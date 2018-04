Juan Manuel Fernandez:"No hay circunstancia que le impida ejercer"

Voz 0194 00:00 saludamos a Juan Manuel Fernández vocal del Consejo General del Poder Judicial y además fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra muy buenas noches usted conoce el juez Ricardo González

Voz 1 00:11 sí claro claro yo prácticamente toda mi vida profesional por si el magistrado contarles también buena parte de una parte creo recordar que como Pamplona o una hemos

Voz 0194 00:32 tiene alguna idea de cuál es el problema ese problemas singular de este juez que se refiere el ministro Catalá

Voz 1 00:40 cómo como comprender aspectos que pertenecen a la vida privada de las personas y los pueblos expuso Pablo sería como no solamente una temeridad sino pues un atentado esos derechos de de privacidad pero lo que sí puedo decir es que no hay constancia que que el para el ejercicio de de la función jurisdiccional aquellas cuestiones que haya podido se resolvieron por lo tanto hemos venido diciendo en voz Néstor no dio ningún motivo ningún motivo ninguno una causa que justifica que el magistrado González no se integrará en saldrá que querrá pueblos

Voz 0194 01:39 usted me habla de cuestiones personales evidentemente forma parte de la intimidad de cada uno en cuanto al ejercicio de su trabajo tampoco ha tenido ningún problema más allá como usted me decía de esos problemas que además se han contado sobre todo originados por retrasos a la hora de redactar las sentencias por lo que incluso se le ha abierto expedientes ese día el único problema que encontraríamos

Voz 1 02:00 cuando una situación personal incide en el ámbito profesional obviamente es no obligación de Consejo General del Poder Judicial primero a actualizar las medidas de comprobación inspección y en su caso se toman las las medidas oportunas pero desde luego en estos últimos años no habido ninguna ninguna actuación inspectora ni mucho menos mucho menos disciplinaria o los dos mil diecisiete dentro de la programación Jorge Larios de la inspección se propuso la inspección de de las acciones creo que se refieren desde luego

Voz 0194 02:47 sí

Voz 1 02:49 no porque concurrir a ninguna circunstancia ningún motivo especial sino dentro de una planificación Ordín pues es la propuesta que se elevó al Consejo General del Poder Judicial que la no existencia las razones específicas acordes un hotel es no no rehabilitación y en cuanto lo que se dice que por detrás el servicio de Inspección en realizó un requerimiento desde luego esto son nuestra así que se hayan podido producido actuaciones dentro de la tenido en activo del propio Tribunal pues no lo sé pero desde luego una

Voz 0194 03:38 es decir a usted a usted

Voz 1 03:41 el inspecciones

Voz 0194 03:43 me consta esa petición de la Audiencia Provincial de Navarra de revisar todo el tribunal no no al magistrado en el Tribunal por la lentitud con la que se estaba redactando esa sentencia

Voz 1 03:53 no nos contrarios y se ha dicho se ha hecho público hoy por el Consejo Estatal

Voz 0194 04:01 ustedes han respondido el ministro esta tarde a través de un comunicado no citan expresamente a Catalá pero piden moderación prudencia mesura y responsabilidad institucional frente a las sentencias cree que le ha faltado todo esto que le ha faltado moderación prudencia mesura y responsabilidad al ministro con las declaraciones que ha hecho esta mañana

Voz 1 04:18 ves no es la primera vez que que el Consejo General del Poder Judicial y llamamientos en esta misma este consejo al igual que los que no hemos tenido siempre hemos detectado que es la crítica resoluciones judiciales un derecho de los ciudadanos y que esta crítica deseo realizado por representantes políticos se encontraría faltaría más pero siempre se ha recordado también que en este caso cuando las críticas provienen de personas que tienen responsabilidades públicas en una una contención haberla como corporativista sino que el poder judicial en una sociedad democrática en un Estado de Derecho tiene un papel fundamental para que no podamos cumplir lo adecuadamente es necesario que los ciudadanos confíen el tocaba esa comisión a aceptando la legitimidad democrática con la que les enseñamos ese ese papel esos llamamientos dio ese paso en un comunicado el niño porque así lo reiterado por la Comisión Permanente del Consejo

Voz 0194 05:39 déjeme que le retire la pregunta se ha extendido el ministro Catalá

Voz 1 05:44 yo no voy a darle la controversia creo que son horas en las que necesitamos sosiego reflexión análisis hay ya se ha encarecido también se dice sí pero hemos sacado la Comisión Permanente se hace un llamamiento a este al al sosiego que hay ha habido una protesta ciudadana muy importante que también debe ser tenida en cuenta de verdad hay un problema muy importante con un tiempo por delitos de esta naturaleza contra la libertad de ahí que los invitó en una construcción de qué es lo que está pasando por un lado también por otro lado la respuesta penal que se está dando contamos con los recursos necesarios se ha dicho también que la la posibilidad de reformar la mejora de algunos nosotros teniendo en cuenta el mismo lo importante es posiblemente tendremos elementos para la concesión creo que esto es lo que lo que piensan y no entrar en discusiones institucionales o los que que no van a conducir

Voz 0194 07:14 pues déjeme que le diga una cosa porque hay que le pregunten a cosa este decía bueno que hay críticas que que son lógicas cuando vienen de del poder político bueno pues esto socava la confianza yo le pregunto a usted criticaría el contenido no digo la decisión final en el contenido el lenguaje utilizado en ese voto particular de González

Voz 1 07:39 cómo comprender sin y funcional no puedo entrar en valoraciones de este tipo no puedo entrar a un análisis pormenorizado de de de la sentencia y esto es una cuestión que bueno hablando de sobre los ERE respecto a las críticas que está en ese sentido pero yo no no puedo no puedo hacer un pronunciamiento sobre el particular

Voz 0194 08:09 entonces déjame que les reformas a de de otra manera evidentemente están en su derecho de no responder pero sí o sí entre los magistrados entre la judicatura hubiera algún algún tipo de no sé si de crítica sobre cómo está redactado ese fallo usted entiende que a lo mejor la ciudadanía entendería mejor a la justicia

Voz 1 08:35 que posiblemente haya no no es sencillo en el tema de la de la comunicación con pues han dicho profesional pero el lenguaje necesite alguna alguna la reflexión no que incremente creo que en los últimos años los jueces españoles hemos mejorado desde luego creo que intentamos ser comprendidos no nuestra función son opciones supone además ayer a picar desde Berlín utilizaron un lenguaje un lenguaje técnico pero es muy importante que duda cabe de la palabra violación porque se ha dicho que se les ha condenado por abuso no con una acción cuando la violación ese puede ser constitutiva de un abuso o de una agresión y poco después se podría explicar lo que se podría haber explicado de otra manera en fin dulce luego se generen confusiones conceptuales que que acabaron produciendo que los ciudadanos no entiendo cuál es el contenido de

Voz 0194 10:06 palabra jolgorio con lo comparaba el magistrado la violación decía que había sido un fulgor yo no sé si forma parte del del lenguaje del diccionario jurídico

Voz 1 10:17 sí sí lo respeto como desde luego Oviedo el derecho a criticar las resoluciones tanto los aspectos materiales como como en los aspectos formales pero créame que no lo puedo decir otra cosa permítame que que diga que con independencia de la valoración que se pueda hacer con todo sectaria como voto particular creo que si se ha cumplido es en las resoluciones judiciales cuál es el de la motivación motivación tener que el ser exhaustiva como todas las cuestiones de Don y desde luego aquí no se ha despachado junto a la que se ha dado una explicación desde el fondo de los magistrados exponerle la razón es que en conciencia esa sentencia está a partido y naturalmente eh el derecho a criticarla estar de acuerdo con una sentencia o discrepar de la misma es la verdad