Juana: "Soy católica practicante y me enamoré de mi homeópata: un danés luterano"

Voz 1 00:00 al novecientos cien ochocientos Juana desde Sevilla buenas noches

Voz 2 00:04 hola buenas noches Adriana pues mira yo hoy Chaba me quedé viuda hay bueno él no podía dormir y pena era como la de cualquier persona enamora que se queda viuda joven bueno yo ahora tengo sesenta y cinco hace ya catorce años que mi marido murió escuchaba anoche porque aprendía o oyendo al a las personas a hablar ya vosotros con vuestra música bueno o felicito muchísimo y hoy después pue como casi tres años no soy porque hoy

Voz 3 00:44 no puedo dormir pero no porque esté desvelar sino porque me he despertado tarde

Voz 2 00:49 sí me empieza a escuchar otra vez bueno iba a hablar vamos cogiendo una llamada de una señora reivindicando a los pensionistas igual a la política pero Millar estos temas ya se encargan de de ello cuando ha llamado esta señora hablando de la amistad el Cheema cambiado sí bueno yo sí creo la amistad la amistad aunque ahora no tenga muchas sabe porque Sebastián que ha dicho que quiso único que lo rechaza porque cuando lo vi o se dan cuenta por algo los fechas han pero no hace falta ser esquizofrénico que se consuela porque tu vida cambia cuando por ejemplo como a mí me pasó me quedó viuda también tu tu economía tiene alguna enfermedad tienes alguna pena ya la gente te rechaza no quiere no te dicen que no estar contigo pero si te van dando un poco de lado o no se observó la perfección que yo he tenido el último bueno la mita creo porque mi abuela que que era una persona que murió que murió con noventa ido con noventa y tres año en Sevilla ella sí que era baja se quedó viuda yo había venido aquí al Sevilla porque bueno la historia me cortas cuando lo que no es corta pero es bonito lo de la amistad ella mi abuelo ella marino mercante el barco hacía parada en Bilbao aquí en Sevilla por circunstancias de la vida aquí se vino a vivir una hermana de mi abuela Íñigo ella vino a ver a su hermana Irene abuelo venía de escala pues mira Amber en Bilbao te veo en Sevilla me que refiere con esto que mi abuela en esa tuvo la mala suerte de que era Xirivella con veintinueve años se quedó en Sevilla ya porque ya lo tenía la había allí en el norte quedó aquí con dos hijos mi madre yo tío ella que por circunstancias de la vida hubiera heredado mucho pero la engañaron y se quedó sin nada en definitiva que antes no había pensiones de de viuda porque mi abuelo trabajaba en una casa buena pero no quedaba viudedad Isère se puso a trabajar que hemos a trabajar entonces aquí en Sevilla estaba los laboratorios de la casa Bayern ella se puso limpiadora bueno yo viví muy bien se puso limpia y le di un día por eso en esta casa alemana como todos sabemos pues el director de la casa alemana la un día va a buscarla por favor puede venir conmigo a mi casa y mi abuela llevó a un o una casa yo una chica joven rubia que pasa esto y el alemán es director este con lo fue dejó mi abuela sola con aquella chica que no hablaba español aquella chica era su esposa mi abuela como pudo una ayuda estas chica a ahí no había teléfono en fin ellas al salió p'alante y nació una niña una niña que que se pusieron Fernanda mi abuela ya se hizo como aquella alemán y joven para mi abuela era como una hija la cuidó la ayudó se hizo amiga de ella mi madre amiga de la niña que había nacido porque eran más o menos la misma era referir pese a Mika fue antes de la Guerra Civil española ellas aquí vivieron tuvieron se se decían hija mi madre múltiple decía la manita a mi a mi abuela pero con los años aquello de las evolución que quedó we can sí fueron Alemania

Voz 3 05:00 ahí bueno aquellos bombardeo de

Voz 2 05:04 crecen y tal mi abuela lo o lo volvían contra esa lista al día de hoy ya tengo yo con esa isla Fernanda que nació que mi abuela tragar mundo chica tiene ya ochenta esta chica está muy hombre tiene ya ochenta y pico de años hizo bueno sigue al día de hoy no no porque yo no puedo viaja ella está malita pero nos llamamos por teléfono

Voz 4 05:32 me están en Alemania

Voz 2 05:34 ella vive en Hamburgo ella ha estado viniendo mientras ha podido entrar ha salud aquella admita que la madre Vigo en el año noventa mayor ya a despedirse de su amiga no a Sevilla a decirle no voy a poder porque estoy de que ya no voy a poder viajar más y quiero despedirme de ti y de la Giralda vino vino a Sevilla se despidió de mi abuela la hija Si yo ha seguido viniendo en años ya pues ya hace veinte años que yo no la veo porque ya ella está mala yo tampoco podido viajar pero al día de hoy cuando pasa Umeh y no no sabemos nada de la una de la otra ola o me llama a ella o le llamo yo hay que tan sólo Andy porque en un alemán les decían Andy Amélie que pasa o Juande que pasa eso Mista así que yo he tenido problema de de necesidad económica yo tengo familia aquí pero aquí ha acudido a sido a ella en un en poco tiempo ha reacciona y me ha ayudado económicamente si te quiere venía a Alemania veinte yo te mando el dinero para para el el vuelo te viene Mista hoy día continúa vez del desde el año treinta hay yo que sellar porque si fue antes de la guerra civil iraní te hiciste ir yo venía y su madre amiga de mi abuela ella sido amiga de mi madre y yo creo en la amistad aunque ahora no tenga mucha amistad porque mi vida es distinta pero yo creo en ella y creo que que no es cuestión de tiempos escueto donde la persona que queramos no Se vivirla vivirla ahí lo que decía Marisa que llamo que la que inició lo de la amistad es una estrella que está ahí que tú sabes que que que estanca cuando no se ven porque hay niebla pero que están que brillan yo aunque sí es un lo diga inca Alemania la tengo las quiero yo lo que quería reivindica que no abandonemos esas amistades buena yo hoy he escuchado muchísimo llorado muchísimo escuchando y yo me casé con Dani Kome con una les ir yendo Meré tema tema bueno fue una cosa maravillosa ahí estuve más tiempo más tiempo estoy yo más tiempo viuda que casada yo tuve a mi hija con cuarenta y dos años lloraba mucho no sólo con la vida de del hombre de mi vida tuvo un mira distinta raza distinta generación distinta cultura yo muslo si era un aquí me él un danés pero pero que matrimonio más bonito eso aparte de matrimonio era amistad era mi amigo yo yo era como su otro mucha noche porque ya digo fue muy bonita mi mi mi inicio de cómo lo conocí creo que que que quiere que tenemos que potencia eso que hay está muy muy muy desorbitado nos meteríamos todo con apolíticos yo ya de la política yo no quiero ni me gusta enterarme de que enterarse fue yendo en un tema distinto

Voz 4 09:02 iba a decir yo que nos quedan apenas un par de minutos que no sé si le apetece comentar cómo conoció a su marido

Voz 2 09:09 hay pues mira fue muy gracioso lo con yo sé Villa lo conocí en la Costa del Sol yo estaba malita y me hablaron de un homeopatía que vivía en la Costa del Sol que era muy bueno me fui a verlo y lo conocí yo como paciente y el como médico

Voz 4 09:24 saltándose por la torera todas las leyes que hay

Voz 2 09:27 bueno bueno yo a los amarillos contaría porque fue precioso mira distinta religión yo soy quita el Les Luthiers era luterano pero un respeto un respeto mi madre me mi madre me dijo a mí cuando lo conocí cuando vaya a pone la casa tú ten cuidado de Rossi Macarena que ahora también en su casa yo este hombre total que le digo hundía a Benedicto pero lo decíamos Bale mira éste está relicarios a si tú todo lo estuvo instó Polo la Virgen él la parte femenina de dio así que tu pueblo y no lo Beatles nunca eso no te lo dice aquí ni un católico practicante de esto que hay que todo lo hubieran hecho eso no te lo dicen yo he tenido el material ha sido precioso me encanta Si algún día podéis poner alguna noche de esta la canción de lucha que sí maravilloso mundo con ella hice mi primer baile con él con ella si un pueblo arriba en un restaurante que me dio lo conocí yo yendo como como pasión que él como médico

Voz 4 10:41 Juana historia muchísimas gracias

Voz 2 10:44 Alegre Millor rociera yo ver de la Semana Santa con no me casé Nico nunca apellida nunca

Voz 4 10:49 pues nada sino cuando te harán no Juana lo tenemos que dejar aquí otro día nos llama y nos cuenta más detalles

Voz 2 10:58 ante a veros encontré he encontrado otra vez disipó disponer este maravilloso mundo