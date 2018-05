“Resulta incómodo, sí, pero estudiar una cosa no supone justificarla”

Voz 1 00:00 cuatro de la tarde y seis minutos tres y seis en Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes abrimos aquí La Ventana Ventana a la que hemos invitado a tomar café como hacemos cada semana cada martes a nuestra compañera del diario El País a Luz Sánchez Mellado luz qué tal buenas tardes mire

Voz 1362 00:16 en qué tal cómo estás pues fenomenal si oye que no podía ser otra manera SIP

Voz 2 00:21 te he leído por ahí que estaba salgo voy a decir que perpleja a ver porque el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo Víctor Lapuente al que por cierto ya deben conocer los habituales de este programa hemos charlado en más de una ocasión aquí con él ayer publicado en el país

Voz 1826 00:37 la tribuna titulada Por qué los hombres violados una tribuna un artículo que ha despertado cierta controversia bueno no sé si tanto como he leído en algún otro medio para ahí referirse a él como el artículo que ha indignado a propios extraños lo digo porque parece que nos estamos abonando últimamente a esa a esa palabra ese término sentimiento de indignación que nos indigna todo absolutamente todo lo que nos rodea sí que es cierto que el artículo el el título desde luego ya abre el debate porque los hombres violados yo incluso luz no sé tú pero he hecho el ejercicio de leer este artículo obviando si es posible el el el título de de la tribuna por ejemplo cambiando la primera frase Eluard en parte por la testosterona si dijera la testosterona dificulta nuestro autocontrol etcétera etcétera A partir de ese momento parece que el artículo cambia totalmente lo único que el contexto la situación el debate social que ha generado desde el jueves pasado el conocimiento de la sentencia

Voz 1362 01:39 por la manada yo creo que todo eso también influye muchísimo no hombre yo creo que Víctor Lapuente que su colega prestigioso eficaz y además es un comunicador bueno preste prestigioso oí bueno analista de la realidad desde muchos puntos de vista controla también lenguaje periodístico y es un título que invita a leer desde luego que es provocador en el sentido de que pone el dedo en la llaga no otra cosa es el contenido de del artículo y las reacciones que ha suscitado en en las redes y en los en el Estado su opinión es verdad que estamos en un momento muy efervescente estamos en un momento donde tenemos las emociones a flor de piel y es verdad que quizá e este tipo de títulos que que los utilizamos todos para llamar la atención en este momento pueden ser más no sé cómo decir más provocativos siéndolo que en otros elementos pero bueno el contenido del artículo es el que es y si quieres no podemos comentar los pueblos comentarlo hoy además los otros

Voz 1826 02:41 agradecemos muchísimo al autor que que haya tenido la amabilidad de a esta hora de la tarde a asomarse desde allí desde Suecia a esta Ventana Víctor Lapuente qué tal buenas tardes

Voz 1609 02:52 hola buenas tardes Roberto ahora buenas tardes luso

Voz 1826 02:54 oye que yo yo no sé Víctor si ha sido cuando hablábamos contigo esta mañana ha sido tú el primer sorprendido de esa oleada de indignación como titulaba algún otro medio por ahí que ha suscitado el el artículo Víctor

Voz 1609 03:07 sí sí yo soy el primero sorprendido tiene lugar porque el título es un título que se utiliza en artículos científicos bastante bastante aburridos no en inglés utiliza bastante entre no porque lo son porque los hombres viola pero pero luego también estoy un poco sorprendido y un poco entristecido deber de ver un poco a poco la reacción sobretodo porque el artículo si algo la idea básica el artículo es decir que evidentemente hay unas raíces biológicas noventa y cinco por ciento los crímenes están cometidos con los hombres hay unas raíces digamos morales o biológicas pero eso no es suficiente no lo importante es lo que nosotros podemos cambia la cultura los valores la educación en el género no es que eso es un poco lo que lo que el mensaje que intentaba transmitir en en en el artículo

Voz 1362 03:56 hombre Víctor cuando cuando dices bueno los sesudos estudios de psicología social sobre el tema eh utilizan este tipo de títulos aparentemente no provocativos yo creo que que que la provocación en este caso en está incluida en la primera persona del singular porque viola vamos lo cual es es muy muy muy eficaz porque se supone que estas incluyendo T osea incluyendo te me refiero como espécimen de Barón de la de la especie humana y a todos los varones con lo cual si si te das cuenta yo creo que buena parte de las reacciones que ha suscitado tu artículo en las redes sociales provienen de varones que es que se sienten personalmente ofendidos en este sentido me refiero que tu artículo ha sido eficaz en en el en el en las a punto de provocar iré a sentirse concernidos a los varones también porque ha tenido muchas críticas de mujeres pero también de varones te ha sorprendido también esta reacción de los varones

Voz 1609 04:52 sí yo creo yo y yo creo que nos tenemos que sorprender y nos tenemos que todos los barones reflexionar no sobre nuestras las la para empezar las las limitaciones biológicas que tenemos los como la la reacción que tenemos otro contexto intentó resumir un poco una serie de estudios en Psicología Social que muestra que los hombres somos especialmente sensibles reaccionamos en la incertidumbre la frustración con comportamientos erráticos adictivos con aumento en su de de suicidio de las violencia hacia nosotros mismos y las mujeres creo que hemos de ser conscientes de eso de la misma manera que por ejemplo si estuviéramos cuando ocurrido un atentado terrorista y al diese con estudiar los factores que contribuyen a que la a que unos individuos deciden convertirse en terroristas suicidas encuentran que por ejemplo ser varones sin estudios en el caso de Francia y con estudios de ingeniería a lo mejor en países de Oriente Medio son más proclives a pues a a convertirse en terroristas suicidas entonces podemos identificar poblaciones en situación de riesgo grupos humanos a Nos con los que hay que trabajar con los que trabajar precisamente con valores con cultura con educación y eso es un poco lo mismo no yo creo que todos los padrones somos susceptibles yo creo que debe ser una alarma que debemos tener todos pendientes lo que hay que hacer es intentar identificar esas situaciones de riesgo no esos esos contextos que hacen algunos varones más proclives a a actuaciones actuaciones violentas porque eso es una uno de los de los problemas más más llamativos no de de esta de estos estudios de psicología social es que si la biología determinará siempre comporta la miento violento a lo largo de toda la historia de la humanidad tendríamos más o menos una tasa constante de violencia pero lo que vemos es que cambia muchísimo es sociedad sociedad y lo que hemos visto durante las últimas décadas es que caer de la criminalidad han caído los asesinatos en general a las muertes violentas década a década no inca Inca sito todo bien bueno más en los países que en otros pero en general en casi todo el mundo pero sin embargo yo creo que la siniestra excepción realmente una de las cuestiones más preocupantes y que ha destapado el mito ni tú es tan importante y la revolución feminista que estamos viviendo estos días es la excepción en cuanto al acoso a las agresiones la violencia contra la mujer Ésta es una una excepción una excepción terrible y que hay que estudiarla me resulta incómodo si resulta incómodo pero estuvieron una cosa no quiere decir justificarla no estudiar las causas del terrorismo no piense justifica el terrorismo estudiar las causas que puedan llevar a determinados individuos acometer a cometer crímenes tan horribles pues tampoco justificarse en este sentido

Voz 1826 07:34 el sentido me gustaría subrayar no sé si a lo que se refería antes luz a que quiero decir ídolo pregunta tú has caído en la trampa de la primera persona de la estadística o es algo que hace de forma de meditada como para no inhibirse como hombre quiere decir por ejemplo hay una frase en la que el éxito profesional o social de nuestras parejas afecta negativamente a nuestra autoestima claro si tú hubieras hablado de que estadísticamente al los hombres se les afecta el éxito social de sus parejas a lo mejor ahí claro también tengo agujeros sí sí

Voz 1609 08:05 no es que es muy interesante es muy interesante porque estos son los estudios que evidentemente entre trescientos treinta palabras no puedo dar todas las referencias pero lo que hacen los estudios la autora los estudios se quedó muy sorprendida porque ya se imaginaba que que en general la mayoría de tanto hombres y mujeres no sale ganaríamos del de él de los éxitos de nuestros compañeros pero sin embargo una serie de métodos no uso instigados muchos muchos hombres decían que sí que se alegraban pero en realidad no mostraban una reacción emocional es como que afectaba su autoestima el propio el propio el propio resultado positivo de su pareja y a la inversa no ocurría las mujeres todo lo contrario incluso cuando el éxito disimulo de su pareja hace que ellas tengan una mejor valor a una ligera mejor mejor valoración de la de la relación de pareja

Voz 1362 08:52 pero el Victory eran lo perdona estamos hablando de algunos barones algunos varones no soportará el éxito profesional de sus parejas algunos varones no pueden controlar la testosterona pero quitando otros estudios citas algunos de Psicología Social el New York Times se preguntó porqué viola los hombres y la única nota común que halló entre ellos es que no hay prácticamente ninguna nota común y muchos de ellos había pobres ricos y la única nota común que encontró entre ellos es que uno no tenían sentimiento de culpa la mayoría de las veces dos en muchos de los casos eran reincidentes tenemos que echarle la culpa a eso yo creo que es lo que lo que ha indignado o ha podido herir sensibilidades no sólo femeninas que sí sino masculinas que también el hecho de echarle la culpa a la a la biología la testosterona que el de la cual estáis bien servidos todos los varones sólo algunos violan y al éxito o al empoderamiento de las mujeres creo que que que eso ha sido lo que ha levantado la polémica no crees que que que se que esos estudios perfectamente legítimos perfectamente solventes no no lo dudo e inciden en un ángulo o vía en otros como como el hecho de que es mucho oso algunos hombres consideran a las mujeres como como seres inferiores y que están a su disposición sexual hablo de los violadores no de todos los varones

Voz 1609 10:16 ya por supuesto por supuesto hay muchos motivos hay muchos motivos por los cuales están produciendo en general bien bien artículo habló no solo dilación en general la la agresión y la violencia contra contra las mujeres hay muchos factores que afectan pero esto es como por ejemplo decir que pues fumar a no es la única razón por la cual lo vas a conseguir me vas a Cannes siete en otras como comerla con mi comida basura o como por ejemplo hacer pero no sabemos que centrar en algunos factores para intentar identificar y tratar de corregirlos y ese es uno ese es uno de los factores el el fumar si no puedo equipo evidentemente podemos decir que conocemos antiguo Manolo que vivió hasta los cien años fumaba un paquete al día vale pero la estadística lo que no si no que no sirves para identificase y los factores de riesgo no y lo que ahora el artículo es hablar exactamente este incremento tanto aumentan esa posible que no lo no lo explican completamente pero que los tenemos que tener en cuenta sobre eso hay que actuar yo creo que me parece interesante en en el debate en estos momentos en España afortunadamente está un debate que yo que llevo diez años viviendo en Suecia pues ya he visto en esta sociedad desde hace mucho tiempo debate de sobre el empoderamiento de las mujeres un debate sobre qué podemos hacer por cierto esto es un tema que que me gustaría hablar independientemente el artículo creo que existen muchas Merino mira qué podemos aprender de los países que lideran la la igualdad de género y que no estamos discutiendo en España no pueden sería sería otro tema ni sin embargo creo que no podemos es decir no podemos aspirar a explicarlo todo explicar todas las bien recordar mojes si quieren los factores de riesgo y esos que no son la biología pero sí que interactúa con la biología creo que es importante subrayarlo

Voz 1826 12:04 porque estamos hablando de la importancia del contexto eh tú estás ahí en en Goteborg en Gotemburgo en en Suecia cómo te ha llegado desde luego estás muy al corriente de lo que pasa aquí en España pero como ha llegado como sea leído si ha tenido algún tipo de dimensión la oleada de de de protesta social que ha habido desde el pasado jueves al conocer el en la sentencia

Voz 1609 12:25 bueno se ha hablado poco pero es cierto que que que es una sociedad que lleva mucho tiempo sobre sobre por ejemplo de discutiendo y cuando se puede considera intimidación y ahí por tanto violación y pongo un ejemplo muy claro en Dublín Assange no nos olvidemos está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres porque está acusado de una violación en Suecia recordemos hace unos años ahora afortunadamente esto hubiera cambiado pero hace unos años yo tuve discusiones con muchos año les que me decían esto está maquinando por las los a los americanos etcétera Julien Assange ha tenido sexo consentido etcétera y sin embargo aquí en Suecia la visión que se tiene de la y de la de la de un hombre pues intimida a una mujer a la fuerza sin su consentimiento expreso pues ya estaba mucho más presente está mucho más sensibilizada yo creo que es bueno que ese es de estos situación ese sea nuevo replanteamiento esta nueva ponerse la perspectiva de la víctima no que creo que es algo que te ahora en España creo que va ser que va a ser posible no y que y que bueno los los hechos probados que aparece en una sentencia que claramente detallan una intimidación pues que de alguna manera se traduzca en una sentencia condenatoria por es violación yo creo que Suecia y otros países nórdicos pero en particular país liderando darle la igualdad hace tiempo que han adoptado unas despectiva de la de la de la víctima en estos casos no oí nosotros en España tenemos un exhibió una definición muy patriarcal de lo que es la de lo que es la media de lo que es la violación

Voz 1362 14:10 yo creo fíjate Víctor que lo único poco que estamos de acuerdo es en que la educación y la bueno de de digamos la educación igualdad desde la desde la cuna es la vacuna para muchas cosas no yo creo

Voz 3 14:24 qué IT IT hablo con todo

Voz 1362 14:26 la franqueza en el grupo D

Voz 3 14:29 de mujeres de del periódico en el que ambos convocó

Voz 1362 14:32 trabajamos o colaboramos en el país sí que ha creado bueno pues controversia tu artículo artículo pero yo creo que que que ha sido por esa pretendida provocación del de de del titular de porqué vio hemos por esa a centrarse en los estudios que citas en el tema del empoderamiento de las mujeres y de la hipersensibilidad de los varones y en este en concreto violaciones ha habido siempre desde el Paleolítico y no hay más que lo que sostienen los artículos que citas es que la criminalidad masculina bajada en todos los ámbitos menos en el sexual es que eso puede deberse según esos estudios a según la interpretación que que de ellos haces a digamos el arrinconamiento de los varones por la revolución tecnológica que les hace digamos menos necesarios en la en la cadena productiva el empoderamiento de las mujeres que antes estaban en casa y ahora están en igualdad cuando no en superioridad jerárquica ir numérica en sus en sus hábitos laborales yo creo que eso es lo que lo que lo que ha molestado no sé qué y habrá que estudiar yo yo también estoy a favor de que estudie las causas de esa violencia pero centrar el discurso en el empoderamiento femenino y en la revolución tecnológica es lo que nos nos ha digamos pues eso descolocado y quizá apartar el foco de lo que parece evidente que es una sensación de superioridad respecto a las mujeres que les hace pensar o que están a su disposición sexual esas esa es la idea que que sí sí

Voz 1609 16:04 la la la sensación de superioridad viene de una sensación de frustración falta de autoestima Ignasi de problemas psicológicos esto es lo que lo que lo que deriva de lo que derivan estos es lo que se deriva de estos estudios es decir a Benito es sobre sobre los efectos que tienen las transformaciones sociales sobre esta sensación de frustración que puede pues en en determinadas personas obviamente con unos unas unos con un comportamiento o con unas características suelen ser más pues eso puede puede activar una relación reacciones violentas au obviamente esos el patriarcado el patriarcado de hechos es el resultado de esa de esa situación yo me centro en dos causas que han sido identificadas por por los estudios y que me parecen interesantes en que las podemos debatir porque por ejemplo hay un debate muy interesante sobre las proposiciones sobre determinadas sociedades y una mayor proporción de mujeres con respecto nombres lleva a mayor o menos violencia hay podemos discutir argumentos a favor de unos y hondos a favor de otros mi lectura interpretación en función de pues no sé de Radio Nacional Ángel el el investigador con el que más digamos me me he basado en estos para estas firmas llevan consiguiera tiene que piden respeto por tanto yo no yo no ha Si yo no aspiro de nuevo como como un investigador que que que analizarán el cáncer no aspiraría a encontrar pues los efectos de todos los factores que afectan al cáncer me me dedico a identificar una serie de de cuestiones una serie de condicionantes sociales sobre los que hay que trabajar sobre los que trabajar con una educación comentabas la educación en la cuna sin importarle pero también la educación en el trabajo

Voz 1826 17:51 digamos que el artículo el articulo invoca además lo hace en sus conclusiones y en él destacado del mismo artículo a que educar en la igualdad de género ayudaría a los hombres a liberarnos de los corsés de las emociones de la competitividad extrema Víctor Lapuente muchísimas gracias gracias bueno acercarte de esta esta tarde a somos de aquí a la vida

Voz 1609 18:09 gracias a salir Robert teniendo un abrazo