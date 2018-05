Tertulia del 1 de mayo: Análisis del peso del sindicalismo en España

Voz 1715 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco con el primero de mayo empieza siempre es casi ya una tradición a primera hora en la radio en Hoy por hoy Pepe Álvarez secretario general de UGT muy buenos

Voz 1 00:15 has buenos días o secretario general de Comisiones Obreras buenos días buenos días bueno los líderes

Voz 1715 00:20 en ese de de UGT el primero de Mayo se suelen venir a la radio para ir calentando la garganta y algunos SLO

Voz 1145 00:26 les nosotros no vamos a cerrar este capítulo como se cerró el año pasado sencillamente dejándolo correr si no hay acuerdo habrá movilización habrá huelga general habrá movilizaciones y la huelga general tendrá una relación directa con la capacidad que tengamos de movilización y con la posiblidad de poder realizarlas no seremos nosotros un freno para que los trabajadores hasta el jueves de este país podamos llegar al máximo en el reparto de la riqueza de este país que es el problema fundamental

Voz 1715 00:58 bueno es lo que decía Pepe Álvarez el líder de UGT salarios pensiones y feminismo tres elementos que resumen un primero de mayo Primero de Mayo más en ese proceso de adelgazamiento que viene sufriendo esa capacidad de movilización de los sindicatos como es habitual la manifestación más numerosa ha sido la de Madrid que como en otras ciudades se ha teñido de color morado Rafa Bernardo

Voz 2 01:21 eh

Voz 3 01:27 con los trabajadores del coro del Teatro de la Zarzuela cantando para protestar por

Voz 1762 01:31 la fusión con el Teatro Real comenzaban los tradicionales discursos del primero de mayo en Madrid marcados esta vez por las referencias a la lucha feminista

Voz 1050 01:38 es un Primero de Mayo morado

Voz 4 01:41 Dida Violetta es un Primero de Mayo para decir basta se ha acabado ni una costo Malki en las tres Sandy en la calle

Voz 0684 01:49 esto es un proceso histórico de empoderamiento de las mujeres de este país esto ya no va a ser nunca cuando fue

Voz 1762 01:57 son Pepe Álvarez de UGT Unai Sordo de Comisiones en una jornada en la que el morado en pancartas y banderas ganó terreno frente al tradicional rojo aun así mayoritario en la que en los discursos y en las conversaciones entre los manifestantes expresaban

Voz 1145 02:08 el rechazo a la sentencia de la manada aquí el compromiso en la luz

Voz 1762 02:11 a contra el machismo y en la que en vez de los secretarios generales de los sindicatos en Madrid oradores tradicionales del Primero de Mayo en la capital tomaron la palabra las responsables de Igualdad de UGT y de Comisiones en Madrid Ana Sánchez de la Cova hay Pilar Morán

Voz 1050 02:22 les estamos hasta ahí

Voz 5 02:24 culo eh de tanto tíos chulo de tanto fascista de aguantar la falta de respeto como trabajadora así como trabajadores

Voz 6 02:32 por porque hermana yo sí te creo porque una chica de dieciocho años contra cinco en Haro menos eso no es agresión es violación

Voz 1762 02:43 la participación en la marcha de Madrid fue similar a la de los últimos años los sindicatos estiman cincuenta mil participantes doce Mills

Voz 1715 02:48 según la Delegación del Gobierno en una de las ideas fuerza de los sindicatos podría resumirse con una frase del líder de Comisiones Obreras o reparto o conflicto tanto Comisiones como UGT comparten la intención de agitar la calle Si la patronal Si los empresarios se resisten a repartir los beneficios de la recuperación es decir no subir los sueldos raza

Voz 1762 03:07 las movilizaciones de jubilados han logrado que el Gobierno rectifique en materia de pensiones aunque de forma insuficiente en las movilizaciones son las que han de impulsar avances en el resto de ámbitos que los sindicatos enmarcan como objetivos en este Primero de Mayo igualdad empleo y salarios ese ha sido el eje conductor de los discursos de los líderes sindicales en lo tocante a situación presente planes de futuro Unai Sordo Pepe Álvarez

Voz 0684 03:26 o hay reparto o hay distribución o hay justicia social o hay conflicto social garantizado ya el sindicalismo no sólo no va a ser freno de ese conflicto social sino que lo va a potenciar a esos invito

Voz 4 03:42 a continuar luchando acabar con las mentiras eso es lo que los va a garantizar derechos para hoy derechos para bayana

Voz 1762 03:52 la manifestación de Madrid que sabría con esa música en directo de los integrantes del coro del Teatro de la Zarzuela Se cerraba con otra música esta vez grabada

Voz 1 03:59 pero más habitual en los primeros de mayo La Internacional

Voz 1715 04:04 gracias Rafa el primero de mayo saca a la calle a miles de personas en todo el país en decenas de manifestaciones que miremos adonde miremos del mapa el mapa de este país han tenido el mismo carácter feminista han demostrado el mismo activismo social por la igualdad por la dignidad se han escuchado los mismos lemas las mismas críticas a los jueces de la sentencia de la manada vamos a hacer un repaso Un recorrido con Nacho Palomo

Voz 1050 04:27 este uno de mayo el morado se ha mezclado con el habitual color rojo en las marchas del Día del Trabajo hasta en setenta ciudades de nuestro país la gente ha salido a la calle para reclamar mejoras salariales pensiones dignas y la igualdad entre hombres y mujeres el ocho m sigue muy vivo y la sentencia de la manada muy reciente las críticas a la decisión de los jueces han tenido un gran protagonismo

Voz 7 04:48 las principales ciudades en Barcelona este lema no es un abuso es violación el que encabezaba la marcha ocho mil personas según la Guardia Urbana también se ha reclamado a la formación de un gobierno de Cataluña mismo cántico en Pamplona dos mil quinientos personas se han manifestado críticas a la sentencia de la manada aluvión de pancartas alusivas

Voz 1050 05:21 referencias en los discursos de los sindicatos al igual que en Bilbao esa

Voz 9 05:25 la mujer ha sido violada dos veces una en San Fermines y otra al no recibir la justicia que reclamaba

Voz 10 05:34 la dignidad de las mujeres la justicia hacia las mujeres no podemos permitir actuaciones como las que salieron la semana pasada no se puede permitir que una agresión tan brutal sea considerado un abuso Hinault una violación y esto queremos hacerlo presentes del Primero de Mayo

Voz 1050 05:50 miles de personas en las tres manifestaciones que estaban convocadas unanimidad en las tres la principal reivindicación la lucha de las mujeres y también de los pensionistas Bilbao se ha convertido en un baluarte de las protestas de este año por la mejora de las pensiones y en Sevilla hasta aquí te mil personas han exigido dicen por fin un sueldo digno mantener además los derechos laborales

Voz 11 06:11 el día grande del trabajador ideado por estar aquí hoy

Voz 12 06:13 cómo está la situación hay que reivindicar y hay que salir a la calle y hay que luchar yo cuando hace tres años dije mira yo voy a descansar un poco pero cada vez más manifestaciones

Voz 13 06:23 hace cuarenta años definiendo la manifestación eh

Voz 1050 06:26 seguiremos reivindicando lo de siempre

Voz 1145 06:28 hemos conseguido así Pedro como decía hasta

Voz 1050 06:31 treinta ciudades los sindicatos han cifrado en medio millón de personas los que han puesto voz y color a las marchas de este Primero de Mayo uno de los más feministas que es

Voz 1715 06:40 verdad queremos hacer un primer alto en el camino vamos con el análisis luego hablaremos de la relación de los sindicatos si Cataluña de la relación de estos sindicatos con la actual dirección de ciudadanos vamos a escuchar algunas de las voces que se han oído hoy desde la política en las manifestaciones pero a partir de la capacidad de movilización de los sindicatos de su papel en el es decir en el conflicto claro la dialéctica del conflicto forma parte de la tradición sindicalista escuchábamos antes a al líder de Comisiones Obreras decirlo reparto o conflicto pero también oíamos al líder de UGT A preguntas de Aimar Bretos esta mañana reconoce que como instrumento de conflicto la huelga general dependerá esto ha sido casi un arrebato de sinceridad de su propia capacidad para llevar a cabo una huelga para movilizar y convocar a la gente a una huelga pero en todo caso estamos hablando de algo que ya hemos tratado en este programa hace algunas semanas que es precisamente de la necesidad sino de la obligación de empezara a subir los sueldos como una manera de un reparto justo

Voz 14 07:40 de la recuperación que bueno no hasta de llega de momento Carmen

Voz 0378 07:47 bueno el problema es que en el sector privado depende del sector del que estemos hablando ser Se se están produciendo su vida eso no hemos visto que en en la empresa pública los funcionarios ya el año pasado tuvieron su vida este año para los próximos ha acordado ya subidas sin embargo hay muchos sectores en el campo privado indebido muchas veces a la reforma laboral a la última que hizo el Partido Popular en el que el nuestro es un ejemplo de ellos el sector de los medios de comunicación en el que no sólo se está viendo ese aumento sino o pérdida de poder adquisitivo por la inflación sino que sigue habiendo bajadas salariales en bastante generalizadas y entonces bueno hay muchos sectores a dos que eso de que hay que subir un tres por ciento que decía no y los sindicatos luego se deshace se les hace un poco broma y la verdad es que lo hacen un poco un poco increíble yo creo que los los sindicatos y creo que esa demostrado en la manifestación de hoy es verdad que es un puente muy largo pero cada vez va menos gente a la a las manifestaciones es que son unas víctimas más de la crisis económica aunque su desprestigio a falta de relevancia era haya anterior yo creo que por un lado porque los que se quedaban sin empleo y han sido muchísimos en esta crisis veían que los sindicatos ocupa más de los que tenían trabajo que de los que lo perdían aquí los que tenían traba bajo veía muchas veces que se ocupaba más de los que tenían unas condiciones de trabajo para intentar asegurar lo que de los que tenían unas condiciones muy precarias si esto ha ido llevando pues a a es decir para qué sirven los sindicatos que no sé yo si en muchos casos una una huelga por una subida de un tres por ciento va a tener mucho seguimiento cuando de de lo que se trata muchas veces y en muchos sectores es de seguir manteniendo el puesto de trabajo pero bueno

Voz 1715 10:07 María Esperanza conmigo

Voz 1452 10:08 si en fin yo estoy de acuerdo con con con lo que hice en el sentido de que desde luego los sindicatos han venido perdiendo brillo presencia bueno y favor de los trabajadores no y entre otras cosas desde luego podría esto último que decía por qué los trabajadores con con empleo los trabajadores que siguen integrados han seguido integrados son los que realmente sienten más cerca la en fin la la ayuda en en en el caso que que sea necesaria de los sindicatos porque siempre hay una pregunta que flota ahí

Voz 15 10:48 cómo se acercan los sindicatos a los parados se acercan los parados están ahí

Voz 1452 10:54 pero yo creo que es tan extraordinariamente eso

Voz 1715 10:57 solos

Voz 1452 10:58 sentir que efectivamente hay unas organizaciones que les están bueno es están preocupados y ocupados en en su situación no eso no pasa por lo tanto y luego hay otra cosa hay una una diferían decía entre la empresa pública en la empresa privada los sindicatos son muy fuertes en las empresas públicas y desde luego no tanto de ninguna manera en las privadas es decir ponen mucha más fuerza en su capacidad de acción del en las empresas públicas que en las privadas no ir en fin yo creo que la crisis que lo ha roto todo y lo ha destrozado todo como decía Carmen el destrozo es evidente los sindicatos claro ahora nos dicen o reparto o conflicto pero él no reparto y la ruptura absoluta con un tiempo anterior que los trabajadores creían haber ganado para siempre lo han perdido como consecuencia de la crisis de las políticas para afrontar la crisis vuelvan los trabajadores han han estado en fin apareciendo simbólicamente pero realmente los trabajadores que han quedado los muchos cadáveres que han quedado como consecuencia de la crisis pues no han sentido su calor no yo creo que los sindicatos están como los partidos como en fin todo lo que la crisis ha ha puesto en en bueno en en una situación de de grave Far falta de fortaleza los sindicatos necesitan plantearse replantearse cuál es co cómo debe desarrollar su acta unidad en en la sociedad y en ese sentido me parece importante lo que hoy ha pasado porque me parece muy importante lo que lo que viene pasando desde el ocho de marzo con las mujeres no el ocho de marzo fue un grito feminista absolutamente en fin radical total y por otra parte bueno feliz y alegre de de haber tomado la calle no la manifestación de las manifestaciones del ocho de marzo yo creo que necesitan un análisis y un tratamiento en profundidad muy grande porque ahí estaban las mujeres desde llovía adolescentes de quince y dieciséis años mujeres mayores y mujeres maduras y hombres jóvenes y mayores fue una fiesta realmente fue una fiesta maravillosa pero no una fiesta que acabó cuando acabó la manifestación sigue porque las mujeres quieren que la lo que ha empezado no pare yo creo que estamos ante ante algo muy muy importante pero muy importante muy trascendente desde luego hoy ha sido mucho más potente la presencia del feminismo en la manifestación que cualquier otra cosa

Voz 1715 13:50 Negra

Voz 1551 13:52 sí bueno varias cosas yo hablando de los sindicatos en un día como hoy en I que ha pasado pues que han perdido fuerza en parte por eso que ha dicho Carmen del Riego de la reforma laboral han perdido fuerza como elemento ha pedido fuerzan la negociación colectiva esas entonces estamos todos tutti contento con los autónomos que bien emprendedores valientes que no los autónomos es el uno por uno los auto unos los autónomos son la la la pérdida de visibilidad hay de Acción Sindical sin sindicatos que es no es una opción pues claro sin sindicatos faltará una cosa que que luego echaremos de menos es el encuadra miento la fuerza laboral estará sin encuadrar entonces como no hay sindicatos nombrar responsabilidad y como no hay responsabilidad pues habrá pues en fin estas cosas que suceden esta especie de espontaneidad fuera de todo control de toda racionalidad ese es el camino que llevamos los sindicatos he visto he escuchado a me parece que ha sido Álvarez el de UGT dando explicaciones no estable no que saliera a decir los sindicatos no sean un freno para la movilización sea fíjate desde que actitud defensiva como se sienten mirados por los trabajadores cuando empiezan por decir es bueno nosotros no hemos venido aquí a a impedir que os manifesté a impedir que reclama seis pedir que te quedas movilizó seis en favor de ese reparto lo del reparto ya lo está pidiendo la directora del Fondo Monetario Internacional la señora esta se llama Kristine Christine Lagarde

Voz 1715 16:16 hasta el Gobierno también lo bueno que es

Voz 1551 16:19 ha llegado el momento de entonces pero es que a mí que todo lo que diga la Christine Lagarde me parece muy interesante si luego por ahí podríamos caminar hacia otra cosa que es un fenómeno de amplísima amplísimo radio y que no ha empezado ayer que es la la desaparición en los últimos pues no se setenta años de los medios la prensa de izquierdas y el que alguna cosa residuales porque la prensa quién las ha sido digamos se ha evaporado pasado porque ahora la prensa popular no piensa que edades prensa de entretenimiento es prensa de anestesia no es prensa de de militancia de de bueno de de de reclamación de pedagogía todos esos ha sido completamente borrado y lo que estamos es en la en la prensa sensacionalista en la explotación de los hunden las cosas

Voz 1715 17:41 has es un peculiar Miguel Ángel he tenido tanta bueno de lo que es muy interesante

Voz 1551 17:48 entonces mira sencillamente me decirte que lo que creo es que los sindicatos el perímetro de los sindicatos está quedando a esta Enrique están diciendo recluidos al ámbito de la función pública en la empresa pública

Voz 0378 18:02 sí se me ha entendido que soy partidaria de que no se están los sindicatos nada más lejos de de de la realidad

Voz 16 18:10 a mí igualmente son absolutamente imprescindibles como son imprescindible en los partidos es sin embargo el escrito

Voz 0378 18:18 podemos tomar como ejemplo lo que ha ocurrido y no con el mismo lema que que que han llevado a la manifestación donde hablaban de feminismo el grito del que hablaba antes esperanza ese grito feminista el ocho de marzo los sindicatos ni lo habían oído sí se les puede preguntar ahora mucho hay que acabar con la brecha salarial hay que ir a la igualdad qué han hecho los sindicatos durante todos estos años para reducir esa brecha salarial ha sido una de sus prioridades esta que ahora parece que es tan importante porque el ocho de marzo salieron a la calle muchísimas mujeres con diferentes intenciones el otro gran el lema de la manifestación eran las pensiones dignas que tampoco han sido los sindicatos los que han llevado las manifestaciones a la calle no han conseguido son los la subida tampoco han sido las personas han sido plataformas y bueno

Voz 16 19:31 que ha habido ha sido absolutamente civil INCIBE

Voz 0378 19:34 bueno pero pero pero la la primera salida no se le ocurrió a un grupo de amigos se se lo ocurrió a unas plataformas del nuevo alguien a unas plataformas con una de terminada tendencia ideológica haya afinidad partidista que asa que ha salido a la calle con todo el derecho los sindicatos han ido a rebufo iraquí además han ido a rebufo muchas veces asumiendo algunos algunas reclamaciones que en realidad no cree mucho en ellas

Voz 1452 20:07 en realidad no creo mucho en ella

Voz 0378 20:10 has pero saben que tienen que que sumarse si les dejan porque otra cosa es que les dejen hay muchos que no les quieren ver como ocurre con los partidos ni en pintura para mí sería una un un drama que no pudieran estar ahí para de verdad negociar como ha sido hasta ahora bueno como ha sido hasta ahora no hasta ahora quitando la reforma del sistema de pensiones que hizo el PP en dos mil trece creo recordar doce o trece que no fue apoyado por los sindicatos los de las demás reformas que ha habido del sistema de pensiones en el Pacto de Toledo incluido el que hizo Zapatero sí ha sido apoyado uno por los sindicatos con lo que me parece que es importante quizá de I venga de tener que asumir cosas que en realidad no piensan no no cree mucho en ellas sea por lo que por lo que Álvarez Zoido decía eso de no seremos un freno para amor

Voz 1452 21:09 sí claro pero es un reconocimiento de la debilidad en la que está claro lugar a dudas por supuesto que son absolutamente imprescindibles sin lugar a dudas pero ellos mismos han perdido fuerza pues con bastantes silencios porque el efectivamente han protestado por la reforma laboral que es absolutamente tremenda porque fundamentalmente le ha quitado fuerza a los trabajadores en las empresas y eso pesa ha sido una jugada maestra de un Gobierno que en el fondo ha transitado por las políticas de la crisis con bastante tranquilidad bastante comodidad no en este momento no sólo aquí por cierto en Europa hoy lo lo que ha pasado en Francia en París ha sido verdaderamente tremendo primero ha habido bastante menos gente bastante menos gente que el año pasado y luego por otra parte ha habido unos disturbios brutales con grupos radicales ha habido doscientos detenidos en fin han ido a la manifestación a las manifestaciones por separado los dos grandes sindicatos porque es Kenny se habla no es la crisis la crisis económica que ha sido una crisis en fin de un tamaño brutal de ha sido una excusa perfecta para tomar decisiones políticas que han hundido a los trabajadores absolutamente hundido a los trabajadores que que es en que estamos en este momento en la existencia de los trabajadores pobres veníamos de una situación en la que de pronto todos creíamos en este país y en Europa que se había consolidado el estado de bienestar y que bueno los salarios dignos era lo menos que se le podía pedir al sistema pues todo se ha perdido todo absolutamente y los sindicatos en esta circunstancia todavía no han encontrado y tienen que buscaría encontraran por cierto me parece que va a ser muy muy importante la fuerza de las mujeres la que sea y que crezca dentro de los sindicatos para encontrar en fin una nueva manera de de afrontar la situación en este momento y el tiempo que viene

Voz 1715 23:20 bueno algo más querías decir carburante

Voz 1050 23:23 sí sí así no sigo avanzando que vamos a seguir hablando

Voz 1715 23:25 hagamos también hoy de San

Voz 0378 23:28 en de conciencia autocrítica se en estos momentos los sindicatos hicieran una huelga gen era para pedir eh la derogación de la reforma laboral que yo creo que es la máxima reivindicación que deberían tener los trabajadores al margen de que se pueda pedir un uno o un tres por ciento de subida salarial cuánta gente bueno yo creo que también debemos de ser un poco autocrítico

Voz 1715 23:57 qué pasó con la última o las dos últimos doce

Voz 0378 23:59 sobre la predisposición de los ciudadanos

Voz 1715 24:02 era una huelga

Voz 0378 24:03 para luchar por sus derechos quieren que sean otros los que

Voz 1715 24:06 en el fondo lo que decía Pepe Álvarez lo escuchábamos antes más que un arranque de pesimismo lo era de realismo es decir la medida que nosotros veamos que somos capaces de movilizar a un número suficiente trabajadores como para que una huelga general no sea un fracaso

Voz 1551 24:21 eso no

Voz 14 24:21 me perjudica todavía más a la rally

Voz 1715 24:25 la vida al pulso de los sindicatos pues en fin bueno digo que primero decía que el Primero de Mayo es una buena ocasión para que algunos políticos dejen ver entre sindicalistas y trabajadores el líder del PSOE se ha echado a la calle Madrid Pedro Sánchez entre otras cosas quería hablar de pensiones la manera de financiar en el futuro

Voz 1722 24:43 y en esta cuestión tampoco el Partido Popular y el Gobierno ha levantado ni la dictadura el cero veinticinco por ciento para las jubilaciones de los pensionistas dentro de dos años ni por supuesto está resolviendo el déficit de la Seguridad Social nosotros hemos dicho que sin eh como tal tal y como dice la Ley de Seguridad Social eh las cotizaciones a la Seguridad Social no dan para cubrir ese déficit que ahora mismo tiene eh el sistema público de pensiones habrá que abrir el debate sobre la financiación complementaria habrá que abrir el debate sobre cómo creamos nuevos impuestos para cubrir ese déficit de la Seguridad Social

Voz 1715 25:18 bueno también ha tenido su hubo uno de mayo callejero el líder de Podemos los que se ha sumado los trabajadores del teatro de la Zarzuela que ya han vuelto a protestar por la absorción de El Real va a contar Javier Torres Iglesias quería defender hoy lo público y lo que ha hecho reclamar que vuelva a apostar por lo público por parte de un Gobierno de una biología la conservadora que lo sigue sin hacer Ciudadanos ha enviado una delegación de tercera fila nombres nada reconocibles la primera línea de la política de ese partido ha decidido evitar la primera línea de calle si estaban en la manifestación Villegas en una rueda de prensa en una sala de prensa digo que sí estaban en la manifestación los representantes de tercera fila mientras que Villegas estaba en una sala de prensa ha dicho Villegas que se han acudido hoy a la celebración del Primer de Mayo en Madrid es porque ellos se juntan están con los trabajadores y no tanto con los sindicalistas

Voz 0378 26:15 claro está

Voz 1089 26:16 en las manifestaciones del Primero de Mayo está hemos presentado en de las manifestaciones porque insisto no no son manifestaciones de los sindicatos sino que son manifestaciones de los trabajadores y los trabajadores en este país pues tienen aún como decía muchas cosas que reivindicar y por lo tanto vamos a estar presente

Voz 1071 26:32 en esas manifestaciones muy interesante esta relación

Voz 1715 26:34 tormentosa entre ciudadanos y los dos sindicatos mayoritarios digo que es interesante porque no es del todo descartable que en el futuro unos y otros sean interlocutores directos cuando el Gobierno los otros en el bando de los agentes sociales no se puede decir que haya demasiado buen rollo entre Álvarez ir Rivera ni buen John y mucha comunicación realmente del siglo

Voz 1145 26:56 Rivera no me nunca nunca nunca han hablado sí hemos hablado o no hemos tenido

Voz 1715 27:03 sí lo recuerdo mal tres reúne dos tres

Voz 1145 27:05 las reuniones con las organizaciones sindicales con delegaciones de CCOO y la UGT pero no tengo ningún recuerdo de una llamada telefónica al señor usted habla Nadal

Voz 17 27:16 buenas con de que secretario general de Comisiones Obreras el día que salí elegido la pancarta de la manifestación del Orgullo Gay estaba la pancarta y les saludé a él a Pablo Iglesias y a no sé qué más que estaba y está por allí no hemos mantenido una reunión oficial a día de hoy estamos esperando tenemos una fecha cerrada pero de momento no está concretado

Voz 1715 27:35 bueno han pasado cinco meses desde que el líder de Comisiones Obreras fue elegido líder de Comisiones Obreras lo que él alejado a ciudadanos de los sindicatos y a su líder en particular de la UGT ha sido la oposición de esas organizaciones en los últimos meses en la crisis política catalana y su presencia en la magnífica el pasado mes de abril una protesta multitudinaria contra la actuación de la Justicia y sobre eso les hemos preguntado la SER a los líderes de Comisiones

Voz 1145 28:01 bueno con toda seguridad volveríamos a estar presentes en la en la manifestación en el proceso explicación siempre se puede mejorar pero el problema es cuando un país que cree que es explique de una manera determinada o algunos medios quieren que se explique de una manera determinada creo que no es un problema de lo que habíamos dicho nosotros Si se cogen las declaraciones desde un principio la Sky hoy no hay variaciones como las del ministro Catalá son exactamente de de las mismas y además creo que dentro de no mucho tiempo saber hasta qué punto el sindicalismo a el sindicalismo ha hecho un acto que seguramente que va a tener un gran valor no sólo para Cataluña sino para el conjunto español lo ve así señor

Voz 17 28:46 yo creo que el papel que el sindicalismo está queriendo hacer en Cataluña tiene que explicarse bien hay que hacer mucha pedagogía es verdad que es muy difícil hacerle entender a quién no quiere entender pero creo que es meridianamente claro desde el principio desde sobre todo que este último el último semestre del año pasado con toda la aceleración de la ley desconexión la declaración unilateral de independencia apuesta por el diálogo y la negociación política recuperación de la autonomía en Cataluña para abrir un nuevo tiempo de diálogo entre las fuerzas políticas catalanas entre las instituciones catalanas y la del conjunto del Estado dejar aparcado el proceso ir a este nuevo escenario de diálogo y tener muy claro que la cuestión de Cataluña no se resuelve por la mera judicialización de la política un problema político y además yo creo que bastante complejo que convendría cuanto antes coger el toro por los cuernos y abrir un nuevo tiempo ahora la pelota está en el tejado de las fuerzas que han ganado las elecciones en Cataluña pero creo que de forma inmediata también el Gobierno de España tiene que resituar se ente un escenario que el sindicalismo de clase y confederal no se va a resignar a interpretarlo sólo enclaves de blancos

Voz 1715 29:53 negros sin contraste sin matices

Voz 17 29:55 sin buscar escenarios de convivencia y de normalización política social en Cataluña

Voz 1715 29:59 bueno pues hoy los pasos perdidos de José Luis Sastre transitan este camino que une el sindicalismo con la política los sindicatos conciudadanos UGT Comisiones Cataluña José Luis buenas noches tal Pedro buenas noches bueno las calles ambos

Voz 1071 30:12 todo a llevarse los focos de este Primero de Mayo ahora lo comentabas aunque no sale ya tanta gente como salía antes aunque la desafección que afecto a los partidos políticos parece haberse extendido también al menos en parte a los sindicatos a lo mejor es el Primero de Mayo que como símbolo ha perdido fuerza sale mucha gente a las calles pero menos que antes los líderes sindicales han tratado al menos de que el debate fuera de lobo ideológico dialéctico justicia o conflicto

Voz 0684 30:36 hoy hay reparto o hay distribución o hay justicia social o hay conflictos sociales garantizado el uno de mayo combinado

Voz 1071 30:44 el consignas por la mejora de los salarios contra la precarización por una reforma viable de las pensiones y especialmente porque la reivindicación feminista por la igualdad llegue también al terreno laboral que es donde Rajoy no quería meterse donde más pervive esa discriminación hoy ante todas las manifestaciones ante todas las consignas el presidente del Gobierno ha puesto un tuit lo mismo que la ministra de Empleo

Voz 1715 31:05 bajete y Comisiones Obreras han aprovechado como salas

Voz 1071 31:08 nacer en días como hoy para reivindicar que ellos representan a todos los trabajadores

Voz 1145 31:12 a mi me parece que es el momento de romper tópicos los que nosotros queramos estar en las empresas más grandes no es que no es otro que era mostrar a las empresas medianas queremos esta estamos también en muchas pequeñas donde hay estabilidad laboral es un problema si el trabajador la trabajadora tienen libertad para afiliarse a los sindicatos que hoy se han ido a cruzar varias cosas

Voz 1071 31:32 las reivindicaciones sociales vuelven a demostrar que están fuera de la órbita política o sindical el grito feminista o el grito por las pensiones están en cualquier movilización porque son transversales por eso estaban también en este uno de mayo los sindicatos han aprovechado para reivindicarse aunque cada manifestación es para ellos un termómetro que señala el estado de su salud tratan de orientar de influir en el debate público tratan de que vuelva a hablarse de ideología pero eso sucede en el momento en el que selló un partido que en paralelo está creciendo en las encuestas es precisamente aquel que niega que existan las Izquierda

Voz 0378 32:04 las y derechas Ciudadanos está

Voz 1089 32:06 eran manifestaciones del Primero de Mayo estaremos en todo en las manifestaciones porque insisto no no son manifestaciones de los sindicatos sino que son manifestaciones de los trabajadores y

Voz 1071 32:16 no eran manifestaciones de los sindicatos sino de los trabajadores ha dicho Villegas número dos de Ciudadanos cuando fue la manifestación feminista recordaréis que ese partido expresó sus reservas porque no quería que se utilizará ideológicamente después tuvieron que reconocer su error de lo que en definitiva es que Ciudadanos no quiere dejar de crecer a las encuestas interpreta que su camino es de si ideologizada el debate lo paradójico de esto aunque suene a trabalenguas es que de ideologizada el debate tiene un fin ideológico y en esa espiral estamos

Voz 1089 32:45 sobre seguramente no coincidimos con los sindicatos o está claro que no coincidimos es en cómo se consigue cómo se consiguen estos estos Philip nosotros creemos que hay que hacer reformas profundas del mercado laboral

Voz 1071 32:55 les yardas ni derechas Rivera en esos Elvira en Emmanuel Macron que ha afrontado ya sus primeras grandes protestas laborales en Francia las de hoy en París de hecho han acabado con disturbios a veces se producen chispazos cuando se junta lo liberal y lo laboral en fin que el Primero de Mayo sitúa muchas cosas encima de la mesa hay desde el punto de vista político los deja una pregunta por encima de las demás estos el declive de las ideologías o que llegan otras aunque digan que no lo son

Voz 1715 33:21 pero hasta mañana José Luis bueno Miguel Ángel no hay muy buen rollito eh entre ciudadanos y los sindicatos ya no sólo porque Albert Rivera se diera de baja de UGT algo que te lo raro es que seguirá siendo afiliado a la UGT sino porque bueno hoy han acudido una presencia

Voz 14 33:37 ah

Voz 1715 33:38 segunda o de tercera fila ir Luciano ha sido muy muy crítico con el papel la presencia de los sindicatos en las últimas movilizaciones en en Cataluña la última el pasado mes de abril esa manifestación multitudinaria en contra de algunas decisiones adoptadas por la justicia

Voz 1551 33:55 si no lo que los explica con acritud hay distancia hay falta de de química hay recelo en particular a a la posición que han adoptado sí en particular pero en fin yo creo que que no estar solo centrado ahí los sindicatos en la cuestión catalana in bueno pues en esa distancia pues tampoco al hacia de los sindicatos no se distancian de la población creo yo porque esa distancia la comparten la población no están muy muy satisfecha muy contenta muy encuadrada muy no sé que con los sindicatos y esto pues está en A línea bueno vamos a ver si eso luego tiene eso aprenda a la gente le deja completamente

Voz 1715 34:58 te voy a cambiar la pregunta tirando del mismo hilo que que acabas de dejar estando en la manifestación de del pasado mes de abril los sindicatos UGT y Comisiones se apartan de alguien saliendo a manifestarse en la calle en contra del encarcelamiento

Voz 14 35:12 lo de ciertos políticos del del independentismo

Voz 1551 35:16 bueno pues yo creo que ese a partan de la gente que piensa

Voz 18 35:23 que el todo gratis es

Voz 1551 35:27 es una mala digamos una mala puesta social es es es un disolvente dique que cuando la gente hace algo transgrede unas normas y en fin hace once lo que hemos visto que ha hecho determinados dirigentes en el ámbito catalán pues entonces pues eh pues luego tienen que afrontar las consecuencias que que que lo otro ese es infantil izar a la gente no es decir nada que yo feliz no tiene no

Voz 19 36:05 la mermelada pero no yo no obtenían

Voz 1551 36:07 lo dije pero era simbólico ustedes es decir la respuesta a tu pregunta yo creo que sí que yéndose parta no se distancian de un sector relevante de la de la población catalana

Voz 1715 36:26 oigo María Esperanza Carmen del Riego cierra este capítulo de hablamos de Qatar

Voz 14 36:30 la di de sus deslices que lo ha sido torpeza error grave o menos grave hayan esperanza si a ver yo creo que efectivo

Voz 1452 36:39 mente el hecho de ir a esa manifestación puede como edición Miguel Ángel distanciarnos de una parte muy importante de la población mientras no se catalana mientras no se demuestre lo de lo lo lo contrario en fin se acercan a la otra parte que es exactamente prácticamente la mitad de la población quiero decir no es fácil la situación en Cataluña no es fácil tomar decisiones en Cataluña no ha sido absolutamente nada fácil porque efectivamente ha habido quién ha estado mirando con lupa movimientos para condenar para Annette ante matizar cuando desde el primer cuando desde el primer momento desde el principio

Voz 14 37:26 todos hemos visto que lo importante lo necesario para que en fino no acabar las cosas mal era hablar era

Voz 1452 37:35 hemos pedido con todos los tonos y acentos hemos pedido política hemos pedido negociación hemos pedido encuentro para intentar conseguir acuerdos pues yo entiendo yo he entendido presencia de los sindicatos ahí como un gesto lo han dicho ellos lo han explicado muy bien un gesto a favor del encuentro con todos del diálogo de en fin del del la del rescate de la vuelta de la autonomía de empezar a hacer la política en Cataluña en fin Se se produzca por por terrenos de normalidad no a mí no me parece mal que hayan hecho eso y sin embargo sí me parece excesivo el gesto por un lado de Rivera de romper el carné de de UGT o devolverlo por otro lado bueno Villegas hoy diciendo eso de que bueno que la que Hinkel lo la gente que está en la calle no son los sindicatos son los trabajadores no está bien que un dirigente político desprecie a los sindicatos entre otras cosas porque como tú decías Pedro podría llegar un momento en que no tuvieran más remedio que hablar y negociar determinadas y concretas cosas

Voz 1715 38:47 Carmen

Voz 0378 38:49 y yo sin embargo sí creo que se equivocó se equivocaron los sindicatos al al acudir y secundarla una manifestación de del día quince me parece que fue no en RIM en Barcelona porque no era como ellos han querido justificar su presencia una manifestación Transversal a pesar de que estaba dirigentes de En común Podem pero era una manifestación claramente independentista Ike escucho sólo un grito que era libertad para los presos políticos entonces cuando los sindicatos han tenido tantos presos políticos parece que reivindicar la libertad de unos presos que no son políticos

Voz 1551 39:36 sí

Voz 0378 39:37 me parece muy duro de escuchar por muchos sindicalistas y yo creo que por eso quitando aparte lo de Rivera las críticas internas que han tenido los sindicatos por apoyar a estas manifestaciones donde a mí me hubiera gustado que lo que hubieran exigido es que se forme un gobierno porque claro recuperar la autonomía que por cierto no está suspendida está suspendido el Govern de la Generalitat está intervenido pero la Generalitat sigue teniendo sigue existiendo sigue teniendo las mismas competencias lo mismo que el Parlament de Cataluña sigue teniendo sus competencias intactas que yo hubiera me hubiera gustado que hagan una manifestación los sindicatos creyendo que haya un Govern que permita porque eso es lo que lo va a permitir que que deje de existir en el artículo ciento cincuenta y cinco que haya un Govern poner que sentarse a negociar por ejemplo todos los recortes que ha habido durante la época de Artur Mas y claros puso de Mon en los servicios públicos catalanes sobretodo en la sanidad pública catalana también en la educación pero sobretodo no sanidad pública catalana y sin embargo me parece que se metieron en en una manifestación política a favor de parte los sindicatos por lo menos UGT Comisiones Obreras yo creo que no que no deben estar en esa parte no se les entiende ni en Cataluña ni fuera de Cataluña

Voz 15 41:17 por esta por esta situación

Voz 1715 41:21 bueno vamos a poner punto y seguido dejemos de hablar de los sindicatos pasemos a hablar de el ministro de Justicia de su metedura de pata o de algo más que eso de Rafael Catalá que sigue sin explicar a qué se refería con ese problema personal y singular que debería haber inhabilitado al juez del voto particular en el caso de la manada el ministro lo soltó llegó a asegurar que todo el mundo lo sabía pero en ese todo el mundo de momento no sabe de lo que habla Catalá tampoco el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra esta mañana en Hoy por hoy ha asegurado que el juez Ricardo González es un buen juez que hace su trabajo cree que al ministro le han dado información falsa ir mal intencionada que Alberto Pozas buenas noches buenas noches el presidente del Tribunal Supremo

Voz 0055 42:04 los de Justicia de Navarra ha acusado esta mañana en Hoy por hoy al ministro Rafael Catalá de estar atacando la independencia del poder judicial

Voz 20 42:11 no que ha metido yo creo que he dicho lo que le ha encontrado alguien que no era ha contado la verdad por parte de quién eso es lo que a mí ya mucho no lo está ya no estaría mejor hoteles tiendas está proporcionando esas informaciones y la finalidad construido ajeno que es lo que está sucediendo en algunos casos últimamente piense simplemente un ataque contra la independencia judicial

Voz 0055 42:33 Joaquín Gálvez le acusa también de atacar gratuitamente y con datos falsos al juez Ricardo González autor del voto discrepante en la sentencia de la manada

Voz 20 42:41 sí puedo asegurar es una persona absolutamente normal una persona como cualquier otra un buen juez además lo que pasa eso está claro que si no lo conoce lo conoce por hostilidades de una persona que lo ha contado

Voz 0055 42:51 recuerda que ayer firmó un comunicado en el que pidió la destitución del ministro junto con sus compañeros de magistratura

Voz 1715 42:57 de una forma un tanto sorprendente la portavoz parlamentaria del PSOE se sumó ayer al ministro Margarita Robles dijo aquello de que Catalá sabía de lo que habla

Voz 21 43:05 cuando el ministro Catalá dice lo que dice estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice yo misma le he pedido al Consejo General del Poder Judicial quede algún tipo de explicaciones porque se es conocido y sabido que había habido peticiones de seguimiento en relación al magistrado que firmó el voto particular

Voz 1715 43:26 bueno hoy el líder del PSOE ha rectificado a su portavoz parlamentaria sí Robles respalda Catalá Sánchez cuestiona Catalá Sánchez cuestiona a Robles de primero de lógica política

Voz 1722 43:38 es lo que le pedimos al ministro de Justicia es que no sea torpe el pedimos al ministro de Justicia que si tiene alguna acusación particular personal que hacer sobre el magistrado pues que aclare a qué se refiere sino lo mejor es estar callado y sino lo mejor es asumir la responsabilidad que tiene un miembro del Gobierno y en consecuencia respetar la división de poderes por tanto nosotros somos críticos con la sentencia especialmente críticos con el voto particular de este magistrado pero desde luego como partido de gobierno que somos no vamos a entrar en valoraciones y en disquisiciones sobre la actuación personal de un magistrado esto tendrá que ser el CGPJ

Voz 1715 44:20 dos voces más el líder de Podemos que no rebajan un grados jurídica al ministro de Justicia cree sin embargo que lo fundamental no es tanto la posición en la que ha quedado el ministro sino en la que está quedando la justicia

Voz 1663 44:31 hay algunos que quieren poner el foco en la dureza del Código Penal o en determinados jueces nosotros ya hemos dicho que ese voto particular nos parece repugnante y que habla muy mal de algunos sectores de la judicatura que no se merece la sociedad española pero nosotros no vamos a entrar en ningún cambio de foco es una vergüenza que ese fallo dijera que no hay intimidación y que no hay violencia parece que se dijera a las mujeres y que si no se juegan la vida parece que no las están violando

Voz 1715 44:58 hay ciudadanos que no llega tan lejos como otros antes de llegar a la petición de dimisión Villegas prefiere quedarse en reproches

Voz 1089 45:04 en unos parecen adecuadas para ministro nosotros comprendemos que haya indignación ante una sentencia comprendemos que los ciudadanos se proteste

Voz 22 45:11 el gen pero

Voz 1089 45:14 Sonsoles políticos tenemos que tiene

Voz 22 45:17 la cautela a la hora

Voz 1089 45:18 a hacer declaraciones invasiones ministro de Justicia no es la forma de arreglar las cosas buenas

Voz 1715 45:22 decía el presidente de una suerte de Justicia de Navarra que al ministro le mintieron no les dieron información mal intencionada el ministro no ha rectificado

Voz 1452 45:33 sí

Voz 1715 45:33 pero tampoco añadido nada más a lo que dijo ayer así que no sabemos a qué tipo Carmen de problema personal y singular Se refería Catalá al hablar del juez del voto particular

Voz 0378 45:44 ese es el gran problema yo creo de las declaraciones el ministro Catalá que no se puede sembrar sombras de duda sin dar explicaciones cuando cuando sales rebate qué decir porque sí sin más eh algo contra un juez yo no creo que sea un ataque a la independencia del poder judicial pero es algo gratuito que si no se puede mantener debería dar lugar a una rectificación aunque sea por como decía el el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra si le han engañado porque le han contado alguna cosa ese pues si no es ver dar esa cosa lo que debe disculparse con con el juez en sexto no creo sin embargo que sea un ataque a la independencia porque podemos pasar a otro ámbito que es puede un ministro criticar una sentencia yo creo que sí no yo creo que que que humano Nuestro puede respetar y acatar las sentencias como como se hace siempre pero se puede criticar los jueces no son no son infalibles sonido dependientes que quiere decir que que no deben de seguir instrucciones de nadie juzgar de acuerdo con su buen saber entender pero pero están sujetos a la crítica claro que están sujetos a la crítica sino no podría haber recursos

Voz 1715 47:10 claro que ahí los jueces hasta ahora

Voz 0378 47:12 se acabo enseguida ahora cuando al Gobierno cada vez que se le pide una opinión sobre una sentencia lo único que dice es que el Gobierno solamente lo único que tiene que decir es que respeta y acata en este caso debería haber dicho también que respeta y acata sin sin decir nada más esperanza

Voz 1452 47:32 sí a ver yo creo que efectivamente el ministro puede desde luego ante una sentencia como ésta de la que nos referimos que tanto ha escandalizado a todo el mundo Bono puede puede tranquilamente no mostrarse de acuerdo con con la sentencia aunque la fórmula de el acatamiento naturalmente bueno pues tiene que ir por delante pero independientemente de acatar las las sentencias los ciudadanos todos tenemos el derecho de poder criticar las cuando cuando nos parezcan convenientes no cuando nos parezcan injustas no en este caso bueno pues Line a la inmensa mayoría no nos ha parecido justa la la sentencia hasta ahí el el señor ministro tiene todo el derecho del mundo a decir exactamente lo que considere convenientes sobre la sentencia pero decir lo que ha dicho insistir hoy en lo que ha dicho pues verdaderamente es una cosa que parecen temer mente es poco responsable porque ha sembrado una duda muy inquietantes sobre las capacidades del juez el juez puede ser una persona perfectamente capacitada y hacer un un voto particular tan absolutamente lamentable como como el que ha hecho no no no hay por qué tener un problema para hacer una sentencia como esa hay que andar por unos caminos concretos y determinados no bueno la sentencia es tremenda el voto es tremendo porque lo es no porque a este juez Le pase no le pase algo no digo yo en todo caso el ministro sabrá hasta dónde está comprometiendo en fin el rigor que que debe tener un ministro para para ser respetado o no yo francamente no acabo de entender me ha resultado muy curioso lo la observación de de Iglesias diciendo que ellos no querían cambiar el el la dirección del foco e Ike seguían insistiendo en el asunto de la sentencia hombre no pero es que vamos a ver hay cosas que necesitan foco que merece foco y esta desde luego la la necesita un no sé si nos querías preguntas sobre la situación de Pedro de Pedro Sánchez hoy declaraciones

Voz 1050 49:55 si no ponga tiro termina

Voz 1452 49:57 dice que efectivamente desautoriza totalmente a Margarita Robles que salió quizá demasiado rápidamente no ir también ha sido muy inquietante porque daba toda la impresión de que estaba en algún secreto que los demás no no conocemos no fue un poco imprudente yo creo hoy es una jurista muy respetable pero en política hay que templar un poco más negro

Voz 1551 50:25 yo estoy de acuerdo y estoy de acuerdo lo que has dicho que has establecido es decir que estoy de acuerdo en el en la criticaban la desautorización que se deriva de todo esto Pedro Sánchez a Margarita Margarita Robles y eso me parece que sí que irrelevante no digo que la la historia del ministro hablando de un problema singular ir del cual no se no se añade ninguna pista salvo tal vez el cada uno en pista puede ser el presidente del Tribunal Superior de no no cuando ha hablado de normalidad

Voz 18 51:16 sí es decir

Voz 1551 51:19 sino que está en juego lo que está en discusión es la normalidad pues tendríamos que irnos a la anormalidad y que puede ser anormal un juez pero en fin es es un asunto que no yo Arija bastante lejos sí

Voz 1715 51:38 hay voy contigo decía su vida también comentar lo de Pedro Sánchez y Margarita Robles pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención estos días y es escuchar a vocales del Consejo del Poder Judicial al propio Consejo de Poder Judicial cuestionar las intromisiones de la política en la justicia siendo como es un órgano al que lo elige la política

Voz 1071 51:59 sino cómo son algunos de ellos vocales

Voz 1715 52:01 no son porque por ellos apuestan partidos políticos quiere decir siendo como son representantes de un órgano de una institución en la que justicia y la politica están

Voz 14 52:12 íntimamente mezcladas por cierto

Voz 1715 52:15 para escándalo de quiénes durante mucho tiempo vienen defendiendo que hay que cambiar el modelo del gobierno de los jueces el modelo de elección de quiénes gobiernan a los jueces siquiera es que esto ha sido así ya a vencer las sillas lo vamos a a Qaeda eh no no no no es que sillas que tiene mucho trote esta sillas de los estudios de la SER tiene mucho uso sesenta mucha gente a mucha gente pues a veces hacen ruido y la que me ha tocado a mí ha hecho ese ruido y esto me ha despistado debió argumento así que Carmen Gallego sacarme de este pequeño jardín que tenga que decir de Pedro Sánchez y Margarita Robles bueno

Voz 0378 52:57 daría para otro debate el que quería introducir que la lección del CGPJ pero bueno no no voy a entrar ahí es son demasiadas veces ya yo creo las que Pedro Sánchez tiene que que contradecir a su portavoz y me parece que eso es es bastante problemático cuando la portavoz en el Parlamento es una de las cabezas visibles del Partido Socialista entonces andar tantas veces con este digo rectifico me parece me parece que es peligroso para el propio Partido Socialista Si queremos lanzar un mensaje claro aquí lo que yo me pregunto es sin Margarita Robles sabía algo de lo que sabía catalán

Voz 1715 53:48 eso parece o eso dice

Voz 0378 53:51 eso eso

Voz 23 53:54 eso es lo que a mí Margarita Robles también debería explicar no porque también habla de de que el CGPJ debería haber mirado el reto

Voz 0378 54:04 craso en el que se dictó la sentencia etcétera etcétera me parece que todo el mundo tiene que dar mucha ha explicado

Voz 1715 54:11 pues mira anoche Margarita Robles tenía una gran oportunidad para explicar eso que tú reclama es que explique porque tenía una entrevista comprometida con Hora Veinticinco que finalmente no más que yo soy un misterio como problema personal singular diez segundos Nos enganchados a la frecuencia moderada estamos a punto de dejar atrás en uno de mayo de entrar en el dos de mayo quién le iba a decir el año pasado a Esperanza Aguirre que iba a ser su última celebración de un dos de mayo como jefa de la puerta

Voz 24 54:44 sí porque la honestidad el compromiso el talento el esfuerzo son el más eficaz antídoto frente a las conductas que vulneran la ley porque la corrupción es incompatible con la democracia

Voz 1715 54:58 le notó el esfuerzo la honestidad exacto de eso se trataba precisamente de eso que importante es todo eso andaba entonces Cifuentes defendiendo aquello que según su versión le han terminado por tumbar la lucha contra sus propios corruptos la de mañana va a ser una de las Fiestas del Dos de Mayo más extrañas de los últimos años en la política madrileña con un presidente en funciones arropado por Soraya casado y Maroto y eso que en el Partido Popular no es que quieran que continúe como presidente con un candidato del PSOE a la próxima investidura que no tiene ninguna opción con un candidato de Podemos a las próximas elecciones que anda construyendo su perfil autonómico madrileño Radio Madrid Javier Bañuelos