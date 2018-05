El Larguero (2ª parte / 30/04/2018): Mijatovic, el Sanedrín de ex futbolistas y Raúl Ruiz

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

antes de El Sanedrín que ya están por ahí

Voz 1375 00:08 allí te Álvaro Benito Kiko

Voz 2 00:11 hoy Gustavo

Voz 1375 00:12 Antonio Romero hola muy buenas

Voz 0107 00:15 hola Juan Aguirre lamiendo me todavía de que ha sido Barambio una entrevista delicioso

Voz 1887 00:19 da gusto escucharle que qué qué bien habla y que bien

Voz 0107 00:22 no opina y que no sólo por los titulares que en los veinte veinticinco minutos sabido titulares sino por el tono hoy por lo que he dicho como lo ha dicho Ronaldo el mejor delantero que he visto yo bueno voy a quitar a Cristiano Ronaldo porque hasta también de delantero pero el delantero que

Voz 0107 00:49 hola qué tal que bueno era si la verdad es que yo no puede haber algún faro cuando arrancaba ahí sí que sabíamos que iba para dentro seguro

Voz 1670 00:55 era como una manada era sólo uno pierda casi equivalía una manada de búfalos enseguida

Voz 1375 00:59 no hoy con Antón Meana que está bueno estadio Antón qué tal muy buenas

Voz 1670 01:02 hola qué tal Carreño en el hotel del Bayern buenas noches en el hotel del Bayern ahí escuchando también a la entrevista

Voz 3 01:07 a Ronaldo bueno yo

Voz 1887 01:10 creo que mañana lo va a contar

Voz 1887 01:15 yo creo que después de lo que hemos visto hoy después de la lista que ha dado Zidane creo que tenemos claro el once ahora se lo preguntaré a Pedja Mijatovic pero Romero de Oro está claro no

Voz 0239 01:24 sí hombre es a lo que yo en esto el oráculo Javier Herráez pero salvo que no diga lo contrario me parece un tipo como Nacho que es un cumplidor excepcional después de un mes entrenando en solitario con un entrenamiento y medio con el grupo yo creo que exponerle al riesgo Ribéry es exponerse demasiado le mete como un como un seguro en en la convocatoria por si pasa algo por si hay que echar una mano pero me parece que lo de Lucas Vázquez en el lateral derecho toma cada vez más cuerpo y ante la ausencia de ese problema en el en el en el hombro creo que que meterá Marco Asensio en la izquierda haya Karim Benzema como pareja de baile de Cristiano Ronaldo me parece que es el equipo titular que tiene ahora mismo en mente Zinedine Zidane un equipo titular de todas las garantías yo de la rueda de prensa de Zidane me quedo con una frase que me parece que es lo que mañana tiene que intentar plasmar el Real Madrid en el terreno de juego jugó

Voz 1887 02:10 es como si el partido de ida no hubiera existido ni especular a defender nada a salir a ganar porque es el partido del año para los blancos hablado Zidane y habla el capitán Ramos Javi

Voz 4 02:20 si antes dejar dejadme que os diga que mira Nacho ayer por ejemplo sólo hizo la mitad del entrenamiento no hizo todo el entrenamiento sólo la mitad buenas sensaciones hoy lo ha hecho completo y las sensaciones son buenísimas veremos lo que decide mañana Zidane todavía hasta ahora no se sabe quién va a jugar pero Nacho ha ganado muchos enteros en las últimas horas no está ni mucho menos descartado ir y podría jugar mañana de inicio incluso vamos a ver mañana lo van a decir

Voz 0107 02:48 por la mañana pero Nacho os digo a esta hora

Voz 4 02:50 no no está descartado para ser juez el autor del once inicial del Real Madrid podrían jugar Keylor podría seré Si finalmente mañana decide Zidane que juegue jugarían Nacho de lateral derecho y Marcelo por la izquierda Varane y Sergio Ramos el problema es que es una lesión muscular es año de Mundial y una final de Champions es una lesión eh que te puede romper pero él está bien

Voz 0107 03:12 el de su fundador un tío fuerte

Voz 4 03:14 o cree que podría aguantar aunque como os digo mañana se va a decidir en en Valdebebas por el equipo está concentrado desde las ocho y media y el resto habitual Casemiro Kroos Modric es verdad que hay

Voz 1887 03:24 sí un puesto cara lo que pasa aquí lo que pasa que si Nacho en el lateral derecho entraría Lucas Vázquez en lugar de Isco porque parece porque parece que Asensio sin Lucas Vázquez desde el lateral derecho lo lógico es que Asensio entre morisco arriba estén Cristiano y Benzema creo no sé si entra Nacho lateral derecho me imagino que igual pone a Lucas Vázquez en el centro del campo no

Voz 4 03:43 igual a su sitio en su sitio es que éste

Voz 0107 03:46 a mí me han dicho que Isco iba a jugar

Voz 4 03:48 seguro mañana el disco no es realista eso a esto no es opinión estos información disco iba a jugar mañana titular saben poner decidan Isco esta mañana en el once inicial para medirse al Bayern de Munich la mala suerte es que Isco ha recaído e Isco se cae la convocatoria Innova jugar no haya problema el tema de la infiltración que se hablado mucho nada cero es que va a jugar mañana sea lesionado mañana Isco no puede jugar y ahí está el puesto que que puede eh que puede bailar y que mañana va a decidir Zidane si es que no lo tiene ya decidido con su cuerpo técnico que está muy ocupado o muy tensionado por el inicio del partido sea ellos piensan que el inicio del encuentro mañana va a ser capital los primeros

Voz 1887 04:23 en veinte minutos no encajar ningún gol

Voz 4 04:26 que no pase lo que ocurrió con la Juve claro este es el fragmento que decía Romero que para mí si efectivamente sido mejor de la rueda de prensa no solamente como lo ha dicho porque lo ha dicho con una intención clara que la gente esté enchufada lo escuchamos

Voz 1994 04:39 lo que tenemos que hacer pensar a ganar el partido nada más entrar a ganar el partido esto es el objetivo para nosotros ni especulaban y pensar ni recular ni hacer cosa extraña no tenemos que salir a a marcar rápidamente y y bueno es lo que vamos a intentar hacer

Voz 4 05:00 bueno pues es es Zidane que bueno no que hablar de su futuro va a seguir siendo técnico del Real Madrid Zidane quiere seguir el club quiere que siga y aunque hubo un momento complicado después de lo del Leganés incidan seguirá el próximo año Hyun Si su que evidentemente sólo piensa meterse en la final de Kiev que no conoce la derrota en eliminatoria de Champions lleva ocho títulos hay dos Champions jamás conocida en el banquillo el Madrid perdió una eliminatoria de la Copa de Europa que es una final anticipada si te pasas por Valdebebas como yo esta mañana y luego das un paseo por la tarde por el Bernabéu te contará mañana entra dentro del Bayern de Munich te das cuenta que hoy hemos visto la previa de una final anticipada entre madridistas Si muniqueses y un fragmento que te dejo de Sergio Ramos que bueno está como loco por meterse evidentemente la final como todos sus compañeros pero el partido de mañana es muy complicado muy difícil y muy intenso sobre el famoso pasillo el próximo fin de semana está el partido frente al Barça ya dijo Zidane hace dos semanas que el Madrid no iba a hacer el pasillo que respeta todo tipo de opiniones pero que el Madrid no va a hacer pasillos la opinión del la plantilla la opinión de Sergio Ramos es así de contundente

Voz 1375 06:08 lo que dice si iba a misa tanto

Voz 1896 06:10 sí yo creo que lo estamos dando demasiado revuelo lo del pasillo ya está ellos tienen el título de Liga que es lo que querían y el pasillo es es indiferente tanto para ello como para nosotros ya dijimos que no se iba a hacer no se va a hacer ya está no la décima vuelta que yo disfruto en el título y nosotros a lo nuestro a intentar eliminar a a los alemanes y a volver a defender nuestro título en en otra final en en Kiev no

Voz 1887 06:32 lo que dice Zidane va a misa en hora de más vueltas que no va a haber pasillo Pedja Mijatovic hola buenas noches

Voz 5 06:38 hola buenas noches pues para no cambiar

Voz 1887 06:40 tradición cada día que juega el mal

Voz 1670 06:43 tory en la previo hablamos con Pedja y hasta ahora no leído malo

Voz 1887 06:45 madridistas he me gusta no hay que cambiar ni rompe las tradiciones nata oye fíjate Isco fuera de la lista al final Nacho les ves titular crees que va a apostar por Matsui Lucas por delante o Lucas lateral derecho que que intuye Pedja Mijatovic

Voz 5 07:03 no sé si Nacho está físicamente bien porque mañana el partido no acertadas nada fácil porque porque es un equipo peligroso es un equipo que sabe que tiene que salir del sitio con un solo objetivo de hacer un gran partido y emprender día ganar así que no sé si Nacho se encuentra bien físicamente para para poder aguantar no digo experimento de otro día con con Vázques a la derecha pues ha estado bien jugado en esos quince minutos si no me equivoco en buen estado bastante bien con mucha ayuda de Luka Modric este caso pero bueno ha funcionado no sé qué decisión tomar citan pero es un jugador que sale de una lesión que no se encuentra bien físicamente

Voz 1266 07:51 Nos es una buena idea cargo desde el principio no cero

Voz 5 07:54 por si das sabrá lo que tiene que ser porque lo entre ellos saben exactamente bien cómo se encuentra a sus jugadores

Voz 1887 08:02 lo que sí que hace a la baja de Isco que no esté ni siquiera en la lista es darle más opciones a que vuelva a ser Benzema titular con Cristiano crees

Voz 5 08:09 yo creo que sí que sí además no estaba al último partido contra el van así que sí pero la falta de las a tuvo dos más si tan que todos nosotros pero nosotros también pues estábamos como diciendo bueno vamos a ver si si si ahora pensé Emma pues marca un dos goles demuestra que es un gran jugador yo pienso que son gran jugador están bien no le han salido cosas muy bien pero sigue siendo un juego que pueden aportar cosas no hay unas semifinales en un partido aquí en Berna empleo pues claro todos

Voz 1887 08:42 en un buen partido oí

Voz 5 08:45 ahí pueden marcar algún gol y ayuda a que el equipo

Voz 1887 08:47 no no sería mal día mañana estaba diciendo Javi Herráez lo que tiene claro los madridistas no encajaron gol pronto como le pasó con la Juve y no cometer errores empezando el partido pero aún así de este Bayern no te puedes fiar lo que está en juego es toda la temporada Pedja lo que tardase seis en conseguir la séptima luego la octava pero últimamente lo que estación del Madrid no es normal está en juego hacer historia es la tercera final de Champions seguida

Voz 5 09:13 sí hay muchas cosas en juego en este en este partido de mañana ahí no sólo para salvar la temporada sino en Madrid sí que siga esta racha que consigue una novela la tercera final consecutiva y sabiendo de que el Madrid siempre responde muy bien Dana imagínate pues eso eso no lo va a igualar nunca yo creo que pasarán ochenta o noventa años cien años alguien se le ocurre hacerlo una cosas y eso lo sabe pero no eres un equipo complicado no es un equipo fácil vi mañana hay que hacer un muy buen partido para para jugar la final

Voz 1887 09:54 yo creo que el Madrid puede conseguirlo puede hacer

Voz 5 09:56 pues qué quieren unos muy buena muy buena plantilla saben perfectamente lo que quieren hacer así que vamos a que pasar pero tengo confianza de que el Madrid iba a ser un buen arroz parcela pues al final pues eso ya sabemos ganar

Voz 1887 10:11 se quedan hice acuéstalo madridistas más tranquilos escuchando a Pedja Mijatovic mañana las oímos un abrazo a Pedja muchas gracias a ti hasta mañana en el hotel de los alemanes haciendo guardia Antón Meana como

Voz 1375 10:22 ha llegado el Bayern con quién con quién se ha quedado ahí en Alemania quiénes han venido cómo está el ambiente por hola Antón de nuevo hola muy buenas manos

Voz 0107 10:30 ha llegado con cierta superstición han cambiado otra vez de hotel cada vez que pierden en Madrid cambia de hotel la siguiente visita llevan dos derrotas así que tercer cambio de hotel Chuck el año que viene

Voz 1887 10:39 volverán a otro del digamos eso ojalá que no estén en paro

Voz 0107 10:41 España donde estamos ahora mismo con un montón de gente en el hall del hotel es una cosa rarísima no parece una semifinal de Copa de Europa ha venido gente a visitar a Javi Martínez a Juan Bernat que hace aproximadamente una hora aparecía el hall para saludar a dos amigos hace diez minutos entraba Rummenigge presidente del Bayern también Paul Brynner que ha venido invitado por el Real Madrid ya cenando en el está yo con leyendas del club madridista te cuento rápidamente que no han viajado ni Boateng Ny Robben así que el once del Bayern va ser el siguiente Ullrich Álava que ha entrenado hoy sin problema suele Hume el esquí Mitch con Javi Martínez Thiago James Rodríguez Ribery Müller y Lewandowski dos frases de la rueda de prensa una de Heynckes para ganar la Champions hay que tener mucho talento buenos jugadores suerte en el sorteo y un árbitro adecuado ya van poco a poco focalizando el nombre de caqui ir de cara al partido de mañana en el señor James Rodríguez lo escuchamos que si marca no

Voz 0851 11:34 celebra no por el por el simple hecho de que estuviera quien me trataron muy muy pero muy bien fue algo que que siempre quise estar aquí fueron tres años únicos tres años donde puede conseguir muchos títulos donde pude parte qué cambiante ganarlo todo iguales yo creo que es sólo cuestión de de respeto también hacia hacia todas a gente que que siento que que fui feliz aquí

Voz 0107 12:01 tres mil doscientos seguidores del Bayern mañana en el Bernabeu tienen el el el orgullo muy muy herido quieren demostrar que lo de la semana pasada fue un accidente y Heynckes parece que está convencido de que puede dar con la tecla para eliminar al Madrid de la Champions Bruno Alemany Lola

Voz 1887 12:16 Manu buenas noches me parece el once del Bayern esa que decía Antón no espera alguna otra sorpresa sin

Voz 0301 12:21 no tiene esas el equipo no hombre podría haberle alguna sorpresa igual en el centro del campo todo lo que es un jugador que le gusta mucho a a Heynckes pero para mí sería una sorpresa importante que no sea el once que te acaba de de contar Meana sobre todo focalizarla la importancia de recuperar la lava en la banda izquierda de del Bayern de Munich silla ya el otro día el lo pasaron mal los madridistas jugara el Lucas en el tramo final lo Vivienne incluso Carvajal antes de lesionarse pues bueno con alaba subiendo por la Habana a Ribéry tal y como están lo vimos el otro día creo que es por ahí donde tiene que

Voz 0107 12:52 a sus esfuerzos el Real Madrid defenderá a Bayern de Munich por eso vamos

Voz 1887 12:55 pero es muy delicada la decisión mañana de Zidane qué hacer con esa banda donde estará lava donde estará Ribéry puede entrar porque también James descolgado en ese en ese costado que ya lo hemos oído si marca mañana no lo celebrada en el Bernabeu pues mañana unos salimos todos en el Carrusel Deportivo desde las ocho y cuarto la vuelta de la semifinal

Voz 1375 13:12 lo menos mañana todo nada el Madrid

Voz 0107 13:15 soy un hombre de Ana que que Heynckes tiene está convencido de que tienen la tecla para eliminar al Real Madrid esas una tecla complicada a mi me parece que el Real Madrid mañana mañana el favorito que evidentemente no se puede confiar porque ha tenido una curva y un susto al menos en casi todos los partidos del Santiago Bernabéu esta temporada pero que teniendo en cuenta el resultado de ida el equipo titular que puede presentar uno el que va a presentar otro creo que todos tenemos bastante claro que el favorito luego pasa lo que pasa es acto es el Real Madrid

Voz 1375 13:43 así es esta mañana Romero mañana os oigo un abrazo chavales luego Javi Herráez hasta luego hasta luego Dios Meana hasta mañana a mano gracias por cierto de Bruno para terminar hablábamos el otro día en Barcelona con Bartomeu de Verín A quién pretendió el Barça el verano pasado se va de la Premier pero no vi en España no

Voz 0301 14:02 sí es noticia que contábamos en El Larguero hay conversaciones muy avanzadas para que Héctor Bellerive uno de los laterales jóvenes con mayor proyección que en el fútbol europeo recordamos el año pasado estuvo como decías bastante cerca de fichar por el Barcelona pues bien va a seguramente a Italia si no cambia mucho la las cosas se va a ir a la Juventus hay conversaciones muy avanzadas para que Verín se convierta en futurista de la Juve este próximo

Voz 7 14:25 como verano hay algo

Voz 0301 14:28 de que los periodistas solemos llamar principio de acuerdo pues una cosa así cincuenta millones de euros es la cifra que se ha acordado para este próximo verano sea futbolista de la Juventus Si de fue el Arsenal así que no se va a ir solo en principio Arsene Wenger

Voz 1887 14:42 cincuenta kilos pagaría la Juve noticia que no

Voz 1375 14:45 adelanta Bruno Le Maire en el Larguero cambiaría el Arsenal por la Juventus pues mañana tiene también Bruno un abrazo otro hasta luego hasta mañana mañana juega la vuelta

Voz 1887 14:53 también además de Madrid Bayern el miércoles hablaremos de ese Roma Liverpool que se juega el miércoles partido de vuelta pues ahora al sanedrín que están ya preparados

Voz 8 15:02 después de colgarle el zumo de naranja hasta los veintitantos porque la pulpa después de hacerle la cama hasta el último día que estuvo en casa incluso después de acompañarla al médico posible marea le pides por favor que te ayude a instalar el router a lo que ella contesta es que no sabes hacerlo

Voz 1887 16:00 sí Álvaro Benito hola Álvaro

Voz 11 16:01 qué tal buenas noches Manu pues no

Voz 1887 16:05 de quién es la Liga está así de Valverde de Messi Iniesta la liga del Barça que yo creo que así hasta sin ningún desprecio todo lo contrario es que hay una Liga sea aburrida es bueno para el que la ganado quiere decir que ha sido tan superior que no ha habido una emoción Cañete

Voz 12 16:19 si animación en vez de ningún partido Barcelona yo creo que es la Liga Valverde que ha conseguido que Messi esté contento tranquilo y que obviamente un futbolista como él pues necesita a lo mejor este escenario por eso rinda al cien por cien recordemos cómo empezó la temporada para el Barça en qué momento estaba de crisis deportiva e institucional después de la Supercopa porque vemos que incluso la cabeza Bartomeu corría peligro en ese momento yo creo que Messi puso bueno sacudió la crisis en esa primera jornadas donde fue el único futbolista del Barça practicamente porque era Messi y luego los demás y a partir de ahí se fueron sumando jugadores como Rakitic que han hecho una gran temporada como Jordi Alba o como el crecimiento también el Stegen que ha sido manifiesto pero para que todos funcionen para que Messi esté contento para que no haya problemas El Vestuario para que que todas esas estrellas puedan rendir al cien por cien hace falta la coherencia la humildad y él el trabajo de un gran técnico para mí que es Ernesto Valverde vale ahora vais y lo Splitter

Voz 1887 17:16 el ha dicho también que lo que añadir nada no

Voz 1375 17:19 para Santi Valverde para al resto

Voz 11 17:23 bueno habló claro porque yo creo que vale Valverde ha construido un equipo muy sólido eso no hay duda el Barcelona ha cambiado su manera de jugar esta temporada aunque aunque muchos no hayan querido verlo para mí tiene mucho mérito el técnico porque lo que lo que ha construido un equipo tremendamente sólido a la hora de defender muy esforzado muy generoso un bloque unido el recordemos que el Barça las primera jornada sacaba resultados pero no jugaba bien ha ido claramente de menos a más eso se nota que que el técnico ha ido construyendo todo como a él le gustaba ir puliendo defectos yo creo que ha ayudado mucho también que el Real Madrid no ha competido claro sea no sé

Voz 0107 18:02 presentado en la liga te da una tranquilidad

Voz 11 18:04 extra a la hora de afrontar los partidos complicados tener siempre un colchón de puntos de diferencia pues provoca que ese proyecto pues vaya caminando mucho mejor que si tienes a un Real Madrid que que está cerca o que estuviera ganando todo no hay ITA estuviera presionando yo creo que ha sido sorprendente los números del Barça unos números espectaculares eh yo creo que nadie esperaba este rendimiento aunque es cierto que el que el primer año que llega un entrenador nuevo a sitio es es después de venir sin ganar nada una temporada anterior es como más fácil convencer y más fácil en a enganchar a la gente ahora vamos a ver si se prolonga en el tiempo pero tanto sorprendente los números del Barça como lo lo poco competitivo que ha sido el Real Madrid en la competición doméstica

Voz 0749 18:50 Manu coincidió con con San tiene el hecho de que no es fácil para un entrenador que llega a tener la baja tan importante como era la de Neymar y reconstruir esa esa pequeña ese pequeño agujero que habían El vestuario es complicado le dio un registro mucho más sólido a un Fútbol Club Barcelona le dio es que se podía entender que de cuatro tres tres podría jugar un cuatro cuatro dos en ese beneficio muchos Jordi Alba teniendo esa banda creo que hay nombres propios en el Fútbol Club Barcelona aparte de Messi como Rakitic como es Jordi Alba como es un Titi como explique que fueron muy sólido en todo el campeonato aparte de Ter Stegen y creo que un entrenador que sabe transmitir que sabe llegar el mensaje que sabe poner paz que sabe en cada una de las rueda de prensa a tener una cuota de calma para sus jugadores es fundamental para que el jugador es sólo perciba para que el jugador juegue más tranquilo y para que el jugador entienda que sumó su ámbito es ese el campo no y creo que eso Valverde lo manejo de una forma formidable cosa que antes no lo tenía por ejemplo con Luis Enrique siempre iba el choque con la prensa eso Valverde voló hizo con mucha más calma

Voz 1887 19:58 tengo que que tú vas a una rueda de prensa pelearme con Valverde sales derrotado efectivamente es que no puedo aunque lo intente de voy

Voz 1670 20:04 cosa que no pasaba no cosa que no pasaba con mucho Enrique sí tiene algún enfrentamiento efectiva Enrique decías vengo de paz

Voz 1887 20:11 harías cabreado y rebotado y peleábamos Luis Enrique efectivamente es al contrario es que creo que anoche en el Sanedrín me parece que lo decía Pablo Pinto que Kiko decía no cuando se pierde en Roma la culpa culpas de Valverde pero luego cuando ganan la Liga no es mérito de Valverde no y la Copa

Voz 1266 20:24 hombre para mí de cara al futuro lo más saludable de los equipos que se la Liga porque puede ganar la Champions en la motivación a ese partido que es lo que parece no que le pone cachondo al al Real Madrid a la hora de de conseguirlo iba camino de de la cuarta en en cinco años sin embargo como el eso a la hora de conseguir algo como es la la Liga que esa XXXVIII partido me parece que es algo que puede lo que es salude en un equipo en el debe de de Valverde para mí mirando la temporada que viene es que me parece que la eliminatoria ante la Roma yo vi al equipo muy tocado físicamente lo hubiesen chica no llegó con con esa marcha o esa motivación que lo que debe mueve el día del Sevilla de cara a lo que es el futuro el cuatro uno del día del Camp Nou ante la Roma para mí ya te lo dije la semana pasada la anterior fue muy engañoso en todos los vuelos ni que tuvo ante la Roma me pareció el equipo italiano con mucho machismo en el transcurrir de los ciento ochenta minutos yo creo que fue superior el equipo italiana que de cara al futuro eso debe de hacérselo mirar un Valverde que estoy totalmente de acuerdo que a la hora de gestionar de puede lo que pasó la Supercopa de Europa ir de imponer su filosofía el equipo ha visto más sólido que nunca a la vista atrás no ha perdido ni un partido

Voz 1887 21:44 pero coinciden en destacar el trabajo ahora el verde como no podía ser otra manera oye uno de estos debates estériles que tenemos siempre los periodistas que luego venís vosotros si los tumbas en cinco minutos que ha sido futbolistas y además de primerísimo nivel todos si te dieran elegir Cañete ganar la Liga y la Copa o ganar la Champions tú como futbolista relevancia dices venga

Voz 12 22:05 sí yo no veo por supuesto ganar la Champions ante los dos horas te decía con el Barcelona el Real Madrid con el Atlético de Madrid con todos puede ser mejor la Champions otra quitas al Real Madrid de la escena de la Champions a la Champions gana Club de cien años tres cuatro dos veces cinco veces la mayoría ninguno entonces la máxima competición europea no tiene ahora mismo ningún rival la Champions League no tiene ningún rival con ninguna competición de clubes en mi opinión irá vuelvo a repetir hay Club hay clubes extraordinarios centenarios que no la tierra no lo han rascado en España Atlético de Madrid en España el Valencia son dos equipos pues que me digas en alguna ocasión

Voz 1887 22:48 pues me preguntaba lo del Valencia las dos finales pero está claro sean al Valencia el Madrid prefiera la Champions al doblete

Voz 12 22:53 a Kiko

Voz 1266 22:55 no cambiaría poner doblete pero vamos

Voz 1375 22:58 yo sí sin ningún tipo de duda e Gustavo

Voz 0749 23:01 totalmente de acuerdo pero la Champions es la competición por excelencia no es la Copa de Campeones como así se llamaba anteriormente significa que todos los campeones danesa Ivo serías el máximo campeón de la Champions para mí es la elegida

Voz 11 23:15 Álvaro coincido con mis compañeros pero yo vi yo creo que no hay no hay comparación posible no estabais hablando de lo difícil que es ganarla un Luque es un mastodonte como el Manchester United tiene dos fíjate a lleva siendo treinta años el club

Voz 1887 23:29 Manuel como es bueno es que el que más tiene después de Madrid es el claro con ocho puede ser con con siete tienes Milan ahora te siete tiene mirar cómo consigo el Bayern el Barça dio hay otra

Voz 12 23:40 otra siete si te tiras bien hay otro debate que sería que es más difícil ganar la Liga española

Voz 0107 23:45 ahora por ejemplo un equipo como el Valencia Atlético de Madrid ganarlo diga España

Voz 12 23:48 para ganar la Champions Pax casi casi lo mismo no de difícil pero ese es otro debate aparte

Voz 1887 23:54 pues los cuatro coinciden los cuatro futbolistas preferirían ganar la Champions antes que ganar la Liga y la Copa os quiero preguntar por el Betis que acaba de terminar su partido ya habéis visto la celebración la fiesta en Sevilla y cómo ha ido hacia arriba el equipo no sé si es mérito de los jugadores los que ha salido de la cantera Setién

Voz 12 24:12 manera de acabar la temporada que ha madurado mucho la primera vuelta veíamos un Betis que daba un irregular no magnífico espectáculo para el que no para el que se sentaba ver un partido sus librerías ellos si te uno cuatro cinco goles y errores por todos lados vivamente pero la segunda parte de la Liga yo creo que el equipo maduro mucho el equipo siguió de alguna forma tratando bien el balón y atacando muy bien pero ya empezó a dejar de de alimentar a los rivales no va a dejar de jugar en zonas donde no se debe a ser mucho más seguro en las zonas de riesgo a poner en muchos casos a un defensa más porque la cifra de goles en contra eran tremendas superada la segunda B la primera vuelta álamos de dos goles de media en contra por partido lo cual era una barbaridad y no se podía competir el equipo maduro para mí maduró su entrenador para mí maduró la idea de los jugadores y sobre todo ha vivido con una energía extra la energía que supone a un club como es el Betis que es un magnífico club con una afición brutal el el hecho de de volver a saborear el éxito no y esa energía le ha llevado a que el último tramo de la temporada a muchos equipos se le ha hecho largos el hecho pesado ya el Betis no el Betis está todavía con muchas ganas de jugar al fútbol a pesar de ello

Voz 1887 25:26 qué partidos más ligado a pesar efectivamente de que estamos

Voz 12 25:29 la jornada veinticinco pero se tiene que ver de dónde viene el club de dónde vienen los jugadores donde viene la historia reciente de ese club que no estaba acorde con las posibilidades que tiene porque en capacidad de contratación creo que es el séptimo equipo no después de Villarreal Valencia por supuesto Grande Villarreal Valencia Athletic de Bilbao y Sevilla es el siguiente equipo con capacidad para contratar no sea que no es un equipo que tenga que estar en otra posición que no sea luchando por Europa cada año

Voz 0749 25:56 para mí Manu tiene mucho mérito primero por como lo hizo de la forma que lo hizo con los canteranos que lo hizo no que también

Voz 0107 26:03 el fundamental el poder

Voz 0749 26:05 ese empujón a los canteranos Ivi de la forma que lo hizo y lo bien que que se mantuvieron en el equipo cada uno de esos dándole su creo que un plus de energía al equipo después también es verdad que nadie dio ese paso de Europa nos tuvo como muy barata la Europa League fíjate el Sevilla no fue capaz de ganar dos o tres partidos se dio en el último tramo cuando se deciden los objetivos para poder es quinto o sexto tampoco el Girona tampoco el Getafe el Celta este año tampoco estuvo bien no sea nadie fue capaz de dar ese golpe arriba la mesa como para ir a Europa como lo hizo el Betis en el último tramo que es cuando se deciden los objetivos cuando se sucedían los objetivo fue capaz de ir ganando partido tras partido porque fue una racha importante puntos concedido y hoy por méritos propios está en Europa League la verdad que tiene mucho mérito no sólo al entrenador sino el equipo también cómo se fue transformando la forma que lo hizo

Voz 1887 26:57 prefiero la Deco hice Ramos el sanedrín con Kiko Cañete Gustavo y hablar

Voz 1375 27:05 sí

Voz 23 29:47 pues pendientes de El Valle Real Madrid del Roma Liverpool de la Liga de

Voz 1670 29:52 B tiene estábamos comentando hubiera terminado ahí quinto Kiko Álvarez algo quería también

Voz 1887 29:58 por el descenso es que está Se sabe todo San sólo falta saber quién va a quinto sexto y séptimo lo demás está todo decidido pero no sé si Álvaro y Kiko lo del Betis y no

Voz 1266 30:08 a mí me viene mano a la mente del tirón esta temporada Quique Setién la hora de encontrar bueno comentaba la semanas atrás a Cañete lo que es el equilibrio no ha perdido la esencia de jugar con tres atrás lo de abrir mucho la banda de darle eso sí que apostaba mucho por la la cantera pero que en ocho partido exceptuando este había dejado la portería a cero con la entrada de par las metió en toda Javier Figor por delante del chaval Fabián que está creciendo una barbaridad

Voz 1887 30:39 tremendo una taza

Voz 1266 30:41 muy grande pero es cierto que poco a poco ha ido encontrando la solidez y la fiabilidad pero sin perder lo que es esa filosofía que tiene

Voz 5 30:51 Quique Setién el equipo realmente

Voz 1266 30:54 la entidad para mí lo que debe de aprovechar ese estado la buena estamos hablando de un club que creo que son cincuenta mil los cincuenta x con Bill socio es una auténtica barbaridad hay un patrimonio espectacular para para tener que está luchando la guerra también si las cosas se hacen bien por los puestos europeos iba a aprovechar mano está hola

Voz 1887 31:13 eh por qué

Voz 1266 31:14 lo que está haciendo Quique Setién al principio habíamos

Voz 1887 31:17 sí sin duda pero está cuaja

Voz 1266 31:19 cuando ya está acabando como el AVE

Voz 1887 31:22 sí hay hablando entrenadores qué te ha parecido a ti como entrenador Álvaro Benito lo de Seedorf en el Depor es Evra que es muy difícil empieza a Pepe me luego Parralo ahora llega Sidor y probablemente la reacción del Levante ha sido tan imprevisible que ya no había nada que hacer pero como lo has visto desde fuera el descenso del deporte la llegada de Sidor

Voz 11 31:41 bueno es muy difícil llegar a a un club donde donde ya han cambiado dos veces de entrenador donde quedan pocas jornadas donde tú pues es que imponer tu sello Ito estilo lleva un tiempo oí que los jugadores puedan ser

Voz 1806 31:55 a tu estilo hay tus ideas también ya

Voz 11 31:57 con tiempo es yo creo que eso sea tira a la piscina a ver si salía si el agua estaba calentita sin saberlo oí era muy difícil realmente también es cierto que el club arriesgó porque tú no sabes qué tipo entrenador fichas no porque no venía casi como

Voz 1887 32:12 se tira a la piscina Sidor si te lo ahora al Depor

Voz 11 32:14 sí porque no sabes ya no sabía muy bien qué propuesta tenía que que que había conseguido en en otros equipos si realmente era una especialista en en en en salvar equipos igualmente una especialista en que va a apostar por una idea de juego de cara a un futuro porque te gusta como Coslada su propuesta entonces pues desde fuera desconocemos realmente cuál cuál a cuál han sido los detalles del por qué de esta contratación no es cierto que Clarence ha sido valiente porque porque hay que ser valiente para irte en un equipo donde donde sabes que hay muchas posibilidades de de irte para abajo y quería añadida a lo de Setién sino que es muy difícil tener éxito con la propuesta que tiene Kike en una tipo como el del Betis quiero decir tú juegas que como Guardiola en el sitio como con el Barça en el Real Madrid en este tipo de equipos es es muy es más sencillo tener una propuesta ofensiva ha de creerte protagonista con el balón todo el rato porque es lo que te lleva a con más facilidad tener éxito en este tipo de equipos desproteger tener en el en el fútbol es mucho más fácil es destruir que construir no estamos de equipos como el Leganés como el Getafe que son especialistas en en maniatar al contrario en en en incómodo arte y han tenido mucho éxito lo hace muy bien no pero ha sido muy valiente se tiene la verdad que es es da da da te congratula que también hay equipos que que con esta propuesta pues logren logren Tenerife siete buena clasificación por concluirlo deseos que que cuando ficha entrenador tienes que saber qué es lo que fichas

Voz 1887 33:39 claro que que qué propuesta tiene tan claro

Voz 11 33:42 qué crees en ello no yo siempre digo que los clubes que cambiando

Voz 1887 33:44 el entrenador al final no te sale bien a ninguno a casi ninguno porque claro luego os al Levante que ha puesto a Paco López ahí dentro ha disparado que seguramente no lo esperaba ni el más optimista de Levante pero claro eso es también a veces la lotería Cañete se venga Paco López paga vamos es bueno también estarían zona Champions

Voz 12 34:02 lotería siempre todas las apuestas tienen un componente de lotería de fortuna que puede salir bien no puede salir mal y a veces como no hay demasiado tiempo para comprobar las pues dices este tipo probablemente diaria algo importante pero no le da tiempo no porque ha perdido los dos primeros partidos si ya no hay tiempo yo creo que Paco López ha hecho un trabajo fantástico en el Levante se están planteando el club por supuesto renovarle es algo que ahora mismo tiene en mente la la cúpula del Levante yo creo que es en la merecido con creces han levantado un equipo primer a nivel anímico y segundo a nivel futbolístico el último partido que hizo frente al Sevilla fue brutal yo no vi al Sevilla en en Valencia el Sevilla hizo un buen partido en líneas generales

Voz 1806 34:38 pero el Levante supo

Voz 12 34:39 hoy les superó primero anímicamente era normal porque está en una en ambiente anímico mejor que que el Sevilla pero además también futbolísticamente no jugó francamente bien al fútbol y finalmente logró ganar un partido clave para la permanencia y además con con solvencia yo creo que cuando las cosas se hacen bien eso por algo no pueden ser por casualidad tienen que ser por algo hay por lo tanto la puesta ahora mismo porque continúe a mí me parece absolutamente lógico

Voz 1887 35:07 lo más lógico porque no hay nada que ahora quiere

Voz 12 35:09 las ponen en su contra es claro es que nosotras no

Voz 1670 35:12 te lo voy a quitar a Paco lo pedirán pero ni lo muevas otras cosas como entiendo muy bien

Voz 12 35:15 extraordinariamente bien no solamente con apuntes Esca jugado últimamente muy bien en San Mames jugó muy bien y frente al Sevilla jugó extraordinariamente bien

Voz 1887 35:23 que está con un cabreo importantes Marcelino entrenador del Valencia porque ya hace un par de semanas sólo tres deberían haber certificado el pase a la Champions y aunque lo tienen allí en la mano todavía no hablan

Voz 1670 35:32 yo hoy habido cumbre en Valencia está por ahí Pedro Morata o la Pedro muy buenas hola buenas noches Manu y no para hablar de la Champions que todo el mundo lo da por hecho porque sólo faltan puntos sino para hablar también en clave de futuro inmediato no

Voz 24 35:43 si Peter Lim haya estado en en Europa estos días atrás asistió ayer al segundo partido del del Valencia en Mestalla asistió a la derrota del gen de contra el Getafe en Mestalla

Voz 1887 35:56 que no venga vas quiero decir ha presenciado

Voz 24 35:58 este partidos seis seis salió bien y seis Alliot Marie hay que darle una equivale a una X entonces bueno ayer regresó para ver si oye regresó para estaríamos cuartos con él no le pongamos de café

Voz 1887 36:13 no no lo que está bien no te digo que éste ha venido los dos últimos pensando

Voz 1670 36:15 ahí iban a celebrar la fiesta nueva salidos aquí no has oído perdió con el Getafe y ahí estamos

Voz 24 36:20 no se le pudo ganar al al Eibar bueno la cuestión es que está este mediodía se han juntado los gerifaltes del del club ha estado Peter Lim Anil Murci el presidente ha estado mate al en Maine el director general Ali director deportivo a la vez Marcelino García Toral que es el entrenador hizo en el nuevo director del área técnica que se llama Pablo Fernández Longoria que viene de la Juventus y que está por encima orgánicamente de secretario técnico Vicente por orden cronológico decisiones importantes en ha confirmado los agentes de Colombia que es su hermano y otra de otro agente italiano más que el pasado viernes el Valencia les hizo saber que a mediados de mayo sea antes del treinta y uno que es la fecha que lo tienen que hacer van a ejercer la opción de compra por con doble es decir pagará el Valencia veinticinco millones de euros de una manera aplazada que está ya acordada pero eh confirmarán al Inter el pago de los Veinticinco millones novia será jugador del Valencia antes del día treinta y uno de mayo también el Inter de Milán a la misma vez que que con Dodi lo tiene que confirmar el Valencia el Inter de Milán tiene que confirmarle al Valencia si ejerce la opción de compra por Cancelo sólo que la opción de compra que el Valencia le puso a Cancelo y aceptó el Inter es de treinta y nueve millones de euros si el Valencia finalmente vende al futbolista porque el Inter paga esta cantidad de dinero pues el Valencia ya tendría treinta y un millones de euros netos de esos XXXIX ilesos XXXI pues habría cubierto ya prácticamente los cuarenta y ocho que necesita para empatar las cuentas ingresos gastos de esta temporada a continuación cronológicamente mando lo siguiente que va a pasar es que se van a reunir con Marcelino para ofrecerle una ampliación de contrato Marcelino tiene contrato en vigor la temporada que viene ese clasificara o no el Valencia para la Champions tenía contrato en vigor hilvana ofrecerá ampliar su contrato un año más el entrenador es receptivo yo creo que en condiciones normales se llegará a un acuerdo lo siguiente cronológicamente que el Valencia espera Ike es clave en la planificación del Valencia el Valencia espera una oferta por Rodrigo creen que va a llegar una o varias ofertas por Rodrigo el Valencia será uno con Rodrigo y otro sin Rodrigo lo que hoy es más ameno sea dejado claro es que el Valencia no va a escuchar ninguna oferta por Rodrigo que no sea superior al menos cincuenta millones de euros es decir en ponérselo difícil iba al Mundial pues si tiene una buena actuación pues más todavía Marcelino hoy ha expresado claramente y la secretaría técnica que hay que le han explicado al dueño que hay que elevar el potencial general del equipo y hay que invertir para seguir en Champions la próxima temporada cuatro posiciones lateral derecho dos interiores izquierdos IU un delantero sino sumar Rodrigo si será Rodrigo dos delante

Voz 0107 39:02 los Peter Lim ha dicho que va

Voz 24 39:05 intentar que se quede Guedes pero que falta que hay un nuevo callo no entraba en el PSOE ya que el nuevo entrar del PSOE diga si quiere o no a Guedes Easy no lo quiere que el PSOE diga cuánto quiere por Guedes Easy el Valencia puede económicamente afrontar esa operación que yo lo veo bastante difícil y luego para terminar mano hay dos detalles importantísimo que sí

Voz 1887 39:24 a uno mejor que vamos fatal

Voz 24 39:26 hay dos pagos que tiene que hacer el balance que van a condicionar mucho toda esta planificación que dicho y es que el Valencia a partir del treinta de junio tiene que empezar a devolver deuda a los bancos catorce millones de euros ya cada año durante doce años y hay una multa pendiente de pagar la Unión Europea que se está intentando aplazar pero que antes o después habrá que pagar veintitrés coma seis millones

Voz 1887 39:45 euros con don Marcelino ir Rodrigo tres nombres propios en la cumbre hoy en Valencia que no se ha contado Morata un abrazo Pedro que muchas cosas muchísimas muchísimas en Valencia tenía una cantidad de cosas fíjate ya casi todas buenas además eh

Voz 24 39:56 bueno pero hay que enterarse por favor aquí estamos para eso

Voz 1670 39:59 un abrazo Pedro abrazo adiós no estaba además aquí Raúl pendiente de lo que está pasando en Valencia hola Raúl

Voz 1887 40:03 hola qué tal buenas noches pues habrá que empezar no lo sé

Voz 25 40:05 pero ella ha terminado Kiko fui a despedir ahora mismo bate de Kiko que te te va ya no venga sacarme

Voz 26 40:13 claro que ha dormido reconoce que Morata liquida

Voz 1375 40:17 te conocí a Puente

Voz 26 40:19 reconoce lo digo

Voz 27 40:21 no la niña el otro cuarto no

Voz 28 40:24 no os vais cuenta cuando estoy de regreso

Voz 27 40:26 pues no tengo

Voz 28 40:29 era un martillazo en la pared es su Hamen recibe la las naves verdad

Voz 1887 40:34 a pesar de la cría morada despertado

Voz 28 40:36 a nada que Morata Beatriz Moret de de mi hermano sirve muy bonito si yo ya te ya por aquí algunos

Voz 1670 40:45 me abraza Kiko para no a ayer Gustavo adiós Manu placer cubrir ese mucho hasta luego Álvaro Chava buenas noches y dos nadie

Voz 1887 40:57 de lo que luego sale Cañete

Voz 1670 41:00 en una pausa íbamos con Raúl Ruiz

Voz 1887 41:02 acción de todos los lunes aquí en El Larguero

Voz 1375 41:35 todos los goles Valiente Cadena SER antes de Raúl Ruiz y ya está por aquí un repaso a la Liga Iberdrola

pues me gusta cuando llega hasta ahora que está aquí Raúl Ruiz

Voz 1887 42:37 Nos nos queda Raúl Ruiz Raúl pues te

Voz 1806 42:40 tú que tienes memoria también tuvo recordarás tu nombre recordarás de que hubo una época en el Marbella Marbella que se llamaba Atlético Marbella de la época de Jesús subió con Sergio Kresic es Tomás Reñones luego vino mala época y entonces el club llegó a la desaparición no volvió de empezó desde cero se llama Marbella Football Club y ahora está viviendo un gran momento un gran momento en Segunda División B en el en el Grupo IV que ha estado liderada ante mucho tiempo estuvo catorce partidos sin perder ahora va segundo pero lo curioso es que está con mimbres con digamos con con poco dinero porque viene dada tanto es así que yo he pasado parte Mi vida en Segunda División B lo que he visto pero yo no he visto ninguno porque digamos que la Segunda B esa categoría maldita entre comillas es semiprofesional pero en realidad cobran todos los futbolistas vive de ello pues el club está dirigido su director deportivo esta asista el entrenador

Voz 0107 43:44 por si es médico

Voz 1887 43:46 los moradores médico Yell y el Deportivo te has estás

Voz 1806 43:48 esta esto sucedió porque en el director deportivo llama Jorge Rodríguez estuvo pues en el Salamanca estuvo en el Almería estuvo en el Recre la época del Recre

Voz 4 43:57 eso tan mal que estuvo un año entero sino

Voz 1806 43:59 Ebrard decidió dice me voy para mi casa que Marbella cojo el taxi que es de la familia y empieza a trabajar en ese impasse llaman Marbella hizo

Voz 1887 44:09 el equipo pues entre el taxi el

Voz 1806 44:11 que el tiempo que tenía hacer fíjate qué equipo ha hecho que está segundo y bajó jugar el play yo ya seguro de ascenso

Voz 1887 44:19 pero Jorge y está Davis director deportivo el Marbella Jorge Rodríguez buenas noches hola buenas noches Raúl cómo estás hombre tiene esta noche tienes taxi no

Voz 6 44:29 no no es eso conocer de día

Voz 1887 44:32 siempre porque de ahí alternando día

Voz 11 44:34 ahora

Voz 1887 44:36 ir a los entrenamientos y ya no será fácil la alternar los dos trabajos no he siendo estos dos trabajos como son

Voz 6 44:42 bueno la verdad es que como ya ley Serras Douglas una semana Mi vuelta así digamos al al Marbella fui un poco pues casualidad porque ella incluso después de lo del Recreativo de Huelva pensaba que que lo dejaba no ahí me salió esta oportunidad en casa de mayo que eso supone

Voz 1266 45:05 sí de Marbella de ruedas

Voz 6 45:08 pues mira tengo el control de ese una vez verdad que controló bastante

Voz 28 45:12 otro grupo de Segunda B me sentía

Voz 6 45:15 yo es que no es una última vez no y ayudar a al equipo de de mi corazón y mira pues la mano va bastante bien y nos sentimos muy orgulloso de de del equipo que ha sido capaz de construir nada recordó

Voz 1887 45:31 por lo que ha dicho Raúl les segundos en el Grupo IV ya están clasificados para el play off y todavía con la posibilidad de pelear por el liderato para luchar por el ascenso directo

Voz 6 45:38 sí como bien dices todavía tenemos la oportunidad de luchar por el primer puesto lo que sí es muy anecdótico muy gratificante para nosotros es habernos clasificado con con tiempo de antelación eso no es para nada fácil

Voz 12 45:53 claro tener en cuenta que está por equipos como el Real Murcia Cartagena Extremadura estar peleando con equipos fuertes y él decidió también me fichara a Fernando ustedes que es el entrenador que curiosamente también es médico y ejerce porque tan

Voz 32 46:10 poco da para vivir y entrenar