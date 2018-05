El Larguero (1ª parte / 30/04/2018): la fiesta del Betis y Ronaldo Nazario

Voz 1375 00:00 hola muy buenas noches enhorabuena al Betis que va a jugar en Europa la próxima temporada ya de manera matemática hoy por aquí algún metido que tiene cara de felicidad de alegría porque eso hacía tiempo que no pasaba cuatro años después el Betis vuelve a Europa y además salvo que ocurra algo muy raro en las últimas semanas va a terminar por encima del Sevilla algo que no ocurría desde el año dos mil cinco cuando curiosamente en el banquillo del Betis estaba don Lorenzo Serra Ferrer que ahora mismo es vicepresidente deportivo del Betis así que la alegría doble para acabar por encima del Sevilla como parece que va a ocurrir sobre todo porque el año que viene el Betis estará en Europa y lo va a hacer después de haber ganado esta noche dos uno al mal ahí eso que empezaron adelantándose los de José González con el gol de Yusef en el minuto veinte pero luego Thuram y si el XXIV IF habían de Enel setenta y dos tenía que ser Fabián le han dado los tres puntos al Betis que repito estará en Europa la próxima temporada ya es quinto equipo en la Liga que temporada con por los resultados por el juego por las sensaciones por la apuesta de entrenador por la puesta de fútbol y al final Quique Setién que sigue demostrando que hay hay entrenador aunque el año pasado salió como salió de la Unión Deportiva Las Palmas las temporadas y ahí hay entrenador y además con una puesta de fútbol ofensivo atrevido valiente y con buenos resultados quedan tres jornadas para que termine la Liga Icesave prácticamente ya todos sólo falta por saber quién va a terminar séptimo porque ya conocemos el campeón en los tres que van a bajar el qué

Voz 3 02:21 tanto también falta por ver la segunda plaza que la tiene prácticamente asegurada al Atlético además

Voz 1375 02:25 Eric pero todo prácticamente decidido en esta Liga a la que casi casi le sobran las tres últimas jornadas está para Ifrán ronquido en el Benito Villamarín Betis dos Málaga uno que acaba de terminar hace un ratito Éste es el sonido del estadio porque ha aguantado casi veinte minutos media hora no se movía nadie del estadio con este ambientazo en la grada

Voz 5 02:53 a terminar el partido y un rato largo

Voz 1375 02:56 sin moverse a nadie de la grada con este sonido

Voz 5 03:06 y ahora mismo está a Quique Setién hablando en la

Voz 1375 03:09 la prensa en directo en directo vamos a escuchar al técnico del Betis

Voz 1757 03:11 conseguido este logro la haberlo celebrado de esta manera con nuestra afición con la vuelta al campo es un reconocimiento de todos pero ahora tenemos que ir a Bilbao tenemos un partido yo quiero conseguir la quinta plaza eh hay que ganar luego tenemos otros dos partidos importantísimos uno muy importante que vamos a tener aquí que todos sabemos de la importancia que tiene lo quería lo quiero afrontar con la con la máxima seriedad los tres partidos y seguir sumando oí bueno conseguir a ver si no acaba esta racha que llevamos porque esto nos daría unas vacaciones maravillosas

Voz 1375 03:49 ahora mismo el Betis es quinto con cincuenta y nueve Villarreal es sexto con cincuenta y cuatro está a cinco puntos y el Getafe es el séptima mismo con cuarenta y nueve eh ahora mismo es quinto

Voz 3 04:01 lo que quiere es asegurar esa quinta plaza pero lo que sí es seguro es que estará en Europa la próxima temporada escuchamos a Setién

Voz 1375 04:06 instancia hoy una circunstancia parecida a la de la prima

Voz 6 04:08 la vuelta voy a futbolistas con cartulina apercibidos que que no lo han visto cómo va a gestionar esto de cara

Voz 1375 04:16 al partido de Bilbao

Voz 1757 04:19 es ahora lo que tenemos más importantes el partido de de Bilbao eh vamos a ver porque es verdad que hemos ido gestionando el tema de las tarjetas y de del descanso para algunos jugadores que pueden ser importantes pero eh el eh

Voz 1375 04:39 el próximo partido

Voz 1757 04:42 jugaremos con los que tengamos eh vamos a ver ahora cómo está la gente cómo cómo están de golpes y demás ver los que los que están para el partido de de San Mamés y luego veremos a ver el próximo partido jugaremos con once eh no de momento no hay ninguna hoy podíamos haber provocaba alguna tarjeta pero no lo hemos hecho

Voz 7 05:06 así que tranquilidad

Voz 1757 05:09 estaba controlado

Voz 3 05:10 jugaremos con once alguno sobre el tema de las tarjetas y la lesión está acabando la rueda de prensa de Setién a las once y treinta y cinco ha empezado más tarde de lo habitual porque repito ha habido fiesta en el terreno de juego la gente no se movía del estadio y me imagino que los béticos está por ahí Fran banquillo micrófono de la SER hola arranque

Voz 0700 05:26 hola Manu buenas noches a mi de vida bueno están en su en su Arcadia feliz no vive en su nirvana demostrado no escaleras abajo en esa grada donde al término del partido efectivamente nadie quería moverse y ya hemos vivido casi un tercer tiempo viendo cómo se festejaba los jugadores en el césped los béticos en la grada está consecución de un objetivo que volver a Europa y sobre todo tú lo has dicho no ponerse de nuevo hoy con prácticamente casi todas las opciones de casi acabe la cosa por encima del eterno rival del Sevilla a muchos no les importa para esto es un logro menor para para muchos pero si volver a donde el Betis se merece y sobre todo después de tanto tiempo de sufrimiento como ha padecido esta afición vamos a escuchar un muestreo de lo que hemos vivido bajando a zona Mischa y luego en unos minutos va a estar con nosotros el hombre que en ese veto Mario simboliza la alegría en el Betis es las gradas

Voz 8 06:20 no lo vemos dónde nos merecíamos no

Voz 0684 06:23 me quedé tanto año del sufrimiento ya tocaba no muy contentos contenta porque ya tenemos ahora la afición bética de Falla Ridao cree que tenemos mucha mucha gente detrás

Voz 9 06:36 lo que siente está muy bien

Voz 1375 06:39 de arriba

Voz 10 06:40 bueno estamos súper contento lo del

Voz 1375 06:42 ella lo de menos para mí este año no

Voz 10 06:45 pero estamos súper contento ya era hora de que no dieran esta satisfacción

Voz 0684 06:48 no la verdad que era algo que merecíamos ya ya ya era hora de que tuviéramos medio equipo Alarte irá de la afición una satisfacción enorme

Voz 11 06:58 a sobre todo va bien porque esta directiva combate de

Voz 0700 07:01 muchos medios ha dado muchos palos y merecidamente

Voz 12 07:04 ahora que son grandes artífices de de este objetivo que se ha conseguido ir Lorenzo Serra Ferrer Quique Setién y todo el equipo es lo que quedaban encima del eterno rival me es indiferente no no no obstante nuestro nivel nunca va a aceptar

Voz 13 07:18 madre mía arranque cómo están los béticos Dios mío sí sí sí es tremendo

Voz 0700 07:23 Nos va a acompañar dícese el alma y la alegría de ser Vestuario no en unos minutos echarle tiempo porque éste es de los que se relaja seguramente se marcó un baile se cuelgue una toalla ósea con tu van a tener pero cuando eso ocurra avanzar con nosotros Joaquín que que hoy quiere celebrar con nosotros en El Larguero su jueves venga su alegría

Voz 3 07:41 seguida estamos con el alma de ese vestuario con Joaquín pero ante déjame que salude al presidente del Betis AG

Voz 1375 07:46 claro buenas noches qué tal Manu buenas noches Felicidades presidente muchas gracias pero bueno pero vaya vaya a final de temporada vaya año no de resultados de fútbol es el premia un trabajo bien hecho eh

Voz 14 07:58 la verdad que sí los más optimista podían podían suponer que íbamos a estar a la altura de la temporada ya ahí siga haciendo europea y todavía con muchas opciones de que era quinto muy contento y sobre todo ver a tanta gente feliz y lo hace a uno muy feliz

Voz 1375 08:12 pese Etienne llorando que hemos visto llorando en el campo los jugadores haciendo una piña no se movía nadie de la grada que gana sabía de olvidar todo lo que había pasado los últimos años de recoger este premio

Voz 14 08:23 totalmente totalmente allí una unión magnífica afición que siempre estaba ahí equipo dirección técnica sin magnífico magnífico las sensaciones que hoy tampoco tenemos buen es bueno que celebremos cosa pero lo que lo que tenemos una base muy sólida iba a seguir trabajando con la misma humildad que lo hemos hecho hasta ahora podemos seguir teniendo pues la leyes como la de hoy no

Voz 1375 08:44 eso hay que tocar poco no hay que tocar pocas cosas porque viendo cómo funciona la directiva Serra Ferrer con el entrenador con la cantera lo que está saliendo de la cantera no presidente

Voz 14 08:54 sí muy contento con la cantera la verdad que todos los chavales que están llegando aportan además con valentía Hay muy nun tipo de juego bueno que hay que ser valiente que tener balón no ponerse nervioso con lo cual muy muy contento de resultado de estos chavales de la cantera aportando mucho

Voz 1375 09:11 eh El Vestuario

Voz 14 09:13 no todavía no todavía no porque estoy aquí arriba

Voz 1375 09:16 bien

Voz 14 09:18 en esta otra Liga

Voz 1375 09:20 los dos equipos de Sevilla que no tiene ningún valor más que el valor simbólico pero que teniendo en cuenta además lo que dijo monté la es imposible que el Betis acabe por encima de nosotros eso no sé si os pico más los focos supuso una especie de que os hiriera en el orgullo decir bueno como que no va a quedar el Betis por encima al Sevilla al final practicamente lo tenía

Voz 3 09:36 es hecho bueno yo me me imagino que algo

Voz 14 09:39 también el los jugadores puede suscitar un poquito más de amor propio pero tampoco hay que darle muchas gracias a declaraciones de alguien que bueno recién llega un poco tampoco hay que ya que está dentro de poco también de lo que la la rivalidad sana que tenemos aquí en la ciudad que dentro de poquito doce decir

Voz 1375 09:56 exacto del en el derbi si eso es lo más bonito que dentro de poco tenéis derbi que haya buen rollo entre las dos aficiones otras dos directivas Setién es muy difícil acertar con un entrenador que le ha dado Setién a este equipo presidente

Voz 0725 10:10 bueno pues la dado la confianza la ha dado

Voz 14 10:13 en un sistema ahí Joon una filosofía de juego en la que los jugadores se sienten muy confortable no solo también es verdad que pensábamos que iba tarda un poco más los jugadores en asimilar los conceptos pero bueno me que el equipo ya ha cogido la la idea de cien igualdad sólo huelga de memoria de forma que salga el que salga

Voz 0282 10:33 sabe lo que tiene que hace como tiene que buscar espacio con

Voz 14 10:36 no tienen que buscar la espalda en fin que que es una maravilla ver al Beti Jai bueno yo creo que desde que hay que ser muy optimista con lo que viene

Voz 3 10:44 luego no es habitual cuando vengan mal dadas que algún momento y tú lo sabes si exactamente en algún momento vendrán porque esto es así es ley de vida y a todo el mundo le pasa que vienen buena luego vienen regular luego vienen peor

Voz 1375 10:55 sí pero no es normal ver lo que se ve en cada reportaje en cada entrevista el cachondeo que tienen pero sin faltar al respeto sabiendo que es el entrenador Joaquín con el míster la directiva no es habitual ver eso en un equipo de fútbol no en esa en esa familia que habéis formado

Voz 14 11:11 sí bueno ahí una una unión magnífica de yo te digo y tiene mucha mucha culpa aquí que que que creáis que también de propicio es un tío muy natural con la que se puede hablar de todo los jugadores están encantado también hay un grupo humano en el vestuario pues unido todo van a una tienen una relación al margen ya de lo que es el compañerismo que tienen en el campo de fútbol y eso se nota se nota en el vestuario en el campo once hay una hay una simbiosis perfecta y esperemos que esto es así mucho tiempo

Voz 3 11:41 pues nada que siga así mucho tiempo Angeles queda claro quién es el mejor equipo Sevilla ahora mismo

Voz 15 11:44 no voy a decir yo creo que eso no hay duda

Voz 1375 11:47 a disfrutarlo Ángel Haro muchas gracias hasta luego presidente felicidades a ese Betis que vuelve a Europa está por ahí Benjamín Zarandona a nuestro

Voz 3 11:54 esta lista de la Cadena Ser y que sigue siempre en Carrusel los partidos del Betis con Dani Garrido y con todo el equipo

Voz 1375 11:59 de esta casa hola Benjamín qué tal muy buenas noches mano felicidades hombre muchas gracias

Voz 3 12:05 maniobra que manera de conseguir el pase a Europa no remontando además con con ese ambiente con eh no ha sido un gran partido hoy ha habido partido mucho más

Voz 0282 12:13 tú sí ya ha sido un partido complicado voy porque el Málaga sinceramente a planteó un partido muy bueno parecía que iba a ser fácil pero cuando se ha puesto cero uno yo creo que marca un golazo de una contra muy buena British al final bueno pues yo creo que el Tour misma marca Un seguida y a partir de ahí bueno pues ha aparecido el jugador para mí importantísimo revelación han sido todos pero creo que Fabián voz

Voz 1375 12:36 momento adecuado que el el

Voz 0282 12:39 equipo estaba que no llegaba bien que no tocaba ha llegado se ha inventado otra vez ese tiro que tiene desde fuera el área es que está este chico que que bueno veremos sabe lo que va a ocurrir estuviera no vamos a ver quién años vendieron vendió

Voz 1375 12:52 dos años que tiene la creo que eran dos años ya has final bueno

Voz 0282 12:54 yo ya sabes la historia no el es un chico que bueno que ha estado jugando en el patio en el parque de la primera

Voz 14 13:02 Chico muy humilde su madre

Voz 0282 13:04 el contrato que hizo con el culo de hecho su madre bueno pues ya está trabajando en en el Kun el Betis El bueno pues al final a creció tanto como futbolista que bueno ya te digo que este no la clausura me da a mí que se a pequeñas a veces

Voz 3 13:17 hemos el reportaje que se que has hecho en en cuatro que hasta con la madre con el hermano y tal allí en sus orígenes un chaval que está que está rompiendo la ahí en el en el Betis dame dame un segundo estoy contigo ahora mismo Angie hablamos de Fabian por supuesto y enseguida estamos con Joaquín y está pendiente de otro protagonista en el Betis pero cogemos un coche

Voz 1375 13:34 y enseguida y para irnos a Sevilla en un día en el que además nos vamos a ir a dedicarle buena parte del programa al Real Madrid Bayern de mañana enseguida Ronaldo en El Larguero en la previa de ese Bayern Real Madrid Ronaldo Nazario da Lima va a estar aquí en directo para ver qué le parece lo de mañana

Voz 3 13:57 ese Real Madrid Bayern ya están concentrados

Voz 1375 13:59 a las ocho y media no está en la lista Isco tampoco Carvajal este ya se esperaba pero al final Isco se ha quedado fuera de la lista sí ha entrado Nacho Fernández veremos a ver lo que inventa mañana Zidane en ese lateral del hecho yo creo que va a ser Lucas Vázquez yo creo pero está en la lista Nacho no está en la lista Isco así que podría jugar Benzema con Cristiano ahora estamos con Romero con Herráez también con Mijatovic pero en seguida como digo Ronaldo han llegado los alemanes sin Robben ni Boateng sí que ha entrenado el Bayern en el Bernabéu cosa que no hicieron ni el Juventus en las eliminatorias anteriores en la rueda de prensa previa varias referencias al árbitro habido mientras que James E ha dicho que si marca mañana no lo va a celebrar la marca en el Bernabéu ha dicho el colombiano que no lo va a celebrar en sí también vamos a contar cómo ha ido la fiesta la rúa del Barça celebrándose doblete y el título de Liga que ha comenzado a seis de la tarde ya estado casi más allá de las ocho y media lo más destacado todo lo que se ha vivido entorno a la figura de Andrés Iniesta y Piqué lanzando zapatillas a los ambiciona bueno ha habido momento en el que Luis Suárez ha quitado las zapatillas a su entrenador Valverde las han quitado directamente las ha tirado por el autobús le ha mirado al verde diciendo pero ah pero qué te pasa luego el Braque Lahm

Voz 3 15:14 lo unos cuantos más se han lanzado poner las zapatillas a todos

Voz 1375 15:17 ir ya es oficial Julen Lopetegui dará la lista de los convocados para el Mundial de Rusia El viernes dieciocho de mayo con estos titulares cogemos un coche el mejor que tenemos y el mejor que hay para irnos directamente Pablo Arévalo arranca lo a Sevilla al Villamarín el mundo

Voz 16 15:32 lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día que te lo dan sin pagar entrada mantenimientos incluidos y seguro los riesgo el Polo no hubo Risto todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con renting estoy contrariado también un golfo Górriz por solo diez euros al día oferta por lo por seis euros al día Golf por diez euros al día como inmigrante consulta condiciones en punto es falsa

Voz 1375 16:00 es noche de fiesta del Villamarín previa de Champions de mañana de ese Bayern Real Madrid en el Santiago Bernabéu con el uno dos para los de Zidane en el partido de ida el miércoles se jugará la vuelta del Roma Liverpool después del cinco dos para los ingleses en Anfield en el partido de ida el ronquido esperándole Sala Joaquín de ahí de la ducha como tú dice si es que sale

Voz 0700 16:21 a ver cómo sale no sí sí bueno va a salir seguro pero imagínate lo que puede estar pasando ahí dentro no se escucha desde aquí hasta el jaleo imagínate lo que puede estar pasando ahí dentro pero seguro ya vaya

Voz 1375 16:31 algún vídeo saldrá mañana de lo que está pasando

Voz 0700 16:34 el coste que para dudas y además se hará como siempre hace diez minutos que ha entrado vestido de futbolista osea que va a salir ya oliendo bien vestido de bonito en Jaén un rato

Voz 3 16:43 estaba diciendo Benjamin que futbolista esté Fabian veintidós años los orígenes da pero es que luego está Loren está júnior fíjate Júnior que se está que está como

Voz 0700 16:51 cuando la de te cuento de Fabian que la intención del jugador a pesar de que le van a salir lo sabe y le están saliendo ya novias allá por donde pasa a pesar de todo eso la intención de los jugadores estar un año más en el Betis Lorenzo Serra está poniéndolo todo para que eso al final se cumpla el año que viene el Betis pueda disfrutar a Fabián jugando en Europa bueno

Voz 3 17:13 con la intención de Serra Ferrer del Betis bien haría yo creo que hasta el chaval le vendría bien Benjamín no sé qué opinas tú no un añito más el el Betis seguir creciendo siendo titular y siendo importante en el equipo no

Voz 0282 17:23 yo creo que sí yo es importante porque bueno Ceballos hemos tenido caso Ceballos este verano pasado Madrid pues este año algo prácticamente muy poco yo creo que nada yo creo que se sienta a gusto el está bien además es una persona muy familiar como ya te comenté madre los bajando en el club han cambio al contrato bueno yo creo que para él lo mejor sería estarán Iveta pero no

Voz 3 17:48 digo porque mira lo que le pasó a Ceballos no qué tal va a ser ese va el Madrid pero nunca se sabe no la ambición claro te llama un equipo como el Madrid como el Barça que parecía de interés también el otro día hablábamos en Barcelona Hay no el interés del Barça por su pues claro que normal que escuches ese tipo de ofertas son algunas otras que te pueden ya pero pero es hay que saber dar el paso cuando lo das y en qué momento no

Voz 0282 18:09 pues yo creo que sí yo creo que sería importante además este año va a haber Europa League Copa mucho más partidos por jugar mejor dicho va a quedar ya conoce sistema yo creo que es un jugador que llegó el año que viene va a crecer muchísimo más pero claro el treinta millones de euros hoy en día un equipo como Barcelona a un club grande es poco dinero para un jugador tan joven la temporada que está haciendo y yo creo que tiene un futuro extraordinario pero lo mejor es que ves que permanezca en el Betis

Voz 3 18:34 eso es lo mejor desde luego y luego lo que te decía el orden juniors que es que está saliendo gente de la cantera más Tello masa Sanabria Sergio Leone sabes que hay un eco

Voz 1375 18:42 OO muy eh han cogido todos la idea exactamente de lo que quiere es que tiene en el campo

Voz 0282 18:47 sí yo creo que lo más importante de todo es que Quique Setién haya sido de la cantera una ciudad a la cantera ha jugado un partido por ejemplo estuvo lesionado salió Junio lo ha hecho bien ha metido goles saliendo titular titula Lore otro descubrimiento también del filial lo mismo Fabián bueno que ya lo sabemos que ahogó a todo el año y al final Sanabria que hacía muchísimo tiempo que no jugaba eran partió clave para que habéis tuvieran Europa League o Yago Sanabria de titular que salió Sergio Leone o lo que estaba en forma

Voz 1375 19:19 a mí sí sí sí sí

Voz 0282 19:21 se juega con tres centrales Iturgaiz y hasta de carrilero hecho otro cultural y si además con la derecha yo voy a final ha ido rotando muy bien la incorporación de Bartra para mi ha sido fundamental porque la la unas salía humo

Voz 1375 19:32 sí

Voz 0282 19:33 extraordinaria hay buenísima final ha ido compensando central buenísimo ketamina está está muy de este año ha sido Mandiá Madí ha jugado pero muy bien al fútbol a mi lado muchísimo al revés

Voz 3 19:46 júnior jugando de lateral lo hace bien pero lo ponen de central y seguro

Voz 0282 19:49 este es que te ha metido goles encima marcando el drama tremendo que ha hecho es llamar decisivos llegando cuando Vie con una confianza extraordinaria chico como sede de la cantera osea el Betis y el club no han tenido en ningún momento de que si el jugador hasta estado bien me primera plantilla según estaba el equipo ahí tienes a Tello es un jugador extraordinario que para vitamina jugado apoyó jugar

Voz 1375 20:13 Juan es que los demás han esto también

Voz 0282 20:15 creo que deberá lo que tu decías el sistema de juego los automatismos de que han intervenido todo en el en el club tanto Quique Setién como eres Arabia porque del Sarabia eh para mí también es una pieza clave en el Betis ya verás yo como entrenador pero de verdad que lo ha hecho muy bien muy bien muy bien

Voz 3 20:35 un tándem que ya funciona muy bien en en Las Palmas pues como creo que la fiesta en ese vestuario bético me dices aunque banquillo que se está oyendo por ahí los cánticos y las palmas y el Zapatero y todo lo que haga falta puede que vaya

Voz 0700 20:46 a largo están tras adelantar dándolo los dirigentes a felicitar a los jugadores lo dejamos no se están ahí lógicamente escuchando el discurso oí luego habrá cierto jolgorio pero pero Joaquín va a estar en unos minutos no hay prisa pero no hay prisa estamos a ella que efectivamente aguanta gramos hoy echamos un rato con el Ajax

Voz 3 21:01 cuenta el el micrófono ahí rojillo y también Benjamín a seguimos hablando de este Betis que está ahora mismo en plena celebración hemos hablado con el presidente en directo Ángel Haro en la noche en la que

Voz 1375 21:10 el Betis oficialmente vuelve a jugar en Europa estará en la Europa League la

Voz 3 21:14 próxima temporada pero

Voz 1375 21:16 mientras todo eso ocurre y se va produciendo los festejos en el vestuario verdiblanco enseguida nos piden paso desde allí cuando haya protagonista hablamos de lo que mañana todos han denominado en el Real Madrid como el partido del año

Voz 16 21:33 Teka te viene bien conocer sus comisiones comisión de apertura cobran banco formalizará hipoteca la comisión de subrogación recobran banco cambia hacia otro comisión por cambio de condiciones la que te cobran Baco por ampliar

Voz 17 21:42 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 18 21:50 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero cero pero comisiones encuentra la ONG punto es

Voz 19 21:59 nervios y emoción miedos tembló

Voz 1375 22:01 no es gritos éxtasis pantanos

Voz 19 22:05 no hablo de esos partidos

Voz 16 22:06 lo de los otros partidos

Voz 20 22:11 en las calles que empiezan pero nunca terminan del colega que yo era siempre que pierde su equipo de aquella vez que se apagó la tele y novicios el final de las Mao cinco estrellas siempre frías

Voz 21 22:23 hablo de sonido Morse

Voz 22 22:30 Cuco

Voz 1375 22:34 escuchas Radio Madrid tendría como

Voz 0684 22:38 está Richotti uno dos mil acreditó Celati pero atención porque estoy penalti dos iban directos al Mundial

Voz 23 22:47 Radio matriz te invita a lanzar el penalti único un penalti virtual que te puede llevar al Mundial de Rusia dos mil dieciocho muy pronto en el centro comercial Azul más información en Radio Madrid junto con el patrocinio de alquiler de motos por minutos colabora Kuroda motor MAP

Voz 24 23:08 yo

Voz 0684 23:09 yo dos al Mundial

Voz 18 23:13 te dijo formaran equipo en prevención de riesgos laborales el hijo ponerme gafas elijo elijo ponerme el arnés Elige tu destino elige seguridad veintiocho de abril Día de la seguridad y salud en el trabajo plan director de Prevención de Riesgos Laborales Comunidad de madre

Voz 25 23:34 las personas no son en sí mismas legales ilegales sino sus actos por tanto no hay inmigrantes legales ilegales sino con documentos o sin ellos

Voz 26 23:43 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 27 23:51 hasta ahora la radio siempre ha sido así a partir de ahora la radio es así que notas la diferencia no ya

Voz 18 24:06 entré en Cadena SER tanto con lo verá si lo verás quizás la radio verás que a diferencia

Voz 28 24:13 los gráficos fotos la radio se

Voz 18 24:16 más que nunca en Cadena SER

Voz 28 24:18 con todo espiritual más

Voz 18 24:21 más móvil más Radío cuándo y dónde tú quieras sigues Cadena Ser punto com busca en la web en tu dispositivo móvil Cadena Ser punto

Voz 30 24:40 sobre tus carburante este atasco

Voz 1375 24:43 mutuo en cambio los carburantes meteórica

Voz 16 24:46 me con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para

Voz 1375 24:53 BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 31 25:01 quieres lo cierto es negocien las principales radios al mejor precio entre Cruz de la radio punto com quieres tu anuncio con la mejor calidad hay sonido incluso con las voces de los actores preferidos

Voz 32 25:10 sólo veinte euros entrar en el Cruz de la radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida muy económica deja que los encargados de todo el proceder a Radio punto com para que venas más

Voz 1375 25:23 El Larguero con Manu Carreño estamos pendientes de la fiesta verdiblanca Lleida algún protagonista Joaquín entre ellos en el larguero pero hoy ha sido también a la fiesta del Barça antes de meternos de lleno en el la previa del

Voz 3 25:41 la Madrid Bayern esta Morais Santi o allí en Barcelona hola Santi qué tal muy buenas hola qué tal buenas noches cómo ha ido esa rúa en la que hemos visto que Luis Suárez le quitaba las zapatillas a Valverde donde hemos visto a un montón de gente gritando a Iniesta la Liga de Messi cómo ha ido esa fiesta

Voz 34 25:56 pues mira ha sido una gran fiesta por la calle

Voz 0725 25:58 es Barcelona la Guardia Urbana no se atreve a dar una

Voz 34 26:02 cifra oficial de asistentes años infantil anteriores y que lo había hecho este año dice que no tiene tras otra asistencia porque es muy difícil con estabilizarlo pero la fiesta ido bien con auténtico en BP que es Gerard Piqué ha sido el rey de la fiesta como casi siempre hemos visto zapatillas volando por los aires de diferentes integrantes de la plantilla las lanzaba Gerard Piqué el nombre más aclamado ha sido el de Andrés Iniesta ha sido una grandes pedía la última rúa del capitán del Barça hemos visto esa imagen del relevo de Andrés Iniesta con Leo Messi y una rúa festiva dedicada a los más pequeños los niños que han inundado las calles de Barcelona para rendir homenaje al campeón del doblete de la Liga y la Copa

Voz 3 26:43 eh no han ido al estadio no yo creo se reserva todo para el gran día en la despedida de Iniesta ha ido por las calles de Barcelona pero sin llegar al Camp Nou no

Voz 34 26:50 no no ha llegado al Camp Nou como dices lo reservan para el último partido de Liga va a ser el gran homenaje a Andrés Iniesta se va a celebrar el doblete la Liga y por lo tanto ante ido hacerlo allí con el público más habitual el público del Camp Nou que lleva toda la temporada yendo al estadio y apoyando al equipo impreso no han acudido hoy al Camp Nou

Voz 15 27:08 como va siendo habitual en las últimas ruedas que no

Voz 0282 27:11 había disputado doce menos dos minutos llegar

Voz 1375 27:13 muy buenas noches hola buenas noches enhorabuena por el título de Liga gracias te toca te toca hombre claro que me toca por eso te digo que ya sé que tenías partido que habéis jugado en la Premier que has jugado hoy

Voz 3 27:27 ya te pregunto por el equipo pero contento también

Voz 1375 27:30 la parte que te toca de lo que ha pasado hoy en Barcelona no

Voz 0725 27:32 sí sí claro que sí y somos campeones está claro que yo estuve sólo una parte de la temporada pero bueno también es mía está claro está claro que sí que contento

Voz 0282 27:48 Iván un título más pues nada enhorabuena por la parte que

Voz 1375 27:50 creo que hay ahí colaboró también llorar de no dices lo que dijiste en Twitter no lo arregla ni de la camiseta eh a China a ver yo le salió del alma no dijiste que pasa conmigo

Voz 0725 28:01 si no no la verdad es que sí me salió primero porque yo cuando estado ahí dejando la piel como como a cualquiera hay eh

Voz 35 28:10 bueno mide siento que que también es mía así que hace creadas así lo dije

Voz 3 28:16 Santi luego lo han arreglado no ya han puesto todos los nombres de todos no

Voz 0725 28:18 sí a excavar el nombre de Gerard Deulofeu también de Marcel arruinada

Voz 34 28:22 ya también al de Alella casado y en la rúa ya estaba el nombre de Gerard Deulofeu hoy en las camisetas conmemorativas de la arrugar

Voz 1375 28:29 cómo ha ido el partido que Deulofeu la terminación ratito

Voz 15 28:33 bien bien bueno hemos somos perdido

Voz 0725 28:35 otras dos pero pero bueno ya hemos tenido muchas oportunidades la verdad es que ellos no han jugado su mejor All y bueno hemos tenido tres cuatro oportunidades que fuéramos a haber metido en el partido

Voz 1375 28:47 el dos cero Javi Prieto contrató Tottenhan pero pero no estáis al todas ya nos falta

Voz 3 28:53 lo tenéis ahí en el bolsillo pero todavía estáis matemáticamente no creo

Voz 0725 28:56 no no te voy a tener pero no tenemos treinta y ocho puntos si es bueno estamos estamos cerca pero pero aún queda llevamos unos cuantos partidos y si no la victoria pero pero bueno esperamos a ver esta semana casa contra el Newcastle si si arreglamos ya era la termales

Voz 1375 29:15 lo conseguís el descenso lo marca el Sausanto que tiene treinta y dos vosotros XXXVIII y quedan tres jornadas y el año que viene que porque ahora está cedido por el Barça allí el año que viene qué pasa con Deulofeu

Voz 0725 29:26 bueno quiero como vengo de una de una lesión de eso me fracturó el quinto metatarsiano ahí bueno ya has ido Mis primeros

Voz 34 29:35 típico

Voz 0725 29:37 la verdad que me he encontrado muy bien espero jugar estos partidos que me quedan y veremos veremos no te puedo avanzar nada

Voz 1375 29:44 bueno Javi Harvard sí dime dime no dime lo que te iba a decir que Javi Gracia que es el entrenador hay opción de compra te ha dicho algo el míster

Voz 0725 29:54 muchas sí sí la verdad que sí

Voz 35 29:56 pero pero bueno ya ya lo hablaremos cuando se tiene que te quedes allí no sé quién eres tú

Voz 0725 30:04 yo tengo que ver está claro que que bueno hay que ver hay que hay que ir despacio analizarlo de este verano oí lo bueno veremos fuéramos con gente lo que sucede pero de momento estamos tranquilos

Voz 3 30:18 bueno pues nada Javi Gracia te ha dicho lo que quiere que te quedes ahí en el Watford Valverde ha dicho algo que quiere que vuelvas al Barça

Voz 0725 30:23 no no no no creo al Barça no que vuelva porque está claro que que me me estuvieron en este bueno me cedieron quise ir cedido este este enero está claro que no creo que vuelva así que no así que veremos veremos lo que pasa

Voz 3 30:40 pues nada Oye toda la suerte del mundo irá si quieres decir algo a los culés te están escuchando en El Larguero junto a España a las afueras del Barça también que han estado de fiesta hoy

Voz 0725 30:47 muy bien nada nada felicitar a los campeones que también me incluyo oí ya sé que que sí que vamos a un doblete es

Voz 35 30:56 es muy importante así que felicitar a todos los culés

Voz 1375 31:01 un abrazo y suerte lo que queda de temporada y el año que viene un saludo Baratillo gracias por atendernos en la

Voz 3 31:07 SER en directo a las doce y uno una menos en Canarias nos pide paso Roncalli desde Sevilla en Villamarín Roquillos

Voz 0700 31:13 por porque tengo a mi lavar la alegría del Betis el alma de este Vestuario y posiblemente el hombre más querido por por una afición que ha disfrutado mucho con él y con todo el equipo no no sería justo hacerlo sólo el protagonista pero la verdad es que cuando Joaquín toca la pelota es como si viviéramos de nuevo a Curro Romero

Voz 1375 31:32 hola Curro Romero Joaquín buenas noches buenas noches hombre ha cortado dos orejas y el rabo y el toro lo ha Bilbao

Voz 0969 31:38 sí la verdad que que bueno era la primera oportunidad que teníamos para para entrar en matemáticamente en Europa hay buenos no es fácil no porque este tipo de partido con con un equipo pues bueno yo desgraciadamente ya descendido como el Málaga pues bueno juega con esa tranquilidad de de bueno de sin ningún la presión y bueno ha sido un partido difícil no en la primera parte hemos sufrió en la segunda creo que mostraba o bastante mejor

Voz 1375 32:00 no ha sido vuestro mejor partido pero esto también demuestra el el momento de este Betis no esta temporada que aún en sin ser un buen partido habéis os habéis sobrepuesto había remontado y al final lo hemos conseguido

Voz 0969 32:10 sí sí por supuesto creo que para ser un equipo bueno dónde queremos estar que estén entre los mejores este tipo de partido donde bueno quizá no no son como tú bien has dicho bueno hay que sacarlo adelante no creo que el equipo ha tirado de profesionalidad de trabajo de sacrificio y bueno en la segunda parte pues hoy hemos hemos sabido tener un poquito más el balón y ha llegado a llegados de Fabiano que pelos mete mete en Europa

Voz 1375 32:35 oye seguimos todos alucinando con no con los resultados y con el juego que es fruto del trabajo de lo que estáis haciendo pero sí con esa imagen que vais dando que siempre decía

Voz 16 32:44 Nos lo mismo bueno cuando vengan mal dadas ya veremos bueno pues ya veremos cuando vengan mal

Voz 1375 32:47 dadas pero lo que vemos es Setién llorando abrazando te Sarabia el segundo entrenador se eh es una relación desde que empezó la temporada que es tan dice no sé si ha sido el mejor vestuario en el que has estado desde que el ex futbolista

Voz 0969 33:01 hombre hay un gran vestuario no sé si el mejor pero esto es fruto de de un de una familia creo que el vestuario se ha comprometido desde el principio creyendo en lo que hacíamos recuerdo los momento bueno donde había muchas dudas que los resultados no yo no llegaban todos creíamos en el en la filosofía del míster y hemos quemado todo adelante no yo sabía que que bueno que poquito a poco pues matemáticamente cómo íbamos a intentar de de da Sofía no de saber pues bueno de cabeza donde estaba el compañero

Voz 1375 33:34 yo sinceramente con los años que llevo ha sido

Voz 0969 33:36 de los años donde más disfruta jugando fútbol

Voz 1375 33:39 ahora que te quiere felicitar Benji llegue está por ahí Benjamín Zarandona ahí te escucha escucha el fenómeno está bajo aquí pasa

Voz 0969 33:46 hacia Benji risa

Voz 36 33:48 eh que me alegro mucho de que vaya todo bien y ahora simplemente hay que conseguir la quinta plaza había aulas está sí sí

Voz 0969 33:55 supuesto tenemos tres partidos importante ahora vamos a Bilbao y queremos queremos plazas estamos ahí queremos defender hasta el final no va ser fácil porque bueno vamos a Bilbao tenemos derbi aquí en casa terminamos Leganés pero bueno el equipo está en un momento muy bueno muy bueno con mucha confianza con mucha con mucha pasión a la hora de jugar a fútbol no iban vamos a intentar de darlo todo aquello final temporal

Voz 1375 34:18 es lo que ha hecho Setién en en en la rueda de prensa que esto no ha terminado que muy bien lo que hay que habéis celebra hoy pero que una terminado estaba hablando con Joaquín benjamín antes de de de Ci quiere es un veterano que estás haciendo una temporada aún pero de lo que viene no de lo que está saliendo de esa cantera fíjate Fabián cómo está jugando como está júnior Loren manera de de arrimar todos y de saber que hay una idea que todo seguís no sé si por supuesto

Voz 0969 34:41 o Francis que desgraciadamente pues bueno lesionaron creo que que ha cumplido que la beca salió Pedro ahora y la verdad es que es es importante es importante yo creo que incluso en la primera tapabais y Benji lo los recuerda había un grupo de veterano y un grupo de cantera que venía como con mucha ilusión quiera que no eso opuesta miente hace siguiente te hace entrar mucho

Voz 1375 35:06 no quiera que no eso también compromete al

Voz 0969 35:09 a comprenden compromete al al grupo

Voz 0700 35:11 oye Manu en la foto de su último título que conquista el Betis en el que está Joaquín hay ocho canterano eh

Voz 0969 35:16 correcto entonces quiera que no eso al final suma hay todos los que han estado viniendo pues se han puesto las pilas nosotros hemos intentado de que se integra perfectamente muy contento muy contento porque quiera que no puede sorpresivamente da vitamina no para para una temporada como la que hemos hecho

Voz 1375 35:34 qué le dices a los béticos que te están oyendo

Voz 0969 35:36 pues que disfruten que disfruta en que que es el momento de disfrutar está claro que la temporada no ha terminado que vamos a luchar por esa quinta plaza sabemos que que bueno que que tenemos partidos importantes pero pero que disfruten que disfruten que lo malo ya pasó y ahora esperemos que que llegue lo bueno porque creo que se está trabajando muy bien no sólo lo deportivo sino institucionalmente creo que hay un club ahora mismo muy muy equilibrado con las cosas muy claras y muy vivo y muy vivo y muy vivo que yo creo que eso es fundamental para para crecer y para ir para de alguna manera apuntalar el proyecto que que bueno que los que estamos embarcados

Voz 1375 36:12 Iker lo dices a los sevillistas que te están oyendo

Voz 0969 36:17 bueno no en papel no no mi papá yo sé que bueno no son momentos fáciles pero bueno esto es fútbol no creo que que bueno que son estados de Estados donde el futbolista pues tiene ahí bueno desgraciadamente no está en el mejor momento pero bueno ahí yo no puedo entrar no yo voy a disfrutar con

Voz 1375 36:36 con lo que estamos haciendo aquí si es que esté Benjamín hasta buen consejero buen directivo esto

Voz 36 36:40 eh si él listo como dieciséis

Voz 1375 36:44 no obstante no es año de calle ya

Voz 0282 36:49 oye Joaquín como en otros locales

Voz 1375 36:54 es decir el día que graba hombre que hay que hacer un reportaje pero si no ha agravado llamada que le quedaba o de la Piqué pero no tengamos una entrevista que con Robinson me acuerdo los primero años mio pero luego le contestaba oye la última dime que vamos a ver mañana qué se haya grabado en ese vestuario y que todavía no se sepa

Voz 0969 37:20 pues mucha felicidad nada en especial mucha feliz

Voz 37 37:23 si da por bueno pues

Voz 0969 37:25 el vicepresidente Lorenzo oye es un momento para disfrutar donde donde creo que Bono es de puertas hacia dentro puso quiera que no sale sale a relucir y bueno eso que de alguna manera llevamos luchar durante toda la temporada pues sale fuera y lo celebramos dentro pero bueno solar ante nada especial no simplemente pues eso celebraron con los compañero con la gente que de alguna manera notan en el campo que también tienen mucha culpa de todo eso yo estoy aquí y hay que darle también su mérito

Voz 1375 37:56 premio todo algo bueno esto ha habido algo perdón de eso ha habido algo de esto visto que suena suena suena

Voz 39 38:08 tengo que reconocer que mi mi mujer medios

Voz 0969 38:11 esto bueno pues lo más de diez gorda que te para decir

Voz 40 38:14 madre mía está peor de lo que yo pensaba

Voz 39 38:19 se ha roto te has contestado por ahí no sé

Voz 1375 38:25 está dotado si es que dije en Twitter la mención a este una pusisteis sí sí

Voz 40 38:28 bueno la mencionaba Yola mencionó a medio y Samuel la caverna pero bueno estamos a tiempo todavía no hacemos otro eh

Voz 1375 38:38 los oye Jennifer que le conteste que está tiempo aquí mucha felicidad un abrazo un fenómeno aún federal no

Voz 3 38:43 Hay Benjamín

Voz 41 38:45 hola

Voz 3 38:46 y esto sí que que no ha terminado la temporada pero qué pinta el año que viene que imagínate

Voz 0282 38:50 sí pintaba muy bien sólo que han repartido el derbi que va a ser la puntilla de a quedar yo creo que al final va a determinar mucho el derbi también por Canteras que no y luego la quinta sexta plaza que lo que han dicho no está bien pero ya sabes lo que conlleva la séptima plagio yo creo que aquí está la tenemos casi segura pero hay que todavía ganan un partido más

Voz 1375 39:13 un abrazo Benjamín fuerte abrazo ahora ahora te contestara Joaquín cuando grabas el reportaje

Voz 0282 39:17 sí sí porque sé que cuando aún esa gente contesta a las tres o cuatro semanas o en un mes lo le pero luego te contesta sin teme

Voz 3 39:27 bueno a estará de vacaciones cuando te conteste pero bueno si yo seguirle la pista que haremos el reportaje

Voz 1375 39:34 un abrazo un fenómeno ahora buena chao Roquillos dejamos ahí el Villamarín que ya no queda nadie

Voz 0700 39:39 un abrazo fuerte queda un balón firmado por una comunión lo voy a recordar

Voz 3 39:44 una cosa es un buen balón le va a hacer ilusionado el chaval cuya te rojillo

Voz 0700 39:47 muy bien un abrazo personas

Voz 1375 39:49 bueno la fiesta de los béticos la fiesta de los azulgrana con Deulofeu jugando en la Premier sintiéndose parte de ese título ya a las doce y diez hablamos del Real Madrid Bayern de mañana nos espera ahora mismo Ronaldo Nazario da Lima aquí en El Larguero

Voz 42 40:04 después de dejar que quemara la caja de cambios de tu coche de pagarle las sesenta y tres prácticas de la autoescuela incluso después de quedarse con tu propio coche le pides que te acerque un momentito al centro a lo que él contesta maquetas pensadores chofer

Voz 18 40:21 te has preguntado si ser madre compensa con diecisiete millones de euros el seis de mayo extra a día de la madre de la ONCE compensa ir mucho

Voz 43 40:40 yo qué sé

Voz 1375 40:42 las doce y diez de la noche como ve Ronaldo lo de mañana es como lo ven los Madrid estas enseguida Romero Javi Herráez Antón Meana Pedja Mijatovic todo en la previa de este Real Madrid Bayern que hace soñar a muchos madridistas con el día de mañana con el partido del año mañana es todo o nada o a Kiev a la final de la Champions en busca de la tercera seguida nadie lo ha hecho bueno nadie había hecho dos seguidas imaginados tres la tercera que podría ser concitan o eso o nada es el partido más importante del año ya antes viernes con toda la información de nuestro equipo en días especiales nuestro comentarista Pedja queríamos hablar un ratito con Ronaldo Nazario de Lima que le agradecemos que esté a esta hora de la noche en el las cero gol a Ronaldo muy buenas hola buenas noches a menudo qué poder

Voz 3 41:28 muy bien hombre tú cómo te va la vida

Voz 1375 41:30 muy bien muy bien en baja de embajador del Madrid qué o cómo cómo se lleva eso lo de llevar el nombre el Madrid no

Voz 44 41:37 bueno yo encantado porque además que

Voz 15 41:43 yo no los años que estuve en Madrid pues estuve fenomenal Itziar Moreno muchas club pues bueno la verdad es que son viajes muy interesante y ahora este año estaba allá para promover actriz que ha sido un viaje es un viaje bastante largo pero es un viaje apasionante

Voz 1375 42:07 qué tiene que ver con chavales con escuelas y chavales

Voz 15 42:11 sí sí sí un poco las escuela ahí hay un ahora mismo el museo que parase un museo interactivo en el centro de la ciudad ha estado ahí con Emilio Butragueño que además también eh es un gran compañero de viaje pues es la historia de Matri con él pues vamos haciendo no ingiera no ya el año pasado e me ha pasado hemos estado en China hay

Voz 1375 42:44 bueno ahí vamos ya te veo ya te veo no parezco movilizó macho no paras la semana pasada en Los Ángeles está a unos días no

Voz 44 42:51 sí he estado en Los Ángeles

Voz 15 42:54 estoy produciendo un una especie de de comentario de mi vida un poco de actual

Voz 45 43:02 IDAE Si India frenaba pues cuando ya según ha

Voz 15 43:07 un una entrevista a una celebridad importante en una historia muy bueno que vamos a presentar en algunos productores la verdad que muy bien podría aprovechar la ciudad que es precioso

Voz 1375 43:24 los Ángeles que bueno esto está el DJ

Voz 15 43:27 de de de Madrid pero estaba precioso

Voz 3 43:30 sí sí sí vamos a hacer ahí El Larguero el año que viene tenemos quiere hacer algún año allí cuando estrena el documental veces no vamos Payá para Los Ángeles sabe hacer es claro

Voz 15 43:37 sí siempre va porque

Voz 1375 43:40 sí sí es verdad es verdad eso sí sí pero bueno yo ahora estás en Madrid no tranquilito sí sí en tiempo de de mañana vas al Bernabéu

Voz 44 43:51 no no voy al Bernabéu porque

Voz 15 43:53 es pues me voy a poner muy nervioso y está todo el muy nervioso además Florentino pone la calefacción

Voz 1375 44:02 demasiada Falco pero no me voy a poner muy alta la legalización no

Voz 15 44:12 a esto

Voz 1375 44:14 a lo mejor en casa no lo ves mejor en casa

Voz 15 44:17 yo creo que mañana va a ser un partido muy muy nervioso muy nervioso entonces bloquear ovetense de casos más intentar controlar mejor porque no está nada claro la eliminatoria esto el paso tienen muy buenos jugadores cualquiera puede hacer daño al Madrid y entonces será un partido muy muy difícil

Voz 1375 44:42 fíjate el año pasado Ronaldo eh uno dos igual en la ida pero luego la vuelta forzaron la prórroga que es verdad que es muy buen resultado en Alemania ganar uno dos pero no te puedes fiar este Bayern nunca eh

Voz 15 44:52 sí sí es verdad yo estuve el año pasado en pues no lo sé pues bueno la historia muy larga entre Real Madrid y el Bayern no hay muchos encuentros que han sido históricos sí nada es uno más para nosotros es muy especial porque jugamos busca la tercera Copa años yo creo que es algo histórico que posiblemente no

Voz 44 45:20 no no vamos a

Voz 15 45:24 tan pronto no

Voz 1375 45:26 Zidane como entrenador Ronaldo ya sé que estás en el Madrid es embajador del Madrid ha sido jugador del Madrid sí pero como hombre de fútbol ya no te pregunto tanto como hombre del Real Madrid que está claro lo que significa Zidane lo que ha representado y lo que está haciendo pero como veis como hombre de fútbol a Zidane porque fíjate como él parece que ha ido evolucionando o aprendiendo sobre la marcha no le tocaba hacerlo sobre la marcha desde que ha llegado al primer equipo no

Voz 45 45:48 como Madonna yo estoy ir

Voz 15 45:50 lo he sido y soy enamorados necesitaran así que el Cocker cosa que vas frase va a ser mejor que lo haga

Voz 46 46:03 pero la verdad que muy bien

Voz 15 46:06 y sobre todo muy contento porque he estado mucho tiempo siguiéndole incluso cuando estaba en Castilla Ida Vitale y nada pues se hizo un planeamiento fantástico de de la Cabrer Hay pues la verdad que es le salió muy bien pero se lo merece pecata minuta en lo que está haciendo

Voz 1375 46:32 me acuerdo cuando hacéis aquellos partidos te acordarás que que algunos vimos en la tele que hacíais los amigos de Zidane contra amigos de Ronaldo ya los dos bueno pues pues muy cerca de Florentino Pérez pero un poco llevando la imagen vuestra por el mundo partidos benéficos tuya pensabas que él tenía madera para ser buen entrenador cuando estabais como compás pero si ya recién retirados del fútbol

Voz 15 46:53 sí sí te tenía toda la pinta porque si es muy tranquilo muy muy muy Eleven canta Foucault igual que todos nosotros nos encanta el fútbol pero yo por ejemplo y yo no puedo ver más de un partido al día pues ahí un ocho partidos al día en esto me parece llamar locura para irme pero sirve mucho

Voz 0282 47:26 sí

Voz 15 47:27 yo yo siempre leve y como como uno especial y entonces no tenía idea que iban a ser entrenador perros sabía que lo que uno que fuera pues sería muy bueno

Voz 1375 47:41 ya

Voz 15 47:42 y lo hace fenomenal fenomenal