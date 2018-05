Deulofeu: "Cuando estuve ahí me dejé la piel, siento que LaLiga es mía"

Voz 1 00:00 eh doce ven a los dos minutos Gerard Deulofeu buenas noches enhorabuena por el título de Liga gracias te toca te toca hombre claro que me toca por eso te digo que ya sé que tenía partido que habéis jugado en la Premier que has jugado ahí ahora te pregunto por el equipo pero conté yo también por la parte que te toca de lo que ha pasado hoy en Barcelona no

Voz 0725 00:21 sí que sí no somos campeones la está claro que yo estuve sólo una parte de la temporada pero bueno también es mía está claro está claro que sí que contento hoy bueno un título más pues nada enhorabuena por la parte

Voz 1 00:38 te toca ya y colaboró también llorar y sino lo que dijiste en Twitter no lo arregla ni que la camiseta eh a China a ver yo me salió del alma no dijiste que pasa conmigo

Voz 0725 00:49 si no no la verdad es que sí me salió primero porque ello cuando estaba ahí la piel como como a cualquiera ahí es bueno ciento que que también es mía así que hace que así lo dije y Santi luego lo han arreglado no ya han puesto todos los nombres de todos no

Voz 2 01:06 si has cabal nombre de Gerard Deulofeu también de Marchena arruinada nada valor todavía también aldea al ella casado y arrugas conocía estaba el nombre de Gerard Deulofeu en las camisetas conmemorativas de la Rubén

Voz 1 01:17 cómo ha ido el partido Deulofeu ya terminó hace un ratito

Voz 0725 01:20 bien bien bueno hemos perdido

Voz 3 01:23 contra Tottenhan pero pero bueno a ver si

Voz 0725 01:26 os hemos tenido muchas oportunidades la verdad es que ellos no jugamos mejor All y bueno hemos tenido tres cuatro oportunidades que fuéramos a haber metido en el partido

Voz 1 01:35 dos cero al Prieto contrató Tottenhan pero pero no estáis salvados todavía nos falta lo tenéis ahí en el bolsillo pero también estáis matemáticamente no creo

Voz 0725 01:44 no no te voy a entrenar pero no tenemos treinta y ocho puntos si uno no estamos estamos cerca pero pero aún queda la llevamos unos cuantos partidos y sin obtener la victoria pero pero bueno esperamos a ver esta semana casa contra el Newcastle si si arreglamos ya era la termales

Voz 1 02:03 lo conseguís el descenso lo marca el Sausanto que tiene treinta y dos vosotras XXXVIII y quedan tres jornadas y

Voz 0725 02:08 todos yo el año que viene aquí porque era está cedido por el Barça ayer

Voz 1 02:11 año que viene qué pasa con Deulofeu

Voz 3 02:13 bueno quiero Penn como vengo de una de una lesión

Voz 0725 02:17 de de dos meses se fracturó el quinto metatarsiano bueno ya has ido Mis primeros el típico sí la verdad que me he encontrado muy bien espero jugar dos partidos que me quedan y veremos veremos no no te puedo avanzar nada

Voz 1 02:32 bueno Javi Harvard sí dime dime no es que te iba a decir que Javi Gracia que es el entrenador hay opción de compra te ha dicho algo el míster

Voz 0725 02:41 ella sí sí la verdad que sí pero pero bueno ya ya lo hablaremos pero lo que tiene que te quedes a yo no sé quién eres tú y yo tengo que ver está claro que se bueno hay que ver hay que hay que ir despacio analizarlo de entonces este verano me bueno veremos suero hemos con gente lo que sucede pero de momento estamos tranquilos

Voz 1 03:06 bueno pues nada Javi Gracia ha dicho lo que quiere que te quedes aquí en el Watford Valverde te ha dicho algo que quiere que vuelva al Barça no

Voz 0725 03:11 no no no creo al Barça no creo que vuelva porque está claro que que me me estuvieron en este bueno me cedieron lo quise ir cedido es que este enero está claro que no creo que vuelva así que no así que veremos veremos lo que pasa

Voz 1 03:28 pues nada Oye toda la suerte del mundo irá si quieres decir algo a los culés te están escuchando en El Larguero en toda España a finales del Barça también que han estado de fiesta hoy

Voz 0725 03:35 muy bien nada nada felicitar a los campeones que también me incluyo oí ya sé que que sí que vamos a sigue un doblete es es muy importante así que felicitar a todos los culés