Joaquín Galve: "Las declaraciones de Catalá son un ataque directo a la independencia judicial"

Voz 0027 00:00 Joaquín Galve buenos días

Voz 1 00:02 los días presidente del Tribunal Superior de Justicia de nada

Voz 0027 00:05 para qué pensó usted cuando escuchó hablar al ministro Catalá sobre el juez González en estos términos

Voz 1 00:10 pues la verdad es que además lo escuché entonces lo primero que que me canso fue pues sorpresa sobre todo viniendo de quien venía primero porque lo conozco no es por una marea de estilo decir esto de de Justicia por otro lado pues porque es el ministro de Justicia ir va a hacer es pues suponen en opinión y Bellón de muchas personas de toda la idea de judicial

Voz 0027 00:37 usted conoce al juez Ricardo González entendió que sí

Voz 1 00:40 sí lo conozco desde hace que esa él es según parece de diecisiete años de lo digo yo en dos mil uno podría pensar con certeza el año dos mil uno Le puedo asegurar es una persona absolutamente normal una persona como cualquier otra cosa fue un buen juez además una persona pues ya digo que el problema que el ministro de atribuye sólo atribuye he visto de poner que además lo reitera pero ese acto seguido se entonces yo dijo que no lo conoces el juez por lo cual en todo el mundo conoce el problema pero qué pero no lo dice cuál es el problema

Voz 0027 01:24 elige encantado porque todo el mundo lo sabe Navarra usted no le consta que el juez González tengan problema laboral lo personal que le incapacita para ejercer su tarea jurisdiccional

Voz 1 01:34 en absoluto vamos de los cual fue no sé quién lo puede conocer lo que pasa es eso está claro que si no lo conoce lo conoce por olvidadas de una persona que le ha contado le puedo asegurar que en esta este muchas informaciones muchas de ellas son falsas en cualquier caso inconcretas ikastolas lo serio son intencionadas usted cree también

Voz 0027 01:58 entiendo

Voz 1 02:00 no yo creo que ha dicho a lo que no desearía haber dicho que estoy absolutamente convencido de lo que ya está de lo que ya está arrepentido no queda metido yo creo que he dicho lo que le ha contado a bien que no lo ha contado la verdad

Voz 0027 02:14 arrepentido no parecía cuando ayer por la tarde le llamó el diario El País y dijo que no que no se retracta y que lo que tiene que hacer es poner negro sobre blanco el mal funcionamiento de la Justicia

Voz 1 02:25 bueno sí una labor suya pero no siempre igual no entiendo no supone una injerencia en una resolución judicial que está

Voz 0027 02:37 por lo tanto ahora mismo para entendernos los navarros no tienen que temer que hay un juez del que el ministro de Justicia dice que tiene un problema que insinúa que el incapacita para formar parte de un tribunal que mañana pueda redactar una sentencia sobre su persona

Voz 1 02:52 puede estar absolutamente tranquilos con nada estado lo han estado en los últimos diecisiete años en el que ha surgido este problema pues a raíz de la de esta sentencia a raíz de nuestros desde hace ya más de diecisiete años garantías de sentencias que ha puesto en las que ha intervenido procedimientos porque es un órgano colegiado este jueves Ricardo González

Voz 0027 03:11 usted usted dice tenemos usted dicen que no saben nada personalmente ayer entiendo que habló con mucha gente después de escuchar a Catalá decir eso nadie sabe a qué se está refiriendo Catalá

Voz 1 03:22 nadie sabe a qué se está refiriendo sobretodo hicieron lo que se va a repetir y por qué lo dice cuando acto seguido dice que no lo conozco

Voz 0027 03:33 por qué cree usted que lo dice porque le he escuchado decir unas informaciones malintencionadas están surgiendo en los últimos días informaciones malintencionadas por parte de quién y para qué

Voz 1 03:45 por parte de quién eso es lo que a mí a muchos no está ya no nos darías la de mejor de de quién las está proporcionando estarán las informaciones la finalidad pues me imagino que es lo que está sucediendo en algunos casos últimamente piense simplemente un ataque contra la independencia judicial simplemente es desacreditar el sistema judicial que es lo que se produce con este tipo de de ataques últimamente hemos y casos varios de los responsables políticos pues ha dicho dudé donde te hace unos días criticaban directamente la sentencia listado ir unos días más tarde ayer están criticando al ministro porque es reducir día la independencia judicial

Voz 0027 04:28 pero lo que han dicho los políticos tres días antes debe dimitir

Voz 1 04:33 eso ya depende de del eh la división esos a todo el personal por supuesto que adquirió lo tendría yo ninguna posibilidad siquiera ninguna vinieron los vetos

Voz 0027 04:47 todas las asociaciones de jueces y fiscales han emitido un comunicado pidiendo la dimisión usted no tiene opinión respecto

Voz 1 04:54 sí sí yo ha suscrito también el el escrito que hizo los jueves desde Nava de Navarra

Voz 0027 05:01 si no puedes Navarra

Voz 1 05:03 entre los que me encuentro sino también como miembro de una de las aceras en suscrito el el el comunicado con lo cual yo en ese sentido por supuesto que lo suscribo lo y lo reitero pero claro es decir es una decisión que la división no pero eso revisión esas constantes se la división de estos estados a pues personal

Voz 0027 05:25 pero cree que en cualquier caso queda inhabilitado como ministro se dicen debe ser destituido

Voz 1 05:33 bueno nosotros lo hemos pedido el que lleva ese error agradecer ya no ya no depende tanto de cada uno de nosotros lo que yo sí que creo que el ministro debería de explicar cuál es el problema es

Voz 0027 05:46 desde Navarra se pidió al Consejo General del Poder Judicial el año pasado Yeste que inspeccionará cómo estaba funcionando la Sección Segunda que es en la que se integra el magistrado González

Voz 1 05:56 si me pregunta si el año pasado Yeste

Voz 0027 05:58 si en diciembre de dos mil diecisiete y en marzo de dos mil dieciocho en uno de los dos casos en diciembre de dos mil diecisiete para finales de dos mil diecisiete sí

Voz 1 06:09 no no lo vamos a ver el así lo que se refiere pero no fue no fuera una sospecha lo que sí te pidió concretamente por mi parte dentro de sistemas de programación ordinaria de nosotros el poder judicial es que se inspeccionaron dos órganos para el año dos mil dieciocho para el año Nos encontramos en este momento eh y uno de ellos en eran la Sección Segunda de la Audiencia Provincia efectivamente para que da una idea el año pasado es una pastilla ordinario el año pasado dieciséis yo lo hice que por ejemplo les avión se llevó a cabo en julio

Voz 0027 06:49 pero fue algo fue algo haré a Tokio no no era porque algo no funcionaba

Voz 1 06:55 esto no es nuestra poco aleatorio sino simplemente es o bien porque el por el tiempo que transcurrió desde la última inspección que pasó va dando una vuelta no no tiempo se inspeccionar o bien porque se ha detectado algún problema o porque tengan una carga de trabajo pues que quiera estudiar si procede por ejemplo un refuerzo

Voz 0027 07:14 dice había detectado algún problema

Voz 1 07:16 bueno se había detectado en su momento es que tenían una carga de trabajo importante importante entonces quizás denso generase la necesidad de poner refuerzo fundamentalmente porque tienen de asuntos de importancia como podría ser es que por ejemplo y otros asuntos también importantes como pueden ser los casos de Osasuna pasan pueblo estoy en estos en los que esta misma sección hizo un procedimiento que puede durar el juicio pues mínimo un mes y medio

Voz 0027 07:48 pero era por cuestiones de de de plazas de carga de trabajo nunca por cuestiones de fondo a la justicia Navarra nunca planteó al Poder Judicial anomalías en las resoluciones de Ricardo González

Voz 1 08:00 yo aconsejo nunca ha planteado ninguna resolución en lo que se refiere a mi mandato yo llevo tres años tres años y medio de presidente y ahora Gobierno que son los cuatro anteriores como residentes en un kilo tampoco lo he planteado por la Sala de Gobierno es decir desde dos mil diez desde luego no salir planteado

Voz 0027 08:19 por dejarlo todo claro desempeño laboral lo los ritmos de Ricardo González el magistrado retrasaron la sentencia de la manada

Voz 1 08:27 yo creo que no yo creo que no porque además eso consta en la sentencia expresamente la petición suya además el momento en el que él recibió los autos desde primeros de una les ha votado la sentencia los magistrados tienen un parecer yo otro tiene un voto discrepante es lógicamente hace primero la sentencia lo una maleta y eso se decía de según consta en las actuaciones la recibió pues aproximadamente como mucho un mes antes de la fecha de la publicación el pasado Blanco el pasado jueves con lo cual el mes con la extensión que tiene el voto particular pues yo es lo que no se puede hablar de que haya retrasado la la publicación de la sentencia en un asunto más complejo de lo de lo que padece bueno a las pruebas me remito la cantidad de opiniones dispares están cubriendo la verdad

Voz 0027 09:24 usted cree que ante un caso en el que en los hechos probados se relata cómo hay un momento en el que la joven se muestra especialmente atemorizada y sometida agazapada acorralada contra la pared por todos los acusados sometida a la voluntad de los procesados quienes la utilizan como un mero objeto para satisfacer sus instintos sexuales que se lea eso acto seguido en él voto particular de uno de los tres magistrados leamos lo que me sugieren sus gestos expresiones es sonidos ese excitación sexual y lo enmarca en un ambiente de jolgorio y regocijo encuentra usted algún argumento que pueda explicar semejante contradicción entre tres magistrados que han visto las mismas pruebas esos mismos vivir

Voz 1 09:58 allí ya no pero como presidente del Tribunal Superior de la Sala de lo Penal de el Tribunal Superior de conocer la operación porque cuando podía pronunciamiento impasse sobre el contenido de la de la sentencia eso en su momento pues nosotros hemos pero que la sentencia que ahí tenemos

Voz 0027 10:18 sí cree que el pronunciamiento de TSJ del que forma parte usted debe ser urgente dado que se trata de una causa con cinco presos

Voz 1 10:26 sí efectivamente lo consideró urgente como como todas las causas con con presos sería partidario de dejar en

Voz 0027 10:34 puertas provisional a los presos mientras se tramita su recurso

Voz 1 10:38 esos valores una una cuestión de fondo la situación personal de los imputados son las que tampoco me puedo ella me podría pronunciar en cualquier caso los penosos lleguen a disposición de la Sección Segunda de lo mal que es la que durante el tiempo que las causas se mantenga y hasta que llegue a la Sala de lo Penal serán por lo menos hasta un momento vamos delante de decir todavía ellos

Voz 0027 10:58 ha hablado de la multitud de opiniones y de valoraciones que han surgido a raíz de la sentencia de merece alguna reflexión el hecho de que la justicia impartida no sea percibida como justa por los cientos de miles de personas que han salido a las calles

Voz 1 11:11 pues sí siempre me preocupa de verdad que existen culpa he yo creo que hay en este punto bien lo he dicho en este caso la Comisión muchos en el Poder Judicial el comunicado que que sacó ayer en el que vamos la irresponsabilidad hasta los responsables de instituciones sobre todo para el respeto a las decisiones judiciales yo creo que es fundamental para que el poder político las instituciones son los que tienen que hacer que los ciudadanos pero iban o por lo menos que recubren sigue puede mantener la confianza en la justicia

Voz 0027 11:50 pero respetarlas implica no poder criticar las

Voz 1 11:53 no por supuesto que se puede criticar pero bueno eso también en los muchos comunicados lo he dicho Consejo General de Poder Judicial entera críticas de una resolución judicial no para en ningún caso lo hace ir amenaza de la coacción y mucho menos acusó de la violencia yo estuve presente en los pasados días siete de abril de una idea según lo que una turba el fervor decida intentó entrar el cordón policial en la ciencia la finalidad

Voz 0027 12:22 cada uno que saque conclusiones usted cree que esos episodios que está relatando son representativos de los y las muestras de rechazo en las calles que están vivido a esta a esta sentencia

Voz 1 12:37 sí sí por uno siendo pero por otro lado yo creo también eh se estaba aprovechando por determinados sectores y para ir pues en contra del sistema en este caso sistema judicial pero que forma parte del sistema generadas

Voz 0027 12:54 pero usted cree que la entonces privadas las calles están instigados por movimientos antisistema

Voz 1 13:02 no algunos están convencidas si está eh

Voz 0027 13:07 no no tengo la menor duda están usted no cree que puede existir un rechazo social legítimo ante una sentencia que dando por probada que que hubo una una violación de la voluntad del cuerpo de la joven condena solo por abusos sexuales a los procesados usted no cree que el rezo puede ser masivo

Voz 1 13:25 sí pues bueno en lo que le oí hecho lo lo lo he visto lo que has vivido personalmente la manifestación de Pamplona el pasado sábado fue impresionante el personas bueno que se manifestaron pacíficamente y bueno pues eso eso es un hecho pensadas la libre de la libre opinión ningún ningún problema ese derecho sí que lo tiene derechos que no tienen el ciudadano a intentar por la fuerza en para el público

Voz 0027 13:56 presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra por cierto señor usted ustedes presidente de la justicia en una comunidad en la Comunidad foral normalmente golpeada por el terrorismo etarra todo apunta a que la banda va a anunciar en los próximos días su disolución cómo lo están viviendo

Voz 1 14:10 bueno pues con el esas vamos propio de de quién ha hecho un comunicado que por el motivo que se ha algo ACB arte este no es que no les interesa pues simplemente de más diga no obstante los pero tengo la menor duda es que ETA está está desaparecida

Voz 0027 14:33 usted cree que el comunicado de de ETA no es sincero

Voz 1 14:37 no no lo creo porque pide perdón a las víctimas y a otras no sólo no las perdón sino más justifica incluso esas nuestro

Voz 0027 14:48 Joaquín Galve presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra gracias por estar en la SER buenos días