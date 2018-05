Montoro sobre las pensiones: "trsfhsjr ted fgh si o no"

Voz 1 00:00 Bisbal amigos a la política me la trae floja segunda de la traía al fresco Un que miedo preguntas la aclara así que yo os propongo que de aquí digamos Pando claro es si nos parece un razonamiento muy brillante no le he entendido

Voz 6 00:58 hemos querido hoy la la careta versión karaoke para ver si estabais atentos al meca del individuo que si así que pasamos lista estar Aróstegui Pilar de Francisco hola vendrá Laura Piñero Especialistas secundarios hoy tenemos desafío dentro de tu riada

Voz 7 01:14 hoy en día de fiesta ya no estáis tocando estoy tocando fondo ya

Voz 6 01:19 estoy ya tiene que con ganas

Voz 7 01:22 de hecho jugando porque yo soy vividores aquí buenos amigos amigas que estamos todos verdad Toni Martínez hombre aspiración de todo vividor que es trabajar en festivo

Voz 1792 01:35 amigos amigas en efecto queridos todas queridas todos hoy es martes y festivo

Voz 0230 01:57 hoy sí que es uno de esos martes que están en el calendario como decía Gila no se puede decir que no esté en el día está pero cuando acaba el día cada uno acaba su día hay piensan Mi vida

Voz 7 02:13 habría perdido contenido habría vividas perdido sentido habría Mi vida sin

Voz 0230 02:17 es mucho peor o mejor sin este martes pues aunque parezca mentira hay cosas interesantes en este martes no es un martes prescindible es un martes interesante

Voz 1792 02:31 con una expectativa todavía mejor especialmente para los aficionados al fútbol cuyo estado de ánimo está hoy en tres iconos de

Voz 0230 02:38 whatsapp

Voz 1792 02:40 los del Real Madrid con una gotita de sudor una gotita sólo una gotita los del Barça tienen el icono de la sonrisa de dientes rectos

Voz 1563 02:49 nervios y deseando deseando suerte

Voz 1792 02:52 hemos tenido suerte y todos los demás con la cara de boca recta diciendo a mí qué me importa que me por supuesto por supuesto además hoy es uno de mayo Día de los Trabajadores au Día del Trabajo el gran Isaías

Voz 0230 03:12 año cada año nos da la respuesta al gran Isaías pero como tenemos memoria de pez lo preguntamos cada año Día de los Trabajadores Día del Trabajo antiguamente se hacía más caso al Primero de Mayo ahora se ha perdido para mucha gente ya es un día internacional más como el Día Mundial del papel reciclado el Día Mundial del ratón de ordenador cuando se hacen dos comentarios en la radio se entrevista al que inventó el ratón y luego ya a ver qué cosas rara ha dicho el ministro de ETA pero este uno de mayo es muy especial porque seguimos con el tema de las pensiones las pensiones de los que fueron trabajadores las pensiones futuras de los que trabajan ahora dicho de otra manera Iturriaga Pilar de Francisco

Voz 7 03:54 a es ese es el trabajo

Voz 1792 04:00 seguimos con el tema de las pensiones leemos en El País que la Comisión Europea pide a España que mantenga la reforma de las pensiones de dos mil trece y reduzca el gasto en sí

Voz 0230 04:11 tenemos un problema porque esto

Voz 1792 04:12 la reforma quedado congelada

Voz 0230 04:14 con el acuerdo del Gobierno con el PNV los sindicatos exigen más que la congelación de la reforma de las pensiones escuchamos a Pepe Álvarez secretario general de UGT hoy

Voz 9 04:25 o que el Gobierno de Rajoy se la como pueda

Voz 0230 04:31 que el Gobierno se coma toda la reforma Unai Sordo de Comisiones Obreras esta mañana en Hoy por hoy si hay recuperación económica tiene que haber distribución

Voz 0723 04:40 hoy distribución de la riqueza que se genera o inmovilización creciente en España dicho de otra manera o hay reparto o hay conflicto

Voz 0230 04:48 el ministro de Hacienda para esto tiene dos tipos de respuesta a la respuesta uno

Voz 1563 04:52 claro que siendo ustedes hubiera aquí y hablan como si fuera

Voz 10 04:56 yo no sé de qué habla no sea crecer

Voz 1563 04:58 no me han perdido hace tiempo

Voz 1792 05:02 o bien la respuesta dos

Voz 10 05:05 se nota no en palos a cuando ETA no estamos dando sí o no

Voz 1792 05:11 pues claro yo creo que sí pero habrá quien crea que no fijaros que el esquema Montoro el esquema de dialéctico Montoro es muy parecido al del legendario Ozores

Voz 0723 05:22 los dos autonomía yo problemas así que cuesta ahora más tarde

Voz 0230 05:28 fijaros es como una una frase incomprensible pero al final hay una locución que parece castellano ahora escuchamos a Montoro

Voz 10 05:36 yo no entraba cuando trama de andando sí o no

Voz 7 05:47 bueno pues eso que dice Montoro es lo que va a pasar con las pensiones Dios mío

Voz 11 05:51 dame paciencia pero ya

Voz 7 05:58 Dios mío danos twiterías

Voz 12 06:06 tres con esta interesantísima lección de historia que nos da doctor pan

Voz 1563 06:10 las dos Coreas han hecho las paces antes que las dos Españas lo acerca este hecho histórico

Voz 12 06:17 los héroes de nuestra política doméstica Albert Rivera

Voz 1563 06:19 consigue la paz entre las dos Coreas y le ofrece a Kim Jong-Un ser candidato a la alcaldía de Barcelona

Voz 12 06:25 vamos ahora con un tuit que hoy entra perfectamente es de Mairena

Voz 1563 06:28 si te gustan los puentes de Madison hábitos lo que sea tener días festivos me vale

Voz 12 06:34 estas últimas horas hemos disfrutado de la espectacular primera luna llena de la primavera sobre este tema señorita Ruth tuiteo con sinceridad

Voz 1563 06:41 qué luna de mayo qué burrada Si fuera gilipollas os diría que no te una energía especial pero como sede Zamora os digo ya explora es sembrar el melón a bancos

Voz 12 06:52 ya acabó en las detenidas con Andrés Delgado que formula atención la primera ley del manual de supervivencia oficinista

Voz 1563 06:58 nunca nunca le demuestre esa una impresora que estás apurado actúa normal

Voz 16 07:56 en un gesto de un gesto de R concita

Voz 0230 07:59 dirección de voluntad de mostrar acuerdo las dos Coreas Corea del Norte y Corea del Sur tendrán el mismo horario están ajustando sus horarios y eso está muy bien porque si un coreano del norte tiene una novia en Corea del Sur y quedan a las siete no habrá retrasos hoy que porque ha llegado tarde no estar desvió hora aquí es otra ahora pues lo siento porque mi familia siempre ha sido muy de la hora del norte

Voz 7 08:22 pues vas a tener que cambiar pues era porque tú lo digas llegaba todo un follón y gritando

Voz 1792 08:30 es interesante seguir el dialogó en Corea

Voz 0230 08:33 como decía este tuit no porque en España y en otras democracias europeas vemos posiciones políticas que parecen irreconciliables pero más irreconciliable que Corea del Norte y Corea del Sur pues es difícil esto nos lleva a pensar hasta dónde tiene que llegar la distancia para que sea más interesante el acuerdo que el desacuerdo por eso está editando una guía coreana para resolver conflictos políticos lo primeros que la piscina tenga agua esto se dice muchas veces en los manuales políticos antes de tirarte a la piscina comprueba que hay agua en la guía coreana Se dice en agua ponga pie en agua ponga pie ya ya te puedes tirar dependiendo natural Mente de la profundidad del agua por eso los coreanos que son muy prudentes recomiendan el uso de chanclas para no pillar hongos porque hubo uno que se contaminó hoy dijo hongos y mira estos pequeños contratiempos que se pueden dar en una negociación se solucionan con un guateque ellas Easy el guateques demasiado caro lo que hacen en China que exponerse a la piscina las sin es una superficie que se pone sobre el fondo de la piscina hay que consumen los hongos y las bacterias es lo que proponía esta coreana Paul me Fira como China ya

Voz 17 09:41 funda su de China en haya

Voz 0230 09:44 escuchamos a su compañero preguntarle cómo lo voy

Voz 18 09:47 ver ella dice pues saldo sí sí yo él responde fijaros bien como un bien sí Mari

Voz 0230 09:59 estamos más cerca de lo que pensamos pensamos que Corea está lejísimos están a tiro de Maniche ocho a veces los acuerdos parecen lejísimos están a la vuelta de la esquina como ha pasado con las pensiones en estos días escuchamos esta frase del vicesecretario del Partido Popular Javier Maroto

Voz 19 10:14 que si algo es seguro en España es que a los pensionistas con el Partido Popular suspensiones están no sólo garantizadas sino que además atendemos sus demandas cuando eh en la economía el lo lo permite

Voz 0230 10:25 atendemos a los pensionistas cuando la economía lo permitía hace dos semanas no lo permitía ahora sí lo permite es el contexto económico que se aceleró a veces pasa algo a mucha gente

Voz 20 10:37 además curado debieran contexto económico claro el chiste de Eugenio a qué hora sale rápido de Irún ya no es el contexto económico que es común

Voz 1792 10:46 tren de gran velocidad es la velocidad de la luz es os acordáis de bellota que se dopaba sedo para para tú no palo para hacer los cien metros para hacer los cien metros en nueve setenta y nueve se topaba sin dopaje lo hacía el nueve ochenta así es la alta competición te Europas para bajar eso no fija

Voz 0230 11:07 toros en una cosa que nueve setenta y nueve segundos es lo que tarda Mariano Rajoy en decir que no hay dinero para subir las pensiones el tiempo que Ben Johnson utilizó para hacer cien metros dopado es el que utiliza Mariano Rajoy sobrio par de ciega no hay dinero para pensiones para comprenderlo mejor vamos a escuchar esas palabras de Rajoy de hace dos semanas con el sonido ambiente de una final de cien metros con disparo y ambiente de estadio yo os pido que penséis que cuando empieza a hablar Rajoy sale Ben Johnson y cuando acaba Ben Johnson ha terminado

Voz 21 11:42 porque es muy fácil decir suba las pensiones cuánto lo que quieran pero si luego no hay recursos para pagarlo pues lo que estaremos es tomando el pelo

Voz 7 11:54 en ese tiempo ha dicho que no hay dinero para

Voz 0230 11:57 sesiones dos semanas después ya fue posible en el mismo tiempo de Ben Johnson son son ocho segundos también casi nueve sale Ben Johnson empieza Rafa Hernando

Voz 22 12:12 ahora chocan a manifestarse pero a darle las gracias al Gobierno porque las vamos a subir el tres por ciento tres veces más de lo que ellos querían que salgan por favor a darle las gracias al Gobierno revele

Voz 7 12:22 es un poquito a poquito más rápido Hernando no siempre es posible que ahora tras la Recopa

Voz 0230 12:28 en daciones de la Comisión Europea alguien tenga que hacerse un Ben Johnson en dirección contraria que es una imagen también bonita hay una final de cien metros libres y salen corredores por la misma calle en dirección contraria no chocan los dos hacen al mismo tiempo esos la política mañana es el Día de la Comunidad de Madrid durante los últimos cuarenta días Cristina Cifuentes bueno nos hizo varios Johnson es más fijaros en esto

Voz 1792 12:51 no voy a dimitir tenía previsto hacerlo Ben Johnson ya ha salido

Voz 7 12:57 ni Usain Bolt

Voz 0230 12:59 ni Usain Bolt un caso muy especial de Usain Bolt sismo que se da cuando la misma persona en la misma entrevista dice una cosa y la contraria no es que pasen días au cambia de opinión o circunstancia sino que es alguien que dice lo mismo y lo contrario este es el caso del ministro Rafael Catalá cuando ayer decía al mismo tiempo

Voz 1792 13:17 no

Voz 0230 13:18 que un juez tenía un problema singular ya añadía no es cosa de entrar en cuestiones personales

Voz 2 13:23 todos saben todos saben que alguna persona tiene algún problema ilustración de singular no lo conozco con detalle tampoco sería razonable hablar estos bienes personales

Voz 0230 13:36 al menos en menos de diez segundos no entro en cuestiones personales dice

Voz 1792 13:45 esto esto lo sabe cualquier coreano

Voz 18 13:48 Mari ocho

Voz 0230 13:50 en otras ocasiones podemos tener el mismo de dos corredores dos corredores del mismo equipo que corren por relevos en ocho segundos diciendo lo contrario esto es muy del PSOE

Voz 1563 14:09 Pedro Sánchez ha pedido

Voz 0230 14:10 hoy al ministro de Justicia que no sea torpe que si tiene algo concreto que decir que lo diga y si sino que se calle además añadido Pedro Sánchez que el PSOE no va a meterse a decir lo que tiene que hacer o no el Poder Judicial todo esto es justo lo contrario de lo que dijo ayer supo portavoz parlamentaria Margarita Robles esto es un Ben Johnson a cuatro manos el ministro Catalá lo que

Voz 23 14:35 sí estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice yo lo que le pedimos al ministro de Justicia es que no sea torpe

Voz 0230 14:43 bueno esto ya lo iremos viendo a ver a final de temporada quién tiene el récord de España de contradicción en ocho segundos no va a ser fácil ganar porque la competencia es muy grande vamos a fijarnos ahora no algo completamente diferente

Voz 20 15:02 es una pequeña tontería a ver si coincidimos esta frase legendaria seguro que la recordamos todos

Voz 24 15:08 ya hemos dedicado tiempo ayer

Voz 1792 15:10 por la noche esto mañana a trabajar en ello

Voz 0230 15:14 eh hemos dedica este es José María Aznar hablando no Talk un poco como mexicano no genera muchos años dejaron pues fijaros en que en como Fernando Martínez Maillo coordinador general del PP estaba ayer en Cartagena y a medida que avanzaba su mitin va evolucionando hacia un tono de voz a mexicana dos o Aznar izado vamos a escucharlo empieza así moderadamente Mexicano

Voz 0644 15:36 somos un partido de gobierno por supuesto pero somos un parte de gobierno icono tenemos la oportunidad de gobernar lo hacemos

Voz 1792 15:43 eh eh es muy leve se insinúa es muy sutil pero este acento va instalándose

Voz 0644 15:50 acordamos en España un acuerdo de investidura precisamente con Ciudadanos como aquí pasó también música

Voz 7 15:59 a ver hay aquí ahora ya

Voz 0230 16:01 en antes os pido atenciones al final en antes bien diecisiete prácticamente es ya muy muy muy Aznar

Voz 0644 16:06 no son acordamos también con los más partidos políticos en los presupuestos como dije antes en el año dos mil diecisiete

Voz 7 16:15 bueno eso lo dijo desde Cartagena veían cincuenta está Charo escuchar expresaron momento porque ya es cada vez más

Voz 1563 16:23 estamos trabajando en el este al otro vamos

Voz 7 16:26 fijaros ya ahora acordamos con los sindicatos tras pero bueno acordamos con los sindicatos practicamente ya estaba ahí

Voz 0644 16:36 acordamos con los sindicatos

Voz 7 16:40 y ahora cosas que huelen mal en la universidad una ponencia que presenta Nerea

Voz 0723 16:44 os voy a poner en situación Sábado por la tarde instintos real de tecnología de Melbourne en Australia de repente empieza a invadir todas las instalaciones un olor desagradable la Universidad alertó a los bomberos sobre una posible

Voz 1220 16:55 tu gallegas la policía acabó evacuando a unos

Voz 0723 16:57 quinientas personas del campus porque el origen del olor no era una fuga sino durian eh es decir que es durian vale es una fruta originaria del sudeste de Asia típica de Tailandia y Malasia considerada considerada la más fea del mundo tiene un caparazón cubierto de espinas un interior creemos tipo como el aguacate un gusto dicen muy intenso que no lo no lo he probado sequía habrá alguno que lo haya visto pero también tiene un fuerte olor que es similar al de una cebolla podrida tiene unos cincuenta compuestos químicos que contribuyen a este olor bueno pues tenéis que imaginar que el la cebolla podrida sería su olor natural bueno pues estaba en este instituto pero estaba podrida

Voz 1792 17:40 te voy a podrida muy podrida

Voz 25 17:44 y ahí estaba

Voz 7 17:53 la lista secundarios bueno es el ya ex trabajador pero este pequeño

Voz 12 17:57 yo saloncito de Teno que hemos montado que es el todo por la radio pues estamos bastante más con con los jefes de los trabajadores no nos gustan pero preferimos los jefes así que hoy queremos dedicar esta sección a estos seres de luz que que que que mandan en las empresas lo dicen los empleados que tenemos la que ya tenemos a un jefe al teléfono que quiere hablar y explicar sus cosas hola buenas tardes amigo a su amigo amigo qué tal su nombre por favor

Voz 26 18:23 esta me Vian ya Lutri aunque tal vez no

Voz 12 18:25 a la franja de franceses no tiene algo que decir este señaló

Voz 26 18:28 todo a si ya no te cuento mi anécdota personal nada yo me tengo bastante bajo la verdad la oficina para todo a mis ex jugadores trabajos perdón él decide poner una Nespresso no lo expreso Jaca me da suerte que poder hacer ahí en la decepción total por no han hecho ni caso está ahí la Nespresso muerta en la oficina que no me digas que no suena para retirarles la pagar ahí encadenar votarle

Voz 12 18:58 hombre no sé si para tanto pero pero es raro no que hayan pasado de de Nespresso así no es muy raro algún motivo

Voz 26 19:05 vas a ver si ve que me extrabajadores son todo argentino llegué no toman Caffarel que toda mate

Voz 7 19:11 qué me dice

Voz 9 19:12 me viene de perder

Voz 26 19:17 algo de lo que somos

Voz 27 19:20 hay faltando el respeto más

Voz 9 19:23 entonces

Voz 12 19:28 no se fijó usted que sus trabajadores en han argentinos con respeto

Voz 26 19:31 no yo no logra yo no sé grima pero no no ser

Voz 12 19:37 muy bien pues la siguiente llamada hola buenas tardes qué tal su nombre Roncesvalles delante con su jefe también no

Voz 26 19:45 es por dar voz a los jefes porque estamos realmente denostados en esta sociedad verdades bueno pienso pienso pienso para mí digo me gustaría ser becario poder vivir como ellos ojalá no haciendo el amor y esas cosas que hacer

Voz 7 19:58 y quién pudiera

Voz 12 19:59 sí bueno cuéntenos experiencias

Voz 26 20:01 en esos jefes que pienso que doy bastante libertad en Mis esclavos para creo

Voz 17 20:07 es verdad empleados para que distan un poquito

Voz 26 20:09 quieran el trabajo vale y eso obligó a ir con traje y corbata pero Khalid no suele sí pero bueno con decencia sí pero como siempre los trabajadores tú les das la mano y que hacen

Voz 9 20:20 coger ex brazo me lo sé lo sé que no es Montana

Voz 26 20:24 ya te digo vienen vestidos como absolutos payasos de colorines con peluca una anarquía loquísimas

Voz 12 20:30 de qué es la empresa se gestó el circo

Voz 26 20:32 la verdad es que me vienen incluso con aire payaso tú te crees que esto sería lo que trabajaba de cara al público

Voz 12 20:40 qué Roncesvalles gracias al testimonio tiempo para otra llamada hola buenas tardes

Voz 17 20:45 hola hola qué tal buenas eso estaba serio no señor sí señor

Voz 26 20:51 a gol de Señor a ver qué es lo que yo tengo a mi tutor sociedad dos enterrados los tengo revoluciona apareces contra mí sí puedo externa en contra suya si encuentras mía musicales la final músicas dicen tal insisten todo alguien que ponga cuarenta que ponga cosas pues yo somos mucho más clásicos aspecto ponga otro tipo de cosas que parecer ahí es pues no les satisface trabajadores que es lo que puede usted a armamento les pongo de nueve de la mañana nueve la noche noches pongo esto

Voz 9 21:37 esto esto en el lío musica todo día esto es un discurso de Gil

Voz 26 21:44 se motivacionales no si Manolo Soria

Voz 9 21:50 mejor

Voz 26 21:51 no entiendo la palabra despacho me ponga escucharle me relajo

Voz 12 21:55 Isère rodaja bueno pues muchísimas gracias señor Señor Señor gol de Señor pues su testimonio yo creo que hasta aquí gracias a a todos los jefes había muchos más que es Cariñena

Voz 26 22:04 la está bajando en Hacienda manejadas

Voz 12 22:06 a que les hemos dedicado esta sección bueno pues nada Roberto como ves se lo merecen todo ellos

Voz 28 22:15 mismo ni deben son

Voz 1280 22:33 esto es del hilo musical de Laura Piñero

Voz 1792 22:39 lo que ha escuchado a todas horas es que

Voz 1280 22:41 estamos a la hija mayor de Johnny Cash estancas interpretando una de las canciones de su padre ella más una veintena de artistas se han unido para hacerle un homenaje en forma de disco llamado Forever además han editado un libro que incluye escritos y cartas que encontraron cuando falleció en dos mil tres su hijo también ha participado como productor del proyecto y aquí está el resultado dieciséis de sus temas interpretados por grandes voces como Chris Cornell o Elvis Costello

Voz 29 23:15 se boda no o era

Voz 30 23:43 eh

Voz 29 23:58 a qué qué

Voz 31 24:18 la Ventana con Roberto

Voz 1220 24:20 Sánchez

Voz 7 24:28 bueno

Voz 33 24:35 enseguida el desafío comité Urriaga que había puesto condiciones para venir hoy día a uno la principal que estuviera Pilar de Francisco cómo somos

Voz 1792 24:43 no

Voz 34 24:45 quita entiendo como cómo cómo cómo es Messi

Voz 7 24:53 enviada especial porque que Ramos y Cristiano no conectan Jordania no

Voz 1220 25:00 hombre no conecta con el campo

Voz 35 25:02 claro que vamos allá porque la gente está arrasando en Youtube se habla mucho la gente está preparándose para el verano planeando vacas sí sí de puente en Puente y por ejemplo ya que hay que hacer aprender idiomas voy a recomendados el Canal de la revista Vanity Fair donde los famosas te enseñan a hablar distintos idiomas Natalie Portman te enseña hebreo Marcos Robbie vocabulario australiano y Antonio Banderas malagueño

Voz 36 25:29 chulo y compre que yo y entonces se interesan mucho a él hay que es muy chula hay Layos Bike Isbert que chulo pero voy a Pin ser mono químicos mono to be Monkey ser mono es estuve Kio o el seis compliquemos al no ser la leche es de Mou descubro les o Bruce Sprinting es la leche

Voz 35 25:57 amante del me cago en la leche el pobre intenta explicar qué significa esa metáfora minuta y no me dice yo arte Mel bueno cómo han cambiado las cosas ahora los millennials aprenden con natal por más si el nuevo Opening es este bueno hace unos días se celebró el festival más elitista del momento Coachella se celebra en Los Angeles a tres horas de Los Ángeles es el G7 de las influencer ahí se deciden cosas que afectarán luego al restaba humanidad cómo con qué canción nos dan la torre en verano Instagram mes bloggers celebrity de todo el mundo acuden a este festival para ver en directo a billón SETI lleva Alvin de Quicken vamos a escuchar a una de las embajadoras de nuestro país la influencer María Carriedo

Voz 1792 26:40 el primer diga en este paraíso que ya sabéis que es uno de mis sitios favoritos cada vez que vengo aquí a Palm Springs siempre me quedo en este hotel en el hotel Ritz siete ido otra después hemos conseguido aparcar y entrar lo conseguimos a esa es la vida de la blogger

Voz 37 26:57 este el mejor momento de la noche por eso siempre me vengo al Ritz ya lo sabéis porque mirando que no acabamos de encontrar en la entrada del hotel hamburguesas burrito agita es que y de todo

Voz 35 27:07 bueno esto igualito del festival de Benicàssim acabas echando enfermedad de hecho el alcohol desinfectar un poco se pasa igual de bueno a veces incluso el paraíso hay problemas es lo que ha pasado en este festival de música que muchas veces van fue dulce ida con sus amigas y muchas veces se despista pierde los amigos Stop pasa de Mary Pombo vamos a verla

Voz 38 27:28 lo de perderse Coachella que me quedo sola mi mano nadie mamá devolviera recoger por favor vale informó que sigo sola y sigo hablando con un acabará la gente me sigue mirando raro fue es buena

Voz 1792 27:46 estoy sola literalmente yo pero yo estoy disfrutando e buenos programada

Voz 35 27:56 corren Valls primo el Villarrobledo perderá los colegas es un concierto de siempre son bajo esto queda reflejado bueno Lleida es influenza el sol en Nuevo a seres de luz como han dicho especialistas toman las jefas no ahora allá no las calles las fue en festivales de música ya viene dentro en al dulce y que en el Festival de Uceda seguiré informando mientras hay que prepararse que estudia idiomas Si quieres influencer os voy a recomendar el canal hola la Llingua donde enseñan francés Zidane trucos muy útiles si vas a ir a Francia

Voz 39 28:27 ver cosas que no tenéis que hacer si vais a Francia hay que tener cuidado con ser muy educado en Francia hay que decir siempre entonces no les gusta nada que habléis salto la propina la primera cosa es que no es o Velilla actor yo hay una cosa que los franceses Dama de polio

Voz 0723 28:47 tienes que tener como un cuarto de hora

Voz 40 28:49 el trazo para dejar que termine

Voz 39 28:51 de prepararse sino han tenido tiempo un poco justos de tiempo

Voz 35 28:56 bueno aprender francés no sé pero esto puede cumplir fácilmente hasta ahí Chenoa no es muy útil aprender francés sabes que allí Benzema de te significa Manta o si la comedia francesa no sólo llama del del Bernabéu entonces por eso no sé si es que hay que ver dónde hay que ver Mondo o comedia franco en el año allí significa la hemos vuelto a colar hay que a otros por último vamos a acabar con la llegada del verano cuando se sabe que llega el verano con la cuando acaban las hogueras de San Juan no con los primeros rayos de luz que es señal inequívoca cortito pero no no no no es cuando has entregado la declaración de la renta

Voz 7 29:38 a Adidas ha dicho me ha hecho daño

Voz 35 29:43 ya te os Cazorla por cierto J como Messi has bueno al que os voy a recomendar un asesor fiscal que vive en Youtube Luis García Sánchez el eje ese llama su canal el te da consejos para la renta del de este dos mil siete

Voz 4 29:59 además tú estás esperando a recibir la carta con el borrador físico a su domicilio sentado porque no lo vas a recibir esa es la primera la Agencia Tributaria ha facilitado una descarga en el móvil revisar intentar el borrador es bueno en una declaración incompleta con filmes realiza siempre las cosas porque si no sea un problema la culpa Asturias

Voz 1792 30:26 la culpa es tuya sería el lema este año y tú a hacer los deberes

Voz 7 30:40 este recordatorio el treinta de junio con muy buen rollo bueno venga vamos

Voz 1220 30:46 desafío hoy vamos a aprovechar que no está Francino entonces no habrá interrupciones ni el juez Naw está bien podemos llamarle no sé qué le falta a la doble doble bueno vamos a saludar a primero han la aspirante no tenemos eh a Elena Rodríguez de León hola Elena buena

Voz 17 31:06 tardes hola buenas tardes buenas todo bien por León bien todo bien si no vienes estando

Voz 1220 31:11 la libre perfecto ir al otro lado de

Voz 17 31:14 el teléfono también debemos tener al campeón

Voz 1220 31:16 de la semana pasada Donato Jiménez Donato buenas tardes

Voz 17 31:20 hola buenas tardes estoy vamos

Voz 7 31:26 el jugador Donato se a ver día antes Donato

Voz 17 31:30 ojo tanto

Voz 7 31:35 que bueno venga Elena que es la aspirante es la primera que elige

Voz 1220 31:44 pues madrina o padrino con quieres jugar Elena

Voz 17 31:48 Pilar de Francisco con una buena pareja y con Francisco y Donato tú con quién controla muy bien

Voz 1220 31:57 dos buenas parejas pues nada vamos con la primera ronda de diez empezamos con Elena tiempo Bin primer día de mayo mes refranero donde los haya aquí va uno Elena que debe finalizar es un clásico cuando marzo Majid ya ha

Voz 42 32:14 abrir Yukiya

Voz 7 32:16 me abrí pero estamos hablando de mayo y arena aquí yo sólo vale nadas es bueno podríamos incorporar a ella una pregunta pero igual

Voz 1220 32:29 las inventa un que un gran Isaías

Voz 7 32:31 no hay bueno llega abril llueve no ha dicho no bueno Elena venga tranquila

Voz 1220 32:39 segunda pregunta hoy es uno de mayo Día Internacional de los Trabajadores que tiene su origen la respuesta correcta ah no era Abbas de marzo a mayo Marcelo ah vale vale vale pues lo dicho que el uno de mayo es el Día Internacional de Trabajadores tiene su origen el uno de mayo por un conflicto laboral que tuvo lugar en donde en Chicago en París o en Haro

Voz 9 33:10 cómo va a morir

Voz 1220 33:12 cago otra cosa en Chicago en M te lo explico en mil ochocientos ochenta y seis el uno de mayo empezó una huelga en en en Chicago de trabajadores que termine algo con lo que llama la revuelta de Jaime Marquet el cuatro de mayo una manifestación estalló una bomba mató un policía la policía se puso a disparar a diestro y siniestro pillaron al plantel de gente detenida y finalmente un juicio a ocho trabajadores anarquistas y a cinco les fueron condenados si les gusta

Voz 7 33:42 el que no el cuento no sé yo porque esto no sabíamos tanto tanto el diario La Bestia intelectual estresante

Voz 1220 33:53 esos cinco condenados a muerte se les conoce como los mártires de de Chicago venga pregunta

Voz 9 33:58 madre mía cuál era cuál era la

Voz 1220 34:00 la reivindicación de aquella manifestación primera de Chicago tres opciones seguros médicos jornada de ocho horas o prohibición de castigar físicamente al trabajador Elena que sepas que puedes

Voz 17 34:20 bueno Pilar

Voz 35 34:23 las ocho horas la jornada de ocho horas

Voz 7 34:26 muy bien he

Voz 1220 34:28 el domingo por la noche una serie estadounidense el domingo ante el doble doble dice Francino no

Voz 7 34:34 me dice Francino en el domingo

Voz 1220 34:37 anoche una serie estadounidense llegó a su episodio seiscientos treinta y seis batiendo el récord que tenía antes no os acordáis buenas una serie un poco a la ley del revólver una serie vaqueros de hace muchos años vale que sería acaba de batir ese récord seiscientos treinta y seis series de animación

Voz 1792 34:56 hombre mítica sólo una mala

Voz 7 35:04 la amarillo

Voz 1220 35:07 claro pero no te preocupes Donato que tú puedes pedir pista una están bien cuando te toque por cierto está gorda española ha sido la más longeva en capítulos vale Hospital Central Cuéntame cómo pasó o rogó en Calde una serie de TVE

Voz 9 35:25 cuéntame no

Voz 1220 35:28 cuéntame lleva muchos años pero gol encare gol estuvo veintiún años tres mil setecientos siete capítulos madre alucina era una serie me la tengo en Kale salía un levantados de piedras muy famoso al que a veces le confundían con un ciclista por su apellido un tal Iñaki que

Voz 42 35:48 he Induráin

Voz 1220 35:51 los piejos venga

Voz 7 35:55 ya pero era antes según

Voz 1220 35:57 bueno ya has vaya todas las que tenía que fallar vale vamos con la séptima pregunta a Chaves lanzaba trabajo te está la tienes que saber porque ha salido el apagones periódicos Venecia está preocupada por el exceso de turistas ya estrenado una medida tres opciones un permiso de edita un permiso para poder alquilar salido La Ventana también unos tornos para controlar el número de turistas tres tienes que saber decir noventa minutos en el Bernabéu son Moltó Longo así con esa gente

Voz 17 36:29 tornos menos perfecto buena esta estás frases

Voz 1220 36:35 noventa minutos noventa minutos en el Bernabéu son Moltó Longo esta frase mítica la dijo un jugador del Real Madrid a otro del Inter de Milán perdieron dos cero en Milán tenían que jugar el partido de vuelta pues como lo que pasa en el Bayern Juanito le dijo hay vaya ya dicho

Voz 7 36:52 a lo mejor esto Juan honorable no te preocupes

Voz 1220 37:03 lo dicen volviendo volviendo al tema el turismo ordena me por favor de más a menos turistas al año estas tres ciudades primero la qué crees tú que te que tiene más turistas al año la segunda la tercera las tres ya son París Barcelona y Londres

Voz 17 37:19 vale déjalo ya

Voz 1220 37:20 el primero Londres con diecinueve millones segundo París con catorce tercero Barcelona con nueve

Voz 7 37:27 bueno pues adiós adiós

Voz 1220 37:33 teniendo Riba venga a ver a ver si puedes

Voz 7 37:35 Elena con la pregunta cuidado sabes

Voz 1220 37:38 el telón se ve una mona una mona gigante cubierta por una sábana se cierra el telón que pelicula de qué película estaba pasando muy parecida a una de La Guerra de las Galaxias Una de Star Wars es una mona gigante hombre cubierta por una buena navegante gigante que es una mona gigante

Voz 1792 38:04 cuál es el aumento activo un aumento antiguo dábamos grande que ha llevado aquí en diciembre

Voz 1220 38:13 no vamos

Voz 17 38:18 Elena extendido es que súper mona

Voz 43 38:25 la moneda fantasmal para está pasando bueno oye bueno tienes cinco puntos cinco sobre dice que aplauso un aplauso paralela

Voz 1220 38:46 es que no es fácil el doble vamos con Donato delato

Voz 17 38:51 el cinco cinco o cuatro con una doble vale que pasa que les dabas anotando que sí

Voz 7 39:00 con cuatro podemos fallar

Voz 1220 39:04 no no si yo no toso va ni caso tales comenzaron más como con tu rival con un refrán de mayo vale la bellota que no se ve en mayo no se ven la bellota que no se ve en mayo no se ve

Voz 17 39:22 nada de ello

Voz 1792 39:23 o no se ve en mayo no sé es lógico pero arriesgó

Voz 17 39:28 desde entonces el adagio de este fin de semana hubo Fórmula uno con este fin de semana sí hubo sí vale como como hubo hace justo

Voz 1220 39:41 hoy veinticuatro años el uno de mayo de mil novecientos noventa y cuatro en el circuito de Ímola pasó a la historia por el fallecimiento de uno de sus mitos brasileño para más señas

Voz 17 39:51 de quién hablamos perfecto para más señas

Voz 44 39:54 yo lo que no sabía no recordaban viendo esto que es un fin de semana horroroso porque en la en en los entrenamientos el viernes ya murió murió otro corredor un austriaco Robert Rauschenberg Chuck Berry día murieron dos pilotos

Voz 1220 40:09 a partir de ahí se cambiaron un montón de de pues cuestiones esto eso es documentación estos documentos

Voz 7 40:18 en cuanto cuando que Francino que ligereza seguro

Voz 1220 40:27 seguro que en aquellos tiempos de lo dijimos seguro que en algún momento dije lo de la repara anoche nada no es un concepto así como de mil pero Donato está talar reprocha está en el diccionario

Voz 45 40:46 sí pues sí o no

Voz 46 40:50 pues sí sí esta

Voz 1220 40:53 el ordinario por bueno malo absurdo fuera de lo normal pregunta

Voz 9 40:56 madre mía es una frase

Voz 1220 40:58 a uno se casan por la Iglesia otros por idiotas quién dijo esta frase tres opciones Liz Taylor Woody Allen o Paula Echevarría

Voz 9 41:10 que no Mudial

Voz 1220 41:14 me conque palabra de tres letras llamaría es la concesión de un argentino con qué palabra de tres letras llamaría la atención de un argentino en Valencia también también

Voz 17 41:30 sé que no sé qué habías dicho por ahí has hecho

Voz 9 41:33 a donde había más que son cuatro letras Toni cuatro le pregunta

Voz 1220 41:45 vale vale va de bueno o más que cumpleaños es aniversario porque hoy hoy es el aniversario de la independencia de Groenlandia bueno más que independencia de la autonomía hasta que tiene que es bastante fuerte digamos Velandia Groenlandia ahora mismo es un país constituyente de un reino de un país nórdico de cuál

Voz 17 42:09 Toni

Voz 7 42:10 la figura

Voz 1220 42:14 el país constituyente dio un reino osea Laughlin buena en Groenlandia hay mucho hielo para muchos parece mucho

Voz 7 42:22 es lo mucho

Voz 1220 42:24 andina en en Groenlandia pero hay cada vez menos porque ya sabes

Voz 17 42:28 no no la doble

Voz 1220 42:31 no estoy cargando día hoy ya que parte de su superficie que parte de la superficie de Groenlandia es hielo tres opciones cincuenta y ocho por ciento sesenta y seis por ciento os setenta y siete por ciento

Voz 45 42:45 sí es verlo en cincuenta cincuenta y tantos años anticipándose setenta y Italia de China setenta y siete

Voz 1220 42:53 se vio hoy descubrió quién descubrió Groenlandia allá por el año novecientos ochenta y dos tres opciones Eric en blanco Eric que el rojo

Voz 17 43:05 hoy Dick el azulgrana o Jesús Villa Rojo Erik el Rojo a Saviola

Voz 1220 43:12 historia se tuvo que yo creo

Voz 7 43:15 el dia por unas muertes de nada

Voz 1220 43:20 entonces se escapó escapándose de Islandia encontró con donde no llego no llego a estar en el día pero que gritaba Tarzán cuando iba de Liana el Diana esmera te Donato

Voz 9 43:38 pues bien toda la pregunta

Voz 1220 43:43 si se abre el telón se ve a Batman jugando a los dardos vasallos Batman está muy enfadado porque está fallando casi todas las tiradas como se llama la película muy parecida a una protagonizada por Brad Pitt Batman jugando a los dados Batman cabreado con qué está fallando

Voz 17 44:04 yo como dardos con dardos Dart dotados

Voz 1220 44:09 dado solar dar dardo Se está jugando a los dardos además tienes derecho a una pista seguían la respuesta gratis

Voz 17 44:17 sí sí sí como si la película da pistas todo tarde malditos perdón a sus dardos como aquí

Voz 1220 44:28 bueno vale va

Voz 43 44:31 menos así lo dos respuestas acertadas

Voz 1220 44:35 pues nueve como en el doble nueve de diez bueno va el dominio Donato claro pero nos da tiempo para unas cuantas preguntábamos a la gratis que les deben

Voz 9 44:44 ella ya les la gratis a nothing

Voz 1220 44:49 todo nueve empezamos Elena tengo dos temas elige tú el Barça o la Guerra de la Independencia española el parida el Barça perfecto venga primera pregunta el Barça ha ganado la Liga que hace que número veinticinco veintisiete veintinueve

Voz 42 45:05 he

Voz 17 45:08 dale nueve

Voz 1792 45:11 no un veinticinco pregunta de la guerra

Voz 1220 45:13 la dependencia para donar todo depende ya fue principalmente entre España y Francia que curiosamente un año antes de empezar la guerra había sido aliados en la invitó en la invasión de qué país Inglaterra Portugal o Mónaco

Voz 17 45:27 a estos Portugal lo sé Portugal sí sí sí

Voz 1220 45:30 sí sí bueno ese coloca Díez a cinco Elena pregunta para U la Liga española comenzó en mil novecientos veintinueve la Liga de Fútbol año en que se celebró el primer campeonato vale en un mil novecientos veintinueve qué hizo el Barça perdón cuando logró el Barça su primera Liga empezó el año ese mismo año ganó la primera la del XXIX en el treinta porque la primera la ganó el Athletic de Bilbao o en el XXXI porque las dos primeras las ganó el Madrid

Voz 42 46:01 en la segunda manga

Voz 1220 46:06 en el treinta no ganó la primera el Barça ganó la primera miras sí ganó la primera Pérez y ganó la primera y luego estuvo dieciséis años sin ganar otra hasta mil novecientos cuarenta y cinco alucina pregunta para Donato en la guerra España contó con dos aliados frente a Francia a la guerra de independencia opciones Inglaterra y Alemania Inglaterra Portugal o Alemania y Portugal

Voz 17 46:33 gracias Portugal Inglaterra hay Portu

Voz 1220 46:35 algo bueno Donato con esto pero vamos sabes todo Donato lo sabes todo venga vamos a ver si elevamos un poquito Elena venga esta asegura cuál ha sido la mayor racha de Liga seguidas que ha conseguido el Barça tres cuatro o cinco

Voz 9 46:55 Harry muy bien

Voz 1220 46:56 con con Johan Cruyff de entrenador entre el noventa y uno noventa y cuatro pregunta para Donato quién era el Rey de España en mil ochocientos ocho Carlos III Carlos IV o Carlos Quinto

Voz 17 47:13 Carlos

Voz 1220 47:14 cuarto y a que te estoy cogiendo manía de Donato desde considerar todos

Voz 7 47:19 mira que es una broma de verdad que no no no no es broma no

Voz 12 47:22 dicen que la última

Voz 7 47:29 nada como con mucha suficiencia no se escaso fiesta la última para Elena última paralela

Voz 1220 47:38 este título es el último de Iniesta e con el con el Barça que por cierto lleva un porrón de títulos conseguidos como azulgrana cuanto son un porrón XXIX XXXII XXXV

Voz 17 47:51 el XXXII Leo Messi última para Donato que apodo esta no lo vamos a saber Donato que apodo tenía

Voz 1220 48:00 Carlos IV

Voz 17 48:01 vale te voy a decir tres tienes que ser muy rápido muestreo el cazador el político o el deseado hoy no será Fernando VII El cazador pille becas

Voz 9 48:20 mira

Voz 1220 48:21 estaba hundido con lo de Hacienda porque te voy a tener que pagar un pastón caras que me queda es pero cada uno