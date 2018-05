Ronaldo: "He sido y soy un enamorado de Zidane, se merece cada minuto de lo que está viviendo"

Voz 1 00:00 hola buenas noches menos está muy bien hambre y tú cómo te va la vida muy bien muy bien

Voz 1670 00:05 baja la embajada de embajador de Madrid que cómo cómo se lleva eso lo de llevar el nombre el Madrid por todo el mundo

Voz 2 00:11 bueno yo encantado porque además que

Voz 1224 00:16 yo los años que estuve en Madrid pues estuve fenomenal Itziar Moreno el club pues bueno la verdad es que son viajes muy interesantes y ahora este año he estado allá para promover el que ha sido un viaje es un viaje bastante largo pero es apasionante

Voz 1670 00:41 qué tiene que ver con los chavales con escuelas y chavales

Voz 1224 00:44 sí sí sí un poco las de escuela ahí hay un ahora mismo el museo que parase un museo interactivo en el centro de la ciudad que está ahí con Emilio Butragueño que además también eh es un gran compañero de viaje pues es la historia de Madrid con él pues vamos haciendo no ingiera bueno yo el año pasado e Indiana pasado hemos estado en China y bueno por ahí vamos

Voz 1670 01:20 carezco movilizó macho no paras la semana pasada en Los Ángeles está a unos días no

Voz 2 01:25 sí he estado en Los Ángeles

Voz 1224 01:28 estoy produciendo un una especie de de comentario de mi vida Un poco de actualidad de Si al final pues cuando hace una Ubud una entrevista una pérdida importante de también una estaría muy bonita que vamos a presentar en alguno de productores la verdad que muy bien se aprovecha la ciudad que es precioso de Los Angeles es para estar lejos de de Madrid pero estaba prodigioso

Voz 1670 02:04 sí sí sí vamos a hacer allí El Larguero el año que voy tenemos quiere hacer algún año allí cuando estrena el documental ese Nos vamos Payá para Los Angeles hacer este sí

Voz 1224 02:10 si el Real Madrid siempre

Voz 1835 02:12 sí porque

Voz 1670 02:14 sí sí es verdad es verdad eso sí señor bueno y ahora estás en Madrid no tranquilito

Voz 1 02:19 sí sí en tiempo de de mañana vas al Bernabéu

Voz 2 02:24 no no veo porque

Voz 1224 02:27 es entonces me voy a poner muy nervioso y está todo muy nerviosos además Florentino pone la calefacción

Voz 1 02:35 es demasiada Falco horas de que el nuevo Sapone muy alta la calefacción no ponen pero no lo ves mejor en casa no lo ves mejor en casa

Voz 1224 02:50 bueno yo creo que mañana va a ser un partido muy muy nervioso muy nervioso entonces bloquear ovetense casos más intentaré controlado y mejor porque no está nada claro la eliminatoria el paso tienen muy buenos jugadores cualquiera puede hacer daño al Madrid y entonces será un partido muy muy difícil

Voz 1670 03:16 el año pasado he Ronaldo eh uno dos igual en la ida pero luego la vuelta forzaron la prórroga que es verdad que es muy buen resultado en Alemania ganaron uno dos pero no te puedes fiar reste Bayern nunca eh

Voz 1224 03:26 sí sí eso se dan yo estuve en pues no lo sé pues bueno la historia muy larga entre Real Madrid y el Bayern no hay muchos encuentros que han sido históricos y nada es uno más para nosotros es muy especial porque jugamos USCA la tercera Copa años yo creo que es algo histórico que posiblemente

Voz 2 03:53 no no vamos a ver

Voz 1224 03:57 tan pronto no

Voz 1670 04:00 Irán como entrenador Ronaldo ya sé que estás en el Madrid es embajador del Madrid ha sido jugador del Madrid sí pero como hombre de fútbol ya no te pregunto tanto como hombre del Real Madrid que está claro lo que significa Zidane lo que representa hoy lo que está haciendo pero como ves como hombre de fútbol a Zidane porque fíjate como él parece que ha ido evolucionando o aprendiendo sobre la marcha no le ha tocado hacerlo sobre la marcha desde que ha llegado al primer equipo no

Voz 1224 04:21 bueno yo soy y he sido he sido y soy enamorado dan así que el Cocker cosa que va frase al ser mejor que lo haga

Voz 1835 04:37 pero la verdad que muy bien

Voz 1224 04:40 y sobre todo muy contento porque he estado mucho tiempo siguiéndole incluso cuando estaba en Castilla e Ida Vitale y nada pues hizo un elemento fantástico de la carrera ahí pues la verdad que sí le salió muy bien pero se lo merece pecata minuta en lo que está haciendo

Voz 1670 05:05 me acuerdo cuando hacéis aquellos partidos te acordarás que que algunos vimos en la tele que hacíais los amigos de Zidane contra amigos de Ronaldo ya los dos bueno pues pues muy cerca de Florentino Pérez pero un poco llevando la imagen vuestra por el mundo partidos benéficos tuya pensabas que él tenía madera para ser buen entrenador cuando estabais como compañeros

Voz 1375 05:23 sí ya recién retirados del fútbol

Voz 1224 05:26 sí sí te tenía toda la pinta porque si es muy tranquilo muy muy muy impiden canta futbol igual que todos nosotros nos encanta el fútbol pero yo por ejemplo y yo no puedo ver más de un partido al día pues en allí en ocho partidos al día esto me parece una locura párame integrador Ana sirve mucho yo yo siempre leve y como como uno especial y entonces no tenía idea que iba a ser entrenador perros sabía que lo que lo que fuera pues sería muy bueno ya lo hace fenomenal fenomenal

Voz 1670 06:19 sobre todo la la el mensaje como habla los jugadores no imagino que te pasaría un poco Se no tampoco el respeto que infunden los en los en los jóvenes y también en los veteranos no cuando habla Zidane no le hace falta levantar la voz no yo creo que todo el mundo sabe quién tienen delante no no le impresiona nada no le impresiona jugar una semifinal no no siente esa presión que a lo mejor los nervios que otro que no lo ha vivido como jugador vosotros lo habéis vivido como como jugadores y eso Zidane yo creo que alguna manera se lo transmite al vestuario no sé si piensan

Voz 1224 06:47 sí sí sí además hemos comentado muchas veces cuando jugábamos junto que alguna de Zoé traemos tenido entrenadores generales no que llamamos igualdad generales hoy en día pues no funciona los jóvenes de hoy son otra cabeza obviamente cada uno tiene su responsabilidad pero a los chicos quieren respeto y son respetado de otra manera no sólo con con con mandaba como autoridad militar eso ya no funciona yo creo que limitan lo llevan muy es un grupo ahí hicimos hacen un esfuerzo no tiene toda su historia con él y y nada pues la yo veo un respeto muy grande y un control absoluto del vestuario y oye desde tu

Voz 1375 07:42 tu visión de nueve que el está pasando al nueve del Madrid a Benzema

Voz 1224 07:48 bueno yo creo yo de ocho es muy contento con su con con le veo jugar los últimos partido incluso cuando incluso cuando no hace cuando no marca gol pues hace hace demasiadas cosas no creo que tiene una función incluso defensiva que se posiciona de manera que yo mismo no no lo hace pero pero yo creo que sí de cara al gol pues igual de un poquito de suerte no porque casi siempre le está haciendo bien las cosas Justin Henin falta o o aunque te suerte pero yo creo que madridismo está todo muy contento con él

Voz 1835 08:28 sí

Voz 1 08:28 pero le han pitado han pitado este año pero hizo Irán acaba poniéndole en el banquillo no sé qué pero no es sí

Voz 1224 08:36 el a mí ha pasado a todos pero en cuanto pite es que requiere pero espera algo más y entonces yo creo que él siente que tiene que mejorar Hay pero yo creo que a madridismo en general que está muy contento

Voz 1670 08:54 en lo que es verdad Ronaldo es que se ha hablado de muchos nueves para el Real Madrid eh que si Lewandowski que si Cavani que es un montón de delanteros centros eh tú crees que eso sería mejor un nueve de esas características más goleador para jugar al lado de Cristiano o crees que es mejor un nueve tipo Benzema para acompañar a Cristiano para ti quién crees que es mejor

Voz 1224 09:13 yo creo que el que tiene que contestar incluso esto es Cristiano Ronaldo no he que juegue que hay que tiene que sentirse a gusto porque es una vender el club yo creo que obviamente estoy seguro que estábamos todos contrató con con con pero el mercado ocho eh tanto para saber lo que hay que están planeando pero bueno hay hay grandes jugadores y la filosofía de Madrid que detrae a los mejores creo que sigue muy viva ahí Florentino en aquel momento ponerse a Hugo sorprendentes

Voz 1375 09:51 Cristiano insaciable en goles

Voz 1670 09:54 Titulos no sé si has conocido siento etapa como jugador coincidente con alguien como Cristiano Ronaldo

Voz 1224 10:02 no que yo creo que es increíble lo lo que está haciendo y lo eficaz que lo está haciendo ahora toca menos balones pero pero decide iguales o quedarte sí pero es un es un jugador que

Voz 2 10:21 se ve que que que

Voz 1224 10:23 tiene muchos recursos no en cuanto se pone partidos feo que una manera incluso puede conseguir área clave partido de otra manera que no nadie lo espera ahí rueda no este último gol de chilena

Voz 1 10:38 no lo ha V increíble dudosas no me diste ningún

Voz 1835 10:42 no yo no he intentado porque el hay

Voz 1224 10:49 lo alto que está todo es muy complicado

Voz 1375 10:55 oye en en tus años de madridista creo que tú no llegaste

Voz 1670 11:00 cero nos llegó no llegó a tocar hacer el pasillo al Barça

Voz 1375 11:04 y no sé si le Hoy Ester otro día Zidane hoy mismo a Ramos en Madrid tiene claro que no hay que hacerle pasillo al Barça aunque sea el campeón de Liga a ti eso te parece bien tú cómo lo ves

Voz 2 11:16 yo creo que hay que

Voz 4 11:20 seguirla arregle

Voz 1224 11:21 si no hay que hacerlo pues tampoco es un problema pero yo creo que en el fútbol

Voz 1835 11:29 intentan te te crea un

Voz 1224 11:33 un problema donde entre los futbolistas la mente no no no le no les afecta yo creo que es mucho más político y transcienden a los jugadores yo creo que están creando una polémica

Voz 1835 11:50 K política hay

Voz 1224 11:52 Hans apostando a los jugadores

Voz 1670 11:58 si tú jugabas tú no si tú juegas con el Barça dirías venga pues si no me importaría hacerle pasillo al Barça porque no

Voz 1224 12:05 yo no me importaría es perdidas ni tampoco me ha hecho mucho así que no es no es no es un problema tampoco hacerlo y no hace así que no creo que sea un problema ni habla es porque no es absolutamente importante ni para uno ni para lo otro es reconocimiento

Voz 4 12:28 ya ya ya hiciste

Voz 1224 12:31 con con lo campeón ahí lo que han ganado así que un pasillo más uno menos no creo sea un problema

Voz 1670 12:39 oye te están oyendo ahora muchos madridistas muchas aficiones del Barça a toda la gente que te escucho en El Larguero en tu crees que acabara en el Madrid

Voz 2 12:48 hombre yo yo he oído muchos de estos

Voz 1670 12:50 te das cuenta de lo que tú que has oído cuéntanos qué algo habrás oído

Voz 2 12:53 yo yo he oído muchos de esos pero la verdad es que sinceramente creo muy difícil porque es

Voz 1224 13:03 eres cien acaba de fichar al por mucho dinero pagado mucho dinero Lee no creo que para el Paris Saint Germain

Voz 4 13:13 eh

Voz 1224 13:14 sea un problema la cantidad de tener así incluso si es Madrid

Voz 1835 13:19 pone una cifra muy muy grande no creo que que que el sea lo que va a cambiar la idea Hay llevar jugado

Voz 1224 13:30 no en este caso lo veo bastante complicado que que nadie más pueda pueda un día jugada en el matriz quizás dentro de un par de años incluso todavía sería jóvenes pero ahora mismo yo creo que es imposible yo

Voz 1 13:45 juegue pues está poniendo Arnaldo que algo ha huido como dice yo he oído algo por ahí algún lo has hablado con él has hablado con él

Voz 1224 13:54 yo hablo con él de son IPIC fichajes porque

Voz 1 14:00 cuando me dejas de esos está feliz en París

Voz 1835 14:06 yo creo que sí yo creo que ha sido todo un cambio

Voz 1224 14:14 muy muy al lado Yago un todo va a priori instó creo que incluso con el año que ha hecho con el París pues yo creo que le ha ido bien obviamente

Voz 1835 14:31 dejó de hacerlo en París centrado más osea

Voz 1224 14:36 pero yo creo que que le va bien y le gusta ha querido cambiar no porque

Voz 1835 14:42 eh

Voz 1224 14:43 según uno no quiere pues si uno no cambia entonces yo creo que es afiliado todo lo que pasa

Voz 1670 14:49 lo importante que llegue bien con Brasil no porque imagínate cómo vamos como están como están en Brasil con Neymar para el mundial no

Voz 1224 14:55 bueno la esta semana salió el doctor de la selección que hijo que que ya está casi listo en un par de semanas de que entrenar hay igual consigue jugar el campeonato francés pero sí que esto para nosotros es complicado nosotros Neymar es la nuestra gran esperanza

Voz 3 15:25 eh

Voz 4 15:26 que la selección

Voz 1224 15:30 vamos a ver cómo va a parar mundial que os espero que ya que unas cien por cien y que que puede decir un mundial

Voz 1 15:38 falta un abrazo una final Brasil España no Ronaldo

Voz 1224 15:42 yo estuve yo estuve en Uganda y si España contra Argentina me quedé impresionado de la manera que jugó a España desde entonces yo digo que remunerado o a Brasil o vayan a España o Alemania pero España lo vi la verdad que bueno algunos van a decir que Messi no estaba pero yo yo vi España cubano futbol como

Voz 4 16:14 qué

Voz 1224 16:14 hemos si si fuera que pudiera ser incluso que estuvieran Messi

Voz 1835 16:21 lo han jugado muy bien muy compactos muy rápido muy verticales

Voz 1670 16:28 un partidazo sí sí partidazo tremendos Alemania o España obras y los grandes favoritos para para Ronaldo

Voz 1 16:34 sí y por ahí no

Voz 1670 16:37 daba Messi ese día es verdad que no estaba pero pero aún así aún estando Messi y para Ronaldo Brasil España y Alemania si te preguntaran quién es mejor futbolista Ronaldo o Messi Cristiano Ronaldo Messi ya te han preguntado temor te moja sabe no

Voz 1224 16:53 yo me mojo y sigo sigo y en los premios de FIFA Hay de Balón de Oro yo sigo con ellos y la verdad es que ha de los últimos diez años que han dividido no este premio porque la verdad que siempre cada año uno es un poquito mejor que era lo otro pero son los datos espectaculares no

Voz 1670 17:21 pero se llevan cinco cada uno aunque France Football dijo el otro día te lo habrás leído que pedía perdón a Iniesta por no habérselo dado tú crees que lo merecía Andrés Iniesta

Voz 1224 17:30 sí yo creo que sí pero bueno yo creo que para él lo no no le hará falta tiene un palmarés increíble de una historia yo me acuerdo que cuando cuando te debutó en pocas semanas yo hice una entrevista incluso

Voz 2 17:46 y estaba buscando

Voz 1224 17:48 lista para para decorar ante un mensaje a través de seis lista crean felicitando por su carrera oí bueno pues si le he visto principios que tenía una calidad literaria lo que estaba acostumbrado

Voz 1835 18:04 bueno vaya vaya carrera

Voz 1224 18:07 la cola

Voz 1 18:10 el mensaje para bien mensaje quizás va a ser

Voz 1224 18:14 puedo

Voz 1835 18:15 lo mejor de España a la historia porque uno con con esta calidad yo creo

Voz 1224 18:23 no me acuerdo de haber visto

Voz 1670 18:25 tremendo digo que tengo el mensaje te contestó no te lo agradeció como vería quinientos mil mensajes

Voz 1835 18:31 sí sí yo estaría muy ocupado pero no no sería más mi mi mi gratitud

Voz 1224 18:40 o por públicas por pues su calidad pues su fútbol pues su generosidad tienen muchos atributos que bueno por eso todo el mundo la queremos

Voz 1670 18:54 pues nada Ronnie está a punto de terminar ya la temporada Liga y Copa para el Barça mañana ese partido de que vas a ver en casa y con nervios como todos los madridistas esperando que el Madrid en la final si el Madrid consiguiera la Champions te parece que vale más una Champions que una Liga y una Copa eso al jugó al jugador que le gusta más ganar una Liga una Champions

Voz 1224 19:15 nada esto esto no es existe esto es para los aficionados pero cada uno tiene su valor iguanas son todos muy importante

Voz 1 19:24 da igual mientras ser mientras la ganen perfecto no está

Voz 1224 19:29 todos contra ahora fíjate lo que cuesta ganar una Copa no

Voz 1 19:31 dopado

Voz 1670 19:32 ganar tres seguidas eso puede ser increíbles

Voz 1224 19:34 es que yo creo que es una gran motivación para para los jugadores para para la afición para que para que

Voz 1835 19:43 eh

Voz 1224 19:44 hay madre en los partidos Si no bueno eso yo creo que es es increíble

Voz 5 19:52 pues nada a Ronaldo en medio de este G

Voz 1670 19:55 tengo que llevas de AVE de aviones de Australia de Los Angeles

Voz 5 19:57 de todo esto gracias por sacar este ratito para El Larguero

Voz 1670 20:00 te es un gran futbolero pero también es un gran aficionado a todos los deportes has visto allí algún partido NBA ha visto algo de tenis porque te gusta mucho también seguiré a nuestro Rafa no

Voz 1224 20:08 a Rafa le veo todos los partidos así como yo sólo me organizó para para que los partidos de Rafa

Voz 1670 20:16 en serio

Voz 1224 20:19 todos los partidos de de Rafa incluso veo más partidos desde penes Oil diez que

Voz 1 20:24 qué bueno qué bueno no sabían pero porque es madridista Rafa o no

Voz 1224 20:28 esta porque también de Madrid Si nada pues han sido muchas aves que te quiero muchísimo y cada vez que veo pues el Inter intenta de habla de fútbol conmigo y yo soy de hablar de teles con él

Voz 1 20:44 pues el vestido cuando les veo muy al torneo de aquí de Madrid algunas sí sí por supuesto a y juegas también no

Voz 1224 20:54 un juego muy intranquilo mucho de trenes pero no

Voz 1 21:00 mejoro poco pero bueno pues nada hay que seguir mejorando

Voz 1670 21:06 Ronaldo que no sufran mucho mañana que vaya bien ese partido para los madridistas e como embajador del Real Madrid gracias por estar en el larguero y ojalá que nos veamos en Kiev eso querrá decir que estáis ahí en la final otra más con opciones de ganar la tercera Champions seguida

Voz 1835 21:19 sí ojalá sea así

Voz 1670 21:21 Valdo