimiento que ha surgido después de la represión del diecinueve de abril no va a parar hasta ver el fin de los Ortega Murillo

Voz 1667 01:31 esta noche vais a entender mejor porqué en Nicaragua ha estallado José lo va a explicar Marta antes os adelantamos otros temas del programa en el programa de Boyle empezaremos con Marta seguiremos con otro ilustre el periodista Alfonso Armada detalla en Punto de Fuga en los cinco casos paradigmáticos de la persecución a la prensa en el mundo

Voz 3 01:50 empezamos a comprobar que el periodista es cada vez más odiado el enemigo mensajero no es bienvenida porque da malas noticias porque demuestra el poder a todos los poderes un espejo turbio que no le gusta reflejarse y como decía Alberca mi periodismo es fundamental para poder vivir país a5 cuencas vale lo que vale su prensa cuando desde Reporteros Sin Fronteras decimos prensa decimos todos los soportes que se utilizan para contar la verdad

Voz 1667 02:21 el presidente de Reporteros Sin Fronteras admirado periodista para nosotros va a detallar algunos de esos casos aprovechando la publicación del índice de la libertad de prensa que cada año elabora esta organización

Voz 4 02:33 otra Crack nuestra compañera Sada Selva se pasará por aquí para contarnos la historia de los chicos de Gambia que cultivan zanahorias en Granada inspira desde aquí continúo con mi trabajo y es fantástico porque es exactamente trabajo qué estaba haciendo allí en África es el único trabajo en el que me siento yo mismo

Voz 0866 02:56 además con el proyecto también creamos diversidad ya ves aquí vivimos personas de todas partes del mundo porque no sólo nos centramos en la agricultura también en favorecer la integración en cómo crear una solución que beneficie de solución Virgin Comics

Voz 1667 03:12 Gilbert es uno de esos chicos es un refugiado gambiano obligado a salir de su país por defender el medio ambiente y ahora está en el valle de LECrim trabaja en su huerta para vender luego los productos en los mercados locales

Voz 4 03:25 sabremos algo más de ellos y también sabremos algo más de la Conferencia de Donantes de esta semana en Siria aún existe

Voz 5 03:32 de entender que en una guerra como Siria que lleva ocho años es la población civil que quién sufre

Voz 6 03:42 que no

Voz 5 03:44 me no no no no creo que que la los gobiernos no lo pueden entender de de otras zonas

Voz 1667 03:50 el río Oliveira representante de Acción contra el Hambre en esa conferencia nos va a acompañar este domingo para analizar con nosotros el compromiso de la comunidad internacional con los damnificados por la guerra en Siria todo estoy más desde ya porque este mundo también importa bienvenidos pero las protestas en Nicaragua tienen un alto componente juvenil ellos son los que se están movilizando contra la deriva que está tomando el país el desencadenante ha sido la reforma de la Seguridad Social del presidente Daniel Ortega una reforma que bajaba las pensiones que elevaba las cotizaciones de la Seguridad Social a trabajadores y empresas su retirada no ha sido suficiente las movilizaciones han continuado con enfrentamientos con la policía que dejan decenas de muertos y centenares de detenidos sigue con nosotros la corresponsal de la SER Marta del Vado que ha informado a lo largo de esta semana de esas protestas en lo que lo decíamos en portada Marta uno de los países más pobres de América Central no

Voz 1510 06:37 de hecho es uno de los países más pobres de toda América Latina hablamos de un país que en los últimos cien años ha vivido cuarenta de dictaduras humorista una revolución la lucha entre el Gobierno del Frente Sandinista Illa Contra financiada por Estados Unidos un terremoto y un huracán devastadores para la población y para la economía y unos gobiernos posteriores es que han desfalcar a las arcas del Estado hasta llegar a esta segunda etapa de Daniel Ortega que por supuesto también lo ha hecho Ortega lleva once años en el poder un periodo en el que ha ido liquidando todos los espacios democráticos y Estado de Derecho Él y su mujer y vicepresidenta Rosario Murillo controlan solamente todo desde el Tribunal Supremo el Parlamento la policía el único partido que hay en el país contra los sindicatos ha acabado con la libertad de cátedra por ejemplo esta semana estado con profesores que por ser críticos con Ortega han sido despedidos de de las universidades en las que daban clase su familia maneja prácticamente el noventa por cien dentro de de los medios de comunicación uno de los pilares que le ha permitido hacer todo eso es la alianza que desde el primer momento hizo con los grandes empresarios de este país otorgándole concesiones de obras acuerdos en las exportaciones e importaciones aprobando leyes que les favoreciera en sus negocios sin ningún tipo de la carencia por supuesto esto enviado a Ortega cierta estabilidad económica incluso de crecimiento que por supuesto sólo ha favorecido a las élites y otro elemento clave es la cantidad de dinero que Ortega ha recibido de Venezuela durante los años del chavismo que en realidad ha ido para gestionar sus propios intereses los negocios privados de su familia y no para los fondos públicos que es lo que ha pasado ahora bueno pues que esa ayuda se ha cortado en los últimos dos años Instituto de Seguridad Social se está quedando sin fondos para recaudar más Ortega aprobó esta reforma de la Seguridad Social que ha sido la chispa que ha hecho estallar todo

Voz 1667 08:34 pero que otros motivos tienen los nicaragüenses para el descontento Marta

Voz 1510 08:39 pues desde el punto de vista económico como decía Ortega pone impuestos a lo que conviene a él y a los empresarios pues con los que tiene ese pacto ha puesto por ejemplo una tasa al azúcar de tal manera que este es el país más caro de toda la región para comprar azúcar ha puesto impuestos a la gasolina que además tiene subsidiado por Venezuela con lo que debería ser más barata no lo es en lo político por ejemplo cambiar la Constitución para asegurarse de su reelección indefinida es su presidente ha sido un goteo constante de reducción de espacios democráticos y de represión por ejemplo contra las protestas por su megaproyecto del del canal o las de Indio Maíz que es una reserva biológica que fue quemada intencionadamente a principios de este mes que el Gobierno tardó cuatro días en activar la alerta ya han empezar a sofocar los ecologistas aseguran que que ha sido por los intereses económicos que hay detrás de eso no bueno pues tan bien han sido reprimidos con violencia entonces como todo el mundo dice aquí lo de la reforma de la Seguridad Social ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha terminado desbordando se estos días

Voz 1667 09:41 en este caso también ha habido represión no una represión brutal qué nos puedes contar al respecto

Voz 1510 09:46 bueno que ha sido horrible por lo que sabemos todo apunta por lo que no sabemos a qué ha sido todavía peor de lo que de lo que creemos de los mismo mando sofocar las protestas pacíficas con antidisturbios con miembros armados de la juventud sandinista Icon los moteros que es otro grupo paramilitar que ellos controlan los defensores de derechos humanos no tienen dudas de que las órdenes que recibieron fueron disparar a matar porque la mayoría de muertos tienen balazos en la cabeza en el cuello y en el tórax por lo que denuncia en crímenes de Estado y piden a las instancias internacionales que vengan a Nicaragua que investiguen que manden a juicio a los responsables de estos crímenes e además sabido más de cuatrocientos heridos la cifra confirmada de fallecidos identificados en estos momentos por el Zenit por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos es de treinta y siete pero están intentando verificar las identidades de otra veintena de cadáveres que han aparecido en la morgue de los hospitales en los últimos días también hay decenas de desaparecidos y además quedan manifestantes Unidos liberaron llano el lunes pasado a unos ciento veinte que han empezado a a contar las torturas que que han sufrido fueron liberados descalzos muchos de ropa todos con las cabezas rapadas el Zenit e este Centro Nicaragüense de Derechos Humanos cree que es una señal que es una forma de señalar los para tomar represalias posteriores esto precisamente es lo que más temen todos ahora que Ortega van haya frenado la esa represión brutal en las calles que es lo más visible no lo que nos ha traído todos los periodistas internacionales aquí y que a partir de ahora empiece con las amenazas selectivas

Voz 1667 11:29 deseamos las protestas tienen un alto componente juvenil y por tanto ha sido la Universidad uno de los puntos clave de la resistencia no

Voz 1510 11:36 sí porque es la primera manifestación que reprimió la policía y los grupos paramilitares fue en la UCA en la Universidad Centroamericana e contra estudiantes que estaban allí protestando así que la respuesta llegó en masa con más manifestaciones promovidas por estudiantes para las que se han ido sumando todos los colectivos la verdad ricos pobres empresarios iglesia campesinos feministas ecologistas miembros del partido sandinista que no entienden esta represión tan tan bestiales injustificada entonces los estudiantes decidieron atrincherarse después de del primer día de represión atrincherarse en la Universidad Politécnica en la poli que ha sido atacada durante tres noches seguidas y donde han sido asesinados la mayoría de estudiantes ahí siguen atrincherados convocando las manifestaciones a través de redes sociales yo organizándose en un nuevo movimiento el movimiento estudiantil diecinueve de abril que que fue ese primer día de represión a través de este movimiento quieren articular los pasos seguir porque esto no va a acabar aquí ahora van a empezar una mesa de diálogo en la que participan la iglesia y empresarios ellos quieren sentarse y presentar sus exigencias para empezar a negociar pero a negociar el fin de que no ven otra salida a esta crisis dicen que no van a tolerar tener al responsable de los asesinatos de sus compañeros como presidente

Voz 1667 12:58 exacto Llanos contabas efectivamente que esas protestas se localizan contra Daniel Ortega también contra su mujer es verdad que le llaman la Bruja Marta

Voz 1510 13:05 es que eso llevan la bruja ahí situadas en en las paredes contra Ortega y contra la bruja literalmente es una figura que que la gente repudia aunque en realidad la figura esencial desde después de la es durante la revolución y después de la revolución ha sido Daniel Ortega no Él fue el dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional de una de las caras más visibles por lo tanto de esa revolución sandinista que derrotó cuarenta años de dictadura de la familia Somoza después de la revolución dirigió Nicaragua durante la década de los ochenta en la guerra civil contra la llamada Contra financiada por EEUU en los noventa perdió las elecciones contra Violeta Chamorro pero siguió dirigiendo el partido y empezó una estrategia para hacerse esto fue clave para hacerse con el control de la calle movilizando a la gente en los barrios apoyando mucho a los estudiantes a los que ahora mismo está reprimiendo no hay un capítulo muy turbio que la gente no le perdona a él ni a Rosario Murillo

Voz 1463 14:09 son las acusaciones de acoso sexual

Voz 1510 14:11 la de Ortega a una hija de Rosario Murillo desde que la niña tenía once años esto estuvo a punto de cargarse su carrera como candidato presidencial las algo precisamente Rosario Murillo deslegitimado su propia hija defendiendo a Daniel esto aquí dicen que esto fue un cheque en blanco para ella no hasta hasta convertirse en lo que es hoy que es la la vicepresidenta la sucesora de Daniel Ortega que por cierto está muy enfermo y bueno al final Ortega ganó las elecciones en dos mil seis Isi ya hubo acusaciones de fraude ese año casi toda la vieja guardia del partido se fue le criticó por qué empezó a mandar mensajes citando al amor a la paz a Dios mensajes muy populistas políticamente lo primero que hizo fue restablecer la gratuidad de la educación y la salud también pero un programa de Hambre Cero a través del que repartía frijoles y arroz a los más pobres pero a la vez permitió la la penalización por ejemplo del aborto que su partido había despenalizado años atrás modificó la construir la Constitución para para garantizar su reelección indefinida empezó básicamente como decía desmantelar todo el Estado democrático y de derecho tal y como están las cosas al menos eh

Voz 7 15:23 en Managua

Voz 1510 15:26 la gente obviamente no no lo quieres no todo lo contrario lo que sí hacen es recalcar una distinción entre el sandinismo y el organismo no mucha gente muchísima se declara sandinista seguidores de su mítico general de hombres libres de agosto piezas andina que fue el líder de la Resistencia Nicaragüense contra la ocupación de Estados Unidos durante principios del siglo XX así que mucha gente sigue identificando todavía como sandinista pero ni mucho menos está inmensos después de esta última semana

Voz 1667 15:56 precisamente por eso habrá que comprobar ahora cuánto aguanta Daniel Ortega este pulso esta movilización social en Nicaragua que nos has contado toda esta semana Marta feliz regreso te esperamos en Washington

Voz 7 16:10 gracias un abrazo en la

Voz 1667 16:19 prensa es uno de los colectivos que ha sufrido en primera persona esa represión con la muerte de un reportero de Ángel Gahona Reporteros Sin Fronteras ha publicado esta semana su informe anual y hemos pedido a su presidente Alfonso Armada que nos detalle

Voz 8 16:32 cinco de los casos más paradigmáticos de esa persecución a la prensa en en México en el año dos mil diecisiete fueron asesinados once y este año

Voz 9 16:46 de esas mil dieciocho ya van dos periodistas asesinados nuestro querido en Méjico de todas las historias de periodistas mexicanos asesinados en las demás una de las que más han conmocionado al mundo son has de Miroslav abre H Illa de Javier Valdez dos eran periodistas veteranos de gran prestigio los dos hablaban de narcotráfico o de crimen organizado a los dos les dispararon a plena luz del día en tele tenía miedo pero sí lo guardaban para hacer su trabajo menos la va a abrir esta mataron el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete tenía cincuenta y cuatro años trabajó para los diarios la jornada norte de Ciudad Juárez profesión fue asesinada a balazos mientras estaba en su coche y murió camino del hospital pero Eslava cubría temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción y acababa de publicar un reportaje sobre un conflicto armado entre los líderes de un grupo delictivo relacionado con el cártel de Juárez el quince de mayo de dos mil diecisiete asesinaron a tiros a Javier Valdez Cárdenas en Culiacán en el estado de Sinaloa Javier Valdés trabajaba también para el diario La Jornada el semanario local doce y la agencia France Presse tenía cincuenta años y estaba especializado en asuntos de

Voz 8 18:05 narcotráfico en dos mil dieciséis publicó un libro titulado narco periodismo mal

Voz 9 18:12 claro Daphne Caruana Galicia Malta Unión Europea el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete en apenas media hora después de publicar el último post en su blog Daphne Caruana en Galicia fue asesinada por un coche bomba que explotó mientras conducía en la localidad David Villa en Malta el país más pequeño del me lo primero es un lock llamado Running Toril Daphne Caruana Galicia denunciaba casos de corrupción tráfico ilegal sobornos y cuentas bancarias observador Malta había publicado diversos artículos sobre personas cercanas al primer ministro Josep Piqué implicadas en el caso de los famosos Papeles de Panamá sus escritos se convirtieron en temas centrales de las elecciones de dos mil diecisiete la periodista sufría una enorme presión cuando la asesinaron de forma tan vil como hace la mafia con sistemas parecidos al de terrorismo también tenía pendientes nada menos que cuarenta y dos demandas por difamación y cinco querellas estaba constantemente amenazada acosada se negaba a acallar

Voz 8 19:16 en Eslovaquia

Voz 9 19:20 el domingo veinticinco de febrero de este año encontraron a los cuerpos del joven periodista de investigación Jean Q7 de su novia la antropóloga Martina roba cosa que tenía veintisiete años cuando mataron se había especializado en la cobertura del fraude fiscal a gran escala para el diario digital a cual punto seca su último artículo trataba sobre las actividades de Marianne Costner de Empresarios eslovaco con polémicos vínculos con varios políticos también investigaba las actividades el primer ministro y el ministro del Interior son ellos los que están a cargo ahora mismo de la investigación del asesinato tras el crimen aseguraron que harían todo lo posible por encontrar a los responsables llegaron incluso a ofrecer una recompensa de un millón de euros para quién aportase cualquier información que sirviera los investigadores pero los periodistas eslovacos temen que la investigación no termine siendo independiente dudan también mucho de los garantías que tenga su propia seguridad en el futuro

Voz 8 20:20 India Aubry Lanka India periodista editora asesinada en septiembre de dos mil diecisiete

Voz 9 20:29 Laurie LAN que será una periodista allí dirigía el semanario LAN que es Patrick asesinaron con siete disparos cuando acudió a la puerta de su casa en Bangalore en el sur de la India anoche del cinco de septiembre ella tenía cincuenta y cinco años de edad era célebre en la India por defender los derechos de las mujeres su valentía y su tenacidad eran legendarios de una voz crítica frente al sistema de castas y el nacionalismo hindú que a las promesas gubernamentales siguen vigentes por esta razón había recibido amenazas de muerte sobre todo por Internet donde los seguidores del Bharatiya Janata el partido del primer ministro Narendra Modi se ensañaron especialmente con ella es último editorial causado antes explicaba cómo la difusión de noticias falsas las instante factores técnicos había contribuido a la victoria de los nacionalistas hindúes indios en dos mil catorce en marzo de este año la unidad especial de policía que se creó para investigar este asesinato de las seis nato de Laurie antes anunció que había detenido a un sospechoso de extrema derecha la policía cree que recibió instrucciones antes del asesinato de la periodista es decir un asesinato por encargo para silenciar una voz crítica contra el poder en la India

Voz 8 21:48 en Ecuador el periodista Javier Ortega me fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín

Voz 9 21:58 Segarra trabajaban para el diario ecuatoriano El Comercio a finales de marzo este año dejaron a la provincia de esmeraldas en la frontera con Colombia a cubrir los enfrentamientos entre las autoridades y los grupos armados secuestró el veintiséis de marzo un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia las FARC durante los primeros días y haciendo caso a las autoridades ecuatorianas los compañeros familiares guardan silencio decidieron no revelar los nombres de los secuestrados el doce de abril tras una angustiosa y tensa espera los secuestradores enviaron a los medios colombianos unas imágenes conmovedoras terribles que presuntamente mostraban sus cadáveres ya después el presidente ecuatoriano Lenin Moreno afirmaba que eran ellos

Voz 10 22:48 es necesario que los periodistas pueden estirar

Voz 3 22:51 es necesario para que la democracia sobre

Voz 11 22:54 no

Voz 8 22:56 Punto de Fuga

Voz 1667 22:59 en la Cadena Ser salieron de su país para salvar su vida y acabaron en Granada les llaman los chicos de Gambia aman cuidan la tierra desempeñan en demostrarlo desde su huerta con vistas al valle de LECrim donde cultivan y venden sus propias zanahorias en los mercados locales Sara selva hablado con ellos

Voz 1463 23:21 la carretera que sube a Saler es estrechan llena de curvas que bordean la montaña en el pueblo no viven más de cien personas casas blancas y uno entresijos desordenado de calles sin salida una anciana apela una naranjas sentada en la puerta de su casa en la al lado de Gilbert

Voz 3 23:37 amo a Jurdan el bar menta la activista

Voz 1463 23:40 a quién de Gambia un activista medioambiental perseguido por la dictadura de llamé

Voz 11 23:45 ya no iba a los discos indicó

Voz 0866 23:50 en el medio ambiente no está en la agenda del Gobierno de Gambia ni ahora ni con llame y eso es muy deprimente nos dimos cuenta de que lo que debíamos hacer era hablar y actuar así que empezamos a organizar reuniones me metieron en la cárcel durante unos días después me liberaron mi nombre empezó a aparecer en todos lados el Gobierno busca a las personas que pueden suponer una amenaza

Voz 1463 24:21 Gilbert vive en esta casa con vistas al valle LECrim con amigos de España de Italia Inlaterra Líbano de su propio país allí cultivan en el campo luego venden esos productos en mercados de la zona lo llaman regenerando la tierra regenerando

Voz 0866 24:34 las desde aquí continúa

Voz 4 24:38 con mi trabajo y es fantástico porque es

Voz 0866 24:41 exactamente el trabajo que estaba haciendo allí en África es el único trabajo en el que me siento yo mismo y además con el proyecto también creamos diversidad ya ves aquí vivimos personas de todas partes del mundo porque no sólo nos centramos en la agricultura también en favorecer la integración en cómo crear una solución que beneficie a solucionar

Voz 3 25:07 vale me en la península canciller eh

Voz 1463 25:15 San también desde Gambia hay también lo persiguen pues ser activista medioambiental llegó a España hace casi un año

Voz 11 25:21 viene Lan si creas primero una conexión con la tierra creo que es más fácil encajar en una sociedad es más fácil que caigas bien a los españoles y saben que te gustan sus tierras una naturaleza probablemente probablemente se puede ayudar a muchas personas así porque muchos refugiados tienen ese problema el problema de la integración

Voz 1463 25:44 les seguimos por uno de los terrenos que les ha cedido el Ayuntamiento del Valle

Voz 3 25:48 la lechuga es junto con toda Boris

Voz 11 25:53 pero People vía factores en Play suegra le hemos escuchado muchas historias aquí en España nos cuentan que Andalucía solía ser una zona donde la gente se dedicaba a la agricultura pero los jóvenes están huyendo ahora de yo creo que ahí cuando fuimos al ayuntamiento les contamos nuestro proyecto y les dijimos que queríamos trabajar en el campo se emocionaron muchísimo fue como mira tenéis ese terreno aquí este allá voy a hablar ya había Blanc así que eso significa que nadie está haciendo nada en estas tierras es algo negativo Evo pero también positivo porque es una oportunidad que hay aquí o Vance

Voz 1463 26:31 una oportunidad que han aprovechado españoles y extranjeros para vivir y trabajar juntos devolviéndole debida a una zona despoblada de Andalucía

Voz 12 26:39 es una alegría la llamada Live indicó Keith no

Voz 0866 26:43 mucha gente se está dando cuenta de todo lo que te puede ofrecer una zona rural es un reto por supuesto es un reto difícil pero quién va a solucionar el problema sólo si alguien va a dar vida a esas zonas se pueden reducir esos retos

Voz 12 26:57 ha dicho leyes

Voz 1463 27:00 cartón el pueblo en el que vivían está a tres mil setecientos kilómetros de sal es pero da igual Gambia o Granada Sami Gilbert

Voz 11 27:07 lo tienen claro Mayer muy bueno no se imagina por un momento que no estuviéramos aquí estoy seguro de que habría más peces en el mar más zanahorias lechugas árboles sí mismo elecciones Swiss hoy todo seguiría creciendo sin nuestra ayuda la naturaleza no nos necesita bueno imagen pero imagina si fuera al revés pues todo eso desapareciera hay sólo quedáramos nosotros sobreviviría Amos entonces qué estamos haciendo en punta de fuga

Voz 1 27:36 Pablo Morán

Voz 1667 28:06 hasta dónde llega el compromiso de la comunidad internacional con las víctimas de la guerra en Siria esta semana hemos podido te estarlo en la conferencia internacional de donantes que se ha celebrado en Bruselas Rui Oliveira ha sido el representante de Acción contra el Hambre en ese encuentro buenas noches Ruiz buenas noches con qué sensación dejas Bruselas cuál ha sido tu valoración de los resultados de esta conferencia Arroyo

Voz 13 28:28 pues la primera impresión que tenemos nosotros es que la comunidad internacional está dividida y bueno aquí vemos y aporte significativos de de algunos gobiernos e principalmente Estados europeos a Alemania pero algunos otros donantes que han financiado ayuda humanitaria en otros años han puesto de parte así que bueno la primera impresión es que ni todos están aportando lo que es necesario para la para la ayuda humanitaria

Voz 1667 29:02 qué quieres decir con eso de que se han puesto de parte perdona ríe

Voz 13 29:06 bueno e lo que quiero explicar es que parece que algunos gobiernos no se han comprometido con no entender que que la ayuda humanitaria es una ayuda para salvar vidas no tiene que ver con temas políticos y algunos ya algunos gobiernos aún están decidiendo decidiendo su estrategia para para Siria pero eso no tiene que ver con la necesidad de aportar fondos para ayudar civiles la gente de Siria principalmente aportarles bienes esenciales del día a día sin los cuales no pueden y no pueden sobrevivir como alimentos agua y refugio todos Educación también para los los niños y jóvenes que son el futuro de Siria así que bueno esta primera impresión me parece me parece evidente ahí hablar de fatiga de donantes no se puede comprender en este momento no principalmente cuando después de ocho años la población siria sigue incansablemente intentando sobrevivir

Voz 1667 30:09 te preguntaba esto porque estas conferencias no han cubierto las expectativas no es menos las las dos anteriores a ésta que se ha celebrado en Bruselas y en fin solamente se llegó en dos mil diecisiete vosotros mismos lo decís el cincuenta y tres por ciento de las estimaciones necesarias para la población siria Naciones Unidas esta vez en que se ha quedado la cosa en que se ha quedado esas donaciones a los sirios

Voz 13 30:34 bueno e este año tenemos expectativas entorno un cincuenta por ciento de de compromisos como en en dos mil diecisiete pero en la diferencia es que entre lo que se compromete que realmente se implementa y efectivamente va un paso largo posea el año pasado se habían comprometido con casi un cien por ciento de la de de la necesidades de gestión financiación humanitaria

Voz 14 31:05 y efectivamente han

Voz 13 31:08 implementado un cincuenta por ciento lo sea si este año ya empezamos con el cincuenta por ciento a ver cómo llegamos al final de dos mil dieciocho no ese es el peligro también

Voz 1667 31:17 no me hablabas de esos países que se ponen de parte que no creen que estos fondos vayan destinados realmente a los damnificados por esta guerra que dura ya desde luego demasiado me gustaría saber jugó como habéis visto el el papel de de aquellos actores que están directamente involucrados en la guerra en Siria no aquellos actores internacionales como Rusia como Estados Unidos han respondido a los civiles sirios en esta conferencia

Voz 13 31:45 bueno no no yo no quiero estar en mencionó en particular los los países porque o están además en en las listas que son públicas de la de la Conferencia los aportes de de cada país y nosotros bueno lo que nos preocupa es que realmente se puedan cubrir necesidades humanitarias efectivamente que temas políticos interfieran en la necesidad de sociedades humanitarias no no es es impensable no porque bueno es una es una política internacional que en los principios de ayuda humanitaria se sobrepone a todos los temas políticos porque son principios que salvan vidas y que no tiene que ver con con otros datos o otros posicionamientos de de su país

Voz 1667 32:38 el explícame ahora mismo ese dinero quién lo gestiona y cómo se reparte

Voz 13 32:44 bueno ese dinero aún está en cada país y normalmente luego ese dinero sigue para o para las Naciones Unidas o para las organizaciones internacionales que van a diseñar sus proyectos de intervención humanitaria y luego se son aceptados se pasan los fondos a a las a las organizaciones y a partir de ahí nosotros como una una una agencia humanitaria internacional Acción contra el Hambre recibirá una parte de de de esos de esos fondos para implementar implementar nuestros programas de seguridad alimentaria agua y nutrición

Voz 1667 33:26 en los campos en los que vosotros estáis trabajando en concreto encontrar hambre en Siria

Voz 13 33:31 bueno en Siria no sólo estamos en campos de desplazados como también intervenimos en comunidades locales no porque incidía después de ocho años sigue habiendo poblaciones desplazadas a cada año infelizmente conflicto activo en las buenas áreas esas esas personas normalmente se desplazan para asentamientos informales que bueno no tienen condiciones a partir de ahí que necesitan de de del mínimo para para la sobrevivencia de la gente y otras y otras poblaciones que ya empiezan a retornar para que están un poco más más tranquilos más tranquilas no para sus hogares ya sí que podemos hacer un trabajo de Ayuda Humanitaria pero ya en pensando con la resiliencia osea intentar dar un poco más de dignidad para reconstruir sus vidas

Voz 1667 34:27 afecta también está estos fondos

Voz 15 34:29 sí a la Transición

Voz 1667 34:32 o del país a la transición que que muchos esperan de Siria

Voz 13 34:37 bueno primero un una parte sobre esa antes que el impacto por ejemplo que las sanciones internacionales están tienendo en la en la ayuda humanitaria es brutal y eso tiene que que ser valorado también por el a los gobiernos que están imponiendo tensiones no por ejemplo Acción contra el Hambre y y quiere muchas veces que aportar su propia financiación para seguir sus proyectos mientras que las transferencias de de ese dinero llegue llegue a Siria lo que es un problema lo otro es que por ejemplo bien es básico dos para producción agrícola y semillas etcétera no se encuentra en el mercado el el local y bueno condicionan muchísimo entonces es es un es es un primer punto que se tiene que rectificar

Voz 1667 35:28 claro porque hay hay necesidades básicas tono tronos lo decías de alimentación de agua de acceso agua mucha de la población siria que sigue ahí dentro pero es que luego hay que afrontar también la reconstrucción del país no de de de infraestructuras básicas

Voz 13 35:42 claro que hay infraestructuras básicas que prestan servicios básicos obviamente no por ejemplo infraestructuras de salud escuelas infraestructuras de agua extrañamiento todo eso son son necesarias para el desarrollo normal de de de los servicios que sirven a la población no entonces nos nosotros pensamos que inventa invertir en esa rehabilitación de algunas infraestructuras esenciales se puede se puede hacer y no pero lo que es más importante es intentar de reconstruir vidas no no reconstruir en este momento y a infraestructuras y largas de bueno de de de otro lo que existen otro tipo de inversión que en este momento no existe reconstruir viera así y cuando es cuando habló de reconstruir vidas es dar a la gente que tiene posibilidades de regresar una habitación os su habitación recuperar sus habitaciones recuperar sus medias de sobrevivencia en contra el desempleo poner los niños en el sistema de educación prestarles salud bueno reconstruir una una vida familiar más o menos normal en Francia las circunstancias

Voz 1667 37:10 habéis podido escuchar ha acogido esta conferencia el testimonio de algunos de los desplazados de esos refugiados Se les ha escuchado de alguna forma

Voz 13 37:19 sí felizmente si este año en la preparación de la conferencia nosotros y otras agencias han presionado mucho para que seré vos a la gente a organizaciones locales sirios bueno personas que que han vivido la guerra y eso ha sido esencial un poco también para pasar el MEND el mensaje de la situación en Siria

Voz 1667 37:46 desde luego infelizmente parece que sí

Voz 13 37:49 en términos de financiación eso no no no ha influenciado tanto como lo estaríamos pero sí que el mensaje ha sido pasado bueno de una forma muy impactante por esas puestos

Voz 1667 38:02 a partir de ahora cuáles son los plazos rollito unos días de momento ese dinero comprometido lo tienen los países luego ya se va a distribuir a través de programas de Naciones Unidas de las organizaciones no gubernamentales pero cuando cuando tienen obligación de los países de entregar ese dinero comprometido si es que lo entrega

Voz 13 38:18 bueno ese ese dinero es urgente porque desde el inicio de de del año prácticamente un aún sólo tenemos un veintitrés por ciento de de lo que necesitamos así que ese dinero tiene que llegar ahora y además es dinero comprometidas para para dos mil dieciocho no no no podemos olvidar que bueno como ya he dicho que existen zonas de conflicto activa aún donde la da la las poblaciones huyen para para campos de desplazados no es son evacuadas para para eses es para ese es campos tienen necesidades y bueno de las de las más básicas así que bueno en la ayuda que se pueda prestar ahora es esencial para salvar vidas

Voz 1667 39:06 seguro que la respuesta sí

Voz 6 39:08 si vosotros lo sabéis bien porque esto

Voz 1667 39:10 es trabajando con ellos sobre el terreno estoy seguro que tú piensas que se puede hacer más por esos refugiados esos desplazados sirios pero los países están dispuestos a hacer más

Voz 13 39:21 tienen que estar dispuestos bueno yo yo yo creo que que aún existe la sensibilidad

Voz 14 39:28 y ha de entender que

Voz 13 39:31 en una guerra como Siria que lleva ocho años es la población civil que quién sufre

Voz 14 39:40 no me

Voz 13 39:41 no no no no creo quiere que la los gobiernos no lo pueden entender de de otra forma hay que pensar siempre además de los temas políticos que implican que están implicados en en cualquier guerra en esta también que que se deje los civiles sin sexo a lo básico para para sobrevivir así que yo creo y espero que bueno los principios humanitarios y de derechos humanos que prevalezca al final

Voz 1667 40:11 porque era representante de Acción contra el Hambre en esta conferencia de apoyo al futuro de Siria que se ha celebrado esta semana en Bruselas muchísimas gracias por explicarnos los resultados en en Punto de Fuga a un saludo desde España

Voz 13 40:23 muchas gracias a vosotros un abrazo

Voz 0116 40:25 después de casi siete años de guerra y ocho desde el levantamiento popular es fácil confesarse perdido sobre Siria definirlo como un tema muy difícil de comprender ya sin agua sale ofrece en su libro La revolución imposible justo lo contrario una obra sencilla y clara para tener una perspectiva propia nos da algunas certidumbres de su país como esta

Voz 0887 40:46 de hecho es esperable es que da Viqueira es una república que está regida por una dinastía es la Siria de los Al Assad así lo dicen ellos mismos y hablan de permanecer en el poder para siempre eso significa estar en guerra permanente contra el futuro contra el cambio eso significa que tienes que aplastar cualquier cuenta de cambio es Barça

Voz 0116 41:08 a alojar sale es en sí mismo una metáfora de su país huido porque le persiguen régimen ida es ir con su mujer secuestrada por una milicia salafista salas acusa al mundo de haber dejado solos a los sirios que buscan una salida política para su país y eso tendrá consecuencias para todos

Voz 0887 41:24 hombre no hay que darle está afectando negativamente al mundo la idea de democracia está en crisis la idea del respeto a la ley también en el mundo va a pagar por su manera irresponsable de afrontar la causa Siria durante un periodo mayor ya al de la Segunda Guerra Mundial no es sólo que todo el mundo esté en Siria a estas alturas es que los sirios están casi en todo es cierto dice que idioteces

Voz 0116 41:52 en Orán ciudad hacen que desde fuera no se vea en la sociedad siria más allá de tópicos religiosos y sectarios no entienda que su país sufre un conflicto político que puede tener soluciones políticas

Voz 0887 42:07 digamos que en el régimen hay dos grupos los artistas terribles y luego aquellos que prefieren al régimen por conveniencia o pragmatismo pero no se sacrificará porel en el lado de la revolución igual tienes los salafistas radicales que son una minoría muy visible porqué sexy para medios luego un conjunto que quiere vivir en dignidad en su país excluyendo a los artistas acérrimos y a los salafistas las otras dos sirias pueden encontrar solución y un espacio común Kaman la alternativa es sino

Voz 0116 42:40 lo que llama un neo sultanato sanguinario dispuesto a esa guerra permanente contra los sirios para poder perpetuarse en el poder

Voz 0861 42:50 mucho os hemos hablado aquí en Punto de Fuga de la persecución y el acoso e incluso las matanzas que sufren los colectivos homosexuales en algunos países bueno es el lado más oscuro y lamentable de la homofobia pero afortunadamente no todo es negativo hay pequeños resquicios para la esperanza la prueba es uno de los últimos informes de Human Rights Watch un estudio que demuestra que el movimiento a favor de los derechos de los colectivos el eje TBI crecen en Oriente Próximo y en el norte de África y esto es importante porque estamos hablando de regiones donde se castigan duramente la homosexualidad vamos a conocer algo más de ese informe con la ayuda de Oriol Andrés que informa para la SER desde Líbano

Voz 1510 43:32 Ana en de alguien tan pronto

Voz 1463 43:35 era una fundamentalista educada en el salafismo mis creencias estaban en completa contradicción con mi atracción por las mujeres muchos amigos cortaron su relación caza o

Voz 16 43:45 en soledad con miedo con vergüenza negando la propia identidad sexual o viviendo la escondidas para las personas LGBT en Oriente Medio y Norte de África asumir la propia sexualidad supone un desafío como relataba Dalia egipcia creció en Arabia Saudí se enfrentan a sociedades conservadores que les rechazan ya sistemas legales que castigan las relaciones entre personas del mismo sexo Ryan es de al Geria

Voz 0866 44:08 de hecho de un e de llevar

Voz 1463 44:10 son aún curanderos religioso a veces me golpeaba dolía mucho invitaba sale aquí decía que había una mujer dentro de mí que ve que excusar

Voz 16 44:20 no son testimonios del informe nunca solos elaborado a partir de entrevistas con treinta y cuatro activistas de dieciséis países de la región pero no todos negativo esta es la razón de ser de este informe explica George así uno de sus impulsores

Voz 17 44:34 que se acostumbró a relatar la región de Oriente Medio como una zona desesperada en el cambio no es posible queremos mostrar que a pesar de los retos el movimiento está creciendo están ponderando y es más visible

Voz 16 44:43 tenemos un ejemplo en septiembre del año pasado en un concierto en Egipto algunos asistentes sacaron la bandera arco iris ello desató una caza de personas LGBT por parte de los cuerpos policiales hasta sesenta y cinco fueron arrestados pero a diferencia de ocasiones precedentes en pocos días se consiguió que cincuenta organizaciones la mayoría regionales firmaron una declaración en contra de esta persecución o avances a más pequeña escala con la creación de espacios seguros donde divertirse formarse compartir experiencias en ello

Voz 0887 45:12 las redes sociales han ayudado para seguir avanzando

Voz 16 45:14 en colectivo y también a nivel personal el informe animadas personas LGBT a romper el aislamiento y organizarse incluso en países tan complicados como el de Nur sí

Voz 18 45:24 la Groove fin quién niegan ya encontré un grupo de Facebook donde había muchas chicas sudanesas lesbianas les escribí donde estáis me di cuenta de que no estaba sola en el mundo esa noche no pude dormir de felicidad

Voz 0861 45:42 testimonios recogidos por Human Rights Watch íbamos ahora con otra alerta en este caso de Save the Children organización que denuncia el aumento de la segregación escolar en España bueno el dato asusta casi la mitad de los niños españoles estudian en centros con una alta concentración de alumnos en situación de vulnerabilidad esa realidad es conocida como los guetos educativos Adela

Voz 0011 46:08 Nina cuatro de cada diez niños españoles van a un colegio o instituto donde el alumnado desfavorecido está sobre representado concluye este informe de Save the Children elaborado a partir de datos del último informe PISA la organización también destaca que uno de cada diez centros escolares puede ser calificado de gueto porque el porcentaje de alumnos pobres con familias de bajo nivel social supera el cincuenta por ciento nueve de cada diez de estos colegios gueto son públicos Álvaro Ferrer es portavoz de Educación de la ONG

Voz 1463 46:34 hemos encontrado que la segregación escolar socioeconómica aumenta un veintitrés por ciento la probabilidad de repetición de curso hemos encontrado también que reduce significativamente las expectativas de estudiar estudios superiores también que reduce el rendimiento escolar

Voz 0011 46:50 hasta treinta puntos en el informe PISA Save the Children reclama un plan estatal por la equidad y la inclusión en las escuelas que acabe con la segregación en los centros y garantice la igualdad de oportunidad

Voz 0861 47:01 gracias Adela pues la igualdad sigue siendo una quimera en algunas regiones sino que se lo digan por ejemplo a los ciudadanos de Melilla la Asociación Pro Derechos de la Infancia Prodein ha entregado ante la Fiscalía ante el Ministerio de Educación y también ante el Defensor del Pueblo nada menos que cien mil firmas que exigen que es esclarece a decenas de niños residentes en Melilla pequeños principalmente de origen marroquí a los que no les conceden plaza en los colegios por no estar empadronados hablamos de unos doscientos niños que llevan desde septiembre sin poder ir a la escuela Prodein denuncia que se les está marginando ilegalmente

Voz 11 47:40 eh José Palazón expresidente de esta ONG

Voz 19 47:43 no van al colegio no se está garantizando sea es tremendo estamos hablando de niños que han nacido en la ciudad muchas veces las madres también y tampoco han ido al colegio sea eso GI absoluto

Voz 0861 47:56 alguna vez os habéis preguntado cuánto nos cuesta el peaje que pagamos por culpa del cambio climático pues tenemos el dato son treinta y cuatro mil millones de euros Ésa es la factura que nos deja las consecuencias del cambio climático en España en los últimos treinta y seis años somos de hecho uno de los países donde más estamos sufriendo ese recalentamiento económico Javier Gregory España

Voz 0882 48:22 es ya el quinto país de la Unión Europea donde el cambio climático provocado más pérdidas económicas según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente los eventos climáticos extremos producidos por el actual recalentamiento de la tierra han producido en nuestro país unas pérdidas de treinta y cuatro mil millones de euros entre los años mil novecientos ochenta y el dos mil dieciséis sin embargo España con catorce mil sube al tercer puesto de la Unión Europea respecto los lugares afectados por estos episodios extremos sólo no supera Italia

Voz 0866 48:51 la infancia en total la factura para toda la vida

Voz 0882 48:54 bueno europea del cambio climático supera ya los cuatrocientos treinta mil millones de euros

Voz 0861 49:00 seguimos hablando de Medio Ambiente porque los tres pesticidas más dañinos para las abejas estarán prohibidos a finales de año por decisión de la Unión Europea la prohibición no es casual el uso de estas sustancias ha acabado ya con el treinta por ciento de las abejas de toda Europa es exterminio tiene serias consecuencias si tenemos en cuenta por ejemplo que estos insectos son responsables de la polinización del setenta y cinco por ciento de los cultivos de toda Europa Juan López de Uralde ex diputado del Partido Verde

Voz 20 49:33 bueno es una buena noticia para el medio ambiente yo creo que que les verla como tal no hay que tener en cuenta si se queda como ha ocurrido en cierto modo en la prohibición parcial que se aprobó en el año dos mil trece pues no se van a solucionar el problema

Voz 0861 49:48 y terminamos en Gaza desde el pasado uno de abril más de quinientas personas han sido heridas de bala tras haber participado en la Gran Marcha del Retorno Médicos Sin Fronteras alerta que las lesiones que sufren los pacientes que están atendiendo tienen consecuencias devastadoras entre los heridos no sólo hay hombres también hay mujeres y niños con heridas dicen extremadamente graves como por ejemplo huesos destruidos o heridas de bala del tamaño de un puño así no

Voz 0887 50:15 lo han relatado desde Médicos Sin Fronteras

Voz 1337 50:17 no no esos cirujanos en Gaza nos contaba recientemente que cuando una bala entra y sale de un cuerpo dejó un orificio de salida algo más grande ligeramente más grande que el de entrada pero en este caso se están viendo orificios de salida que dejan heridas tan grandes como el puño cerrado de de una persona adulta son heridas devastadoras porque los heridos van a tener secuelas de por vida por ejemplo aquellos que han sufrido fracturas de huesos tan graves como las que estamos viendo seguramente queden conexiones para siempre porque cuando se recupere el hueso quedara más corto de lo de lo que era antes