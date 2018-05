¿Qué tiene más mérito: ganar liga y copa o la Champions?

Voz 1 00:00 Ahmadi

Voz 2 00:09 al menos ocho minutos de la madrugada está por aquí Santi Cañizares olas anti muy buenas qué tal buenas noches Manu está por ahí también Kiko Narváez Kiko qué tal aquí buenas noches esta Gustavo López hola hola Manu qué tal buenas noches y Álvaro Benito hola Álvaro

Voz 3 00:25 qué tal buenas noches Manu pues no sé de quién es la Liga está así de Valverde de Messi Iniesta la liga del Barça que yo creo que así hasta sin ningún desprecio todo lo contrario es que hay una Liga sea aburrida es bueno para el que la ganado quiere decir que ha sido tan superior que la emoción Cañete

Voz 4 00:43 sí me emociono en vez de ningún partido el Barcelona yo creo que es la Liga Valverde que ha conseguido que Messi esté contento tranquilo y que obviamente un futbolista como él pues necesita a lo mejor este escenario por eso rinda al cien por cien recordemos cómo empezó la temporada para el Barça en qué momento estaba de crisis deportiva e institucional después de la Supercopa porque vemos que incluso la cabeza Bartomeu Currin corría peligro en ese momento yo creo que Messi puso bueno sacudió la crisis en esa primera jornadas donde fue el único futbolista al Barça practicamente porque era Messi y luego los demás ya partida ese fueron sumando jugadores como Rakitic que han hecho una gran temporada como Jordi Alba o como el crecimiento también el Ter Stegen que ha sido manifiesto pero para que todos funcionen para que Messi esté contento para que no haya problemas El Vestuario para que que todas esas estrellas puedan rendir al cien por cien hace falta la coherencia la humildad y el buen trabajo de un gran técnico para mí que es Ernesto Valverde vale es que sonara Weiss y lo tutea

Voz 3 01:39 es lo que él ha dicho también que añadir daba no para Santi Valverde para al resto

Voz 5 01:47 habló claro yo creo que vale Valverde ha construido un equipo muy sólido eso no hay duda el Barcelona ha cambiado su manera de jugar esta temporada aunque aunque no hayan querido verlo para mí tiene mucho mérito el técnico porque lo que lo que ha construido un equipo tremendamente sólido a la hora defender muy esforzado muy generoso un bloque unido que recordemos que el Barça la primera jornada sacaba resultados pero no jugaba bien ha ido claramente de menos a más eso se nota que que el técnico ha ido construyendo todo como a él le gustaba ir puliendo defectos yo creo que ha ayudado mucho también que el Real Madrid no ha competido claro no se ha quedado

Voz 3 02:26 la Liga te da una tranquilidad extra

Voz 5 02:29 hora de de afrontar los partidos complicados tener siempre un colchón del puntos de diferencia pues provoca que ese proyecto pues vaya caminando mucho mejor que si tienes a un Real Madrid que que está cerca o que estuviera ganando todo no hay estuviera presionando yo creo que ha sido sorprendente los números del Barça hace unos números espectaculares yo creo que nadie esperaba este rendimiento aunque es cierto que el que el primer año que llega un entrenador nuevo aún sitio es es después de una temporada anterior es como más fácil convencer y más fácil en a enganchar a la gente ahora vamos a ver si se prolonga en el tiempo pero tanto sorprendente los números del Barça como lo lo poco competitivo que ha sido el Real Madrid en la competición doméstica

Voz 0749 03:13 Manu coincido con con Santi en el hecho de que no es fácil para un entrenador que llega a tener la baja tan importante como era la de Neymar y reconstruir esa esa pequeña ese pequeño agujero que habían El vestuario es complicado leí un registro mucho más sólido a un Fútbol Club Barcelona le dio que ese podía entender que de cuatro tres tres podía jugar a un cuatro cuatro dos en eso se benefició muchos Jordi Alba teniendo esa banda creo que hay nombres propios en el Fútbol Club Barcelona aparte de Messi como Rakitic como es Jordi Alba cómo es y cómo explique que fueron muy sólido en todo el campeonato a de Ter Stegen y creo que un entrenador que sabe sabe transmitir el mensaje que sabe poner paz que sabe en cada una de las rueda de prensa tener una cuota de calma para sus jugadores es fundamental para que el jugador es sólo perciba para que el jugador juegue más tranquilo y para que el jugador entienda que sumó su ámbito es ese

Voz 3 04:11 campo no creo que eso Valverde lo manejó de una forma formidable cosa que antes no

Voz 0749 04:15 tenía

Voz 3 04:16 por ejemplo con Luis Enrique siempre iba el choque con la prensa eso Valverde lo hizo con mucha más calma aunque tú vas a una rueda de prensa con Valverde sales derrotado activamente no puedo aunque lo intente Jaque que no pasaba no cosa que no pasaba con mucha Enrique un enfrentamiento le decías cabreo y rebotado y peleado volviese Enrique efectivamente pese al contrario es que creo que anoche en El Sanedrín me parece que lo decía Pablo Pinto que Kiko decía no cuando se pierde en Roma la culpa los de Valverde pero luego cuando ganan la Liga no es mérito de Valverde no la Copa

Voz 1266 04:48 hombre para mí de cara al futuro lo más saludable es una equipos que se gane la Liga porque puede ganar la Champions en la motivación al trece partido que es lo que parece no que le pone cachondo al al Real Madrid a la hora de de conseguirlo iba camino de la cuarta en en cinco años sin embargo como pope de foso a la hora de conseguir algo como es la la Liga que esa XXXVIII partir me parece que es algo que puede el mostrando que es salude en un equipo en el debe de de Valverde para mí mirando la temporada que viene es que me parece que la eliminatoria ante la Roma yo vi al equipo muy tocado físicamente lo hubiesen chispa no llegó con con esa marcha o esa motivación que mueve esa el día del Sevilla de cara a lo que es el futuro el cuatro uno del día del Camp Nou ante la Roma para mí ya te lo dice la semana pasada anterior fue muy engañoso en todos los vuelos que tuvo ante la Roma me pareció el equipo italiano con mucho machismo en el transcurrir de los ciento ochenta minutos yo creo que fue superior el equipo tiene que de cara al futuro eso debe de de hacérselo mirar un Valverde que estoy totalmente de acuerdo que a la hora de gestionar de puede lo que pasó la Supercopa de Europa y de imponer su filosofía el equipo ha visto más sólido que nunca la vista no ha perdido ni un partido

Voz 3 06:08 pues los cuatro coinciden en destacar el trabajo de Valverde como porque eso de otra manera hoy uno de estos debates estériles que tenemos siempre los periodistas que luego venís vosotros si los tumbas en cinco minutos que ha sido futbolistas y además de primerísimo nivel todos si te dieran a elegir Cañete ganar la Liga y la Copa o ganar la Champions tú como futbolista relevancia dices venga

Voz 4 06:29 si no no veo por supuesto ganar la Champions aurinegros dos horas de fotografía con el Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid y con todos porque sea mejor la Champions con quitas al Real Madrid de la escena de la Champions a la Champions gana un club de cien años tres cuatro dos veces cinco veces la mayoría ninguno entonces la máxima competición europea no tiene ahora mismo ningún rival la Champions League uno tiene ningún rival con ninguna competir pues en mi opinión ir vuelvo a repetir hay club hay clubes extraordinarios centenarios que no la tiene no lo han rascado en España al Atlético de Madrid en España el Valencia son dos equipos

Voz 3 07:10 pues que me digas en alguna ocasión te preguntaba lo del Valencia por las dos finales pero está claro sean al Valencia al Madrid

Voz 6 07:15 prefiero la Champions al doblete totalmente Kiko

Voz 1266 07:18 yo prefiero la Champions no cambiaría poner doblete pero vamos

Voz 6 07:21 no si se ningún tipo de duda e Gustavo

Voz 0749 07:25 totalmente de acuerdo pero que la Champions es la competición eh en por excelencia no es la Copa de Campeones como así se llamaba anteriormente significa que todos los campeones hay serías el máximo campeón de la Champions para mí es la elegida

Voz 5 07:40 coincido con mis compañeros pero yo vi yo creo que no hay no hay comparación posible no estabais hablando de lo difícil que es ganarla un look que son mastodontes como el Manchester United tiene dos fíjate lo lleva siendo treinta años el club más rico del mundo

Voz 3 07:53 bueno es que al que más tiene después de Madrid es el muy claro con ocho puede ser con con siete tiene el Milan ahora sí te siete tienen mirar con cinco el Bayern el Barça pero luego hay otra

Voz 4 08:04 tras siete bien hay otro debate que sería que es más difícil ganar la Liga española para por ejemplo un equipo como el Valencia Atlético de ganar la Liga española ganar la Champions Pax casi casi lo mismo no de difícil pero ese es otro debate aparte

Voz 3 08:18 los cuatro coinciden los cuatro futbolistas preferiría ganar la Champions antes que ganar la Liga y la Copa eh hoy os quiero preguntar por el Betis que acaba de terminar su partido ya habéis visto la celebración de la fiesta en Sevilla José cómo ha ido hacia arriba el equipo no sé si es mérito de los jugadores los que ha salido de la cantera Setién que manera de acabar la temporada

Voz 4 08:37 ha madurado mucho la primera vuelta veíamos un Betis que daba un regular no magnífico espectáculo para el que no para el que se sentado en un partido su libraría seis cuatro cinco goles y errores por todos lados

Voz 3 08:48 por encontrar activamente

Voz 4 08:49 pero la segunda parte de la Liga yo creo que el equipo maduro mucho el equipo siguió de alguna forma tratando bien el balón y atacando muy bien pero ya empezó a dejar de de alimentar a los rivales no va a dejar de de jugar en zonas donde no se debe a ser mucho más seguro en las zonas de riesgo a poner en muchos casos a un defensa más porque las cifras de goles en contra eran tremendas superada la segunda B la primera vuelta álamos de dos goles de media en contra por partido lo cual era una barbaridad y no se podía competir y el equipo maduro para mí maduró su entrenador para mí maduró la idea de los jugadores y sobre todo ha vivido con una energía es la energía que supone a un club como es el Betis que es un magnífico club con una afición brutal el el hecho de de volver a saborear el éxito no y esa energía le ha llevado a que el último tramo de la temporada a muchos equipos se le ha hecho largos el hecho pesado y al Betis El Betis está todavía con muchas ganas de jugar al fútbol

Voz 3 09:50 es más ligado a pesar efectivamente de que estamos hechos

Voz 4 09:53 un auténtico pero eso tiene que ver de dónde viene el club de dónde vienen los jugadores donde viene la historia reciente de ese club que no estaba acorde con las posibilidades que tiene porque en capacidad de contratación creo que es el séptimo equipo no después de Villarreal Valencia por supuesto Grande Villarreal Valencia Athletic de Bilbao y Sevilla es el siguiente equipo con capacidad para contratar no sea que no es un equipo que tenga que estar en otra posición que no sea luchando por Europa cada año

Voz 0749 10:20 para mí bueno tiene mucho mérito primero por como lo hizo de la forma que lo hizo con los canteranos que lo hizo no que también es fundamental el poder darles empujón a los canterano y de la forma que lo hizo y lo bien que que este mantuvieron el equipo cada uno de ellos dándole su creo que un plus de energía al equipo después también es verdad que nadie dio ese paso de Europa no estuvo como muy barata la Europa League fíjate el Sevilla no fue capaz de ganar dos o tres partidos seguidos en el último tramo cuando se deciden los objetivos para poder es quinto o sexto tampoco el Girona tampoco el Getafe el Celta este año tampoco estuvo bien no sea nadie fue capaz de dar ese golpe arriba la mesa como paraíso a Europa como lo hizo el Betis en el último tramo que es cuando se deciden los objetivos cuando se sellando su objetivo fue capaz de ir ganando partido tras partido porque fue una racha importante puntos conseguido y hoy por méritos propios está en Europa League la hora de tiene mucho mérito no sólo al entrenador sino el equipo también cómo se fue transformando la forma que lo hizo

Voz 3 11:21 para que quiero la Adecco hice Ramos el sanedrín con Kiko Cañete Gustavo y hablar

Voz 7 11:26 sí

Voz 8 11:33 sigue héroe y las redes sociales Twitter twitter roba

Voz 9 11:37 el facebook facebook

Voz 8 11:40 Larguero

Voz 10 11:44 la entrada para esa casa borra el viaje que llevas años aplazando a la porra

Voz 11 11:49 hasta aquí la porra de arrobo se descarga de nuestra aplicación participa acierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tupida cambie

Voz 9 12:05 remata de cabeza picado cambias anota el primero en la portería Carrusel

Voz 12 12:11 los los goles valen la Cadena SER de lunes a jueves no My Lol diversos sexual no tú eres hetero CIS Fis CIS que coincide tu identidad sexual con tu sexo biológico as vale que osea que yo tengo perteneciente son sé

Voz 9 12:31 la vida moderna con David Broncano pero al igual que David Cal My los después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 12 12:55 tres

Voz 9 12:57 hay una nueva forma de hacer cine en combate del bien IV en nuestra forma de disfrutarlo hoy a matar tu pones las imágenes nosotros

Voz 12 13:11 el estás del

Voz 13 13:18 sin delitos Robin Misterio esta alegre incrimina componen Leo Messi debía Podium podcast punto

Voz 14 13:35 con

Voz 15 13:39 El Larguero con Manu Carreño

Voz 16 13:42 no

Voz 9 14:12 el Bayern Real Madrid del Roma Liverpool de la Liga y de

Voz 17 14:16 estábamos comentando hubiera terminado ahí quinto

Voz 3 14:18 pues no sé si Kiko oí albergue algo

Voz 17 14:21 pero otras también por el por el descenso es que está

Voz 3 14:23 se sabe todo San sólo falta saber quién base quinto sexto y séptimo lo demás está todo decidido pero no si Álvaro y Kiko lo del Betis eh

Voz 1266 14:32 a mí me viene mano a la mente del tirón esta temporada Quique Setién la hora de encontrar bueno comentaba la semana Cañete lo que es el equilibrio no ha perdido la esencia de jugar con tres atrás en lo de abrir mucho la banda de darle su sitio apostaba mucho por la la cantera pero que en ocho partido exceptuando este había dejado la portería a cero con la entrada de paz repartan metiendo a Javier Figor por delante del chaval Fabián que está creciendo una barbaridad

Voz 3 15:03 tremendo

Voz 18 15:04 es muy grande pero es cierto que poco a poco ha ido encontrando

Voz 1266 15:09 la solidez y la fiabilidad pero sin perder lo que quiero es esa filosofía que tiene

Voz 18 15:15 Quique Setién el equipo

Voz 1266 15:17 al mente la entidad para mí lo que debe de aprovechar ese estado o la buena estamos hablando de un club que creo que son cincuenta mil ocho cincuentones con Bill socio es una auténtica barbaridad hay un patrimonio espectacular para para tener que está luchando la y era también si las cosas se hacen bien por los puestos europeos ir a aprovechar Manu esta ola es verdad porque lo que está haciendo quiso eso aquí en al principio habíamos

Voz 3 15:41 sí sin duda pero está cuaje

Voz 1266 15:43 se está acabando como el AVE

Voz 3 15:46 sí hay hablando entrenadores qué te ha parecido a ti como entrenador Álvaro Benito lo de Seedorf en el Depor

Voz 19 15:51 y es verdad que es muy difícil empiezan ppm luego Parralo ahora

Voz 3 15:55 ha Sidor e ir probablemente la reacción del Levante ha sido tan imprevisible que ya no había nada que hacer pero como lo has visto desde fuera el descenso el deporte la llegada de Sidor

Voz 19 16:04 bueno es muy difícil llegar a a

Voz 5 16:07 a club donde donde ya han cambiado dos veces de entrenador donde quedan pocas jornadas donde tú

Voz 3 16:13 pues

Voz 5 16:14 es que imponer tu sello Ito estilo lleva un tiempo oí que los jugadores te puedan seguir en tu estilo y tus ideas también llevó un tiempo yo creo que eso a la piscina a ver si salía hacia el agua estaba calentita sin saberlo oí era muy difícil realmente también es cierto que el club arriesgó porque tú no sabes qué tipo entrenador fichas no porque no venía casi como dijo

Voz 3 16:35 se tiró a la piscina sido al Depor

Voz 5 16:38 porque no sabes ya no sabía muy bien qué propuesta tenía que que que había conseguido en en otros equipos y si realmente era una especialista en en en salvar equipos igualmente eran uno especialista en que vas a apostar por una idea por su idea de juego de cara a un futuro porque te gusta como suena su propuesta entonces pues desde fuera desconocemos realmente cuál cuál cuál han sido los detalles del por qué de esta contratación no es cierto que Clarence así o valiente porque porque hay que ser valiente para ir en un equipo donde donde sabes que hay muchas posibilidades de decirte para abajo y quiere añadida a lo de Setién sino que es muy difícil tener éxito con la propuesta que tiene Quique en uno equipo como el del Betis quiero decir tú juegas como a Guardiola en el City como con el Barça en el Real Madrid en este tipo de equipos es es muy es más sencillo tener una propuesta ofensiva de querer protagonista con el balón todo el rato porque lo que te lleva a con más facilidad tener éxito en este tipo de equipos es proteger terreno en el en el fútbol es mucho más fácil es destruir que construir no estamos de equipos como el Leganés como el Getafe que son especialistas en maniatar al contrario en en en incómoda arte y han tenido mucho éxito lo hace muy bien no pero ha sido muy valiente se tiene la verdad que es es da da da te congratula que también hay equipos que que con esta propuesta pues logren logren tener éxito buena clasificación lo por concluirlo deseos que que cuando fichas al entrenador tienes que saber qué es lo que fichas que qué qué propuesta tiene realmente crees en ello no

Voz 3 18:06 yo siempre digo que los clubes que cambian tanto entrenador al final no no les sale bien a ninguno a casi ninguno pero claro lo vamos al Levante que ha puesto a Paco López ahí detrás está Paco López se ha disparado que seguramente no lo esperaba ni el más optimista de Levante pero claro eso es también a veces la lotería Cañete se apago Lope paga vamos a estar en zona de Champions desde que está ya

Voz 4 18:25 lotería siempre todas las apuestas tienen un componente de lotería de fortuna que puede salir bien no puede salir mal y a veces como no hay demasiado tiempo para comprobar las pues dices este tipo probablemente diaria algo importante pero no le da tiempo no porque había perdido los dos primeros partidos si ya no hay tiempo yo creo que Paco López ha hecho un trabajo fantástico en el Levante Se están planteando el club por supuesto renovarle es algo que ahora mismo tiene en mente la la cúpula del Levante yo creo que es el merecido con creces ha levantado un equipo primer a nivel anímico segundo a nivel futbolístico el último partido que hizo frente al Sevilla fue brutal yo no Sevilla en en Valencia el Sevilla hizo un buen partido en líneas generales relevante les supera hoy les superó primero anímicamente era normal porque está en una ambiente anímico mejor que que el Sevilla pero además también futbolísticamente no jugó francamente bien al fútbol y finalmente logró ganar un partido clave para la permanencia y además con con solvencia yo creo que a las cosas se hacen bien eso no no pueden ser por casualidad tienen que ser por algo hay por lo tanto la puesta ahora mismo porque continúe a mí me parece absolutamente lógica porque no hay nada que ahora puedas ponen en su contra

Voz 3 19:34 que a los afganos ahora no queda voy a quitar a Paco lo pedirían pero ni lo muevas otras cosas como que viene

Voz 4 19:39 extraordinariamente bien no solamente con apuntes Esca jugado últimamente muy bien en San Mamés jugó muy bien y frente al Sevilla jugó extraordinariamente