Marcelo: " Contento por llegar a otra final, fue un partido duro"

Voz 1 00:00 está Marcelo ha ido el micrófono de realizó hola Javi hola qué tal buenas noches aquí viene Marcelo con sus dos hijos eh de la mano contento el futbolista del Real Madrid que bueno pues está saboreando con el resto de la plantilla lo que ha sido esta victoria para el Real Madrid que tal enhorabuena Marcelo muchas gracias bueno a su cuarta final en cinco años historia viva del Real Madrid un partido de sufrimiento pero al final el Real Madrid ha conseguido meterse en la final de Kiev

Voz 1421 00:24 sí estamos muy contentos e era nuestro objetivo llegar a otra final estamos muy muy contentos hemos trabajado muchísimo hemos sufrido muchísimo y hoy hemos sufrido también en el partido muy duro

Voz 2 00:39 nada estamos en otra zona Keylor Navas ha hecho bueno todo el equipo pero Keylor ha estado soberbio momentos puntuales

Voz 1421 00:46 sí estoy estoy muy contento con con Keylor con Karim con todos yo creo que eh merecía no tener un partido así porque el fútbol a veces es un poco difícil no porque estás bien un día pero falla si al final no sé qué pero estoy estoy muy contento otra final estoy contento con el equipo cinco años no sea que se puede comparar esta esta gesta yo no yo no pienso en comparaciones el Real Madrid ha tenido muchísimos jugadores buenos no yo creo que estamos intentando hacer todo lo posible para dejar el Madrid no me tiene que estar siempre arriba incómodo seguir sí pero no pensamos esto de hacer Store ahí esas cosas queremos jugar ganar y ya está

Voz 3 01:34 el de una asistencia ya marcasteis en Múnich también contra la Juve contra el París Saint Germain una de tus mejores Champions no cómo estás bueno

Voz 1421 01:43 yo no yo estoy bien no me siento con confianza tengo la pueden de los compañeros bueno si es mejor o peor no se habla ahí puso que que sabéis de del fútbol pues no yo no no no me meto en esto yo me siento tengo mucha confianza

Voz 3 01:59 celebrado casi como si fuera ya la final ha sido vuestra eliminatoria va sufrida

Voz 1421 02:03 voy haciendo muy muy muy difícil estábamos jugando contra un rival muy duro en una tensión increíble llegar a otra final también sabiendo que si ellos marcan ahí va a complicar un poco no ahí la verdad que ha sido mucho hemos sufrido muchísimo pero con yo creo que con mucho trabajo sabiendo lo que estábamos haciendo

Voz 4 02:27 madrastra aquí criticados otra prolongar la falta de gol ya habéis felicitado especialmente porque sabrá quitado un peso encima también siendo

Voz 1421 02:37 no yo no creo que que este pensando quitar un peso hicimos él trabaja bien trabaja muchísimo para para ayudar al equipo e noches malas todo hemos hemos pasado no en y al final el fútbol como dicho es un poco difícil a día metes dos goles otro día falla si así va

Voz 5 02:55 SER Hoy te aplaude la te pita es decir que hay que seguir yo creo que hay que mantener una línea intentar mantener una línea trabajar

Voz 1421 03:08 bueno estamos para para mí en Mi punto personal el trofeo más importante que he jugado que que para que él no es el que vamos a jugar no entonces vamos para mí es más importante