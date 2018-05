Los sindicatos amenazan con “movilizaciones” si no se suben los salarios

Voz 0360 00:00 Pepe Álvarez secretario general de UGT muy buenos días buenos días fue secretario general de Comisiones Obreras buenos días buenos días alguno lease feliz primero de mayo ahora mismo en España el conjunto de las empresas

Voz 0027 00:14 gana treinta y seis mil millones de euros más que antes de la crisis la media de los trabajadores en España tienen mayor o menor capacidad adquisitiva que antes de la crisis que hace diez años

Voz 1 00:24 los salarios reales han caído en España durante la crisis de una forma importante los salarios más bajos el veinte por ciento de los salarios más bajos han caído de forma todavía más acusada a lo largo de la

Voz 0027 00:36 el salario real medio un siete siete

Voz 1 00:39 con cuatro por ciento Así Si comparamos el año dos mil ocho con el dos mil quince el diez por ciento los además bajos en torno al veintidós qué quiere decir esto pues que la recuperación de la macroeconomía que la producción de bienes y servicios que en España está ya por encima de la que había en el año dos mil ocho sea distribuido de una forma muy injusta sean apropiado de una forma muy importante las empresas a través de los beneficios empresariales del reparto de dividendos entre los accionistas no se ser repartido de forma suficiente ni en salarios ni en inversión productiva para el largo plazo

Voz 0027 01:12 si ante esta radiografía este primer gran titular cómo es posible que no haya una movilización una protesta social laboral sindical mayor ante semejante desproporción ante una salida de la crisis están objetivamente desigual

Voz 2 01:26 bueno yo creo que hay a alguna

Voz 1145 01:29 la razón es que lo explican esta pérdida de poder adquisitivo de los salarios dado fundamentalmente en aquellos sectores donde hay más precariedad laboral donde no hay organización sindical donde los trabajadores eh

Voz 2 01:43 hubo una relación individual por un tiempo muy limitado

Voz 1145 01:48 con con el empresario si fuéramos capaces de ver qué es lo que ha ocurrido en las empresas donde o en los centros de trabajo donde hay organizaciones eh Nick es veríamos que con toda seguridad la realidad no es la no es la misma no lo que me ha sido menor allí donde están los sindicatos vamos eso sin sin ningún la sin

Voz 3 02:09 sin lugar a dudas eso

Voz 1145 02:11 nosotros lo hemos analizado o lo analizamos el año pasado lo hemos analizado este año y por eso a nadie tiene que sorprender que las organizaciones sindicales CCOO UGT esta negociación con la con la CEOE hayamos planteado que ningún convenio tengo salario por debajo los mediado pero

Voz 0027 02:28 precarización porque tiene saber ha sido pero descubre la precarización ha sido menor donde están los sindicatos porque los sindicatos han hecho para que sea menor o porque los sindicatos están en aquellos sectores en los que la tendencia a la precarización es menor los empleos son más estables son mejores

Voz 1145 02:44 bueno los sindicatos están donde hay libertad para poder estar los sindicatos es que es muy sencillo es decir nosotros no elegimos donde estamos somos lo son los trabajadores donde tienen capacidad posibilidad hay libertad va a estar donde donde están a mi me parece que es el momento de romper tópicos no es que nosotros queramos estar en las empresas más grandes no es que nosotros queramos estar una semana

Voz 2 03:07 esas medianas querer

Voz 1145 03:09 hemos esta estamos también a muchas pequeñas donde hay estabilidad laboral es un problema si el trabajador la trabajadora tienen libertad para afiliarse a un sindicato no tienen libertad para afiliarse a un sindicato cuando se celebran las huelgas caí este debate permanente de la libertad para hacer huelga un trabajador una trabajadora que tiene un contrato temporal que está en una pequeña empresa que el empresario lo está mirando tiene libertad efectivamente porque la ley lo dice pero en realidad tiene limitada su libertad eso ocurre exactamente igual en relación con la presencia de

Voz 0027 03:45 las horas sindicales qué porcentaje de los trabajadores españoles trabajo ahora mismo en un entorno

Voz 1145 03:49 lo laboral en el que su propio entorno laboral o Suu situación laboral contractual Le Pen

Voz 0027 03:56 admite ejercer su libertad sindical sin ningún problema

Voz 1145 03:59 qué habría que situarlo eso en en términos de de sectores porque el tamaño no sólo no sólo es el tamaño de la empresa el que define esa capacidad de reivindicación los trabajadores que están sujetos a convenios sector

Voz 2 04:14 cuáles donde hay empresas con presencia sindical Icon arrastre Etienne

Voz 1145 04:21 Nos y degradación de las relaciones laborales

Voz 2 04:23 tienen me mejores de trabajo que aquellos donde no existe esa situación por sectores seguramente que el sector donde hay peores condiciones a ese sector servicios con y sin ningún lugar a dudas ahora

Voz 0027 04:36 lo mismo en España señor sordo a a criterio de Comisiones qué porcentaje de la población española está cobrando un salario digno o qué porcentaje del número dos del total de trabajadores está cobrando salarios indigno

Voz 1 04:53 pues cada vez mayor hay datos que sitúan porcentaje ahora mismo no recuerdo con números pero por debajo de la pobreza laboral un número creciente de trabajadores y sobre todo trabajadoras sobre todo porque están con contratación a tiempo parcial no pero lo que ha ocurrido en España a raíz un poco de este de esta de este debate que que había de esta pregunta esta respuesta quedaba Pepe es que ha habido cambios en la legislación legal en la reforma laboral que lo que ha permitido es al empresariado de este país modificar las condiciones de trabajo casi de forma unilateral de manera que aunque las organizaciones sindicales CCOO y UGT las organizaciones mayoritarias en general hemos sido capaces de mantener un nivel de convenios colectivos que no ha caído en barrena incluso el la capacidad adquisitiva de los salarios pactado en convenio con la colectivo apenas ha perdido poder adquisitivo si uno hace el histórico entre cómo se han ido resolviendo los convenios colectivos y cómo ha evolucionado el IPC no hay una gran pérdida de poder adquisitivo nos encontramos con que los salarios reales el muchísimas empresas se han modificado a la baja han bajado de una forma muy importante por qué porque sea precarizadas una parte importante de la contratación porque muchos de los trabajadores que se han incorporado al mundo del trabajo o que han sido despedidos y luego contratados a lo largo de la crisis lo han hecho con sueldos mucho más bajos porque se ha posibilitado a las empresarias ya los empresarios tirar a la baja los salarios sean hábil se han abierto nuevas formas para que las empresas a veces contratada subcontratadas de empresas principales puedan tener casi salarios de miseria y esto no es así por una de sindicalizar de nada hemos teniendo una mayoría muy importante Comisiones Obreras UGT tenemos más de ciento sesenta mil delegados y delegadas de persona elegidos democráticamente en las empresas el problema es que ha habido una apuesta política que se ha expresado a través de la reforma laboral para devaluar Sáder salarial del país y esto es lo que ha ocurrido en la crisis en España va a haber pacto salario

Voz 0027 06:55 él en dos mil dieciocho ojalá bueno no lo veo demasiado convencidos oro

Voz 1 07:01 no a ver yo creo que lo puede haber es decir vamos a un escenario en el que los sindicatos queremos un pacto salarial pero no nos vale cualquier pacto salarial quiere ser un tiene que ser un pacto salarial qué claramente determine recuperación de los salarios para los próximos dos o tres años el mensaje tiene que ser inequívoco los convenios colectivos tienen que recuperar poder adquisitivo en los salarios particularmente en los salarios más bajos queremos el acuerdo sí no nos vale cualquier acuerdo también es verdad o no hay acuerdo hay conflicto es lo mismo que dice la patronal es me quieren

Voz 0027 07:33 yo ellas dicen que ahora mismo los últimos datos de conveniente indican que los salarios que se están pactando una subida del uno cincuenta y tres por ciento y que eso les da la razón a ellos parar Gozón ahí

Voz 1145 07:42 porque entre otras cosas el el porcentaje de aquellos sitúan de el aumento de salarios es cogiendo el año dos mil diecisiete entero los primeros años del diecisiete fueron más bajos en los aumentos salariales que en los últimos meses del año diecisiete pero en todo caso a mi me gustaría que cuando un dirigente empresarial diga cómo en esta casa dijo el presidente de la CEOE que ochocientos cincuenta euros lío indigno

Voz 2 08:12 eso no se podía vivir que no se podía vivir con

Voz 1145 08:15 él pues eso se corresponda con la actitud que luego hay que tener en la mesa de negociación de

Voz 2 08:21 del del acuerdo usted cree que si yo no volver a estar aquí lo volvería a decir

Voz 1145 08:26 pues no lo sé si lo volvería a decir no pero en todo caso a mi me parece que esa afirmación en filmación que se queda corta porque efectivamente los otros cincuenta no se vive con mil euros tampoco se oye por eso nosotros hemos hecho hincapié las organizaciones sindicales de que este acuerdo tiene que tener una estirada de los salarios más bajos sobre todo para coger a los jóvenes a las mujeres que lleve a que ningún convenio colectivo esté por debajo de los mil euros de acuerdo o no en todo caso lo que sí que no depende sólo nosotros pero lo que sí que puede tener la absoluta seguridad los trabajadores y las trabajadoras de este país es que va a depender en buena parte de la capacidad que tengamos de Murcia que nosotros no vamos a cerrar este capítulo como cerrar el año pasado decía mente dejándolo correr si no hay acuerdo ahora movilización habrá huelga

Voz 0027 09:25 general

Voz 1145 09:26 habrá movilizaciones y la huelga general tendrá una relación directa con la capacidad que tengamos de movilización con la posibilidad de poder realizarla no seremos nosotros un freno para que los trabajadores hasta alojadas de este país podamos al llegar al máximo en el reparto de la riqueza de este país que es el problema fundamental reparto de la riqueza que tiene una pata los salarios que tiene otra pata también en el propio Estado del bienestar

Voz 0027 09:55 a eso vamos en dos minutos son las nueve y dieciséis de la mañana las ocho y dieciséis en Canarias

Voz 0027 13:32 pues hablemos de en qué momento empezamos a cobrar todos los trabajadores este país ochocientos cincuenta euros

Voz 1 13:39 bueno hay que recordar que hemos conseguido un acuerdo que hace que para el uno enero del año dos mil veinte el Salario Mínimo Interprofesional en España vaya a ser de ochocientos cincuenta euros que va a tener un efecto benéfico estos son los salarios más bajos de este país pero no sirve con eso ahora hay que trasladar esa lógica de subir los salarios más bajos a los convenios colectivos si hemos llegado a un acuerdo para que el SMI sea de ochocientos cincuenta euros en catorce pagas es incomprensible que no se pueda llegar a un acuerdo según el cual el salario mínimo de convenio en España se sitúa en el entorno de los mil euros suba suban el conjunto de los salarios de forma parte

Voz 0027 14:15 por los más bajos de qué porcentaje estamos hablando de un incremento para este año del bueno

Voz 1 14:19 nosotros hablábamos de teniendo en cuenta la evolución de la productividad situamos incremento que tenía que estar en torno al tres coma uno por ciento con distintas componentes creemos que esto no es una propuesta que evidentemente se puede negociar pero que queremos que tenga un foco especial no sales más bajos que son los que han sufrido la la devaluación salarial y luego hay otra lucha la vinculada al tema el salario que es la lucha contra la precariedad laboral yo creo que son dos partes indisociables la temporalidad que utilizan las empresas de forma sistemática a España es el país que más contratación temporal utiliza de Europa acciones de externalización de subcontratación que se permite hacer a las empresas en España que están deteriorando y precaria cuando muchísimo una cantidad enorme de empleo son dos elementos que hay que regular de forma distinta que eso tiene un sesgo enorme de género las mujeres están muy afectadas por esa utilización expuso día de la de la subcontratación de la externalización de muchas actividades tienen un sesgo de jóvenes los jóvenes y las jóvenes son los que más sufren la temporalidad Inma rotan esos colectivos se sitúa a gran parte de la pérdida salarial de estos años por tanto es un todo que vamos a plantear en una mesa hay dices que dice Rosell por Rosell se resiste a X de planteamientos ISIS sigue resistiendo Rosell CEOE no quiero personalizar vamos a ir como digo a un escenario de movilización creció

Voz 2 15:40 te vamos a hablar ahora de los jóvenes de las mujeres pero antes sobre las pensiones hemos tenido noticia en los últimos días el Gobierno y el PNV han acordado subir a los pensionistas uno con seis por ciento este año para el próximo año el IPC previsto aquel lo atribuyen

Voz 1145 15:56 bueno yo creo que fundamentalmente al movimiento que ha recorrido las calles de nuestro país con una especial intensidad en el en el País Vasco donde se ha hecho además de manera

Voz 2 16:09 ejemplarmente unitaria en Bilbao concretamente pero yo creo que

Voz 1145 16:17 sin ese movimiento no hubiera sido posible que el Gobierno que ha estado negando desde el mes de septiembre que se pudiera hacer diciendo que no había dinero que lo haya hecho incluso en dos tramos un primer tramo ridículo un segundo tramo que yo creo que sobre todo lo que abres la perspectiva de un tiempo de negociación porque nosotros a un acuerdo político siempre los parece que no concreta lo suficiente que no entra a fondo lo suficiente como para poder abordar los problemas del sistema de pensiones en nuestro país hay que derogar definitivamente la reforma en el dos mil trece por tanto hay que recuperar la revalorización automática el factor de eso

Voz 2 17:07 Sostenibilidad tiene que desaparecer diré que es viable eliminar

Voz 0027 17:13 el factor de sostenibilidad bolo

Voz 1145 17:15 esto que es viable como no va a ser viable a quién se le ocurre pensar que en este país en las personas jubilen hasta o hasta hoy hoy todavía a partir del año diecinueve días todo min cincuenta vamos a perder un treinta por ciento de nuestro poder desde el punto de vista de de la de la pensión si ahora unos jubilados con el ochenta y uno por ciento más o menos de nuestro salario Nos vamos a pasar a a ir a jubilar con el cincuenta y uno por ciento no tiene ni pies de cabeza por tanto esa exactamente viable pero es también se están viable es tan viable deje segundo que en España gasta muy poco

Voz 2 17:51 sesiones

Voz 1145 17:52 tampoco que no llega al diez por ciento del producto interior bruto en relación a las pensiones contributivas mientras Alemania está cerca del trece en Francia Italia están entorno al quince al quince por ciento lo que hay que hacer en todo caso es tomar las medidas necesarias que son de ingresos que es de quitarle costo social que no corresponde con las personas que contribuyen eh que pagan la la cuota a la Seguridad Social que pasar a los presupuestos del Estado y eso hará un sistema viable y que efectivamente se puedan revalorizar las pensiones y que no haya que ir a un recorte de pensiones que obliga a que volvamos en nuestro país a tener una situación de de pobreza muy importante lo que debemos esto

Voz 0027 18:35 dispuestos los trabajadores en activo a pagar más impuestos para garantizar unas pensiones dignas que saque en los gastos de un lado se vinculen a los presupuestos ese esa es la vía nuestros cálculos

Voz 1 18:48 en el año que más porcentaje de PIB se tenga que gastar en pensiones que será un año dos mil cuarenta tendríamos que pagar entorno a un quince por ciento del PIB de lo que produce España en cada uno de esos años porque va a haber más pensionistas que van a cobrar pensiones durante más tiempo y seguramente de una mayor cuantía esto estaba ya perfectamente calculado a siempre hay márgenes no pero en torno a ese quince por ciento por tanto lo que hay que hacer es planificar cómo se mejorando los ingresos del sistema en el corto en el medio en el largo plazo lo que hace la reforma del año dos mil trece del Partido Popular que en mi opinión se hace como contraprestación al rescate financiero de España es decir en vez de ir a ese quince por ciento Nos vamos a quedar

Voz 0027 19:32 en un once un doce por ciento

Voz 1 19:34 es tanto lo que hay que hacer reducir las futuras pensiones para eso aparece la actual regulación del factor de sostenibilidad y la revalorización de pensiones que se desliga del IPC lleva a este cero veinticinco y esto va a producir si no se modifica un empobrecimiento futuro muy importante de las personas pensionistas en España el acuerdo con el PNV lo que hace es meter durante dos cuatro años en el congelador la reforma de pensiones del año dos mil trece pero sólo está en el congelador lo que hay que hacer es modificarla o derogar la y en segundo lugar mejorar la estructura de ingresos del sistema pero la decisión de si hay pensiones públicas suficientes en el futuro es política no hay ninguna maldición ni económica ni demográfica es decidir si este país se cree gastar quince de cada cien euros que produce en pagar pensiones públicas y la respuesta de los sindicatos es si se las tiene que gastar mucho

Voz 0027 20:27 es de los que nos están escuchando pensaran si la receta esta novia y además están viable porque no aplica es que hay una voluntad deliberada por parte del Gobierno del Partido Popular de empobrecer a una parte sustancial de la población a la que gobierna

Voz 1 20:40 que no está novias que son cuarenta mil millones más en las próximas décadas es que hay una apuesta por dedicar hay ese dinero o dedicarlo a otras cosas si como bien decía Pepe el nivel de protección de las pensiones pasa de ser de media la relación entre la primera pensión y el último salario pasa del ochenta por ciento al entorno al cincuenta por ciento ahí se abre un nicho digamos de negocio enorme en la capitalización privada de pensiones

Voz 1145 21:04 que todo responde a un interés

Voz 0027 21:06 la derecha española por favorecer el negocio de los fondos privados de pensiones

Voz 1145 21:10 bueno es que tampoco estamos ante un tema menor desde el punto de vista del reparto de la riqueza en en nuestro en nuestro país y y yo no creo que sea una cuestión de de maldad creo que es una cuestión de carácter ideológico que es lo que lleva al al partido lo popular creo que es lo que ha llevado tradicionalmente a la derecha en nuestro país a pensar siempre en que la Seguridad Social el coste de las pensiones es un gasto sino que es una necesidad para poder que el para que la gente nuestro país pueda tener una vejez digna pero le diré una cosa más nosotros no nos vamos a quedar sólo en aumentos porcentuales en este país las viudas que es un colectivo que está muy afectado no pueden continuar esta situación

Voz 2 22:03 la pensión de miseria en la en la

Voz 1145 22:07 están por tanto las pensiones más bajas el porcentaje como ocurría con los salarios porque el porcentaje sobre seiscientos cincuenta euros sobre él David mínimo interprofesional es un porcentaje realmente ridículo con el con el IPC que tenemos con la influencia que además tienen determinados productos en en la cesta de la compra que hacen que una jubilación de de una pensión instó en prisión esta no siempre sur su coste de la vida tengo una relación con el propio aumento de las pensiones por eso también nosotros queremos que quiera un proceso de subida paulatino que permita que las personas en nuestro país puedan vivir con con con dignidad yo creo sinceramente que eso es posible como lo es en Alemania

Voz 0027 22:53 ya

Voz 1145 22:54 como lo es en Francia o como lo es en Italia no estamos hablando de países que no estén en esa línea los los planes de pensiones privados corresponden a a cada persona no no no son de interés general corresponden a cada persona Kim puede pensar que lo hace invirtiendo comprando un piso o haciendo es un plan de pensiones privado una pregunta muy concreta

Voz 0027 23:12 en respuesta creo yo es muy concreta

Voz 2 23:14 sí y debemos pagar más

Voz 0027 23:17 puestos para garantizar un mejor estado del bienestar

Voz 1 23:22 mi opinión la nómina media en España no tiene que pagar más impuestos pero en mi opinión la nuestra opinión la presión fiscal en España que está seis puntos por debajo de la media de la Unión Europea tiene que incrementarse hay margen para que una persona que cobre

Voz 0027 23:38 treinta y cinco cuarenta mil euros al año pague más impuestos pero por qué tenemos que ir siempre a Bush

Voz 1145 23:44 a los colectivos eh

Voz 2 23:46 sí hay más número de personas que es el que no suele haber sobre la cuestión es la cuestión es muy sencilla

Voz 1145 23:56 hay que ver cuál es la parte de los impuestos de nuestro país que se recaudan como consecuencia de los impuestos sobre sobre el trabajo e incluso por tramos de cantidades hacer una comparación con con Europa ver qué es lo que ocurre con en el entorno europeo para darnos una respuesta fundamentalmente en este país quiénes no pagan son las empresas del Ibex treinta y cinco que muchos casos lo hacen además con fórmulas legales hechas a propósito para que no coticen en nuestro país es es el foco más importante que hay defraude en nuestro país y a partir de forma

Voz 0027 24:38 este trajes fiscales a las empresas no

Voz 1145 24:40 yo no estoy diciendo tanto lo que estoy diciendo es sencillamente que el Gobierno los asesores fiscales que tienen hacen que las empresas del Ibex treinta y cinco todas estén cotizando en nuestro país con un dígito cuando realidad técnico cotizar con el el el el treinta por ciento cuando están cotizando con un dígito quiere decir que efectivamente tienen asesores que les permite llegar a esa situación hay paraísos fiscales dentro de la propia Unión Europea que permite que incluso legalmente por una empresa eh minada venda en nuestro país cotice en Irlanda o en otro país de la Unión Europea hay un margen importantísimo para aumentarla la recaudación ochenta mil millones de pesetas de ochenta mil millones de euros se calcula que el fraude fiscal que hay en nuestro país si tuviéramos el mismo porcentaje de fraude fiscal que en Alemania estaríamos por debajo los cuarenta mil ya podríamos financiar el sistema de pensiones y que nuestro expresionistas podrían tener una pensión digna no es que sea sencillo pero es posible lo que hay que hacer es trabajar para que las personas que tienen tienen menos puedan vivir con dignidad

Voz 0027 25:53 no hablemos de volvamos a la relación empleador empleado y díganme un empresario en España que sea ejemplar respecto a su plantilla

Voz 1 26:04 bueno yo es que no sé es decir hay empresas donde las relaciones laborales están normalizadas donde hay una negociación colectiva más o menos normalizada donde puede haber planes de igualdad puede haber medidas en materia de salud laboral es decir celebré un ejemplo

Voz 0027 26:21 la empresa en la que se estén haciendo todas esas frases como no me viene

Voz 1 26:24 ninguna a la cabeza pero evidentemente hay situaciones muy muy diversas pero fíjate yo creo que uno de los problemas que tiene las relaciones entre sindicatos y patronales en España es que en las posiciones de las organizaciones empresariales en este país están demasiado condicionadas por un perfil de empresariado que seguramente a sus empresas no dependen tanto de la innovación tecnológica de la cualificación permanente de sus trabajadores y trabajadoras de la estabilidad de sus plantillas de cómo se abren paso en mercados de exportación sino que dependen mucho más de la relación de sus empresas con el poder político con las condiciones en las que se este realizan servicios desde los sectores públicos y que por tanto tienen incentivos muy muy distintos no este perfil de empresariado yo creo que en España ha tiene bastante más poder del que debía

Voz 1145 27:20 y no

Voz 1 27:21 que si de verdad las estrategias de las organizaciones empresariales estuvieran determinadas a fortalecer otro tipo de empresas mucho más sanas con unas relaciones laborales mucho más democráticas estoy seguro que estaríamos en mejor disposición de llegar a acuerdos no sólo en materias salariales sino en en otros usted cree que hay parte de la patronal que lo ve como usted que se siente lastrada por ese sector ya vemos lo duro de los empresarios a mí off the record Meana hay empresarios y empresarias de de este país que abiertamente me han dicho que no comparten para nada la orientación de muchas de las medidas de la última reforma laboral y me pongo un ejemplo para no irme a la abstracción no en la última reforma laboral se planteó la posibilidad de que un convenio de empresa firmado entre una empresa y una representación de los trabajadores pudiera bajar los salarios del convenio sectorial aunque no hubiera ninguna causa económica para ellos es decir una empresa que puede ir como un tiro y sin embargo llega a un acuerdo para que los salarios bajen un veinte por ciento respecto al convenio sectorial esto hoy en día con la legislación española en la mano es perfectamente posible y de hecho es imposible competir cuando estás compitiendo en una competencia desleal con empresarios y empresarias que a veces son casi más piratas que empresario los que viven de deteriorar las condiciones de trabajo y es también me lo han trasladado no uno ni dos ni tres sino bastante parte del empresariado de este país el Marbella decirlo en la junta directiva de la CEOE ese es lo que me gustaría a mí saber por eso digo que yo creo que está muy desequilibrada la relación de lo encierra en las patronales españolas hacia un perfil de empresario de empresaria que no me parece a mí que debiera marcar la línea estratégica de la empresa española del futuro

Voz 0027 29:09 no se han podido leer sirven pero a mí me para

Voz 2 29:13 sé que la cuestión no es decir cien nombres

Voz 1145 29:18 la cuestión es preguntado la la la cuestión la cuestión es situar que en buena parte en las empresas depende de la correlación de fuerzas

Voz 2 29:27 en aquellas empresas donde hay y organizaciones sindicales

Voz 1145 29:32 donde los trabajadores están afiliados a los sindicatos donde hay una representación

Voz 2 29:36 eh

Voz 1145 29:37 te iba a las situaciones son objetivamente mejores para los trabajadores me parece que eso no es una cuestión que diga el secretario general de la UGT porque quiere hacer publicidad los sindicatos todos los informes de la Organización Internacional del del del trabajo sitúan que efectivamente ese es el punto de equilibrio yo no creo tanto en empresarios buenos o en empresarios malos aunque efectivamente los hay

Voz 2 30:04 sí

Voz 1145 30:05 eh con mayor con un criterio de negocio otro lo que creo es que en todo caso en este país hay que fomentar desde las escuelas eh presencia de las organizaciones sindicales porque son elemento el elemento que hace el equilibrio necesario en las relaciones laborales en nuestro

Voz 0027 30:25 esta semana hay una protesta de calado además en el centro

Voz 1145 30:28 de de distribución de htm

Voz 0027 30:31 en Torrejón Ardoz es el único centro de distribución grande para todas las tiendas Yemen

Voz 1 30:35 en Portugal como está haciéndole tienen tienen

Voz 0027 30:37 dos de seguimiento de Time

Voz 1 30:40 consiguiendo algún es huelga prácticamente ha sido total y avala un poco lo que ahora mismo estaba diciendo Pepe es decir las empresas se fragmenta des localizan sus centros de distribución o determinadas partes de la empresa y esto se supone que debilita la respuesta a los trabajadores bueno sí o no depende de la capacidad de organización de las trabajadoras y los trabajadores en la medida en que en este caso los trabajadores de un centro logístico como el de Amazon también son capaces de en poder darse colectivamente de organizarse en torno a las organizaciones sindicales sindicales claro que están en disposición de dar la batalla por el empleo y por los salarios dejó una una reflexión que sería muy importante que al lado de lo que estamos hablando hiciera en este país porque en el año en Alemania cayendo su PIB casi un cinco por ciento apenas se incrementó el paro en el conjunto del país mientras que en España bajando el PIB creo que fue un tres cinco por ciento se destruyeron centenares de miles y no más de un millón de puestos de trabajo pues porque en muchísimas empresas de Alemania de una fortaleza sindical que fue capaz de negociar como se hacía frente a esa situación de crisis sin destruir empleo por tanto la presencia sindical en la empresa es absolutamente decisiva para sujetar el empleo para mejorar las condiciones para mejorar los salarios y mientras esto no se entienda el sindicalismo como superestructura no puede resolver todos los problemas del mundo del trabajo puede generar derechos colectivos pero la clave es organizar el mundo del trabajo y es a lo que nos dedicamos pero es muy importante que esto sí

Voz 0027 32:11 tienda nada usted el Amazon el caso de Amazon y por el modelo Amazon les quiero preguntar en dos minutos

Voz 0360 35:44 están en el estudio de Radio Madrid en el estudio de la SER Unai Sordo en secretario general de Comisiones Obreras y Pepe Álvarez el de UGT les pregunto somos estúpidos los trabajadores utilizando nuestro dinero para comprar directamente a proveedores

Voz 0027 35:57 antes se los productos poniendo todos los beneficios en

Voz 1 36:01 en muy pocas manos manos que

Voz 0027 36:03 te cargan toda la cadena de distribución y mientras dejamos nuestro tejido comercial cercano como un erial

Voz 2 36:11 yo creo que desde luego estúpido sino en todo caso el sistema es bastante estúpido pero las personas que utilizan el sistema no porque eso nos tendría que llevar a ir viendo todas las etiquetas de la ropa que eh que compramos Iber donde se ha fabricado qué condiciones medioambientales en qué condiciones y en todo caso yo lo que quiero es que efectivamente tenemos un sistema estúpido en qué sentido pues en el sentido de que eh

Voz 1145 36:46 la apertura del mercado la entrada de la venta masiva en en Internet tiene que ir acompañada desde el punto de vista del estado de la garantía de condiciones de de de trabajo por un lado

Voz 2 36:59 sí de condiciones incluso en el medio en el que ese en el que ese en el que se vende en ese sentido a mí me parece que la de

Voz 1145 37:09 eh alta con la que están

Voz 2 37:11 trabajando en relación con las tiendas y a pie de calle es absolutamente insoportable ídem la deslealtad con la que está trabajando con la utilización

Voz 1145 37:22 absolutamente hasta el límite yo creo que en muchos casos sobrepasando el límite llegando al fraude que se utilizan a personas incluso algunas ajenas a la a la propia empresa como puede ser la distribución tirando por ejemplo las tarifas de los de las tarifas de los autónomos y las tarifas bonificados

Voz 2 37:44 me parece que hacen que realmente la situación sea insoportable

Voz 1145 37:49 por tanto quién es estúpido es que no tiene en cuenta a la hora de de regular que la libertad de mercado por lo menos tiene que tener las mismas condiciones para todos

Voz 0027 37:58 el señor es supongo que ha podido leer la cantidad de testimonios que en los últimos días en las redes sociales están plasmando mujeres bajo el movimiento cuenta lo relatando los episodios de agresiones sexuales en su vida personal pero también laboral que han vivido los ha podido leer

Voz 1 38:14 muchísimos

Voz 0027 38:15 los sindicatos han estado siempre a la altura en ese ámbito han sabido detectar han sabido reaccionar ante la infinidad de situaciones de acoso sexual en el trabajo

Voz 1 38:24 es una enorme es un enorme reto yo he leído un montón de casos de acoso que están haciendo algo muy importante no es que emerja algo que hasta no hace muchos años no solo quizás hasta se vivía de una forma vergonzante no es tal el efecto cultural de una sociedad todavía patriarcal que hacía que este tipo de cosas no solo once denunciaran sino que en cierto modo se ocultaran yo creo que es el momento de poner encima de la mesa todas esas discriminaciones todos esos acosos todos esos micro machismo con los que hemos convivido y los que nos hemos educado culturalmente hombres y mujeres no creo que el como digo el papel de empoderamiento están jugando ahora mismo las mujeres yo creo que es el gran cambio social que está viviendo nuestra nuestra sociedad desde luego las organizaciones sindicales dentro de lo que es esta acción sindical que no se puede limitar sólo a salario jornada y no sé qué sino que tiene que entrar a disputar cómo se organiza el trabajo cómo se establecen las condiciones en el puesto de trabajo tiene que tener en cuenta todos estos riesgos psicosociales que tienen que ver con el acoso laboral pero a veces también con el acoso sexual que se da en los centros de trabajo sobretodo cuando hay relaciones de poder esto hay que detectarlo hay que poner sistemas de hablar de Aller hay que hay que hay que decir que esto se puede denunciar y que hay que denunciarlo evidentemente creo que el papel del sindicalismo ahí es muy importante por la simple razón de que en el mundo de la empresa no se establecen relaciones horizontales donde también hay situaciones de acoso sino que se establecen relaciones de poder y ahí la acosó toma toda su dimensión cuando hay una situación de dependencia entrado quien que manda alguien que obedece y que además sus condiciones de vida dependen de tender un puesto de trabajo creo que es un retorno absoluto que tenemos que desarrollar los sindicatos en las empresas

Voz 0027 40:11 quedan unos minutos preguntas muy concretas y confió en que la respuesta también si pudieran volver a replantearse su actuación en relación al proceso independentista en Cataluña o al menos como han explicado sus actuaciones su posición respecto a Cataluña en el resto de España lo harían de otra manera Pepe Álvarez UGT

Voz 1145 40:30 bueno con toda seguridad volveríamos a estar presentes en la en la manifestación en el proceso esa explicación siempre se puede mejorar pero el problema es cuando un país que cree que es explique de una manera determinada o algunos medios quieren que explique de una manera determinada creo que no es un problema de lo que habíamos dicho nosotros Si se cogen las declaraciones desde un principio las que hay hoy no hay variaciones como las del ministro Catalá son exactamente eh de las mismas y además creo que dentro de no mucho tiempo saber hasta qué punto el sindicalismo a el sindicalismo y ha hecho un acto que seguramente que va a tener un gran valor no sólo para Cataluña sino para el conjunto de España

Voz 0027 41:13 se ve a sí señor

Voz 1 41:15 yo creo que el papel que el sindicalismo está queriendo hacer en Cataluña tiene que explicarse bien hay que hacer mucha pedagogía es verdad que es muy difícil hacerle entender a quién no quiere entender pero creo que es meridianamente claro desde el principio desde sobre todo que este último el último semestre del año pasado con toda la aceleración de la ley desconexión la declaración unilateral de independencia apuesta por el diálogo y la negociación política recuperación de la autonomía en Cataluña para abrir un nuevo tiempo de diálogo entre las fuerzas políticas catalanas entre las instituciones catalanas la del conjunto del Estado dejar aparcado el proceso ir a este nuevo escenario de diálogo y tener muy claro que la cuestión de Cataluña no se resuelve por la mera judicialización de la política hay un problema político y además yo creo que bastante complejo que convendría cuanto antes coger el toro por los cuernos y abrir un nuevo tiempo ahora la pena J está en el tejado de las fuerzas que han ganado las elecciones en Cataluña pero creo que de forma inmediata también el Gobierno de España tiene que resituar se entre un escenario que el sindicalismo de clase confederal no se va a resignar a interpretarlo sólo enclaves de blancos negros sin contraste sin matices y sin buscar escenarios de convivencia y de normalización política social

Voz 0027 42:28 Pepe Álvarez le llamó al ver Rivera antes de H baja de de UGT molesto por su presencia en la manifestación realmente del siglo Rivera Romeva o nunca nunca

Voz 1145 42:39 han hablado sí hemos hablado o no hemos tenido sino recuerdo mal tres reúne dos tres reuniones con las organizaciones sindicales con delegaciones de CCOO y la UGT pero no tengo ningún recuerdo de una llamada telefónica

Voz 1 42:56 es usted habla de algunas con él desde que secretario

Voz 0027 42:59 General de Comisiones Obreras el día que salí elegido

Voz 1 43:01 la pancarta de la manifestación del Orgullo Gay estaba la pancarta y les saludé a él a Pablo Iglesias y a no seguir más que estaba aquí estaba por allí no hemos mantenido una reunión oficial a día de hoy estamos esperando tenemos una fecha cerrada pero de momento no está concretada Unai Sordo