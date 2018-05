Zidane: "En el fútbol y en la Champions tienes que sufrir"

Voz 1994

01:52

la palabra a solas con convencer no bueno me como siempre con jugador pero me alegro por él porque él esperaba eso marcar marca goles ha hecho dos hoy nos ha dado también las pues iba de de pasar con sus dos goles yo estoy contento pero no cambia nada de lo que lo que ha hecho esta hasta ahora me alegro por él ha sido complicado de no marcar pero su trabajo sin pero hace siempre no bajar los brazos Si bueno no sólo yo yo creo que los compañeros de la fisión también la demostrado es su cariño hay estamos contento