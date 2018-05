Entrevista a Mateo Gil

Voz 1 00:00 las leyes de la termodinámica es la última película de Mateo Gil

Voz 2 00:03 las leyes de la naturaleza son ineludibles no existe nada ni nadie que pueda escapar de ellas

Voz 3 00:11 luego está el tipo de tía que yo llamo agujero negro super masivo no tienen no sólo está súper buen ahí es súper chunga sino que además se considera el centro de la galaxia Jaca en torno a ellas en teoría hasta se puede convertir en un agujero de gusano no es capaz de

Voz 4 00:26 arrancó parte de tu mundo transportar Tea un universo paralelo

Voz 5 00:30 el agujero es ella alguna no suele ser Mateo buenos días de nuevo bueno si no me equivoco la pelis estrenó el pasado día veinte abril en salas así que ella ha hecho de ha hecho además algún recorrido por festivales ganaste el premio al mejor director en Miami enhorabuena felizmente está al lado de los Goya

Voz 6 00:49 te lo digo no porque me ha llegado estando fuera de casa en casa de mi representante bueno que te lo devuelva ahora

Voz 1 00:57 estamos hablando contigo desde Tenerife estas en Canarias así que imagino eso denota que hay cierta tranquilidad porque ya ha pasado el primer fin de semana el temido primer fin de semana qué tal está yendo la peli

Voz 6 01:07 pues creo que arranca o medio bajita de taquilla porque ha sido un fin de semana muy delicado claro que ha llegado el buen tiempo el puente pero bueno pues ya saben hay que darle alguna alegría Mateo pero fíjate como eh creo que tampoco te preocupa intento

Voz 7 01:22 no si yo hice mi trabajo me he retirado un poco porque de me agobia fino

Voz 1 01:28 trabajo que decíamos antes Mateo que responde científicamente a las leyes de la dinámica es decir yo creo los puestos ese título para que me cuesta a mí decirlo por cierto que que es muy rigurosa científicamente pero luego en cuanto a formato responde muy poco a las leyes tradicionales del cine

Voz 6 01:47 estoy haciendo esto para que la gente a la gente el entre muchas ganas de ir a verla con fines de porque es verdad que es una película diferentes una película rara formalmente arriesgada Si bueno a lo que no responde a la forma tradicional de la comedia romántica esto sí que es verdad que yo no inventó nada pero la película está llena de cursos virtuales de rebobinar reconstrucción ángulos claro es como una película muy abigarrada ese nivel que no es lo que estamos acostumbrados a ver en comedias románticas pero hay muchas hay muchos cine en el que se utilizan esos recursos aún no sin duda

Voz 1 02:23 antes le les decíamos que Mateo es uno de los cineastas más valientes de nuestro país y aquí acostumbramos a no hablar en balde viéndonos por tu amor por la ciencia Mateo hemos preparado una demostración empírica de esa valentía de la que hablamos vamos a poner un poco de música de tensión allí para ubicar esta es muy tenía más de lo que esperaban bueno como Mateo Gil se ha sumergido en algunos de los infiernos más espantosos jamás explorados por el cine español empezó por ejemplo con las Esnal Movies con tesis en el año noventa y seis una chica que continuó con las pesadillas en Abre los ojos en el año noventa y siete

Voz 8 03:00 hay algo más que te las contarme antes de empezar que usted yo no sepa

Voz 6 03:04 luego no quiero decir que haya ninguna

Voz 1 03:06 relación de continuidad aquí nos hizo dar un paseo por la Semana Santa sevillana nadie conoce a nadie del año dos mil también visitó la cárcel del propio cuerpo en Mar adentro en el año dos mil cuatro

Voz 9 03:21 en ese estado

Voz 1 03:26 volvemos al terror porque se asomó a la selección de personal en una empresa española en el método en el año dos mil cinco

Voz 10 03:31 la primera tarea es averiguar quién de ustedes no es un auténtico candidato

Voz 1 03:37 Cruz Mateo también miró al fanatismo cara a cara en Ágora en en dos mil ocho en las tropas ningún Ejército podría contener a la gente

Voz 4 03:47 esta llamada aniquilación de mujeres civil insidioso mensaje

Voz 1 03:51 sí por si no fuera valiente hacer una peli sobre griegos acto seguido hizo una de vaqueros Black on

Voz 11 03:58 Agustín Conde aquí a Bolivia persiguiendo a unos bandidos dar este siempre dijo que los hombres que mataron allí en San presente no era fácil

Voz 1 04:06 y ahora Mateo Gil director guionista de cine se atreve con el género más difícil de todos el pozo del talento el agujero negro de la felicidad Mateo Gil ha rodado por fin su primera comedia romántica al menos en formato de largometrajes eh vamos Mateo que no salimos del infierno que nos gusta el riesgo la oscuridad

Voz 6 04:26 además te asalta o la anterior que era un drama de ciencia ficción

Voz 1 04:30 a ver si me la apunto aquí apunta que bueno son un montón de películas como guionista o como director es un cuarto de siglo de carrera por fin te pasas a la comedia romántica en en largo que te hizo retrasar tanto este momento porque has pasado prácticamente todos los géneros casi literal no

Voz 6 04:48 pero no no es algo buscado eh

Voz 12 04:50 verdad digamos que la he ido

Voz 6 04:53 lo ha adaptándome a la circunstancias ha ido aceptando los retos que se me presentaba no es verdad que hacer una comedia como hacer un western es algo que yo creo que está en la mente en la parte de atrás de la mente de cualquier director pero fíjate que no pensaba hacerla tan pronto de hecho lo que pasa es que se presentó la ocasión dije venga adelante

Voz 1 05:14 te escucho decir en una entrevista que las leyes de la termodinámica es como la hija pequeña de Ágora y me sorprende la afirmación te pregunto porqué encuentra donde encuentras tu esta relación no

Voz 7 05:25 previamente en lo que tiene que ver con mi acercamiento el sentido de que en en Ágora antes de llegar a la historia de Hipatia Alejandro ellos los leímos la vida de un montón de científicos leímos un montón de astronomía física sino un año leyendo una barbaridad entonces yo tenía un montón de de conocimiento hoy día

Voz 6 05:47 vamos Guardado que no utilizamos al final en la película porque la usamos todo obviamente un poquito más adelante surgió la chispa leyendo un libro o una casualidad todo ese todas esas lecturas acumuladas las eche en un momentito en esta película osea que que no tuve que documentar me demasiado porque ya lo tenía

Voz 1 06:07 ya lo tenías el trabajo hecho previamente has escrito como guionista más películas de las que has dirigido los dos los dos Mateos el Mateo insta el Mateo director cuentan historias pero el director además tiene que mandar solo los actores sobre los técnicos y también sobre el guionista qué tal se lleva Mateo Gil director con Mateo Gil guionista te has te pones muchos palos en las ruedas te cambias de frases

Voz 6 06:28 luego no no no no me doy muchísima libertad de hecho cuando dirijo yo claro toco lugares de riesgo que no me atrevo cuando escribo para otros claro

Voz 1 06:39 eh

Voz 6 06:40 bueno en realidad los que son valientes no yo no soy el valiente los valientes zombis productores has venido

Voz 1 06:46 que ha contra a contradecir no sé

Voz 13 06:49 pero ciertos puntos productor digo en un momento dado ahí está bien no sabes quién me acuerdo una entrevista que sencillas Franco decía que el problema es que nunca daba por bueno nada entonces no terminó esa no hay ningún detectó como películas nunca terminado au realizado no tú tú tienes que porque todas todas estas géneros que ha trabajado ya has podido definir el momento que dice lo dejo ahí ya está

Voz 6 07:16 yo básicamente el truco está en ponerse el listón mucho más bajo corazón Wells es que era muy te quitan Sandra Davis cineastas de cabecera a mí me ha impactado mucho la el trabajo son web cuando era jovencito y se ha quedado ahí fíjate que no citado a Jess Franco bueno

Voz 1 07:37 hay una parte claro como guionista mientras escribes hay un ejercicio muy importante de imaginación tú imaginas cómo va a quedar la escena imagino que también le pones cara los actores imaginas los decorados etcétera luego como director La vida es más difícil porque hay que pasar por producción los equipos cuestan dinero las localizaciones seguramente no son siempre fáciles de conseguir

Voz 6 07:56 hay mucha distancia entre tú

Voz 1 08:00 tu trabajo imaginando la película con lo cómo luego es la pelín en el combo porque además sé que el como es el monitor que ve el director después de rodar las películas dice que tú eres un director más en esta película que que imagino que tiene que estar practicamente cronometrada al milímetro es un director muy de consultar el combo que distan entre lo que imaginan si lo que finalmente esta sólo en la pantalla

Voz 6 08:19 depende mucho del proyecto que estoy escribiendo en el caso de la termodinámica como es una película que transcurre hoy aquí y que el presupuesto no se disparaba Prce porque la película no deja de ser una historia de amor yo creo que es la película que está más cerca de lo que estaba en la cabeza porque porque pude digamos seguir mis planes en otras películas hay que hacer muchos sacrificios pues porque no llegas a los lugares o porque no te da tiempo tienes que cortar un montón de cosas no está yo creo que se parece bastante ahora bien cuando yo escribo no pongo caras ni pongo decorados ya realmente es verdad que si pongo mucho de la forma del estilo

Voz 7 08:57 no pero pero no me no no no concreto tanto porque si no es que luego es un

Voz 6 09:02 lo terrible aceptar la realidad es que dejará bien

Voz 1 09:06 esta ciertas cosas decidiré en este caso has tenido bastante suerte con las caras que finalmente han acabado en tus personajes porque los protagonistas esta película son Vito Sanz Berta Vázquez Chino Darín y Vicky Luengo mucha gente dice por cierto Mateo que Víctor Sánchez es el actor de moda del cine español está en la serie de Movistar vergüenza está en la última película de David Trueba también en casi cuarenta que también se presentó en Málaga en este caso aunque no imaginaba su cara mientras escribía crees que has tenido ojo actoral o ha sido una combinación de astros que obedece quizá a las leyes de la dinámica el hecho de que haya podido encontrar

Voz 6 09:37 bueno bueno ha sido una parte de ojo y una parte de casualidad he dicho de que Vito Sanz este estrenando tantas cosas a la vez es mucho de casualidad porque están hechas en un periodo de tiempo más largo largo de hecho lo primero que hizo fue lo mismo en lo que pasa es que me pelis ha tardado mucho en termina

Voz 7 09:55 el ojo en el sentido de que es un desconocido para el público

Voz 6 10:02 pero él hizo pruebas y las pruebas eran una prueba evidente de que es un gran actor claro bueno si quieres un poquito de riesgo también por parte de los productores más que por mi parte que yo sí estaba seguro de lo que estaba haciendo pero nada más