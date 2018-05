Silvia Marsó: “Opté por ser actriz antes que millonaria”

Voz 1236 00:00 Mariola Cubells está en Valencia Mariola qué tal buenas tardes Roberto Sánchez cómo estás muy bien yo muy bien acompañado aquí Mariola

Voz 2 00:23 sí sí lo sé qué rabia me da

Voz 1236 00:27 pero es puente queridos ya había trabajo también ella trabaja como vosotros pero no sé si en mi casa en mi casa Andreas de hecho yo creo que es que esto te lo tomara como un recargo que divierte ya sabes que no Yassin muy seria qué tal muy bien miráis esta Silvia Marsó aquí Silvia qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto sea mal

Voz 1312 00:47 hola guapa ves hoy en lo que vamos a

Voz 1826 00:49 hablar de cine de teatro de televisión evidentemente ahora mismo está en el en el teatro Veinticuatro horas no no dura veinticuatro horas veinticuatro horas intensas en la vida de una mujer

Voz 1236 01:00 en una segunda hable que que tengo

Voz 1826 01:02 tiene que contar la Historia porque tiene también vínculo en el nacimiento embrionario de porque ella se enamora del libreto de lo que ahora es el libreto de esta de esta obra y que tiene mucho que ver con la televisión pero antes que hablando de la de la actualidad a la que no podemos obviar en el mundo de la televisión hay por ahí que que que está haciendo en las redes en las redes sociales y desde el fin de semana es así Se manipula tiene que ver con el movimiento que hay en la redacción de informativos en televisión

Voz 1504 01:31 yo creo que Silvia también estará muy contenta con esto no sé si los compañeros de Radio Televisión Valenciana digo yo española e sobre todo las mujeres sean unido en un frente común bajo SG hasta que ha sido el pelotazo este fin de semana yo estoy sinceramente muy contenta de de bueno de que realmente nos podamos sentir orgullosos de los profesionales de la pública que no siempre están bien valorados y que no siempre se les pone digamos en en en Los se cuestiona mucho y no siempre es justo y todo nace el ocho de marzo porque se unen en un grupo las mujeres para la huelga después deciden ese grupo darle darle más vida y a alguien se le ocurre que después de lo del veintiséis de abril que sabéis que en el PP bloqueó la la reforma deciden que que no que hay que continuar y claro no esperaban esta gran repercusión porque se han unido una cosa muy importante las presentadoras que son las que dan la cara algunas no todas vistiéndose de negro los viernes Irán de negro me cuenta que este fin de semana está aguas apelando yo creo que con todas colega de Televisión Española

Voz 1826 02:37 no sé si habrá sido casual pero Silvia viene de negro esta tarde tal

Voz 1236 02:41 pues muy bien ya yo también voy de negro hoy pero

Voz 1504 02:44 yo creo que es una iniciativa muy triste por porque es necesaria pero muy interesante y desde luego muy valiente y creo que además no va a parar es es decir yo las he visto muy convencidas del asunto ellos están con ellas que es muy importante gente que nunca se había posicionado y que había tenido un perfil bajo en esa cadena de pronto ha salido allí ha dicho basta porque se sienten arropados sienten que sienten que no puede ser sabes que que que esto que es que es que no que ya que nos vamos al abismo si no conseguimos esa reforma sin los partidos no llegan al consenso sí yo creo que esta vez sí que son los los los profesionales de la pública los que están dando

Voz 1236 03:27 no digamos la batalla oye si Olé Ghoga vive Silvia porque esta es la tele de todos pero un poquito más tuya quiero decir que esta ha sido imposible conocer si me acabo de hacer seguidora de de desarrollo arroba mujeres

Voz 1312 03:41 en española con el has ta que has y manipula pero sobre todo hay que seguir a estas mujeres que van a decir a dar mucho que hablar iban a decir muchas cosas que no nos de las cuales Nos enteramos claro fuera de lo que es la la las redacciones de Televisión Española yo tengo grandes amigos de de toda la vida en Televisión Española y la verdad es que ya era hora que se les escuchara ahí que se unieran para simplemente para informar para decir lo que se está haciendo lo que nos está haciendo lo que nos incumbe a todos muy bien has dicho Mariola

Voz 1504 04:10 no llevan mucho tiempo de de todas formas lo que pasa es que es verdad que ahora Yemen hay una especie de caldo de cultivo ya hay de desesperación pero Roberto sabe que nosotros lo hemos hablado muchas veces aquí llevan mucho tiempo no quieren que les pase acordaos de lo que pasó en ganan no cuando ganan se cerró salieron todos los que digamos habían consentido todos salieron ahí como adalides de la libertad de expresión y digamos el mundo se les echó

Voz 1826 04:32 llevamos ya mucho tiempo y el tiempo que haga falta seguiremos pendientes a ver de la de la evolución y en que en que desemboca pero haciendo historia decíamos que esta tarde el plató de Mariola se abre a una actriz

Voz 1236 04:45 no me gusta esa frase el plató de que dicha Port además tiene cómo no voy a decir a ver cómo está claro esta tarde el plató de Mariola reabre abre a

Voz 1826 04:54 a una actriz es una actriz que debutó en mil novecientos ochenta y uno en la tele en Cataluña en chándal de aquí pero que a la que el gran público descubrió descubrimos en mil novecientos ochenta y tres en ese concurso que reunía a millones de personas ante la tele el Un dos tres

Voz 3 05:10 me llamó hizo y canaria me llamo quién histórica de me llamo muy que se de Barcelona me llamó Maite inmadurez catalana Mi padre Canario pero sin Caracas bueno yo también soy catalana y me llamo Silvia Silvia Marsó trabajando los trece mis compañeras me han encargado que les diga que haremos todo lo posible por no defraudarles

Voz 2 05:30 no no lo que tierra a su madre

Voz 1236 05:36 ahí está acabado todo presentándose como una tenemos que con una mano

Voz 1826 05:41 dirigí ya que después explica Aurelio se es mayor es menor de Rita en la serie canguros Noelia en manos a la obra

Voz 4 05:50 pues para jugar a la petanca el rellenar la primitiva bien que tatami anda qué morro tienes

Voz 5 05:54 Santa por nada pero que deja una ducha que parecen las cataratas del Niágara ahora

Voz 1236 06:00 están saliendo muchos conocíamos como la de Benito y Manolo Marín invito tenga André

Voz 1826 06:05 es con Carlos Iglesias bueno en Ana y los siete fue la mala Alexia que tenía yo creo que sólo tenía le movía una cosa en la vida una sola aspiración casarse con Fernando

Voz 6 06:15 el dramático eso de salir en medio de la pedida de mano sí señor es le le chicas de barrio se Mas ha sido vulgares lo que las chicas de barrio tendrían que hacer es no salir del barrio porque eso pues televidente Ana

Voz 1236 06:29 ganado yo se va a casar conmigo abandone ya por favor de gol llegaba la pelota

Voz 1826 06:35 lista verdad de esa serie de televisión que

Voz 1236 06:37 bueno Olarra in mil veces repetida eh

Voz 1826 06:40 noventa capítulos cinco temporadas conversión después en Portugal e Italia en Chile versión mexicana

Voz 1236 06:47 el reposición en reposiciones de todas las casi casi

Voz 1826 06:49 tanto va camino de un verano afiliadas dio vida a Elvira Prieto en Gran reserva el origen hace hace menos la vimos en Velvet siendo era Julia Lagasca allí la madre glamurosa debate

Voz 4 07:00 ah no pongas de sacar a Mateo precisamente ayer una de tus amiguitas se presentó en nuestra casa pensó que yo era tu esposa hice despachó tan a gusto a sus anchas come adrede que establo no lo sabía lo que pasa pues una chica así rubia como de lo más ordinario vulgar acabó diciéndome que no tenía ninguna clase que que era tonta imagínate madre lamento mucho

Voz 1826 07:27 si decíamos que podemos ver en el teatro Infanta Isabel en Madrid siendo ahí interpreta a una viuda aristócrata a la que una experiencia inesperada le llevó a enfrentarse a su moral a principios vitales

Voz 7 07:41 venga venga que tiene usted no nos quedemos aquí te importa donde ninguna parte acabo de llegar en tren y no puedo volver a casa unos queremos aquí

Voz 1236 07:54 voy a buscar un hotel Novotel equivocado de quien es que lo poquito que se llama baila obra porque es un musical eso musical muy musical muy atípico por cierto verdad

Voz 1826 08:08 en dos minutos que hemos resumido alguna Silvia Marsó que sí que recordamos y hemos visto que acumuló como vi cómo ves tu vida así

Voz 1236 08:18 pues ahora vas y resumido me me parece que llevo muchísimos años en esto no empezaste muy joven pero muchos

Voz 1312 08:24 sí sí la verdad es que doy gracias por todas las cosas que he tenido la oportunidad de hacer porque al Barça además han sido personajes como muy variados

Voz 8 08:32 muy intensos Si inmigración

Voz 1312 08:34 picantes todos y tengo mucha suerte mucha mucha ahí estoy muy agradecida al destino

Voz 1826 08:40 por empezar por lo último Veinticuatro horas en la vida de una mujer una obra de teatro su musical musical atípico decíamos musical que ha estado de gira que estaba en en Madrid musical que produce estuvo porque te Peñate porque te enamoras te de cómo fue

Voz 1312 08:54 bueno es que regalaron un libro si todo empezó en la T

Voz 1236 08:56 el programa de la tele lo voy a

Voz 1312 08:59 decir porque es una anécdota en bastante curiosa Eloy Azorín me regaló veinticuatro horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig cuando íbamos a iniciar el rodaje de Gran Hotel su personaje y el mío tenían bueno tener una diferencia de edad insufrible con pues como una especie de de convulsión emocional cuando se conocían ya había pues como una atracción fatídica hay muy tortuosa a veces me regaló el libro yo lo leí me encantó me gustaba ya es vais pero yo nunca había leído este concretamente había leído Carta de una desconocida al mundo de ayer los libros que conoce más la mayoría de lectores no cuando la ley me encantó me fascinó vamos recuerdo que la ley en una tarde no pude parar y al cabo de un tiempo me entero de que están haciendo la versión musical en Paris digo como com

Voz 1236 09:46 es que tú lo sabías cambió la versión musical abra las tablas acababan estrenar en París me fui a verlo tal cual acabó la función dije Dios mío esto lo tengo que hacer esto es que es maravillosa la la la

Voz 1312 10:00 música de ser gay Nin que es un ruso que es como una eminencia a nivel mundial que está como una cabra es un loco es una persona maravillosa es un creador Stéphane Christine Khan ya habían hecho la adaptación a formato teatral todos los personajes el el maestro de ceremonias el el joven llega a la señora hace estaban retratados manteniendo la esencia de Stefan Zweig y al mismo tiempo por aportando con la música una profundidad narrativa muchísimo más emocionante aún incluso que leyendo la novela y eso me me me dio las fuerzas necesarias para afrontar la producción en España

Voz 1504 10:39 fíjate Roberto y yo coincidí con Silvia en el festival de Vitoria televisión en septiembre no te puedes está pasión que ahora con la cara nos cuenta estaba triplicado cuando me habló de del musical porque no

Voz 1826 10:51 me imagino porque le han ante otro admitió ese Ana

Voz 1504 10:54 de Iker yo quería decirle ella que podría tener

Voz 1312 10:57 eh

Voz 1504 10:57 que que que te lleva a coger esto que es mucho más difícil levantar eso antes que aceptar un papelón en una serie de televisión que es algo más sencillo más fácil más interactivo

Voz 1312 11:08 Pepe evidentemente bueno también me gusta el más difícil todavía Mariola tú como mujer me vas a entender apostar por lo difícil por el riesgo por el hacer algo que no ha hecho nadie Il lo he conseguido porque esta obra es es una obra que nadie quería producir por eso lo he tenido que producir yo porque era pero sí que hace

Voz 1504 11:24 es intentos eh si alguien de la productora

Voz 1312 11:27 no puesto que lo intento pero nadie quiso porque no es hable él si no es que no no se ha hecho nunca algo así es distinto tiene un formato que es es es música en directo con orquesta de cámara con un un elenco que cantamos en directo es muy arriesgado es que no puede fallar nada no requiere de un equipo extraordinario de profesionales porque estamos en vivo y en directo delante del público haciendo un espectáculo con una música muy muy compleja hay muy muy interesante que entonces claro pues tuve que lanzar yo y por eso tengo tanto entusiasmo pero este entusiasmo me lo ha contagiado la propia obra desvaído porque en ella a través de la novela que está haciendo una reflexión sobre la vida sobre el paso del tiempo y el como el ser humano desperdicia su existencia de una manera trivial a veces dejándose llevar por lo por lo establecido por el qué dirán por la rutina por por la hipoteca por lo que sea no por los condicionantes externos ya hacen que tú no escuches tu propio yo no vivas como tú deberías vivir hay muchas cosas que madre día

Voz 1236 12:32 esto que has dicho vamos a ver si va a quedar ahí en la cabeza

Voz 1826 12:35 pensando que hay muchas cosas que plantea la obra de las que ha dicho ahora Silvia yo otras que que no que desde luego sería interminable enumerar pero que pueden tener mucho que ver con subido porque la hora también plantea como eso la vida no puede poner ante dos opciones un algo que puede ser el abismo a sí

Voz 1312 12:55 es que la vida es de los valientes Ollé

Voz 1826 12:57 pero pero si eso no sé igual no tiene nada que ver pero a mí me recuerda un episodio cuando llegan las privadas en los noventa que Silvia Marsó podría haber optado porque a mí me han dicho que llegaron las privadas una especialmente le pusieron un cheque con muchos te doy fe

Voz 1236 13:11 tantos pero como para solucionarla absolutamente la vida

Voz 1826 13:15 ahora por aquello claro por aquello de que las televisiones privadas buscaban rostros presentadora a las que querían blindar iraquí que fue

Voz 1236 13:25 en la que bonita o que bonito verbo aceptaría

Voz 1504 13:29 Linda pero nadie me ofrece de Roberto

Voz 1236 13:32 Silvia no los no los aceptó en noventa

Voz 1312 13:34 verdad que el destino me puso en ese cruce de caminos como retrata la obra no en el que tuve que tomar una decisión importantísima en mi vida os ser millonaria súper popular es decir una figura mediática Auxerre dice te será combatir no eran compatibles no eran compatibles no y menos en esos años porque en la cuando empezaron las televisiones privadas no había series había una o dos entonces si hacías aceptaba ese ese cheque en blanco con esa siendo la cara de la cadena que acababa de empezar tenías que hacer cualquier tipo de programa de concurso de reality show de no sé qué

Voz 1236 14:11 no vamos a entonces yo me tenía

Voz 1312 14:13 tenía que de olvidar de mi carrera de actriz porque nadie hubiera creído posteriormente interpretando a Yerma

Voz 9 14:20 efectivamente

Voz 1236 14:23 el ejemplo es que me ha encantado pero es que es verdad yo para conseguir trabajar con nada

Voz 1312 14:28 los yacer Yerma La Casa de muñecas de hacer que se Antonia de una cosa

Voz 1236 14:33 a llama reputación bueno yo yo con llámale como sea pero también se puede prejuicios no no no no pero bueno encontré un si yo no Julio también también

Voz 1312 14:46 pero para conseguir ser tener credibilidad aprender y hacer bien los trabajos como actriz tuve que renunciar a ese a ese contrato millonario y no me arrepiento pero es el destino me puso en en esa prueba no de fuego tuve que decidir tenía yo era muy jovencita eh no llegaba a la treintena tuve que decidir

Voz 8 15:06 sí y no me arrepiento evidentemente

Voz 1504 15:08 te Silvia yo te he oído digamos lamentar te de del poco peso que tienen las mujeres a partir de cierta edad esto lo hablábamos la semana pasada con María Rey la la periodista de Antena tres a partir de cierta edad en la televisión no hay hueco concreto oí digamos

Voz 1312 15:23 solvente para ellas yo no sé si eso tú lo vives así desde el hombre yo soy de Cima Asociación de Mujeres te ya está así de medios audiovisuales precisamente porque como actriz creo que hay un hay como un agujero negro en este país no se sabe por qué de repente las mujeres de más de cuarenta y cinco años

Voz 1236 15:42 dejan de existir no sólo en este país porque si Hollywood también si no dejaré pero también pero las europeas no ni Francia ni Inglaterra ni Ny Noruega Finlandia sea aquí

Voz 1312 15:54 pero ocurre aquí en España por qué

Voz 1236 15:57 no lo sé serán los las modas serán

Voz 1312 15:59 no sé los directivos de las cadenas que igual eligen formatos en los que haya muchísima gente muy joven chicas muy jóvenes entonces qué pasa que cuando algún día venga un extraterrestre yo que es que vean la producción de España de audiovisual dirán que qué pasa que se morían las mujeres de los cuarenta y cinco años

Voz 9 16:17 cedida toda la española se morían porque hay una a lo mejor una por cada

Voz 1236 16:22 la serie pero en papel encabezado de la vida eso es

Voz 1826 16:27 totalmente lo contrario que ocurría en la televisión de los ochenta que ella primero de televisión que tú conociste donde apostaba más por hombres y mujeres también con prestigio conocidos etc

Voz 1312 16:37 efectivamente pues si comprueba Hermida Jesús Hermida no con Carrascal reciente que tenía una trayectoria

Voz 1826 16:43 el actrices también de actriz no antes de

Voz 1312 16:45 ah vale pues el nivel interpretación pues Concha Velasco Ana Belén que tenían una reputación y una edad bueno Ana era más joven pero

Voz 1504 16:54 quiero decir que en que tuvimos Ana Belén y nos decía que la última sería que hizo traición para Televisión Española llevaba quince años sin hacer televisión porque nadie la había llamado

Voz 1312 17:06 pues eso no está bien no es normal no es posible porque además el mayoritariamente los las consumidoras más importantes de cultura de este país tanto a nivel Little editorial es decir todo lo que se publica todo el cine cine que viene de fuera de cine español teatro es mayoritariamente femenino Nino de más de cuarenta años por lo tanto se está creando un un un agujero negro absurdo que no tiene ningún sentido

Voz 1504 17:34 sí aquí tenemos que pelear para que no siga ocurriendo

Voz 1312 17:37 sí sí sí

Voz 1504 17:38 la obra tú vas estás girando además has hecho ya está en Valencia están un montón de sitios sí pero yo estás contenta con el resultado estás feliz está satisfecha que si además estoy muy

Voz 1312 17:50 la decida sobre todo a la crítica que ha sido unánime muy positiva y al público de Madrid también porque llenamos el teatro de la Abadía en diciembre durante un mes tuvimos que prorrogar eso no yo no me lo esperaba fue una sorpresa para todos y ahora estamos en el teatro Infanta Isabel de Madrid estaremos hasta finales de mayo exactamente hasta el tres de junio después iniciaremos otra vez la gira por toda España la obra está gustando tanto que yo no doy crédito porque bueno no sé que doy crédito

Voz 1236 18:21 no no es que no te dan crédito habrá voy a ambicioso

Voz 1504 18:26 esa es muy ambiciosa en todos los aspectos

Voz 1236 18:28 es que es muy diferente entonces la gente que que te decían eso de no es muy interesante artísticamente pero queda demasiado oculto

Voz 1504 18:34 aquí el ansiado intelectual

Voz 1312 18:37 con poso intelectual con este panes by pero yo les decía no pero es que también pasan muchas cosas habla de una mujer mayor que tiene una una relación tortuosa con un chico muy joven habla de la ludopatía de cómo el destino te puede poner eso frente a un abismo de habla de muchas cosas sí pero además sale el saque al Casino de Montecarlo la Riviera francesas

Voz 1504 18:57 no de mala muerte en en en fin que

Voz 1312 19:01 pasan muchas cosas se se baila canta e interpreta en directo ya hay ya hay momentos muy muy emocionantes pero no me creían

Voz 1236 19:10 no creía pues mira decían estos muy intelectual que viene en París que viene de Fran aquí la Marsó produce que se ha tenido que hacer un Juan Palomo es están rasgado las vestiduras porque están viendo que es un éxito

Voz 1826 19:22 me queda un minuto Mariola lo que no me gustaría que quedará en el aire algo que decíamos antes cuando pasaba la fila de azafatas presentándose en el Un dos tres que aparecía la última Silvia Marsó se presentaba así como tal Silvia Marsó resulta que hoy me he enterado que Silvia Marsó no es Marceau

Voz 1312 19:38 bueno ahí si es verdad lo dicen por Marcel Marceau porque era cuando estudiaba pantomima a las catorce me quise poner este a este nombre como homenaje a sí

Voz 1826 19:47 de la vida pero escucha antes de que nos vayamos quiero

Voz 1312 19:50 a mis compañeros porque son para mí lo más importante la obra está dirigida por Ignacio García está interpretada por Felipe han sola Gonzalo Trujillo Hermann Torres a parte de una de una orquesta de cámara impresionante no quería dejar de nombrarle es porque son mis amigos y mis compañeros del alma

Voz 1236 20:07 porque esto es un trabajo en equipo evidente

Voz 1312 20:09 te somos un equipo de veinticinco personas en la creación del espectáculo y ahora en el escenario estamos los seis ahí más los tres técnicos que tenemos entre cajas

Voz 1826 20:17 que se te ha hecho corto Mariola como siempre