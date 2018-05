Keylor Navas: "Si por mí fuera yo renovaría y me retiraría en el Real Madrid"

Voz 1 00:00 verde además viene lo decían

Voz 1293 00:02 más bien el portero Javier Navas hola qué tal buenas noches buenas noches enhorabuena Vaya partidazo has hecho preguntarte qué has sentido en el día de hoy porque bueno hace unos días por ejemplo te daban un premio con el presidente de la peña Ramón Mendoza te decía públicamente el Madrid que fichar a un portero decía con con cariño hitos decía yo nunca pedí nada pero evidentemente hoy que ha demostrado que es un portero de garantías y que puede seguir siendo el portero del Real Madrid porque ello vallado Chan

Voz 1265 00:29 bueno yo creo que me haya ficharon uno ya me corte el pelo llegó otra cara nueva eh yo estoy tranquilo la verdad es que yo siempre trato de darlo todo en cada persona tiene su opinión es yo la respeto pero eso no me va a cambiar a mí es las ganas de salir a la cancha darlo todo por este club estaría una final más yo creo que eso me motiva muchísimo me da muchísima alegría es con el apoyo de mucha gente yo creo que con eso es lo que me tengo que quedar hay gente que habla mal pero también hay gente que habla bien y que ésta conmigo en todos los momentos gracias a mi familia y a todos ellos yo creo que son mi motivación para los siempre con con lo mejor

Voz 2 01:08 en este equipo Keylor tres finales consecutivas de de Champions

Voz 1265 01:12 bueno grandes jugadores yo creo que no es un secreto que el Real Madrid hoy en día tiene jugadores a nivel individual es increíbles y aparte yo creo que el míster hace un gran trabajo y que todos estamos a muerte con él entonces este como como decimos somos un grupo unido y eso yo creo que es una ventaja muy grande cuando cuando el equipo sale y aportar lo individual y lo colectivo este siempre sale a relucir

Voz 3 01:43 tienes un contrato firmado con el de arriba eso está claro pero no sé cómo es tu vida que parece que no tiene un día tranquilo están los homenajes te pasan cosas raras debe estar cerca de tu tercera Champions tú cómo te lo tomas todo este tipo de cosas

Voz 1265 01:56 yo es que siempre he dicho hoy lo hablo con mucha gente este para mí estar aquí es un privilegio entonces es un el estar día a día el ir a entrenar yo creo que lo único que me puede quitar eso a mí es Dios porque si el mejor salud yo soy ahí entonces es de lo que la gente hable bueno muchas veces sonó como persona les gustaría que que la gente hablara cosas buenas pero si no sino no eso sí yo creo que hay gente que me quiere como dije anteriormente no

Voz 4 02:27 no no todo el mundo piensa de la misma manera

Voz 1265 02:29 pero no todo el mundo les gusta lo mismo para gustos los colores entonces con los que apoyan a Keylor Navas con los que están con conmigo a muerte con los que este año creen que que puedo ser portero del Madrid por muchos años les digo gracias no voy a dar menos yo estoy contento aquí es decir por mi fuera yo pleno harías seguiría Emery tiraría en el Real Madrid entonces yo no tengo porque cambiar mi forma de pensar con lo que la gente diga

Voz 5 02:55 el portero de las últimas Champions del Madrid estáis haciendo como equipo que está haciendo historia tienes el respaldo de Zidane entonces de Keane crees que te falta el respaldo para que todo el mundo piense que Keylor Navas el portero el Madrid porque hay gente que no lo piensa

Voz 1265 03:09 no yo digo gente de que yo no lo Enter el club hablo la gente de afuera es yo cuando hablo con las personas que que están claro bueno te todo hay de todo en la vida pero cuando hablo con la gente que que esa dentro del club y todo todo siempre me muestran que están conmigo que me apoyan y obviamente yo lo agradezco y para mí eso es lo que importa cuando tan la confianza desde dentro no te queda otra que entrenar fuerte y devolver esa confianza en partidos como los de hoy Keylor

Voz 6 03:38 había reconocido todos que había sufrido mucho esta temporada cuál ha sido tu peor momento ese momento en el que hoy piensas que merece la pena lo que ha pasado hoy por todo lo que habéis sufrido bueno yo creo que uno siempre

Voz 1265 03:51 aprende todo en la vida somos humanos y es que queremos equivocarnos lo menos posible hay veces pasan cosas que que uno no se explica pero ahí es donde hay que