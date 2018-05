AU SOLITUD MOLINO Y CARRETERO

Voz 1 00:00 bueno por extraño que pueda parecer en castellano tenemos dos palabras diferentes para distinguir esa soledad obligada la soledad de la que todo el mundo huye naturalmente de esa otra soledad que reivindicamos por necesidad que no es otra cosa que el placer de poder estar solos ese tomarse unas vacaciones de los demás esa soledad elegida para estar con uno mismo es lo que algunos expertos psicólogos y escritores llaman solicitud Nacho Sergio había escuchado este palabro he escuchado hablar de la solicitud sí sí claro en

Voz 2 00:35 la verdad es un es una palabra además que te encuentras mucho en ensayos dieron en inglés es la misma totalmente es casi un calco

Voz 3 00:44 solicitud sí la verdad

Voz 4 00:48 es una una soledad elegida yo creo que cada vez más

Voz 2 00:50 necesaria en tiempos de de

Voz 3 00:53 ruido y de de acuerdo

Voz 2 00:56 acción continua no yo creo que es un poco ir ir contracorriente ir contra lo que se espera de nosotros de un mundo que siempre está obsesionado con la acompañé con socializar no

Voz 3 01:07 de todas formas yo

Voz 4 01:09 no sé qué opinará Sergio aparte de un estudioso de la España vacía dice habrá encontrado muchos casos de eso

Voz 1 01:15 ahora insólito usado los dos tipos sí pero

Voz 4 01:18 yo tengo Le tengo miedo como un miedo atávico a la soledad oí y creo que en general todo el mundo le tenemos miedo a la soledad porque es algo realmente duro la soledad en The Sun una cuestión realmente dura entonces siempre he pensado que esta solicitud que esta soledad elegida tiene algo de trampa en el sentido de que es alguien que intenta desconectar intenta Higini izar su mente porque en exceso de de estrés de de relaciones públicas sociales pero que en el fondo lo elige sabiendo que cuando quiera mira ahí dos conceptos que para mí están a años luz pero la soledad no es elegida es extremadamente dura

Voz 2 01:54 cuando no es cuando no es elegidas durísima pero fíjate yo recuerdo me he pasado dos años viajando mucho todas las semanas y de y con muchas promociones sin muchos saraos y muchas cosas entonces socialista mucho estás viajando en muchas ciudades sin tú has luego los lugares te invitan a cenar te invitan ir recuerdo una vez fue en Valladolid además que tenía a una conferencia ahí estaba ya muy cansado llevaba muchos días viajando de Crime todas las invitaciones a cenar y a tomar porque Asaja mucho huyó solo a tomar un vino y lo lo colgué además en estaba en Facebook digo que a estoy yo aquí conviviendo solo en silencio en un bar entonces mucha gente es apeado de mí dice pobrecito lo tienes nadie con quién tomarte un vino a estas no no estoy en la gloria estoy genial de no poder no tener que hablar con nadie no tener que que relacionarme esa solicitud es buscada es maravillosa hala cuando es como dices Nacho cuando es una soledad obligada impuestas horrible yo conocí en en en Soria en las tierras altas había un plan de la Junta de Comunidades de Castilla y León para paliar la soledad de los ancianos que viven en zonas aisladas les habían llevado una psicóloga una chica joven estupenda para que les apoyaron poco les llevará la psicóloga lo que descubrió que necesitaba ayuda para llevar la soledad era ella que la gente las los los ancianos de de las tierras altas estaban muy acostumbrados y muy hechos sea ella la que se le vería el invierno encima era

Voz 1 03:21 contrataron a otras y tienes que reconocer que hay un poco de de contradicción en el hecho de que hayas decidido cancelar todos sus compromisos sociales para tirarte a tu soledad a tomar café solo y contarlo en fin para compartir los mismos para recibir respuestas es quién te valía donde se pero hay unos pero clase de solicitudes esa no es pero para que eso a mí me dio mucha rabia pero sé que vino más rico y tal una solicitud del total vosotros el trabajo y tenéis que tenéis que convivir con como tú dices ese Sergio en muchos momentos con una socialización muy evidente puede está os invitan a sitios os agasajar en este caso Nacho tú tienes que en muchos casos que contactar con gente directamente buscar esa relación pero luego el momento de escribir siempre es un momento solitario

Voz 4 04:11 sí pero por eso insisto una vez más no en cuando tú buscas la soledad estar tiempo sólo desconectar sí sí subirla ni siquiera el Facebook

Voz 3 04:23 ni siquiera e Iker

Voz 4 04:24 artesonado en la vida ya yo creo que son dos fenómenos que me parece injusto relacionar porque porque uno es una lección propia que puede llegar a resultar muy positiva y otras un drama y un drama cada vez mayor porque cada vez estamos viendo más noticias incluso hay no sé si en Reino Unido

Voz 2 04:42 Suecia en cada diez hogares casas cuatro

Voz 4 04:45 el viviendo usted no sé que el Gobierno no es de Europa incluso plantee un plan ministerial para para luchar contra la soledad

Voz 3 04:55 sí porque porque empieza a ser epidémica en Europa

Voz 1 04:58 bueno parece que estamos de acuerdo en que ese tipo de concreto eso de

Voz 3 05:01 de elegida puede llegar a ser beneficioso y que el otro la soledad pues puede tener sí

Voz 1 05:06 Thomas parecidas a las de una patología de hecho vamos a preguntarle a quién sabe de esto que es Luis García Villamuriel el psicólogo social clínico y trabaja precisamente en la gestión del estrés que tan oportunamente hablaba Sergio del ruido Luis García Villamuriel muy buenos días

Voz 0978 05:21 hola buenos días supongo que este acuerdo no

Voz 1 05:24 esta diferenciación entre la soledad esa soledad impuesta la solicitud entendida como soledad buscada y que en muchas ocasiones es casi terapéutica

Voz 0978 05:34 pues sí completamente de acuerdo a mí además sabe tal y como apuntaba ahí y no lo mismo en una sobriedad impuesta por pues las circunstancias de la vida que una soledad buscada eh pero sí hacer menciona que normalmente esta soledad buscada suelos unas en una soledad temporal cultual y como comentaba antes

Voz 1 05:54 Nacho contertulio

Voz 0978 05:57 ha no a una conferencia vivo Rato que ya no podía más anuló todas las visitas de a tomar

Voz 1 06:03 ese era el de las competencias no se me ha hecho también alguna pero en suerte

Voz 0978 06:09 en tal y tal como comentaba bueno pues había un momento en el que uno necesita tampoco desconectar de esta presión que INTI busca soledad ahora una vez que llame descontaminar un poco una vez que ya me he descargado vuelvo otra vez a mi a mi conexión porque no olvidemos una cosa el ser humano son se social es que necesita de contacto de de el otro si es verdad que en momentos puntuales uno necesita desconectar ahí bueno pues buscase esta soledad lo lo que es cierto es que necesitamos más la compañía que la soledad ahora bien también es cierto que al igual que la soledad impuesta pues es una laca la compañía impuesta también es una lata

Voz 1 06:49 sí

Voz 0978 06:50 sí digamos que como decían los griegos en principio para la visto bueno estamos muy estresados buscamos esa soledad para poder desestresarme para poder enganchar para poder desconectar pero sí es verdad que cuando estamos muy aislados buscamos la compañía de un vecino de esas personas que viven en zonas aisladas en zonas aisladas pero que tienen bien conectadas tienen su vecino con cuatro kilómetros que viene viene tachados saber dónde está saber quiénes y en un momento de necesidad sabe sabe acudir a entonces vamos que siempre tratamos de buscar ese punto medio con el cuando estamos en unas zonas cuando estamos en una situación de jazz siempre tratamos de buscar ese contacto igual no estamos excesivamente conectados muy tratamos de buscar esa desconoce

Voz 1 07:32 claro cada uno tiene su propia red social y cuando digo red social me refiero a las antiguas redes sociales las redes de relaciones sociales con tus convecinos a a su escala pero todos tenemos alguna y además el progreso parece que nos invita a estar cada vez más interconectados yo no sé si tenemos que educar niños en en estar solo en el arte de estar solo si sabemos realmente estar solos aunque sea de forma elegida no sin sin pues mira como en el caso de Sergio colgar en Facebook que estamos solos hacerlo para hacer partícipes a toda nuestra unidad de que estamos de que estamos sólo sabemos o no estar solos

Voz 0978 08:03 ya la la cuestión la cuestión ya no es una pero no saber sino si soledad que de alguna manera nosotros estamos percibiendo es Masolivera CEGAL hoy en día con las tecnológicas incluso se están llevando programas muy interesantes con personas mayores para que de alguna manera es la soledad se rompa y exista con razón que aunque sea a través de la SER a la acera a las redes sociales entonces más que una cuestión de educación es una cuestión de como yo me siento cómodo porque esta personas que se sienten muy cómodas no teniendo contacto con nadie teniendo como única compañía pues la radio

Voz 5 08:36 hombre de la televisión

Voz 0978 08:39 se avecina un vecino sí o incluso pues

Voz 5 08:42 de esa llamada telefónica cono Farías

Voz 0978 08:44 tu hijo o familiar una vez a la semana dice siendo muy cómodos es más cuando alguna circunstancia llegan las fechas determinadas navidades si la familia viene se detecta también como una especie de esperé como dice que gana el que cancelarle Nimes y tranquilidad vi yo me rutina entonces dada unos mundo no y habría que ver cómo se siente cada uno solo lo que sí que es cierto es que la tendencia es humanos busca el contacto boca el contrato con otros decía una una profesora amiga la facultad de buena catedrática de Psicología personalidad que las personas preferimos tener malas relaciones al no tener relación y eso se ve muchas veces en relaciones de pareja relaciones de familia si estás a es si estás ahí así porque continuas con estas personas porque continuar viviendo en esta casa dice bueno porque la alternativa es la soledad entonces a la sociedad el ser humano bien Hatem viene a buscar la comparsa

Voz 2 09:39 me formal acompañado que sólo esta obra es muy muy breve una punto yo creo que desde desde niños Nos inculcan la necesidad de socializar incluso en el colegio yo creo que fuerzan cuando un niño no socia Ariza bien en los padres se preocupan los profesores se preocupan le presionan para que haga amigos una de las cosas por ejemplo que estoy muy contenta con el colegio de mis hijos que no le presionan en ese sentido que cuando los niños quieren jugar juegan cuando quieren estar solos tienen su espacio para estar solos y nadie les fuerza nadie les empuja que juegue miles y miles presionan ningún sentido y creo que eso es es muy positivo no ese aprendizaje a estar solo desde pequeñitos está muy bien