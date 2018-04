Voz 0194

00:00

ya el viernes pasado aquí en Hora Veinticinco el ministro de Justicia empezó el viraje de la posición del Gobierno en el tema de la sentencia de la manada bueno viaje del Gobierno o el suyo propio ese día alcanzó de Cirque quizá el Consejo General del Poder Judicial debería actuar en el caso del juez Ricardo González el que emitió un voto particular pidiendo la absolución de los acusados hoy el ministro ha ido todavía más lejos ha puesto una sombra de duda sobre las capacidades de dicho magistrado exactamente lo que ha dicho es que todo el mundo sabe que tiene un problema singular y ahí lo ha dejado no añadido nada más y tampoco responde a las preguntas qué le piden que lo aclare Il aclaraciones urgente porque el magistrado Ricardo González sigue ejerciendo Si no hay nada más allá de los retrasos demostrados en su sentencia si sólo se trata de eso el ministro se habrá pasado de frenada al quiero subirse practicara habitual de la política a la ola de las manifestaciones contra la sentencia el ministro de Justicia no puede tirar la piedra y esconder la mano si hay algo que debamos ver que lo diga sino que deje de sembrar dudas otra cosa es el cierre de filas lógico de la judicatura pidiendo la dimisión del ministro por sus declaraciones aunque también les digo que me hubiera gustado escuchar de esos magistrados alguna crítica al lenguaje y al contenido de la sentencia humillante para la víctima demoledora para su dignidad al margen de las consideraciones jurídicas que este es otro debate la sentencia de la manada ha descolocado al Gobierno a los políticos a la judicatura deberían empezar a pensar una respuesta pero sobretodo clara para la sociedad que está en su derecho de manifestar su indignación por algo que no entiende pero la respuesta no puede ser un ministro cuestionando la justicia Ángels Barceló