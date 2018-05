Pedja Mijatovic: "El Bayern es muy peligroso y no será fácil"

Voz 1560 00:00 importante lo que dice Zidane va a misa enorme más vueltas que no va a haber pasillo Pedja Mijatovic hola buenas noches hola buenas noches pues para no cambiar la tradición

Voz 1 00:10 eh cada día que juega el Madrid en la previa

Voz 1560 00:12 vamos con Pedja y hasta ahora no leído mala lo madrilistas eh

Voz 2 00:16 pues no hay que cambiar ni romper las tradiciones no

Voz 3 00:19 qué cambios oye fíjate

Voz 1560 00:22 el fuera de la lista al final Nacho leves titular crees que aporta apostar por Nacho y Lucas por delante o Lucas lateral derecho Key que intuye Pedja Mijatovic

Voz 3 00:32 no sé si Nacho está físicamente bien para poder entrar sí porque mañana el partido acertada fácil porque porque es un equipo peligroso es un equipo que sabe que tiene que salir del sitio con un solo objetivo de hacer un gran partido y sorprendería ganar así que no sé si Nacho se encuentra bien físicamente para para poder aguantar no digo pues experimento de otro día con con más Kers a la derecha pues soltado bien jugado en esos quince minutos si no me equivoco en buen estado bastante bien con mucha ayuda de Luka Modric este caso pero bueno ha funcionado no sé qué decisión pero es un jugador que sale de una lesión que no se encuentra bien físicamente Nos es una buena idea pero bueno sigan sabrá lo que tiene que hacer porque lo entregado niños sabe bien cómo se encuentra o sus jugadores

Voz 1560 01:30 lo que sí que hace a la baja de Isco que no esté ni siquiera en la lista es darle más opciones a que vuelva a ser Benzema titular con Cristiano crees

Voz 3 01:37 yo creo que sí que sí además no estaba al último partido de Contador van así que soy además dos más si también que todos nosotros pero nosotros también pues estábamos como diciendo bueno vamos tener sí sí sí ahora pensé manda pues marca da un dos goles demuestra que es un gran jugador yo pienso que son puedo estar en no le ha salido cosas muy bien pero sigue siendo un jugador que pueden aportar cosas no y unas semifinales en un partido aquí en Berna empleo pues mejor hace un buen partido y ahí pueden marcar algún gol y ayuda que el equipo se clasifica

Voz 1560 02:16 no no sería mal día mañana estaba diciendo Javi Herráez lo que tiene claro los madridistas no encajara un gol pronto como le pasó con la Juve y no cometer errores empezando el partido pero aún así de este Bayern no te puedes fiar eh eh está en juego es toda la temporada Pedja lo que tardase seis en conseguir la séptima luego la octava pero últimamente lo que está haciendo en Madrid no es normal está en juego hacer historia es la tercera final de Champions seguida

Voz 3 02:41 sí hay muchas cosas en juego en este en este partido de mañana ahí no sólo para salvar la temporada sino en Madrid sí que si vas siguiendo esta racha consigue jugar la tercera final consecutiva voy sabiendo de que el Madrid siempre responde muy bien Ana imagínate pues eso no tiene va igualar nunca lo cierto es que pasaran ochenta o noventa años cien años hasta que a alguien se le ocurre hacerlo una cosa y eso lo lo los Juegos lo sabe pero van eres un equipo complicado no es un equipo fácil vi mañana hay que hacer un muy buen partido para para jugar la final

Voz 1560 03:22 yo creo que el Madrid puede conseguirlo puede hacer

Voz 3 03:24 lo que quieren unos muy buena muy buena plantilla jugadores saben perfectamente lo que quieren hacer así que vamos a pasar mal pero tengo confianza de que el Madrid iba a hacer un buen partido jugar os parece

Voz 4 03:36 pues juega la final pues eso

Voz 3 03:38 ya sabemos ganar

Voz 1560 03:40 te dan idea acuéstalo madridistas más tranquilos escuchando a Pedja Mijatovic mañana las hoy hemos un abrazo Pedja