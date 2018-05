Joaquín: "Si Jennifer López no me responde tendré que hacer otro vídeo"

Voz 1 00:00 doce y uno una menos en Canarias nos pide

Voz 1375 00:03 pasó ronquidos desde Sevilla en el Villamarín Roquillos

Voz 2 00:05 por qué tengo mi la alegría del Betis el alma del Vestuario y posiblemente el hombre más querido por por una afición que ha disfrutado mucho con él y con todo el equipo no no sería justo hacerlo sólo el protagonista pero la verdad es que cuando Joaquín toca la pelota como si viviéramos de nuevo a Curro Romero

Voz 1375 00:24 hola Curro Romero Joaquín buenas noches buenas noches hombre hayáis cortado dos orejas y el rabo y el toro rabillo sí la verdad es que

Voz 0969 00:32 que bueno era la primera oportunidad que teníamos para para entrar matemáticamente en Europa hay bueno no es fácil no porque este tipo de partido con con un equipo pues bueno yo desgraciadamente ya ha defendido como el Málaga pues bueno juega con esa tranquilidad de de bueno sin ninguna presión y bueno ha sido un partido difícil no en la primera parte hemos sufrido las segunda creo que mostraba o bastante mejor no ha sido vuestra mejor parte

Voz 1375 00:54 pero eso también demuestra el el momento de este Betis no esta temporada que aún sin ser un buen partido habéis Javi sobrepuesto había remontado y al final lo ha conseguido

Voz 0969 01:02 sí sí por supuesto creo que para ser un equipo bueno dónde queremos estar que estén entre los mejores este tipo de partido donde bueno quizá no no son como tú hubieras dicho bueno de sacarlo adelante no creo que el equipo ha tirado de profesionalidad de trabajo de sacrificio y bueno en la segunda parte pues hoy hemos hemos sabido tener un poquito más el balón y ha llegado a llegados de Fabián no que en los mete mete en Europa

Voz 1375 01:27 oye seguimos todos alucinando con con los resultados y el juego que es fruto de un trabajo de lo que estás haciendo pero sí con esa imagen que vais dando que siempre decimos lo mismo no bueno

Voz 3 01:37 cuando vengan mal dadas ya veremos bueno pues ya veremos cuando vengan mal

Voz 1375 01:39 dadas pero lo que vemos es Setién llorando abrazando te Sarabia el segundo entrenador sea eh es una relación desde que empezó la temporada que es tan dice no sé si ha sido el mejor vestuario en el que has estado desde que el ex futbolista

Voz 0969 01:53 hombre hay un gran vestuario no sé si el mejor pero esto es fruto de de un de una familia creo que el vestuario se ha comprometido desde el principio creyendo en lo que hacíamos recuerdo los momento bueno donde había muchas dudas que los resultados no yo no llegaban todos creíamos en el en la filosofía del Michel hemos rematado todo adelante no yo sabía que que bueno que poquito a poco pues matemáticamente cómo íbamos a intentar de de de asociando de saber pues bueno de cabeza donde estaba el compañero yo sinceramente con los años que llevo ha sido de los años donde más disfruta jugando

Voz 4 02:30 me dejaba que te quiere felicitar Benji que está por ahí Benjamín Zarandona ahí te escucha escucha el fenómeno está bajo aquí pasa mucha gracia Benger dicha

Voz 5 02:40 eh que me alegro mucho de que vaya todo bien y hará simplemente hay que conseguir la quinta plaza eh aulas esta eh

Voz 0969 02:47 sí sí por supuesto tenemos tres partidos lo importante ahora vamos a Bilbao y queremos queremos plazas estamos ahí queremos defenderlo hasta el final no Vance fácil porque bueno vamos a Bilbao tenemos derbi aquí en casa terminamos en Leganés pero bueno el equipo está en un momento muy bueno muy bueno con mucha confianza con mucha con mucha pasión a la hora de jugar a fútbol y vamos a intentar de darlo todo aquí os final temporada

Voz 4 03:10 lo que ha dicho Setién tienen en en la rueda de prensa que esto no ha terminado que muy bien lo que hay que había celebra hoy ha terminado estaba hablando con Joaquín con Benjamín antes de de de ti que eres un

Voz 1375 03:20 el veterano que estás haciendo una temporada aún pero de lo que viene no de lo que estás haciendo esa cantera fíjate Fabian cómo está jugando como está júnior Loren eh que qué manera de de de arrimar todos y de saber que hay una idea que todo seguís no

Voz 0969 03:32 sí sí por supuesto Francis que desgraciadamente pues bueno lesionan creo que que ha cumplido que la beca salió Pedro ahora y la verdad es que es es importante es importante yo creo que se metido incluso en la primera tapabais ahí Benji lo los recuerda a un grupo de de veterano y un grupo de cantera que venía como con mucha ilusión quiera que no es supuestamente hace siguiente te hace entrar mucho no quiera que no eso también compromete al equipo y comprender compromete al al grupo

Voz 2 04:03 detrás Manu en la foto de el último título que conquista el veto

Voz 0969 04:06 en el que zanjó aquí no hay ocho canterano eh correcto entonces quiera que no eso al final suma hay a todos los que han estado viniendo pues están puesto las pilas nosotros hemos intentado de que se integra perfectamente muy contento muy contento porque quiera que no pues eso también te da vitamina no para para una temporada como la que hemos

Voz 1375 04:25 hecho que le dices a los béticos que te están oyendo

Voz 0969 04:28 pues que disfruten que disfruta en que que es el momento de disfrutar está claro que la temporada no terminado que vamos a luchar por esa quinta plaza sabemos que que bueno que que que tenemos partidos importantes pero pero que disfruten que disfruten que lo malo ya pasó y ahora esperemos que que llegue bueno porque creo que se está trabajando muy bien no sólo lo deportivo sino institucionalmente creo que hay un club ahora mismo muy muy equilibrado con las cosas muy claras y muy vivo y muy vivo y muy vivo que yo creo que eso es fundamental para para crecer y para ir para de alguna manera apuntalar el proyecto que que bueno que en los que estamos embarcar

Voz 1375 05:04 de qué le dices a los sevillistas que te están oyendo

Voz 0969 05:09 bueno no es no es mi papel no no mi papá yo sé que bueno no son momentos fáciles pero bueno esto es fútbol no creo que que bueno que son esclavos de Estados donde el futbolista pues tiene muy bueno desgraciadamente no está en el mejor momento pero bueno ahí yo no puedo entradas no yo voy a disfrutar con

Voz 1375 05:28 con lo que estamos haciendo aquí se gesta Benjamín hasta buen consejero buen directivo este

Voz 6 05:32 pero si él visto el estudio

Voz 1375 05:36 son las San no ya no sea año de calle ya

Voz 5 05:41 oye Juan aquí como en otro localizó y me decía que grabó

Voz 1375 05:45 es decir el día que grabamos hombre hay que hacerle un reportaje grabado ya aquel vado de la Piqué defendió a otro venga una entrevista que con Robinson me acuerdo los primero años mío bueno luego le contestaba oye la última dime que vamos a ver mañana qué se haya grabado en ese vestuario y que todavía no se sepa

Voz 0969 06:12 pues mucha felicidad nada en especial

Voz 7 06:14 hay mucha felicidad pues bueno

Voz 0969 06:17 el presidente vicepresidente Lorenzo y es un momento para disfrutar donde donde creo que Bono es de puertas hacia dentro posó quiera que nos sale sale a relucir y y bueno eso que de alguna manera llevamos luchando durante toda la temporada pues sale fuera y lo celebramos dentro pero bueno solamente de nada especial no simplemente pues eso celebra con los compañero con la gente que de alguna manera notan en el campo que también tienen mucha culpa de todo eso yo soy serio y hay que darle también su mérito premio todo yo estaba algo o no

Voz 1375 06:49 esto ha habido algo perdón visto ha habido algo de ves todo esto que suena suena suena

Voz 8 07:00 tengo que reconocer que

Voz 0969 07:02 mi mi mi mujer me dio el visto bueno pues a lo humano

Voz 1375 07:04 desde que gorda que te para madre mía está peor de lo que yo pensaba te has contestado por ahí no se ha contestado aquí que querelló en Twitter la no menciona este la pusiste sí sí bueno la mencionada Yola menciona a medio plazo tendrá dos mil cosas Samuel la caverna bueno bueno pero bueno estamos tiempo todavía otros y oye Jennifer que le conteste que está tiempo mucha felicidad un abrazo un fenómeno aún no